Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź!”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [20.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć.

📢 Uwaga! Niebezpieczna pogoda w Lubuskiem. Powalone drzewa, pozalewane ronda i piwnice. Strażacy mają ręce pełne roboty. Jest ostrzeżenie IMGW 20 czerwca w godzinach popołudniowych nad Gorzowem przeszła ulewa z silnym wiatrem. W kilka minut ruch w mieście został sparaliżowany - pozalewało ronda, a na ulicach pełno było powalonych konarów. Strażacy mieli ręce pełne roboty. 📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Sportowy Festyn Rodzinny i kiermasz urodzinowy dla małej Ani na zielonogórskim Chynowie. W niedzielę, mimo upałów, było tu wielu mieszkańców Mieszkańcy Chynowa kolejny już raz zaprosili mieszkańców na wielki festyn. Tym razem sportowa akcja organizowana w Zielonej Górze, była połączona z urodzinowym kiermaszem dla Ani Orłowskiej. Wciąż trwa zbiórka na terapię genową dla małej zielonogórzanki, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. 📢 Kilkuset pielgrzymów z Zachodniej Polski wzięło udział w odpuście ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium w Rokitnie ,,Zrodzeni do żywej nadziei’’ to hasło Odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Obchody trwały tydzień, a zakończyła je w niedzielę Suma odpustowa na placu przed bazyliką. Było upalnie, ale jakże wzniośle...

📢 Dramatyczne sceny w Lubsku. Mężczyzna zniknął pod wodą. Wyłowiono ciało Do dramatycznych scen doszło nad zbiornikiem wodnym w Lubsku. Po akcji poszukiwawczej z wody wyłowiono zwłoki mężczyzny.

📢 Powitanie lata z Lechią Zielona Góra na miejskim kąpielisku. Niektórzy chłodzili się nad wodą, inni brali udział w zmaganiach sportowych W niedzielę, 20 czerwca na miejskim kąpielisku w Zielonej Górze Ochli odbywa się "Rodzinne powitanie lata z Lechią Zielona Góra". Organizatorzy przygotowali atrakcje dla miłośników piłki nożnej. Ale nie tylko oni mogli się świetnie bawić na tym wydarzeniu. Zobaczcie, co się tu działo. 📢 Pogoda dopisuje, więc w Łagowie tłumy. Do sprzętów wodnych ustawiają się kolejki. Zobaczcie, co dzieje się tam w upalny weekend! W Łagowie w cieniu termometry wskazują dziś 36 stopni. To i tak nieźle, bo kilka dni temu jedna z Czytelniczek informowała nas, że jej termometr po prostu... pękł. Pogoda dopisuje, to są więc tłumy w Łagowie. Choć sami mieszkańcy spodziewali się większego natarcia. Może i dobrze, że w domach pozostały zwłaszcza starsze osoby. Bo upał jest taki, że nawet po wyjściu z kąpieli w jeziorze wystarczy kilka minut, żeby być już całkowicie suchym. W Łagowie ustawiają się więc kolejki po lody, ale przede wszystkim kolejki po... sprzęt pływający. Amatorów łódek, kajaków, rowerów wodnych jest tak dużo, że na kanale, który łączy jezioro Łagowski i Trześniowskie, po prostu tworzą się korki.

📢 Cypel w Jodłowie. Klimatyczny i piękny zakątek natury niedaleko Nowej Soli. Miejsce na wypoczynek podczas upałów. Zobacz zdjęcia Pomiędzy Sławą, a Nową Solą jest miejsce, które warto odwiedzić w czasie upałów. To cypel w Jodłowie w gminie wiejskiej Nowa Sól.

📢 Gmina Świdnica wysyła pozdrowienia dla Ani i też walczy o jej zdrowie! W niedzielę odbył się tu wielki piknik. Mieszkańcy pomogli w zbiórce Mieszkańcy gminy Świdnica dołączają do pomocy dla małej Ani Orłowskiej z Zielonej Góry. W niedzielę, 20 czerwca, nad Zalewem Świdnickim odbył się wielki piknik. Choć żar lał się z nieba, to każdy chciał dołożyć od siebie cegiełkę do wielkiej zbiórki na leczenie i rehabilitację dziewczynki. 📢 Dzień Czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie: są czołgi, wystawa o "Czterech Pancernych i psie" i atrakcje dla najmłodszych W niedzielę, 20 czerwca, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie zaprosiło mieszkańców na wspólne świętowanie Dnia Czołgisty. Atrakcji tu jak zwykle nie zabrakło. Ci, którzy mają sentyment do serialu "Czterej pancerni i pies" mogą zobaczyć wystawę poświęconą tej produkcji.

📢 Słońce w Lubuskiem jak na afrykańskiej sawannie! Zachwycające. Zobacz zdjęcia! Słońce daje nam ostatnio popalić! Za dnia upał, w nocy lekkie ochłodzenie, dzięki któremu można odpocząć. Za to na styku dnia i nocy spektakularne widowisko - zachód słońca, który latem ma swój szczególny urok. Tym razem słońce wyglądało jak ogromna płonąca tarcza poprzecinana smugami. Jeden z czerwcowych zachodów uchwycił z Lubniewic nasz Czytelnik Artur Pawlik. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 20.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Świetna obsada żużlowego turnieju o Złoty Kask w Zielonej Górze. Trofeum będzie bronił Bartosz Zmarzlik W znakomitej, niezwykle silnej obsadzie, rozegrany zostanie w Zielonej Górze żużlowy turniej o Złoty Kask. Zawody zaplanowano na poniedziałek 21 czerwca (godz. 18.45). Na liście startowej jest m.in. pięciu reprezentantów lubuskich klubów, na czele z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlakiem. Lider Stali Gorzów będzie bronił zdobytego przed rokiem trofeum. 📢 Sławek Uniatowski wystąpił na plaży w Dąbiu. Jak wyglądał drugi dzień Lubuskiego Lata Kulturalnego? Zobaczcie na zdjęciach! W sobotę (19 czerwca) na plaży Ośrodka Wypoczynkowego "Temar" w Dąbiu wystąpił Sławek Uniatowski, w ramach cyklu wydarzeń odmrażających kulturę. Jak wyglądał drugi dzień Lubuskiego Lata Kulturalnego 2021? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Koronawirus w Lubuskiem. Już pięć powiatów pokonało COVID-19! Wskaźniki zakażeń |20 CZERWCA W niedzielę 20 czerwca potwierdzono w Lubuskiem dwa nowe zakażenia koronawirusem. Wskaźnik zakażeń wynosi aktualnie 0,3 os. na 100 tys. mieszkańców.

📢 Zielonogórska giełda jak zwykle przyciąga tłumy mieszkańców chętnych na zakupy. Zobacz, co można tutaj znaleźć w niedzielę. Jakie są ceny? Zielonogórska giełda przy Elektronowej niemal każdej niedzieli przyciąga prawdziwe tłumy mieszkańców gotowych na zakupy. Sprawdziliśmy, co można tu kupić w niedzielę, 20 czerwca. Jest niemal wszystko! Rośliny na balkon i do ogrodu, warzywa, owoce, ubrania, meble, urządzenia AGD... Zobaczcie!

📢 Droga między Dąbiem a Kosierzem znów się "topi" przez upały. Pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich próbują uporać się z "pocącą się" drogą Jedyna droga, którą trzeba obsypać zimą i latem. Mowa o odcinku między Dąbiem a Kosierzem, który podczas upałów, jak mówią kierowcy, "topi się". Problem pojawia się po raz kolejny. A droga była nie tak dawno remontowana... 📢 Zielona Góra. Kontrowersje dotyczące strefy dla dzieci przy ratuszu. Co sądzą o niej zielonogórzanie? Kilka dni temu szyba przy ratuszu w Zielonej Górze skrywająca pod spodem elementy dawnej architektury miasta została zakryta a w jej miejscu pojawiły się trzy urządzenia dla dzieci. Jak twierdzi urząd miasta w zamyśle ma to wspierać gastronomię na deptaku, przyciągać klientów. Ale nie wszyscy zielonogórzanie są przekonani do tego rozwiązania. - Fatalny pomysł, zupełnie nie koresponduje z otoczeniem - komentuje sprawę pani Iwona, nasza Czytelniczka.

📢 Niebawem będzie można wybrać się na spacer nowym szlakiem. Trasa Siedmiu Wzgórz w Gorzowie już prawie gotowa! Długo zapowiadana Trasa Siedmiu Wzgórz w Gorzowie jest już prawie gotowa. Trwają tam właśnie ostatnie prace. Kilkukilometrowa ścieżka biegnąca wzdłuż terenów po byłych poligonach została wykonana z utwardzonego kruszywa mineralnego, tak aby bez przeszkód mogły po niej jeździć wózki dziecięce, inwalidzkie oraz rowery. Trasa ma być wykorzystywana również przez miłośników nordic walking. Co jeszcze powstało na szlaku?

📢 Noc Kupały nad Odrą w Cigacicach, czyli wielkie powitanie lata. Co działo się tu w sobotę? Koncerty, wicie wianków, rytuały z ogniem... W te krótkie czerwcowe noce nad Odrą w Cigacicach tyle się dzieje. W piątek i w sobotę (18-19 czerwca) w Przystani Tu nie zabrakło koncertów, warsztatów, ale i pradawnych obrzędów, w których żywioły odgrywają tak ważną rolę. Noc Kupały przyciągnęła nad Odrę sporo chętnych, którzy chcieli cofnąć się w czasie...

📢 12 tys. zł na dziecko w ramach Polskiego Ładu. Brak kryterium dochodowego, ale jest inny warunek! W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada, że rodzice otrzymają 12 tys. zł na każde dziecko! Co ważne, w przyznaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. To oznacza, że obok wspomnianych 12 tys. zł rodzice dalej będą mieli prawo do 500 plus czy 300 plus. Jest jednak inny warunek! Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Poznajcie szczegóły! 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi.

📢 Euro 2020. "Gramy u siebie!". Kibice z Polski na meczu z Hiszpanią w Sewilli [ZDJĘCIA] Euro 2020. Według oficjalnych danych mecz Hiszpania - Polska w Sewilli obejrzało z trybun 11 742 widzów. Lwią część stanowili biało-czerwoni, których najwięcej było za jedną z bramek. Bez ich bojowego dopingu nasza drużyna chyba nie dowiozłaby tego punktu! Po ostatnim gwizdku piłkarze długo dziękowali za wsparcie, a kapitan Robert Lewandowski wysyłał całusy i kciuki w górę. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu.

📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 Najlepsze MEMY o Bałtyku. Zobacz z czego żartują Internauci 20.06.2021 Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!!

📢 Tego nie wolno robić w pociągu. Za to możesz dostać mandat [lista] Podróże pociągiem bywają długie i męczące. Szczególnie dla pasażerów przedziału, w którym zachowanie osób podróżujących pozostawia wiele do życzenia. PKP jasno określa w regulaminie zachowania, które są zabronione w pociągu. Za nie możesz dostać mandat. W niektórych przypadkach złamanie regulaminu grozi nawet wyrzuceniem z pociągu. Sprawdź w naszej galerii, na co warto uważać.

📢 Brawo Błękitni Lubięcin! Sparta Łężyca powinna się wstydzić. Sezon zakończyła w fatalnym stylu. Co z awansem do klasy okręgowej? Sparta Łężyca, lider klasy A, w sobotę (19 czerwca) podejmowała ósmych w tabeli Błękitnych Lubięcin. To była ostatnia kolejka spotkań, więc gospodarze we własnych rękach mieli losy awansu do klasy okręgowej. Tymczasem zagrali fatalnie i ulegli 2:3 (0:3).

📢 Ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego. Nadciągają burze Na województwo lubuskie z zachodu nadciąga front burzowy. IMGW wydało ostrzeżenie dla północnej części regionu. 📢 Kogo chcielibyście usłyszeć na tegorocznym Winobraniu? Zielonogórski Ośrodek Kultury czeka na propozycje od mieszkańców. Zgłosisz pomysł? Zielonogórski Ośrodek Kultury jak co roku zachęca mieszkańców, by podpowiedzieli, jaką gwiazdę chcieliby usłyszeć na winobraniowej scenie. Może właśnie Wasza propozycja wygra i usłyszycie artystę, o którego występie w mieście marzycie od lat?

📢 Zielonogórski chór Polirytmia zaśpiewał dla chorującej na rdzeniowy zanik mięśni Ani z Zielonej Góry. Tak było na koncercie w Zaborze Zielonogórski chór "Polirytmia" wrócił po przerwie do koncertowania. I to od razu, by nieść pomoc innym. W sobotę, 19 czerwca, w kościele w Zaborze odbył się kameralny koncert dla małej dzielnej Ani z Zielonej Góry, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Wciąż trwa zbiórka na terapię genową dla dziewczynki.

📢 Zielona Góra. Tłumy na pl. Bohaterów. Festiwal piwa przyciągnął zielonogórzan! Gorący, słoneczny weekend to dla wielu czas wypoczynku. A jeśli dodamy do tego możliwość skosztowania rzemieślniczego piwa, to robi się naprawdę ciekawie. W Zielonej Górze okazja na taki relaks jest wyśmienita, bowiem od piątku na pl. Bohaterów trwa Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. Impreza przyciągnęła tłumy! 📢 W obecności Łukasza Piszczka i przy żarze lejącym się z nieba Warta Gorzów wypadła blado na tle LKS Goczałkowice-Zdrój W obecności Łukasza Piszczka i przy żarze lejącym się z nieba Warta Gorzów wypadła blado na tle LKS Goczałkowice-Zdrój. Ulegli 0:3, a mogli więcej, na zakończenie sezonu trzeciej ligi grupy trzeciej. 📢 Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Ziemią Lubuską. Zabójcy zastrzelili 22-latka z Pniewa. Zatrzymano trzech podejrzanych. Ale sprawa utknęła… Ślimaczy się śledztwo w sprawie zabójstwa 22-latka z Pniewa, ostatnio mieszkającego w Hamburgu. Na młodym mężczyźnie wykonano egzekucję w lesie pod Wysoką w powiecie międzyrzeckim. Zatrzymano trzech podejrzanych o dokonanie zbrodni. Dwaj z nich to bracia. Tyle że śledztwo utknęło w martwym punkcie…

📢 Zielona Góra. Jak przetrwać upały? Fontanny, wodne kurtyny, krany na deptaku i autobusy na kąpielisko nam pomogą. Co my możemy zrobić? Termometry wskazują już ponad 30 stopni Celsjusza. Jak przeżyć te upały? Czy pomogą nam w tym miejskie fontanny, wodne kurtyny, kąpieliska? MZK uruchamia nawet specjalne kury. Wszystko to ma nam przynieść trochę ochłody, ale musimy pamiętać o podstawowych zasadach, dotyczących zachowań w te gorące dni.

📢 Lubuskie. Tam, gdzie kiedyś były PGR-y, teraz pójdą pieniądze 32 lubuskie gminy dostały prawie 17,4 mln zł na inwestycje w miejscach, w których przed laty były państwowe gospodarstwa rolne. Za te pieniądze powstaną drogi, chodniki czy świetlice wiejskie. 📢 Wozy strażackie, konkursy dla dzieci i potężny skwar. Gmina Zabór bawiła się nad Odrą w Wielobłotach W sobotę, 19 czerwca, na polanie koło Odry we wsi Wielobłota odbył się piknik "Bezpieczne wakacje". Pomimo że w południe żar lał się z nieba, mieszkańcy gminy Zabór wspólnie bawili się na festynie. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, m.in. pokazy strażackich akcji ratunkowych na wodzie, ale również konkursy dla najmłodszych, bańki mydlane, strzelnicę oraz poczęstunek. Organizatorzy nie ukrywali jednak, że oprócz miłej formy spędzenia wolnego czasu celem nadrzędnym pikniku jest uświadomienie mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa nad wodą, tak aby w przyszłości zapobiec tragicznym utonięciom. Jest gorąco, ale świetnie się bawimy. Cieszę się, że w naszej gminie przygotowano rodzinną imprezę, gdzie można się wybrać z dziećmi - twierdzi Joanna Majewska, którą na miejscu spotkaliśmy z jej 5-letnią córką Kalinką. - Mam nadzieję, że takich festynów podczas tych wakacji będzie więcej - dodaje.

📢 Z nieba lał się żar, ale chętnych do spacerowania po Gorzowie nie brakowało! Tym razem wędrowali szlakiem pomników Upalna pogoda nie zniechęciła uczestników kolejnego spaceru tematycznego po Gorzowie. Spora grupa mieszkańców zgromadziła się punktualnie o godzinie 10.00 na Starym Rynku. Jedni przyszli sami, inni w gronie znajomych, kolejni na wycieczkę zabrali najbliższych. Tym razem przewodnik - Zbigniew Rudziński - zabrał mieszkańców na wyprawę śladem gorzowskich pomników.

📢 Wiadukt w Nowej Soli całkowicie zmienił swój wygląd. Ale tego z samochodu nie widać! Zobacz zdjęcia prac artystów Kolejna wielka galeria dostępna przez całą dobę powstała w Nowej Soli. To efekt prac artystów zaproszonych na wydarzenie Fight or Die Graffiti Jam. To warto zobaczyć w Nowej Soli. Wiadukt, podobnie jak wcześniej garaże wzdłuż torów kolejowych, bardzo się zmienił.

📢 Sobota targowa na rynku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze. Ile obecnie kosztują świeże warzywa i owoce? Dzień targowy na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze odbywa się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. Ale to tego ostatniego dnia, w weekend, ruch na targowisku jest największy! Mógł się o tym przekonać każdy, kto 19 czerwca wybrał się tam na zakupy. Przejechać przez ul. Fabryczną było trudno, zaparkować samochód jeszcze gorzej... Ale to i tak nie odstraszyło zielonogórzan, którzy od samego rana kupowali na miejscu świeże warzywa oraz owoce. Jak aktualnie kształtują się ceny na rynku? Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Upały 2021 MEMY. Oto najbardziej szalone sposoby na upały [śmieszne obrazki, demotywatory, zabawne zdjęcia] 19.06.2021 Upały 2021 na najlepszych memach. Witamy upały! Pogoda ostatnio nas rozpieszcza, ale momentami bywa już za gorąco. Internauci traktują oczywiście sprawę z uśmiechem. Zobaczcie najlepsze memy związane z upałami. Zebraliśmy najlepsze memy z czerwca.

📢 Gdzie jechać na wakacje 2021? Plaże bez tłoku i tłumów nad polskim morzem [MAPA] 10 mniej znanych miejsc nad Bałtykiem Wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Gdzie warto jechać? Tym razem omijamy Władysławowo, Półwysep Helski, Łebę, Ustkę czy Świnoujście. Zaglądamy miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, za to emanujące spokojem. 📢 Tragiczny finał akcji ratunkowej na Odrze koło Krosna Odrzańskiego. Z rzeki wyłowiono ciało wędkarza W piątek, 18 czerwca, koło Krosna Odrzańskiego, a dokładniej w okolicach Osiecznicy, jeden z wędkarzy wszedł do rzeki i już z niej nie wyszedł. Policja, straż pożarna oraz ratownicy wszczęli poszukiwania na Odrze. Przed godz. 20 dowiedzieliśmy się, że mężczyzna nie żyje.

📢 Wybierasz się nad morze? Zobacz, jak ominąć korki na drodze S3 na wysokości Szczecina Upalna pogoda sprawi, że zapewne wielu Lubuszan wybierze się w weekend nad morze. Kierowcy powinni wziąć pod uwagę, że w województwie zachodniopomorskim natkną się na utrudnienia na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo na połączeniu autostrady A6, która ma w tym miejscu wspólny przebieg z drogą S3 i DK10. Jak ominąć zatory?

📢 Tak mieszkają "Królowe Życia"! Dagmara Kaźmierska i inne gwiazdy programu TTV pokazują swoje mieszkania i archiwalne ZDJĘCIA Jak mieszkają i spędzają wolny czas i mieszkają osoby, które pokochały setki widzów? Uczestnicy programu TTV zyskali w sieci dużą popularność. Chętnie z niej korzystają dzieląc się z fanami wycinkami ze swojego życia – jak kiedyś wyglądała Dagmara Kaźmierska – najpopularniejsza królowa życia? Jak mieszka Sylwia Peretti i Anna Renusz? Zobaczcie jak wygląda iście królewska codzienność gwiazd popularnego programu TTV! 📢 Zielona Góra. Prace geologiczne przy starym amfiteatrze. Co się tutaj dzieje? Od dłuższego czasu w Zielonej Górze trwa dyskusja na temat sensowności przebudowy starego amfiteatru na halę widowiskowo-konferencyjną. W kwestii tej inwestycji już jakiś czas temu zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Teraz mieszkańcy zauważyli przy amfiteatrze ekipę robotników wykonującą odwierty. - Jakie prace są tu prowadzone? - pytają zielonogórzanie.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Polskie PLAŻE. Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 plaż na wakacje w Polsce 2021 Plaże 2021. Epidemia sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Nurkowie wyławiali śmieci z jeziora Glibiel w Łochowicach przed rozpoczęciem sezonu. Co znaleźli na dnie jeziora? Wkrótce oficjalnie rozpocznie się sezon plażowy w Łochowicach. Na kilka dni przed Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządził "posprzątanie" jeziora Glibiel. Nurkowie wyłowili śmieci. Jakie dokładnie? 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie. 📢 Tego nie wiedziałeś o truskawkach! 10 ciekawostek na temat truskawek! Truskawki nie są dziełem natury! Gdyby nie łakomstwo Ludwika XIV świat dziś nie zajadałby się tymi pysznymi owocami i nie śpiewałaby o nich Hanna Banaszak. Mają więcej witaminy C niż pomarańcza, a ich nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „truskać” czyli łamać się. Coraz popularniejsza staje się truskawka o smaku… ananasa! Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o truskawkach!

📢 Wyprzedaż wojskowego sprzętu z demobilu. Zobacz, co można kupić za mniej niż 50 złotych [AKTUALNE OFERTY] Latarki, torby i plecaki, obuwie i ubrania, i wiele, wiele innych. Takie rzeczy można kupić za pośrednictwem internetowego sklepu Agencji Mienia Wojskowego. Zobaczcie, co można kupić za mniej niż 50 złotych. 📢 Lubuskie: na te zawody jest zapotrzebowanie w naszym regionie. W tych branżach jest praca Wskaźniki bezrobocia pokazują, że sytuacja w naszym regionie jest coraz lepsza. Wciąż jednak wiele osób myśli o tym, by się przebranżowić lub znaleźć zatrudnienie w innej firmie. Kto może liczyć na to, że bez problemu znajdzie pracę? Na kogo - możnaby rzec - pracodawcy czekają z otwartymi ramionami? Sprawdziliśmy to. W dokumencie pod nazwą "Barometr Zawodów" znajdują się zawody deficytowe, te, których występuje równowaga, a także te, których jest nadwyżka. Do tych ostatnich należą zawody związane z branżą turystyczną, czyli pracownicy biur podróży oraz organizatorzy obsługi turystycznej. Oczywistym jest, że związane jest to z panującą sytuacją epidemiologiczną. Pandemia koronawirusa odcisnęła duże piętno na branży turystycznej. Zawodów deficytowych jest kilkadziesiąt. W tym materiale prezentujemy część z nich. Możliwe, że wiele osób nie wie, że właśnie na takich fachowców jest popyt!

📢 Wyniki Lotto 17.06.2021 r. Duży Lotek, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa, Ekstra Pensja i Premia Podajemy najnowsze wyniki Lotto z 17.06.2021. Losowanie gier Lotto odbyło się we wtorek, 17 czerwca o godz. 14.00 i 21.50. Sprawdź, czy dopisało Ci szczęście. 📢 Uwaga kierowcy! Most do Niemiec w Kostrzynie będzie zamykany. Utrudnienia potrwają pięć dni Nie mamy dobrych informacji dla osób, dojeżdżających do pracy w Niemczech. Most drogowy nad Odrą będzie zamykany z powodu koniecznych prac remontowych. Przeprawa będzie nieczynna przez pięć dni z rzędu po osiem godzin.

📢 Niedługo otwarcie centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Firma rekrutuje i podnosi pensje Kończy się budowa centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Obiekt ma zostać otwarty już we wrześniu tego roku. Obecnie firma prowadzi rekrutację i oferuje pracownikom wyższe pensje. Sprawdź, kto ma szansę na zatrudnienie i ile będzie mógł zarobić!

📢 Śmiertelny wypadek w okolicach Białcza. Nie żyje 39-letni motocyklista Do śmiertelnego wypadku doszło 16 czerwca w okolicy Białcza (powiat gorzowski, gmina Witnica). W galerii więcej informacji oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 Proces Zbigniewa Stonogi w Łodzi. Kontrowersyjny youtuber Zbigniew Stonoga przed sądem w Łodzi 16.06.2021 Proces Stonogi w Łodzi znanego i kontrowersyjnego polityka i youtubera zacznie się 19 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wcześniej był już notowany i skazywany.

📢 Lubuskie Alcatraz! Tak wygląda Zakład Karny w Krzywańcu! Tutaj skazani z długimi wyrokami malują obrazy! Część I Młodzi, uśmiechnięci ludzie stoją przy sztalugach. Wyglądają raczej na kulturystów, a nie artystów. Jednak spod ich pędzli wykwitają kwiaty, delikatne ptaki, czy motyle. - Dla mnie, to jakby okruchy wolności - mówi Marcin (imię zmienione), który odsiaduje dożywocie. Aż trudno uwierzyć, że każdy z malujących mężczyzn ma na sumieniu ciężkie przestępstwa i wyroki. 25 lat więzienia lub dożywocie!

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Lubuszanie poszukiwani za ciężkie przestępstwa: zabójstwo, posiadanie broni, udział w grupie przestępczej, rozboje, przestępstwa seksualne Prezentujemy zdjęcia kilkudziesięciu osób, które lubuska policja poszukuje za ciężkie przewinienia. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z funkcjonariuszami. 📢 8 nawyków, które szkodzą urodzie. Nie rób tego, bo to zrujnuje twój wygląd! Wydaje Ci się, że dbasz o siebie, używasz odpowiednich kremów do pielęgnacji, chodzisz do kosmetyczki. Twoje poczynania nie przynoszą zadowalającego efektu? Szukasz wciąż nowych rozwiązań, nowości kosmetycznych, żeby coraz lepiej wyglądać. Niepotrzebnie! Zacznij od analizy swoich nawyków, to one są winne zmarszczkom wokół oczu i brzydkiej cerze!

📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów.

📢 Najgłupsze pytania w "Milionerach". Znasz odpowiedź? Niewiarygodne, że zapytano o to na wizji! "Milionerzy" to teleturniej, który z dwiema przerwami towarzyszy telewidzom od 1999 roku. Jak dotąd główna wygrana padła trzykrotnie, a ostatnio miało to miejsce 14 marca 2019. W historii programu wielokrotnie pojawiały się tak absurdalne pytania, że zarówno uczestnicy, jak i widzowie, pamiętają je po dziś dzień. Umiesz na nie odpowiedzieć? Przejdź do galerii i sprawdź. 📢 Nowogród Bobrzański. Kiedyś nikt tu nie zaglądał. Teraz to miejsce kusi wieloma atrakcjami. Zobacz, jak tam jest pięknie Zdziwko mnie chapło, gdy przejeżdżałem przez Nowogród Bobrzański. Nagle drogowskaz: kąpielisko. Nie wiedziałem - przyznaje pan Tomasz z Zielonej Góry. - No to skręciłem, żeby zobaczyć. O jakże miło się zaskoczyłem. Fantastyczne miejsce.

📢 Tak mieszka zawodnik Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Już wkrótce w tym domu zamieszka jego i Sandry Grochowskiej syn Ogród w posiadłości Bartosza Zmarzlika w Kinicach jest przepiękny. Dzięki uprzejmości rodziny zawodnika Stali Gorzów mogliśmy przyjrzeć się jemu z bliska. A to właśnie w tym domu za jakiś czas będzie bawił się syn indywidualnego mistrza świata na żużlu i Sandry Grochowskiej. Młodzi rodzice już nie mogą doczekać się narodzin dziecka. 📢 Tu w Lubuskiem wygrywa się miliony w Lotto! Oto szczęśliwe kolektury Jedną z najpopularniejszych gier losowych jest Lotto. Choć szansa na trafienie szóstki jest bardzo mała, to wizja wielkiej wygranej sprawia, że rzesza osób systematycznie lub od czasu do czasu kupuje kupon Lotto. Sprawdziliśmy, które lubuskie kolektury okazały się najszczęśliwsze dla graczy. Gdzie padły najwyższe wygrane w Lotto?

📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer. 📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

📢 Zmiany w parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Czy w Twoim kościele wciąż będą ci sami księża? Okres wakacyjny to czas tradycyjnych dorocznych zmian w parafiach. Nie inaczej jest w przypadku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kuria właśnie opublikowała pełną listę zmian personalnych, jakie podjął bp Tadeusz Lityński. Możemy je poznać już trzeci rok z rzędu. Gdy bowiem w 2016 r. bp Lityński został ordynariuszem lubuskiego Kościoła, zdecydował, by zmiany były podawane do publicznej wiadomości od razu po nominacjach, a wierni nie dowiadywali się o nich z chwilą fizycznych przenosin kapłanów z parafii do parafii. Nowi proboszczowie w większości obejmą parafie 1 sierpnia, natomiast pozostali księża w nowym miejscu zaczną pracować od 25 sierpnia. Do jakich zmian doszło u nas? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach. 📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!

📢 Poranna burza przeszła nad Gorzowem. Są straty (zdjęcia) Zerwana sieć tramwajowa i piorun, który uderzył w dach - to skutki porannej burzy, która przeszła nad Gorzowem. Takiej pogody z samego rana nikt się nie spodziewał. A na pewno nie gorzowianie, którzy przed godziną siódmą rano zostali zaskoczeni przez ulewny deszcz. Momentami mocno też wiało. Efekt? Konar zerwał tramwajową sieć trakcyjną. - Nie kursują tramwaje linii 2 i 3 na os. Piaski. Szacujemy, że usuwanie awarii może potrwać do godziny dziewiątej - mówi Marcin Pejski, rzecznik gorzowskiego MZK. W kilku miejscach Gorzowa były zalane ulice. Strażacy musieli wypompowywać wodę z zalanych piwnic i garaży. Na rondzie przy ul. Wyszyńskiego znowu utworzyła się wielka kałuża, kierowcy mieli tu problem, żeby pokonać rondo.

Burza dała się też we znaki mieszkańcom podgorzowskich gmin. W Ciecierzycach piorun uderzył w dom. - Jesteśmy na miejscu, piorun uderzył w poszycie dachowe i lekko je uszkodził. Na poddaszu pojawił się też ogień, ale sytuację szybko udało się opanować. Na szczęście nikt nie ucierpiał - mówi Jacek Wójcicki, wójt gminy Deszczno. Na miejsce, poza ochotnikami z Deszczna, przyjechali też zawodowcy z Gorzowa i ochotnicy z Borka i Ciecierzyc. - Jesteśmy jeszcze na miejscu, pomagamy usunąć skutki tego zdarzenia - dodaje J. Wójcicki.

Przeczytaj też: Zrozpaczona matka: Gdzie jesteś kochany synku... Itaka szuka 20 zaginionych Lubuszan (zdjęcia) Mimo porannej nawałnicy synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dnia się wypogodzi, a temperatura w regionie może osiągnąć nawet 34 stopnie. Ale na chwilę obecną patrząc na to, co dzieje się za oknami, trudno w to uwierzyć. 📢 Nawałnica nad Gorzowem: Połamane drzewa i słupy, zablokowane drogi (zdjęcia) Kilka podgorzowskich miejscowości nie ma prądu, połamane drzewa i słupy blokują drogi, jedna miejscowość odcięta jest od świata - to skutki popołudniowej nawałnicy, która przeszła dzisiaj nad Gorzowem i okolicami. Kilkadziesiąt powalonych drzew i złamanych konarów blokuje około dwóch kilometrów drogi do miejscowości Kiełpin - mówi Jacek Wójcicki, wójt gminy Deszczno, ale też strażak ochotnik, który właśnie walczy ze skutkami nawałnicy. Mimo to znalazł chwilę, żeby opowiedzieć nam o skutkach wichury.

Drzewa i słupy blokowały też przez pewien czas fragment drogi krajowej nr 22, ale strażakom szybko udało się przywrócić na niej ruch. - Zrobiliśmy to w pierwszej kolejności - mówi J. Wójcicki.

Teraz w gminie Deszczno ze skutkami nawałnicy walczy siedem zastępów strażaków ochotników i zawodowców. Na razie ciężko oszacować straty. Wiadomo, że wichura spowodowała spore ubytki w drzewostanie leśnym. - Wszystko trwało siedem, może dziesięć minut - mówi wójt. Jakby tego było mało są problemy z dostawami prądu do czterech miejscowości. To: Bolemin, Kiełpin, Płonica i Ulim. Wiadomo, że służby na pewno dzisiaj nie skończą usuwać skutków nawałnicy. Do sprawy będziemy wracać.

