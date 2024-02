Prasówka 28.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 28.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 28.02.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (28.02.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 32, m. Okunin (75. km na odc. 0 km) Wykonywane roboty: legalizacja i plombowanie kamer urządzeń rejestrujących prędkość na drodze. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie..

📢 Czy będą braki prądu 28.02 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (28.02)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa. Dane aktualne na 28.02.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 28.02.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył mu czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Gorzowskie koszykarki wygrały z uśmiechem na ustach. A dodatkowo przekroczyły setkę! We wtorek (27 lutego) wieczorem ruszyły play offy w Orlen Basket Lidze Kobiet. W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu gorzowianki bez problemów pokonały w Arenie Gorzów poznanianki. Rewanż w czwartek (29 lutego) w Grodzie Przemysława. Zespoły rywalizują do dwóch zwycięstw.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Policja złapała złodzieja tablic rejestracyjnych. To już nie jest wykroczenie. Co mu grozi? Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu zatrzymali 28-latka podejrzanego o kradzież tablic rejestracyjnych. Oprócz tego mężczyzna odpowie za kradzież kosmetyków oraz portfela z dokumentami i kartą bankomatową.

📢 Targowisko w Żarach. Wielkanoc widać tutaj niemal na wszystkich stoiskach. Do świąt zostało tylko kilka tygodni Na żarskim targowisku już czuć atmosferę świąt wielkanocnych. Palmy, koszyczki, kolorowe pisanki, świąteczne dekoracje można juz kupić przy niemal każdym stanowisku.

📢 Sporo ulic w Zielonej Górze wygląda jak po bombardowaniu. Dramat i wstyd, wszystko do remontu! Lista ulic w Zielonej Górze, które po deszczach wyglądają, jak zbombardowane pole, wydaje się nie mieć końca. Długa jest też lista tras planowanych przez miasto do remontu. Ale znaku równości jeszcze nie będzie. 📢 72-latka zaginęła 25 lutego. Od tamtego dnia rodzina nie wiedziała co się z nią dzieje O zaginięciu 72-latki z Lubuska informowaliśmy wczoraj (26 lutego). Ostatni raz widziana była 25 lutego w godzinach wieczornych, gdy oddalała się do miejsca swojego zamieszkania.

📢 Biedronka, Lidl oraz Kaufland z kontrowersyjną promocją. Sklepy sprzedają półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. Zawiodomiono UOKiK Biedronka i Lidl wprowadziły do swojej oferty półlitrowe butelki wódki poniżej 10 zł. W Lidlu jest to 9,99 zł, a w Biedronce 8,99 zł. – To jeden wielki skandal – skomentował w rozmowie z Medonetem dr med. Bohdan T. Woronowicz, psychiatra, specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Aktywista Jan Śpiewak złożył zawiadomienie do UOKiK na sieć Lidl, Biedronka oraz Kaufland, dotyczące stosowania tzw. dumpingu oraz czynów nieuczciwej konkurencji 📢 Kierowca ciężarówki zahaczył naczepą o skrzynkę gazową w Kostrzynie nad Odrą. Na miejscu policja, pogotowie gazowe i straż pożarna Straż pożarna, policja i pogotowie gazowe zostały wezwane do nietypowego zdarzenia w Kostrzynie nad Odrą. Na parkingu w centrum miasta kierowca ciężarówki, cofając, zahaczył o skrzynkę gazową.

📢 Zmiana w katedrze w Gorzowie. Dyżury spowiedników będą przez pięć dni Parafia katedralna wprowadziła zmiany dotyczące spowiedzi w najstarszej świątyni w Gorzowie. Dyżury spowiednicze są teraz od poniedziałku do piątku.

📢 Janusz Jasiński kandydatem Nowej Lewicy na prezydenta Zielonej Góry: Chcę, żeby miasto poleciało do przodu jak rakieta Nowa Lewica przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Zielonej Góry w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. O fotel gospodarza Winnego Grodu powalczy Janusz Jasiński, który zielonogórzanom kojarzy się głównie z koszykówką. Ale nie tylko... 📢 Kazimierz Marcinkiewicz weźmie trzeci ślub. Jego żoną zostanie Martyna Kinastowska Były premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił, że znów planuje ślub. Jego wybranką jest artystka i bizneswoman Martyna Kinastowska. Będzie to trzecie małżeństwo byłego polityka. 📢 Tesla pod Berlinem zostanie zamknięta? Fabryka ma rażąco przekraczać środowiskowe normy Z informacji przekazanych przez niemiecką stację RTL wynika, że fabryce Tesli pod Berlinem, w której pracuje także wielu Lubuszan, grozi zamknięcie. Powodem mają być rażąco przekroczone normy azotu i fosforu w odprowadzanych przez amerykańskiego giganta ściekach. Lokalne wodociągi chcą wstrzymania produkcji i złożyły w tej sprawie formalny wniosek.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 27.02.2024 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Rozpoczynają się ćwiczenia Dragon-24. Do Żagania zmierzają sojusznicze wojska Okolice Żagania są miejscem zgrupowania polskich i sojuszniczych wojsk, które wezmą udział w ćwiczeniach Dragon-24. Żołnierze przejadą setki kilometrów, aby w ostatnim tygodniu manewrów wziąć udział w działaniach ogniowych na poligonie Orzysz w północno-wschodniej Polsce. 📢 Które podstawówki są najlepsze w Gorzowie? Tu warto zapisać dziecko! Zaraz rusza nabór Czwartego marca rusza rekrutacja do gorzowskich podstawówek. Cenną podpowiedzią dla rodziców przyszłych pierwszaków może być najnowszy ranking szkół podstawowych. Tym razem twórcy plebiscytu wzięli pod lupę ponad dziesięć tysięcy publicznych oraz niepublicznych placówek z całego kraju. Jak w tym zestawieniu wypadły szkoły w Gorzowie?

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy 17 lutego. Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Zielonogórscy gwardziści walczyli o medale i… sztabki złota Dwanaście medali zdobyli strzelcy zielonogórskiej Gwardii na zawodach w Złotoryi. Najpierw rywalizowano w zawodach klasyfikacyjnych, a następnie w tradycyjnym „Wielkim Pucharze Kaczawy”. 📢 Warto czekać na zakończenie przebudowy ul. Mickiewicza w Szprotawie! Tam będzie bezpiecznie i funkcjonalnie! Szprotawa w 2023 roku pozyskała aż 35 mln zł dotacji. Zarówno z Unii Europejskiej, jak i z rządowego Polskiego Ładu. Te pieniądze są widoczne na ulicach. W czerwcu 2024 ma się zakończyć przebudowa ul. Mickiewicza. Główna miejska arteria zyska nowy blask i rondo, w ramach wielkiego planu przebudowy całego centrum miasta.

📢 Droga między Kłodawą a Wojcieszycami w remoncie. Niebawem koszmar kierowców się skończy Droga powiatowa pomiędzy Kłodawą, Wojcieszycami i skrzyżowaniem z krajową "dwudziestką dwójką" w Gorzowie jest popularną i często uczęszczaną trasą. Ma jednak swoje słabe punkty, bo niektóre jej fragmenty są dziurawe jak szwajcarski ser. Miejscami ciężko nawet policzyć ubytki, które zlewają się w ogromne wyrwy. Jednak niebawem mieszkańcom i kierowcom będzie lżej. Właśnie ruszył remont zniszczonej nawierzchni.

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 27.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - życie polskiego piłkarza we Włoszech. Co stało się z jego byłą - Jessicą Ziółek? GALERIA ZDJĘĆ Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane. 📢 Śmietnisko na obwodnicy Szprotawy do likwidacji! Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odpadów zlokalizowanych przy obwodnicy Szprotawy. Inspektorzy znaleźli w terenie części samochodowe, tworzywa sztuczne i odpady komunalne. WIOŚ skieruje sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

📢 Mamy dla Was kolejne widokówki pokazujące Gorzów sprzed lat! Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zawarcia przygotowało właśnie trzy kolejne pocztówki przedstawiające południową część Gorzowa. Komplet widokówek dostaniecie u nas w redakcji. 📢 Jeden z ostatnich lubuskich szeryfów pożegnał się ze stanowiskiem. Na uroczystości były tłumy Takie historie się nie zdarzają. W Kolsku, w sali pełnej gości świadectwo pracy odebrał wójt Henryk Matysik. Swoją funkcję pełnił niemal 30 lat. Zrezygnował niedługo przed wyborami. – To już nie jest czas dla leśnych dziadków, jak mogę siebie określić. Trzeba nadążać za wyzwaniami czasowymi – przyznał. 📢 Darmowe badania w ośmiu lubuskich szpitalach. Skorzystaj z okazji i zadbaj o zdrowie! W marcu w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Nowej Soli, Żarach, Świebodzinie, Sulechowie, Słubicach i Krośnie Odrzańskim podczas weekendów odbędą się darmowe badania dla Lubuszan. Będzie można sprawdzić swój stan zdrowia, wykonać badania profilaktyczne i uzyskać lekarskie porady. A wszystko w przyjaznej atmosferze, bo w ramach kawiarenek zdrowia.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 27.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 27.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 27.02.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 27.02.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 27.02.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 27.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 „60 godzin z Falubazem”, integracja nad morzem, a później… Jazda na tor! Trwa akcja „60 godzin z Falubazem”. Zielonogórscy żużlowcy mają sporo zajęć i spotkań, czeka ich jeszcze zgrupowanie nad morzem. Wszyscy już z niecierpliwością wyczekują dnia, w którym będą mogli wyjechać na tor. 📢 Obawiasz się o to, co twoje dziecko robi w internecie? Te 5 aplikacji pomoże ci to kontrolować. Najlepsze apki do kontroli rodzicielskiej Aplikacje do kontroli rodzicielskiej pozwalają na, jak sama nazwa wskazuje, kontrolę tego, co może robić dziecko np. na smartfonie czy tablecie. Dzięki nim można nie tylko blokować niechciane witryny, ale także kontrolować czas oraz podglądać to, co robi w sieci nasza pociecha. Zobacz 5 najlepszych aplikacji do kontroli rodzicielskiej. 📢 Starożytne grodzisko w Żaganiu zostało zbadane nieinwazyjnie. Co kryje wnętrze kopca? Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zakończyły się nieinwazyjne badania archeologiczne przeprowadzone na terenie stanowiska archeologicznego Żagań Lutnia 5 wpisanego do rejestru zabytków. Pracami kierował dr Arkadiusz Michalak z ramienia Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To wzgórze, które znajduje się przy ul. Chrobrego. Kilkaset metrów dalej trwają prace archeologiczne w miejscu istnienia osady sprzed 1,5 tysiąca lat.

📢 Protesty rolników w Brukseli. Doszło do ostrych starć z policją, użyto armatek wodnych i gazu łzawiącego - WIDEO W Brukseli w poniedziałek podczas demonstracji rolników niektórzy z protestujący starli się z policją. Kilku spośród demonstrantów rzucało butelkami. Policja użyła przeciwko krewkim strajkującym gazu łzawiącego. 📢 Utrudnienia na lubuskich drogach przez protesty rolników. Wzmożony ruch na Gubin. Blokada w Świecku zakończona W niedzielę (25 lutego) ruch na drogach krajowych nr 32 i 29 koło Krosna Odrzańskiego i Gubina znacznie się zwiększył. Wszystko przez blokady dróg tj. A2 oraz S3, a także przejść granicznych w Słubicach i Świecku.

📢 Pogrzeb Tomasza Komendy we Wrocławiu. Za białym karawanem podążali najbliżsi przyjaciele i rodzina W poniedziałek (26 lutego) odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany za popełnienie zbrodni miłoszyckiej mężczyzna, zmarł z powodu choroby nowotworowej w wieku 47 lat. Zgodnie z jego wolą na uroczystości zjawili się najbliżsi przyjaciele oraz rodzina.

📢 Malownicze rozlewiska nad Odrą w Cigacicach. Czy woda będzie nadal opadać? Komunikaty o sytuacji hydrologicznej W sobotę na wodowskazie w Cigacicach odnotowano spadek poziomu Odry o osiem centymetrów. Tym samym skończył się stan alarmowy. W niedzielę i poniedziałek zauważane są dalsze spadki. RZGW odnotowuje spływ wód opadowych w dolne odcinki rzek i związane z tym wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, ostrzegawczych.

📢 Tak urządził się Maciej Musiał, czyli Tomek Boski z „Rodzinki.pl”. Mieszkanie skrywa pewną tajemnicę! Zobacz, jaki styl lubi młody aktor Maciej Musiał to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Sympatię widzów zyskał rolą Tomka Boskiego w serialu „Rodzinka.pl”. Od tego czasu jego kariera nabrała tempa, a on sam już za kilka dni zaprezentuje swoje popisy taneczne w „Tańcu z gwiazdami”. Zobacz, jak serialowy Tomek urządził się w swoim warszawskim mieszkaniu, które dawniej należało do znanego artysty!

📢 Gigantyczne korki w Kostrzynie i drogach dojazdowych do miasta. Wszystko przez protesty rolników w Świecku Tego można się było spodziewać. Protest rolników w Świecku spowodował gigantyczne korki w Kostrzynie nad Odrą. Tysiące kierowców chcą przekroczyć granicę właśnie w Kostrzynie, co powoduje tworzenie się długich zatorów szczególnie przy drogach wjazdowych do miasta od strony Słubic i Słońska. Trzeba odstać nawet ponad godzinę! 📢 Podejrzany samochód na stacji paliw w Lubuskiem. Policjanci mieli słuszne przypuszczenia Wschowscy policjanci odkryli na terenie jednej ze stacji paliw mercedesa benz. Okazało się, że bus został skradziony na terenie Niemiec. Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 26, 41 i 43 lat. 📢 Wypadek między Żarami a Sieniawą Żarską. 24-latka uderzyła autem w drzewo 24-latka kierująca peugeotem zjechała ze skarpy i uderzyła w drzewo. Z zakleszczonego auta uwolnili ją strażacy, kobieta trafiła na SOR. Na drodze krajowej nr 12 między Żarami a Sieniawą Żarską są utrudnienia.

📢 "Fabryka" narkotyków i tytoniu pod Zieloną Górą. Policjanci przeszukali dom. Tego się nie spodziewali | ZDJĘCIA, FILM Zielonogórscy policjanci w jednym z domów pod Zieloną Górą odkryli kilka ton nielegalnego tytoniu oraz narkotyki. Na wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze sąd aresztował mężczyznę i kobietę.

📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 9 absurdalnych budowli, wzniesionych na złość sąsiadom. Nie do wiary, jak pomysłowi mogą być wkurzeni ludzie! Ludzi napędza wiele emocji – miłość, altruizm, poczucie sprawiedliwości. Czasem niezwykłe efekty daje też złośliwość. Byli i nadal są wśród nas tacy, którzy z czystej złośliwości wznieśli całe domy i pomniki, żeby odgryźć się krzywdzicielom. Dziś przedstawimy wam 9 takich niezwykłych konstrukcji wzniesionych na złość sąsiadom. Ich historie mogą was zrzucić z krzeseł!

📢 Kolejne ulice w Krośnie Odrzańskim do remontu. Trwa przetarg. Prace ruszą w tym roku? W tym roku w planach urzędu miasta w Krośnie Odrzańskim znajduje się kilka remontów dróg. Wśród nich jest m.in. naprawa ulic Dąbrowskiego, Konopnickiej i Kilińskiego. Krośnieński samorząd poszukuje wykonawcy. W lutym ruszył przetarg. 📢 W gorzowskim szpitalu brakuje pielęgniarek. Lecznica da im 10 tys. złotych na start Szpitale w całym kraju borykają się z problemem braku chętnych do pracy przy pacjentach. Już teraz mają problem ze znalezieniem pielęgniarek i pielęgniarzy, a w kolejnych latach o wykwalifikowany personel może być jeszcze trudniej. To właśnie braki kadrowe sprawiły, że gorzowska lecznica postawiła na nietypowy sposób przyciągnięcia pracowników. 📢 System Inteligentnego Sterowania Ruchem w Zielonej Górze. Jak się sprawdza? Jak tę inwestycję oceniają mieszkańcy? Kilka miesięcy temu w Zielonej Górze rozpoczęto eksploatację ITS, czyli Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach miasta. Warta 31 milionów inwestycja miała za zadanie usprawnić ruch drogowy, poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz zwiększyć płynność komunikacji miejskiej. W mediach społecznościowych pojawiła się dyskusja mieszkańców na temat słuszności ITS, punktująca błędy jednocześnie zwracając uwagę na pozytywy. Co myślą mieszkańcy?

📢 Te błędy często robimy. Nie? To zapraszamy na dyktando z prof. Jerzym Bralczykiem do biblioteki w Zielonej Górze Z naszą ortografią nie jest najlepiej. Dlatego warto przypominać o poprawnej polszczyźnie. W różny sposób np. biorąc udział w IV Lubuskim Dyktandzie Ortograficznym pod hasłem „Połam pióro”. A gościem specjalnym będzie prof. Jerzy Bralczyk! 📢 Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek niedźwiedzi, dużo zieleni oraz usłyszeć niezwykłą muzykę ptasiego repertuaru. W niedzielę, 25 lutego zastaliśmy tu piękną pogodę, biegaczy, rowerzystów i tłumy spacerowiczów z dziećmi oraz czworonogami. Jest pięknie! Wiosna w Zatoniu zagościła na dobre!

📢 Katastrofa przyrodnicza w Lubuskiem. To trzeba zatrzymać! Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza dosłownie znika w oczach! Od lat wszyscy ubolewają nad znikającą wodą w jeziorze Głębokim koło Międzyrzecza. Jednak niewiele z tego zamartwiania się wynika. Efekt? W zeszłym roku popularna plaża z czyściutką (!) wodą nie miała już statusu kąpieliska. Czemu wody ubywa? Co z tym zrobić? Robert Krzych organizuje w tej sprawie arcyważne spotkanie. 📢 Piątek 13. w Lubuskiem? Tutaj można nakręcić nową część. Opuszczony ośrodek wypoczynkowy robi przerażające wrażenie Ten ośrodek wypoczynkowy w Lubuskiem jest przerażającą ruiną. Nasze pierwsze skojarzenie? Horror "Piątek 13.". Za nic nie spędzilibyśmy tutaj nocy...

📢 Zielona Góra i Intermarché - nowy początek Rozmowa z p. Marcinem Rusiniakiem, właścicielem sklepów Intermarché w Zielonej Górze

📢 Harry Potter i domy Hogwartu – do którego należysz? To zależy, w jakie gry lubisz grać. Sprawdź, a możesz być zaskoczony Każdy fan Harry'ego Pottera wyobrażał sobie choć raz sowę z listem z zaproszeniem do Hogwartu. Zanim jednak rozpoczęlibyśmy przygodę na lekcjach w szkole magii, konieczny byłby przydział do odpowiedniego domu Hogwartu. Do którego ty byś trafił? Cóż, najpierw powiedz mi, w co grasz, a się przekonamy. 📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Magda Gessler odmieniła knajpę niedaleko Świebodzina. Będziecie oglądać? Kuchenne Rewolucje to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych programów telewizyjnych... ostatnich lat! Kulinarne show, którego celem jest pomoc restauratorom, doczekało się już 27 sezonów. W najbliższym, 28. sezonie zobaczymy restaurację z Lubuskiego. Uchylając rąbka tajemnicy: Magda Gessler bardzo dobrze wspomina tę wizytę!

📢 Zabytkowy dwór w Zielonej Górze przeszedł metamorfozę. To miejsce już tak nie wygląda. Co tutaj będzie? Jeszcze rok temu o tej porze pewnie mało kto wierzył, że ten remont się uda. Tymczasem już po kilku miesiącach prac Centrum Kultur Europejskich jest gotowe do otwarcia. Przed oficjalnym otwarciem zobaczyliśmy, jak wygląda od zewnątrz i w środku zabytkowy dwór w Zielonej Górze Ochli. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Polski karabin odnaleziony w gnieździe hitlerowców poddano konserwacji. Można go oglądać w Muzeum Twierdzy Kostrzyn Takiego odkrycia w piwnicach Starego Miasta się nie spodziewali. W 2020 r. pod gruzami odnaleźli polski karabin maszynowy browning wz. 28. Broń była w opłakanym stanie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn postanowiło poddać karabin konserwacji. Efekty przeszły oczekiwania. 📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Zgłoś kandydata do plebiscytu Kierowca Roku 2024! Możesz też zgłosić do nagrody firmę transportową Znasz dobrego kierowcę zawodowego, który z zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonuje swoją pracę? Albo firmę transportową, która jest dobrym pracodawcą, rozwija się i osiąga sukcesy w branży. Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie, który jest prowadzony w ramach akcji Mistrzowie Motoryzacji. Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody. W finale plebiscytu zwycięzca wśród kierowców będzie miał szansę na wygranie samochodu - Peugeota 208. 📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki? Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 „NASZA LOTERIA”: dołącz do gry i daj sobie szansę na zgarnięcie sprzętu AGD marek Tefal i Krups. Najbliższe losowanie już 1.03! Trwa runda „NASZEJ LOTERII”, w której do wygrania jest wyjątkowy sprzęt AGD. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej.

📢 „NASZA LOTERIA”: dołącz do gry i daj sobie szansę na zgarnięcie sprzętu AGD marek Tefal i Krups. Najbliższe losowanie już 1.03! Trwa runda „NASZEJ LOTERII”, w której do wygrania jest wyjątkowy sprzęt AGD. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Mistrzowie Handlu - finał pierwszego etapu już w środę o godz. 20:30. Zobacz aktualne wyniki i zagłosuj na swoich faworytów! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze