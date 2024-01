Prasówka 27.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy będą braki prądu 27.01 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu”?

Prasówka 27.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy będą braki prądu 27.01 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 27.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane na 27.01.2024. Ile trzeba czekać na termin? Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 27.01.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane aktualne na 27.01.2024 Kolejki NFZ do kardiologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 27.01.2024 na NFZ przyjmuje kardiolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do kardiologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

Prasówka 27.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do neurologa. Dane na 27.01.2024. Ile trzeba czekać na termin? Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 27.01.2024) trzeba czekać w kolejce do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Niezapomniana studniówka III LO w Zielonej Górze. Maturzyści przejęli halę akrobatyczną! W piątkowy wieczór na parkiecie hali akrobatycznej w Zielonej Górze wirowali maturzyści z III LO. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pięć klas. Wszyscy wierzą, że tak jak dobrze bawili się uczniowie na studniówce, tak samo dobrze pójdzie im matura. 📢 Spotkanie oko w oko z wilkiem w Lubuskiem. Drapieżnik spojrzał prosto w kamerę! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego! 📢 Niesamowita studniówka uczniów ZSP Krosno Odrzańskie. Tak bawią się krośnieńscy maturzyści. Mamy zdjęcia! W piątek (26 stycznia) w Pensjonacie Dychów odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim. To była niesamowita impreza! Zobacz, jak bawili się tegoroczni, krośnieńscy maturzyści! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

📢 WOŚP w Zielonej Górze. Pierwsze w mieście wystartują EKM Morsy Lubuskie. Co się będzie działo na Dzikiej Ochli? | WIDEO – Wośpowanie zielonogórskie zacznie się od tego, co zaplanowaliśmy na Dzikiej Ochli – podkreśla Jacek Moszyński. Będą kiermasze i tańce, a do tego poczęstunek. Wchodzenie do wody będzie odbywało się w ciągu dnia kilka razy. Członkowie stowarzyszenia zapraszają do morsowania, datków na WOŚP i zadbania o swoje zdrowie. 📢 Nielegalne odpady zatrzymane w Lubuskiem wróciły do Niemiec 4 tony odpadów z tworzyw sztucznych właśnie wróciły do Niemiec. Nielegalny transport został zatrzymany w województwie lubuskim w październiku 2023 r. Procedura zwrotu ładunku trwała kilka miesięcy.

📢 "Przechodnie sfilmowali upadające dziecko z okna" - fala oszustw na Facebooku. W ten sposób naciągacze chcą wykraść dane! Oszuści nie mają żadnych hamulców. W ostatnim czasie media społecznościowe obiegły posty o dramatycznym tytule: "Przechodnie sfilmowali upadające dziecko z okna". Nie klikajcie w ten link! W ten sposób oszuści będą próbowali wyłudzić wasze dane do konta na Facebooku.

📢 Przesyłki nie docierają do adresatów. Za mało listonoszy? Pocztowy armagedon w Krośnie Odrzańskim! Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego nie od dziś narzekają na lokalne oddziały Poczty Polskiej. Wydaje się jednak, że problemy z dostarczeniem przesyłek, wypisywanych awizo pomimo obecności adresatów w domu i innych kłopotów jest coraz więcej. Zapytaliśmy rzecznika, z czym te problemy są związane i czy Poczta Polska robi coś, aby im zaradzić. 📢 Amerykańscy żołnierze wyruszyli w Długi Marsz, w 79. rocznicę ewakuacji żagańskich obozów jenieckich 30 żołnierzy z 3 Dywizji Piechoty z Fortu Stewart w Georgii (USA), stacjonujących na obozowisku Karliki koło Żagania wyruszyło w Długi Marsz (Long March), trasą ewakuacji Stalagu Luft III w Sagan. Pokonają ok. 90 km. Będą nocować na folwarku w Lipnej za Gozdnicą, na zamku w Bad Muskau, na zakończenie trasy dotrą do Sperembergu, gdzie jeńcy zostali porozwożeni w inne miejsca pociągami.

📢 To był kapitalny rok dla zawodników Klubu Karate NIDAN Zielona Góra. Mają w garści prawie 500 medali! Zabrakło jednej sztuki Klub Karate NIDAN Zielona Góra ma za sobą kolejny wspaniały rok. Zielonogórzanie zdobywali medale na wszystkich najważniejszych imprezach w kraju i na świecie. Ich medalowy licznik w 2023 roku zatrzymał się na liczbie 499.

📢 Groźny pożar w Gorzowie! Spalił się drewniany garaż. Słup dymu było widać z różnych części miasta Pożar wybuchł w piątkowe popołudnie przy ulicy Promiennej w Gorzowie. Palił się garaż przy jednej z posesji. Cały budynek był objęty ogniem. Walczyło z nim pięć strażackich zastępów. Wciąż trwają działania na miejscu zdarzenia. 📢 Przyciąga uwagę wszędzie, gdzie się pojawia! Omenaa Mensah ma styl kobiety sukcesu. Tak ubiera się żona miliardera Omenaa Mensah czaruje stylizacjami i doskonałym gustem. Choć nie naśladuje modowych trendów, to wie kiedy prezentować się profesjonalnie, kiedy nieco bardziej na luzie i jaką kreację wybrać, by przeistoczyć się w szykowną gwiazdę czerwonego dywanu. Pogodynka, dziennikarka, przedsiębiorczyni oraz filantropka wyróżnia się prężną działalnością, a pod względem ubioru pozostawia daleko w tyle swoje koleżanki ze świata show-biznesu. Spójrz na jej stylizacje!

📢 Pod prąd na rondzie PCK w Zielonej Górze, bo tak podpowiedziała nawigacja. Wszystko nagrały kamery Jednym z najbardziej niebezpiecznych wykroczeń, do których dochodzi na drogach, jest jazda pod prąd. Świadkami takiej właśnie sytuacji byli w czwartek, 25 stycznia policjanci ruchu drogowego. Kierowca bmw wykonał niebezpieczny manewr na rondzie PCK w Zielonej Górze. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 📢 Jest praca w gorzowskiej policji. Na chętnych czeka 51 etatów. Jakie warunki trzeba spełnić? Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. poszukuje kandydatów do służby. Na chętnych czeka 51 etatów. Policjanci kuszą ciekawą pracą i zarobkami. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić. 📢 Utrudnienia w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Niemcy planują demonstrację, kolejarze już strajkują Przez dwa dni różne grupy zawodowe zapowiadają udział w demonstracji, która odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą. W związku z tym mieszkańcy Słubic oraz osoby dojeżdżające do pracy za naszą zachodnią granicą powinny spodziewać się utrudnień.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 26.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 26.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Ceny mieszkań idą na rekord. Ale nie w Gorzowie i Zielonej Górze. Tutaj są najniższe! Własne cztery kąty to marzenie wielu osób. Choć mieszkań nie brakuje, to problemem może być ich cena, która w niektórych przypadkach dosłownie zwala z nóg. Są jednak miejsca, gdzie mieszkania aż tak bardzo nie drożały. Najtańsze można kupić na przykład w obu lubuskich stolicach.

📢 Martwe dusze na transgranicznych imprezach w Słońsku? W gminie aż huczy od plotek Jeśli zarzuty samorządowców ze Słońska potwierdzą się, wójta gminy czekają poważne kłopoty. On nie widzi problemu, ale sprawa ma trafić do prokuratury. Chodzi o wyłudzanie dotacji z Unii Europejskiej. 📢 Dramatyczny mecz w hali CRS! Zastal Zielona Góra po horrorze wygrał z Sokołem Łańcut Arcyważne zwycięstwo w rozgrywkach Orlen Basket Ligi odnieśli koszykarze Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie pokonali Sokoła Łańcut 86:84.

📢 Taca z niedzielnego nabożeństwa na WOŚP, będzie też inne wsparcie parafii - ciasto, kawa, herbata dla wolontariuszy Nie tylko panie obiecały, że upieką ciasta. Będzie kawa, herbata dla wolontariuszy. I wszystkie pieniądze wrzucone w kościele na tzw. tacę, zostaną przekazane na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która po raz 32 zagra w niedzielę w całej Polsce i poza jej granicami. Taki będzie wkład parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze. 📢 79. rocznica wielkiej ewakuacji obozów jenieckich w Sagan z udziałem żołnierzy amerykańskich Long March, czyli Długi Marsz co roku odbywa się w Żaganiu. To impreza cykliczna, która upamiętni ewakuację jeńców w styczniu 1945 roku, gdy prawie 10 tysięcy jeńców żagańskiego Stalagu Luft 3 pognano w trzaskającym mrozie do niemieckiego Sprembergu. Co roku w marszu biorą udział alianccy żołnierze. Zwykle są to kadeci brytyjscy z Raf-u, a w tym roku (2024) pomaszerują Amerykanie.

📢 Byliśmy w środku zabytku z XVIII wieku. To nowe miejsce kultury w Nowej Soli ma być czynne po wakacjach| WIDEO, ZDJĘCIA Magazyn solny w Nowej Soli to jeden z ostatnich zabytków świadczących o historii miasta. Już nie będzie zamkniętym miejscem. Jeszcze w tym roku będą z niego korzystać mieszkańcy. W środku trwają prace remontowe.

📢 Niesamowita wieś w Lubuskiem! Za sprawą regionalistów znalazła się w e-booku i National Geographic! Maciej Boryna i Krzysztofa Danielkowska - regionaliści ze Szprotawy oddali do dyspozycji mieszkańców i turystów kolejnego darmowego e-booka, tym razem o tajemnicach Leszna Górnego położonego w sercu Borów Dolnośląskich. To wieś w gminie Szprotawa z bardzo ciekawą historią, którą warto poznać! 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Archiwalne zdjęcia Jasienia z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Laskowik i Rewiński przyjechali rozbawiać mieszkańców Jasień na niesamowitych, archiwalnych zdjęciach z lat siedemdziesiątych zupełnie nie przypomina dzisiejszego miasta. Wiele się tutaj zmieniło. W budynku, w którym dziś mieści się urząd miejski, był dawniej zakład. W tamtym czasie wielką atrakcją w Jasieniu był przyjazd Zenona Laskowika i Janusza Rewińskiego. 📢 Dodatkowe miejsca do parkowania motocykli w Zielonej Górze. Czy to dobry pomysł? Z prośbą o wyznaczenie miejsca do parkowania motocykli na jednym z osiedli w Zielonej Górze zwrócili się do swojego radnego mieszkańcy. Jacek Budziński złożył interpelację w tej sprawie. Jest odpowiedź z urzędu miasta. 📢 MZK w Gorzowie ma teraz 83 autobusy. Dlaczego przewoźnik sięgnął po kolejne? Do Gorzowa trafiają cztery kolejne autobusy komunikacji miejskiej. Przewoźnik kupił je, bo w Gorzowie przybywa kursów linii autobusowych.

📢 Pobił i upokorzył nastolatka. Drastyczne nagranie wypłynęło do sieci Coraz częściej w mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, jak nastolatkowie znęcają się nad swoimi rówieśnikami. Do internetu trafiło właśnie kolejne wideo, na którym widzimy, jak w brutalny i wulgarny sposób chłopak jest bity i upokarzany. 📢 Śmierć Polki na wakacjach w Indonezji. 27-letnia Aleksandra zginęła w wypadku 27-letnia Aleksandra Buchar zmarła w Indonezji w wypadku. Polka zginęła po tym, jak skuter, którym podróżowała z partnerem, zjechał w przepaść. Kobietę pożegna burmistrz z rodzinnego miasta. 📢 Anna Mikołajczyk do wyborów będzie pełnić funkcję burmistrza w Krośnie Odrzańskim W czwartek (25 stycznia) wojewoda lubuski Marek Cebula wręczył akt powołania do pełnienia funkcji burmistrza Krosna Odrzańskiego Annie Mikołajczyk, która do tej pory była sekretarzem w krośnieńskim urzędzie miasta.

📢 Zabytkowa winnica pod Zieloną Górą na trasie obwodnicy Droszkowa. Czy jest rozwiązanie, które pozwoli na budowę, nie niszcząc winorośli? Województwo lubuskie jest jednym najbardziej kojarzonych z winiarstwem regionem w Polsce. O tak mocnej pozycji zadecydowały rewelacyjne pod uprawę winogron tereny, ale też mocna promocja turystyki winiarskiej, choćby Lubuski Szlak Wina i Miodu czy Winobranie, które co roku przyciągają wielu amatorów lubuskiego wina. Regionalne winiarstwo przeżywa prawdziwy rozkwit. Etnocentryzm konsumencki zauważają też restauratorzy, promując zakorkowane lubuskie butelki w witrynach, bo te zachęcają klientów bardziej niż importowane. 📢 Koniec koszmaru zaniedbanych zwierząt z gospodarstwa pod Krzeszycami. Głodzone i schorowane bydło znalazło nowy dom O dramacie bydła należącego do gospodarza z Przemysławia (gm. Krzeszyce, pow. sulęciński) pierwszy raz pisaliśmy 9 lat temu (!). Sprawa była znana lokalnym służbom i władzy. Mimo to latami nie udawało się odebrać zwierząt mężczyźnie, który je głodził i w rażący sposób zaniedbywał. W końcu sprawa przybrała obrót - w czwartek 25 stycznia służby odebrały mężczyźnie zwierzęta.

📢 WOŚP 2024 w Zielonej Górze. Sprawdź co będzie się działo. Oto wydarzenia towarzyszące tegorocznej zbiórce i najciekawsze licytacje 32.Finału Do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy została tylko chwila. Najbliższa niedziela, 28 stycznia zapowiada się pełna wrażeń. Zebraliśmy informacje o najciekawszych wydarzeniach towarzyszących zbiórce i zaskakujących licytacjach, w których można wziąć udział na kilka sposobów. Zobacz przegląd WOŚPowych atrakcji w Zielonej Górze i wybierz coś dla siebie. 📢 Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?

📢 Oto prawdziwi Janusze budownictwa. Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, jak bardzo spartaczyli robotę Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Lubuski żołnierz potrzebuje pomocy! Trwa zbiórka na leczenie mieszkańca Krosna Odrzańskiego Lubuski żołnierz potrzebuje pomocy! Zdzisław Czarnota jest emerytowanym mundurowym z Krosna Odrzańskiego. 10 lat temu wykryto u niego... raka piersi. Z chorobą udało się wygrać, ale nowotwór kilka lat temu zaatakował ponownie. Trwa zbiórka na leczenie krośnianina. 📢 Naukowcy wywołali pierwszą na świecie ciążę in vitro u nosorożców. Co to oznacza? Wywołanie ciąży u nosorożców białych południowych jest sukcesem. Teraz czas na podobny zabieg u nosorożców białych północnych. Na świecie żyją tylko dwie samice tego gatunku.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 To musisz zrobić na studniówce, by dobrze zdać maturę. 12 znanych i mniej znanych zwyczajów nie tylko w Zielonej Górze Rozpoczął się sezon studniówkowy. Czas wspólnej zabawy, by zrelaksować się przed maturalną mobilizacją. Przy okazji przygotowań do tego ważnego szkolnego balu, wielu młodych chce kontynuować studniówkową tradycję. Pewne zwyczaje mają zapewnić sukces na maturze.

📢 Może na parkingach z tych zdjęć znajdziesz auto swoich rodziców? Tak się kiedyś parkowało w Zielonej Górze Wydaje się, że problemy z parkowaniem w Zielonej Górze kierowcy mają od zawsze. Ale jeszcze kilka dekad temu w centrum miasta nie trzeba było długo szukać, żeby znaleźć wolne miejsce. Pod blokiem też parkowało się bez trudu. Po mieście jeździły głównie fiaty 126p i 125p, wartburgi i polonezy. Zobacz zdjęcia wybitnego zielonogórskiego fotografika Czesława Łuniewicza. 📢 Sztuczna inteligencja wspomoże lekarzy z lubuskich szpitali. Ma przyspieszyć diagnostykę. W których placówkach? Innowacyjna usługa oparta o wsparcie sztucznej inteligencji wspomoże lekarzy z trzech lubuskich szpitali. Ma przyspieszyć analizę danych medycznych, diagnozę i wybór metody leczenia. W pierwszej kolejności algorytmy znajdą zastosowanie w mammografii, neurologii oraz pulmonologii, w której mieszkańcy województwa lubuskiego jako pierwsi w Polsce będą mieli udostępniony moduł Pulmo MedBrain L. W których placówkach zostanie uruchomione to rozwiązanie?

📢 Wojskowa wyprzedaż w Zielonej Górze. Do kupienia auta, przyczepy, drukarki, komputery Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska. 📢 "Władcy przestworzy" w Lubuskiem! Żołnierze wyruszą śladami ewakuacji jeńców W piątek, 26 stycznia żołnierze amerykańscy wyruszą w "Długi marsz" ze Stalagu Luft 3 w Żaganiu, śladami ewakuacji jeńców. Tego samego dnia będzie światowa premiera serialu "Władcy przestworzy" na platformie Apple TV+. Tym wydarzeniom towarzyszy pierwsze, polskie wydanie książki pod tym samym tytułem Donalda R. Millera (wydawnictwa Replika).

📢 Zastal Zielona Góra przed batalią o pozostanie w elicie. Najpierw bitwa z Sokołem Łańcut Utrzymanie w Orlen Basket Lidze - to cel Enei Stelmetu Zastalu. W czwartek 25 stycznia o godz. 19.30 zielonogórzanie rozpoczną serię meczów, które zadecydują o ich pozostaniu w najwyższej klasie rozgrywek. W hali CRS zmierzą się z ekipą Muszynianki Domelo Sokoła Łańcut.

📢 Kubicki: Jeżeli nie dojdziemy do większego poziomu, możemy skończyć jak Łódź Według prezydenta Janusza Kubickiego, Zielona Góra znajduje się na fali wzrostowej, dlatego potrzebuje podniesienia poprzeczki. – 200 tysięcy mieszkańców, to jest optymalna liczba do rozwoju – diagnozuje. 📢 Była niezłomna w dążeniu do celu. Nie żyje Danuta Krojcig - zaangażowana społeczniczka Przez wiele lat szefowała Ośrodkowi Integracji Społecznej w Zielonej Górze, który prowadzi hospicjum oraz zakład opiekuńczo-rehabilitacyjny dla seniorów. Dokładnie dwa miesiące temu doprowadziła do końca projekt rozbudowy Ośrodka. 📢 W Strzelcach Krajeńskich będzie nowe przedszkole. Miasto nie wyda na nie ani złotówki Będzie więcej miejsca i komfortu dla dzieci oraz nauczycieli. We wrześniu tego roku planowane jest otwarcie nowego przedszkola w Strzelcach Krajeńskich. Budowa obiektu ruszyła zaledwie kilka tygodni temu, ale postępy prac widać gołym okiem. Stoją już mury budynku.

📢 Nawigacja wyprowadziła ich na zalany most. Niecodzienny wypadek dwóch cudzoziemców we Wrocławiu W środę (24 stycznia) doszło we Wrocławiu do dziwnego wypadku. Dwóch cudzoziemców z Indii chciało przejechać autem przez... zalany most. Droga była zamknięta dla ruchu, ale tak ich poprowadziła nawigacja. Samochód utkwił w wodzie. Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja.

📢 Rolnicy protestują w Lubuskiem i pozostałych częściach Polski. Zablokowali Gorzów W środę 24 stycznia w każdym regionie Polski odbywają się protest rolników. Sprzeciwiają się m.in. temu, że zboże z Ukrainy trafia na rynek europejski, przez co oni ponoszą ogromne straty. 📢 Kolejny duży wyciek danych Polaków! Chodzi o imiona i nazwiska oraz numery PESEL. Tym razem to nie sprawka hakerów Kolejny duży problem z wyciekiem danych osobowych obejmuje najważniejsze prywatne informacje Polaków. Do sieci mogły trafić m.in. numery PESEL, imiona i nazwiska, a nawet dane medyczne dużej liczby osób. Sprawdź, czy twoje dane są wśród nich.

📢 Superprodukcja z lubuskimi wątkami. Rusza serial "Masters of The Air". Współtwórcami Tom Hanks i Steven Spielberg Już za kilka dni (26 stycznia 2024) na platformie Apple TV+ będzie można obejrzeć serial "Masters of The Air", czyli "Władcy przestworzy". W jego produkcję zaangażował się Tom Hanks oraz Steven Spielberg. Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich zdradza, że kilka odcinków rozgrywa się w żagańskim obozie, chociaż zdjęcia powstawały w Wielkiej Brytanii. Współpracował przy tworzeniu scenografii i jego nazwisko znalazło się w napisach końcowych! 📢 Brutalne morderstwo w Brójcach. Policja ma sprawców. Zatrzymano 19-latka i 17-latka. Była jeszcze trzecia próba morderstwa! Dzięki zaawansowanym metodom śledczym możliwe było ustalenie i zatrzymanie 19-latka, który we wrześniu ubiegłego roku dokonał zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec. Praca lubuskich policjantów doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki oprócz zatrzymanego wcześniej 19-latka, stoi również jego 17-letni kolega. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

📢 Czy te dysproporcje zadecydują o rozpadzie województwa? Czy Gorzów jest marginalizowany? Kiedy w Zielonej Góry rozpoczyna się właśnie dyskusja o tym, co zrobić, aby miasto liczyło 200 tysięcy mieszkańców, w kurczącym się Gorzowie Wlkp. trwa dyskusja o jego pozycji i statusie w województwie. 📢 Koncert Marka Torzewskiego w Sulechowie. Sala wypełniła się po brzegi Sulechów stał się świadkiem wyjątkowego wydarzenia kulturalnego, które przyciągnęło tłumy miłośników muzyki operowej i nie tylko. Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, zaprosił do miasta jednego z najwybitniejszych polskich tenorów Marka Torzewskiego, który wystąpił w Sulechowskim Domu Kultury. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się po brzegi. 📢 Dramat zwierząt w Krzeszycach. Stado bydła jest głodzone i pozbawione opieki? Sprawa zaniedbanego bydła z Krzeszyc w powiecie sulęcińskim ciągnie się od lat. Chodzi o zwierzęta przebywające w jednym z gospodarstw, którym właściciel nie potrafi zapewnić należytej opieki. Z ostatnich zdjęć i relacji mieszkańców wynika, że sytuacja krów wciąż jest dramatyczna. Czy ich koszmar kiedyś się skończy?

📢 Psy do przygarnięcia w Żarach. Jeśli planujecie zakup zwierzaka do swojego domu, pomyślcie o adopcji Pies to ogromny obowiązek i odpowiedzialność. Wiele osób marzy o tym, żeby mieć w domu takiego przyjaciela, najlepiej określonej rasy. Często wiele cudownych psów czeka na przygarnięcie zupełnie za darmo. 📢 Studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawili się młodzi na 100 dni przed maturą! Zobaczcie zdjęcia Studniówka IV LO w Gorzowie jak zawsze zachwyciła. Młodzi bawili się znakomicie, a wyglądali... jeszcze lepiej. Zobaczcie naszą galerię!

📢 Obwodnica Strzelec Krajeńskich rośnie w oczach. Kiedy będzie gotowa? W dobrym tempie postępuje budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich. Inwestycja jest już gotowa w ponad czterdziestu procentach. Warte blisko osiemdziesiąt milionów złotych zadanie jest pierwszym w województwie lubuskim realizowanym w ramach programu budowy stu obwodnic.

📢 13 salonów fryzjerskich z Zielonej Góry, które najczęściej polecają klientki To miejsce, do którego idziemy z pełnym zaufaniem. Po wyjściu może się okazać, czy mamy lepsze samopoczucie, czy gorsze, choć czasem może się okazać, że nikt nie zauważy naszych zrealizowanych planów i efektów starań stylisty. Jak wybrać fryzjera, żeby fryzura podkreśliła, lub wydobyła urodę, dodała nowej energii i zwyczajnie - podobała się nam? Najlepsze są opinie innych o danym salonie. Wybraliśmy 13 takich polecanych miejsc w Zielonej Górze. 📢 Australian Open 2024. Poznaj najpiękniejsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju w Melbourne Turniej tAustralian Open 2024 zaplanowano na 14-28 stycznia. Na twardych kortach w Melbourne odbędzie się walka o pierwszy Wielki Szlem w nowym sezonie. Poznaj najpiękniejsze i najgorętsze tenisistki, które przystąpiły do zmagań w grze pojedynczej. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi sylwetkami, smukłymi ciałami. Zdjęcia - w galerii.

📢 Będzie przebudowa drugiej nitki wiaduktu na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze 20 lutego minie termin składania ofert na przetarg ogłoszony przez miasto Zielona Góra w sprawie przebudowy wiaduktu zachodniego w ciągu ul. Zjednoczenia. Procedura ruszyła, a jeszcze nie jest gotowa pierwsza nitka. Prezydent miasta uspokaja. 📢 Nieczynny poewangelicki kościół w Babimoście po wielu latach doczekał się remontu Ten kościół jest nieczynny od 1945 roku. Popadał w ruinę, ale jest dobra wiadomość. Po wielu latach uda się rozpocząć remont. Będzie nowa wieża i elewacja. To pierwszy etap przebudowy budynku posakralnego… Umowa na remont poewangelickiego kościoła została podpisana. Kiedy koniec prac?

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 Paulina Rzeźniczak pochodzi z Międzyrzecza. Lubuszanka z mężem odliczają już dni do porodu Wciąż niewielu o tym wie, ale Paulina Rzeźniczak (z domu Nowicka) to rodowita Lubuszanka! Piękna 30-latka, o której głośno jest w mediach, pochodzi z Międzyrzecza. To tutaj ma swój rodzinny dom i ukochanych bliskich. Nic więc dziwnego, że to właśnie w Międzyrzeczu zorganizowała Baby Shower! 📢 W lubuskiem powstanie nowy most na Bobrze! Szprotawa chce połączyć dwie wsie Burmistrz Mirosław Gąsik informuje, że trwają intensywne prace w związku z pomysłem budowy kładki pieszo-rowerowej, która połączy szprotawskie wsie: Nową Kopernię i Dziećmiarowice. Nowa przeprawa przez Bóbr z pewnością ucieszy nie tylko mieszkańców tych miejscowości. Pierwsze, przykładowe wizualizacje kładki zostały opracowane przez dr inż. Mateusza Rajchela z Politechniki Rzeszowskiej. 📢 W zachodniej Polsce powstaje jedna z ciekawszych ekspozycji judaistycznych. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej przejęło dawną synagogę Dawna synagoga w Międzyrzeczu za jakiś czas stanie się ekspozycją poświęconą judaikom. Na razie, Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej stało się właścicielem byłej miejskiej synagogi. Środki na zakup wygospodarowało jeszcze w 2023 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki czemu w zachodniej Polsce powstanie unikalna ekspozycja judaistyczna.

📢 Piękny bal! Wspaniała studniówka maturzystów ZSLiT z Gubina. Mamy dużo zdjęć! W sobotę (21 stycznia) w Sękowicach, w Bistro "U Seby" odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych (ZSLiT) w Gubinie. To był piękny bal maturalny! Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Dla Lubuszan to katastrofa. Jezioro Głębokie znika w oczach. Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń. Czas działać! Jezioro Głębokie, jedno z najpiękniejszych i najczystszych w Lubuskiem traci wodę z każdym miesiącem. Zdjęcia z końca października 2022 roku dosłownie przerażają. W miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu był metr wody jest sucho. Żeby z kolei się wykąpać, trzeba przejść pod pomostem, co z jest zabronione! Czy jezioro da się uratować?

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP.

"Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.