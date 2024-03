Prasówka 23.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 23.03.2024”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 23.03.2024 Które drogi w województwie lubuskim 23.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, Świebodzin - Zielona Góra (151. km na odc. 39,8 km) Wykonywane prace: realizacja robót w ramach B.U.D. - czyszczenie nawierzchni jezdni i elementów odwodnienia. Zajęty lewy (szybki) pas ruchu na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami w dni robocze. .

📢 Hej, hej Falubaz! Było jak w ringu. Świetna prezentacja zespołu Wielkie żużlowe show wróciło pod dach zielonogórskiej hali CRS. Wypełniony po brzegi obiekt „odleciał" od głośnego dopingu kilku tysięcy kibiców, gdy rozpoczęła się prezentacja drużyny Falubazu Zielona Góra.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym.

📢 Burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt zrzekł się mandatu i odszedł na emeryturę. Ale w nadchodzących wyborach na burmistrza dalej startuje Mieszkańcy Kostrzyna w konsternacji. Wszystko z powodu informacji komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu burmistrza Andrzeja Kunta. Okazuje się, że włodarz sam zrzekł się tej funkcji i odszedł na emeryturę. Ale w wyborach 7 kwietnia będzie startował i wciąż ubiega się o fotel burmistrza. 📢 Księżna Kate ma raka. W oficjalnym oświadczeniu przyznała, że przechodzi chemioterapię Potwierdził się najgorszy scenariusz. Księżna Kate oficjalnie poinformowała, że walczy z rakiem. Jej styczniowa operacja jamy brzusznej i późniejsze zniknięcie były związane z nowotworem. 📢 Pomnik Niepodległej i marsz kadetów w Szprotawie! We wrześniu 2023 roku w LO im Bolesława Chrobrego powstała pierwsza w historii szkoły klasa mundurowa. W piątek, 22 marca na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie złożyli ślubowanie kadeci z pierwszej w historii szkoły klasy mundurowej. Uczniowie pokazali elementy musztry, a także wzięli udział w defiladzie razem z kompanią 11. batalionu dowodzenia z Żagania!

📢 Nowa pani profesor na Uniwersytecie Zielonogórskim - Magdalena Steciąg Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał dr hab. Magdalenie Steciąg – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego – tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje 120 profesorów tytularnych. Tylko od początku tego roku czterech zielonogórskich naukowców otrzymało tytuł profesora. 📢 Powiat zielonogórski świętuje 25-lecie. To okazja do podsumowań i planów na przyszłość Powiat zielonogórski obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której wręczono wyróżnienia, ale też podsumowano minione lata, najważniejsze inwestycje i snuto plany, związane z dalszym rozwojem powiatu. 📢 Dzięki studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego mogliśmy się poczuć jak na profesjonalnym talent show. Za nami druga edycja "Mojego idola" Tłumnie zapełniona do ostatniego miejsca sala widowiskowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, w czwartek, 21 marca zamieniła się niemalże w studio koncertowe, w którym pojawiały się znane postaci z polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. W ramach drugiej już edycji akcji "Mój idol i ja". Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego wcielali się w swoich wokalnych idoli.

📢 Czarne chmury nad galą Prime MMA w Gorzowie. Zapowiadali "zadymę", a wyszła afera! Trzynastego kwietnia w Arenie Gorzów ma się odbyć kolejna edycja gali Prime Show MMA. Wydarzenie pod hasłem "Zadyma 2.0", podczas którego będzie można zobaczyć internetowych celebrytów w oktagonie, zawita do miasta po raz pierwszy. Organizacja imprezy stanęła jednak pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu udziału we freak fightach wzbudzającego ogromne kontrowersje i skazanego za pobicie oraz znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopcem influencera.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 22.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 W Szprotawie stanęła hala sportowa z... odpinanymi ścianami!. Zobaczcie, jak wygłada Hala Olimpia, to lekka hala sportowa przy szprotawskim "ogólniaku". Już działa oficjalnie. Została otwarta w piątek, 22 marca. To innowacyjne przedsięwzięcie, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie placówki. Można na niej rozgrywać między innymi mecze piłki nożnej. 📢 Kilka lat temu podpalił jeże w Zielonej Górze. Teraz odpowie za kilkanaście innych przestępstw Policjanci kolejny raz zatrzymali 28-latka z Zielonej Góry. To recydywista, o którym zrobiło się głośno, gdy w bestialski sposób zabił jeże. Tym razem stanie przed sądem za kradzieże i włamania. Grozi mu kilkanaście lat pozbawienia wolności. 📢 Nowosolski Marsz Solidarności przeszedł ulicami miasta. Związkowcy wsparli pracowników samorządowych w walce o podwyżki pensji | FOTO, WIDEO – Prawie od dwóch lat staramy się, aby ktoś nas usłyszał. Ale nasze postulaty są ignorowane. Domagamy się godnego traktowania i godnych płac, tylko tyle – mówi Rafał Jaworski, przewodniczący organizacji międzyzakładowej nr 20. Przez centrum Nowej Soli przeszli związkowcy z NSZZ Solidarność z miasta oraz m.in. Zielonej Góry i Zagłębia Miedziowego.

📢 Groźny wypadek w Kostrzynie nad Odrą. Służby zastały auto leżące na boku Kierowca osobowego auta stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Trafił do szpitala. Wypadek miał miejsce w piątek, 22 marca w Kostrzynie nad Odrą. 📢 ALE FURA! Zobacz galerię zdjęć samochodów z woj. lubuskiego, które zostały zgłoszone do akcji! Zobacz galerię zdjęć samochodów z woj. lubuskiego, które biorą udział w akcji ALE FURA! Na właścicieli zwycięskich samochodów czekają fantastyczne nagrody m.in. zdjęcie samochodu na stronach kalendarza na rok 2025, statuetki i dyplomy, bony na paliwo i nagroda głowna - 5000zł! 📢 Coraz bliżej do budowy szybkiej kolei w Lubuskim Trójmieście. Najmłodszy bachusik Trójmiastus gotowy do drogi Bachusik Trójmiastus to najmłodszy przedstawiciel licznej rodzinki, która zdobi nie tylko Zieloną Górę. Jego imię to nawiązanie do Lubuskiego Trójmiasta, które rozpoczyna kolejny etap funkcjonowania i będzie starać się o wsparcie planowanych inwestycji. Odsłonięcie figurki to okazja to przedstawienia wyzwań, jakie chce realizować stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto.

📢 Młody kierowca jechał bez prawka i potrącił rowerzystę. W samochodzie miał narkotyki Brak uprawnień nie przeszkodził mu przyjechać autem do Świebodzina aż z Poznania. Osiemnastoletni kierowca wpadł, bo na jednym ze skrzyżowań nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i doprowadził do zderzenia. Jakby tego było mało, w trakcie interwencji policjanci znaleźli w jego samochodzie niewielkie ilości środków odurzających. 📢 Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Zobacz, jak się urządził w mieszkaniu w bloku prezydent Warszawy. Zajrzyj do domu Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski mieszka w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień prezydent Warszawy z żoną, dzieciakami, psem i papugą. Zaglądamy do 100-metrowego domu Rafała Trzaskowskiego w starym bloku nieopodal stacji metra.

📢 Dyrektorka ZKS nr 1 w Gorzowie odsunięta od obowiązków. Oskarżano ją o mobbing. To nauczyciel tej szkoły wszedł na słup w akcie desperacji W piątkowy poranek podjęto decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektorki Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Miasto podjęło tę decyzję po spotkaniu z grupą rodziców placówki, którzy wykazują niezadowolenie z tego, jaka atmosfera panuje w szkole oraz jak realizowany jest proces kształcenia ich dzieci. Wiele zarzutów wobec pani dyrektor mieli też nauczyciele. Oskarżali ją m.in. o mobbing. To właśnie pedagog z tej placówki wszedł na słup energetyczny w akcie desperacji. Jak decyzję oceniają rodzice i nauczyciele ZKS?

📢 Jajka, bazie, bukszpan… Ile kosztują na ryneczku w Gorzowie? |22 MARCA Jajka już od 70 groszy za sztukę, bazie od 3 zł, a bukszpan po 6 zł od wiązaneczki. Takie ceny były na ryneczku w Gorzowie w piątek 22 marca, czyli niewiele ponad tydzień przed Wielkanocą. 📢 Falubaz Zielona Góra szykował się do sparingu, ale mecz z toruńskimi „Aniołami” odwołano We wtorek 19 marca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra rozpoczęli treningi na własnym torze, a już w sobotę 23 marca mieli rozegrać w Zielonej Górze pierwszy mecz sparingowy. 📢 W Lubuskiem wysycha jezioro. Głębokie znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty zastanawiają Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy".

📢 Skradzione rowery znaleźli w piwnicy. Są warte kilkadziesiąt tysięcy złotych! Policjanci z Witnicy odzyskali rowery skradzione na terenie Niemiec. Funkcjonariusze dotarli do mężczyzny, który trzymał jednoślady w piwnicy. Ich wartość oszacowano na ponad czterdzieści tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty paserstwa. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 22.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+ Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.

📢 Wielkanoc smakuje nie tylko żurem. Czym zajadali się na ryneczku w Gorzowie? „Znów święta na ryneczku” – pod takim hasłem Gorzowski Rynek Hurtowy zorganizował w piątek 22 marca tradycyjną już degustację potraw wielkanocnych. 📢 Nietypowe zawody w Polsce i na świecie. Czym zajmuje się tanatopraktor? Ile zarabia wróżka, a ile tester wierności? Nietypowe i często z zaskakującymi zarobkami? O takich zawodach nawet filozofom się nie śniło! Prawdopodobnie nie każdemu przypadną do gustu, ale wierzcie lub nie, to są prawdziwe prace wykonywane przez prawdziwych ludzi. Sprawdzamy nietypowe zawody w Polsce i na świecie. Pensja za oglądanie telewizji, terapię psa lub wróżenie z ręki? Co jeszcze znalazło się na naszej liście?

📢 Hotel na żużlu jeszcze nie jeździł. To zmieni się w Falubazie Zielona Góra Novy Hotel został sponsorem tytularnym Falubazu Zielona Góra w sezonie 2024. To oznacza, że w PGE Ekstralidze zielonogórscy żużlowcy ścigać się będą pod szyldem Novy Hotel Falubaz.

📢 Uchodźcy tuż obok Kostrzyna? Niemcy mają taki pomysł. Chcą ulokować uchodźców w dawnych koszarach Władze Niemiec rozważają ulokowanie uchodźców na terenie po koszarach, tuż za Odrą, w sąsiedztwie Kostrzyna. To na razie tylko pomysł, ale już wywołał niepokój wśród mieszkańców. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 22.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Skończy się parkingowy dramat przy szpitalu w Gorzowie. Powstaną setki nowych miejsc postojowych! Ciężki sprzęt, głębokie wykopy i hałdy ziemi. Tak wyglądają teraz okolice gorzowskiego szpitala. Trwają tam prace związane z realizacją ważnej inwestycji. Wybudowany zostanie plac rekreacyjny, który umili chorym pobyt w szpitalnych murach. Lecznica przestanie też być zmorą kierowców, bo na jej terenie powstanie kilkaset nowych miejsc parkingowych.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Wyjątkowe palmy na Wielkanoc – nowoczesna czy tradycyjna? Jaką wybrać? Najpiękniejsze palmy na Niedzielę Palmową Palma wielkanocna to istotny symbol Świąt Wielkiej Nocy. Co roku w sklepach, na wielkanocnych jarmarkach i w kwiaciarniach kupujemy różnorodne gotowe wzory, które niesiemy do kościoła w Niedzielę Palmową. Poznaj tradycje związane z wielkanocną palmą i zobacz, jakie rodzaje palm mamy do wyboru. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 22.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Autostrada nad jezioro przez centrum Sławy? Tak, zdaniem Czytelnika, wygląda dzisiaj tranzyt przez zabytkową część miasta – Sława ma to szczęście, że wojna nie zniszczyła zabytkowych kamienic, ani układu miasta, jednakże dzisiejsza polityka drogowa może ten rachunek wyrównać – uważa Mateusz Dziuk, programista ze Sławy. Po tym, jak w środę w okolicy Starego Rynku w miasteczku doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek, Czytelnik opisał, na czym polega problem bezpieczeństwa w ruchu w tej turystycznej miejscowości i jak go rozwiązać.

📢 Zielonogórzanka w programie Love Island. Czy pieniądze lub ich brak mogą rozdzielić parę? Temat wywołał sprzeczne opinie internautów Coraz więcej emocji w życiu Asi z Zielonej Góry, która mieszka na Wyspie Miłości. Tym razem podejście do pieniędzy w życiu poróżniło nie tylko parę, ale męską oraz damską część uczestników programu Love Island, Wyspa Miłości. Różnice zdań znaleźć można też w wielu komentarzach po burzliwym odcinku.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 22.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 22.03.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 22.03.2024) trzeba czekać w kolejce do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Polska walczy w barażach o Euro 2024. 5:1 z Estonią, teraz czas na Walię. Zobaczcie najlepsze memy Po losowaniu piłkarscy eksperci twierdzili, że z tak łatwej grupy nie da się nie awansować do Mistrzostw Europy. Ale Polska pokazała, że potrafi przegrać z każdym. Nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w pierwszym meczu baraży Polska wygrała 5:1 z Estonią, czyli ze 123. drużyną piłkarskiego świata. Teraz czas na finał baraży z Walią.

📢 Przedszkoolimpiada w Sulechowie, cóż to były za emocje! Aż miło popatrzeć! Wspaniała atmosfera, sportowa rywalizacja i mnóstwo uśmiechów - tak można podsumować XIX Przedszkoolimpiadę, która odbyła się w Sulechowie. 📢 Ponad 20 lat temu odbyła się pierwsza prezentacja Falubazu. To była feta jakich mało. Tego się nie zapomina Hej, hej Falubaz! Głośny doping usłyszymy w piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS. Odbędzie się tu prezentacja drużyny Falubazu, która 12 kwietnia rozpocznie zmagania w PGE Ekstralidze. Hala wypełni się po brzegi, bo darmowe wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Prezentacje Falubazu ponad 20 lat temu wpisały się w klimat żużlowej Zielonej Góry. Zwykle organizowano je z przytupem. Zapraszamy Was do podróży w czasie.

📢 Roboty drogowe w Nowej Soli. Zaczęte i zaplanowane prace. Są i będą nowe utrudnienia w ruchu Kiedy jeszcze nie kończą się ograniczenia w ruchu związane z remontem drogi w jednym miejscu, zaczynają się w innym. Mieszkańcy Nowej Soli muszą się uzbroić w cierpliwość. 📢 Śmiertelny wypadek na torach przy wrocławskim dworcu. Ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny W czwartek - 21 marca, po apelu policjantów, pisaliśmy o śmiertelnym wypadku na torach w pobliżu Dworca Nadodrze. Policja publikowała wizerunek ofiary, by ustalić jej tożsamość. Natomiast samo zdarzenie miało miejsce 11 października 2023 roku. Mundurowi poinformowali, że po publikacji wizerunku, udało się szybko ustalić, kim był mężczyzna. 📢 Do której będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę? Czy w Wielkanoc zrobimy zakupy? Sprawdź, jak będzie wyglądał handel w święta Handel przed Wielkanocą to jeden z najbardziej intensywnych okresów pracy dla całej branży. W najbliższych dniach zmienią się godziny otwarcia ulubionych dyskontów i marketów. Przed nami niedziela handlowa i długi świąteczny weekend. Sprawdzamy, do której będą otwarte sklepy w Wielką Sobotę i czy w Wielkanoc jakiekolwiek zakupy będą możliwe.

📢 Ale się działo! Park Tysiąclecia w Zielonej Górze oficjalnie otwarty. Jednym się podoba, innym niekoniecznie W pierwszy dzień wiosny popołudniu oficjalnie otwarto zmodernizowany Park Tysiąclecia. Były zabawy, gotowanie, wiele niespodzianek dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców miasta. Przy okazji pikniku dyskutowano nad zmianami w tym miejscu. Jednym się podobają, inni woleliby, by zmian było mniej... 📢 Ponad dwustu sportowców z Gorzowa dostało nagrody i stypendia. Na co je wydadzą? 953,5 tys. zł trafi do ponad dwustu gorzowskich sportowców i ich trenerów. W czwartek 21 marca wręczono stypendia i nagrody sportowe prezydenta Gorzowa. 📢 Diler narkotyków z Lubska narkotyki ukrył w aucie i w mieszkaniu Policjanci z lubskiego komisariatu zatrzymali 25-latka, który posiadał znaczne ilości amfetaminy i marihuany - można by było wydzielić blisko 1270 porcji. Na wniosek żarskiej prokuratury sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

📢 W Gorzowie znów będzie stacjonować wojsko! Ma to być część 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej Wojsko wróci do Gorzowa. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej dał nam zielone światło – poinformował w czwartek 21 marca prezydent Gorzowa. 📢 Love island. Wyspa miłości. Zielonogórzanka stworzyła z partnerem najlepszą parę, a zaraz potem były łzy „Asia, Rafał! Zostaliście wybrani przez Islanderów najlepiej dopasowaną parą na Wyspie” – zabrzmiało pięknie w programie Love Island. Wyspa Miłości w tym tygodniu. Ale chwilę potem zielonogórzanka Joanna Baziak płakała, bo trzeba było podjąć trudną decyzję.

📢 Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2024. Trwają eliminacje lokalnego szczebla — mają wyłonić zielonogórskiego reprezentanta na ogólnopolskiej gali Trwa jeden z najpopularniejszych konkursów wśród nastolatków. To jubileuszowa, XXX edycja Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych". Poprzedzi go jednak finał lokalny. Trwają zielonogórskie eliminacje – prezentacje młodych wolontariuszy, które mają wyłonić laureatów, a następnie reprezentanta miasta.

📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie to Karolina Bojar-Stefańska. Tej arbiter zazdrości Polsce cały piłkarski świat. Zobaczcie ZDJĘCIA Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka?

📢 Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Sami zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie - na dobry początek dnia!

📢 W Żaganiu kandydat na burmistrza wpadł na oryginalny pomysł! Rapuje dla młodych! W Żaganiu czworo kandydatów zamierza ubiegać się o fotel burmistrza. W tym aż trzech już zasiadało w magistracie. Dwóch było burmistrzami, jeden jest obecnym zastępcą burmistrza. W tym gronie tylko jedna kobieta zamierza powalczyć o Żagań. To była dyrektorka szkoły. Na oryginalny pomysł wpadł były burmistrz, który w kampanii wyborczej rapuje... Na Facebooku jego utwór zdobył 364 komentarze i 303 udostępnienia!

📢 Ranking najlepszych ginekologów w Lubuskiem. Tych lekarzy wybiera najwięcej pacjentek | LISTA Ciąża to wyjątkowy i bardzo ważny okres w życiu każdej pary. Dlatego tak ważne jest zadbanie o odpowiednią opiekę ginekologiczną. Przygotowaliśmy dla was ranking lekarzy - ginekologów polecanych przez największą ilość pacjentek. W naszym materiale znajdziecie nazwiska ginekologów, adresy ich gabinetów, numery telefonów.

📢 Akcja „800 drzew na 800-lecie miasta” dobiega końca. Chcesz mieć "swoje" drzewko w Zielonej Górze? Jeszcze masz szansę się zgłosić Niektórzy zielonogórzanie mają „swoje” drzewo w mieście. To wszystko dzięki akcji „800 drzew na 800-lecie miasta”, która przez ponad rok cyklicznie umożliwiała mieszkańcom udział w miejskich nasadzeniach. Pomysł powstał, dzięki postulatom zgłaszanym przez mieszkańców m.in. w Banku Dobrych Pomysłów. Ta proekologiczna inicjatywa powoli dobiega końca, więc to ostatni moment, żeby skorzystać i posadzić swoje drzewko. Jak to zrobić? 📢 Samotna wieża w Lubuskiem. Kiedyś strzeżono stąd granicy. Strażnicy mieli lornetki i broń z ostrą amunicją! Opuszczonej, stalowej konstrukcji, nie da się nie zauważyć. Stoi na brzegu Odry. - Mieliśmy na wyposażeniu lornetkę i broń z ostrą amunicją. Obserwację prowadziliśmy w ciągu dnia – mówi emerytowany strażnik graniczny, który służył na takiej wieży, jaka do dzisiaj stoi w Górzycy.

📢 Ta ulica w centrum Nowej Soli będzie zamknięta przez pięć tygodni Do utrudnień w Nowej Soli w piątek, 22 marca dołączy ulica blisko dworca PKP, która tego dnia zostanie całkowicie zamknięta. O inwestycji w tym miejscu pisaliśmy już wcześniej. Teraz zaczyna się jej nowy etap.

📢 Biała niedziela w Szpitalu na Wyspie. Będzie okazja do darmowych badań, także dla dzieci Już w najbliższą niedzielę 24 marca w Szpitalu na Wyspie w Żarach będzie okazja do darmowych badań. Cytologia, pediatra, dentobus. 📢 W zjeżdżalniach na H2Ochla popłynęła woda! Wygląda na to, że otwarcie coraz bliżej. Kiedy ma nastąpić? Otwarcie nowego kąpieliska H2Ochla to niezwykle burzliwy temat. Inwestycja od początku wzbudzała wielkie emocje wśród mieszkańców, a im bliżej wielkiego otwarcia, tym żywsze stają się dyskusje. Kiedy ma nastąpić?

📢 Amerykański bombowiec B-17 rozbił się pod Mosiną w gminie Witnica. Zagadka katastrofy ożyła po latach. Pamięć wciąż jest żywa Z pomocą Czytelników niemal udało się nam rozwikłać zagadkę bombowca B-17, który 18 marca 1945 został zestrzelony nad Gorzowem. Historia ożyła na łamach GL po 67 latach i wciąż jest pielęgnowana. W Mosinie (gm. Witnica) odsłonięto pomnik, przy którym co roku składane są kwiaty. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Bieg Sulecha i Świebody wywołał duże zainteresowanie i emocje. 21 kilometrów od ratusza do ratusza Niezwykłe emocje, determinacja i sportowa rywalizacja - tak można podsumować szóstą edycję półmaratonu Świebody i Sulecha.

Bieg, który łączy dwa miasta, rozpoczął się przy ratuszu miejskim w Sulechowie, by zakończyć się przy ratuszu miejskim w Świebodzinie.

📢 Jakie jest najlepsze sąsiedztwo dla cebuli w ogrodzie? Posadź obok te rośliny, a będą sobie wzajemnie pomagać Cebula jest łatwa w uprawie, przydatna w kuchni, a nawet jako kosmetyk. Ponadto przyjaźni się z wieloma innymi roślinami, dzięki czemu wzajemnie poprawiają swój smak, zdrowiej rosną i odstraszają szkodniki. Z taką listą zalet warto wiedzieć, które rośliny najlepiej sadzić w pobliżu cebuli, ale są też takie, których lepiej unikać, żeby nie zmniejszyć oczekiwanych plonów.

📢 Grupa warowna Ludendorff na Lisiej Górze. Potężne umocnienia miały bronić III Rzeszy. Broniły się ledwie kilka godzin Poskręcane potężną siłą pręty zbrojeniowe grubości kciuka. Ogromne fragmenty zbrojonego betonu rozrzucone po okolicznym lesie. Zarwane stropy o grubości 1,5 metra. Wszystko to położone w malowniczym zakolu rzeki Obry. Grupa warowna Ludendorff, bo o niej mowa, to unikatowy zabytek z czasów II wojny światowej. 📢 Rolnicy protestują w Lubuskiem. Te drogi zostały zablokowane 20 marca - tworzą się korki |RELACJA NA ŻYWO 20 marca ruszył największy do tej pory protest rolników w kraju. Rolnicy protestują również w Lubuskiem, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. W związku z akcją prowadzoną przez rolników zablokowane zostały kluczowe trasy w regionie - w tym przejścia graniczne. Sprawdzamy na bieżąco gdzie i jakie występują utrudnienia.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Żarach. Zobaczcie, ile kosztuje taka działeczka w mieście Ogródki działkowe w środku miasta to idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw i owoców. W Żarach taka działka kosztuje nawet 24 tysiące złotych. 📢 Rolnicy zablokują wiele dróg w Lubuskiem. Gdzie będą utrudnienia w środę, 20 marca? Na lubuskich drogach trwają protesty rolników, a ruch jest mocno utrudniony - głównie dotyczy to zablokowanych przejść granicznych w Świecku i Gubinku. Kolejne blokady w Lubuskiem rolnicy zapowiedzieli na środę, 20 marca.

📢 Ten kamień spadł z nieba! Niezwykłe znalezisko w Szprotawie Koło Parku Słowiańskiego w Szprotawie znaleziono meteoryt. I to całkiem spory. Przybysz z kosmosu leżał na polu, na południe od parku. To nie pierwsze znalezisko tego typu na tym obszarze. Kto wie, co kryje założenie, w którym znajduje się ścieżka starożytnych Bobrzan?

📢 Seniorka influencerka z Gorzowa podbija internet! Pani Grażyna kocha modę i ma wyjątkowy styl! Werwy i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Gdy tylko się gdzieś pojawia, nie sposób jej nie zauważyć, a to za sprawą dwóch rzeczy: wielkiej charyzmy i nietuzinkowego stylu. Grażyna Giezek to 77-letnia gorzowianka, która kocha modę, a moda kocha ją. Od pewnego czasu swoimi nonszalanckimi stylizacjami dzieli się w sieci i zdobywa coraz więcej obserwujących. To jedyna seniorka influencerka z Gorzowa! 📢 Żużlowcy Falubazu Zielona Góra już śmigają po własnym torze | ZDJĘCIA, FILM Żużlowcy Falubazu Zielona Góra wyjechali na własny tor! We wtorek 19 marca kręcili pierwsze w tym roku treningowe kółka na stadionie przy W69. 📢 Kierowcy tirów w Kostrzynie nagminnie łamią przepisy! Wjeżdżają ciężarówkami na most, który jest w fatalnym stanie technicznym Kierowcy ciężarówek notorycznie łamią przepisy, wjeżdżają na most, gdzie jest ograniczenie masy pojazdów. Skończy się tak, że most trzeba będzie zamknąć. Dopiero będzie wesoło... - mówią nam Czytelnicy z Kostrzyna. Chodzi o most drogowy nad Odrą, który od lat jest w złym stanie technicznym.

📢 Co za wizyta! Do szkoły w Gorzowie przyjechał… wiceminister obrony narodowej We wtorek 19 marca Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie odwiedził wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.

📢 Rusza obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Pracujesz w jednym z tych zawodów? Sprawdź jak i gdzie złożyć wniosek Pracujesz w jednym z tych medycznych zawodów? Masz obowiązek wpisu do rejestru. Taka możliwość będzie już za kilka dni. 📢 Blisko 50 mężczyzn z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej wykazało się odwagą w trudnych czasach dla Kościoła. Zostali szafarzami – Dziękuję im za odwagę, że w tym czasie, kiedy przyznanie się do wiary i uczestnictwa w misji Kościoła bywa trudne, oni chcą się zaangażować – podkreśla ks. biskup Tadeusz Lityński. To wierni z 27 parafii naszej diecezji. W Zielonej Górze odbyła się uroczysta msza, podczas której wyznaczeni zostali do posługi w roli szafarzy nadzwyczajnych komunii.

📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź! 📢 Nowy, wyjątkowy sklep odzieżowy otworzy się 23 marca w CH Panorama w Gorzowie Wlkp. Moth Outlet to salon, który na powierzchni ok 1000 metrów kwadratowych, będzie oferował swoim klientom nową firmową odzież marek premium a także ciekawe kolekcje czasami mniej znanych w Polsce firm, które zyskały sobie uznanie w Europie i na świecie m.in. takich jak: River Island, Missguided , Boohoo, George czy Bench. Lita marek dostępnych w Moth Outlet z pewnością będzie się poszerzać i zmieniać w zależności od potrzeb i sugestii klientów. To bardzo atrakcyjna oferta szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowe, niepowtarzalne wzory w outletowych cenach!

📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu. 📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

📢 Urządzisz biuro, wybudujesz studnię, pokonasz wertepy. Wojsko ma ofertę dla każdego! Będzie wyprzedaż w Zielonej Górze Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny i organizuje drugą w tym roku wyprzedaż w Zielonej Górze. Oferta jest różnorodna: od aut z demobilu, przez wyposażenie biur po drewno opałowe. Z pewnością zainteresuje wiele firm, majsterkowiczów, miłośników stylu militarnego czy wędkarzy. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski.

📢 Arkadiusz Patla, vloger i podróżnik wyrusza na pieszą wędrówkę ze Szprotawy do Santiago de Compostela w Hiszpanii Piesza wyprawa do Santiago de Compostela w Hiszpanii rozpocznie się pod koniec kwietnia 2024. Trasa będzie wynosiła ok. 2,8 tys. kilometrów. Podróż zajmie od 90 do 100 dni. Wraz z Arkadiuszem Patlą wyruszy jego partnerka Natalia Stelmaszewska. Oboje początek trasy będą mieli w swoich miejscowościach. On w Szprotawie, ona w Kobylnicy pod Poznaniem. Spotkają się na trasie, którą pokonają razem.

