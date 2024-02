Prasówka 25.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy - 25.02.2024”?

📢 Utrudnienia w ruchu 25.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie lubuskim 25.02.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 32, m. Okunin (75. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: legalizacja i plombowanie kamer urządzeń rejestrujących prędkość na drodze. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie..

📢 Terminy NFZ na kolonoskopię w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 25.02.2024 Jakie są terminy NFZ na kolonoskopię w województwie lubuskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 25.02.2024), gdzie na kolonoskopię można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [25.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [25.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [25.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [25.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Te psiaki ze schroniska marzą o nowym domu. Zobaczcie te słodkie pyszczki! Może jest tutaj Wasz przyjaciel na całe życie? Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. W województwie lubuskim jest mnóstwo zwierzaków czekających adopcję. Nowych domów i dobrych ludzi bezpańskim psiakom szuka między innymi gorzowskie schronisko. Może właśnie wśród nich jest wasz przyszły i wierny przyjaciel? 📢 Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 Pokojowa demonstracja wspierająca naród ukraiński na deptaku w Zielonej Górze. Kolejna rocznica wybuchu wojny Stop wojnie! – pod takim hasłem odbyła się pod Lubuskim Teatrem w Zielonej Górze odbyła się manifestacja pokojowa. Na znak Solidarności z walczącą Ukrainą. Wcześniej o 4.00 godzinie rozpalono na placu Bohaterów ognisko, by przypomnieć, że właśnie o tej godzinie 24 lutego rozpoczęła się wojna w Ukrainie.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 24.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 24.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 24.02.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 24.02.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 24.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 24.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 24.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach! Od lat wszyscy ubolewają nad znikającą wodą w jeziorze Głębokim koło Międzyrzecza. Jednak niewiele z tego zamartwiania się wynika. Efekt? W zeszłym roku popularna plaża z czyściutką (!) wodą nie miała już statusu kąpieliska. Czemu wody ubywa? Co z tym zrobić? Robert Krzych organizuje w tej sprawie arcyważne spotkanie.

📢 Wybuch bomby w Siecieborzycach miał zabić panią Ulę i jej dzieci. Błażej K. na ławie oskarżonych, nie przyznaje się W piątek, 23 lutego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze rozpoczął się proces przeciwko Błażejowi K. W akcie oskarżenia zarzucono mu, że od listopada do 19 grudnia 2022 roku z zamiarem bezpośrednim zmierzał do zabójstwa wielu osób oraz wytwarzał materiały wybuchowe, które użył do usiłowania zabójstwa. Mężczyźnie grozi dożywocie. Nie przyznaje się do winy. 📢 Ogromny karambol na autostradzie. Zderzyło się ponad sto pojazdów - WIDEO Ponad 100 samochodów zderzyło się w karambolu na oblodzonej autostradzie w leżącym we wschodniej części Chin mieście Suzhou. Kilka osób zostało rannych, nikt nie zginął. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ze zdarzenia.

📢 Mamy sporo wydarzeń kulturalnych na nadchodzące dni. Michał Bajor, Daria ze Śląska, dyktando Bralczyka, jazz w muzeum, wystawy, koncerty Przed nami ostatni tydzień lutego, temperatury takie prawie wiosenne, w moim ogródku pojawiły się żółte łebki krokusów, a w terenie widziałem już nieśmiało kwitnącą forsycję. Czy to znak, że wiosna dobija się do nas drzwiami i oknami. Oby tak, choć pragmatyzm i doświadczenie wskazują, że zima lubi jeszcze przez jakiś czas dać o sobie znać. Lubuskie placówki kultury oraz organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń nie próżnują i przygotowali dla nas mnóstwo ciekawych wydarzeń. Oto niektóre z nich.

📢 Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Robił zakupy w sklepie Dino. Szuka go zielonogórska policja! Zielonogórscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzewanego o usiłowanie płatności kartą bankomatową należącą do innej osoby. Jego wizerunek zarejestrowała sklepowa kamera. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Ekspresowy koktajl bananowy z płatkami owsianymi. Nie zawiera mleka i cukru. Łatwy przepis na zdrowe i pyszne śniadanie Koktajl bananowy z płatkami owsianymi to pomysł na szybkie i zdrowe śniadanie. Całość przygotujesz niemal w mgnieniu oka i to bez mleka i bez cukru. To doskonały napój na początek dnia, który dostarczy ci energii i cennego błonnika. Gwarantuję, że najesz się do syta. Wypróbuj przepis na koktajl bananowy z płatkami owsianymi.

📢 Najniebezpieczniejsze kraje w Europie – lepiej unikać ich w 2024 roku. Miłośnicy ciepłych kierunków będą zaskoczeni Bezpieczeństwo to podstawa podczas podróży. Niestety, nawet na Starym Kontynencie trzeba mieć oczy dookoła głowy – najnowszy ranking najniebezpieczniejszych krajów Europy udowadnia, że nawet ukochane przez turystów państwa mają swoje ciemne strony. Dokąd lepiej nie wybierać się na urlop i wakacje w 2024 roku? 📢 Sytuacja w Krzeszycach jest tragiczna. Woda zalewa pola rolników. W sprawę zaangażował się wojewoda lubuski Wysoki stan wód w rzekach daje się we znaki rolnikom. W ostatnim czasie mocno ucierpieli na tym ci z terenu gminy Krzeszyce. Wójt Stanisław Peczkajtis mówi wprost, że sytuacja jest tragiczna. Powodem problemów rolników z tego terenu mają być nieudrażniane kanały. W tej sprawie interwencję do Wód Polskich podjął wojewoda lubuski Marek Cebula.

📢 Spotkanie z historią w żagańskim Klubie Czarnej Dywizji. O Długim Marszu opowiadał Marek Łazarz Długi Marsz i Wielka Ucieczka były tematem kolejnego spotkania regionalistów w Żaganiu, w klubie wojskowym Czarnej Dywizji przy ul. Żarskiej w Żaganiu. Tym razem dr Wiesław Chłopek, kustosz Sali Tradycji Czarnej Dywizji zaprosił Marka Łazarza, dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich, który z wielką pasją opowiedział o nieznanych epizodach historycznych i pokazał nieznane zdjęcia obozowe. 📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Magda Gessler odmieniła knajpę niedaleko Świebodzina. Będziecie oglądać? Kuchenne Rewolucje to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych... ostatnich lat! Kulinarne show, którego celem jest pomoc restauratorom, doczekało się już 27 sezonów. W najbliższym, 28. sezonie zobaczymy restaurację z Lubuskiego. Uchylając rąbka tajemnicy: Magda Gessler bardzo dobrze wspomina tę wizytę!

📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą. 📢 Biedronka i Lidl z nową promocją na wódkę. Sieci oferują półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. Jest zawiadomienie do UOKiK Popularne sieci dyskontów, czyli Biedronka i Lidl wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. W Lidlu jest to 9,99 zł, a w Biedronce 8,99 zł. – To jeden wielki skandal – skomentował w rozmowie z Medonetem dr med. Bohdan T. Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Aktywista Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do UOKiK na sieć Lidl, Biedronka oraz Kaufland, dotyczące stosowania tzw. dumpingu oraz czynów nieuczciwej konkurencji

📢 Takie są najczęstsze objawy raka. Tych symptomów nie wolno lekceważyć 23.02.2024 Pierwsze objawy raka. Jakie są objawy choroby nowotworowej? Kiedy iść do lekarza? Nie lekceważ tych symptomów. Sprawdź, które dolegliwości mogą być przyczyną nowotworu. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 23.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 W Gorzowie będą studiować prawo? Akademia składa taki wniosek Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie chce otworzyć kierunek prawniczy. - Taki wniosek chcemy złożyć do końca lutego w ministerstwie – mówi rektor uczelni.

📢 Pogotowie przeciwpowodziowe w Gorzowie i Kostrzynie działa pełną parą. Tak wysokich wód w Lubuskiem nie było już od lat Stan wód Noteci, Odry i Warty nadal są wysokie. Zdarza się, że dochodzi już do pierwszych podtopień. Choć sytuacja nie jest jeszcze kryzysową, strażacy i władze miast robią, co mogą, by zabezpieczyć mieszkańców i ich mienie przed wodą. W Kostrzynie nad Odrą oraz Gorzowie Wlkp. zostały ogłoszone pogotowia przeciwpowodziowe 📢 Powstaje film dokumentalny o baletnicach w Zielonej Górze. Kto za kamerą? Paweł Janczaruk lubi wyzwania. Właśnie realizuje nowe – film dokumentalny o baletnicach. By opowiedzieć o tym, czym jest nauka mistrz – uczeń i wielu innych rzeczach związanych z tą sztuką. A nie jest to proste zadanie, bo co innego aparat fotograficzny, a co innego kamera.

📢 Przewoził nie tylko sfałszowane dokumenty. Zatrzymali go funkcjonariusze z polsko-niemieckiego patrolu. Co jeszcze miał przy sobie? Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku zatrzymali podróżującego w autokarze relacji Berlin-Gdańsk obywatela Niemiec, który przewoził przy sobie narkotyki oraz podrobione blankiety prawa jazdy. Mężczyzna nie wywinie się od odpowiedzialności karnej. Teraz oprócz wysokiej kary grzywny, czeka go więzienie. 📢 Zabytkowy dwór w Zielonej Górze przeszedł metamorfozę. To miejsce już tak nie wygląda. Co tutaj będzie? Jeszcze rok temu o tej porze pewnie mało kto wierzył, że ten remont się uda. Tymczasem już po kilku miesiącach prac Centrum Kultur Europejskich jest gotowe do otwarcia. Przed oficjalnym otwarciem zobaczyliśmy, jak wygląda od zewnątrz i w środku zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli.

📢 Mieszkańcy Nietkowic mają dość, proszą o remont drogi, ale nic z tego nie wynika. Do szkoły idą po błocie, a wózkiem muszą omijać dziury Droga w Nietkowicach jest w opłakanym stanie. - Zawsze były inne, ważniejsze wydatki. Walczę o tę drogę już prawie dwa lata. Co jakiś czas przyjeżdżają, zasypują tłuczniem, ale po tylu latach ten asfalt już się nie nadaje do łatania — mówi mieszkaniec. Co można zrobić, kiedy argumentem jest brak środków?

📢 Most w remoncie, rondo w budowie. Część Krosna Odrzańskiego rozkopana. Zobacz, jak wyglądają prace ZDJĘCIA Od wielu miesięcy trwa remont zabytkowego mostu w Krośnie Odrzańskim. Obok przeprawy, na zbiegu ulic Podgórnej, Chrobrego i Trakt Książęcy powstaje rondo. Sprawdzamy, na jakim etapie są prace.

📢 Archeologiczna sensacja w Żaganiu. Odkryto osadę sprzed 1,5 tys. lat! Podczas prac archeologicznych przy ul. Chrobrego w Żaganiu, prowadzonych przez pracownię Relikt, natrafiono na starożytną osadę sprzed 1,5 tysiąca lat. To miejsce, w którym odkryto paleniska i naczynia codziennego użytku, rozciąga się na około 1 hektarze gruntu. 📢 Trener David Dedek stracił pracę w Zastalu Zielona Góra! Trener David Dedek został odsunięty od prowadzenia zespołu koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra, który rozpaczliwie broni się przed spadkiem z Orlen Basket Ligi.

📢 Podróże Czesława Łuniewicza! Znakomity, zielonogórski fotograf tak uwiecznił Żagań! Czesław Łuniewicz (1927-2014+) urodził się na Wileńszczyznie. Był pierwszym zielonogórski artystą fotografem. Zrobił tysiące zdjęć, portretów najważniejszych postaci lubuskiej kultury. Wychował kilka pokoleń zielonogórskich fotografów. Był fotoreporterem w redakcji "Nadodrza" i często podróżował po lubuskich miejscowościach. Bywał również w Żaganiu. 📢 Rusza polowanie na dziki w Lubuskiem. Zarządzono odstrzał sanitarny Do końca czerwca lubuscy myśliwi muszą odstrzelić ponad tysiąc dzików. W akcji uczestniczyć będzie kilkadziesiąt kół łowieckich z naszego regionu. Wszystko z powodu nieustającego zagrożenia afrykańskim pomorem świń. 📢 Co za impreza się szykuje! Gwiazdy lekkoatletyki zjadą na Gorzów Meeting 2024 24 maja na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się Gorzów Meeting 2024. Mają na nią zjechać zawodnicy z różnych kontynentów.

📢 Agata Kornhauser-Duda jakiej nie pamiętacie. To zdjęcie pierwszej damy może być dla was zaskoczeniem Agata Kornhauser-Duda w pięknej fryzurze, dopasowanych garsonkach i garniturach to widok, który każdy z was dobrze zna. Ciekawi jesteście, jak pierwsza dama wygląda w zwykłym ubraniu na wycieczce rodzinnej? Taki widok to rzadkość.

📢 Które podstawówki są najlepsze w Zielonej Górze? Poznaj najnowszy ranking! Portal WaszaEdukacja.pl opublikował w czwartek, 22 lutego Ranking Szkół Podstawowych 2024. Sprawdziliśmy, jak wypadły zielonogórskie szkoły i które okazały się najlepsze w mieście. 📢 Rolnicy zawiesili protest na drodze S3 na wysokości Sulechowa W środę, 21 lutego ok. godz. 18.00 rolnicy zakończyli blokadę trasy S3 na odcinku Zielona Góra – Świebodzin, która trwała nieprzerwanie prawie półtorej doby. Podjęli też decyzję o zawieszeniu protestu.

📢 Polski karabin odnaleziony w gnieździe hitlerowców poddano konserwacji. Można go oglądać w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Takiego odkrycia w piwnicach Starego Miasta się nie spodziewali. W 2020 r. pod gruzami odnaleźli polski karabin maszynowy browning wz. 28. Broń była w opłakanym stanie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowiło poddać karabin konserwacji. Efekty przeszły oczekiwania.

📢 Bolą cię plecy na dole, między łopatkami, a może po bokach? Nie smaruj się setny raz maścią. Sprawdź, co to oznacza i wylecz przyczynę Masz bóle pleców na dole, między łopatkami lub po bokach? Zamiast smarować się maścią na ból pleców lub łykać kolejną tabletkę przeciwbólową sprawdź, co może oznaczać ból w określonej części pleców i rozpoznaj, skąd się bierze. Dzięki prawidłowej diagnozie zaczniesz leczyć przyczynę, a nie tylko kamuflować skutki. Ignorowanie bólu pleców może doprowadzić do poważnych konsekwencji takich jak przepuklina kręgosłupa, a nawet rozwój raka.

📢 Woda podchodzi pod domy, interweniują strażacy. Rzeki w Lubuskiem groźne, ale ich poziom przestał wzrastać W Kostrzynie nad Odrą Warta i Odra przekraczają stany alarmowe. W mieście we wtorek ponownie zbiera się sztab kryzysowy. W Gorzowie Wlkp. woda zaczęła podchodzić do posesji, konieczna była interwencja strażaków. Strażacy interweniowali też w Trzcielu, gdzie konieczna była budowa tymczasowego wału przeciwpowodziowego. W Słońsku obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. 📢 Rolnicy zapowiadają blokadę przejścia granicznego w Świecku. Ma potrwać niemal miesiąc! Rolnicy zapowiadają wielki protest na drogach dojazdowych do Świecka. Zapowiadają blokadę dróg prowadzących do przejścia granicznego w Świecku oraz trasy Słubice - Zielona Góra. Protest ma się rozpocząć 25 lutego i potrwać aż do 20 marca. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Lubuskie, jak z bajki! Oto 50 wspaniałych pałaców i dworów z naszych okolic. Takie piękne zabytki mamy w regionie W województwie lubuskim naliczono 250 zamków, pałaców i dworów. Są często dziełem wybitnych architektów, były własnością wielkich rodów i opowiadają wspaniałe historie. Podziwiajmy je na niesamowitych rysunkach Roberta Jurgi, które były przygotowane na zlecenie Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego. 📢 Niedaleko Lubuskiego spadł kolejny meteoryt. Uderzył w nocy. Mamy zdjęcia i film! Był środek nocy, 21 stycznia 2024 roku. Około godziny 1.30 niebo nad Lubuskiem rozbłysło. Związane to było z wejściem w atmosferę ziemską niewielkiej, mierzącej blisko metr asteroidy 2024 BX1. Obiekt widać było nie tylko u nas, ale również w Czechach i we wschodnich Niemczech, gdzie najprawdopodobniej spadł. I nie, to nie jedyny przypadek, kiedy ciało niebieskie uderza w Ziemię Lubuską lub tuż obok. To dzieje się regularnie.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy.

📢 W Lubuskiem rozbił się myśliwiec! Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

📢 Wiedzieliście, że Lubuskie ma swoje Sanssouci? Działało tu uzdrowisko i wielkie kasyno! Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle zyskają seniorzy! Spore podwyżki już w marcu. GUS podał ostateczne dane Emerytury w Polsce po waloryzacji 2024 wzrosną w marcu br. o 12,12 proc. Znamy już ostateczne dane GUS i wiemy, że minimalna emerytura wyniesienie 1780,96 zł brutto. Kiedy dokładnie dojdzie do waloryzacji? O ile wzrosną emerytury w Polsce? To podwyżki ponownie o trzycyfrową kwotę.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie? Zobaczcie! 📢 Ogromne złoża srebra i miedzi w Lubuskiem. Takiego bogactwa nikt się nie spodziewał! Wielkie złoża rudy miedzi i srebra znajdują się pod ziemią w rejonie trzech lubuskich wsi. Jeśli w przyszłości ruszy ich wydobycie, będzie to oznaczać ogromne bogactwo dla całego regionu! Czy to się ziści? Czy jest możliwość, że kopalnia srebra i miedzi ruszy?

📢 Gorzów. Tak będą jeździły tramwaje wzdłuż ul. Jancarza. Oto plan przebiegu torowiska Jadąc tramwajem od strony katedry w kierunku osiedla Słonecznego będziemy przejeżdżać obok dworca PKP i przez centrum przesiadkowe. Tak ma być najpóźniej do 2030 roku.

📢 Sara James pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej mama to piękna kobieta o wspaniałym głosie! Czym się zajmuje na co dzień? | PRYWATNE ZDJĘCIA Sara James talent odziedziczyła po rodzicach. Młoda Lubuszanka pochodzi z muzykalnej rodziny. Jej ojciec tworzy duet Loui & James i ma za sobą udziały w programach typu talent-show. Muzycznie uzdolniona jest też mama Sary, o czym nie wie wiele osób. W programie Szansa na Sukces dała popis swoich wokalnych możliwości. Kobieta zachwyciła też publikę swoją urodą i otwartością. Kim jest mama Sary James, czym się zajmuje, gdzie mieszka? 📢 "Przez moje okno". Netflix zapowiada kontynuację! Co wiemy na temat kolejnych części hiszpańskiej produkcji? Film "Przez moje okno" zdobywa popularność na platformie Netflix w ekspresowym tempie. Opowiada historię nastolatki, która zakochuje się w swoim sąsiedzie, chociaż nigdy z nim nie rozmawiała. Dziewczyna chce za wszelką cenę rozkochać w sobie chłopaka. Netflix właśnie ogłosił, że hiszpańska produkcja doczeka się kontynuacji. Co o niej wiemy?

📢 Piękne tancerki i DJ X-Meen w zielonogórskim klubie Heaven [WIDEO, ZDJĘCIA] Muzyka, gorące rytmy, zabawa do białego rana. Tak w skrócie można opisać imprezy w zielonogórskim klubie Heaven. Organizatorzy wydarzeń zawsze starają się zadbać o to, aby wrażenia i wspomnienia były niezapomniane. Ostatnio zaprosili piękne tancerki, a za konsolą stanął DJ X-Meen. Zobaczcie, jak było na urodzinowej imprezie klubu.

📢 Łęknica. Niesamowity Zimowy festiwal świateł w Parku Mużakowskim. Mieszkańcy i gościa w barwnym pochodzie z lampionami [ZDJĘCIA] W sobotę, 23 lutego, o godz. 18.30 mieszkańcy Łęknicy i Bad Muskau wyruszyli w piękny, barwy i klimatyczny pochód z lampionami po Parku Mużakowskim. Wszystko w ramach Festiwalu Świateł Zimowych. Było to pełne atrakcji, barwne widowisko świetlne. Mimo zimowej aury, impreza zgromadziła kilkaset osób. Lampiony oczywiście zabezpieczali organizatorzy. Na koniec można było ogrzać się przy wielkim ognisku, rozpalonym na łące przed zamkiem, spróbować grzanego wina przekąsić małe co nieco oraz podziwiać występy artystyczne z ogniem i światłem w tle. Zobaczcie zdjęcia.