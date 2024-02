Prasówka 22.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 22.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 22.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 22.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie lubuskim 22.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 32, m. Okunin (75. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: legalizacja i plombowanie kamer urządzeń rejestrujących prędkość na drodze. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie..

📢 Utrudnienia w ruchu w woj. dolnośląskim 22.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie dolnośląskim 22.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, w. Jawor Południe - w. Bolków (334. km na odc. 0,3 km) Roboty drogowe - Zajęcie pasa awaryjnego oraz prawego, ruch odbywa się pasem lewym.. 📢 Tomasz Komenda nie żyje. Niesłusznie skazany za zabójstwo mężczyzna miał 46 lat. Znamy datę pogrzebu Tomasz Komenda nie żyje. Tę smutną informację podał dziennikarz TVN Grzegorz Głuszak, który od początku zajmował się sprawą mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności.

Prasówka 22.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Termin naboru o pomoc suszową w 2024 r. ogłoszony. Ministerstwo podało warunki i stawki wsparcia za straty w sezonie 2023 Co z pomocą suszową za straty w 2023 roku? Kto dostanie rekompensaty i kiedy spodziewać się naboru wniosków? Ministerstwo rolnictwa ogłosiło termin, stawki pomocy i jaki poziom strat w produkcji roślinnej uprawnia do skorzystania ze wsparcia. Nabór wniosków rozpocznie się 29 lutego 2024. 📢 – Ludzie, którzy tam mieszkają są poszkodowani i cierpią w milczeniu – alarmuje Stanisław Rembowiecki z Nowej Soli Mieszkaniec Nowej Soli wskazuje na ogromną wilgoć w mieszkaniach, brak choćby małego placu zabaw dla dzieci, chodnik, którym trudno przejść i walący się mur przy pobliskich torach kolejowych. A do tego po deszczach tworzy się bajoro. Czytelnik pisał już gdzie mógł i zawiadamiał media.

📢 Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. lubuskiego, którzy biorą udział w plebiscycie Super Babcia i Super Dziadek Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. lubuskiego, którzy biorą udział w akcji Super Babcia i Super Dziadek. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, oraz główna nagroda - 20 000 złotych na spełnienie marzeń! 📢 Polski karabin odnaleziony w gnieździe hitlerowców poddano konserwacji. Można go oglądać w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Takiego odkrycia w piwnicach Starego Miasta się nie spodziewali. W 2020 r. pod gruzami odnaleźli polski karabin maszynowy browning wz. 28. Broń była w opłakanym stanie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowiło poddać karabin konserwacji. Efekty przeszły oczekiwania. 📢 Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [22.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [22.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [22.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [22.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Tereny inwestycyjne przy Mironickiej mają zostać… rolnicze? Gorzów mówi: „Nie!” Gorzowscy radni zebrali się w środę 21 lutego na nadzwyczajnej sesji rady miasta. Powód? Zapisy w przygotowywanym przez urzędników marszałka audycie krajobrazowym. W projekcie dokumentu zapisani oni, że tereny, na które Gorzów szuka inwestora… mają być rolnicze.

📢 Biedronka i Lidl wystartowały z nową promocją. Sieci oferują półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. „Sytuacja jest wyjątkowo skandaliczna" Popularne sieci dyskontów, czyli Biedronka i Lidl wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki za 9,99 zł. – To jeden wielki skandal – skomentował w rozmowie z Medonetem dr med. Bohdan T. Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Z kolei Krzysztof Brzózka, były szef Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozmowie z WP nazwał sytuację „wyjątkowo skandaliczną". Jego zdaniem sprawą powinien zainteresować się UOKiK. 📢 Do tych pieniędzy nie ma prawa małżonek nawet gdy para ma wspólnotę majątkową W momencie zawarcia związku małżeńskiego między parą powstaje na mocy ustawy wspólnota majątkowa, do której wchodzą wszystkie dochody małżonków, które wygenerują w trakcie trwania związku. Choć czasem wydaje nam się że jako partner mamy prawo do całego majątku współmałżonka to nie jest to prawda! Do czego nie ma prawa partner? Zobaczcie.

📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów. 📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść jabłek. Im mogą zaszkodzić Jabłka to zdecydowanie najlepszy całoroczny polski owoc, po który sięgamy chętnie. Jabłka to witaminowe bomby, które mają bardzo dużo właściwości odżywczych i zdrowotnych. Świętnie wpływają na układ pokarmowy. Dostępnych jest tyle odmian jabłek, dlatego bez problemu każdy znajdzie odpowiednie jabłko dla siebie. Niestety, są osoby, które muszą unikać tych owoców. Zobaczcie, kto nie może jeść jabłek. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 21.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Oszuści podszywają się pod ZUS i obiecują emerytury w wieku 50 lat. Wyłudzają pieniądze i dane osobowe! Na Facebooku pojawił się fałszywy profil Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe i pieniądze.

📢 Sytuacja na Odrze. W Cigacicach stan alarmowy, a w Nowej Soli ostrzegawczy. Jakie są prognozy? W środę, 21 lutego przekroczony jest stan alarmowy na 15 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry. To o dwa miejsca więcej niż dzień wcześniej. Również jest o dwie stacje więcej, w których przekroczony został stan ostrzegawczy, to łącznie 41 stacji. 📢 Młody diler w rękach policji. W mieszkaniu miał amfetaminę, marihuanę i silne leki Zielonogórscy policjanci zatrzymali młodego mężczyznę za przestępstwa narkotykowe. W jego mieszkaniu znaleźli marihuanę, amfetaminę oraz różne rodzaje silnie działających leków, które sprzedawane są wyłącznie na receptę. Dwudziestodwulatek został już aresztowany na trzy miesiące, ale grozi mu dużo dłuższa odsiadka.

📢 Daria Zawiałow gwiazdą Bachanaliów 2024 w Zielonej Górze! Organizatorzy tegorocznych Bachanaliów nie zwalniają tempa. To jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w kalendarzu studenckim. Od lat są synonimem świetnej zabawy i kulturalnych doznań, które już teraz zapowiadają się niezwykle obiecująco. Kolejny artysta ujawniony. Kto wystąpi? 📢 Złodziej romantyk! Ukradł bukiet z kwiatomatu, bo chciał przeprosić ukochaną A mogło być tak romantycznie! Mieszkaniec Świebodzina chcąc prosić o wybaczenie swoją partnerkę, postanowił wręczyć jej kwiaty. Jednak zamiast kupić bukiet w kwiaciarni ukradł go z kwiatomatu. Teraz ma kolejny powód do przeprosin, ale okazja może nie nadarzyć się szybko, bo za kradzież z włamaniem grozi mu dziesięć lat odsiadki. 📢 Osoby o tych imionach piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Oni nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku. Cudo! Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt. 📢 Dodatki do emerytury to blisko 5000 zł dodatkowych wypłat. Sprawdź, ile więcej otrzymasz po waloryzacji 2024 Marzec 2024 przyniesie kolejną rekordową waloryzację emerytur. Wiemy już, o ile wzrosną świadczenia milionów seniorów w Polsce, ale wyższe będą także wypłaty dodatków do emerytury. 13. i 14. emerytura, 500 plus dla seniorów. Jakie jeszcze podwyżki czekają emerytów w 2024? To prawie 5000 zł więcej do emerytury.

📢 Nasi żołnierze są w rejonie objętym wojną z Hamasem. Niebawem kończą misję ONZ w tym rejonie Misja żołnierzy i pracowników VIII Zmiany PKW UNIFIL w Republice Libańskiej dobiega końca. Wielomiesięczna służba w strefie działań wojennych przez lubuskich "misjonarzy", została uhonorowana podczas uroczystych apeli z okazji "Medal Parade Ceremony". Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Anonio Guterres odznaczył polskich "peacekeeperów" medalami w Służbie Pokoju. 📢 Woda podchodzi pod domy, interweniują strażacy. Rzeki w Lubuskiem groźne, ale ich poziom przestał wzrastać W Kostrzynie nad Odrą Warta i Odra przekraczają stany alarmowe. W mieście we wtorek ponownie zbiera się sztab kryzysowy. W Gorzowie Wlkp. woda zaczęła podchodzić do posesji, konieczna była interwencja strażaków. Strażacy interweniowali też w Trzcielu, gdzie konieczna była budowa tymczasowego wału przeciwpowodziowego. W Słońsku obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Dzień Kota 2024: Za nami wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami! 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 21.02.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 21.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Rolnicy zapowiadają blokadę przejścia granicznego w Świecku. Ma potrwać niemal miesiąc! Rolnicy zapowiadają wielki protest na drogach dojazdowych do Świecka. Zapowiadają blokadę dróg prowadzących do przejścia granicznego w Świecku oraz trasy Słubice - Zielona Góra. Protest ma się rozpocząć 25 lutego i potrwać aż do 20 marca. 📢 W Zielonej Górze Polska zagra z Kosowem w eliminacjach mistrzostw Europy Reprezentacyjna piłka ręczna wróci do zielonogórskiej hali CRS. 7 kwietnia odbędzie się tu mecz eliminacji mistrzostw Europy kobiet, w którym Polska zmierzy się z Kosowem.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Kardiochirurgia w Gorzowie. Najpierw będzie poradnia, a później oddział na NFZ? Szpital wojewódzki w Gorzowie złożył w NFZ ofertę na otwarcie poradni kardiochirurgicznej. Władze lecznicy oraz politycy z regionu chcą też zmian w prawie, aby można było finansować oddział kardiochirurgii. 📢 21 lutego, kolejny dzień protestu rolników w Lubuskim. Blokady dróg, utrudnienia, najważniejsze informacje | NA ŻYWO Od wtorku, 20 lutego na lubuskim odcinku S3 panuje drogowy paraliż. Rolnicy mają nieprzerwanie demonstrować do godziny 18.00, 21 lutego. Oznacza to, że kierowcy muszą się uzbroić w ogrom cierpliwości, bowiem kluczowe dla woj. lubuskiego drogi są nieprzejezdne

📢 Lubuski Bank Mleka Kobiecego prosił o pomoc. Udało się zebrać ponad 60 litów, połowę maluchy już wypiły. Na ile wystarczą zapasy? W Szpitalu Akademickim w Zielonej Górze, przy oddziale neonatologii od 2019 r. funkcjonuje niezwykle ważna instytucja — Bank Mleka Kobiecego. Ostatnio jednak lodówki świeciły pustkami, a wcześniaków na neonatologii przybywało. Niedobór mleka kobiecego stał się więc palącym problemem, który dzięki mobilizacji karmiących mam udało zniwelować. Łącznie do banku trafiło ponad 60 litrów mleka, z czego połowę maluchy już wypiły. Jak dziś wygląda sytuacja? 📢 Modernizacja ul. Kupieckiej w Zielonej Górze spotyka się z krytyką mieszkańców. Co ma się zmienić? Z Urzędu Miasta Zielona Góra płyną plany rewolucyjnych zmian na jednej z najbardziej charakterystycznych ulic w mieście. Modernizacja ulicy Kupieckiej przewiduje stworzenie tzw. woonerfu — strefy łączącej funkcję dla pieszych i pojazdów, co ma przyczynić się do uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Co o tym myślą mieszkańcy?

📢 PZPN chce wspierać przebudowę stadionu w Gorzowie. Przetarg już w przyszłym roku We wtorek 20 lutego w Gorzowie był Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zajechał na stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej. - Będziemy wspierać tę inwestycję – mówił o przebudowie.

📢 Zaginęła 17-letnia Lubuszanka! Trwają poszukiwania Klaudii Antosiewicz z Gubina. Od kilku dni nie ma z nią kontaktu Zaginęła 17-letnia Klaudia Antosiewicz z Gubina. Dziewczyna w sobotę (17 lutego) opuściła dom rodzinny, nie informując domowników o swoich planach. Trwają poszukiwania koordynowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim oraz gubiński komisariat. 📢 Potrzebna pomoc dla syna policjantki z województwa lubuskiego! 5-latek z Krosna Odrzańskiego ma Zespół Aspergera i niedowidzi na prawe oko Maksymilian jest synem policjantki z Krosna Odrzańskiego — młodszej aspirant Magdaleny Józak. Przed macierzyństwem M. Józak walczyła na ringach bokserskich jako wyczynowy zawodnik kickboxingu, wielokrotnie reprezentując lubuską policję podczas imprez sportowych rangi Mistrzostw Polski. Kilka lat temu Magda zamieniła walki na ringu na walkę o zdrowie dziecka i jak sama twierdzi, jest to najcięższa rywalizacja, z jaką się zmierzyła.

📢 Parking na 420 miejsc przy kąpielisku H2Ochla. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Roboty ruszyły Miasto podpisało umowę z Exalo Drilling na wykonanie parkingu na 420 miejsc przy kąpielisku H2Ochla. Ma być gotowy za 70 dni od przekazania placu budowy. Koszt inwestycji to blisko 2,8 mln zł. 📢 Archiwalne zdjęcia ze Spomaszu w Żarach. Zobaczcie, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądał żarski zakład pracy Mamy dla naszych Czytelników nie lada gratkę - niezwykłe, archiwalne zdjęcia z dawnego Spomaszu w Żarach. Fotografie wykonano kilkadziesiąt lat temu. Są jak sentymentalna podróż w czasie. 📢 Wraca połączenie Polregio relacji Zielona Góra - Wrocław. Cztery kursy dziennie i nowoczesny tabor Po trzech miesiącach przerwy, od 10 marca br. powraca bezpośrednia połączenie kolejowe relacji Zielona Góra – Wrocław – informuje rzecznik POLREGIO. - Oznacza to większy komfort dla podróżnych oraz dostępność komunikacyjną dla wszystkich mieszkańców regionu. Przerwa wynikała z braku porozumienia pomiędzy województwami lubuskim i dolnośląskim.

📢 Trwa przebudowa dawnego budynku szkoły w Szprotawie. Powstanie tam Chatka Dinusia! Trwa przebudowa dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, w którym uczyły się dzieci z klas I-III. Po reorganizacji placówki, najmłodsi uczniowie przenieśli się do wyremontowanej szkoły przy ulicy Kopernika, która obecnie jest w 100 procentach przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 📢 Wysoka woda coraz groźniejsza. W Trzcielu strażacy usypali tymczasowy wał przeciwpowodziowy. Obra występuje z brzegów Wysokie stany lubuskich rzek zaczynają niepokoić mieszkańców i włodarzy gmin. W Trzcielu trzeba było usypać tymczasowy wał przeciwpowodziowy, aby ochronić dom kultury przed wezbraną wodą z Obry. Z kolei w Słońsku z uwagi na wysoki stan Warty ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Protesty rolników w Lubuskiem. 20 lutego zablokowane będą kluczowe drogi w regionie [RELACJA NA ŻYWO] Kierowcy w Lubuskiem muszą uzbroić się w cierpliwość. Dużo cierpliwości. Rolnicy w regionie zapowiadają protesty, w tym na kluczowych trasach Lubuskiego. Protestują m. in. przeciw wprowadzeniu tzw. zielonego ładu oraz transportowi produktów rolnych z Ukrainy. Sprawdzamy na bieżąco gdzie i jakie występują utrudnienia.

📢 Lubuskie Towarzystwo Naukowe świętuje 60-lecie. To ono rozwijało środowisko naukowe, pomogło w utworzeniu uniwersytetu Lubuskie Towarzystwo Naukowe obchodzi 60. urodziny. To jego działalność pomogła nie tylko w rozwoju środowiska naukowego, powołać do życia uczelnie czy… poczuć więź z regionem. Jubileusz jest okazją do wspomnień i nowych wyzwań. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Stadion piłkarski w Gorzowie do przebudowy! Pierwsza umowa już podpisana Gorzowskie Inwestycje Miejskie podpisały już umowę na pierwszy dokument związany z przebudową stadionu piłkarskiego. Przetarg na pierwszy projekt może być już w tym roku

📢 Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego uhonorowani podczas Gali Nauki Polskiej Dr inż. Marzena Jasiewicz i prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski otrzymali Nagrody Ministra Nauki podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w niedzielę, 18 lutego. Nagrody wręczył minister nauki Dariusz Wieczorek.

📢 Przerażające! Osobówka uderzyła w drzewo z ogromną siłą. Z auta wypadł silnik Siąpiący deszcz, ograniczona widoczność, śliska nawierzchnia. Mimo regularnych apeli do kierujących, pod Trzcielem (pow. międzyrzecki) doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Osobówka z taką siłą uderzyła w przydrożne drzewo, że wypadł z niej silnik. Tragedia była o włos. 📢 Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Podziwiajmy je na niesamowitych rysunkach Roberta Jurgi, które były przygotowane na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.

📢 Niedaleko Lubuskiego spadł kolejny meteoryt. Uderzył w nocy. Mamy zdjęcia i film! Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Koniec z pieczywem! Te produkty zastąpią chleb, a waga spadnie błyskawicznie. Zobacz najlepsze zamienniki na diecie keto i wielu innych Jedna prosta zmiana, a takie korzyści! Żeby poczuć się lżej i szybko chudnąć, wystarczy ograniczyć węglowodany. Dotyczy to zwłaszcza takich produktów, jak chleb i bułki. Nie trzeba nawet stosować diety keto czy paleo! Dieta bez pieczywa nie musi być przy tym smutna. Aby nie rezygnować z ulubionych posiłków, wybieraj zamienniki mącznych wypieków. Te produkty to najlepsze opcje zamiast chleba. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 Nie żyje Zbigniew Fedyczak, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i olimpijczyk W piątek, 16 lutego zmarł dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, profesor UZ z Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego i uczestnik igrzysk olimpijskich w Monachium. Miał 71 lat.

📢 Protesty rolników w Lubuskiem. Sprawdź, gdzie i o której będą utrudnienia 20 lutego We wtorek 20 lutego w Lubuskiem planowanych jest siedem protestów rolników. Ten w Sulechowie, na węźle drogi S3, może potrwać nawet miesiąc. Rolnicy przepuszczać będą tylko pojazdy uprzywilejowane. 📢 Rzeki w Lubuskiem już dawno nie były tak wysokie. W wielu miejscach przekraczają stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe! Warta i Odra w Kostrzynie przekroczyły już stany alarmowe. W mieście regularnie zbiera się sztab kryzysowy. Władze miasta zapewniają, że są przygotowane na wielką wodę. W Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Od kilku tygodni zalane są dolne części bulwaru warciańskiego, zamknięto też ścieżkę nadwarciańską.

📢 Gorzów został przystrojony na biało-czerwono. Z jakiego powodu? Poniedziałek 19 lutego przywitał mieszkańców Gorzowa pięknie udekorowanym centrum miasta. W śródmieściu pozawieszane zostały bowiem flagi państwowe. Zawisły one z okazji święta państwowego. 📢 We wtorek całkowita blokada drogi S3 na odcinku Zielona Góra Północ - Świebodzin Południe. Rolnicy zapowiadają protest do 20 marca We wtorek, 20 lutego br., w ramach protestu rolników rozpocznie się całkowita blokada ruchu samochodów ciężarowych na drodze S3 od węzła Zielona Góra Północ do Świebodzin Południe. Korytarzem życia będą mogły poruszać się tylko pojazdy uprzywilejowane. Jak zapowiadają protestujący, utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 20 marca br. 📢 Utrudnienia na autostradzie A18 w Lubuskiem. Są objazdy! W poniedziałek, 19 lutego na autostradzie A18 występują utrudnienia w ruchu. Policjanci z żarskiej drogówki kierują podróżujących w kierunku granicy na zjazdy na 10 kilometrze autostrady.

📢 Leśny Dwór w Świbnej niedaleko Żar. W tym ośrodku harcerskim organizowano kolonie, imprezy... Kto pamięta? Leśny Dwór w Świbnej to już legenda. Tutaj dzieciaki z Żar i okolic przyjeżdżały na obozy harcerskie i imprezy. Zobaczcie zdjęcia tego niezwykłego miejsca. 📢 W Lubuskiem rozbił się myśliwiec! Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

📢 Ranking najbiedniejszych i najbogatszych miast w Lubuskiem. Gdzie żyje się nam najlepiej? Sprawdźcie! Są miasta, które są bogatsze i te, które są biedniejsze i nie jest to absolutnie bez znaczenia dla mieszkańców! Oczywistym jest, że lepiej jest żyć w mieście bogatszym. Ale które to jest? Sprawdźcie ten ranking koniecznie! 📢 Dawny klasztor w Otyniu może być nową atrakcją dla mieszkańców i turystów Na początek ma być uporządkowany i udostępniony niewielki park przy klasztorze w Otyniu, a ruiny zabytku mają być zabezpieczone. Pierwsza do wykonania jest rekonstrukcja budynku bramnego. Uczniowie zielonogórskiej „Budowlanki” będą mogli tutaj szlifować swój fach, wykonując prace renowatorsko-konserwatorskie.

📢 Wiedzieliście, że Lubuskie ma swoje Sanssouci? Działało tu uzdrowisko i wielkie kasyno! Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku.

📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 Spódnica dżinsowa midi powraca! Ten modowy hit z lat 2000 nosić będziemy wiosną. Pasuje do każdej sylwetki Spódnica dżinsowa to ubranie, które kiedyś było modne. W PRL-u każda ze stylowych i znających się na modzie pań nosiła ją na co dzień. Zobacz najciekawsze propozycje takiego ubioru i dowiedz się, skąd się wziął dżins.

📢 MZK Zielona Góra na fali zmian. Nowe autobusy, nowe trasy, nowa flota i 60-minutowe bilety. To już oficjalne. Od kiedy zmiany? Od początku roku zostały ogłoszone już dwie duże zmiany, a MZK już szykuje kolejne. Tym razem obejmą one nowe trasy autobusowe i nowe przystanki, więc kolejne ulice zostaną skomunikowane. Dzięki ostatniej decyzji Rady Miasta, zielonogórscy studenci oficjalnie będą mogli podróżować autobusami MZK zupełnie za darmo, a dla wszystkich podróżujących wprowadzono także nowy rodzaj biletu – 60-minutowy, który ma ułatwić przesiadki i uczynić komunikację miejską jeszcze bardziej atrakcyjną. Dokąd pojadą nowe autobusy? Od kiedy zmiany?

