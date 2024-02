Prasówka 2.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 Kolejki do lekarzy na NFZ w lubuskim. Ile trzeba czekać na wizyty? Stan na 1.02.2024 W jaki sposób sprawdzić, gdzie najkrócej czeka się do lekarza w lubuskim? Sprawdzisz to u nas. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego nie warto czekać. I właśnie dlatego warto sprawdzać, gdzie są wolne terminy. Gdy twoja przychodnia w lubuskim ma bardzo długie terminy oczekiwania, sprawdź, jak wygląda sytuacja w innych placówkach. Przedstawiamy stan aktualny na 1.02.2024. Przekonaj się, gdzie najszybciej dostaniesz się do lekarza na NFZ.

📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie. 📢 W gorzowskiej akademii wybudują szpital dla studentów. Powstaje już pierwszy budynek Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa Centrum Symulacji Medycznej w gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. To właśnie tam przyszłe pielęgniarki i ratownicy będą mogli ćwiczyć różne procedury medyczne i przygotowywać się do leczenia prawdziwych pacjentów. Dużo wcześniej powstanie jednak budynek dydaktyczny, który będzie stanowił zaplecze nowoczesnego centrum.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 01.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Śmiertelny wypadek koło Żagania. Zginął młody motocyklista Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek, 1 lutego na drodze koło Żagania. Z nieustalonych jeszcze przyczyn motocyklista stracił panowanie nad maszyną i uderzył w betonowy słup. Niestety nie udało się go uratować.

📢 Grzywka francuska wizualnie odmładza, ukryje dysproporcje twarzy i drobne zmarszczki na czole. Na taką fryzurę stawiają gwiazdy Francuska grzywka to znana i uwielbiana fryzura od czasów Brigitte Bardot. Ogromną popularność zyskała dzięki gwiazdom, ale nie tylko. Warto skupić się na jej wielu zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć. 📢 Tomasz Karataj ogolił długą brodę za 31 tys. zł! Rzeźby też cieszyły się dużą popularnością gości. Wszystko dla WOŚP w Łagowie Sztab WOŚP Łagów zebrał 146 tys. zł. Do tak wspaniałego wyniku przyczynił się Tomasz Karataj, organizując w swojej Gawra w Niedźwiedziu szereg licytacji. Ogolenie brody pana Tomka zostało zlicytowane za kwotę 31 tys. zł. W sumie impreza w Niedźwiedziu przyniosła ponad 90 tys. zł!

📢 Nowy szef w lubuskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przemysław Osiński został powołany na dyrektora Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

📢 Darmowe bilety MZK dla studentów UZ zatwierdzone przez radnych. To nie koniec zmian. Pojawią się też bilety czasowe. Ile będą kosztować? Zielona Góra będzie pierwszym w Polsce miastem, w które udostępni studentom w pełni darmową komunikację miejską. To ma być zachęta, aby maturzyści częściej wybierali Uniwersytet Zielonogórski. Udogodnienie, które zapowiedział prezydent, zatwierdziła już Rada Miasta. Projekt wejdzie w życie, jednak później niż zakładano. Musi jeszcze przejść etap konsultacji ze związkami zawodowymi. 📢 Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Szuka go wschowska policja Policjanci ze Wschowy publikują wizerunek mężczyzny, który utrwaliły kamery monitoringu. Liczą na pomoc mieszkańców regionu w ustaleniu jego tożsamości.

📢 Makabrycznie zamordował ojca. Uciętą głowę pokazał na YouTube Do upiornej zbrodni doszło w Stanach Zjednoczonych. W Pensylwanii syn miał zamordować ojca w drodze dekapitacji. Następnie uciętą głowę miał pokazać na filmie opublikowanym na YouTube. 📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 1.02.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 1.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Dziura w niebie nad Ziemią Lubuską. To zjawisko nie z tej ziemi | ZDJĘCIA Tajemnicza dziura w niebie widziana nad Lubuskiem rozpaliła internet do czerwoności. Mieszkańcy naszego regionu chwycili za telefony i zaczęli robić zdjęcia widocznego nad ich głowami, niesamowitego i jak się okazuje bardzo rzadkiego zjawiska. Sami zobaczcie! 📢 W piątek odbędzie się pogrzeb Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry i dyrektor generalnej urzędu wojewódzkiego W piątek na starym cmentarzu w Zielonej Górze o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry (w latach 1983-1988) i dyrektor generalnej Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Miała 83 lata. 📢 Czterdziestolatka z powiatu żarskiego gnała autostradą 200 kilometrów na godzinę! Czterdziestoletnia mieszkanka powiatu żarskiego pędziła autostradą A18 ponad dwieście kilometrów na godzinę. Za niebezpieczną jazdę została ukarana mandantem w wysokości 2 tysięcy złotych, dostała też 14 punktów karnych.

📢 Znany youtuber odwiedził Gorzów. Spróbował hamburgera z kultowej „ściany” przy Sikorskiego Dzisiaj coś dla fanów oldschoolowego jedzenia – tak zaczyna swój film Kebson, znany youtuber, który odwiedza różne zakątki Polski i ocenia serwowane tam jedzenie. W Gorzowie odwiedził m. in. słynny lokal „w ścianie” przy ul. Sikorskiego, gdzie pan Andrzej serwuje przysmaki nieprzerwanie od 35 lat. 📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami!

📢 11-latka bała się o swoją mamę. Przyszła na komendę w Świebodzinie poprosić policjantów o pomoc 11-latka nie mogła dostać się do domu, choć w środku była jej mama. Dziewczynka bała się, że mogło wydarzyć się coś złego. Poszła po pomoc do policjantów. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kayah - tak mieszka i żyje na co dzień. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza! 📢 Tu bawiło się pół Lubuskiego! Gdy śpiewała Mandaryna nikt nie schodził z parkietu. Pamiętacie? | DUŻO ZDJĘĆ Nieistniejący już Klub Protector to miejsce - legenda w świecie miłośników clubbingu, jedna z najpopularniejszych dyskotek wszech czasów. Jeździli tu imprezowicze z połowy województwa lubuskiego. Za każdym razem można było spotkać znajomą twarz! Byliście? Pamiętacie? Mamy zdjęcia! 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 1.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 01.02.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 Znakomity zielonogórski fotograf Czesław Łuniewicz ponad pół wieku temu wybrał się do Szprotawy. Co tam zobaczył? W opisie zdjęć w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze wyjaśnia, iż przekazane negatywy wskazują, że zielonogórski fotograf był w Szprotawie przynajmniej dwa razy. Wizyty miały miejsce prawdopodobnie pomiędzy 1969 a 1979 rokiem. Na cudownych, archiwalnych fotografiach zobaczymy nie tylko ratusz, ale też Rynek, szprotawskie szkoły, dworzec kolejowy oraz pozostałości murów miejskich.

📢 Gorzów ma już nową scenę, by powiedzieć: "Dobry wieczór!". Jest też nowy telebim Scena będzie o połowę większa, a obraz na telebimie „będzie jak żyleta”. Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym tygodniu testuje elementy techniczne, które są potrzebne do cyklu Dobry Wieczór Gorzów.

📢 65 hektarów zostało skażonych – twierdzą biegli prokuratury w sprawie pożaru w Zielonej Górze Przylepie Nie tylko mieszkańcy miasta są ciekawi, jakie ustalenia poczyniła prokuratura w związku z pożarem hali z niebezpiecznymi odpadami w Zielonej Górze Przylepie. W środę odbyła się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze usłyszeli, co stwierdzili biegli. 📢 Drogi w okolicy Lubna w powiecie gorzowskim to koszmar! Mieszkańcy mówią, że są najgorsze w całym powiedzie. Będzie remont? Są miejsca, gdzie pierwotnego asfaltu jest mniej, niż łat. Łaty te co roku się rozsypują, więc przybywają kolejne. Efekt? Przejazd drogami w okolicy Lubna w powiecie gorzowskim do istny test sprawności technicznej dla samochodu i cierpliwości dla kierowców. Ale jest światełko w tunelu. Powiat wspólnie z gminami planuje remonty.

📢 Gorzowscy szczypiorniści nie sprawili sensacji w Pucharze Polski. Ale plamy też nie dali Mówiąc językiem śp. trenera Wojciecha Łazarka, stalowcy wygrali w środę (31 stycznia) drugą część spotkania z superligowym Chrobrym Głogów 16:14. To było jednak za mało, by awansować do trzeciej rundy Orlen Pucharu Polski. Bo rywale byli lepsi w pierwszej połowie aż o sześć goli. 📢 Groźny wypadek koło podgorzowskiej Kłodawy! Skoda uderzyła w drzewo W środę po godzinie 20 na drodze powiatowej między podgorzowską Kłodawą a Wojcieszycami doszło do groźnego wypadku. Skoda wypadła z drogi i uderzył w drzewo.

📢 Tak wygląda najstarsza gorzowska szkoła po remoncie, którego… końca nie widać Wilgoć na ścianach czy na suficie, pęknięcia w panelach, niechlujnie pomalowane ściany. Tak wygląda remontowana już dwa i pół roku Szkoła Podstawowa nr 1. – To jest oburzające! – grzmią radni.

📢 Rzepiński gruz niezgody. Protest śmieciowy, jak mówią w mieście, to wstęp do kampanii wyborczej, tylko nie wiadomo jeszcze dla kogo? Składowisko na boisku sportowym i obok niego? Wszystko w środku wioski i w sercu Puszczy Rzepińskiej? Burmistrz twierdzi, że to już nieaktualne, a poza tym, wynika z gospodarności. Mieszkańcy Lubiechni Wielkiej nie wierzą i mają żal, bo nikt ich nawet nie zapytał o zdanie. 📢 Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra wysoko przegrał w Rumunii Nie udała się podróż do Rumunii koszykarzom Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie w kolejnym spotkaniu Ligi Północnoeuropejskiej przegrali z CSO Voluntari 77:97. 📢 Gratka dla miłośników kolejnictwa! Filmowe wagony na dworcu PKP w Żaganiu! Na peronie pierwszym żagańskiego dworca PKP można oglądać nie tylko zabytkową lokomotywę OK1, ale również wagony lat 80-tych, wyprodukowane w zakładach Cegielskiego, które zagrały w filmie Jana Holoubka! W starych, wygodnych wagonach można było bez trudu znieść kilkunastogodzinną podróż. Dzisiaj stanowią gratkę dla miłośników kolejnictwa.

📢 Księżycowy krajobraz kopalni Babina w Łęknicy. Nie uwierzycie, jak kiedyś wyglądała dzisiejsza geościeżka Archiwum Państwowe w Zielonej Górze udostępnia kolejne fotograficzne skarby z kolekcji fotografii autorstwa Czesława Łuniewicza. Tym razem możemy obglądać prawdziwie księżycowy krajobraz czyli dawną kopalnię w Łękincy. Dziś to mekka dla turystów, którzy uwielbiają spacerować geościeżką Dawnej Kopalni Babina. Zobaczcie, jak kiedyś wygladało to miejsce.

📢 W Gorzowie stanie nowy blok z tanimi mieszkaniami na wynajem. Tak będzie wyglądał! Coraz bliżej do powstania tanich mieszkań na wynajem w Gorzowie. Gotowa jest już dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę. Teraz podpisana została umowa z firmą, która zajmie się nadzorem inwestorskim. Będzie pomagała w ogłoszeniu przetargu na prace budowlane, a następnie je nadzorowała. Wiadomo również, jak będzie wyglądał nowy kompleks mieszkaniowy.

📢 Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Ten ranking warto zobaczyć. A gdzie jest "na bogato"? Najbogatsze miasta w Lubuskiem też tu są! Najbogatsze miasto w Lubuskiem? Pierwsza myśl: Zielona Góra i Gorzów! A tu niespodzianka! Obie stolice regionu w tym rankingu są poza pierwszą trójką. A jak wypadło Twoje miasto? 📢 800 plus. Rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Gdzie złożyć wniosek? |TERMINY| Już jutro (1 lutego) rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia powinni zadbać o terminowe wypełnienie i przesłanie wniosku, aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat dodatku. Jak wypełnić wniosek i gdzie go wysłać? Co się stanie, jeśli przegapimy termin?

📢 Gorzów i sąsiedzi piszą do rządu. Chcą elektryfikacji dwóch tras kolejowych W środę 31 stycznia podczas sesji rady miasta gorzowscy radni przyjęli stanowisko w sprawie podjęcia działań przez rząd w sprawie elektryfikacji linii Kostrzyn – Krzyż oraz Gorzów – Poznań przez Międzychód. 📢 Park Barci Gierymskich w Zielonej Górze doczekał się zmian. Czy będą kolejne inwestycje w tym miejscu? Park Braci Gierymskich zmienił swe oblicze, dzięki zadaniom z budżetu obywatelskiego. To nie koniec prac w tym miejscu. W drugim etapie modernizacji lasku ma powstać m.in. leśny tor przeszkód czy plac zabaw.

📢 Znikają dwa pociągi Polregio na trasie Żagań – Zielona Góra. Pasażerowie pojadą autobusami Polregio nie ma dobrych informacji dla pasażerów, którzy korzystają z połączeń Zielona Góra - Żagań – Zielona Góra. Do 8 marca zawiesza kursowanie dwóch pociągów. W zamian proponuje komunikację zastępczą.

📢 Po 9 tys. zł dla studentów, po 3,6 tys. zł dla uczniów. Wręczono stypendia marszałka dla młodych Lubuszan W Muzeum Ziemi Lubuskiej wręczone zostały w we wtorek, 30 stycznia br., stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla uczniów lubuskich szkół oraz motywujące dla studentów. Dzięki realizowanemu przez samorząd lubuski programowi młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje.

📢 Paweł Kikowski, kapitan Zastalu Zielona Góra: Jest wreszcie normalnie. Tak, jak należy Koszykarze Enei Stelemtu Zastalu nie zwalniają tempa. Po czwartkowym (25 stycznioa) meczu w Orlen Basket Lidze przeciwko Sokołowi Łańcut, w środę (31 stycznia) rozegrają kolejne spotkanie - tym razem w Lidze Północnoeuropejskiej. O wyjazdowym meczu z rumuńskim zespołem CSO Voluntari, jak również o nastrojach w ekipie zielonogórskiej, rozmawialiśmy z kapitanem Zastalu Pawłem Kikowskim.

📢 Wow! Ale szyk i szał! Lubuszanki zachwycają kreacjami na studniówkach! Aż trudno oderwać wzrok Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. Podczas tego wyjątkowego balu każdy chce wyglądać idealnie. Jakie trendy obowiązują w tym roku? Zobaczcie zachwycające kreacje, w których zadawały szyku maturzystki z województwa lubuskiego! Wyglądają olśniewająco! 📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to, co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 21 domów do kupienia od komorników w Lubuskiem. Znamy ceny i lokalizacje nieruchomości Jak co miesiąc sprawdziliśmy, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest 21 nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację. 📢 GDDKiA o tym co udało się zrealizować, nad czym obecnie trwają prace i o tym, co się niedługo zmieni na lubuskich drogach. Podczas poniedziałkowej (29 stycznia) sesji Sejmiku Województwa, GDDKiA podsumowała inwestycje, które udało się zrealizować w 2023 r. Dyrektor zielonogórskiego oddziału opowiedziała także o tych, które są obecnie w realizacji oraz przedstawiła plany na 2024 r. Co ma się zmienić?

📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Wejdą do domów dwóch tysięcy zielonogórzan. W planach wymiana liczników. Na co zwrócić uwagę, przy wpuszczaniu obcej osoby? Do domów prawie dwóch tysięcy zielonogórzan przez najbliższe miesiące wchodzić będą wyznaczeni pracownicy. Miesięcznie fachowcy wymienią około 300 sztuk wodomierzy. Jak sprawdzić, czy wpuścimy właściwą osobę?

📢 Kradzione auta i części za 40 mln zł. CBŚP rozbiło gang paserów działający na ogromną skalę Zatrzymanie 5 osób, zlikwidowanie dwóch magazynów i przejęcie kilkudziesięciu tysięcy nowych części i podzespołów pojazdów, o łącznej wartości około 40 mln zł, to wynik wielomiesięcznej pracy policjantów CBŚP, pod nadzorem pionu PZ Prokuratury Krajowej w Poznaniu, przy wsparciu funkcjonariuszy CBZC - poinformowało CBŚP. 📢 W tej wsi pod Zieloną Górą mówią, że to była wymarzona reklama | KOMENTARZ Dałam się złapać na promocję. Zwykle opieram się, jak mogę. Tym razem uległam, a ze mną wiele innych osób. Pani sołtys stwierdziła nawet, że zainteresowanie przerosło oczekiwania - komentarz.

📢 Te dwie lubuskie gminy to budżetowe prymuski! Kostrzyn nad Odrą i Lubrza mają zerowe zadłużenie Kostrzyn nad Odrą i Lubrza to dwie lubuskie gminy, które mogą się pochwalić zerowym zadłużeniem. – Możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i myśleć o kolejnych, ważnych dla nas inwestycjach – mówią ich włodarze. 📢 Dwa psy zagryzione na posesji przez amstaffa. Służby nie zareagowały właściwie na wezwania? Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" zgłosiła się pani Małgorzata, która straciła pupile po ataku agresywnego amstaffa z sąsiedztwa. Zwierzę przedarło się na posesję, w bestialski sposób zagryzło dwa kundelki i paradowało po ogródku. Próbowało też zaatakować świadka całego zajścia. Uczucie nieodżałowanej straty spotęgowała praca służb, które - jak twierdzi pani Małgorzata - powierzchownie zajęły się sprawą. 📢 Nie żyje znany lubuski ortopeda - Zdzisław Rożnowski. Był kierownikiem ortopedii w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym Nie żyje Zdzisław Rożnowski, kierownik oddziału ortopedii w 105. Kresowym Szpitalu Wojskoym w Żarach. Mieszkał w Słubicach, był też znanym lekarzem w Krośnie Odrzańskim.

📢 Miał dwie wielkie pasje, które darzył podobnym oddaniem. Nie żyje ceniony meteorolog z Zielonej Góry Ryszard Krassowski Ryszard Krassowski miał dwie wielkie pasje – harcerstwo i meteorologię. Przez prawie 40 lat szefował stacji meteorologicznej w Zielonej Górze. Zmarł 21 stycznia 2024 roku. 📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 I LO w Gorzowie bawiło się na studniówce na całego! W gorzowskich szkołach średnich trwa sezon studniówkowy. W sobotę 27 stycznia bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina. 📢 Wyjątkowa studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie! Mamy zdjęcia! W sobotę (27 stycznia) wieczorem odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Maturzyści bawili się w Bistro u Seby, w Sękowicach pod Gubinem. Jak wyglądał bal maturalny gubińskiego ogólniaka? Mamy zdjęcia! 📢 Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO!

📢 Maturzyści z III LO w Zielonej Górze mieli piękną studniówkę. Bawili się w hali akrobatycznej W piątkowy wieczór na parkiecie hali akrobatycznej w Zielonej Górze wirowali maturzyści z III LO. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pięć klas. Wszyscy wierzą, że tak jak dobrze bawili się uczniowie na studniówce, tak samo dobrze pójdzie im matura. 📢 Maturzyści z ZSP w Krośnie Odrzańskim mieli piękną studniówkę. Zabawa była przednia, a my mamy zdjęcia W piątek (26 stycznia) w Pensjonacie Dychów odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim. To była niesamowita impreza! Zobacz, jak bawili się tegoroczni, krośnieńscy maturzyści! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć! 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 Oto mali bohaterowie, którzy uratowali życie dorosłym. Posłuchaj poruszających nagrań z dyspozytorni. Ich postawa budzi podziw i szacunek Mali bohaterowie są wielcy! To ich zachowanie wzbudziło ogromny szacunek oraz podziw. Jak to się stało, że mimo młodego wieku zachowali opanowanie i dali dowód odwagi? Poznaj 10 najbardziej wzruszających historii, które nie miałyby happy endu, gdyby nie heroiczna postawa najmłodszych.