Prasówka 20.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 20.12.2023”?

Prasówka 20.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim na rezonans magnetyczny. Dane aktualne na 20.12.2023 Jaki jest najbliższy termin na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie lubuskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na rezonans magnetyczny na NFZ (stan na 20.12.2023).

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.12.23

📢 Nowoczesna i lekka hala w Szprotawie jest już na ukończeniu. Będzie z niego korzystać ogólniak Do końca 2023 roku ma być gotowa nowoczesna, lekka hala Olimpia, na zapleczu szprotawskiego LO. - Będzie można rozgrywać mecze piłki nożnej, siatkówki i koszykówki - cieszy się Bartosz Klimkowski, dyrektor szkoły. - Będzie też strzelnica elektroniczna dla uczniów.

📢 Wierchowicz: Trzeba sięgnąć po środki drastyczne, czasami na granicy prawa. Z tymi ludźmi nie da się rozmawiać argumentami legalistycznymi Niektórzy politycy mają szczególne powody, aby nie lubić niezależnych mediów. Dlatego atakują je bez umiaru, irytując się tym, że nie mają na nie żadnego wpływu. Oczekują natychmiastowych zmian.

Prasówka 20.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 MISTRZOWIE HANDLU Nagrodzimy wyjątkowych sprzedawców - zgłoś swoich kandydatów Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [20.12.2023 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [20.12.2023 r.] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [20.12.2023 r.] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Z tym znakiem zodiaku ułożysz sobie życie - lista. Oto zodiakalne pary, które stworzą szczęśliwy związek [20.12.2023 r.] Znaki zodiaku to dwanaście obszarów na niebie, które odpowiadają konkretnej pozycji Słońca w momencie twojego urodzenia. Są one podzielone na miesiące i reprezentują określone cechy charakteru. Każdy znak zodiaku ma zatem swoje specyficzne cechy. Astrologia opiera się na tych znakach, próbując określić charakter danej osoby, ale nie tylko - idzie dalej, starając się zasugerować nam, z kim ułożymy sobie szczęśliwy związek. Zobacz, jaki znak zodiaku do ciebie pasuje, z kim stworzysz szczęśliwy związek - pokazujemy to w naszej galerii.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kapusty kiszonej. Kiszonki może im zaszkodzić [20.12.2023 r.] Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [20.12.2023 r.] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Horoskop dzienny na środę (jutro, 20.12). Które znaki zodiaku nie ucieszą przewidywania gwiazd? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przekonaj się, co według horoskopu może się zdarzyć w środę 20.12.2023. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (środę, 20.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Janusz Kowalski szczerze o stanie Zbigniewa Ziobry. Jest apel do posłów Poseł Suwerennej Polski Janusz Kowalski mówiąc we wtorkowym wystąpieniu w Sejmie o stanie zdrowia lidera swojego ugrupowania Zbigniewa Ziobry zwrócił się do posłów nowej ekipy rządzącej. – Apeluję do waszego człowieczeństwa – wzywał. 📢 Radni przyjęli budżet na 2024 rok. Miasto wyda półtora miliarda We wtorek radni Zielonej Góry przyjęli budżet na 2024 rok. Po raz kolejny jest on rekordowy. Miasto wyda w przyszłym roku półtora miliona złotych. Najwięcej na oświatę.

📢 Kiedy przedłużą ścieżkę wzdłuż Kłodawki? Gorzów podaje datę W przyszłym roku projekt, a w 2025 budowa. W środę na sesji gorzowscy radni mają zdecydować o odłożeniu pieniędzy na wydłużenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. 📢 Kandydat skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec wybrany burmistrzem. To „historyczne” zwycięstwo Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec znów zyskuje poparcie. Spektakularna wygrana w saksońskim mieście Pirna, gdzie AfD ma swojego burmistrza, to dobry prognostyk dla tego ugrupowania i zły dla Niemiec. 📢 Ceny węgla, ekogroszku i opału w Lubuskiem. Gdzie zapłacimy najmniej? Różnice sięgają nawet kilkuset złotych! Ile kosztuje węgiel, ekogroszek albo brykiet w Lubuskiem? Sprawdziliśmy oferty dla Gorzowa, Zielonej Góry oraz innych największych miast w naszym województwie. Ceny w poszczególnych składach znacząco mogą się od siebie różnić. Gdzie jest zatem najtaniej?

📢 Sztangistka i trzykrotna mistrzyni Europy wraz z fundacją odwiedziła swoją byłą szkołę | WIDEO Sportowcy pomagają nadrobić po pandemii potrzebę spotykania się z ludźmi i bycia w grupie. We wtorek, 19 grudnia uczniowie CKZiU nr 3 „Ekonomik” w Zielonej Górze spotkali się ze sztangistką Joanną Łochowską, trzykrotną mistrzynią Europy, mistrzynią kraju w kategorii 53 kg. Spotkanie prowadził Kacper „Kacpa” Lachowicz, trener koszykówki, motywator i animator sportu.

📢 Prezydent zabrał głos ws. zmian w mediach publicznych. "To nie usprawiedliwia łamania konstytucji" Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań – napisał w stanowisku skierowanym do marszałka Sejmu Szymona Hołowni prezydent Andrzej Duda. To reakcja głowy państwa na planowane zmiany w mediach publicznych.

📢 Burger King otworzył jedyną restaurację w Lubuskiem We wtorek 19 grudnia w Gorzowie otwarta została jedyna w naszym regionie restauracja sieci Burger King. Na otwarcie przyszło kilkadziesiąt osób. 📢 Uważaj na te 11 popularnych aplikacji i gier dla dzieci! Dlaczego? Badacze ostrzegają przed znanymi programami na Androida Dzieci coraz częściej korzystają z urządzeń mobilnych. Okazuje się, że najpopularniejsze z nich żądają zdecydowanie więcej danych, niż potrzebują, przez co w dużym stopniu naruszają prywatność naszych pociech. Badacze sprawdzili, które z nich nie przestrzegają dobrych praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych, przez co mogą narazić pociechy na niebezpieczeństwo. Zobacz, na które programy i gry należy uważać. 📢 Za darmo przebadało się ponad 70 tysięcy Lubuszan. Jak się zapisać? Z bezpłatnych pakietów badań Profilaktyka 40 PLUS skorzystało ponad 70 tysięcy Lubuszan. Z tego ponad 60 proc. to kobiety. Badania można powtórzyć po roku. Aby się zapisać można skorzystać z aplikacji lub zadzwonić na infolinię.

📢 W Gorzowie jest kałuża jak jezioro. Woda stoi nawet wiele dni po opadach deszczu Czy słońce, czy deszcz, przy wjeździe na kwartał naprzeciw Kwadrat stoi kałuża. W ostatnich dniach jego powierzchnię można było liczyć w dziesiątkach metrów kwadratowych.

📢 Zaginęła seniorka z powiatu międzyrzeckiego. Trwają poszukiwania Elżbiety Kownackiej Elżbieta Kownacka ma 73 lata, mieszka w Murzynowie (pow. międzyrzecki). Kobieta wyszła w poniedziałek 18 grudnia na spacer i ślad po niej zaginął. Bliscy i policjanci prowadzą poszukiwania zaginionej kobiety. 📢 Akademiczki będą broniły we Francji siedmiopunktowej zaliczki z Gorzowa W rewanżowym meczu 1/16 EuroCup Women gorzowskie koszykarki zagrają w środę (20 grudnia) o godz. 20.00 z Union Feminine w Angers. InvestInTheWest Enea AJP będzie bronił 7-punktowej zaliczki z Gorzowa. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 19.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 19.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 W Arenie Gorzów kibice zamiast wyniku widzieli… telebim z reklamami Po pierwszym meczu w historii Areny Gorzów część kibiców zwracała uwagę, że tablice z aktualnym wynikiem meczu zasłaniał telebim, na którym był wyświetlane reklamy sponsorów. 📢 Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska z dekoltami do pasa i w czerni. Gwiazdy na premierze „Akademii Pana Kleksa” Królowały mocne kolory, głębokie dekolty odsłaniające brzuch i wyraziste akcenty. Na premierze filmu „Akademia Pana Kleksa” zagościli celebryci, którzy wzięli udział we współtworzeniu filmu oraz zaproszeni goście. Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowały w odważnych stylizacjach między innymi Agnieszka Grochowska i Blanka Lipińska, ale też pojawiło się małżeństwo Pazurów, Edyta Herbuś, Danuta Stenka i wiele innych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Uwierzył, że jego pieniądze są zagrożone. Mieszkaniec Kostrzyna przelał oszustom... 384 tys. zł! Do 67-letnego mieszkańca Kostrzyna nad Odrą zadzwonili oszuści, podszywający się pod pracowników banku. Wmówili mężczyźnie, że jego pieniądze na koncie są zagrożone. - Telefoniczny oszust zyskał w oczach swojej przyszłej ofiary wystarczającą wiarygodność do tego, aby bezprawnie wzbogacić się o kwotę 384 tysięcy złotych. Sprawę wyjaśniają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - informuje podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskich policjantów. 📢 Rudy miedzi i srebra. Czy koło Żar i Żagania powstanie drugie Klondike? W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Po wykonanych w ubiegłym roku (2022) otworach rozpoznawczych Amarante opracowało dodatek do dokumentacji geologicznej. Udokumentowane zasoby miedzi i srebra wynoszą ponad 100 mln ton rudy.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 19.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 19.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 19.12.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Zakopane z dawnych lat. Stare zdjęcia pokazują, jak w górach wypoczywali nasi rodzice i dziadkowie. Niektóre pomysły na zabawy zaskakują! Turystyczna potęga Zakopanego narodziła się jeszcze przed II wojną światową. Stare zdjęcia miasta z archiwów ukazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, jak rozwijała się stolica Tatr wraz z jej atrakcjami, oraz jak powstawała infrastruktura turystyczna na Kasprowym Wierchu, Gubałówce i nad Morskim Okiem. Zapraszamy do galerii niezwykłych zdjęć z dawnego Zakopanego, które pokazują, jak zmieniło się miasto i górska turystyka w ciągu minionych dekad. Przekonajcie się, jak dawniej bawiono się w górach!

📢 #KupujŚwiadomie w świątecznym klimacie O tym, że warto dokonywać świadomych zakupów należy mówić zawsze. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zachęca do poszukiwania i wybierania wysokiej jakości polskich produktów rolno-spożywczych. Przez cały rok. Nie tylko od święta! 📢 Trujące rośliny na Boże Narodzenie. Są piękne i niebezpieczne. Jeśli masz kota lub psa, nie kupuj ich na święta. Zagrażają zwierzętom Nie ma nic dziwnego w tym, że przed Bożym Narodzeniem, starając się stworzyć domowy, świąteczny klimat, ozdabiamy nasze domy najpiękniej, jak potrafimy. Żeby zadbać o odpowiednią atmosferę, ubieramy choinkę, dekorujemy dom stroikami, światełkami, świątecznymi figurkami, a także typowymi dla tego wyjątkowego czasu roślinami. Jemioła, gwiazda betlejemska, ostrokrzew - to nieodłączne elementy świątecznego wystroju. Nie wszyscy jednak wiedzą, że rośliny te, choć są piękne, mogą być także niebezpieczne - może nie tyle dla ludzi (choć czasem też), o ile dla naszych zwierząt. Mając w domu kota lub psa, pomyśl, czy nie warto dla ich bezpieczeństwa zrezygnować z toksycznych bożonarodzeniowych roślin w domu. W naszej galerii przedstawiamy świąteczne rośliny niebezpieczne dla czworonogów i ich działanie. Sprawdź, zanim je kupisz.

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 19.12.2023 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Paweł Krupiński z Gubina zdobywa kolejne medale! Pływak z zespołem Downa rywalizował z pełnosprawnymi zawodnikami! Paweł Krupiński z Gubina jest już znaną postacią. To pływak z niepełnosprawnością - z zespołem Downa, który każdego roku zdobywa kolejne medale na prestiżowych zawodach i bije rekordy. Ostatnio rywalizował z "pełnosprawnymi" zawodnikami i wypadł fantastycznie!

📢 Dziwne znaki na domach i drzwiach mieszkań w Lubuskiem. To sprawka złodziei, uważajcie! Praktyka oznaczania mieszkań lub domów przed kradzieżą to strategia, którą przestępcy stosują, aby zidentyfikować swoje przyszłe "cele". Oznaczenia te mogą przybierać różne formy i szczegółowo opisujemy to w dalszej części materiału. Warto jednak pamiętać, że celem przestępców zawsze jest utworzenie kodu lub systemu oznaczeń, który informuje innych przestępców o potencjalnie łatwych celach. 📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Fitkau-Perepeczko ZDJĘCIA. W tym roku skończyła 81 lat. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości 19.12.2023 Zobacz jak wyglądała w młodości Agnieszka Fitkau-Perepeczko... Piękna! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Oto kwiaty na czas świąt Bożego Narodzenia. Te kwitnące w grudniu rośliny odmienią wnętrza Każdy z nas chce, aby szczególnie w okresie świąteczno-sylwestrowym dom wyglądał najlepiej jak się da. Niestety, w przypadku wielu roślin doniczkowych, jakie posiadamy na naszych parapetach, jest to okres, kiedy ich wygląd pozostawia nieco do życzenia. 📢 Ten widok chwyta za serce. Mikołaj odwiedził DPS-y w Gorzowie W poniedziałek 18 grudnia do gorzowskich domów pomocy społecznej przyszedł Mikołaj. Wzruszenia przy wręczaniu prezentów ich pensjonariuszom były takie, że niekiedy odbierały mowę. 📢 Radni sejmiku przyjęli w poniedziałek budżet na rok 2024. Zadłużenie będzie rosnąć W poniedziałek radni sejmiku przyjęli budżet na 2024 rok. Opozycja przyjęła go bardzo krytycznie. - Mamy ogromne zadłużenie, które w kolejnych latach będzie jeszcze wzrastać – mówili radni PiS.

📢 Formalnie płacą nie za usługi lotnicze, ale za promocję województwa lubuskiego poprzez połączenia Nie jest jeszcze znany termin powrotu do rozkładu jazdy bezpośrednich połączeń regionalnych do Wrocławia, ale władze Lubuskiego rozstrzygnęły za to przetarg na połączenia lotnicze do Warszawy. 📢 Politycy PiS: w Polsce dziś rządzi koalicja „13 grudnia” W sobotę rada polityczna Prawa i Sprawiedliwości podjęła decyzje o połączeniu z Partią Republikańską. M.in. o tym porozumieniu mówili w poniedziałek lubuscy politycy PiS na briefingu prasowym. 📢 Zagrożenie ptasią grypą na terenie powiatu gorzowskiego. Hodowcy muszą być czujni Rośnie zagrożenie wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu gorzowskiego. Choć ryzyko wybuchu ogniska choroby jest niewielkie, a wirus nie pojawił się w żadnym gospodarstwie, to służby weterynaryjne apelują do hodowców drobiu o wprowadzenie środków ostrożności.

📢 – Lekarz, to nie jest zawód – mówi Jarosław Kowalski. Zielonogórzan został Lekarzem Pediatrą Roku 2023 w Polsce | WIDEO – Moim zdaniem lekarz to nie jest zawód, to pewnego rodzaju filozofia życia - mówi lek. Jarosław Kowalski. To jeden z dwóch lekarzy nagrodzonych w ogólnopolskim plebiscycie Hipokrates, który pracuje w Zielonej Górze. Hipokrates należy do największych plebiscytów medycznych w Polsce. Kandydatów do nagrody nominują pacjenci, którzy wspierają swoich medyków w kolejnych etapach plebiscytu. 📢 Budżet Obywatelski- zakończył się etap weryfikacji. Jakie pomysły zgłaszali zielonogórzanie? Co ich trapi i co wymaga zmian? Na początku listopada Urząd Miasta Zielona Góra rozpoczął kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą nadchodzącej kolejnej edycji Zielonogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Przez niespełna miesiąc mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły. Spośród nich UM oraz komisja ds. Konsultacji i budżetu obywatelskiego wybrali te, które nadają się do realizacji. Co chcieliby zmienić zielonogórzanie?

📢 Gorzów ma już nową pocztę. To 25. taki punkt w mieście W poniedziałek 18 grudnia na osiedlu Europejskim otwarto nową placówkę pocztową w Gorzowie. Pierwszy klient w punkcie przy ul. Londyńskiej był już o 9.04. 📢 Policjanci z Zielonej Góry znowu kontrolowali trzeźwość kierowców. Tym razem w pięciu miejscach Policja w Zielonej Górze nie odpuszcza pijanym kierowcom. Często i w różnych miejscach organizowane są tu akcje, podczas których sprawdzana jest trzeźwość kierowców. Podczas ostatniej z takich akcji wpadł pijany kierujący. 📢 Jak daleko sięgnie miotła nowej władzy? Kadrowa karuzela w Lubuskiem Nowy rząd, to nie tylko zmiany w Warszawie. Korzyści z przejęcia władzy odniosą również działacze w regionach, a to oznacza roszady w lubuskich urzędach. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt stanowisk.

📢 24 grudnia w kościołach w Gorzowie. Których mszy nie będzie? O której Pasterki? W niedzielę 24 grudnia ostatnia msza święta adwentowa w Gorzowie zostanie odprawiona o 13.15. Pierwsza msza pasterska będzie już o 20.00. 📢 Miejska Wigilia w Nowej Soli. Mieszkańcy Nowej Soli składali sobie życzenia na nowym placu w mieście| ZDJĘCIA Nowosolanie licznie stawili się na Miejskiej Wigilii, która w tym roku połączona została z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Takie wydarzenie umożliwia plac przy odbudowanej wieży na terenie dawnej fabryki nici Odra. 📢 Największy klub honorowych dawców krwi w Lubuskiem świętował podwójny jubileusz Rekordzista z klubu HDK PCK "Nafta" Janusz Garus oddał przez 35 lat swojej aktywności honorowego dawcy krwi ponad 70 litrów krwi. Członkowie tego największego klubu honorowych dawców krwi w regionie obchodzili podwójne święto w restauracji „Kasyno” w Zielonej Górze.

📢 Są bezwzględni i niebezpieczni. Okradają domy i mieszkania w Lubuskiem. Uważajcie! Pilnujcie torebek, zamykajcie drzwi od domu, dobrze zabezpieczcie swoje mieszkania. Święta (i nie tylko!) to raj dla tego typu przestępców. Policja wystawiła listy gończe za tymi Lubuszanami. Publikujemy ich zdjęcia oraz rysopisy (szczegóły poniżej). Osoby te poszukiwane są m.in. za kradzieże z włamaniem. Rozpoznajesz kogoś? 📢 Ponad milion złotych Zielona Góra wydała na świąteczne iluminacje. Ale to nie były zakupy WIDEO Aby pierwszego wieczora zobaczyć świąteczne iluminacje w Zielonej Górze Zatoniu droga do Parku Książęcego całkowicie się zakorkowała. Zdjęcia ozdób zalały media społecznościowe. Nowe ozdoby pojawiły się też w centrum miasta. Sprawdzamy, ile ta przyjemność kosztowała budżet. 📢 Aż 78 wykonawców na scenie Filharmonii Gorzowskiej! Oratorium oczarowało publiczność W niedzielę 17 grudnia w Filharmonii Gorzowskiej wykonano „Oratorium na Boże Narodzenie” Fryderyka Stankiewicza. Śpiewali je m.in. Katarzyna Jagiełło i Mieczysław Szcześniak.

📢 Światełko pokoju dotarło do Iłowej, na miejską wigilię na placu Wolności W Iłowej na placu Wolności odbyła się tradycyjna wigilia wraz z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Nie zabrakło życzeń płynących prosto z serca, wigilijnych potraw, pięknych kolęd i światełka pokoju, które do Iłowej przywieźli harcerze z Wielopoziomowej Drużyny "Poszukiwaczy Przygód". Kliknijcie obrazek i zobaczcie zdjęcia w galerii oraz film. Czytajcie tekst poniżej. 📢 Kuna wypłynęła z Gorzowa i osiadła na mieliźnie. Pasażerowie ewakuowani Ewakuacją pasażerów na brzeg zakończył się rejs Kuną, jaki odbył się w niedzielę 17 grudnia. Zabytkowy lodołamacz, który wyruszył z Gorzowa, osiadł na mieliźnie w Santoku. 📢 Jarmark świąteczny z Morsami i Łemkami w Żaganiu! W niedzielę 17 grudnia 2023 mieszkańcy Żagania i okolic na chwilę przerwali przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, żeby się spotkać na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury na świątecznym jarmarku. Był oczywiście święty Mikołaj, nie zabrakło świątecznych potraw, a do morsowania w pobliskim parku namawiali nieustraszeni miłośnicy zimowych kąpieli.

📢 Znaleziono ciało. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego Lubuszanina W piątek (15 grudnia) Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim poinformowała o trwających poszukiwaniach zaginionego Wiesława z Gubina. W niedzielę (17 grudnia) dotarła do nas informacja o tragicznym finale sprawy. Policja odnalazła ciało poszukiwanego. 📢 Nowosolska Miejska Wigilia w nowym miejscu. Wielu zobaczyło ten plac pierwszy raz. W mieście czuć klimat świąt | ZDJĘCIA Młodzi artyści z Nowej Soli oraz znani ze scen poznańskich uświetnili świąteczne wydarzenie w Nowej Soli. W nowym miejscu odbyła się Miejska Wigilia. A ten sam teren sprzyjał organizacji jarmarku bożonarodzeniowego. Mieszkańcom podoba się nowy plac w mieście.

📢 W Zielonej Górze barszcz lał się strumieniami, a pierogi rozpływały w ustach. To była piękna Miejska Wigilia | ZDJĘCIA 300 litrów barszczu, 250 kilogramów pierogów i 100 kg kapusty z grzybami przygotowali kucharze Palmiarni Zielonogórskiej na Miejską Wigilię. Zanim ruszyła uczta, były życzenia i modlitwa. – Żebyśmy usiedli przy wigilijnym stole, przełamali się opłatkiem i poświęcili więcej czasu dla siebie. Żebyśmy się mniej denerwowali, a więcej uśmiechali – życzył prezydent Janusz Kubicki.

📢 Kibice koszykówki w Gorzowie ustanowili rekord! Mecz PolskaStrefaInwestycji Enea AZS AJP Gorzów z KGHM BC Polkowice to najliczniej oglądany na żywo mecz w historii gorzowskiej koszykówki! 📢 Śmiertelny wypadek pod Gorzowem. Osobówka wypadła z drogi i uderzyła w drzewo Do tragicznego w skutkach wypadku, w którym jedna osoba zginęła a dwie zostały ranne doszło w niedzielę (17 grudnia) na wysokości miejscowości Kiełpin (powiat gorzowski). 📢 Dzieci szczęśliwe! Niedzielne atrakcje na jarmarku bożonarodzeniowym w Zielonej Górze W niedzielę, 17 grudnia najwięcej atrakcji da dzieci w Zielonej Górze jest na deptaku przy ratuszu. Działa Strefa Falubaziaka i Świąteczna Warsztatownia. A na scenie młodzież wykonuje świąteczne utwory. Do czwartku, 21 grudnia, w godz. 12 – 19 w Zielonej Górze odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy.

📢 Iwona Matkowska z Żar ma swoją gwiazdę sportu przy Ratuszu. To jedyna zapaśniczka z Żar, która startowała w Igrzyskach Olimpijskich Iwona Matkowska, zapaśniczka z Żar, odsłoniła swoją gwiazdę sportu przy żarskim ratuszu. To jedyna zawodniczka z Agrosu, która startowała w Igrzyskach Olimpijskich. 📢 Wiejski tuning? Mało powiedziane! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

📢 Wiadukt przy Zjednoczenia w Zielonej Górze wciąż zamknięty. W godzinach szczytu to koszmar. Kierowcy stoją w korkach, trzeba szukać objazdów Od niedzieli, 3 grudnia, wiadukt przy ulicy Zjednoczenia w Zielonej Górze pozostaje zamknięty. Policjanci apelują o omijanie tej trasy, ale pojawiają się utrudnienia i ogromne korki w tej czy innej części miasta. Co na to mieszkańcy? Jak sobie radzą?

📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Tak kibicowaliście koszykarkom w Arenie Gorzów! Tysiące ludzi na pierwszym meczu Około 4 tys. widzów zobaczyło pierwszy mecz w Arenie Gorzów. I pewnie wielu z nich będzie przychodziło tu częściej. Atmosfera na trybunach rozkręcała się z każdą minutą tak, że fani ponieśli gorzowskie koszykarki do zwycięstwa. 📢 Cudny ogródek państwa Perzyńskich. Od ponad 30 lat dbają o magię świąt i robią to przepięknie! | WIDEO, ZDJĘCIA Kiedy zbliża się grudzień, wielkimi krokami nadchodzą święta, to okna, balkony i ogrody wieczorami zaczynają świecić tysiącami lampek - na dworze zaczyna być jakby magicznie. Co roku, od ponad 30 lat dbają o to państwo Perzyńscy z Zielonej Góry i robią to w sposób... niesamowity, cudowny, wspaniały, jedyny! Tu jest jak w bajkowej krainie.

📢 Darmowe choinki dla zielonogórzan. Kilkaset drzewek rozeszło się w mgnieniu oka. Kolejka była ogromna | WIDEO, ZDJĘCIA Kolejka była ogromna, a kilkaset świątecznych drzewek rozeszło się w mgnieniu oka. W Zielonej Górze po raz kolejny urząd miasta i Zakład Gospodarki Komunalnej zorganizowali akcję "choinka na święta". Wystarczyło przyjść i odebrać spod urzędu miasta swoje wymarzone drzewko. Na parkingu przy ulicy Podgórnej pojawiły się tłumy zielonogórzan, a kolejka sięgała ulicy Zyty. Zainteresowanie było tak duże, że drzewek nie wystarczyło dla wszystkich.

📢 Najlepsze lubuskie gminy! To one zostały nagrodzone w prestiżowym rankingu! W piątek 15 grudnia w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie wyróżniono najlepsze gminy województwa lubuskiego. Laureatów wyłoniono w kilku kategoriach. Kto znalazł się na podium? Gdzie żyje się najlepiej w Lubuskiem? Sprawdźcie!

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Pociąg zablokował drogę ucieczki 30-latkowi kierującemu kradzionym autem w Lubuskiem Funkcjonariusze SG ze Świecka odzyskali po pościgu skradziony w Niemczech samochód. Kierujący nim 30-latek zakończył ucieczkę na kolejowym nasypie, po tym jak przejazd przez tory zablokował mu pociąg – poinformował w piątek rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

📢 Kolejny rekordowy budżet Kostrzyna nad Odrą. Jakie inwestycje zaplanowano na 2024 r.? Budżet Kostrzyna nad Odrą na 2024 r. wyniesie nieco ponad 170 mln zł. Na inwestycje miasto przeznaczy 44 mln zł. Będzie tez rekordowo duże dofinansowanie z budżetu państwa. Pieniądze pójdą m. in. na dokończenie już trwających inwestycji, ale będą tez nowe. To m. in. budowa dróg, czy plany remontu stadionu.

📢 Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. W ofercie 17 ofert. Mamy lokalizacje, zdjęcia i ceny wywoławcze Sprawdzamy najnowsze oferty licytacji komorniczych w Lubuskiem. Tym razem pod lupę bierzemy domy, które zostały wystawione na licytacje przez lubuskich komorników. 📢 Najrzadsze nazwiska w Lubuskiem. Nosi je zaledwie kilka osób. Twoje też jest na liście? Mieszkańcy Lubuskiego używają ponad 32 tysiące różnych nazwisk - wynika z danych zapisanych w rejestrze PESEL. Nowak, Kaczmarek, Kowalski, Wożniak, Szymański to najpopularniejsze nazwiska w regionie. Które należą do najrzadszych?

📢 Zniknęły wam z konta pieniądze? Ten mężczyzna płacił waszymi kartami W ciągu ostatnich kilku dni, dyżurny komisariatu I w Zielonej Górze otrzymał dwa zgłoszenia o kradzieżach kart bankomatowych. Podczas przyjmowania zgłoszeń pokrzywdzeni nie byli pewni czy doszło do kradzieży, czy też sami te karty zgubili, natomiast ktoś, kto je ukradł lub znalazł zdążył już wielokrotnie nimi posłużyć. Pokrzywdzonym, zanim się zorientowali i zablokowali karty, zniknęło z kont bankowych niemałe pieniądze. 📢 Siedem dziewczyn dołączyło do Stal Girls. Oto nowe podprowadzające Stal Gorzów w nowym sezonie będzie miała siedem nowych podprowadzających. Dołączą one do dziewczyn, które są w grupie, która już pracowała na zawodach w tym roku. 📢 Lubuskie Las Vegas znowu rozbłyśnie! To będzie najbardziej oświetlona wieś w Lubuskiem. Przyjedziecie tutaj? Gotowi? Niedługo rozbłyśnie lubuskie Las Vegas. Popowo przystroi się w setki tysięcy światełek. I znowu zjadą się tutaj tłumy ludzi.

📢 Alimenciarze z Lubuskiego. Nie płacą na swoje dzieci i ukrywają się przed policją. Wstyd! Zapamiętajmy te twarze! Zobaczcie imiona, nazwiska oraz zdjęcia i rysopisy poszukiwanych (kobiet i mężczyzn) przez lubuską policję. Prezentujemy je zgodnie z prawem! Widzieliście lub rozpoznajecie którąś z tych osób? To bardzo ważne. Odnalezienie tych osób może zmienić życie niejednej rodziny.

📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy już jutro o 20:30. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Odkrycie w Górach Sowich. To tajemnicza XV-wieczna kopalnia srebra! Sprawdzą ją podwodnym dronem [FILM] Tajemniczą kopalnię srebra z XV wieku bada Grupa Eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca, której przez 12 lat działalności udało się dokonać wielu ciekawych odkryć i rozwikłać kilka spektakularnych zagadek. Tym razem badacze trafili na kopalnię ukrytą w Górach Sowich w okolicach Bystrzycy Górnej w powiecie świdnickim. Oni pierwsi postanowili ją dokładnie zbadać i ocalić od zapomnienia.

📢 Rusza rozbudowa kopalni Lubiatów w Lubuskiem - drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce Dodatkowe 3,4 mld m sześc. gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043, to planowany efekt inwestycji, które wkrótce rozpoczną się na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Wideo Siłowe wtargnięcie do TVP