Prasówka 26.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 26.12.2023”?

Prasówka 26.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 26.12.2023 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (26.12.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 27, m. Nowogród Bobrzański (40. km na odc. 0,4 km) Wykonywane roboty: budowa oświetlenia drogowego. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min..

📢 Wyłączenia prądu w lubuskim. Gdzie 26.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 26.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa - 26.12.2023 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 26.12.2023 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

Prasówka 26.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Terminy NFZ w woj. lubuskim na tomografię emisyjną. Dane aktualne na 26.12.2023 Jak długo trzeba czekać na tomografię emisyjną na NFZ w województwie lubuskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na tomografię emisyjną w województwie lubuskim może być krótsza (stan na 26.12.2023).

📢 Wypadek koło Rzepina, zderzenie z łosiem na węźle S3. Jedna osoba trafiła do szpitala Do dwóch groźnych zdarzeń na drogach w regionie doszło w poniedziałek, 25 grudnia. Na wysokości Świebodzina auto uderzyło w łosia. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Mniej szczęścia mieli uczestnicy wypadku koło Rzepina. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. 📢 Bp Paweł Socha obchodzi jubileusz sakry. Biskupem jest już 50 lat! We wtorek, 26 grudnia w kościele Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie odbędą się uroczystości związane z jubileuszem 50. rocznicy przyjęcia święceń biskupich przez Pawła Sochę. Uroczysta msza rozpocznie się o 12.00. 📢 Tak są otwarte sklepy w wigilię i Boże Narodzenie - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów w święta [26.12.2023 r.] Sklepy otwarte w Święta Bożego Narodzenia - oto godziny otwarcia sklepów w wigilię oraz 25 i 26 grudnia 2023 roku. Wigilia wypada w niedzielę z zakazem handlu. Również w Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia w Polsce obowiązuje zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. Tradycyjnie część sieci handlowych zmienia godziny otwarcia swoich placówek przed świętami. W wigilię i Boże Narodzenie markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy w wigilię Bożego Narodzenia a także 25 i 26 grudnia i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [26.12.2023 r.] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę.

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [26.12.2023 r.] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [26.12.2023 r.] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [26.12.2023 r.] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [26.12.2023 r.] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [26.12.23] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Boże Narodzenie 2023 na wesoło. Publikujemy najlepsze memy! "Choinka zemdlała", "Pioter no zjedz jeszcze karpika" "Jedz, jedz, babunia specjalnie przygotowała" "Ależ ty zmiarniałaś przez ten rok", "No daj buziaka ciotuni", "Cicho! Kevin leci...", "Ty tylko ten komputer i komputer", "Kiedy się ustatkujesz?"... Znacie to? Każdy zna, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, kiedy rodzinne spotkania przy stole są nieco dłuższe, niż zwykle. Tego typu akcenty to idealna pożywka dla internautów, którym humoru nie brakuje. Przygotowaliśmy dla was najlepsze memy na Boże Narodzenie. Uśmiechnijcie się! 📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

📢 Nowonarodzeni i Gorzowska Orkiestra Dęta znów będą kolędować w katedrze To już świąteczna tradycja. Przy okazji Bożego Narodzenia w katedrze odbędzie się koncert kolęd. Tym razem został on zaplanowany na poświąteczną środę, 27 grudnia.

📢 Auto dachowało na drodze Droszków – Łaz. Na tym zakręcie wypadek goni wypadek Do groźnego zdarzenia doszło w pierwszy dzień świąt, 25 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 282. Między Droszkowem a Łazem kierowca osobowego auta stracił panowanie nad pojazdem i dachował. 📢 Bursztynowa komnata i arka przymierza wciąż tu są? Obok tej ruiny przechodzą tysiące Lubuszan! Tutejsze podziemia kryją niejedną tajemnicę Nie dość, że jest największym kościołem w województwie, to jeszcze skrywa wiele tajemnic. Poszukiwania skarbu wciąż trwają i mówi się, że największe precjoza świata wciąż tu są, nieodkryte. Jakim cudem? Przecież obok tej ruiny każdego dnia przechodzą setki, a czasami tysiące Lubuszan. Nikt nie wie, co mogą kryć te podziemia, czy to wszystko jest tak doskonale ukryte? A może to po prostu wyssane z palca bzdury? Jedno jest pewne, historia gubińskiej fary nie odkryła jeszcze wszystkich kart.

📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Półpasożyt, który niegdyś był czczony. Jemioły jest coraz więcej, arboryści nie dają rady z nią walczyć Jemioły jest coraz więcej i arboryści (specjaliści zajmujący się opieką nad m.in. drzewami – red.) nie dają rady z nią walczyć. Skupiają się na ochronie drzew, które są cenne, bo nie da się ochronić wszystkich; rozprzestrzenianiu jemioły sprzyja ocieplanie klimatu - zauważył w rozmowie z Polską Agencją Prasową dendrolog dr inż. Marcin Kolasiński.

📢 Lekkoatletyka. Święta Bożego Narodzenia panny Natalii. Pierwsza para polskiego sportu przy choince. Opłatek w Lubuskiem, ślub na Mazurach. Urokliwe Górzyska - niewielka, skromna miejscowość oddalona ok. 10 km od Drezdenka, w woj. lubuskim. Właśnie tutaj, Krzysztof i Joanna Kaczmarek od wielu lat prowadzą prywatny interes - tartak rodzinny. A że są leśnikami z wykształcenia, biznes drzewny daje wiele radości i satysfakcji. Wie coś o tym sama Natalia Kaczmarek - mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, wicemistrzyni olimpijska w sztafecie pań 4x400 metrów, wicemistrzyni świata i halowa rekordzistka Polski na 400 metrów, która jeszcze do niedawna spędzała tu każde wakacje.

Górzyska to dom rodzinny czołowej lekkoatletki globu, gdzie tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędza w towarzystwie jednego z najsilniejszych kulomiotów, wicemistrza Europy - Konrada Bukowieckiego i najbliższej rodziny. Oraz suczki Ciapki.

📢 Nawet gdy natrafiono tu na słowiańskie ślady, to czym prędzej je „zasypywano”. Fizycznie i naukowo... Jeziora lubuskie skrywały i skrywają nadal liczne tajemnice z czasów prasłowiańskich. Bo Słowianie w Lubuskiem nie są, jak się okazuje, nacjonalistyczną tęsknotą i komunistyczną propagandą , ale rzeczywistością. Wyspa jest jedyną taką w Polsce konstrukcją, a most, należy do najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych mostów. W mętnej wodzie jeziora znaleziono dębowe pale wbite w dno. 📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 Pożar w wigilijny wieczór. W ogniu stanął budynek gospodarczy w Chlebowie w gminie Gubin Nie dla wszystkich święta są wesołe. W Chlebowie w gminie Gubin paliły się zabudowania gospodarcze. Straty są spore. 📢 Kard. Kazimierz Nycz z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego: Boże Narodzenie dokonuje się dziś w każdej mszy św. Boże Narodzenie dokonuje się dziś w każdej mszy św. w momencie konsekracji - stwierdził metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz w czasie Pasterki w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich. Święta Bożego Narodzenia to - zdaniem teologów - najważniejsze po Wielkanocy święto w Kościele katolickim, wprowadzone dla uczczenia tajemnicy narodzenia Jezusa Chrystusa. Obchodzono je od IV wieku, najpierw w Rzymie. 📢 W Lubuskiem znalazła spokój i możliwość realizowania pasji. Teraz pani Olena prowadzi własną pracownię Olena Kushnir, matka, żona i artystka przyjechała do Żagania po otwartej napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Mówi, że tutaj znajduje spokój i ukojenie, dzięki pięknemu parkowi książęcemu i przyrodzie. Jednak zarówno ona, jak i jej rodzina, wciąż się wzdragają na odgłos syren alarmowych, które u nas na szczęście są tylko próbami alarmu.

📢 Najpiękniejsze choinki w Lubuskiem. Najpiękniejsze bo... Wasze! Tak pięknie je ubraliście! Są Najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie!

📢 Żabi Dwór - od rycerskiego majątku po nowoczesny hotel ze spa Żabi Dwór - to miejsce na prawdziwy relaks z odrobiną luksusu, eleganckie wesele w zabytkowych wnętrzach czy kreatywnego spotkania biznesowego także w parku „Przepiękne miejsce, klimatyczne spa oraz rewelacyjny masaż. Restauracja rodem z warszawskich salonów. Uwielbiam takie miejsca ze smakiem, na pewno wrócę. Polecam.” Podpisano - Nikodem.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie. 📢 Deszczowy, pusty deptak w wigilijne popołudnie...Mamy nadzieję, że grzejecie się w domach w świątecznej atmosferze! Kto liczył na zaspy, ten się przeliczył. Ale i bez śniegu święta mogą być piękne. Byle były rodzinne i radosne. Wówczas takie pustki na deptaku... cieszą. Bo oznaczają, że jesteście razem w domach! 📢 Prezenty w PRL-u i przed wojną. Zobacz, jak obdarowywano się na Gwiazdkę za dawnych lat Prezenty w czasach PRL i przed II wojną światową nierzadko były do siebie bardzo podobne. W czasach, kiedy wiele rzeczy było niedostępnych czy wręcz nieosiągalnych, trzeba było wykazać się nie lada kreatywnością, aby podarować coś oryginalnego pod choinkę. Przypominamy, co Polacy wybierali na upominki na Gwiazdkę.

📢 Sprawca śmiertelnego wypadku w Międzyzdrojach w rękach policji. Dziś ma usłyszeć zarzuty Sprawca wypadku, w którym zginęły trzy osoby, jest w rękach policji. W sobotę około godz. 18 wjechał w spacerującą rodzinę, a potem uderzył w budynek.

📢 Te zwierzęta skradły serca internautów. Z tych zwierząt śmieją się internauci 24.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Co to za okna u dołu Przemysłówki? To przyszła kawiarnia! Coraz bliżej końcowego efektu jest kawiarnia, która będzie w dolnej części Przemysłówki. Dobudówkę właśnie oszklono, a wiosną zacznie się montaż biało-czarnej elewacji.

📢 Liczę się z tym, że odbiję się od drzwi. Wówczas wracam 550 km do domu i Wigilię spędzę z sąsiadką - mówi zielonogórzanka Agnieszka Fletcher "James Fletcher uprowadził dzieci z domu w lipcu 2022. Od tego czasu ucieka z nimi, przeprowadza się, ukrywa dzieci, uniemożliwia mi z nimi kontakt na każdy możliwy sposób. W ostatnim zażaleniu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu napisał, że od wielu lat zaniedbywałam dzieci, biłam je oraz jego. James użył tego sformułowania dopiero po otrzymaniu decyzji Sądu, że dzieci mają wrócić do mamy, czyli do mnie” - czytamy w piśmie pani Agnieszki przesłanym do redakcji. 📢 Georgina Rodriguez na pikantnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo zmysłowo! Zdjęcia 24.12.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA

📢 Chciałoby się zawołać „Konstytucja”, ale głos więźnie w gardle. Ile ona właściwie dziś znaczy? Ile znaczy wolność słowa, niezależność, pluralizm? Przekonamy się już wkrótce...

📢 Dyżury aptek w Zielonej Górze w świąteczne dni. Gdzie po lekarstwa w święta w Zielone Górze? W trakcie trzech świątecznych dni może się zdarzyć, że w domu zabraknie lekarstw na przeziębienie, przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych. Codziennie inna apteka w Zielonej Górze będzie miała dyżur. Sprawdź, kiedy i do której apteki można pojechać po potrzebne tabletki. Dyżur w aptece zaczyna się i kończy o godzinie 8. 📢 Młody śpiewak - baryton ze Strzelec Krajeńskich podbija Europę. Jakub Czerwonka zadebiutował z sukcesem w niemieckim Ueckermünde W ubiegłą sobotę (16 grudnia) w sali ratuszowej Zamku Książąt Pomorskich w Ueckermünde odbył się międzynarodowy koncert bożonarodzeniowy Stowarzyszenia Muzycznego Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V. Wziął w nim udział, pochodzący ze Strzelec Krajeńskich - Jakub Czerwonka. 📢 Już wiemy, kiedy gorzowskie koszykarki zagrają z Galatasaray Stambuł! FIBA już oficjalnie potwierdziła, że w 1/8 finału EuroCup Women InvestInTheWest Enea AJP Gorzów zmierzy się z Galatasaray Cagdas Factoring Stambuł. Zespół ze stolicy Turcji to największy faworyt tegorocznych rozgrywek.

📢 Kierowca wjechał w pieszych w Międzyzdrojach. Nie żyją trzy osoby Tragedia w Międzyzdrojach. Trzy osoby nie żyją, w tym 7-letnie dziecko. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. 📢 Lubuskie: okrutna zbrodnia. Zamordowano kobietę. Oskarżeni to... syn i wnuk ofiary Do brutalnego zabójstwa 66-letniej kobiety matki i babci doszło w drugi dzień świąt w ubiegłym roku w Klenicy w powiecie zielonogórskim. Jeszcze przed pierwszą rocznicą śmierci kobiety, Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom. To syn i wnuk kobiety. 📢 Pierwsza taka szopka bożonarodzeniowa w tej parafii. Będą w niej żywe zwierzęta! Przy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła powstała żywa szopka bożonarodzeniowa. Będzie można ją oglądać przez dwa dni. To pierwsza taka szopka w tej parafii.

📢 Kolizja w Kostrzynie: wyglądała groźnie ale nikt nie ucierpiał. Uszkodzone zostały jednak trzy samochody Do zdarzenia doszło dziś po 13.00 na ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Uszkodzone zostały łączeni trzy samochody soobowe. 📢 Głośne pożary i katastrofy w Zielonej Górze. O nich mówiła cała Polska Pożar hali z toksycznymi odpadami w Przylepie w lipcu tego roku, odbił się szerokim echem w całym kraju i był jedną z najpoważniejszych katastrof, jakie dotknęły Zieloną Górę. 13 lat temu dramatyczne sceny rozegrały się na os. Pomorskich, gdzie wybuchy gazu zdemolowały kilkadziesiąt mieszkań i pozbawiły życia jedną osobę. Głośno też było o kobietach, które celowo wysadziły mieszkanie w wieżowcu, trzech dużych pożarach w centrum miasta i olbrzymim pożarze lasu. Przypominamy szczegóły tamtych wydarzeń.

📢 Budżet Nowej soli na 2024 roku przyjęty. Miasto planuje mnóstwo inwestycji 227 milionów złotych dochodów i 262 miliony wydatków planuje Nowa Sól w 2024 roku. Przed świętami radni uchwali budżet miasta. Prezydent Jacek Milewski przedstawił planowane inwestycje. Z krytycznym oświadczeniem wystąpił radny Roman Wilant. 📢 Do kogo po pomoc medyczną w święta? Wykaz czynnych placówek w województwie lubuskim Lubuski NFZ przypomina, że Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest dostępna całodobowo w weekendy oraz dni wolne od pracy. Nie wymaga skierowania i obejmuje pilne przypadki medyczne, gdy lekarz rodzinny nie pracuje.

📢 Tak będzie biegła ścieżka wzdłuż Kłodawki. W Gorzowie i Kłodawie będzie miała długość 5,2 km Znany jest już przebieg kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Na terenie Gorzowa będzie miała prawie 3,5 km. Kolejne 1,7 km wybuduje u siebie gmina Kłodawa.

📢 Nietypowe życzenia świąteczne od urzędników ze Strzelec Kraj. Z dystansem i przymrużeniem oka! Takich świątecznych życzeń na pewno nie widzieliście. Urzędnicy ze Strzelec Krajeńskich nagrali je z przymrużeniem oka. Była furmanka, koń i sceny rodem z kultowego filmu „Miś”. Nagrywać było trzeba szybko, bo śnieg już topniał! Ale po kolei… 📢 61. Sportowy Plebiscyt Gazety Lubuskiej. Wybieramy najpopularniejszych i najlepszych w 2023 roku Trwa 61. edycja Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej”. Rozpoczęliśmy od wyboru najpopularniejszych lubuskich sportowców mijającego roku, których poznamy dzięki głosowaniu Czytelników. Z kolei plebiscytowa kapituła wskaże najlepszych.

📢 Wigilia, to było wolne od szkoły, dobre żarcie, luz – blues i słodycze. Żalu za domem nie było | WIGILIE W BIDULU LAT 90 Choinka sięgała sufitu, co wcale nie było proste, bo w największej sali pałacu w Sławie była jeszcze antresola. To świąteczne drzewko pamiętają wszyscy, którzy bywali w tym domu dziecka na święta. Nikt nie pamięta żalu dzieci za domem, bo ich dom był właśnie tam. – Nie było czegoś takiego, że ktoś płakał, bo chciał iść do domu, do mamy i taty – mówi dawna wychowanka.

📢 Skutki wichury w Lubuskiem. Strażacy interweniowali 65 razy w całym województwie W Lubuskiem mocno wieje, na szczęście interwencji nie było wiele. W całym województwie strażacy przyjęli 65 zgłoszeń związanych ze skutkami silnych wiatrów. 📢 Które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w sobotę? Znamy kalendarz niedziel handlowych 2024 Najbliższa niedziela 24 grudnia, a więc Wigilia, miała być niedzielą handlową. Pod koniec listopada Sejm zdecydował jednak o przeniesieniu jej na inny termin, zatem w kalendarzu nie ma już niedziel handlowych 2023. A które sklepy będą otwarte w Wigilię? Jak zmienią się godziny otwarcia największych sieci w piątek i sobotę? Znamy też kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano w przyszłym roku? 📢 To mogą być najważniejsze opinie w sprawie pożaru odpadów w Zielonej Górze Przylepie. Jeszcze mogą zgłaszać się poszkodowani WIDEO Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze czeka na opinie biegłych, które mogą się okazać najważniejsze w śledztwie w sprawie pożaru składowiska odpadów w Zielonej Górze Przylepie. Tymczasem zapadł wyrok w sprawie składowania odpadów.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 22.12.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 22.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 22.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Najlepsze filmy na Boże Narodzenie. TOP 10 świątecznych filmów dla dzieci i dorosłych. Nie tylko "Kevin sam w domu" TOP 10 świątecznych filmów na Boże Narodzenie. Programy telewizyjne dopiero są układane, ale jedno jest pewne. Świąteczne filmy przez cały grudzień pojawiają się w programach telewizyjnych największych stacji. Jakie filmy świąteczne pojawią się w telewizji w tym roku? Kevina na pewno nie zabraknie. Jeden z największych świątecznych hitów - „Kevin sam w domu” pojawi się w programie jak zwykle w wigilijny wieczór. Ten świąteczny film stał się już bożonarodzeniowym rytuałem. Święta to szczególny czas, w którym spotykają się całe pokolenia rodzin. Święta przed telewizorem to nie musi być ostateczność. Świąteczne filmy mogą połączyć, być pretekstem do rozmów, zabaw i żartów. Widziałeś je wszystkie?

📢 Miejski Sylwester pod chmurką. Szampańska zabawa i największe hity ponownie w Zielonej Górze. Przywitaj Nowy Rok w sercu miasta Rok dobiega końca, szampański wieczór coraz bliżej. Nie masz planów? Urząd Miasta w Zielonej Górze zaprasza na sylwestra pod chmurką. Zapowiada się wieczór pełen energii i tanecznych hitów. Gdzie się odbędzie?

📢 Lubuska firma handlowała złomem i odpadami. Kontrola wykazała, że może być zamieszana w oszustwa podatkowe Funkcjonariusze lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przeszukali jedną z lubuskich firm, która nie płaciła podatków. Szef KAS podjął decyzję o zablokowaniu blisko 5 mln. zł na rachunku bankowym podejrzanej grupy. 📢 Lubuskie: to będzie dramat... Te gminy się wyludnią! Najnowsze prognozy Głównego Urzędu Statystycznego nie pozostawiają złudzeń. Do 2040 roku systematycznie będzie zmniejszać się liczba mieszkańców naszego kraju. Spadek zanotuje również województwo lubuskie. Są jednak gminy w regionie, w których liczba mieszkańców wzrośnie.

📢 2 stycznia Gorzów uruchomi nową linię tramwajową. Będzie wozić pasażerów na ul. Dworcową Od wtorku 2 stycznia 2024 w Gorzowie znów będzie jeździła tramwajowa linia nr 4. Będzie woziła pasażerów między krańcówką przed rondem Gdyńskim a skrzyżowaniem ul. Dworcowej z ul. Jancarza. 📢 Ogromne złoża srebra i miedzi w Lubuskiem. Takiego bogactwa nikt się nie spodziewał! Wielkie złoża rudy miedzi i srebra znajdują się pod ziemią w rejonie trzech lubuskich wsi. Jeśli w przyszłości ruszy ich wydobycie, będzie to oznaczać ogromne bogactwo dla całego regionu! Czy to się ziści? Czy jest możliwość, że kopalnia srebra i miedzi ruszy? 📢 Wygraj Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Spraw sobie prezent na Święta i Nowy Rok. Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Ogromna, czterometrowa ruchoma szopka zachwyca w Zielonej Górze. "Jest przepiękna" | WIDEO, ZDJĘCIA Magię bożonarodzeniową czuć już bardzo mocno w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Od 17 grudnia w murach świątyni można podziwiać przepiękną blisko czterometrową, ruchomą szopkę z Krakowa. Mało tego, gościnnie nie brakuje również szopek z innych krajów. Ruchome elementy, muzyka, pięknie ledowe oświetlenie. Zobaczcie zdjęcia i film, warto!

📢 W Lubuskiem trafiono na rudy miedzi i srebra. Czy koło Żar i Żagania powstanie drugie Klondike? W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Po wykonanych w ubiegłym roku (2022) otworach rozpoznawczych Amarante opracowało dodatek do dokumentacji geologicznej. Udokumentowane zasoby miedzi i srebra wynoszą ponad 100 mln ton rudy. 📢 Są bezwzględni i niebezpieczni. Okradają domy i mieszkania w Lubuskiem. Uważajcie! Pilnujcie torebek, zamykajcie drzwi od domu, dobrze zabezpieczcie swoje mieszkania. Święta (i nie tylko!) to raj dla tego typu przestępców. Policja wystawiła listy gończe za tymi Lubuszanami. Publikujemy ich zdjęcia oraz rysopisy (szczegóły poniżej). Osoby te poszukiwane są m.in. za kradzieże z włamaniem. Rozpoznajesz kogoś?

📢 Najrzadsze nazwiska w Lubuskiem. Nosi je zaledwie kilka osób. Twoje też jest na liście? Mieszkańcy Lubuskiego używają ponad 32 tysiące różnych nazwisk - wynika z danych zapisanych w rejestrze PESEL. Nowak, Kaczmarek, Kowalski, Wożniak, Szymański to najpopularniejsze nazwiska w regionie. Które należą do najrzadszych? 📢 Siedem dziewczyn dołączyło do Stal Girls. Oto nowe podprowadzające Stal Gorzów w nowym sezonie będzie miała siedem nowych podprowadzających. Dołączą one do dziewczyn, które są w grupie, która już pracowała na zawodach w tym roku.

📢 Lubuskie Las Vegas znowu rozbłyśnie! To będzie najbardziej oświetlona wieś w Lubuskiem. Przyjedziecie tutaj? Gotowi? Niedługo rozbłyśnie lubuskie Las Vegas. Popowo przystroi się w setki tysięcy światełek. I znowu zjadą się tutaj tłumy ludzi. 📢 Uwierzycie? W Lubuskiem będzie nowe miasto! Wszystko stanie się 1 stycznia Już w styczniu 2024 r. kilkadziesiąt wsi w Polsce zyska status miasta. W Lubuskiem też będzie taka zmiana.

📢 Pensja minimalna w 2024 roku - taka będzie podwyżka. Zobacz, jak wzrośnie płaca od stycznia Wiemy, ile wyniesie płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce w 2024 roku. Tyle będzie można zarobić od stycznia. Zobacz, jakie będą zarobki od stycznia przyszłego roku. 📢 Nie tylko Hurghada: 15 niesamowitych atrakcji Luksoru, które musicie zobaczyć. Śpiewający posąg, mumie krokodyli, tajemnicza kobieta-faraon Wszyscy kochamy wypoczynek w Hurghadzie nad Morzem Czerwonym, ale trzeba przyznać, że jeśli chcecie poznać autentyczne życie współczesnych Egipcjan i zobaczyć najwspanialsze cuda starożytnego Egiptu, musicie wybrać się gdzieś indziej. Najwspanialsze cuda zaginionej cywilizacji faraonów czekają na was w Luksorze, do którego możecie łatwo dostać się z Hurghady. Przedstawiamy 15 najbardziej wyjątkowych atrakcji Luksoru – wśród nich śpiewający posąg i niesamowite mumie krokodyli.

📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 Co wie o tobie Google? Nawet bardzo osobiste rzeczy. Sprawdź, jak postrzega cię wyszukiwarka Każdy, kto w dzisiejszych czasach korzysta z internetu musi pogodzić się z faktem, że bezpłatny dostęp do informacji także ma swoją cenę: są nią nasze dane. Każda wpisana w wyszukiwarkę fraza to ślad, jaki po sobie pozostawiamy. Jeśli w dodatku zalogujemy się do konta Gmail lub w serwisie YouTube, Google będzie w stanie bardzo dokładnie poznać nasz profil. Jak sprawdzić, co wie o nas wyszukiwarka? Wystarczy kliknąć w linki znajdujące się w galerii. Do sprawdzenia części opcji trzeba się najpierw zalogować do konta Google. 📢 Bombki z PRL-u poszukiwane przez kolekcjonerów. Ile są warte? Zobacz przykładowe ceny Produkowane w czasach PRL-u ozdoby choinkowe dziś mogą być sporo warte. Za niektóre kolekcjonerzy są skłonni zapłacić nawet kilkaset złotych. Warto więc dbać o stare bombki, bo z czasem będą zyskiwały na wartości.

📢 To musi być miłość! Złote Gody w Nowej Soli. Ponad czterdzieści par małżeńskich zostało uhonorowanych medalami za pół wieku w małżeństwie W tym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego świętowało w Nowej Soli ponad czterdzieści par. Minęła pandemia, więc te pary mogły wziąć udział w uroczystościach w Nowosolskim Domu Kultury.

📢 Księżna Czartoryska: Na Ziemi Lubuskiej czuje się związek z Kresami Kilka dni temu w lubuskim Skwierzynie ustanowiono Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej, patronki rodzin kresowych. Miejsce nie jest przypadkowe, to tutaj przybyli przesiedleńcy z wołyńskiego Klewania, a z nimi, w ukryciu, cudami słynący maryjny wizerunek. Nie mogło zabraknąć na tym wydarzeniu księżnej Barbary Marii Czartoryskiej. Klewań to przez wieki gniazdo tego rodu... 📢 Długość dnia i nocy w Polsce. Jak się zmieniają w ciągu roku? Sprawdź jaka jest długość dnia na równiku - KALENDARZ [19.02.2021] Długość dnia w Polsce zmienia się w ciągu roku. Jak obliczyć długość dnia? Ile wynosi ona na równiku? Sprawdź kalendarz, w którym można zobaczyć i sprawdzić ile wynosi długość dnia.

📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia. 📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć.

📢 Setki wiernych podziwiają żywą szopkę w Kolegiacie w Głogowie (zdjęcia) Nie tylko mieszkańcy powiatu głogowskiego podziwiają w tym roku żywą szopkę znajdującą się w jednym z najpiękniejszych zabytków naszego regionu. Przy kolegiackiej"zagrodzie" codziennie stoją tłumy, a na parkingu bez problemu znajdziemy nietutejsze rejestracje. Wygląda na to, że to już tradycja.

Drzwi Kolegiaty do końca bieżącego roku będą otwarte od zmierzchu do świtu. Zobacz też: Żywa szopka w Kolegiacie

