Prasówka 25.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W piątek (25 czerwca) rozpoczął się kolejny weekend z Lubuskim Latem Kulturalnym 2021 w Dąbiu. I to od mocnego brzmienia! Na plaży Ośrodka Wypoczynkowego "Temar" wystąpił heavymetalowy zespół Nocny Kochanek. Zobaczcie zdjęcia z tego koncertu!

W piątek 25 czerwca wystartowała Wartownia. To nowe kulturalne i rozrywkowe miejsce na mapie Gorzowa z miejsca przypadło mieszkańcom do gustu!

Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.