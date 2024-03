Prasówka 25.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 25.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 25.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 25.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie lubuskim 25.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, Świebodzin - Zielona Góra (151. km na odc. 39,8 km) Wykonywane prace: realizacja robót w ramach B.U.D. - czyszczenie nawierzchni jezdni i elementów odwodnienia. Zajęty lewy (szybki) pas ruchu na drodze dwujezdniowej. Roboty prowadzone odcinkami w dni robocze. .

📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 25.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 25.03? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 25.03 w lubuskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w lubuskim.

📢 Miejska Droga Krzyżowa w Zielonej Górze. Kilkaset osób przeszło przez centrum miasta w modlitwie | WIDEO, ZDJĘCIA Słowa „Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia” śpiewane przez wiernych na deptaku w Zielonej Górze mieszały się z muzyką z otwartych wieczorem lokali gastronomicznych. Klienci sklepów wychodzili z zakupami na przeciw idącego tłumu. Słychać było ich pytanie: „Co się dzieje?”. Z kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela mieszkańcy przeszli z krzyżem i modlitwą. Była to Miejska Droga Krzyżowa.

Prasówka 25.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Do skarbówki w Gorzowie z utrudnieniami. Rusza przebudowa ulicy Jagiellończyka W poniedziałek 25 marca rozpoczyna się przebudowa ul. Jagiellończyka. Ma być zrobiona na odcinku pomiędzy ulicami Kosynierów Gdyńskich i Mieszka I.

📢 Pracowita niedziela lubuskich służb ratunkowych: kolizja na moście w Kostrzynie i wypadek w pow. międzyrzeckim Sporo pracy miały służby ratunkowe 24 marca w Lubuskiem. W Kostrzynie doszło do groźnej kolizji, a w pow. międzyrzeckim do wypadku. 📢 80. rocznica Wielkiej Ucieczki w Żaganiu 2024. Drugi dzień imprez na Stalagu i terenach poobozowych otworzył przelot samolotów! W Żaganiu kończą się kilkudniowe obchody 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki z żagańskiego Stalagu. W niedzielę tłumy przyciągnęło miasteczko wojskowe koło Muzeum Obozów Jenieckich, a także uroczystości w lesie, na terenach dawnych obozów oraz ścieżki upamiętniającej tunel Harry, którym uciekali jeńcy. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [25.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [25.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Żużlowiec Stali Gorzów na podium prestiżowego turnieju, otwierającego sezon 2024 Szymon Woźniak, żużlowiec ebut.pl Stali Gorzów, zajął drugie miejsce w XXXV Kryterium Asów Lig Żużlowych w Bydgoszczy. Wygrał mistrz świata Bartosz Zmarzlik. 📢 Zastal miał rywala „na widelcu". Ale lublinianie „zmiażdżyli" zielonogórzan w końcówce Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra mimo ambitnej postawy nie sprostali Polskiemu Cukrowi Startowi Lublin.

📢 Kurczaki i zajączki na start! Na Gorzowskim Biegu Wielkanocnym ścigali się w szczytnym celu Wielkanoc coraz bliżej, ale w Gorzowie można było poczuć świąteczną atmosferę nieco wcześniej. To za sprawą IX Gorzowskiego Biegu Wielkanocnego, który odbył się w niedzielę w parku Kopernika. Uczestnicy przebrani za zajączki, kurczaki i baranki mieli do pokonania pięciokilometrowy dystans. A wszystko to w szczytnym celu!

📢 Atak i grabież na stadionie Falubazu Zielona Góra! Sceny jak z gangsterskiego filmu Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę 24 marca około godz. 14.00 na terenie stadionu żużlowego w Zielonej Górze. Kibice Falubazu zostali zaatakowani przez grupę zamaskowanych mężczyzn. 📢 W niedzielę rowerzyści oblegają ścieżkę między Zieloną Górą a Nową Solą. Co tam się dzieje? | WIDEO, ZDJĘCIA – Nie wiem, jak będzie na trasie, bo trochę grad pada. Ale na rowerze jest dobra rozgrzewka – przyznaje pani Jola, która na otwarcie sezonu rowerowego wybrała się z ul. Zawadzkiego w Zielonej Górze. I zamierza dojechać do Stanów w gm. Nowa Sól. W niedzielę, 24 marca oficjalnie ruszył sezon rowerowy w Zielonej Górze, Otyniu i Nowej Soli. Na tę okazję przygotowano wydarzenie „Łączy nas ścieżka Zielona Góra - Otyń - Nowa Sól”.

📢 Niedziela na Jarmarku Wielkanocnym w Żarach. Największą atrakcją były alpaki Ostatni dzień Jarmarku Wielkanocnego w Żarach. W Rynku zorganizowano warsztaty artystyczne, można było też spotkać alpaki i pojeździć za darmo ciuchcią. 📢 Wielkie i piękne jaja na jarmarku wielkanocnym w Nowej Soli. Konkurs przykuł uwagę nowosolan Ponad 350 mieszkańców Nowej Soli oddało głosy na wielkanocne jaja. Był to konkurs na Ekojajo, w którym udział brali udział uczniowie nowosolskich szkół. W sobotę w mieście odbył się jarmark wielkanocny, podczas którego można było obejrzeć jaja, zagłosować i poznać zwycięzców. 📢 "Andrzej Zarzecki nie żyje" - informuje Gazeta Lubuska z 1993 r. "Oglądam ten film i mówię: Andrzej, nie jedź!" 31 lat temu świat żużla zamarł. 24 marca 1993 roku dotarła do nas tragiczna informacja o śmierci Andrzeja Zarzeckiego. To była środa. Trzy dni wcześniej zawodnik doznał poważnych obrażeń na skutek wypadku, do którego doszło na torze w Zielonej Górze. Miał 22 lata. - Dla mnie był jedyną nadzieją na lepszą przyszłość polskiego żużla - mówił Stanisław Bazela, kierownik młodzieżowej reprezentacji Polski. - Widzi pan? Andrzej by wygrał bez problemu. Nie mógł wiedzieć, że za chwilę coś w niego z takim impetem uderzy - dodaje z kolei Pan Andrzej, kibic z Zielonej Góry.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 24.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 24.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 24.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 24.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Spadek, rozpad zespołu i wciąż stawianie na młodych graczy Moglibyśmy płacić duże pieniądze za grę Azjatów, ale naszym celem jest szkolenie - mówi trener ZKS Palmiarni Zielona Góra Lucjan Błaszczyk. 📢 Czytelniczka apeluje do urzędników w Gorzowie: - Posprzątajcie park Czechówek! Wiele powalonych drzew, niektóre nawet tarasujące alejki spacerowe. Tak dziś wygląda park Czechówek. - Leżą tak już od miesięcy – mówi pani Małgorzata. Miasto zapowiada porządki.

📢 Chcę jechać do sanatorium. Co mam zrobić? Czytelnicy GL pytają, lubuskie NFZ odpowiada Zdrowie jest najważniejsze. Wielu Lubuszan myśli o wyjeździe do sanatorium. Nie bardzo wie jednak od czego zacząć... Czy może wskazać miejsce, gdzie najchętniej podreperowaliby stan zdrowia? Na te i wiele innych pytań naszych Czytelników, odpowiada Joanna Branicka z lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 24.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 To podstępna choroba. Gdy pojawia się ból może być już za późno. Spójrz w lustro, a zobaczysz ją na twarzy. Takie objawy dają chore nerki Gdy zaczynają boleć może być już za późno, aby je uratować. Wtedy pozostaje dializa lub przeszczep. Dlatego lepiej rozpoznać chorobę zawczasu, a wystarczy spojrzeć w lustro. Choroby nerek mogą być widoczne na twarzy. Te objawy świadczą o tym, że nerki nie dają sobie rady i potrzebują pomocy.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 24.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Misterium Męki Pańskiej w Gorzowie. To było duchowe przeżycie W sobotę 23 marca na placu papieskim odbyło się Gorzowskie Misterium Męki Pańskiej. To była już trzecia taka inscenizacja w historii miasta.

📢 Carina Gubin górą w Zielonej Górze. Lechia kończyła mecz w dziesiątkę Carina Gubin pokonała Lechię Zielona Góra w derbowym meczu 22. kolejki III ligi. Gubinianie wywieźli z Winnego Grodu wynik 2:1 i zarazem cenne trzy punkty. 📢 48. Żagański Cross 2024! Na starcie stanęło 319 zawodników. Jak im poszło? Zobaczcie wyniki! Na starcie 48. edycji Crossu Żagańskiego stanęło 319 śmiałków z latarkami czołowymi. Oświetlenie było konieczne, bo trasa biegu wiodła przez ciemny las. Co jest fajnego w tym biegu? - Ludzie i atmosfera - mówią biegacze. Wielu z nich co roku staje na starcie biegu na Stalagu.

📢 Szczypiorniści Stali Gorzów nie pojechali do Żukowa w roli faworytów. A mimo to pokonali rywali z Pomorza! W 23. kolejce spotkań w Lidze Centralnej mężczyzn piłkarze ręczni Budimexu Stali Gorzów zmierzyli się w sobotę (23 marca) z KPR Autoinwest w Żukowie. I choć to ich rywale zajmowali przed tym spotkanie wyższą lokatę w tabeli, to żółto-niebiescy triumfowali po serii rzutów karnych! 📢 Stilon Gorzów mocno postawił się wiceliderowi trzeciej ligi. Ale komplet punktów pojechał do Bielska-Białej W 22. kolejce spotkań o mistrzostwo III grupy piłkarskiej trzeciej ligi Stilon Gorzów podejmował w sobotę (23 marca) zajmujący drugie miejsce w tabeli Rekord Bielsko-Biała. Gospodarze nie byli w tym spotkaniu gorszym zespołem, lecz większą skutecznością strzelecką wykazali się goście i to oni zainkasowali komplet „oczek”.

📢 Bieg Uciekiniera w Żaganiu 2024! Ze Stalagu na dworzec kolejowy z bronią! Bieg Uciekiniera z metą w wagonie na żagańskim dworcu PKP. Uczestnicy pokonywali przeszkody podczas przełaju przez las, ze Stalagu, na peron piąty. To był bardzo ciekawy bieg, który pokonało kilkunastu śmiałków. Część z nich wróciła na Stalag, żeby jeszcze wziąć udział w biegu głównym!

📢 Jarmark Wielkanocny w Żarach. Pogoda nie dopisała, deszcz lał się strumieniami, wiatr podrywał namioty Jarmark Wielkanocny w Żarach trwa od piątku do niedzieli. Niestety, pogoda kiepska, pada deszcz, wieje wiatr i nie jest zbyt ciepło. Mimo to, wystawcy czekają cierpliwie na słońce i mieszkańców. 📢 321 osób wystartowało w Biegu Kolorowej Skarpety w Gorzowie W sobotnie popołudnie 23 marca w parku Górczyńskim odbył się V Bieg Kolorowej Skarpety. - To bieg, w którym wynik schodzi na dalszy plan – mówią organizatorzy. Dystans i liczba uczestników mają bowiem przypominać o osobach z zespołem Downa.

📢 Zlot food trucków w Gorzowie to raj dla łasuchów! Czego można tu spróbować? Festiwal Smaków Food Trucków to wydarzenie, które gorzowianie znają bardzo dobrze. Tradycyjnie odbywa się na Placu Grunwaldzkim. W ten weekend mobilne restauracje na kółkach, które serwują pyszne jedzenie z całego świata, zaparkowały tam pierwszy raz w tym roku, aby wspólnie z mieszkańcami powitać rozpoczynający się foodtruckowy sezon. Zobaczcie, co dobrego można tam zjeść! 📢 Zastal Zielona Góra chce postawić kolejny krok ku utrzymaniu. Zagra z Lublinem Opromienieni niespodziewanym sukcesem we Włocławku koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra w niedzielę 24 marca będą chcieli kontynuować zwycięską passę. Na przeszkodzie stanie Polski Cukier Start Lublin. 📢 Na deptaku na Starym Rynku ruszył Zielonogórski Jarmark Wielkanocny "Kraszanka". Prężnie działa warsztatownia, jest też sporo rękodzieła Jarmark Wielkanocny na zielonogórskim deptaku wokół ratusza miejskiego, zwany popularnie "Kraszanką", potrwa od soboty 23 marca do czwartku 28 marca 2024 r. Jak zapowiadają organizatorzy „nie zabraknie ozdób, pyszności oraz upominków niezbędnych podczas zbliżającej się Wielkanocy. Na deptaku pojawiły się charakterystyczne domki - stragany, z różnymi pysznościami oraz rzeczami przydatnymi w domu.

📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox". 📢 Oto najbardziej niebezpieczne rośliny domowe. To na nie powinniśmy głównie uważać! W domach mamy wiele roślin doniczkowych. Ich sama obecność nie jest dla nas niebezpieczna, a wręcz przeciwnie poprawiają powietrze w naszych mieszkaniach. 📢 Miasteczko wojskowe w Żaganiu na Stalagu! Zrobiliście sobie zdjęcia przy amerykańskim śmigłowcu? A może na "Rudym"? W sobotę 23 marca 2024 na żagańskim Stalagu zaczęły się obchody 80. rocznicy Wielkiej Ucieczki. Od rana na polanie przed Muzeum Obozów Jenieckich rozbiły się namioty grup rekonstrukcyjnych, Muzeum Wojska Polskiego, a także wozy bojowe, czołgi i śmigłowiec szturmowy US Army Apache.

📢 Trasa Północna jest od dziś dosłownie pod lipami niczym w starej części zielonogórskiego deptaka. Mieszkańcy posadzili aż czterdzieści drzew W dość deszczowe, sobotnie przedpołudnie w okolicach zjazdu z Trasy Północnej w ulicę Źródlaną, w grunt wsadzonych zostało aż czterdzieści lip. Za ich sadzenie zabrali się wspólnie mieszkańcy miasta, prezydent miasta, pracownicy ZGK oraz przedstawicieli straży pożarnej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Część drzewek umieściły zespoły w rodzinnym składzie, bo chcą mieć kiedyś "swoje drzewko". 📢 Trzy tramwaje – jeden za drugim. Taki będzie jubileuszowy korowód W niedzielę 24 marca miłośników komunikacji czeka niecodzienne wydarzenie. Po gorzowskich torowiskach będzie jeździł korowód tramwajów. A w każdym z wozów będą kulturalne atrakcje.

📢 Elektrośmieci do kontenera, a drzewko do ogródka. Udana akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Gorzowie Zepsute telewizory, komputery, stare odkurzacze, kuchenki mikrofalowe oraz setki baterii i kilometry starych kabli przynieśli mieszkańcy Gorzowa i okolic na naszą akcję "Drzewko za surowce wtórne". Choć wydarzenie organizowane na terenie Centrum Handlowego NoVa Park startowało o godzinie dziesiątej, to pierwsi chętni do oddania niepotrzebnego sprzętu w zamian za sadzonki drzew i krzewów pojawili się na miejscu dużo wcześniej.

📢 Wiosenny paszport do odwiedzenia lubuskich wydarzeń. Jarmarki wielkanocne, Wielka Ucieczka, Festiwal Kameralny, "Pałac" w Teatrze, koncerty Wiosna, wiosna ... wiosna ach to ty. Przybyła, a wraz nią .. trochę chłodu, ale w końcu to dopiero jej początek. Wróciły wydarzenia plenerowe, a ten weekend w lubuskich miastach i miasteczkach zagoszczą jarmarki wielkanocne. Warto także odwiedzić Żagań i Muzeum Obozów Jenieckich, gdzie obchodzona będzie 80. rocznica słynnej "Wielkiej Ucieczki". Dla miłośników historii to nie lada gratka. Z kolei w Lubuskim Teatrze będzie premiera "Pałacu". 📢 Na ścieżce pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą otwiera się sezon rowerowy Jest wiosna, więc zaczyna się sezon rowerowy. A z racji tego, że pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą powstała wspólna ścieżka rowerowa, samorządy zapraszają fanów rowerowej jazdy do wspólnej aktywności. Z okazji otwarcia sezonu rowerowego znów będzie można zdobyć Paszport Rowerzysty. To dokument, który podczas wcześniejszych akcji starostwa powiatowego w Nowej Soli cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

📢 Pacjenci w województwie lubuskim czekają nawet 159 dni na rezonans magnetyczny i 49 dni na tomografię komputerową! Od 2021 roku czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową regularnie się wydłuża. Onkofundacja Alivia codziennie sprawdza długość kolejek do badań diagnostycznych oraz na pierwszą wizytę onkologiczną w placówkach medycznych w całej Polsce. W Lubuskiem np. na rezonans magnetyczny trzy lata temu czekaliśmy 68 dni, a teraz... 159 dni. Czas oczekiwania na badanie w trybie pilnym wynosił w woj. lubuskim średnio 120 dni. 📢 Najlepszy horoskop na wiosnę 2024. To się Wam sprawdzi! Kogo czeka wielka miłość? Wiosna 2024 już nadeszła. Dla tych pięciu znaków zodiaku będzie wspaniała! Jest na liście Twój znak? Sprawdź!

📢 Wypadek koło Gorzowa. Zderzenie osobówki z ciężarówką. Zginęła jedna osoba. Stara trójka była zablokowana kilka godzin W sobotę doszło do tragicznego wypadku na starej trójce za Gorzowem w kierunku Myśliborza. Zginęła jedna osoba.

📢 Opuszczona baza atomowa w Lubuskiem. Mroczne miejsce w środku lasu. Przechowywano tutaj ładunki nuklearne! Nie wszyscy w to uwierzą, ale to najszczersza prawda: w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej pozostałości są do dziś. To niebezpieczne i mroczne miejsce schowane w lesie... Gdzie dokładnie? 📢 Burmistrz Kostrzyna Andrzej Kunt zrzekł się mandatu i odszedł na emeryturę. Ale w nadchodzących wyborach na burmistrza dalej startuje Mieszkańcy Kostrzyna w konsternacji. Wszystko z powodu informacji komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu burmistrza Andrzeja Kunta. Okazuje się, że włodarz sam zrzekł się tej funkcji i odszedł na emeryturę. Ale w wyborach 7 kwietnia będzie startował i wciąż ubiega się o fotel burmistrza.

📢 Pomnik Niepodległej i marsz kadetów w Szprotawie! We wrześniu 2023 roku w LO im Bolesława Chrobrego powstała pierwsza w historii szkoły klasa mundurowa. W piątek, 22 marca na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Szprotawie złożyli ślubowanie kadeci z pierwszej w historii szkoły klasy mundurowej. Uczniowie pokazali elementy musztry, a także wzięli udział w defiladzie razem z kompanią 11. batalionu dowodzenia z Żagania!

📢 Dzięki studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego mogliśmy się poczuć jak na profesjonalnym talent show. Za nami druga edycja "Mojego idola" Tłumnie zapełniona do ostatniego miejsca sala widowiskowa Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, w czwartek, 21 marca zamieniła się niemalże w studio koncertowe, w którym pojawiały się znane postaci z polskiego i zagranicznego rynku muzycznego. W ramach drugiej już edycji akcji "Mój idol i ja". Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego wcielali się w swoich wokalnych idoli. 📢 Majestatyczna ekspresówka na Dolny Śląsku, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Czarne chmury nad galą Prime MMA w Gorzowie. Zapowiadali „zadymę", a wyszła afera! 13 kwietnia w Arenie Gorzów ma się odbyć kolejna edycja gali Prime Show MMA. Wydarzenie pod hasłem „Zadyma 2.0", podczas którego będzie można zobaczyć internetowych celebrytów w oktagonie, zawita do miasta po raz pierwszy. Organizacja imprezy stanęła jednak pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu udziału we freak fightach wzbudzającego ogromne kontrowersje i skazanego za pobicie oraz znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopcem influencera.

📢 Będzie remont ulicy Konopnickiej i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim! Podpisane zostały umowy z wykonawcą Mieszkańcy ulic Konopnickiej, Kilińskiego i Dąbrowskiego w Krośnie Odrzańskim w końcu doczekają się remontów. Urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą. Prace mają ruszyć w kwietniu. 📢 Akademia w Gorzowie ma 800 tys. zł na pielęgniarstwo. Wniosek na kierunek prawo już złożony Rozumiemy potrzebę kształcenia fachowych kadr na potrzeby jednostek służby zdrowia – mówił w piątek, 22 marca marszałek Marcin Jabłoński. Akademia Jakuba z Paradyża dostała właśnie 800 tys. zł na pielęgniarstwo.

📢 Wyśmienity mazurek z mascarpone, masłem orzechowym i figami. Prosty przepis na pyszne ciasto na Wielkanoc. Zachwyt rodziny gwarantowany Szukasz pomysłowego przepisu na mazurek wielkanocny? Przygotuj pyszne kruche ciasto z kremem z mascarpone, masłem orzechowym i Nutellą. Wypróbuj nasz przepis na wyborny mazurek z figami i zachwyć całą rodzinę. 📢 Coraz bliżej do budowy szybkiej kolei w Lubuskim Trójmieście. Najmłodszy bachusik Trójmiastus gotowy do drogi Bachusik Trójmiastus to najmłodszy przedstawiciel licznej rodzinki, która zdobi nie tylko Zieloną Górę. Jego imię to nawiązanie do Lubuskiego Trójmiasta, które rozpoczyna kolejny etap funkcjonowania i będzie starać się o wsparcie planowanych inwestycji. Odsłonięcie figurki to okazja to przedstawienia wyzwań, jakie chce realizować stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto. 📢 Dyrektorka ZKS nr 1 w Gorzowie odsunięta od obowiązków. Oskarżano ją o mobbing. To nauczyciel tej szkoły wszedł na słup w akcie desperacji W piątkowy poranek podjęto decyzję o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektorki Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. Miasto podjęło tę decyzję po spotkaniu z grupą rodziców placówki, którzy wykazują niezadowolenie z tego, jaka atmosfera panuje w szkole oraz jak realizowany jest proces kształcenia ich dzieci. Wiele zarzutów wobec pani dyrektor mieli też nauczyciele. Oskarżali ją m.in. o mobbing. To właśnie pedagog z tej placówki wszedł na słup energetyczny w akcie desperacji. Jak decyzję oceniają rodzice i nauczyciele ZKS?

📢 Jajka, bazie, bukszpan… Ile kosztują na ryneczku w Gorzowie? |22 MARCA Jajka już od 70 groszy za sztukę, bazie od 3 zł, a bukszpan po 6 zł od wiązaneczki. Takie ceny były na ryneczku w Gorzowie w piątek 22 marca, czyli niewiele ponad tydzień przed Wielkanocą. 📢 W Lubuskiem wysycha jezioro. Głębokie znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty zastanawiają Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy". 📢 Są po trzydziestce i prezentują się fenomenalnie! Lubuszanki walczą o tytuł Polskiej Miss 30+ Dawniej kobiety trzydziestoletnie postrzegane były już jako dojrzałe, ale dziś nierzadko dopiero rozważają zamążpójście i urodzenie dziecka, a na zaliczenie do grupy dojrzałych muszą poczekać jeszcze kilkanaście lat. Właśnie myślą o paniach w wieku trzydzieści plus powstał nietypowy konkurs piękności. To wyjątkowe przedsięwzięcie, bo dotychczas w tego typu wydarzeniach mogły startować jedynie młodsze dziewczęta.

📢 Wielkanoc smakuje nie tylko żurem. Czym zajadali się na ryneczku w Gorzowie? „Znów święta na ryneczku” – pod takim hasłem Gorzowski Rynek Hurtowy zorganizował w piątek 22 marca tradycyjną już degustację potraw wielkanocnych. 📢 Tego nie wolno robić na działce. Lista zakazów jest zaskakująca. Zobacz, co określa regulamin ogródków działkowych Działka kojarzy nam się z wypoczynkiem, oderwaniem od miejskiego pędu, małym kawałkiem natury. Choć nasz jest ten kawałek… ziemi, regulamin Rodzinnych Ogródków Działkowych jasno określa, co wolno nam robić, a czego nie. Zobacz, o czym warto pamiętać i jakich zakazów trzeba przestrzegać, będąc szczęśliwym posiadaczem działki.

📢 Uchodźcy tuż obok Kostrzyna? Niemcy mają taki pomysł. Chcą ulokować uchodźców w dawnych koszarach Władze Niemiec rozważają ulokowanie uchodźców na terenie po koszarach, tuż za Odrą, w sąsiedztwie Kostrzyna. To na razie tylko pomysł, ale już wywołał niepokój wśród mieszkańców.

📢 Ale się działo! Park Tysiąclecia w Zielonej Górze oficjalnie otwarty. Jednym się podoba, innym niekoniecznie W pierwszy dzień wiosny popołudniu oficjalnie otwarto zmodernizowany Park Tysiąclecia. Były zabawy, gotowanie, wiele niespodzianek dla dzieci jak i dorosłych mieszkańców miasta. Przy okazji pikniku dyskutowano nad zmianami w tym miejscu. Jednym się podobają, inni woleliby, by zmian było mniej...

📢 Szczury w centrum Kostrzyna! Przegryzają rury, wchodzą do domów W Kostrzynie nad Odrą wraca problem szczurów. Pisaliśmy już o tym, że grasowały w parku w centrum miasta, później przy ul. Jagiellońskiej. Gryzoni ciężko się pozbyć. Doszło do tego, że wchodzą nawet do domów. 📢 Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze na archiwalnych zdjęciach. Tak kiedyś produkowano tu papier Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze przyczyniły się do szybkiego rozwoju miasta. Pracę w nich miało kilkuset mieszkańców, dla których powstawały nowe osiedla, bloki, szkoły, przychodnie lekarskie.

📢 Amerykański bombowiec B-17 rozbił się pod Mosiną w gminie Witnica. Zagadka katastrofy ożyła po latach. Pamięć wciąż jest żywa Z pomocą Czytelników niemal udało się nam rozwikłać zagadkę bombowca B-17, który 18 marca 1945 został zestrzelony nad Gorzowem. Historia ożyła na łamach GL po 67 latach i wciąż jest pielęgnowana. W Mosinie (gm. Witnica) odsłonięto pomnik, przy którym co roku składane są kwiaty. 📢 Jakie jest najlepsze sąsiedztwo dla cebuli w ogrodzie? Posadź obok te rośliny, a będą sobie wzajemnie pomagać Cebula jest łatwa w uprawie, przydatna w kuchni, a nawet jako kosmetyk. Ponadto przyjaźni się z wieloma innymi roślinami, dzięki czemu wzajemnie poprawiają swój smak, zdrowiej rosną i odstraszają szkodniki. Z taką listą zalet warto wiedzieć, które rośliny najlepiej sadzić w pobliżu cebuli, ale są też takie, których lepiej unikać, żeby nie zmniejszyć oczekiwanych plonów.

📢 Oto najlepsze bary mleczne w Zielonej Górze. Chcesz tanio i smacznie zjeść? Tam znajdziesz tradycyjne smaki i niepowtarzalny klimat Jeśli chodzi o miejskie kulinaria, to zawsze jest coś nowego do odkrycia i spróbowania, dlatego tym razem sprawdziliśmy, który zielonogórski bar mleczny jest najbardziej lubiany i najchętniej odwiedzany przez mieszkańców. Oto lista najlepszych barów mlecznych w Zielonej Górze. Sprawdź!

📢 Te mazurki wielkanocne to prawdziwe delicje. Oto 6 najlepszych przepisów na mazurki, które będą hitem na świątecznym stole Mazurki wielkanocne to jedne z najpopularniejszych polskich wypieków. To wyśmienite kruche ciasta z pysznymi polewami i dekoracjami do schrupania. Mamy dla ciebie 6 niezawodnych przepisów na takie smakołyki. Polecamy m.in. tradycyjny mazurek kajmakowy i wyborny mazurek pomarańczowy. Podpowiadamy, jak przygotować mazurki, które z pewnością będą smakować każdemu i pięknie ozdobią świąteczny stół. Wypróbuj nasze przepisy na najlepsze ciasta na Wielkanoc. 📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody.

📢 Czosnek niedźwiedzi: kiedy zbierać liście i czy można z lasu? Możliwa uprawa w ogródku Przed nami sezon na czosnek niedźwiedzi. Rośnie w polskich lasach, choć nie w każdym regionie. Czy można go zbierać? Na co pomaga czosnek niedźwiedzi i jak uprawiać we własnym ogródku? Jedni zachwycają się smakiem, inni cenią przede wszystkim właściwości lecznicze.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 Widzieliście te oprawy kibiców Falubazu Zielona Góra. Mistrzostwo świata Kibice Falubazu Zielona Góra w środowisku żużlowym słynną z efektownych opraw, szczególnie na zielonogórskim stadionie przy W69. Ich doping wielokrotnie chwalili żużlowcy, nawet ci, którzy ścigają się w innych barwach niż żółto-biało-zielone. Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii >>>>

📢 Osiedle Leśne w Kostrzynie w końcu odetchnie od tirów? Jest plan budowy nowej drogi na os. Leśnym. To nią będą jeździły tiry do działających tu zakładów pracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa ruszy już w przyszłym roku.