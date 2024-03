Prasówka 24.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 24.03.2024”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 24.03.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (24.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S3a, Świebodzin - Zielona Góra (151. km na odc. 39,8 km) Wykonywane prace: realizacja robót w ramach B.U.D. - czyszczenie nawierzchni jezdni i elementów odwodnienia. Zajęty lewy (szybki) pas ruchu na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami w dni robocze. .

📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.03 Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 24.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Stilon Gorzów mocno postawił się wiceliderowi trzeciej ligi. Ale komplet punktów pojechał do Bielska-Białej W 22. kolejce spotkań o mistrzostwo III grupy piłkarskiej trzeciej ligi Stilon Gorzów podejmował w sobotę (23 marca) zajmujący drugie miejsce w tabeli Rekord Bielsko-Biała. Gospodarze nie byli w tym spotkaniu gorszym zespołem, lecz większą skutecznością strzelecką wykazali się goście i to oni zainkasowali komplet „oczek”.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bieg Uciekiniera w Żaganiu 2024! Ze Stalagu na dworzec kolejowy z bronią! Bieg Uciekiniera z metą w wagonie na żagańskim dworcu PKP. Uczestnicy pokonywali przeszkody podczas przełaju przez las, ze Stalagu, na peron piąty. To był bardzo ciekawy bieg, który pokonało kilkunastu śmiałków. Część z nich wróciła na Stalag, żeby jeszcze wziąć udział w biegu głównym!

📢 Jarmark Wielkanocny w Żarach. Pogoda nie dopisała, deszcz lał się strumieniami, wiatr podrywał namioty Jarmark Wielkanocny w Żarach trwa od piątku do niedzieli. Niestety, pogoda kiepska, pada deszcz, wieje wiatr i nie jest zbyt ciepło. Mimo to, wystawcy czekają cierpliwie na słońce i mieszkańców. 📢 321 osób wystartowało w Biegu Kolorowej Skarpety w Gorzowie W sobotnie popołudnie 23 marca w parku Górczyńskim odbył się V Bieg Kolorowej Skarpety. - To bieg, w którym wynik schodzi na dalszy plan – mówią organizatorzy. Dystans i liczba uczestników mają bowiem przypominać o osobach z zespołem Downa. 📢 ALE MOTOR! Zobacz galerię zdjęć motocykli z woj. lubuskiego, które zostały zgłoszone do akcji! Zobacz galerię zdjęć motocykli woj. lubuskiego, które biorą udział w akcji ALE MOTOR! Na właścicieli zwycięskich samochodów czekają fantastyczne nagrody m.in. zdjęcie samochodu na stronach kalendarza na rok 2025, statuetki i dyplomy, bony na paliwo i nagroda głowna - 5000zł!

📢 Zlot food trucków w Gorzowie to raj dla łasuchów! Czego można tu spróbować? Festiwal Smaków Food Trucków to wydarzenie, które gorzowianie znają bardzo dobrze. Tradycyjnie odbywa się na Placu Grunwaldzkim. W ten weekend mobilne restauracje na kółkach, które serwują pyszne jedzenie z całego świata, zaparkowały tam pierwszy raz w tym roku, aby wspólnie z mieszkańcami powitać rozpoczynający się foodtruckowy sezon. Zobaczcie, co dobrego można tam zjeść! 📢 Zastal Zielona Góra chce postawić kolejny krok ku utrzymaniu. Zagra z Lublinem Opromienieni niespodziewanym sukcesem we Włocławku koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra w niedzielę 24 marca będą chcieli kontynuować zwycięską passę. Na przeszkodzie stanie Polski Cukier Start Lublin.

📢 Na deptaku na Starym Rynku ruszył Zielonogórski Jarmark Wielkanocny "Kraszanka". Prężnie działa warsztatownia, jest też sporo rękodzieła Jarmark Wielkanocny na zielonogórskim deptaku wokół ratusza miejskiego, zwany popularnie "Kraszanką", potrwa od soboty 23 marca do czwartku 28 marca 2024 r. Jak zapowiadają organizatorzy „nie zabraknie ozdób, pyszności oraz upominków niezbędnych podczas zbliżającej się Wielkanocy. Na deptaku pojawiły się charakterystyczne domki - stragany, z różnymi pysznościami oraz rzeczami przydatnymi w domu.

📢 Oto najbardziej niebezpieczne rośliny domowe. To na nie powinniśmy głównie uważać! W domach mamy wiele roślin doniczkowych. Ich sama obecność nie jest dla nas niebezpieczna, a wręcz przeciwnie poprawiają powietrze w naszych mieszkaniach. 📢 Miasteczko wojskowe w Żaganiu na Stalagu! Zrobiliście sobie zdjęcia przy amerykańskim śmigłowcu? A może na "Rudym"? W sobotę 23 marca 2024 na żagańskim Stalagu zaczęły się obchody 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki. Od rana na polanie przed Muzeum Obozów Jenieckich rozbiły się namioty grup rekonstrukcyjnych, Muzeum Wojska Polskiego, a także wozy bojowe, czołgi i śmigłowiec szturmowy US Army Apache. 📢 Trasa Północna jest od dziś dosłownie pod lipami niczym w starej części zielonogórskiego deptaka. Mieszkańcy posadzili aż czterdzieści drzew W dość deszczowe, sobotnie przedpołudnie w okolicach zjazdu z Trasy Północnej w ulicę Źródlaną, w grunt wsadzonych zostało aż czterdzieści lip. Za ich sadzenie zabrali się wspólnie mieszkańcy miasta, prezydent miasta, pracownicy ZGK oraz przedstawicieli straży pożarnej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Część drzewek umieściły zespoły w rodzinnym składzie, bo chcą mieć kiedyś "swoje drzewko".

📢 Trzy tramwaje – jeden za drugim. Taki będzie jubileuszowy korowód W niedzielę 24 marca miłośników komunikacji czeka niecodzienne wydarzenie. Po gorzowskich torowiskach będzie jeździł korowód tramwajów. A w każdym z wozów będą kulturalne atrakcje.

📢 Jarmark wielkanocny w Szprotawie! Było pysznie i wesoło! Nikomu nie przeszkodził deszcz W sobotę 23 marca 2024 w Szprotawie pod ratuszem rozbił się jarmark wielkanocny. Kupujących nie przepłoszył nawet deszcz. Było pysznie! Takich smakołyków nie można kupić w powszednie dni. Na scenie wystąpiła maskotka "Szprotawianka", której tym razem towarzyszył świąteczny zajączek. 📢 Elektrośmieci do kontenera, a drzewko do ogródka. Udana akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Gorzowie Zepsute telewizory, komputery, stare odkurzacze, kuchenki mikrofalowe oraz setki baterii i kilometry starych kabli przynieśli mieszkańcy Gorzowa i okolic na naszą akcję "Drzewko za surowce wtórne". Choć wydarzenie organizowane na terenie Centrum Handlowego NoVa Park startowało o godzinie dziesiątej, to pierwsi chętni do oddania niepotrzebnego sprzętu w zamian za sadzonki drzew i krzewów pojawili się na miejscu dużo wcześniej.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [23.03.2024 r.] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [23.03.2024 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Wiosenny paszport do odwiedzenia lubuskich wydarzeń. Jarmarki wielkanocne, Wielka Ucieczka, Festiwal Kameralny, "Pałac" w Teatrze, koncerty Wiosna, wiosna ... wiosna ach to ty. Przybyła, a wraz nią .. trochę chłodu, ale w końcu to dopiero jej początek. Wróciły wydarzenia plenerowe, a ten weekend w lubuskich miastach i miasteczkach zagoszczą jarmarki wielkanocne. Warto także odwiedzić Żagań i Muzeum Obozów Jenieckich, gdzie obchodzona będzie 80. rocznica słynnej "Wielkiej Ucieczki". Dla miłośników historii to nie lada gratka. Z kolei w Lubuskim Teatrze będzie premiera "Pałacu".

📢 Na ścieżce pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą otwiera się sezon rowerowy Jest wiosna, więc zaczyna się sezon rowerowy. A z racji tego, że pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą powstała wspólna ścieżka rowerowa, samorządy zapraszają fanów rowerowej jazdy do wspólnej aktywności. Z okazji otwarcia sezonu rowerowego znów będzie można zdobyć Paszport Rowerzysty. To dokument, który podczas wcześniejszych akcji starostwa powiatowego w Nowej Soli cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 23.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 23.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Pacjenci w województwie lubuskim czekają nawet 159 dni na rezonans magnetyczny i 49 dni na tomografię komputerową! Od 2021 roku czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową regularnie się wydłuża. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych w całej Polsce. W Lubuskiem np. na rezonans magnetyczny trzy lata temu czekaliśmy 68 dni, a teraz... 159 dni. Czas oczekiwania na badanie w trybie pilnym wynosił w woj. lubuskim średnio 120 dni.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Był ciasny garaż, a jest nowoczesna remiza! Nowa siedziba strażaków z Łośna już prawie gotowa Jeszcze tylko ostatnie prace wykończeniowe i strażacy z Łośna w gminie Kłodawa będą mogli wprowadzać się do nowo wybudowanej remizy. Murowany budynek z dużym boksem garażowym stanął tuż obok niewielkiego garażu, który służył druhom od lat.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 23.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 23.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Opuszczona baza atomowa w Lubuskiem. Mroczne miejsce w środku lasu. Przechowywano tutaj ładunki nuklearne! Nie wszyscy w to uwierzą, ale to najszczersza prawda: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To niebezpieczne i mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie? 📢 Burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt zrzekł się mandatu i odszedł na emeryturę. Ale w nadchodzących wyborach na burmistrza dalej startuje Mieszkańcy Kostrzyna w konsternacji. Wszystko z powodu informacji komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu burmistrza Andrzeja Kunta. Okazuje się, że włodarz sam zrzekł się tej funkcji i odszedł na emeryturę. Ale w wyborach 7 kwietnia będzie startował i wciąż ubiega się o fotel burmistrza. 📢 Pomnik Niepodległej i marsz kadetów w Szprotawie! We wrześniu 2023 roku w LO im Bolesława Chrobrego powstała pierwsza w historii szkoły klasa mundurowa. W piątek, 22 marca na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie złożyli ślubowanie kadeci z pierwszej w historii szkoły klasy mundurowej. Uczniowie pokazali elementy musztry, a także wzięli udział w defiladzie razem z kompanią 11. batalionu dowodzenia z Żagania!

📢 Nowa pani profesor na Uniwersytecie Zielonogórskim - Magdalena Steciąg Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał dr hab. Magdalenie Steciąg – dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego – tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Dziś na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje 120 profesorów tytularnych. Tylko od początku tego roku czterech zielonogórskich naukowców otrzymało tytuł profesora. 📢 Powiat zielonogórski świętuje 25-lecie. To okazja do podsumowań i planów na przyszłość Powiat zielonogórski obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której wręczono wyróżnienia, ale też podsumowano minione lata, najważniejsze inwestycje i snuto plany, związane z dalszym rozwojem powiatu.

📢 Dzięki studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego mogliśmy się poczuć jak na profesjonalnym talent show. Za nami druga edycja "Mojego idola" Tłumnie zapełniona do ostatniego miejsca sala widowiskowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, w czwartek, 21 marca zamieniła się niemalże w studio koncertowe, w którym pojawiały się znane postaci z polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. W ramach drugiej już edycji akcji "Mój idol i ja". Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego wcielali się w swoich wokalnych idoli.

📢 Majestatyczna ekspresówka na Dolny Śląsku, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. 📢 Czarne chmury nad galą Prime MMA w Gorzowie. Zapowiadali „zadymę", a wyszła afera! 13 kwietnia w Arenie Gorzów ma się odbyć kolejna edycja gali Prime Show MMA. Wydarzenie pod hasłem „Zadyma 2.0", podczas którego będzie można zobaczyć internetowych celebrytów w oktagonie, zawita do miasta po raz pierwszy. Organizacja imprezy stanęła jednak pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu udziału we freak fightach wzbudzającego ogromne kontrowersje i skazanego za pobicie oraz znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopcem influencera.

📢 Będzie remont ulicy Konopnickiej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim! Podpisane zostały umowy z wykonawcą Mieszkańcy ulic Konopnickiej, Kilińskiego i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim w końcu doczekają się remontów. Urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą. Prace mają ruszyć w kwietniu. 📢 W Szprotawie stanęła hala sportowa z... odpinanymi ścianami!. Zobaczcie, jak wygłada Hala Olimpia, to lekka hala sportowa przy szprotawskim "ogólniaku". Już działa oficjalnie. Została otwarta w piątek, 22 marca. To innowacyjne przedsięwzięcie, z którego będą mogli korzystać nie tylko uczniowie placówki. Można na niej rozgrywać między innymi mecze piłki nożnej. 📢 Kilka lat temu podpalił jeże w Zielonej Górze. Teraz odpowie za kilkanaście innych przestępstw Policjanci kolejny raz zatrzymali 28-latka z Zielonej Góry. To recydywista, o którym zrobiło się głośno, gdy w bestialski sposób zabił jeże. Tym razem stanie przed sądem za kradzieże i włamania. Grozi mu kilkanaście lat pozbawienia wolności.

📢 Dyrektorka ZKS nr 1 w Gorzowie odsunięta od obowiązków. Oskarżano ją o mobbing. To nauczyciel tej szkoły wszedł na słup w akcie desperacji W piątkowy poranek podjęto decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektorki Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Miasto podjęło tę decyzję po spotkaniu z grupą rodziców placówki, którzy wykazują niezadowolenie z tego, jaka atmosfera panuje w szkole oraz jak realizowany jest proces kształcenia ich dzieci. Wiele zarzutów wobec pani dyrektor mieli też nauczyciele. Oskarżali ją m.in. o mobbing. To właśnie pedagog z tej placówki wszedł na słup energetyczny w akcie desperacji. Jak decyzję oceniają rodzice i nauczyciele ZKS?

📢 Jajka, bazie, bukszpan… Ile kosztują na ryneczku w Gorzowie? |22 MARCA Jajka już od 70 groszy za sztukę, bazie od 3 zł, a bukszpan po 6 zł od wiązaneczki. Takie ceny były na ryneczku w Gorzowie w piątek 22 marca, czyli niewiele ponad tydzień przed Wielkanocą.

📢 Falubaz Zielona Góra szykował się do sparingu, ale mecz z toruńskimi „Aniołami” odwołano We wtorek 19 marca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra rozpoczęli treningi na własnym torze, a już w sobotę 23 marca mieli rozegrać w Zielonej Górze pierwszy mecz sparingowy. 📢 W Lubuskiem wysycha jezioro. Głębokie znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty zastanawiają Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy". 📢 Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+ Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.

📢 Wielkanoc smakuje nie tylko żurem. Czym zajadali się na ryneczku w Gorzowie? „Znów święta na ryneczku” – pod takim hasłem Gorzowski Rynek Hurtowy zorganizował w piątek 22 marca tradycyjną już degustację potraw wielkanocnych.

📢 Nietypowe zawody w Polsce i na świecie. Czym zajmuje się tanatopraktor? Ile zarabia wróżka, a ile tester wierności? Nietypowe i często z zaskakującymi zarobkami? O takich zawodach nawet filozofom się nie śniło! Prawdopodobnie nie każdemu przypadną do gustu, ale wierzcie lub nie, to są prawdziwe prace wykonywane przez prawdziwych ludzi. Sprawdzamy nietypowe zawody w Polsce i na świecie. Pensja za oglądanie telewizji, terapię psa lub wróżenie z ręki? Co jeszcze znalazło się na naszej liście? 📢 Hotel na żużlu jeszcze nie jeździł. To zmieni się w Falubazie Zielona Góra Novy Hotel został sponsorem tytularnym Falubazu Zielona Góra w sezonie 2024. To oznacza, że w PGE Ekstralidze zielonogórscy żużlowcy ścigać się będą pod szyldem Novy Hotel Falubaz.

📢 Skończy się parkingowy dramat przy szpitalu w Gorzowie. Powstaną setki nowych miejsc postojowych! Ciężki sprzęt, głębokie wykopy i hałdy ziemi. Tak wyglądają teraz okolice gorzowskiego szpitala. Trwają tam prace związane z realizacją ważnej inwestycji. Wybudowany zostanie plac rekreacyjny, który umili chorym pobyt w szpitalnych murach. Lecznica przestanie też być zmorą kierowców, bo na jej terenie powstanie kilkaset nowych miejsc parkingowych. 📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Philips Ultinon Classic. Rewolucja w retrofitach LED Philips wprowadza na rynek nową gamę retrofitów LED. Seria Ultinon Classic jest niemal doskonałym odwzorowaniem tradycyjnych żarówek LED, zarówno pod względem gabarytów i kształtu jak też barwy emitowanego światła. 📢 Autostrada nad jezioro przez centrum Sławy? Tak, zdaniem Czytelnika, wygląda dzisiaj tranzyt przez zabytkową część miasta – Sława ma to szczęście, że wojna nie zniszczyła zabytkowych kamienic, ani układu miasta, jednakże dzisiejsza polityka drogowa może ten rachunek wyrównać – uważa Mateusz Dziuk, programista ze Sławy. Po tym, jak w środę w okolicy Starego Rynku w miasteczku doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek, Czytelnik opisał, na czym polega problem bezpieczeństwa w ruchu w tej turystycznej miejscowości i jak go rozwiązać.

📢 Zielonogórzanka w programie Love Island. Czy pieniądze lub ich brak mogą rozdzielić parę? Temat wywołał sprzeczne opinie internautów Coraz więcej emocji w życiu Asi z Zielonej Góry, która mieszka na Wyspie Miłości. Tym razem podejście do pieniędzy w życiu poróżniło nie tylko parę, ale męską oraz damską część uczestników programu Love Island, Wyspa Miłości. Różnice zdań znaleźć można też w wielu komentarzach po burzliwym odcinku.

📢 Ale się działo! Park Tysiąclecia w Zielonej Górze oficjalnie otwarty. Jednym się podoba, innym niekoniecznie W pierwszy dzień wiosny popołudniu oficjalnie otwarto zmodernizowany Park Tysiąclecia. Były zabawy, gotowanie, wiele niespodzianek dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców miasta. Przy okazji pikniku dyskutowano nad zmianami w tym miejscu. Jednym się podobają, inni woleliby, by zmian było mniej...

📢 Ponad dwustu sportowców z Gorzowa dostało nagrody i stypendia. Na co je wydadzą? 953,5 tys. zł trafi do ponad dwustu gorzowskich sportowców i ich trenerów. W czwartek 21 marca wręczono stypendia i nagrody sportowe prezydenta Gorzowa. 📢 Szczury w centrum Kostrzyna! Przegryzają rury, wchodzą do domów W Kostrzynie nad Odrą wraca problem szczurów. Pisaliśmy już o tym, że grasowały w parku w centrum miasta, później przy ul. Jagiellońskiej. Gryzoni ciężko się pozbyć. Doszło do tego, że wchodzą nawet do domów.

📢 Niespodzianka dla kibiców Falubazu. Będzie transmisja telewizyjna z prezentacji zespołu W piątek 22 marca w zielonogórskiej hali CRS odbędzie się oficjalna prezentacja drużyny Falubazu. Darmowe wejściówki na imprezę bardzo szybko się skończyły. 📢 Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś produkowano tu papier Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Pracę w nich miało kilkuset mieszkańców, dla których powstawały nowe osiedla, bloki, szkoły, przychodnie lekarskie. 📢 Ranking najlepszych ginekologów w Lubuskiem. Tych lekarzy wybiera najwięcej pacjentek | LISTA Ciąża to wyjątkowy i bardzo ważny okres w życiu każdej pary. Dlatego tak ważne jest zadbanie o odpowiednią opiekę ginekologiczną. Przygotowaliśmy dla was ranking lekarzy - ginekologów polecanych przez największą ilość pacjentek. W naszym materiale znajdziecie nazwiska ginekologów, adresy ich gabinetów, numery telefonów.

📢 Wkrótce w Polsce zacznie obowiązywać czterodniowy tydzień pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało wstępnych analiz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonało analiz, z których wynika, że 4-dniowy tydzień pracy byłby prostszy do wprowadzenia niż skrócenie wymiaru godzin z 40 do 35. Pomysły z tym związane budzą coraz większe emocje. – Z naszego badania wynika, że nawet 66 proc. Polaków jest za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy. Z kolei 19 proc. jest przeciwna takiemu rozwiązaniu – tłumaczy w rozmowie ze Strefą Biznesu Wojciech Mulik, ClickMeeting.

📢 Samotna wieża w Lubuskiem. Kiedyś strzeżono stąd granicy. Strażnicy mieli lornetki i broń z ostrą amunicją! Opuszczonej, stalowej konstrukcji, nie da się nie zauważyć. Stoi na brzegu Odry. - Mieliśmy na wyposażeniu lornetkę i broń z ostrą amunicją. Obserwację prowadziliśmy w ciągu dnia – mówi emerytowany strażnik graniczny, który służył na takiej wieży, jaka do dzisiaj stoi w Górzycy.

📢 Amerykański bombowiec B-17 rozbił się pod Mosiną w gminie Witnica. Zagadka katastrofy ożyła po latach. Pamięć wciąż jest żywa Z pomocą Czytelników niemal udało się nam rozwikłać zagadkę bombowca B-17, który 18 marca 1945 został zestrzelony nad Gorzowem. Historia ożyła na łamach GL po 67 latach i wciąż jest pielęgnowana. W Mosinie (gm. Witnica) odsłonięto pomnik, przy którym co roku składane są kwiaty.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w niewielkiej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni.

📢 Jakie jest najlepsze sąsiedztwo dla cebuli w ogrodzie? Posadź obok te rośliny, a będą sobie wzajemnie pomagać Cebula jest łatwa w uprawie, przydatna w kuchni, a nawet jako kosmetyk. Ponadto przyjaźni się z wieloma innymi roślinami, dzięki czemu wzajemnie poprawiają swój smak, zdrowiej rosną i odstraszają szkodniki. Z taką listą zalet warto wiedzieć, które rośliny najlepiej sadzić w pobliżu cebuli, ale są też takie, których lepiej unikać, żeby nie zmniejszyć oczekiwanych plonów. 📢 Kierowca audi "po złości" doprowadził do wypadku trzech aut! Słono zapłaci za swój przypływ agresji |WIDEO Pewien kierowca "w przypływie negatywnych emocji" (czytaj agresji) zajechał drogę ciężarówce, tym samym doprowadzając do jej zderzenia z autobusem. Policjanci z Zielonej Góry mówią stanowczo: nie ma tolerancji dla drogowej agresji! Sprawcę zdarzenia surowo ukarali.

📢 Grupa warowna Ludendorff na Lisiej Górze. Potężne umocnienia miały bronić III Rzeszy. Broniły się ledwie kilka godzin Poskręcane potężną siłą pręty zbrojeniowe grubości kciuka. Ogromne fragmenty zbrojonego betonu rozrzucone po okolicznym lesie. Zarwane stropy o grubości 1,5 metra. Wszystko to położone w malowniczym zakolu rzeki Obry. Grupa warowna Ludendorff, bo o niej mowa, to unikatowy zabytek z czasów II wojny światowej.

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Żarach. Zobaczcie, ile kosztuje taka działeczka w mieście Ogródki działkowe w środku miasta to idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw i owoców. W Żarach taka działka kosztuje nawet 24 tysiące złotych. 📢 Kierowcy tirów w Kostrzynie nagminnie łamią przepisy! Wjeżdżają ciężarówkami na most, który jest w fatalnym stanie technicznym Kierowcy ciężarówek notorycznie łamią przepisy, wjeżdżają na most, gdzie jest ograniczenie masy pojazdów. Skończy się tak, że most trzeba będzie zamknąć. Dopiero będzie wesoło... - mówią nam Czytelnicy z Kostrzyna. Chodzi o most drogowy nad Odrą, który od lat jest w złym stanie technicznym.

📢 Te mazurki wielkanocne to prawdziwe delicje. Oto 6 najlepszych przepisów na mazurki, które będą hitem na świątecznym stole Mazurki wielkanocne to jedne z najpopularniejszych polskich wypieków. To wyśmienite kruche ciasta z pysznymi polewami i dekoracjami do schrupania. Mamy dla ciebie 6 niezawodnych przepisów na takie smakołyki. Polecamy m.in. tradycyjny mazurek kajmakowy i wyborny mazurek pomarańczowy. Podpowiadamy, jak przygotować mazurki, które z pewnością będą smakować każdemu i pięknie ozdobią świąteczny stół. Wypróbuj nasze przepisy na najlepsze ciasta na Wielkanoc. 📢 Nowy, wyjątkowy sklep odzieżowy otworzy się 23 marca w CH Panorama w Gorzowie Wlkp. Moth Outlet to salon, który na powierzchni ok 1000 metrów kwadratowych, będzie oferował swoim klientom nową firmową odzież marek premium a także ciekawe kolekcje czasami mniej znanych w Polsce firm, które zyskały sobie uznanie w Europie i na świecie m.in. takich jak: River Island, Missguided , Boohoo, George czy Bench. Lita marek dostępnych w Moth Outlet z pewnością będzie się poszerzać i zmieniać w zależności od potrzeb i sugestii klientów. To bardzo atrakcyjna oferta szczególnie dla tych, którzy cenią sobie wyjątkowe, niepowtarzalne wzory w outletowych cenach!

📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

