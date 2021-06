Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bartosz Zmarzlik znów najlepszy! Zdobył Złoty Kask, ale musiał się bardzo mocno napracować”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bartosz Zmarzlik znów najlepszy! Zdobył Złoty Kask, ale musiał się bardzo mocno napracować Żużlowiec Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik – tak, jak przed rokiem – zdobył Złoty Kask. Na torze w Zielonej Górze nie był nieomylny, musiał się bardzo mocno napracować, by sięgnąć po sukces. Kapitalnie wykorzystał potknięcia rywali. Pozostali zawodnicy lubuskich klubów zajęli miejsca poza podium.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.06.21

📢 Ogród botaniczny w Zielonej Górze kusi grą terenową, nocnym spacerem w piżamach, koncertami i spektaklami Ogród botaniczny i minizoo przy ul. Botanicznej to nie tylko ciekawe rośliny z całego świata czy zwierzęta, które uwielbiają dzieci. To także wiele niespodzianek i atrakcji, które w tych miejscach na nas czekają. Np. gra terenowa, koncerty czy nocny spacer w piżamach.

📢 Atrakcje na wakacje w skansenie w Zielonej Górze Ochli. Zobacz, jakie imprezy planuje muzeum etnograficzne? Wszyscy spragnieni imprez, wydarzeń szukamy atrakcji na lato. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze Ochli już nas kusi ofertą. Warto sobie zaplanować, by nie przegapić interesujących nas imprez.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zielona Góra. Sukces Szperowiska. Jeszcze przed otwarciem ustawiła się kolejka! Szperowisko to nowa inicjatywa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Jest to punkt typu oddam-wymienię, skąd mieszkańcy za darmo mogą brać przedmioty, które wciąż nadają się do użytku, a których poprzedni właściciel już nie potrzebuje. W sobotę, 19 czerwca, nastąpiło pierwsze otwarcie Szperowiska, które znajduje się przy PSZOK przy ul. Wrocławskiej 73. Okazało się, że zanim otworzono drzwi do magazynu przed wejście ustawiła się spora kolejka! Odwiedziło nas kilkadziesiąt osób, uważamy to za spory sukces - twierdzi Agnieszka Miszon z ZGK. Co najbardziej interesowało zielonogórzan? - Pewien pan przyszedł po książki, inny po zabawki dla dzieci. Była też rodzina, która wybrała wózek dla córki. Tak jak się spodziewaliśmy bardzo szybko nowego właściciela znalazła też maszyna do szycia - wylicza Miszon. Kiedy możemy spodziewać się nowego otwarcia?

Będziemy o tym informować na stronie szperowisko.zgora.pl. Na razie musimy na nowo zebrać kolejne przedmioty, które będą do wzięcia. Zachęcamy też mieszkańców, aby na stronie Szperowiska sami zamieszczali ogłoszenia rzeczy, które chcieliby oddać innym - tłumaczy Miszon.

📢 Takie aplikacje zostały wycofane z Google Play - najnowsza lista. Sprawdźcie i szybko je odinstalujcie [22.06.20211] Niestety oszuści nie odpuszczają i znajdują kolejne sposoby na kradzież naszych danych. Coraz częściej ofiarami padają użytkownicy smartfonów. Poza zabezpieczeniami antywirusowymi warto też rozważnie instalować aplikacje. Oczywiście dostawcy także się tym zajmują i kontrolują nowe aplikacje, niestety czasem nim taka aplikacja zostanie wycofana, już znajdzie się na naszych telefonach, wówczas jedyna możliwość na pozbycie się niebezpiecznego oprogramowania to ręcznie odinstalowanie. Zobaczcie koniecznie. 📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [22.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy. 📢 Oto horoskop miłosny na lipiec. Te znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości! [lista - 22.06.2021] Wakacyjną miłość pamięta się przez całe życie. Dużo słońca, plaża, piękna pogoda, większa ilość wolnego czasu - te okoliczności sprzyjają poznawaniu nowych osób. Dla niektórych znaków los przygotował piękną niespodziankę. Miłość zagości w ich sercu na dłużej. Sprawdź w naszej galerii, które znaki zodiaku będą mieć szczęście w miłości w lipcu.

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia - 22.06.2021] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje! 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [22.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [22.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary. 📢 12 tys. zł na dziecko w ramach Polskiego Ładu. Brak kryterium dochodowego, ale jest inny warunek! W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada, że rodzice otrzymają 12 tys. zł na każde dziecko! Co ważne, w przyznaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. To oznacza, że obok wspomnianych 12 tys. zł rodzice dalej będą mieli prawo do 500 plus czy 300 plus. Jest jednak inny warunek! Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Poznajcie szczegóły!

📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły! 📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa. PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Pikieta przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. NSZZ Solidarność domaga się zmian w szpitalu w Ciborzu W poniedziałek 21 czerwca w samo południe przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się pikieta NSZZ Solidarność. Na ten dzień zaplanowano także strajk ostrzegawczy w Ciborzu, jednak na prośbę mediatora, został on zawieszony. 📢 Ulewa i burza w Zielonej Górze. Zalane ulice i połamane konary. Strażacy interweniowali kilkanaście razy Po upalnym weekendzie czas na deszcze i burze. W poniedziałek, 21 czerwca po godz. 13 nad Zieloną Górą przeszła burza. Wystąpiły też silne opady, które spowodowały zalanie ulic, piwnic i lokali. Prócz tego wiatr był na tyle silny, że łamał gałęzie drzew, które w wielu miejscach blokowały ruch. Strażacy miejscowych zagrożeń atmosferycznych wyjeżdżali tego dnia kilkanaście razy. Nasz fotoreporter chwilę po ulewie akurat przechodził obok ulicy Lisiej i Aglomeracyjnej. Część ulicy została tam zalana. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia >>>

📢 Uwaga! Zaginęła 21-letnia zielonogórzanka. Widzieliście ją? Koniecznie powiadomcie policję! Zaginęła Małgorzata Strzelecka. 21-letnia mieszkanka Zielonej Góry. Od wczoraj (20 czerwca) nie daje znaku życia. Trwają poszukiwania. 📢 Tak mieszka Piotr Żyła. Skoczek zamieszkał z Marceliną Ziętek. Wspaniały nowy dom mistrza świata [prywatne zdjęcia] 21.06 Piotr Żyła przeżywa wyjątkowy czas. Skoczek nie kryje już, że jest w szczęśliwym związku z ukochaną Marceliną Ziętek. Narciarz i znacznie młodsza od niego aktorka zamieszkali razem w Szczyrku. Żyła kupił dla siebie i dla partnerki piękny nowy dom. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i poznaj szczegóły. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu. 📢 Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć] Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez podprowadzających. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Zebraliśmy dużą kolekcję fotografii podprowadzających z polskich torów. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Ciało kobiety dryfowało na wodzie na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Dzięki nastolatkom udało się ją uratować. Brawo! Ciało kobiety dryfowało na wodzie na Dzikiej Ochli. Zauważyły to dwie nastolatki, które natychmiast zareagowały. To dzięki nim kobieta przeżyła. 📢 Bojadła. Piknik dla Michałka. Pomimo upalnego dnia ludzie okazali gorące serca! W piątek, 18 czerwca, przy szkole w Bojadłach odbył się piknik charytatywny pn. „Nowe życie Michałka”. Impreza była poświęcona 2-letniemu chłopcu, który w połowie kwietnia wpadł w Klenicy do szamba. Teraz maluch walczy o zdrowie przechodząc rehabilitację, ale na leczenie potrzebne są fundusze. I właśnie ich zbiórka pieniędzy była motywem przewodnim festynu! Co ważne, mieszkańcy regionu nie zawiedli i licznie stawili się na pikniku. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, oprócz licytacji można było wziąć udział m.in. w loterii fantowej, przejechać się strażackim quadem czy też pomalować sobie twarz. Robiłam, co w mojej mocy, żeby się wszystko udało i... udało się! Pomimo upalnego dnia ludzie okazali swoje gorące serca. Razem udało nam się zebrać całkiem sporą kwotę! - cieszy się Beata Gajdzicka, sekretarz szkoły i ciocia Michałka.

📢 "Mieszkańcy widzą rozdawnictwo. Środki idą nie tam, gdzie potrzeba" Z Małgorzatą Gośniowską-Kolą, przewodniczącą klubu Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Lubuskim, o inwestycjach wojewódzkich oraz niepotrzebnych wydatkach i urzędniczych kaprysach rozmawiał Janusz Życzkowski, redaktor naczelny "Gazety Lubuskiej". 📢 Gmina Zabór. Czy szkoła w Droszkowie zostanie przeniesiona do Zaboru? Droszków jest jedną z miejscowości w gminie Zabór, która cały czas się rozrasta. Mieszkańców przybywa, ale wraz z tym rozwojem staje się jasne, że budynek obecnego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zaczyna być niewystarczający. Z tego powodu pojawiły się głosy, aby zbudować nową placówkę łączącą funkcję przedszkola oraz żłobka. Jest również koncepcja, aby uczniów przenieść do szkoły w Zaborze.

📢 Zabór. Po ataku wandali, ludzie dobrego serca uratowali przytulisko dla zwierząt! W Zaborze już jakiś czas temu doszło do ataku wandali, którzy włamali się na teren PSZOK-u. Sprawcy prawdopodobnie szukali cennych części elektronicznych, ale w swojej głupocie zniszczyli i ukradli karmę dla zwierząt z pobliskiego przytuliska. Po tym, jak zdarzenie zostało nagłośnione, udało się zebrać ok. 34 tys. zł na rzecz zwierzaków. Dzięki ludziom dobrego serca powstał m.in. nowy wybieg!

📢 Kolejny radny sejmiku z pracą od marszałka Kolejny radny zasiadający w sejmiku lubuskim dostał pracę w jednostce Urzędu Marszałkowskiego. Tym razem pracę w szpitalu w Zaborze zarządzanym przez zarząd województwa lubuskiego znalazła Małgorzata Paluch-Słowińska, która odeszła z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości i obecnie wspiera klub Koalicji Obywatelskiej.

📢 Stal Gorzów przegrała z Motorem Lublin w PGE Ekstralidze, więc pomeczowe oceny są skrajne Stal Gorzów przegrała w niedzielę 20 czerwca z Motorem Lublin 43:46 w PGE Ekstralidze, więc pomeczowe oceny są skrajne. Od najniższych do tych prawie najwyższych. Dlaczego prawie i dlaczego tak różne? Przeczytajcie nasze uzasadnienie, przeglądając zdjęcia w galerii. 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Tego nie wiedziałeś o truskawkach! 10 ciekawostek na temat truskawek! Truskawki nie są dziełem natury! Gdyby nie łakomstwo Ludwika XIV świat dziś nie zajadałby się tymi pysznymi owocami i nie śpiewałaby o nich Hanna Banaszak. Mają więcej witaminy C niż pomarańcza, a ich nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „truskać” czyli łamać się. Coraz popularniejsza staje się truskawka o smaku… ananasa! Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o truskawkach!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Strzelce Krajeńskie: podejrzany o zabójstwo jest już w rękach policji. Miał skatować 48-latka używając kastetów. Wielka akcja polciji! Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali i przedstawili zarzut zabójstwa 45-latkowi. Mężczyzna podejrzany jest o brutalne pobicie z wykorzystaniem kastetów. Sprawca unikał odpowiedzialności przez kilka tygodni. Samo zatrzymanie było realizowane przy współpracy z kontrterrorystami z Gorzowa Wlkp. 📢 Polskie PLAŻE. Ranking najpiękniejszych plaż nad Bałtykiem. TOP 15 plaż na wakacje w Polsce 2021 Plaże 2021. Epidemia sprawiła, że w te wakacje chętniej niż zazwyczaj zostaniemy w kraju. Urlop możemy spędzić na piaszczystych plażach nad Bałtykiem. Podpowiadamy, jaką wybrać, by wakacje były udane. Skupiliśmy się przede wszystkim na tych pięknych plażach, które oferują najwięcej przestrzeni do wypoczywania, tak by zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Przejdź do rankingu polskich plaż w GALERII. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 21.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM] Do bójki z udziałem kierowcy i motocyklisty doszło na podwrocławskim odcinku autostrady A4 20 czerwca. Zdarzenie nagrała kamera samochodowa innego kierowcy. Zobaczcie film poniżej.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Kilkuset pielgrzymów z Zachodniej Polski wzięło udział w odpuście ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium w Rokitnie ,,Zrodzeni do żywej nadziei’’ to hasło Odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Obchody trwały tydzień, a zakończyła je w niedzielę Suma odpustowa na placu przed bazyliką. Było upalnie, ale jakże wzniośle...

📢 Dramatyczne sceny w Lubsku. Mężczyzna zniknął pod wodą. Wyłowiono ciało Do dramatycznych scen doszło nad zbiornikiem wodnym w Lubsku. Po akcji poszukiwawczej z wody wyłowiono zwłoki mężczyzny. 📢 Powitanie lata z Lechią Zielona Góra na miejskim kąpielisku. Niektórzy chłodzili się nad wodą, inni brali udział w zmaganiach sportowych W niedzielę, 20 czerwca na miejskim kąpielisku w Zielonej Górze Ochli odbywa się "Rodzinne powitanie lata z Lechią Zielona Góra". Organizatorzy przygotowali atrakcje dla miłośników piłki nożnej. Ale nie tylko oni mogli się świetnie bawić na tym wydarzeniu. Zobaczcie, co się tu działo.

📢 Pogoda dopisuje, więc w Łagowie tłumy. Do sprzętów wodnych ustawiają się kolejki. Zobaczcie, co dzieje się tam w upalny weekend! W Łagowie w cieniu termometry wskazują dziś 36 stopni. To i tak nieźle, bo kilka dni temu jedna z Czytelniczek informowała nas, że jej termometr po prostu... pękł. Pogoda dopisuje, to są więc tłumy w Łagowie. Choć sami mieszkańcy spodziewali się większego natarcia. Może i dobrze, że w domach pozostały zwłaszcza starsze osoby. Bo upał jest taki, że nawet po wyjściu z kąpieli w jeziorze wystarczy kilka minut, żeby być już całkowicie suchym. W Łagowie ustawiają się więc kolejki po lody, ale przede wszystkim kolejki po... sprzęt pływający. Amatorów łódek, kajaków, rowerów wodnych jest tak dużo, że na kanale, który łączy jezioro Łagowski i Trześniowskie, po prostu tworzą się korki.

📢 Cypel w Jodłowie. Klimatyczny i piękny zakątek natury niedaleko Nowej Soli. Miejsce na wypoczynek podczas upałów. Zobacz zdjęcia Pomiędzy Sławą, a Nową Solą jest miejsce, które warto odwiedzić w czasie upałów. To cypel w Jodłowie w gminie wiejskiej Nowa Sól.

📢 Gmina Świdnica wysyła pozdrowienia dla Ani i też walczy o jej zdrowie! W niedzielę odbył się tu wielki piknik. Mieszkańcy pomogli w zbiórce Mieszkańcy gminy Świdnica dołączają do pomocy dla małej Ani Orłowskiej z Zielonej Góry. W niedzielę, 20 czerwca, nad Zalewem Świdnickim odbył się wielki piknik. Choć żar lał się z nieba, to każdy chciał dołożyć od siebie cegiełkę do wielkiej zbiórki na leczenie i rehabilitację dziewczynki. 📢 Dzień Czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie: są czołgi, wystawa o "Czterech Pancernych i psie" i atrakcje dla najmłodszych W niedzielę, 20 czerwca, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie zaprosiło mieszkańców na wspólne świętowanie Dnia Czołgisty. Atrakcji tu jak zwykle nie zabrakło. Ci, którzy mają sentyment do serialu "Czterej pancerni i pies" mogą zobaczyć wystawę poświęconą tej produkcji.

📢 Wielki jeż pojawił się w Parku Sulecha. Co ma wspólnego ze smokiem? Okazuje się, że wiele i że to bardzo przydatna inwestycja W parku Sulecha, przy wejściu na plac zabaw, uwagę odwiedzających przyciągają dwa stojące jeżyki. Co to takiego? – Pytają mieszkańcy miasta. Wyjaśniamy, że jeżyki będą służyły dzieciom do zawieszenia swoich smoczków, aby ostatecznie się z nimi rozstać. 📢 Hiszpanie oszaleli? Dziennikarze prawie się pobili analizując gola Lewego Hiszpańscy dziennikarze El Chiringuito TV wpłynęli na nieznane dotąd wody piłkarskiej analizy. Dwaj mężczyźni postanowili przed kamerą odtworzyć bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Hiszpanią, oraz starcie Polaka z obrońcą Aymerickiem Laporte. Nawet walka zawodników na boisku nie była jednak tak agresywna, a dziennikarze prawie pobili się w pracy.

📢 Świetna obsada żużlowego turnieju o Złoty Kask w Zielonej Górze. Trofeum będzie bronił Bartosz Zmarzlik W znakomitej, niezwykle silnej obsadzie, rozegrany zostanie w Zielonej Górze żużlowy turniej o Złoty Kask. Zawody zaplanowano na poniedziałek 21 czerwca (godz. 18.45). Na liście startowej jest m.in. pięciu reprezentantów lubuskich klubów, na czele z mistrzem świata Bartoszem Zmarzlakiem. Lider Stali Gorzów będzie bronił zdobytego przed rokiem trofeum.

📢 Zielonogórska giełda jak zwykle przyciąga tłumy mieszkańców chętnych na zakupy. Zobacz, co można tutaj znaleźć w niedzielę. Jakie są ceny? Zielonogórska giełda przy Elektronowej niemal każdej niedzieli przyciąga prawdziwe tłumy mieszkańców gotowych na zakupy. Sprawdziliśmy, co można tu kupić w niedzielę, 20 czerwca. Jest niemal wszystko! Rośliny na balkon i do ogrodu, warzywa, owoce, ubrania, meble, urządzenia AGD... Zobaczcie!

📢 Niebawem będzie można wybrać się na spacer nowym szlakiem. Trasa Siedmiu Wzgórz w Gorzowie już prawie gotowa! Długo zapowiadana Trasa Siedmiu Wzgórz w Gorzowie jest już prawie gotowa. Trwają tam właśnie ostatnie prace. Kilkukilometrowa ścieżka biegnąca wzdłuż terenów po byłych poligonach została wykonana z utwardzonego kruszywa mineralnego, tak aby bez przeszkód mogły po niej jeździć wózki dziecięce, inwalidzkie oraz rowery. Trasa ma być wykorzystywana również przez miłośników nordic walking. Co jeszcze powstało na szlaku?

📢 Noc Kupały nad Odrą w Cigacicach, czyli wielkie powitanie lata. Co działo się tu w sobotę? Koncerty, wicie wianków, rytuały z ogniem... W te krótkie czerwcowe noce nad Odrą w Cigacicach tyle się dzieje. W piątek i w sobotę (18-19 czerwca) w Przystani Tu nie zabrakło koncertów, warsztatów, ale i pradawnych obrzędów, w których żywioły odgrywają tak ważną rolę. Noc Kupały przyciągnęła nad Odrę sporo chętnych, którzy chcieli cofnąć się w czasie... 📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 Tego nie wolno robić w pociągu. Za to możesz dostać mandat [lista] Podróże pociągiem bywają długie i męczące. Szczególnie dla pasażerów przedziału, w którym zachowanie osób podróżujących pozostawia wiele do życzenia. PKP jasno określa w regulaminie zachowania, które są zabronione w pociągu. Za nie możesz dostać mandat. W niektórych przypadkach złamanie regulaminu grozi nawet wyrzuceniem z pociągu. Sprawdź w naszej galerii, na co warto uważać. 📢 Brawo Błękitni Lubięcin! Sparta Łężyca powinna się wstydzić. Sezon zakończyła w fatalnym stylu. Co z awansem do klasy okręgowej? Sparta Łężyca, lider klasy A, w sobotę (19 czerwca) podejmowała ósmych w tabeli Błękitnych Lubięcin. To była ostatnia kolejka spotkań, więc gospodarze we własnych rękach mieli losy awansu do klasy okręgowej. Tymczasem zagrali fatalnie i ulegli 2:3 (0:3).

📢 Lubuskie. Tam, gdzie kiedyś były PGR-y, teraz pójdą pieniądze 32 lubuskie gminy dostały prawie 17,4 mln zł na inwestycje w miejscach, w których przed laty były państwowe gospodarstwa rolne. Za te pieniądze powstaną drogi, chodniki czy świetlice wiejskie. 📢 Wozy strażackie, konkursy dla dzieci i potężny skwar. Gmina Zabór bawiła się nad Odrą w Wielobłotach W sobotę, 19 czerwca, na polanie koło Odry we wsi Wielobłota odbył się piknik "Bezpieczne wakacje". Pomimo że w południe żar lał się z nieba, mieszkańcy gminy Zabór wspólnie bawili się na festynie. Dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, m.in. pokazy strażackich akcji ratunkowych na wodzie, ale również konkursy dla najmłodszych, bańki mydlane, strzelnicę oraz poczęstunek. Organizatorzy nie ukrywali jednak, że oprócz miłej formy spędzenia wolnego czasu celem nadrzędnym pikniku jest uświadomienie mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa nad wodą, tak aby w przyszłości zapobiec tragicznym utonięciom. Jest gorąco, ale świetnie się bawimy. Cieszę się, że w naszej gminie przygotowano rodzinną imprezę, gdzie można się wybrać z dziećmi - twierdzi Joanna Majewska, którą na miejscu spotkaliśmy z jej 5-letnią córką Kalinką. - Mam nadzieję, że takich festynów podczas tych wakacji będzie więcej - dodaje.

📢 Wiadukt w Nowej Soli całkowicie zmienił swój wygląd. Ale tego z samochodu nie widać! Zobacz zdjęcia prac artystów Kolejna wielka galeria dostępna przez całą dobę powstała w Nowej Soli. To efekt prac artystów zaproszonych na wydarzenie Fight or Die Graffiti Jam. To warto zobaczyć w Nowej Soli. Wiadukt, podobnie jak wcześniej garaże wzdłuż torów kolejowych, bardzo się zmienił.

📢 Ruszyło Lubuskie Lato Kulturalne 2021 w Dąbiu. Tak wyglądał pierwszy dzień. Wystąpił kabaret Nowaki W piątek, 18 czerwca, ruszyło Lubuskie Lato Kulturalne 2021, czyli cykl wydarzeń, które będą odbywały się na plaży Ośrodka Wypoczynkowego "Temar". Na otwarciu przed publicznością wystąpił Kabaret Nowaki. 📢 Groźny wypadek na drodze nr 22 między Kostrzynem a Gorzowem. Samochód ciężarowy uderzył w drzewo i przewrócił się W sobotę, 19 czerwca, ok. godz. 2.30 samochód ciężarowy z naczepą, przewożący płyty meblowe, zjechał na lewą stronę, uderzył w drzewa w lesie i przewrócił się na bok. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Brzozowa.

📢 Sobota targowa na rynku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze. Ile obecnie kosztują świeże warzywa i owoce? Dzień targowy na ryneczku przy ul. Owocowej w Zielonej Górze odbywa się w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. Ale to tego ostatniego dnia, w weekend, ruch na targowisku jest największy! Mógł się o tym przekonać każdy, kto 19 czerwca wybrał się tam na zakupy. Przejechać przez ul. Fabryczną było trudno, zaparkować samochód jeszcze gorzej... Ale to i tak nie odstraszyło zielonogórzan, którzy od samego rana kupowali na miejscu świeże warzywa oraz owoce. Jak aktualnie kształtują się ceny na rynku? Sprawdźcie w naszej galerii! 📢 Wzruszający koncert. Prof. Czesław Grabowski po 35 latach żegna się z Filharmonią Zielonogórską Piątkowy koncert był wyjątkowy. Prof. Czesław Grabowski podsumował nim swoje 35 lat pracy w Filharmonii Zielonogórskiej.

📢 Tragiczny wypadek koło Żagania. Zginęła 37-letnia kobieta Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 18 czerwca ok. godz. 10.30 na drodze z Żagania do Dzietrzychowic, na wysokości Marysina. 37-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. Ze zmiażdżonego pojazdu wydobywali ją strażacy.

📢 Gdzie jechać na wakacje 2021? Plaże bez tłoku i tłumów nad polskim morzem [MAPA] 10 mniej znanych miejsc nad Bałtykiem Wakacje nad polskim Morzem Bałtyckim. Gdzie warto jechać? Tym razem omijamy Władysławowo, Półwysep Helski, Łebę, Ustkę czy Świnoujście. Zaglądamy miejsca znacznie rzadziej odwiedzane, za to emanujące spokojem. 📢 Tragiczny finał akcji ratunkowej na Odrze koło Krosna Odrzańskiego. Z rzeki wyłowiono ciało wędkarza W piątek, 18 czerwca, koło Krosna Odrzańskiego, a dokładniej w okolicach Osiecznicy, jeden z wędkarzy wszedł do rzeki i już z niej nie wyszedł. Policja, straż pożarna oraz ratownicy wszczęli poszukiwania na Odrze. Przed godz. 20 dowiedzieliśmy się, że mężczyzna nie żyje.

📢 Zielona Góra po nawałnicy. Tak teraz wygląda miasto. Zobaczcie, jakie skutki wyrządziła poniedziałkowa ulewa W poniedziałek, 20 lipca nad Zieloną Górą przeszła krótka, ale bardzo intensywna ulewa. Przez godzinę deszcz lał się strumieniami, a w tym czasie zdążył wyrządzić wiele szkód. Sprawdziliśmy, jak dzień później wygląda miasto. Zerknijcie do naszej galerii zdjęć. 📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer.

📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć. 📢 Zmiany w parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Czy w Twoim kościele wciąż będą ci sami księża? Okres wakacyjny to czas tradycyjnych dorocznych zmian w parafiach. Nie inaczej jest w przypadku diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kuria właśnie opublikowała pełną listę zmian personalnych, jakie podjął bp Tadeusz Lityński. Możemy je poznać już trzeci rok z rzędu. Gdy bowiem w 2016 r. bp Lityński został ordynariuszem lubuskiego Kościoła, zdecydował, by zmiany były podawane do publicznej wiadomości od razu po nominacjach, a wierni nie dowiadywali się o nich z chwilą fizycznych przenosin kapłanów z parafii do parafii. Nowi proboszczowie w większości obejmą parafie 1 sierpnia, natomiast pozostali księża w nowym miejscu zaczną pracować od 25 sierpnia. Do jakich zmian doszło u nas? Zobaczcie na kolejnych zdjęciach.

📢 Poranna burza przeszła nad Gorzowem. Są straty (zdjęcia) Zerwana sieć tramwajowa i piorun, który uderzył w dach - to skutki porannej burzy, która przeszła nad Gorzowem. Takiej pogody z samego rana nikt się nie spodziewał. A na pewno nie gorzowianie, którzy przed godziną siódmą rano zostali zaskoczeni przez ulewny deszcz. Momentami mocno też wiało. Efekt? Konar zerwał tramwajową sieć trakcyjną. - Nie kursują tramwaje linii 2 i 3 na os. Piaski. Szacujemy, że usuwanie awarii może potrwać do godziny dziewiątej - mówi Marcin Pejski, rzecznik gorzowskiego MZK. W kilku miejscach Gorzowa były zalane ulice. Strażacy musieli wypompowywać wodę z zalanych piwnic i garaży. Na rondzie przy ul. Wyszyńskiego znowu utworzyła się wielka kałuża, kierowcy mieli tu problem, żeby pokonać rondo.

Burza dała się też we znaki mieszkańcom podgorzowskich gmin. W Ciecierzycach piorun uderzył w dom. - Jesteśmy na miejscu, piorun uderzył w poszycie dachowe i lekko je uszkodził. Na poddaszu pojawił się też ogień, ale sytuację szybko udało się opanować. Na szczęście nikt nie ucierpiał - mówi Jacek Wójcicki, wójt gminy Deszczno. Na miejsce, poza ochotnikami z Deszczna, przyjechali też zawodowcy z Gorzowa i ochotnicy z Borka i Ciecierzyc. - Jesteśmy jeszcze na miejscu, pomagamy usunąć skutki tego zdarzenia - dodaje J. Wójcicki.

Przeczytaj też: Zrozpaczona matka: Gdzie jesteś kochany synku... Itaka szuka 20 zaginionych Lubuszan (zdjęcia) Mimo porannej nawałnicy synoptycy zapowiadają, że w drugiej części dnia się wypogodzi, a temperatura w regionie może osiągnąć nawet 34 stopnie. Ale na chwilę obecną patrząc na to, co dzieje się za oknami, trudno w to uwierzyć.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

Nie lekceważ migreny. To może być niebezpieczne!