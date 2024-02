Prasówka 24.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 24.02.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

📢 Bez sołtysa ani rusz! Ci z powiatu gorzowskiego świętowali w Witnicy. Niektórzy pełnią tę funkcję od ponad 30 lat! 112 sołtysek i sołtysów z sześciu gmin powiatu gorzowskiego świętowało w Witnicy. Powiatowy Dzień Sołtysa był okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i wspólnej zabawy. Odznaczono też osoby, które pełnią tę funkcję najdłużej. Niektórzy już od ponad 30 lat!

📢 Ślęza Wrocław pokonana po morderczym boju! Koszykarki z Gorzowa drugie przed play off Gorzowskie koszykarki dopięły swego. W ostatnim meczu sezonu zasadniczego w Orlen Basket Lidze Kobiet pokonały Ślęzę Wrocław, dlatego do play off przystąpią z drugiego miejsca w tabeli. Pierwszy mecz ćwierćfinału rozgrywek już we wtorek 27 lutego.

📢 Będzie kolejna linia tramwajowa w Gorzowie? Miałaby biec przez osiedle Sady Gorzów rozważa budowę kolejnej nowej linii tramwajową. Z ul. Walczaka tramwaj skręcałby przed szpitalem psychiatrycznym w stronę os. Sady, a później jechał w kierunku Manhattanu.

📢 W Nowej Soli można zobaczyć skarb odkryty w Kożuchowie. Ta wystawa to podróż do okolicy z czasów renesansu Najnowsza wystawa w Muzeum Miejskim w Nowej Soli poprowadzi gości do okolicy z czasów renesansu. Pierwszy raz zaprezentowana zostanie publicznie odkryta w ubiegłym roku w Otyniu kamienna płyta nagrobna poświęcona zmarłemu dziecku. Będzie można zobaczyć też skarb z Kożuchowa.

📢 Mamy sporo wydarzeń kulturalnych na nadchodzące dni. Michał Bajor, Daria ze Śląska, dyktando Bralczyka, jazz w muzeum, wystawy, koncerty Przed nami ostatni tydzień lutego, temperatury takie prawie wiosenne, w moim ogródku pojawiły się żółte łebki krokusów, a w terenie widziałem już nieśmiało kwitnącą forsycję. Czy to znak, że wiosna dobija się do nas drzwiami i oknami. Oby tak, choć pragmatyzm i doświadczenie wskazują, że zima lubi jeszcze przez jakiś czas dać o sobie znać. Lubuskie placówki kultury oraz organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń nie próżnują i przygotowali dla nas mnóstwo ciekawych wydarzeń. Oto niektóre z nich.

📢 Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Robił zakupy w sklepie Dino. Szuka go zielonogórska policja! Zielonogórscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzewanego o usiłowanie płatności kartą bankomatową należącą do innej osoby. Jego wizerunek zarejestrowała sklepowa kamera.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Sytuacja w Krzeszycach jest tragiczna. Woda zalewa pola rolników. W sprawę zaangażował się wojewoda lubuski Wysoki stan wód w rzekach daje się we znaki rolnikom. W ostatnim czasie mocno ucierpieli na tym ci z terenu gminy Krzeszyce. Wójt Stanisław Peczkajtis mówi wprost, że sytuacja jest tragiczna. Powodem problemów rolników z tego terenu mają być nieudrażniane kanały. W tej sprawie interwencję do Wód Polskich podjął wojewoda lubuski Marek Cebula.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Magda Gessler znów odwiedziła Lubuskie i przeprowadziła tu Kuchenne Rewolucje. Knajpa spod Świebodzina po zmianach wygląda fenomenalnie! Kuchenne Rewolucje to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych... ostatnich lat! Kulinarne show, którego celem jest pomoc restauratorom, doczekało się już 27 sezonów. W najbliższym, 28. sezonie zobaczymy restaurację z Lubuskiego. Uchylając rąbka tajemnicy: Magda Gessler bardzo dobrze wspomina tę wizytę! 📢 Lubuszanie wyłudzali pieniądze metodą "na wnuczka" i "na policjanta". Trafili za kratki Policja rozbiła grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem pieniędzy metodą na wnuczka i policjanta. Oszuści wpadli podczas akcji na terenie pow. sierpeckiego (mazowieckie), ale mają też na swoim koncie podobne przestępstwa popełnione w okolicach Płocka i w Niemczech. Aresztowano cztery osoby. Wśród są Lubuszanie.

📢 W Arenie Gorzów emocji nie braknie. Koszykarki rozegrają ostatni mecz przed play off W piątek 23 lutego gorzowskie koszykarki rozegrają bardzo ważny mecz w Orlen Basket Lidze Kobiet. O godz. 19.00 w Arenie Gorzów podejmą 1KS Ślęzę Wrocław. Będzie to ostatnie starcie przed startem fazy play off. 📢 W Gorzowie będą studiować prawo? Akademia składa taki wniosek Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie chce otworzyć kierunek prawniczy. - Taki wniosek chcemy złożyć do końca lutego w ministerstwie – mówi rektor uczelni. 📢 Dwa dni z koszykarskim Memoriałem Piotra Galanta w Drzonkowie W piątek i sobotę (23-24 lutego) w zielonogórskim Drzonkowie rozegrany zostanie 6. Turnieju Koszykówki Oldboyów Kobiet i Mężczyzn - Memoriał im. Piotra Galanta.

📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie i Kostrzynie działa pełną parą. Tak wysokich wód w Lubuskiem nie było już od lat Stan wód Noteci, Odry i Warty nadal są wysokie. Zdarza się, że dochodzi już do pierwszych podtopień. Choć sytuacja nie jest jeszcze kryzysową, strażacy i władze miast robią, co mogą, by zabezpieczyć mieszkańców i ich mienie przed wodą. W Kostrzynie nad Odrą oraz Gorzowie Wlkp. zostały ogłoszone pogotowia przeciwpowodziowe

📢 Depresja dotyka bogatych, biednych, dzieci, osoby starsze. Ale pamiętajmy, że można ją wyleczyć! 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją - to rodzaj choroby, której nie należy lekceważyć. Nieleczona może zakończyć się śmiercią. Jak rozpoznać depresję u bliskiej nam osoby? Skąd wiadomo, że sami na nią cierpimy i jak sobie z nią radzić? 📢 Powstaje film dokumentalny o baletnicach w Zielonej Górze. Kto za kamerą? Paweł Janczaruk lubi wyzwania. Właśnie realizuje nowe – film dokumentalny o baletnicach. By opowiedzieć o tym, czym jest nauka mistrz – uczeń i wielu innych rzeczach związanych z tą sztuką. A nie jest to proste zadanie, bo co innego aparat fotograficzny, a co innego kamera. 📢 Przewoził nie tylko sfałszowane dokumenty. Zatrzymali go funkcjonariusze z polsko-niemieckiego patrolu. Co jeszcze miał przy sobie? Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali podróżującego w autokarze relacji Berlin-Gdańsk obywatela Niemiec, który przewoził przy sobie narkotyki oraz podrobione blankiety prawa jazdy. Mężczyzna nie wywinie się od odpowiedzialności karnej. Teraz oprócz wysokiej kary grzywny, czeka go więzienie.

📢 Zabytkowy dwór w Zielonej Górze przeszedł metamorfozę. To miejsce już tak nie wygląda. Co tutaj będzie? Jeszcze rok temu o tej porze pewnie mało kto wierzył, że ten remont się uda. Tymczasem już po kilku miesiącach prac Centrum Kultur Europejskich jest gotowe do otwarcia. Przed oficjalnym otwarciem zobaczyliśmy, jak wygląda od zewnątrz i w środku zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli.

📢 Mieszkańcy Nietkowic mają dość, proszą o remont drogi, ale nic z tego nie wynika. Do szkoły idą po błocie, a wózkiem muszą omijać dziury Droga w Nietkowicach jest w opłakanym stanie. - Zawsze były inne, ważniejsze wydatki. Walczę o tę drogę już prawie dwa lata. Co jakiś czas przyjeżdżają, zasypują tłuczniem, ale po tylu latach ten asfalt już się nie nadaje do łatania — mówi mieszkaniec. Co można zrobić, kiedy argumentem jest brak środków?

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Naukowcy świętowali z okazji 60-lecia Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze. Były nagrody, koncert i tort W czwartek swoje 60. urodziny świętowało Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Nie tylko zaproszeni goście powtarzali, że LTN bardzo mocno przyczynił się do rozwoju środowiska naukowego w województwie i powstania uczelni wyższych. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Muzeum Ziemi Lubuskiej. 📢 Most w remoncie, rondo w budowie. Część Krosna Odrzańskiego rozkopana. Zobacz, jak wyglądają prace ZDJĘCIA Od wielu miesięcy trwa remont zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim. Obok przeprawy, na zbiegu ulic Podgórnej, Chrobrego i Trakt Książęcy powstaje rondo. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace.

📢 Archeologiczna sensacja w Żaganiu. Odkryto osadę sprzed 1,5 tys. lat! Podczas prac archeologicznych przy ul. Chrobrego w Żaganiu, prowadzonych przez pracownię Relikt, natrafiono na starożytną osadę sprzed 1,5 tysiąca lat. To miejsce, w którym odkryto paleniska i naczynia codziennego użytku, rozciąga się na około 1 hektarze gruntu.

📢 Trener David Dedek stracił pracę w Zastalu Zielona Góra! Trener David Dedek został odsunięty od prowadzenia zespołu koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra, który rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Orlen Basket Ligi. 📢 Kończą budować najpiękniejszą ekspresówkę w Polsce! 90 procent zaawansowania prac na Dolnym Śląsku. Kiedy finisz? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Prof. Zbigniew Izdebski jako pierwszy Polak uhonorowany medalem Magnusa Hirschfelda. Za wybitne zasługi naukowe Prof. Zbigniew Izdebski, jako pierwszy Polak został uhonorowany przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Naukowych Badań nad Seksualnością (Deutsche Gesellschaft Für Sozialwissenschaftliche Sexualforschung DGSS) prestiżowym medalem Magnusa Hirschfelda za szczególne zasługi w dziedzinie badań nad seksualnością człowieka i edukację seksualną. Nagrodę wręczono w środę, 21 lutego br. 📢 Podróże Czesława Łuniewicza! Znakomity, zielonogórski fotograf tak uwiecznił Żagań! Czesław Łuniewicz (1927-2014+) urodził się na Wileńszczyznie. Był pierwszym zielonogórski artystą fotografem. Zrobił tysiące zdjęć, portretów najważniejszych postaci lubuskiej kultury. Wychował kilka pokoleń zielonogórskich fotografów. Był fotoreporterem w redakcji "Nadodrza" i często podróżował po lubuskich miejscowościach. Bywał również w Żaganiu.

📢 Był podejrzany o to, że handlował narkotykami. Kiedy policja przyszła to sprawdzić zachowywał się bardzo nerwowo Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który posiadał znaczne ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

📢 Lodowisko w Zielonej Górze będzie otwarte jeszcze tylko kilka dni. To ostatni moment, żeby skorzystać To ostatnia szansa na zimową zabawę. Po długim oczekiwaniu mieszkańcy Zielonej Góry przez całą zimę mogli cieszyć się lodowiskiem przy galerii Focus Mall. To miejsce stało się obowiązkowym planem na zimowe wieczory wszystkich miłośników łyżwiarstwa, którzy z utęsknieniem oczekiwali na powrót tego rodzaju rozrywki do miasta. Do kiedy pojeździmy na łyżwach? 📢 Rusza polowanie na dziki w Lubuskiem. Zarządzono odstrzał sanitarny Do końca czerwca lubuscy myśliwi muszą odstrzelić ponad tysiąc dzików. W akcji uczestniczyć będzie kilkadziesiąt kół łowieckich z naszego regionu. Wszystko z powodu nieustającego zagrożenia afrykańskim pomorem świń. 📢 Wyżeł w policji? To pierwszy taki pies w Polsce! Właśnie został powitany przez zielonogórskich funkcjonariuszy Wyżły to typowo myśliwskie psy, które do tej pory nie były wykorzystywane w polskiej policji. Suza będzie wyjątkiem. Została wyszkolona do wyszukiwania zapachu ludzkich zwłok. Będzie służyć w szeregach zielonogórskiej policji.

📢 Policjant z Zielonej Góry wyróżniony przez ministra za odwagę i uratowanie życia Wszedł do płonącego mieszkania i odnalazł tam nieprzytomną kobietę. Zielonogórski policjant aspirant sztabowy Mariusz Milczewski został wyróżniony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji medalem imienia podkomisarza Andrzeja Struja, nadawanym policjantom, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowali innych.

📢 Co za impreza się szykuje! Gwiazdy lekkoatletyki zjadą na Gorzów Meeting 2024 24 maja na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się Gorzów Meeting 2024. Mają na nią zjechać zawodnicy z różnych kontynentów. 📢 Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie z pieniędzmi od miasta Każda pomoc jest bardzo ważna – mówią władze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Uczelnia otrzymała właśnie 500 tys. zł na działania naukowe. W marcu ma dostać kolejne pieniądze.

📢 Rolnicy zawiesili protest na drodze S3 na wysokości Sulechowa W środę, 21 lutego ok. godz. 18.00 rolnicy zakończyli blokadę trasy S3 na odcinku Zielona Góra – Świebodzin, która trwała nieprzerwanie prawie półtorej doby. Podjęli też decyzję o zawieszeniu protestu.

📢 – Ludzie, którzy tam mieszkają są poszkodowani i cierpią w milczeniu – alarmuje Stanisław Rembowiecki z Nowej Soli Mieszkaniec Nowej Soli wskazuje na ogromną wilgoć w mieszkaniach, brak choćby małego placu zabaw dla dzieci, chodnik, którym trudno przejść i walący się mur przy pobliskich torach kolejowych. A do tego po deszczach tworzy się bajoro. Czytelnik pisał już gdzie mógł i zawiadamiał media. 📢 Polski karabin odnaleziony w gnieździe hitlerowców poddano konserwacji. Można go oglądać w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Takiego odkrycia w piwnicach Starego Miasta się nie spodziewali. W 2020 r. pod gruzami odnaleźli polski karabin maszynowy browning wz. 28. Broń była w opłakanym stanie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowiło poddać karabin konserwacji. Efekty przeszły oczekiwania.

📢 Tereny inwestycyjne przy Mironickiej mają zostać… rolnicze? Gorzów mówi: „Nie!” Gorzowscy radni zebrali się w środę 21 lutego na nadzwyczajnej sesji rady miasta. Powód? Zapisy w przygotowywanym przez urzędników marszałka audycie krajobrazowym. W projekcie dokumentu zapisani oni, że tereny, na które Gorzów szuka inwestora… mają być rolnicze.

📢 Bolą cię plecy na dole, między łopatkami, a może po bokach? Nie smaruj się setny raz maścią. Sprawdź, co to oznacza i wylecz przyczynę Masz bóle pleców na dole, między łopatkami lub po bokach? Zamiast smarować się maścią na ból pleców lub łykać kolejną tabletkę przeciwbólową sprawdź, co może oznaczać ból w określonej części pleców i rozpoznaj, skąd się bierze. Dzięki prawidłowej diagnozie zaczniesz leczyć przyczynę, a nie tylko kamuflować skutki. Ignorowanie bólu pleców może doprowadzić do poważnych konsekwencji takich jak przepuklina kręgosłupa, a nawet rozwój raka. 📢 Promy w Lubuskiem stoją. Dawno nie było tyle wody w Odrze | RAPORT Wysoki stan wody w Odrze jest powodem wstrzymania przepraw promowych w województwie lubuskim. Unieruchomione zostały promy w Brodach, Połęcku i Pomorsku. Dla kierowców to zła wiadomość, bo aby dostać się na drugi brzeg rzeki muszą nadrabiać sporo kilometrów.

📢 Sytuacja na Odrze. W Cigacicach stan alarmowy, a w Nowej Soli ostrzegawczy. Jakie są prognozy? W środę, 21 lutego przekroczony jest stan alarmowy na 15 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry. To o dwa miejsca więcej niż dzień wcześniej. Również jest o dwie stacje więcej, w których przekroczony został stan ostrzegawczy, to łącznie 41 stacji.

📢 Woda podchodzi pod domy, interweniują strażacy. Rzeki w Lubuskiem groźne, ale ich poziom przestał wzrastać W Kostrzynie nad Odrą Warta i Odra przekraczają stany alarmowe. W mieście we wtorek ponownie zbiera się sztab kryzysowy. W Gorzowie Wlkp. woda zaczęła podchodzić do posesji, konieczna była interwencja strażaków. Strażacy interweniowali też w Trzcielu, gdzie konieczna była budowa tymczasowego wału przeciwpowodziowego. W Słońsku obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

📢 Rolnicy zapowiadają blokadę przejścia granicznego w Świecku. Ma potrwać niemal miesiąc! Rolnicy zapowiadają wielki protest na drogach dojazdowych do Świecka. Zapowiadają blokadę dróg prowadzących do przejścia granicznego w Świecku oraz trasy Słubice - Zielona Góra. Protest ma się rozpocząć 25 lutego i potrwać aż do 20 marca. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 21 lutego, kolejny dzień protestu rolników w Lubuskim. Blokady dróg, utrudnienia, najważniejsze informacje | NA ŻYWO Od wtorku, 20 lutego na lubuskim odcinku S3 panuje drogowy paraliż. Rolnicy mają nieprzerwanie demonstrować do godziny 18.00, 21 lutego. Oznacza to, że kierowcy muszą się uzbroić w ogrom cierpliwości, bowiem kluczowe dla woj. lubuskiego drogi są nieprzejezdne

📢 Modernizacja ul. Kupieckiej w Zielonej Górze spotyka się z krytyką mieszkańców. Co ma się zmienić? Z Urzędu Miasta Zielona Góra płyną plany rewolucyjnych zmian na jednej z najbardziej charakterystycznych ulic w mieście. Modernizacja ulicy Kupieckiej przewiduje stworzenie tzw. woonerfu — strefy łączącej funkcję dla pieszych i pojazdów, co ma przyczynić się do uspokojenia ruchu oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Co o tym myślą mieszkańcy?

📢 Nauczyciele oszukani? Naobiecywano im znacznie więcej, a decyzje, co faktycznie dostaną, już zapadły Rozporządzenie o podwyżkach dla nauczyciel zostało podpisane. Zgodnie z dokumentem, wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o od 1167 zł brutto do 1365 zł brutto. To kwota niższa niż obiecywana przez rząd Donalda Tuska. Jeszcze niedawno minister Barbara Nowacka mówiła o podwyżkach wynoszących "co najmniej 1500 zł". 📢 Archiwalne zdjęcia ze Spomaszu w Żarach. Zobaczcie, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądał żarski zakład pracy Mamy dla naszych Czytelników nie lada gratkę - niezwykłe, archiwalne zdjęcia z dawnego Spomaszu w Żarach. Fotografie wykonano kilkadziesiąt lat temu. Są jak sentymentalna podróż w czasie. 📢 Trwa przebudowa dawnego budynku szkoły w Szprotawie. Powstanie tam Chatka Dinusia! Trwa przebudowa dawnego budynku Szkoły Podstawowej nr 1, w którym uczyły się dzieci z klas I-III. Po reorganizacji placówki, najmłodsi uczniowie przenieśli się do wyremontowanej szkoły przy ulicy Kopernika, która obecnie jest w 100 procentach przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

📢 Protesty rolników w Lubuskiem. 20 lutego zablokowane będą kluczowe drogi w regionie [RELACJA NA ŻYWO] Kierowcy w Lubuskiem muszą uzbroić się w cierpliwość. Dużo cierpliwości. Rolnicy w regionie zapowiadają protesty, w tym na kluczowych trasach Lubuskiego. Protestują m. in. przeciw wprowadzeniu tzw. zielonego ładu oraz transportowi produktów rolnych z Ukrainy. Sprawdzamy na bieżąco gdzie i jakie występują utrudnienia.

📢 Lubuskie Towarzystwo Naukowe świętuje 60-lecie. To ono rozwijało środowisko naukowe, pomogło w utworzeniu uniwersytetu Lubuskie Towarzystwo Naukowe obchodzi 60. urodziny. To jego działalność pomogła nie tylko w rozwoju środowiska naukowego, powołać do życia uczelnie czy… poczuć więź z regionem. Jubileusz jest okazją do wspomnień i nowych wyzwań. 📢 Naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego uhonorowani podczas Gali Nauki Polskiej Dr inż. Marzena Jasiewicz i prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski otrzymali Nagrody Ministra Nauki podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w niedzielę, 18 lutego. Nagrody wręczył minister nauki Dariusz Wieczorek.

📢 Przerażające! Osobówka uderzyła w drzewo z ogromną siłą. Z auta wypadł silnik Siąpiący deszcz, ograniczona widoczność, śliska nawierzchnia. Mimo regularnych apeli do kierujących, pod Trzcielem (pow. międzyrzecki) doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Osobówka z taką siłą uderzyła w przydrożne drzewo, że wypadł z niej silnik. Tragedia była o włos. 📢 Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Podziwiajmy je na niesamowitych rysunkach Roberta Jurgi, które były przygotowane na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. 📢 Niedaleko Lubuskiego spadł kolejny meteoryt. Uderzył w nocy. Mamy zdjęcia i film! Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy. 📢 W Lubuskiem rozbił się myśliwiec! Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Wiedzieliście, że Lubuskie ma swoje Sanssouci? Działało tu uzdrowisko i wielkie kasyno! Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku.

