Prasówka 19.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 PILNE! Znamy wyniki głosowania w budżecie obywatelskim. Jakie zadania zostaną wykonane w Zielonej Górze? Ponad 38 tysięcy zielonogórzan wzięło udział w głosowaniu na zadania z budżetu obywatelskiego, oddając ponad sto tysięcy głosów. W czwartkowy wieczór prezydent Janusz Kubicki na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i pogratulował tym, których zadania wygrały. Zaskoczył też wszystkich decyzją o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na trzy zgłoszone inwestycje.

Prasówka 19.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sensacyjne zwycięstwo gorzowskich koszykarek w Stambule! Ale w EuroCup Women dalej gra Galatasaray Gorzowskie koszykarki sprawiły nie lada niespodziankę w 1/8 finału EuroCup Women. W czwartek (18 stycznia) w rewanżowym meczu 1/8 finału pokonały w Stambule tamtejszy Galatasaray 91:85. Pierwsze spotkanie w Gorzowie zakończyło się jednak 14-punktowym zwycięstwem zespołu ze stolicy Turcji i to on awansował do ćwierćfinału.

📢 Chcecie lodowisko? Pomogą strażacy! Wyleją bezpieczną ślizgawkę Lubuscy strażacy pomogą zamienić place i boiska w lodowiska. Włączają się w ogólnopolską akcję przygotowaną na czas ferii, która polega na pomocy przy organizacji ślizgawek przy szkołach i na osiedlach. Tak przygotowana lodowa tafla jest dużo bezpieczniejsza niż zamarznięty staw czy jezioro. 📢 Mieszkania do kupienia w przetargu w Żarach. Nawet za niespełna 100 tysięcy złotych! Te lokale wymagają jednak remontów Miasto pozbywa sie mieszkań. Do przetargu wystawiono lokale, które wmagają remontów. Dla wielu osób to łakomy kąsek. Zobaczcie ceny, powierzchnię i lokalizację. 📢 Mariusz Biniewski został p.o. kuratora oświaty w Lubuskiem W czwartek 18 stycznia Mariusz Biniewski, dyrektor I LO w Gorzowie, został pełniącym obowiązki lubuskiego kuratora oświaty. O tym, kto zostanie kuratorem rozstrzygnie konkurs.

📢 To kawał historii Gubina. W zakładzie obuwniczym Carina pracowało nawet 2000 osób. Oto historia dawnej firmy Po zakładzie obuwniczym Carina w Gubinie zostało już tylko kilka sypiących się budynków. Dawniej była to potężna firma, która w najlepszych latach zatrudniała nawet 2000 pracowników! Z pomocą Stefana Pilaczyńskiego ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej przedstawiamy historię gubińskiego zakładu, a także prezentujemy archiwalne zdjęcia z Cariny. 📢 Tak mieszka i żyje Julia Wieniawa. Nowa jurorka "Mam Talent" pławi się w luksusie Julia Wieniawa mimo młodego wieku osiągnęła już wielki sukces. Jest znana aktorką. Spełnia się również jako piosenkarka. O jej popularności świadczy fakt, że w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 2 miliony osób. Właśnie rozpoczęły się nagrania programu "Mam Talent", w którym Julia Wieniawa będzie jurorką. Zobacz, jak żyje młoda polska gwiazda.

📢 Czarne chmury rozgonione? Chyba tak! Zastal Zielona Góra wreszcie czeka lepsza przyszłość Wszystko wskazuje na to, że nastąpił przełom w działaniach mających na celu uratowanie Zastalu Zielona Góra. Niebawem klub otrzyma pomoc, która pozwoli mu dźwignąć się z kolan. 📢 Patrol w Libanie lubuskich i dolnośląskich żołnierzy. Tak wygląda ich służba Żołnierze PKW UNIFIL pełnią służbę w jednym z najbardziej niebezpiecznych regionów świata, od ich wyszkolenia, znajomości procedur, poszanowania lokalnych zwyczajów i tradycji zależy utrzymanie pokoju na pograniczu Republiki Libańskiej

i Izraela. 📢 Seniorów w Gorzowie coraz więcej. Nasz region starzeje się najszybciej W Gorzowie jest już około 33 tysięcy seniorów. Tylko w ciągu kilku lat przybyło ich półtora tysiąca. Gorzowskich Kart Seniora wydano do tej pory 18,5 tys.

📢 Wilki zagryzły konia we wsi na Dolnym Śląsku. Wójt wydał ostrzeżenie dla mieszkańców W środę (17 stycznia) duża wataha wilków zagryzła konia w Komarnie Górnym (wieś w Górach Kaczawskich) na Dolnym Śląsku. Wydano ostrzeżenie dla mieszkańców i turystów, aby nie zapuszczać się do lasu, nie trzymać na dworze zwierząt i wzmóc czujność. 📢 Rada miasta w Gorzowie będzie mniejsza. PO ma nowego szefa klubu Przez niespełna trzy miesiące gorzowscy radni będą obradować maksymalnie w 24-osobowym gronie. Wraz z objęciem funkcji dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wygasł bowiem mandat Radosława Wróblewskiego. 📢 Chcesz kupić nieruchomość w dobrej cenie? Wojsko ma ich kilka na sprzedaż w Lubuskiem! Sprawdź oferty Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze ogłasza kilka przetargów na sprzedaż nieruchomości w województwie lubuskim. Są to zarówno mieszkania, jak i grunty, czy też inne rodzaje nieruchomości. Warto sprawdzić te oferty, bo ich ceny są atrakcyjne.

📢 Debiut stalowców w Arenie Gorzów. Chcą zostać wiceliderami Ligi Centralnej Rachunek jest prosty. Jeśli w sobotnim (20 stycznia) meczu szczypiorniści Budimexu Stali pokonają rywali z Zamościa, zostaną na półmetku rozgrywek wiceliderami Ligi Centralnej. Pojedynek w Arenie Gorzów rozpocznie się o godz. 17.00. 📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej. 📢 Stomatolog na NFZ w Lubuskiem. Tu do dentysty umówisz się za darmo i szybko! Mamy listę terminów z całego województwa Do lekarza stomatologa można umówić się na NFZ - zupełnie za darmo. Powszechnie uważa się, że wizyta u stomatologa musi być prywatna i droga. A to nieprawda. Wiele gabinetów stomatologicznych w Lubuskiem oferuje wizyty w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest sporo wolnych terminów do końca stycznia!

📢 Posłanka kradła w sklepach. Tłumaczyła się, że grożono jej śmiercią Posłanka Golriz Ghahraman z Partii Zielonych w Nowej Zelandii złożyła mandat. Odbyło się to po tym, jak oskarżono ją o kradzieże w sklepach. Ghahraman jest pierwszym uchodźcą w historii, który znalazł się w rządzie Nowej Zelandii. Dochodzenie w sprawie kradzieży prowadzi policja. 📢 Przerażające wizje Nostradamusa na 2024 rok dotyczą również Polski! Głód i bieda to tylko początek Kryzys ekonomiczny, wojna, bieda i głód – przepowiednie Nostradamusa na ten rok nie niosą pozytywnych wieści. Wyjątkiem jest wynalezienie istotnego lekarstwa, choć to jedyna informacja spośród potopu zatrważających zapowiedzi. „Prorok zagłady” pięć wieków temu spisał księgę przepowiedni. Wciąż badacze próbują je interpretować i przypisywać do miejsc i bieżących wydarzeń na świecie. Co czeka ludzkość w 2024 roku?

📢 Wojewoda lubuski ogłosił terminy kwalifikacji wojskowych w powiatach Kwalifikacje wojskowe w Lubuskiem, zgodnie z obwieszczeniem wojewody zaczną się w czwartek 1 lutego 2024. Do kwalifikacji muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2005 roku, mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii

zdolności do czynnej służby wojskowej oraz m.in. osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane czasowo za niezdolne do służby. Zobaczcie terminy i miejsca kwalifikacji, w tekście pod galerią. 📢 Wilki odpoczywały kilkaset metrów od zabudowań. "Nagle spojrzał prosto w obiektyw". Niebywałe spotkanie | ZDJĘCIA Spotkanie jedno na tysiąc? Nawet nie! I nie będzie też na wyrost, jeśli napiszemy, że pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być naprawdę dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego!

📢 Rośnie kadra Falubazu Zielona Góra. W składzie młody Czech Czech Matouš Kameník dołączył do składu drużyny Falubazu Zielona Góra, która w sezonie 2024 weźmie udział w rozgrywkach U24 Ekstraligi. 📢 Ci Polacy urodzili się i wychowali w Krośnie Odrzańskim. Zna ich cała Polska, zrobili zawrotną karierę! Oto lista znanych Polaków, którzy urodzili się, wychowali lub w inny sposób są związani z Krosnem Odrzańskim, Gubinem lub okolicznymi miejscowościami. Ci aktorzy, artyści i sportowcy pochodzą z naszego regionu! 📢 Kierowca wjechał ciężarówką na deptak w Zielonej Górze. Zaufał nawigacji Całkowite zawierzenie nawigacji samochodowej może mieć zgubne skutki. Boleśnie przekonał się o tym kierowca, który przekonany o tym, że urządzenie zawsze doprowadzi go do celu właściwą drogą, wjechał ciężarówką z ciężkim ładunkiem na zielonogórski deptak. Za swoją lekkomyślność dostał mandat i musiał ponieść koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku tego przejazdu.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 18.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Najniebezpieczniejsze ulice w Zielonej Górze Tu najczęściej dochodzi do kolizji zimą. Zachowaj szczególną ostrożność i zdejmij nogę z gazu Zima wróciła do Zielonej Góry. A jak wiadomo, kiedy temperatura spada i pojawia się śnieg, to niektóre ulice stają się szczególnie niebezpieczne. W tych miejscach już od kilku lat dochodzi do największej ilości kolizji, a kierowcy wciąż nie zachowują wystarczającej ostrożności. Sprawdź, które ulice zimą są najniebezpieczniejsze!

📢 Ten płaszcz to prawdziwy hit! Małgorzata Opczowska pokazała się w zimowych stylizacjach. Postawiła na komfort i ponadczasowe kolory Małgorzata Opczowska opublikowała fotografie w zimowej aurze. Prezenterka telewizyjna zaprezentowała się w ciepłych i komfortowych, a zarazem modnych zestawach. Zdecydowała się na kolory, które – jak wyznała – uwielbia, a które są ponadczasowe i pasują niemal każdej kobiecie. Wśród nich wyróżniają się uniwersalny sweter, modny płaszcz oraz stylowa kurtka narciarska.

📢 Park Narodowy Ujście Warty zaprasza na rodzinne wycieczki. Tego nie można przegapić! Park Narodowy Ujście Warty nie tylko zachwyca krajobrazami, ale także regularnie zaprasza Lubuszan na rozmaite wydarzenia. Tej zimy będzie ich sporo - odbędą się ciekawe warsztaty, rodzinne wycieczki i ptakoliczenie. Już dziś zapiszcie sobie te daty w kalendarzach i koniecznie odwiedźcie tę lubuską perełkę! 📢 Zima w Żarach. Najnowsze zdjęcia miasta przykrytego śniegiem, takie zimy bardzo lubimy Zobaczcie najnowsze zdjęcia Żar przykrytych śniegiem. O tej porze roku, z perspektywy lotu ptaka, to miasto wygląda po prostu bajecznie. 📢 Delikatne mięso, aksamitne puree ziemniaczane i chrupiąca surówka. Prosty, ale smaczny obiad, przy którym się nie napracujesz Miękkie, aromatyczne mięso, aksamitne puree z ziemniaków i chrupiąca surówka z kapusty to przepis na prosty, ale wyjątkowo smaczny obiad dla całej rodziny. W dodatku wcale się przy nim nie napracujesz, bo wszystkie czynności wykona za ciebie robot kuchenny.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 18.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 18.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 18.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 18.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 20 pilotów do autobusów MZK dla niewidomych. Mają zapewnić większą samodzielność, aby osoby z dysfunkcją wzroku nie zamykały się w domu Polski Związek Niewidomych działający na terenie Zielonej Góry, który na co dzień działa w imieniu osób z dysfunkcjami wzroku w naszym mieście, otrzymał 20 pilotów do autobusów komunikacji miejskiej. Piloty mają pomóc w poruszaniu się w przestrzeni publicznej, aktywizować i uniezależniać osoby niewidome.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 18.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 18.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 18.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 18.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Koszykarskie derby dla Gorzowa! „Kangury" lepsze od Zastalu Zielona Góra Koszykarze EIG CEZiB Kangoo Basket Gorzów lepsi w drugoligowych derbach Ziemi Lubuskiej. Gorzowianie wygrali w Zielonej Górze z miejscowym Q8 Oils SKM Zastalem 84:74. 📢 Kultowa mozaika z Gagarinem na auli UZ czeka na renowację. Mieszkańcy wspominają czasy, kiedy powstawała Mozaika na ścianie auli Uniwersytetu Zielonogórskiego z Jurijem Gagarinem wciąż wzbudza zainteresowanie nie tylko mieszkańców miasta. I to z różnych względów, także tych, że niszczeje. Czy jest szansa na jej uratowanie?

📢 Kamienica przy Podwalu 4 w Żarach znowu na sprzedaż. To już drugi przetarg na zabytek Słynna kamienica przy Podwalu 4 w Żarach to dziś obraz nędzy i rozpaczy. Zabytek jest w fatalnym stanie. Miasto kolejny raz wystawiło nieruchomość do przetargu. Cena wywoławcza to 3 mln 750 tys. zł

📢 Nowe mieszkania na ulicy Sportowej w Gubinie gotowe. Oficjalnie oddano budynek do użytku We wtorek (16 stycznia) oficjalnie oddano do użytku mieszkania w nowym bloku przy ulicy Sportowej w Gubinie. W sumie lokali jest 18 i wszystkie mają już swoich właścicieli. Obok nowego bloku ma stanąć kolejny, jeszcze większy. 📢 Zastal Zielona Góra wygrał z Keilą po słabiutkim meczu w Lidze Północnoeuropejskiej Słaby mecz koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu w rozgrywkach Ligi Północnoeuropejskiej. Zielonogórzanie pokonali po dogrywce Keilę Coolbert 95:91. 📢 Ślubowanie i odznaczenia w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim W piątek (12 stycznia) w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia odznaczeń państwowych. Ponadto nowi funkcjonariusze Straży Granicznej ślubowali. Wręczono również akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów.

📢 Zapominasz odśnieżyć chodnik albo strącić sople z dachu? Dostaniesz mandat. I to nie mały! Zalegający na chodnikach śnieg stanowi duże utrudnienie dla pieszych, a spacer oblodzonym traktem może być niebezpieczny. Dlatego gorzowscy strażnicy miejscy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o wypełnieniu zimowych obowiązków. Zaniedbanie grozi mandatem. 📢 Nowa stacja dializ w Gorzowie już prawie gotowa. Będzie najnowocześniejsza w kraju Gorzowski szpital już wkrótce będzie mógł się pochwalić najnowocześniejszą stacją dializ w kraju. Budowa nowego obiektu powoli dobiega końca. Dwupiętrowy obiekt z kilkudziesięcioma stanowiskami do dializ, szatniami, pokojem do odpoczynku oraz pomieszczeniami technicznymi ma zapewnić pacjentom więcej miejsca i zwiększyć komfort leczenia.

📢 Arnold Schwarzenegger zatrzymany na lotnisku w Monachium. Przywiózł ze sobą luksusowy zegarek Jak dowiedział się „Bild”, aktor Arnold Schwarzenegger został zatrzymany na lotnisku w Monachium. 76-latek przyleciał do Niemiec z Los Angeles na „Światowy Szczyt Klimatyczny” w Kitzbühel. Czym zawinił słynny aktor?

📢 Używał karty parkingowej zmarłej małżonki. Datę ważności dopisał długopisem. Policja ukarała mężczyznę mandatami Straż Miejska w Poznaniu złapała na gorącym uczynku kierowcę używającego karty parkingowej zmarłej żony. Cel? Chciał w ten sposób uniknąć opłaty parkingowej korzystając z miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Strażnicy ukarali mężczyznę mandatami. 📢 Stopa bezrobocia w lubuskich powiatach. Wiemy, gdzie jest największa, a gdzie najniższa. Mamy dane z urzędów pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze opublikował dane o bezrobociu w Lubuskiem. Sprawdziliśmy, w których powiatach jest najwyższe, a gdzie najniższe. Z danych WUP wynika, że w grudniu 2023 bezrobocie w Lubuskiem wzrosło. W porównaniu z listopadem było o 236 bezrobotnych więcej. 📢 Ewa Rawa nie jest już lubuskim kuratorem oświaty. Została odwołana ze stanowiska Ewa Rawa nie pełni już funkcji lubuskiego kuratora oświaty. Minister edukacji Barbara Nowacka odwołała już wszystkich 16 kuratorów oświaty z czasów rządów PiS. MEN podało, że ostatnie z tej grupy straciły stanowisko kuratorki z woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego.

📢 Jacek Wójcicki ogłosił start w wyborach. Jego prezydentura może potrwać 14 lat W środę 17 stycznia prezydent Gorzowa Jacek Wójciki ogłosił, że zamierza ubiegać się o trzecią kadencję. – Już niebawem zaprezentujemy program – mówi gospodarz miasta. 📢 Bajeczna zima w Zielonym Lesie w Żarach. Jest pięknie, nic tylko spacerować! Dla kierowców zima może być zmorą, ale dla miłośników spacerów to prawdziwa gratka. Zwłaszcza gdy świeci słońce. Odwiedziliśmy Zielony Las w Żarach, gdzie o tej porze roku jest naprawdę pięknie. Warto wybrać się na spacer, ale także na sanki.

📢 Bartosz Zmarzlik "leci na grubo" i oddaje... motocykl! Ale nie za darmo, bo w szczytnym celu. Można go wylicytować na aukcji WOŚP 2024 Ta aukcja to nie lada gratka dla fanów Bartka Zmarzlika. Znany żużlowiec chętnie i często udziela się charytatywnie. Gdy może i ma czas, to pomaga. Tym razem wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazał na licytację swój motocykl!

📢 Najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? To już było. "Te ceny to jakiś koszmar". Jakie są przyczyny podwyżki? Czy ceny się utrzymają? Obserwujemy rekordowy od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku wzrost średniej ceny metra kwadratowego - uważa Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home i podkreśla, że szaleństwo cenowe na rynku pierwotnym trwa w najlepsze. Ile kosztują najtańsze mieszkania w Zielonej Górze? Ceny bardzo wzrosły. Zobacz oferty

📢 Domy dla osób starszych w woj. lubuskim. Najlepsze domy opieki. Wasze opinie Wybranie domu spokojnej starości w woj. lubuskim, gdzie bliska osoba będzie dobrze się czuła, może wydawać się bardzo trudne. Miej na uwadze, że cena za miesiąc pobytu w ośrodku będzie różna w zależności od stanu mieszkańca domu. Mamy wykaz ośrodków opieki działających w woj. lubuskim. Sprawdź, jakie domy dla osób starszych w okolicy są do wyboru i zapytaj innych o opinię.

📢 Szok, jak było u nas zielono! Zobacz zieloną Zieloną Górę na starych zdjęciach. Drzew i krzewów nam nie brakowało Zielona Góra musi być zielona. Nie tylko z nazwy – mówią mieszkańcy i zastanawiają się, jak zmienić miasto w jeszcze bardziej zielone. Ostatnimi czasy pojawiły się tzw. ogrody kieszonkowe, powstały nowe skwery i drzewa choćby na szarej ulicy Bohaterów Westerplatte. Z okazji 800-lecia miasta i 700-lecia wydania praw miejskich posadzono 800 drzew. Dużo się mówi o tworzeniu korytarzy przewietrzających. I bardzo dobrze. Może przy okazji wrócić też do tego, co było. Poszukać inspiracji na starych zdjęciach Zielonej Góry, na których jest wiele zielonych miejsc.

📢 Jest praca w lubuskich urzędach. Sprawdź najnowsze oferty zatrudnienia Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają w Zielonej Górze, Świebodzinie, Gorzowie i Krośnie Odrzańskim. Kto może liczyć na zatrudnienie? Oto najnowsze oferty pracy!

📢 Nominacje na Jagiellończyka. Lubuskie ma II wicewojewodę, a Lubuski Urząd Wojewódzki zyskał nowego dyrektora generalnego Z dniem 16 stycznia 2024 roku II wicewojewodą lubuskim został Tomasz Nesterowicz, a dyrektorem generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Radosław Wróblewski. 📢 Czujnik czadu – to małe urządzenie może uratować ci życie! Sprawdź, jak chronić się przed niebezpiecznym tlenkiem węgla Zimą często słyszymy o przypadkach zatrucia tlenkiem węgla. Dzieje się tak na skutek pożaru lub wadliwych instalacji kominowych i grzewczych. Dlatego tak ważne, aby w każdym domu znajdował się czujnik czadu – urządzenie, które ostrzega przed „cichym zabójcą” jak potocznie określany jest tlenek węgla. Dowiedz się, które modele są najlepsze i w jakim miejscu powinien się znajdować czujnik, aby skutecznie wykrył czad. 📢 Zamienił Warszawę na Sulęcin. Stanisław Chaciński jest głodny siatkarskich sukcesów Mam bardzo duże szanse wyjazdu na finały mistrzostw Europy. Najwięcej będzie zależało ode mnie, od mojej formy. Zrobię wszystko, by nie zaprzepaścić tej szansy - mówi Stanisław Chaciński, niespełna 19-letni przyjmujący reprezentacji Polski U-20 i pierwszoligowej Olimpii Sulęcin.

📢 Zestawy z PRL, skórzane kanapy i fotele, elektronika. To dostaniesz za darmo w Lubuskiem! Warto się pospieszyć Za darmo na OLX można wyhaczyć instrumenty muzyczne, garderobę, zabawki, czy wyposażenie domu, w tym również dobre jakościowo skórzane meble, zestawy PRL i nie tylko. Niektóre z tych produktów są naprawdę w dobrym lub bardzo dobrym stanie i aż dziw bierze, że ktoś chce się tego pozbyć za zwykłe dziękuję. Dlatego warto się spieszyć, nim ktoś was ubiegnie. W niniejszym materiale publikujemy najciekawsze oferty za darmo z województwa lubuskiego.

📢 Kostrzyn nad Odrą sprzedaje działki na terenach, gdzie odbywał się Przystanek Woodstock. Kupi je strefa ekonomiczna, powstaną tu nowe firmy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna się powiększy. Strefie zaczyna brakować w Kostrzynie gruntów, na których mogłyby powstawać nowe firmy. Dlatego miasto wystawiło na sprzedaż 30 hektarów na terenach, gdzie niegdyś odbywał się Przystanek Woodstock (późniejszy Pol'and'Rock Festiwal).

📢 Holenderski hełm odnaleziony podczas prac ziemnych w Kostrzynie. Nie wiadomo, jak się tu znalazł Kolejna niespodzianka podczas budowy mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Podczas prac ziemnych na wysokości przystani żeglarskiej Delfin odnaleziono holenderski hełm. Nie wiadomo do końca, jak ten przedmiot znalazł się w Kostrzynie. 📢 Rosół to ojciec chrzestny wszystkich zup. Mamy idealny przepis! | WIDEO Żydowska penicylina, szkocki scotch broth, azjatycki ramen (Japonia) lub samgyetang, amerykański chicken soup, czy francuski consomme. Uwierzycie, że te wszystkie dania poza marginalnymi różnicami to słynny rosół? Gdybyśmy mieli porównywać tę zupę do produkcji kinowych, to rosół jest jak... Indiana Jones, Ellen Ripley w Obcym, kapitan Jack Sparrow, Ojciec Chrzestny wszystkich zup. Rosół, w szczególności przygotowany domowym sposobem to idealna rzecz na rozgrzanie (szczególne w chłodne dni), pomaga przetrwać kaca, poprawia samopoczucie w czasie przeziębienia, zaspokaja apetyt i uzupełnia składniki odżywcze w naszym organizmie. Rosół to królewskie danie, jedno z najbardziej rozpoznawalnych, które gości na stołach w niemal każdym polskim (i nie tylko) domu. Wyobrażacie sobie dawniej, a nawet dziś, w niektórych przypadkach weselicho bez rosołu? No właśnie! To jak Gwiezdne Wojny bez Lei, Hana Solo, Vadera, Yody... No nie da się. Tak po prostu.

📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej Australian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w tym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystępują do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii. 📢 Nowosolanie nie kryją wzruszenia! W mieście po dwóch latach odnalazła się kotka o imieniu Mała „Jej, cudownie. Życzę pięknych kolejnych dni w swoim domku”. „Wzruszająca historia. Życzę dużo zdrowia, szczęścia i radości dla koteczka i opiekunki”. To niektóre z wielu reakcji mieszkańców Nowej Soli na wiadomość od wolontariuszy Nowosolskich Adopcji Zwierząt. Nie da się nie wzruszyć! Nowosolanka przez przypadek odnalazła swoją kotkę o imieniu Mała.

📢 Porodówka w Międzyrzeczu nie przyjmuje pacjentek. Gdzie kobiety mają rodzić? Od grudnia międzyrzecki szpital nie przyjmuje pacjentek do porodu oraz na patologię ciąży. To pokłosie wniosku o częściowe zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego, który władze lecznicy złożyły do wojewody lubuskiego. Teraz ciężarne mieszkanki muszą rodzić w innych placówkach na terenie regionu. Gotowy do przyjęcia pacjentek jest między innymi szpital w Świebodzinie. 📢 Aromatyczny chlebek ziołowy. Ten wypiek na stałe zagości w twoim menu. Wypróbuj przepis na najprostszy rwany chlebek z robota kuchennego Ten przepis nie może się nie udać. Pyszne, delikatne ciasto i aromatyczne masło to sposób na najlepszy chlebek ziołowy do zrobienia w kilka minut w robocie kuchennym. Po upieczeniu nie trzeba go nawet kroić. Można go rwać i zajadać prosto z foremki.

📢 Nowy odcinek "Razem odNowa" wzbudził wiele kontrowersji. Monika ze Słubic zdradziła Patryka. Czy uda im się uratować związek? Program "Razem odNowa" prowadzą Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. W drugim odcinku programu "Razem odNowa" wystąpiła para ze Słubic: Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec. 30-latkowie mają dwóch synów, ale przez ponad 2 lata nie byli razem. Dlaczego? - Od syna dowiedziałem się, że jest ktoś inny - przyznał Patryk. Czy pomimo zdrady będą w stanie razem iść przez resztę życia? 📢 Tak wyglądał Kostrzyn nad Odrą w latach 90. i przed wojną. Tak wiele się zmieniło! To wyjątkowy album ze zdjęciami. Fotografii jest blisko 100 i zostały wykonane w latach 90. Na wszystkie nałożone są zdjęcia tego samego zdjęcia sprzed wojny. Widać na nich jak na dłoni, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniał się Kostrzyn.

📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy. 📢 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów z regionu polecają pacjenci. Oto TOP 17! Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu!

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, który zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata