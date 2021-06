Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 20.06.2021 r.]”?

Prasówka 19.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 20.06.2021 r.] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [20.06.2021 r.] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista - 20.06.2021 r.] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 budynków mieszkalnych! Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentacją walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie.

📢 Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego. Nadciągają burze Na województwo lubuskie z zachodu nadciąga front burzowy. IMGW wydało ostrzeżenie dla północnej części regionu. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 19.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Zielonogórski chór Polirytmia zaśpiewał dla chorującej na rdzeniowy zanik mięśni Ani z Zielonej Góry. Tak było na koncercie w Zaborze Zielonogórski chór "Polirytmia" wrócił po przerwie do koncertowania. I to od razu, by nieść pomoc innym. W sobotę, 19 czerwca, w kościele w Zaborze odbył się kameralny koncert dla małej dzielnej Ani z Zielonej Góry, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Wciąż trwa zbiórka na terapię genową dla dziewczynki.

📢 Zielona Góra. Tłumy na pl. Bohaterów. Festiwal piwa przyciągnął zielonogórzan! Gorący, słoneczny weekend to dla wielu czas wypoczynku. A jeśli dodamy do tego możliwość skosztowania rzemieślniczego piwa, to robi się naprawdę ciekawie. W Zielonej Górze okazja na taki relaks jest wyśmienita, bowiem od piątku na pl. Bohaterów trwa Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. Impreza przyciągnęła tłumy! 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [19.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Lubuskie. Tam, gdzie kiedyś były PGR-y, teraz pójdą pieniądze 32 lubuskie gminy dostały prawie 17,4 mln zł na inwestycje w miejscach, w których przed laty były państwowe gospodarstwa rolne. Za te pieniądze powstaną drogi, chodniki czy świetlice wiejskie. 📢 Wozy strażackie, konkursy dla dzieci i potężny skwar. Gmina Zabór bawiła się nad Odrą w Wielobłotach W sobotę, 19 czerwca, na polanie koło Odry we wsi Wielobłota odbył się piknik "Bezpieczne wakacje". Pomimo że w południe żar lał się z nieba, mieszkańcy gminy Zabór wspólnie bawili się na festynie. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, m.in. pokazy strażackich akcji ratunkowych na wodzie, ale również konkursy dla najmłodszych, bańki mydlane, strzelnicę oraz poczęstunek. Organizatorzy nie ukrywali jednak, że oprócz miłej formy spędzenia wolnego czasu celem nadrzędnym pikniku jest uświadomienie mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa nad wodą, tak aby w przyszłości zapobiec tragicznym utonięciom. Jest gorąco, ale świetnie się bawimy. Cieszę się, że w naszej gminie przygotowano rodzinną imprezę, gdzie można się wybrać z dziećmi - twierdzi Joanna Majewska, którą na miejscu spotkaliśmy z jej 5-letnią córką Kalinką. - Mam nadzieję, że takich festynów podczas tych wakacji będzie więcej - dodaje.

📢 Z nieba lał się żar, ale chętnych do spacerowania po Gorzowie nie brakowało! Tym razem wędrowali szlakiem pomników Upalna pogoda nie zniechęciła uczestników kolejnego spaceru tematycznego po Gorzowie. Spora grupa mieszkańców zgromadziła się punktualnie o godzinie 10.00 na Starym Rynku. Jedni przyszli sami, inni w gronie znajomych, kolejni na wycieczkę zabrali najbliższych. Tym razem przewodnik - Zbigniew Rudziński - zabrał mieszkańców na wyprawę śladem gorzowskich pomników.

📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

📢 Ruszyło Lubuskie Lato Kulturalne 2021 w Dąbiu. Tak wyglądał pierwszy dzień. Wystąpił kabaret Nowaki W piątek, 18 czerwca, ruszyło Lubuskie Lato Kulturalne 2021, czyli cykl wydarzeń, które będą odbywały się na plaży Ośrodka Wypoczynkowego "Temar". Na otwarciu przed publicznością wystąpił Kabaret Nowaki.

📢 Nad głowami zielonogórzan zawisły łapacze snów. Skąd się wzięły przy ratuszu? Zdradzamy tajemnicę Łapacze snów mają wyłapywać to, co złego się nam przyśniło, byśmy rano pełni energii i pozytywnego myślenia rozpoczęli dzień. Takie amulety szczęścia zawisły na zielonogórskim deptaku. By chronić mieszkańców i ich gości. Skąd tam wzięły? Zagadkę rozwiązaliśmy w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. 📢 Koronawirus. Raport Ministerstwa Zdrowia z 19 czerwca 2021 r. Jak wygląda sytuacja w kraju i województwie lubuskim? 168 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - to dane z najnowszego raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia. W Lubuskiem ostatniej doby odnotowano 2 przypadki.

📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Co przygotował Sousa? Spotkanie z Hiszpanami to ostatni gwizdek dla reprezentacji Polski, żeby pozostać na turnieju Euro 2020. Porażka ze Słowacją oznacza zmiany personalne w pierwszej jedenastce naszej drużyny. Paulo Sousa ma plan na ten mecz. Właśnie takim składem mamy zagrać z Hiszpanią. Zobacz przewidywany skład na sobotni mecz. [i]Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE, albo przewiń gestem na urządzeniu mobilnym.[/i] 📢 Utrudnienia na S3. Zderzyło się sześć pojazdów Sześć samochodów osobowych zderzyło się na drodze S3, na wysokości miejscowości Karnin. 📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 19.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Oto prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 19.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 Groźny wypadek na drodze nr 22 między Kostrzynem a Gorzowem. Samochód ciężarowy uderzył w drzewo i przewrócił się W sobotę, 19 czerwca, ok. godz. 2.30 samochód ciężarowy z naczepą, przewożący płyty meblowe, zjechał na lewą stronę, uderzył w drzewa w lesie i przewrócił się na bok. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Brzozowa.

📢 To już pewne. Na zielonogórskim deptaku zostanie stworzony system chowanych słupków, by ograniczać wjazd aut. Miasto podpisało umowę Udało się wyłonić firmę, która będzie odpowiedzialna za budowę systemu chowanych słupków (i nie tylko!) na zielonogórskim deptaku. Ograniczenia powstają z myślą o tym, by kierowcy nie traktowali starówki jak skrótu. I by nie utrudniali codziennego życia spacerowiczom. Miasto właśnie podpisało umowę z wykonawcą inwestycji. 📢 Sobota targowa na rynku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze. Ile obecnie kosztują świeże warzywa i owoce? Dzień targowy na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze odbywa się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. Ale to tego ostatniego dnia, w weekend, ruch na targowisku jest największy! Mógł się o tym przekonać każdy, kto 19 czerwca wybrał się tam na zakupy. Przejechać przez ul. Fabryczną było trudno, zaparkować samochód jeszcze gorzej... Ale to i tak nie odstraszyło zielonogórzan, którzy od samego rana kupowali na miejscu świeże warzywa oraz owoce. Jak aktualnie kształtują się ceny na rynku? Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 19.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca. 📢 Najlepsze MEMY o Bałtyku. Zobacz z czego żartują Internauci 19.06.2021 Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!! 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Te memy o wędkarzach mają branie! 20.06 Maj i czerwiec to jedne z ulubionych miesięcy wędkarzy w sezonie. W mediach społecznościowych znów zaroiło się od zdjęć z udanych połowów - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To już coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2021, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Będą kolejne zielone przystanki w Zielonej Górze. A przy nich drzewa, krzewy, byliny... Podpowiadamy, które punkty miasta nam się zazielenią Najpierw zazielenił się przystanek autobusowy przy zielonogórskich elżbietankach i ulicy Bohaterów Westerplatte. Teraz w kolejnych punktach miasta pojawią się drzewa, krzewy i ściany zieleni. Gdzie przyjdzie nam czekać na autobus w otoczeniu przyrody?

📢 Dużo nie brakowało, ale... Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów trzeci w PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi Janusz Kołodziej z Fogo Unii Leszno wygrał w piątek 18 czerwca w Toruniu w PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi im. Zenona Plecha. Blisko trzeciego zwycięstwa z rzędu w tych mistrzostwach był Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów, ale ostatecznie przyjechał w finale jako trzeci. 📢 Wzruszający koncert. Prof. Czesław Grabowski po 35 latach żegna się z Filharmonią Zielonogórską Piątkowy koncert był wyjątkowy. Prof. Czesław Grabowski podsumował nim swoje 35 lat pracy w Filharmonii Zielonogórskiej.

📢 Pożar na osiedlu Malarzy w Zielonej Górze. Z ogniem walczyło 7 zastępów straży pożarnej Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w piątek, 18 czerwca, ok. godz. 16.30. Paliło się mieszkanie na zielonogórskim osiedlu Malarzy przy ul. Kossaka. 📢 Wiktor Jasiński ze Stali Gorzów najlepszy. Awansował do finału młodzieżowych indywidualnych mistrzostw kraju Wiktor Jasiński najlepszy. Żużlowiec Stali Gorzów awansował do finału indywidualnych młodzieżowych mistrzostw kraju, po tym jak w czwartek 17 czerwca w Ostrowie triumfował w eliminacjach. Nasz zawodnik będzie jedyny Lubuszaninem, który pojedzie o medale. 📢 Tragiczny wypadek koło Żagania. Zginęła 37-letnia kobieta Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 18 czerwca ok. godz. 10.30 na drodze z Żagania do Dzietrzychowic, na wysokości Marysina. 37-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Ze zmiażdżonego pojazdu wydobywali ją strażacy.

📢 Gdzie jechać na wakacje 2021? Plaże bez tłoku i tłumów nad polskim morzem [MAPA] 10 mniej znanych miejsc nad Bałtykiem Wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Gdzie warto jechać? Tym razem omijamy Władysławowo, Półwysep Helski, Łebę, Ustkę czy Świnoujście. Zaglądamy miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, za to emanujące spokojem. 📢 Tragiczny finał akcji ratunkowej na Odrze koło Krosna Odrzańskiego. Z rzeki wyłowiono ciało wędkarza W piątek, 18 czerwca, koło Krosna Odrzańskiego, a dokładniej w okolicach Osiecznicy, jeden z wędkarzy wszedł do rzeki i już z niej nie wyszedł. Policja, straż pożarna oraz ratownicy wszczęli poszukiwania na Odrze. Przed godz. 20 dowiedzieliśmy się, że mężczyzna nie żyje. 📢 Wybierasz się nad morze? Zobacz, jak ominąć korki na drodze S3 na wysokości Szczecina Upalna pogoda sprawi, że zapewne wielu Lubuszan wybierze się w weekend nad morze. Kierowcy powinni wziąć pod uwagę, że w województwie zachodniopomorskim natkną się na utrudnienia na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo na połączeniu autostrady A6, która ma w tym miejscu wspólny przebieg z drogą S3 i DK10. Jak ominąć zatory?

📢 Noc Komety w Świebodzinie. Minął rok od spektakularnego widowiska: nad Świebodzinem przeleciała kometa Neowise. Co za widok! Wszelkiego rodzaju zjawiska astronomiczne zapewniają nam fenomenalne wrażenia i widoki. Dokładnie rok temu nad Świebodzinem pojawiła się kometa Neowise. Zdolny fotograf uchwycił ten moment. Jego stopklatki aż zapierają dech w piersiach! Rafał Ziach jest mieszkańcem osiedla Widok w Świebodzinie. Gdy tylko Lubuszanin dowiedział się o nadchodzącym zjawisku na niebie, postanowił chwycić za aparat i za cel postawił sobie uwiecznić moment przelotu komety Neowise nad Świebodzinem. O takich zdjęciach w swoim portfolio marzy niejeden fotograf. Na szczęście panu Rafałowi udało się zrealizować swoje postanowienie, a efektami swojej pracy podzielił się z naszą redakcją. Musimy szczerze przyznać, że te zdjęcia są po prostu fenomenalne! Dlatego też rok po tym wydarzeniu przypominamy Wam o nim i jednocześnie informujemy, że w tym roku będzie kilka okazji do uwiecznienia tego rodzaju momentów. O wszystkim przeczytacie w zamieszczonym poniżej linku.

📢 Koncerty, imprezy sobótkowe, spektakle… Zobacz, ile się dzieje tego weekendu. I wybierz się! Kulturalny rozkład jazdy imprez w Lubuskiem – od piątku, 18 czerwca do niedzieli, 20 czerwca 2021. 📢 Piłkarze TS Przylep szykują się do najważniejszego meczu w sezonie. Stawką jest utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15 Nie ma rzeczy niemożliwych - trener Remigiusz Chyła mobilizuje swoich piłkarzy. W niedzielę (20 czerwca) TS Przylep rozegra najważniejszy mecz w sezonie, a stawką będzie utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15. Do drużyny dołączył Oliwier Iwanowicz, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 15.

📢 Tak mieszkają "Królowe Życia"! Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV!

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy! 📢 Koronawirus w Lubuskiem. Już 13. dzień bez COVID-19! Wskaźniki zakażeń |18 CZERWCA W piątek 18 czerwca w Lubuskiem potwierdzono tylko jeden nowy przypadek koronawirusa. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 0,3 os. na 100 tys. mieszkańców. 📢 Cyberataki. Jak uniknąć cyberataków? Co trzeba zrobić by uniknąć włamania na komputery, smartfony, tablety? [PORADNIK] W wyniku zwiększonej aktywności użytkowników internetu wzrosła liczba ataków cyberprzestępców. Świadomość wśród obywateli wciąż jest niewystarczająca. Mówi się o tym bardzo dużo ale nie zdajemy sobie sprawy zagrożeń. Nie trzeba wiele, by zabezpieczyć się przed cyberatakami. Wystarczy postarać stosować się do poniższych zasad.

📢 Basen w Kostrzynie szykuje się do wakacji. Będzie można z niego korzystać za darmo Otwarcie basenu przy ul. Fabrycznej zaplanowano na 25 czerwca. Będzie otwarty przez całe wakacje. Trwają ostatnie szlify przed jego uruchomieniem.

📢 - W Nowej Soli pociągi wyją tak, że nie można w nocy spać. Tak się nie da żyć - żali się pan Artur. Problem narasta latem Nie idzie z tym żyć - mówi wprost pan Artur, który mieszka na osiedlu Fredry w Nowej Soli, w pobliżu torów. Czy maszyniści muszą używać sygnałów dźwiękowych? Mamy odpowiedź w tej sprawie od spółki PKP PLK. 📢 Na terenie gminy Cybinka grasuje podpalacz. Nadleśnictwo wyznacza 5 tys. złotych za pomoc w jego złapaniu To już pewne. Na terenie gminy Cybinka grasuje podpalacz. Ktoś wyrzucił oponę w lesie i ją podpalił. - Niestety, na ludzką głupotę nie ma lekarstwa - piszą zdenerwowani strażacy. Nadleśnictwo Cybinka wyznaczyło 5 tys. złotych za pomoc w złapaniu podpalacza.

📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych. 📢 Lubuskie: na te zawody jest zapotrzebowanie w naszym regionie. W tych branżach jest praca Wskaźniki bezrobocia pokazują, że sytuacja w naszym regionie jest coraz lepsza. Wciąż jednak wiele osób myśli o tym, by się przebranżowić lub znaleźć zatrudnienie w innej firmie. Kto może liczyć na to, że bez problemu znajdzie pracę? Na kogo - możnaby rzec - pracodawcy czekają z otwartymi ramionami? Sprawdziliśmy to. W dokumencie pod nazwą "Barometr Zawodów" znajdują się zawody deficytowe, te, których występuje równowaga, a także te, których jest nadwyżka. Do tych ostatnich należą zawody związane z branżą turystyczną, czyli pracownicy biur podróży oraz organizatorzy obsługi turystycznej. Oczywistym jest, że związane jest to z panującą sytuacją epidemiologiczną. Pandemia koronawirusa odcisnęła duże piętno na branży turystycznej. Zawodów deficytowych jest kilkadziesiąt. W tym materiale prezentujemy część z nich. Możliwe, że wiele osób nie wie, że właśnie na takich fachowców jest popyt!

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020. Urocze fanki wspierają swoje ukochane drużyny [zdjęcia] Nie wszystkie krzesełka na stadionach Euro 2020 mogą być już wypełnione, ale mimo to na trybunach nie brakuje tysięcy kibiców. W tym gronie są także piękne fanki, które dopingują swoje reprezentacje. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia najładniejszych kibicek Euro 2020!

📢 Uwaga kierowcy! Most do Niemiec w Kostrzynie będzie zamykany. Utrudnienia potrwają pięć dni Nie mamy dobrych informacji dla osób, dojeżdżających do pracy w Niemczech. Most drogowy nad Odrą będzie zamykany z powodu koniecznych prac remontowych. Przeprawa będzie nieczynna przez pięć dni z rzędu po osiem godzin. 📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Młode kobiety poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat [ZDJĘCIA] Te kobiety są poszukiwane przez policję w całej Polsce. Nie mają jeszcze 25 lat. Sprawdźcie listę poszukiwanych. 📢 Niedługo otwarcie centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Firma rekrutuje i podnosi pensje Kończy się budowa centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Obiekt ma zostać otwarty już we wrześniu tego roku. Obecnie firma prowadzi rekrutację i oferuje pracownikom wyższe pensje. Sprawdź, kto ma szansę na zatrudnienie i ile będzie mógł zarobić! 📢 Wakacje za granicą? To musisz wiedzieć przed podróżą [OBOSTRZENIA, TRANZYT] Gdzie się wybrać na wakacje 2021? Jakie są aktualne zasady i obostrzenia? Gdzie trzeba zrobić test, a gdzie nie jest to konieczne? I jakie są warunki tranzytu dla osób, które podróżują samochodem? Szczegółowe informacje dotyczące zasad i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach znajdziecie w opisach pod zdjęciami. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

📢 Mało brakowało i doszłoby do tragedii na przejściu dla pieszych w Krośnie Odrzańskim. Ojciec zdołał uratować swoje dziecko. Zobacz wideo W środę (9 czerwca) w Krośnie Odrzańskim na ulicy Poznańskiej prawie doszło do tragedii. Przez przejście dla pieszych przechodził mężczyzna z dzieckiem na rowerku. Byli już połowie pasów, mężczyzna szarpnął dziecko do tyłu i sam się uchylił, ponieważ przez przejście z dużą prędkością przejechał samochód. 📢 Pierwsza taka Żabka w Poznaniu - bez kas i obsługi. Za zakupy zapłacisz przy pomocy aplikacji o każdej porze dnia i nocy Żabka otworzyła pierwszy tego typu sklep - bez kas i obsługi. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich powstał Żappka Store, w którym płacić będzie można za pomocą aplikacji mobilnej. Placówka będzie czynna 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

📢 Śmiertelny wypadek w okolicach Białcza. Nie żyje 39-letni motocyklista Do śmiertelnego wypadku doszło 16 czerwca w okolicy Białcza (powiat gorzowski, gmina Witnica). W galerii więcej informacji oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź!

📢 Była ugoda, ale znów jest sprawa sądowa. Karolak nie zapłacił Dowhanowi Kolejna odsłona walki o pieniądze, które senatorowi i biznesmenowi Robertowi Dowhanowi zajął komornik. Zajął, bo były już przyjaciel biznesmena aktor Tomasz Karolak nie spłacił kredytu, który poręczył właśnie Dowhan. I tak skończyła się przyjaźń. 📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów.

📢 Nie uwierzysz! Tak kiedyś wyglądały "Królowe Życia": Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska, Kasia Alexander [17.05.2021] „Królowe życia” cieszą się niesłabnącą popularnością. Fanom tego programu nie trzeba przedstawiać barwnych bohaterek, które zdecydowały się zaprosić widzów do swoich domów i swojego życia. Jak przez lata zmieniały się niektóre gwiazdy telewizyjnego hitu: Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Katarzyna Alexander? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najgłupsze pytania w "Milionerach". Znasz odpowiedź? Niewiarygodne, że zapytano o to na wizji! "Milionerzy" to teleturniej, który z dwiema przerwami towarzyszy telewidzom od 1999 roku. Jak dotąd główna wygrana padła trzykrotnie, a ostatnio miało to miejsce 14 marca 2019. W historii programu wielokrotnie pojawiały się tak absurdalne pytania, że zarówno uczestnicy, jak i widzowie, pamiętają je po dziś dzień. Umiesz na nie odpowiedzieć? Przejdź do galerii i sprawdź. 📢 Agresywne rasy psów. Poznaj 14 najbardziej niebezpiecznych ras psów. Lepiej do nich nie podchodź [17.04.2021] Agresywne rasy psów: niektóre rasy psów, mogą być bardziej niebezpieczne niż inne. Na podstawie licznych publikacji stworzono listę ras psów powszechnie uważanych za niebezpieczne. Podkreślmy: uważane za niebezpieczne. To, że jakaś rasa psów pojawia się w tym zestawieniu, nie oznacza, że ten pies zagraża naszemu bezpieczeństwu. Eksperci podkreślają jednak, że są takie rasy psów, które powinny mieć styczność tylko z doświadczonymi właścicielami. Takimi, którzy tym pieskom zapewnią właściwą opiekę i szkolenie. Jeśli nie miałeś jeszcze doświadczenia z psami, nie szkoliłeś psów, to lepiej unikaj lepiej tych ras. Powód? Możesz sobie zwyczajnie nie poradzić z ich wychowaniem.

📢 Nowogród Bobrzański. Kiedyś nikt tu nie zaglądał. Teraz to miejsce kusi wieloma atrakcjami. Zobacz, jak tam jest pięknie Zdziwko mnie chapło, gdy przejeżdżałem przez Nowogród Bobrzański. Nagle drogowskaz: kąpielisko. Nie wiedziałem - przyznaje pan Tomasz z Zielonej Góry. - No to skręciłem, żeby zobaczyć. O jakże miło się zaskoczyłem. Fantastyczne miejsce.

📢 Najbardziej tandetne rzeczy w domu. Jeśli je masz, to koniecznie się ich pozbądź Zobaczcie nasz wybór najbardziej kiczowatych i tandetnych domowych rupieci. Jeśli któryś z nich masz, to usuń go ze swojego mieszkania. 📢 Niebezpieczne znaki zodiaku. Te osoby mogą być bardzo groźne. Kto jest na tej liście? [16.07.2020] Zdaniem niektórych osób data urodzenia ma znaczenie w kontekście wpływu na nasz charakter i tego, co spotyka nas na etapie dalszego życia. Serwis topcasinobonus.com dotarł do interesujących statystyk. Autorzy zestawienia sprawdzili, czy to spod jakiego znaku jesteśmy, może mieć wpływ na to, jak zachowujemy się w przyszłości i jakie decyzje podejmujemy. Ranking oparto na kilkudziesięciu wstrząsających i głośnych sprawach kryminalnych - dotyczy on osób, które dopuściły się zbrodni i skazano je na najwyższy wymiar kary. Według tych analiz okazuje się, że niektóre osoby mogą rodzić się ze skłonnościami do krzywdzenia innych. Jak to wygląda wśród znaków zodiaku, które są najniebezpieczniejsze? Zobaczcie w dalszej części naszej galerii. >>>

📢 Sześć jezior w Lubuskiem z "doskonale" czystą wodą. Które? Sprawdźcie! [GALERIA] 6 czerwca Europejska Agencja Środowiska przedstawiła wyniki oceny wody w tysiącach kąpielisk w całej Europie. W Lubuskiem dopatrzyła się sześciu kąpielisk z wodą "doskonale" czystą. 📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer.

📢 Zmiany w parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Czy w Twoim kościele wciąż będą ci sami księża? Okres wakacyjny to czas tradycyjnych dorocznych zmian w parafiach. Nie inaczej jest w przypadku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kuria właśnie opublikowała pełną listę zmian personalnych, jakie podjął bp Tadeusz Lityński. Możemy je poznać już trzeci rok z rzędu. Gdy bowiem w 2016 r. bp Lityński został ordynariuszem lubuskiego Kościoła, zdecydował, by zmiany były podawane do publicznej wiadomości od razu po nominacjach, a wierni nie dowiadywali się o nich z chwilą fizycznych przenosin kapłanów z parafii do parafii. Nowi proboszczowie w większości obejmą parafie 1 sierpnia, natomiast pozostali księża w nowym miejscu zaczną pracować od 25 sierpnia. Do jakich zmian doszło u nas? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach.

📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie! 📢 Uwaga kierowcy! Gigantyczny korek na S3 przed Gorzowem Uwaga kierowcy zmierzający nad morze lubuskim odcinkiem S3. Przed Gorzowiem tworzy się gigantyczny korek. Zator sięgać może nawet 10 kilometrów! Warto rozważyć opcję, aby już w Skwierzynie zjeżdżać na starą „trójkę”. W ten sposób można uniknąć kłopotów.

📢 Memy po meczu Polska - Hiszpania. Internauci oszaleli z radości! (zdjęcia) Niedzielne popołudnie, 1 lutego przeszło z hukiem do historii polskiego sportu. Nasi szczypiorniści po horrorze w meczu o 3. miejsce pokonali Hiszpanów i wywalczyli brązowy medal Mistrzostw Świata Katarze. Cała Polska świętowała zwycięstwo Biało-czerwonych, a internet został zasypany memami związanymi z tym wydarzeniem. Zobaczcie najlepsze z nich. Przeczytaj też: "Helena, mam zawał!", czyli Najlepsze memy po meczu Polska - Rosja na MŚ w Katarze! (zdjęcia)

