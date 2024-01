Prasówka 26.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 26.01.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 26.01.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie lubuskim 26.01.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, węzeł Świebodzin Północ - węzeł Świebodzin Południe (151. km na odc. 5 km) Wykonywane roboty: realizacja robot w ramach B.U.D. - przegląd obiektów mostowych. Zajęty lewy (szybki) pas ruchu na drodze dwujezdniowej..

📢 Martwe dusze na transgranicznych imprezach w Słońsku? W gminie aż huczy od plotek Jeśli zarzuty samorządowców ze Słońska potwierdzą się, wójta gminy czekają poważne kłopoty. On nie widzi problemu, ale sprawa ma trafić do prokuratury. Chodzi o wyłudzanie dotacji z Unii Europejskiej.

📢 Dramatyczny mecz w hali CRS! Zastal Zielona Góra po horrorze wygrał z Sokołem Łańcut Arcyważne zwycięstwo w rozgrywkach Orlen Basket Ligi odnieśli koszykarze Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie pokonali Sokoła Łańcut 86:84.

Prasówka 26.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taca z niedzielnego nabożeństwa na WOŚP, będzie też inne wsparcie parafii - ciasto, kawa, herbata dla wolontariuszy Nie tylko panie obiecały, że upieką ciasta. Będzie kawa, herbata dla wolontariuszy. I wszystkie pieniądze wrzucone w kościele na tzw. tacę, zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która po raz 32 zagra w niedzielę w całej Polsce i poza jej granicami. Taki będzie wkład parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze.

📢 Byliśmy w środku zabytku z XVIII wieku. To nowe miejsce kultury w Nowej Soli ma być czynne po wakacjach| WIDEO, ZDJĘCIA Magazyn solny w Nowej Soli to jeden z ostatnich zabytków świadczących o historii miasta. Już nie będzie zamkniętym miejscem. Jeszcze w tym roku będą z niego korzystać mieszkańcy. W środku trwają prace remontowe. 📢 Niesamowita wieś w Lubuskiem! Za sprawą regionalistów znalazła się w e-booku i National Geographic! Maciej Boryna i Krzysztofa Danielkowska - regionaliści ze Szprotawy oddali do dyspozycji mieszkańców i turystów kolejnego darmowego e-booka, tym razem o tajemnicach Leszna Górnego położonego w sercu Borów Dolnośląskich. To wieś w gminie Szprotawa z bardzo ciekawą historią, którą warto poznać! 📢 Takie będą raty kredytów w 2024 roku. Zobaczcie ile teraz kosztuje kredyt hipoteczny Rynek mieszkaniowy obfituje w wiele ofert. A jak sprawa wygląda z kredytami hipotecznymi? Od gigantycznych podwyżek rat kredytów po pandemii raty spadły jednak nawet nie zbliżyły się do tych, które pamięta wielu kredytobiorców. Jaka będzie sytuacja w tym roku? Kiedy kredytobiorcy mogą liczyć na jeszcze niższe raty? Sprawdzamy.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Archiwalne zdjęcia Jasienia z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Laskowik i Rewiński przyjechali rozbawiać mieszkańców Jasień na niesamowitych, archiwalnych zdjęciach z lat siedemdziesiątych zupełnie nie przypomina dzisiejszego miasta. Wiele się tutaj zmieniło. W budynku, w którym dziś mieści się urząd miejski, był dawniej zakład. W tamtym czasie wielką atrakcją w Jasieniu był przyjazd Zenona Laskowika i Janusza Rewińskiego.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Pobił i upokorzył nastolatka. Drastyczne nagranie wypłynęło do sieci Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, jak nastolatkowie znęcają się nad swoimi rówieśnikami. Do internetu trafiło właśnie kolejne wideo, na którym widzimy, jak w brutalny i wulgarny sposób chłopak jest bity i upokarzany. 📢 Śmierć Polki na wakacjach w Indonezji. 27-letnia Aleksandra zginęła w wypadku 27-letnia Aleksandra Buchar zmarła w Indonezji w wypadku. Polka zginęła po tym, jak skuter, którym podróżowała z partnerem, zjechał w przepaść. Kobietę pożegna burmistrz z rodzinnego miasta. 📢 Anna Mikołajczyk do wyborów będzie pełnić funkcję burmistrza w Krośnie Odrzańskim W czwartek (25 stycznia) wojewoda lubuski Marek Cebula wręczył akt powołania do pełnienia funkcji burmistrza Krosna Odrzańskiego Annie Mikołajczyk, która do tej pory była sekretarzem w krośnieńskim urzędzie miasta.

📢 Zabytkowa winnica pod Zieloną Górą na trasie obwodnicy Droszkowa. Czy jest rozwiązanie, które pozwoli na budowę, nie niszcząc winorośli? Województwo lubuskie jest jednym najbardziej kojarzonych z winiarstwem regionem w Polsce. O tak mocnej pozycji zadecydowały rewelacyjne pod uprawę winogron tereny, ale też mocna promocja turystyki winiarskiej, choćby Lubuski Szlak Wina i Miodu czy Winobranie, które co roku przyciągają wielu amatorów lubuskiego wina. Regionalne winiarstwo przeżywa prawdziwy rozkwit. Etnocentryzm konsumencki zauważają też restauratorzy, promując zakorkowane lubuskie butelki w witrynach, bo te zachęcają klientów bardziej niż importowane.

📢 Koniec koszmaru zaniedbanych zwierząt z gospodarstwa pod Krzeszycami. Głodzone i schorowane bydło znalazło nowy dom O dramacie bydła należącego do gospodarza z Przemysławia (gm. Krzeszyce, pow. sulęciński) pierwszy raz pisaliśmy 9 lat temu (!). Sprawa była znana lokalnym służbom i władzy. Mimo to latami nie udawało się odebrać zwierząt mężczyźnie, który je głodził i w rażący sposób zaniedbywał. W końcu sprawa przybrała obrót - w czwartek 25 stycznia służby odebrały mężczyźnie zwierzęta.

📢 Sybiracy z Sulechowa spotkali się z burmistrzem, by przypominać młodszemu pokoleniu o tragedii na nieludzkiej ziemi Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys spotkał się z członkami Koła Związku Sybiraków nr 2 w Sulechowie na tradycyjnym spotkaniu noworocznym. W części artystycznej wystąpił duet Winne Grona, który zaprezentował m.in. kolędę sybiracką oraz kolędę zesłańców Sybiru Kresowego, dodając wyjątkowy wymiar kulturowy temu spotkaniu... 📢 Darmowe bilety MZK dla studentów UZ. Czy Zielona Góra zrobi to jako pierwsza? To zachęta dla przyszłych studentów Zielona Góra ma być pierwszym w Polsce miastem, w które udostępni studentom darmową komunikację miejską. Chcemy zachęcić młodych ludzi do studiowania w Zielonej Górze – mówi prezydent, Janusz Kubicki. 📢 Ktoś zadzwonił do 37-latka z Lubuskiego. Przedstawił się jako pracownik banku. Mężczyzna stracił fortunę W ostatnim czasie do 37-letniego mieszkańca powiatu nowosolskiego zadzwonił oszust podszywający się pod pracownika banku. Poinformował on 37-latka, że ktoś włamał się na jego konto i zgromadzone tam oszczędności są zagrożone. Nieświadomy mieszkaniec gminy Nowa Sól za namową przestępcy przelał oszustowi kilkaset tysięcy złotych. Policjanci przypominają o ostrożności!

📢 WOŚP 2024 w Zielonej Górze. Sprawdź co będzie się działo. Oto wydarzenia towarzyszące tegorocznej zbiórce i najciekawsze licytacje 32.Finału Do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została tylko chwila. Najbliższa niedziela, 28 stycznia zapowiada się pełna wrażeń. Zebraliśmy informacje o najciekawszych wydarzeniach towarzyszących zbiórce i zaskakujących licytacjach, w których można wziąć udział na kilka sposobów. Zobacz przegląd WOŚPowych atrakcji w Zielonej Górze i wybierz coś dla siebie. 📢 Przebudowa Spichrzowej w Gorzowie ruszy wiosną. Wykonawca już wybrany Konsorcjum firm Tormel i Wuprinż wygrało przetarg na przebudowę ostatniego odcinka ulicy Spichrzowej w Gorzowie. Potrwa ona 14 miesięcy. Zmieni się też skrzyżowanie koło mostu Staromiejskiego. 📢 Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?

📢 Lubuski żołnierz potrzebuje pomocy! Trwa zbiórka na leczenie mieszkańca Krosna Odrzańskiego Lubuski żołnierz potrzebuje pomocy! Zdzisław Czarnota jest emerytowanym mundurowym z Krosna Odrzańskiego. 10 lat temu wykryto u niego... raka piersi. Z chorobą udało się wygrać, ale nowotwór kilka lat temu zaatakował ponownie. Trwa zbiórka na leczenie krośnianina.

📢 Koszmarny wypadek. Drzewo spadło na jadący przez Lubuskie samochód: zbiło szybę i zniszczyło maskę W nocy z 24 na 25 stycznia w Lubuskiem mocno wiało. Strażacy przyjęli tej nocy wiele interwencji. Jedna z nich dotyczyła powalonego w powiecie sulęcińskim drzewa na jadące auto. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Może na parkingach z tych zdjęć znajdziesz auto swoich rodziców? Tak się kiedyś parkowało w Zielonej Górze Wydaje się, że problemy z parkowaniem w Zielonej Górze kierowcy mają od zawsze. Ale jeszcze kilka dekad temu w centrum miasta nie trzeba było długo szukać, żeby znaleźć wolne miejsce. Pod blokiem też parkowało się bez trudu. Po mieście jeździły głównie fiaty 126p i 125p, wartburgi i polonezy. Zobacz zdjęcia wybitnego zielonogórskiego fotografika Czesława Łuniewicza. 📢 Nadodrzański Oddział Straży Granicznej zyska 22 nowych funkcjonariuszy? Kandydaci przystąpili do egzaminów w Krośnie Odrzańskim We wtorek (23 stycznia) w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej przeprowadzony został drugi etap postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszy raz w tym roku kandydaci mieli możliwość zdawania egzaminów w siedzibie oddziału w Krośnie Odrzańskim. Było ich 22.

📢 Urodziny Piotra Protasiewicza. Sto lat dla ikony Falubazu Zielona Góra! Piotr Protasiewicz to żużlowa ikona Falubazu Zielona Góra. 25 stycznia 2024 roku skończył 49 lat. „Protas”, który ponad 30 lat zdobywał wiele laurów na żużlowych torach, dziś w speedway'u działa już w zupełnie innej roli. 📢 Zastal Zielona Góra przed batalią o pozostanie w elicie. Najpierw bitwa z Sokołem Łańcut Utrzymanie w Orlen Basket Lidze - to cel Enei Stelmetu Zastalu. W czwartek 25 stycznia o godz. 19.30 zielonogórzanie rozpoczną serię meczów, które zadecydują o ich pozostaniu w najwyższej klasie rozgrywek. W hali CRS zmierzą się z ekipą Muszynianki Domelo Sokoła Łańcut. 📢 Kubicki: Jeżeli nie dojdziemy do większego poziomu, możemy skończyć jak Łódź Według prezydenta Janusza Kubickiego, Zielona Góra znajduje się na fali wzrostowej, dlatego potrzebuje podniesienia poprzeczki. – 200 tysięcy mieszkańców, to jest optymalna liczba do rozwoju – diagnozuje.

📢 Gorzów będzie miał cztery „nowe” autobusy. Każdy za prawie milion! W czwartek 25 stycznia do Gorzowa mają trafić pierwsze dwa z czterech autobusów. Pojazdy mają już ponad sześć lat. Pasażerów będą wozić od początku lutego. 📢 Koniec procesu w sprawie "afery szprotawskiej"! Było mnóstwo emocji, a nawet łez! W środę 24 stycznia w Sądzie Rejonowym w Żaganiu zakończył się proces w tak zwanej "aferze szprotawskiej". Na publikacji wyroku przez sędzię Agnieszkę Królewicz-Kniat nie stawił się żaden przedstawiciel Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, która oskarżała burmistrza Mirosława Gąsika oraz zamieszanego w sprawę geodetę. Współoskarżonym był również ksiądz parafii polsko-katolickiej, który zmarł w grudniu 2020 roku.

📢 Gorzów znów zamknął cmentarze. Chodzi o trzy nekropolie W związku z silnym wiatrem, jaki pojawia się w północnej części Lubuskiego, w Gorzowie zdecydowano o zamknięciu trzech cmentarzy.

W środę (24 stycznia) doszło we Wrocławiu do dziwnego wypadku. Dwóch cudzoziemców z Indii chciało przejechać autem przez... zalany most. Droga była zamknięta dla ruchu, ale tak ich poprowadziła nawigacja. Samochód utkwił w wodzie. Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. 📢 Rolnicy protestują w Lubuskiem i pozostałych częściach Polski. Zablokowali Gorzów W środę 24 stycznia w każdym regionie Polski odbywają się protest rolników. Sprzeciwiają się m.in. temu, że zboże z Ukrainy trafia na rynek europejski, przez co oni ponoszą ogromne straty.

📢 Kursanci szkoły policyjnej patrolują Lubsko. To już kolejna wizyta przyszłych funkcjonariuszy w mieście Grupa kursantów Szkoły Policji w Pile przyjechała do Lubska. To już trzecia wizyta przyszłych policjantów w mieście. Tutaj poznają tajniki zawodu. 📢 Cyberoszuści atakują! Ofiarami są seniorzy i młodzi. Z kont kradną pieniądze, zaciągają kredyty, które trzeba spłacać. Jak działają oszuści? Ataki cyberprzestępców dotykają już nie tylko seniorów i osoby mniej zaawansowane technologicznie. Coraz zręczniejsze podszywanie się oszustów pod instytucje finansowe, kurierów czy nawet osoby z rodziny jest niestety codziennym zjawiskiem, przed którym przestrzega zielonogórska Policja. Kluczowym elementem walki z cyberprzestępczością jest edukacja. Sprawdź, jakie są typowe cechy fałszywych komunikatów. Jak sprawdzić, czy strona internetowa jest bezpieczna?

📢 Kolejny duży wyciek danych Polaków! Chodzi o imiona i nazwiska oraz numery PESEL. Tym razem to nie sprawka hakerów Kolejny duży problem z wyciekiem danych osobowych obejmuje najważniejsze prywatne informacje Polaków. Do sieci mogły trafić m.in. numery PESEL, imiona i nazwiska, a nawet dane medyczne dużej liczby osób. Sprawdź, czy twoje dane są wśród nich.

📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air". Współtwórcami Tom Hanks i Steven Spielberg Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Steven Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych! 📢 Wyjątkowa wystawa Piotra Szulkowskiego „Woda + Środowisko + Sport + Życie” w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego W Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego im. prof. Jana Berdyszaka odbył się wernisaż wystawy Piotra Szulkowskiego „Woda + Środowisko + Sport + Życie”. 📢 Wysoki poziom lubuskich rzek. Czy roztopy i ulewne deszcze mogą być groźne? Sprawdziliśmy, jak wysoki jest poziom lubuskich rzek. W wielu miejscach stan jest niższy, niż jeszcze dwa czy trzy tygodnie temu. Pamiętajmy jednak, że w Polski dotarło gwałtowne ocieplenie, padają też ulewne deszcze. Czy to może przełożyć się na wzrostu poziomu wody? Sprawdzamy.

📢 Brutalne morderstwo w Brójcach. Policja ma sprawców. Zatrzymano 19-latka i 17-latka. Była jeszcze trzecia próba morderstwa! Dzięki zaawansowanym metodom śledczym możliwe było ustalenie i zatrzymanie 19-latka, który we wrześniu ubiegłego roku dokonał zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec. Praca lubuskich policjantów doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki oprócz zatrzymanego wcześniej 19-latka, stoi również jego 17-letni kolega. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

📢 Gorzów. Torowisko wzdłuż Pomorskiej do przebudowy. Będzie też przetarg na projekt nowej linii Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na dokumentację przebudowy torowiska wzdłuż ul. Pomorskiej. Tak samo będzie z budową torowiska wzdłuż ul. Jancarza. 📢 Czy te dysproporcje zadecydują o rozpadzie województwa? Czy Gorzów jest marginalizowany? Kiedy w Zielonej Góry rozpoczyna się właśnie dyskusja o tym, co zrobić, aby miasto liczyło 200 tysięcy mieszkańców, w kurczącym się Gorzowie Wlkp. trwa dyskusja o jego pozycji i statusie w województwie. 📢 Koncert Marka Torzewskiego w Sulechowie. Sala wypełniła się po brzegi Sulechów stał się świadkiem wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, które przyciągnęło tłumy miłośników muzyki operowej i nie tylko. Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, zaprosił do miasta jednego z najwybitniejszych polskich tenorów Marka Torzewskiego, który wystąpił w Sulechowskim Domu Kultury. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się po brzegi.

📢 Ministerstwo Edukacji Narodowej zadecydowało: oceny z religii nie będą wliczane do średniej Oceny z zajęć z religii i etyki nie będą miały wpływu na roczne i końcowe oceny uczniów - postanowiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od kwietnia bieżącego roku. Swoją decyzję ministerstwo tłumaczy tym, że uczęszczanie na te zajęcia jest dobrowolne.

📢 Dramat zwierząt w Krzeszycach. Stado bydła jest głodzone i pozbawione opieki? Sprawa zaniedbanego bydła z Krzeszyc w powiecie sulęcińskim ciągnie się od lat. Chodzi o zwierzęta przebywające w jednym z gospodarstw, którym właściciel nie potrafi zapewnić należytej opieki. Z ostatnich zdjęć i relacji mieszkańców wynika, że sytuacja krów wciąż jest dramatyczna. Czy ich koszmar kiedyś się skończy? 📢 Psy do przygarnięcia w Żarach. Jeśli planujecie zakup zwierzaka do swojego domu, pomyślcie o adopcji Pies to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Wiele osób marzy o tym, żeby mieć w domu takiego przyjaciela, najlepiej określonej rasy. Często wiele cudownych psów czeka na przygarnięcie zupełnie za darmo.

📢 13 salonów fryzjerskich z Zielonej Góry, które najczęściej polecają klientki To miejsce, do którego idziemy z pełnym zaufaniem. Po wyjściu może się okazać, czy mamy lepsze samopoczucie, czy gorsze, choć czasem może się okazać, że nikt nie zauważy naszych zrealizowanych planów i efektów starań stylisty. Jak wybrać fryzjera, żeby fryzura podkreśliła, lub wydobyła urodę, dodała nowej energii i zwyczajnie - podobała się nam? Najlepsze są opinie innych o danym salonie. Wybraliśmy 13 takich polecanych miejsc w Zielonej Górze. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Będzie przebudowa drugiej nitki wiaduktu na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze 20 lutego minie termin składania ofert na przetarg ogłoszony przez miasto Zielona Góra w sprawie przebudowy wiaduktu zachodniego w ciągu ul. Zjednoczenia. Procedura ruszyła, a jeszcze nie jest gotowa pierwsza nitka. Prezydent miasta uspokaja. 📢 Nieczynny poewangelicki kościół w Babimoście po wielu latach doczekał się remontu Ten kościół jest nieczynny od 1945 roku. Popadał w ruinę, ale jest dobra wiadomość. Po wielu latach uda się rozpocząć remont. Będzie nowa wieża i elewacja. To pierwszy etap przebudowy budynku posakralnego… Umowa na remont poewangelickiego kościoła została podpisana. Kiedy koniec prac? 📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Paulina Rzeźniczak pochodzi z Międzyrzecza. Lubuszanka z mężem odliczają już dni do porodu Wciąż niewielu o tym wie, ale Paulina Rzeźniczak (z domu Nowicka) to rodowita Lubuszanka! Piękna 30-latka, o której głośno jest w mediach, pochodzi z Międzyrzecza. To tutaj ma swój rodzinny dom i ukochanych bliskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Międzyrzeczu zorganizowała Baby Shower! 📢 W lubuskiem powstanie nowy most na Bobrze! Szprotawa chce połączyć dwie wsie Burmistrz Mirosław Gąsik informuje, że trwają intensywne prace w związku z pomysłem budowy kładki pieszo-rowerowej, która połączy szprotawskie wsie: Nową Kopernię i Dziećmiarowice. Nowa przeprawa przez Bóbr z pewnością ucieszy nie tylko mieszkańców tych miejscowości. Pierwsze, przykładowe wizualizacje kładki zostały opracowane przez dr inż. Mateusza Rajchela z Politechniki Rzeszowskiej. 📢 W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę Dawna synagoga w Międzyrzeczu za jakiś czas stanie się ekspozycją poświęconą judaikom. Na razie, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej stało się właścicielem byłej miejskiej synagogi. Środki na zakup wygospodarowało jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w zachodniej Polsce powstanie unikalna ekspozycja judaistyczna.

📢 W Kostrzynie rozbił się wojskowy MiG. O tej katastrofie nikt miał nie wiedzieć. Wciąż jednak pamiętają o niej mieszkańcy miasta Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowi MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów wojskowych. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 W Zielonej Górze powstają zegarki, które zachwycają! Polon, Zawisza Czarny, Kościuszko, Kopernik... Znacie je? Choć ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią, to powstają one także w… Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie. 📢 Gala Sportu Lubuskiego 2024. Zobaczcie, jak nagradzaliśmy sportowców | FILM, ZDJĘCIA Gala Sportu Lubuskiego w Zielonej Górze zwieńczyła 61. Plebiscyt Sportowy „Gazety Lubuskiej" na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubuskiego w 2023 roku. Najlepszych wybrała plebiscytowa kapituła, a najpopularniejszych nasi Czytelnicy. Zapraszamy do obejrzenia skrótu wideo z gali.

📢 Studniówka CKZiU "Elektryk" z Nowej Soli. Zobaczcie jak uczniowie bawili się na studniówce w Zielonej Górze O maturze jeszcze będzie czas myśleć! Teraz liczyła się zabawa! Zobaczcie jak na studniówce bawili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” z Nowej Soli. 📢 Tak się bawi, tak się bawi VII LO w Zielonej Górze! Zobaczcie zdjęcia ze studniówki! Ależ była zabawa! Przydała się sportowa kondycja, by bez zadyszki wykonywać taneczne układy na parkiecie podczas studniówki. Absolwenci VII LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze bawili się w piątkowy wieczór na sali w hotelu Grape Town. Humory dopisywały, bo jak mówili młodzi, to jest ich czas. Na zresetowaniem się przed pełną mobilizacją do matury. 📢 Studniówka V LO w Zielonej Górze. Wspaniała zabawa z klasą i świetną muzyką! Zobaczcie zdjęcia Pięć klas maturalnych z V LO w Zielonej Górze imienia Krzysztofa Kieślowskiego bawiło się w piątek w hali akrobatycznej na swojej studniówce. Cieszyli są, że są razem, bo wkrótce ich drogi się rozejdą. A przecież przez pandemię koronawirusa nie dane im było spędzić w szkole tyle czasu, ile powinni.

📢 Szaleństwo nagród w "NASZEJ LOTERII"! Możesz zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji lub paliwo na cały rok! Takiej akcji jeszcze w "NASZEJ LOTERII" nie było! Od poniedziałku, 22 stycznia, od godz. 16.00 będzie można zagrać o dwie nagrody: rewelacyjny, bezprzewodowy odkurzacz najnowszej generacji oraz kartę podarunkową do wykorzystania na stacjach Orlen. Sprawdź szczegóły 📢 W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi. Dom Matki i Dziecka nie przypomina więzienia Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu.

📢 Dla Lubuszan to katastrofa. Jezioro Głębokie znika w oczach. Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń. Czas działać! Jezioro Głębokie, jedno z najpiękniejszych i najczystszych w Lubuskiem traci wodę z każdym miesiącem. Zdjęcia z końca października 2022 roku dosłownie przerażają. W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu był metr wody jest sucho. Żeby z kolei się wykąpać, trzeba przejść pod pomostem, co z jest zabronione! Czy jezioro da się uratować?