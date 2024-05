Prasówka 28.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.05.2024”?

Prasówka 28.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.05.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (28.05.2024) utrudnień? Remont mostu: droga 22, most graniczny Kostrzyn nad Odrą (0. km na odc. 0,2 km) Naprawa uszkodzonej konstrukcji stalowej mostu: w dniach 04/05 oraz 05/06 czerwca br. w godzinach 19:00-05:00 - CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE MOSTU.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.05.24

📢 Będą układać asfalt na Kosynierów Gdyńskich. Jak we wtorek i środę jeździć po Gorzowie? Remont ul. Kosynierów Gdyńskich zmierza do końca. Dziś ma się rozpocząć układanie ścieralnej warstwy asfaltu pomiędzy ul. Jagiellończyka a ul. Mickiewicza i Mościckiego. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [28.05.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

Prasówka 28.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie popularne rośliny ogrodowe są wysoce toksyczne. Na liście tulipany i hortensje [28.05.2024] Niektóre rośliny ogrodowe chociaż urzekają swoim pięknem, są wysoce toksyczne. Stanowią zagrożenie szczególnie dla dzieci oraz zwierząt, które mogą spożyć ich fragmenty. Oto lista trujących kwiatów i krzewów. Na nie musisz uważać!

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! [28.05.2024] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 To dzieje się z naszym organizmem, gdy jemy arbuza. To świetna przekąska na gorące dni! [28.05.2024] Arbuzy to owoce sezonowe. Najbardziej popularne są w sezonie letnim, ale w sklepach możemy je spotkać już w maju i czerwcu. Składają się w 90 procentach z wody, więc są świetnym wyborem na przekąskę w czasie wysokich temperatur. Zobacz, jakie właściwości mają arbuzy i kto powinien włączyć je do diety.

📢 Seniorzy pod wrażeniem pomysłu „Między nami pokoleniami”. W Otyniu uczniowie uczą się empatii w praktyce Projekt „Między nami pokoleniami” przygotowali nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu. – Na takie imprezy to bym co dzień przychodziła. Podziwiam młodzież. Szkoda, że ja nie jestem młodsza – przyznaje pani Janina. W wydarzeniu wzięli również udział uczniowie z Zielonej Góry. 📢 Mandaty 2024. Nowe przepisy są bardzo surowe. Zobacz, jaki mandat i ile punktów ci grozi za te wykroczenia drogowe Od marca 2024 r. weszły w życie kolejne surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Pijacy za kółkiem stracą teraz nie tylko prawo jazdy, ale także swój samochód! Mandaty za przekroczenie prędkości są teraz bardzo wysokie. Łatwo też złapać nawet 15 punktów naraz! Zapoznaj się z aktualnymi przepisami drogowymi.

📢 Jakie będą zarobki prezydenta Gorzowa? O wysokości pensji zdecydują radni Podczas wtorkowej sesji rady miasta gorzowscy radni będą głosować nad projektem uchwały o wynagrodzeniu prezydenta Gorzowa. Wciąż ma zarabiać ponad 17 tys. zł. 📢 Uwaga! 5000 złotych za złamanie ciszy nocnej. Tego mieszkańcom bloku robić nie wolno! Balkon na cenzurowanym Cisza nocna - to "zjawisko" dobrze znane mieszkańcom bloków. Obowiązuje od godz. 22 do 6 rano. Do ciszy nocnej warto się stosować, w przeciwnym wypadku możemy "dostać po kieszeni". Kara finansowa może być naprawdę dotkliwa. Przeczytajcie, czego jeszcze nie wolno robić mieszkańcom bloków.

📢 Do Zielonej Góry Łężycy wróci stara, lepsza woda. Na tę, która leci z kranów, mieszkańcy bardzo narzekają Zdaniem mieszkańców Zielonej Góry Łężycy jakość wody znacznie się pogorszyła. - Nie można jej pić, śmierdzi – mówią. Skąd ta zmiana? Wodociągi tłumaczą ją koniecznością przebudowy, bo mieszkańcy narzekali na słabe ciśnienie. Dodają, że woda spełnia wszelkie normy. A sytuacja jest tymczasowa i niebawem będzie jak dawniej, ale ciśnienie się poprawi.

📢 III liga: bardzo ważne zwycięstwo Odry i kuriozalny mecz w Gorzowie kolejka III ligi była szczególnie ważna dla Odry Bytom Odrzański, która odniosła istotną wygraną we Wrocławiu. Ponadto Stilon Gorzów uległ Górnikowi Polkowice, a Lechia Zielona Góra – liderującym rezerwom Śląska Wrocław.

📢 Gorzowianie pobłądzili na torze we Wrocławiu. We wtorek odrobią zaległości z GKM Grudziądz Wysoką porażką zakończyli swój występ we Wrocławiu żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów. W niedzielę (26 maja) przegrali w stolicy Dolnego Śląska aż 34:56. We wtorek (28 maja) odrobią na „Jancarzu” ligowe zaległości z GKM Grudziądz. 📢 H2Ochla. Termin otwarcia zielonogórskiego kąpieliska oficjalnie potwierdzony. Zmienią się jednak ceny i zasady działania Wśród mieszkańców zaczęły pojawiać się pytania o hucznie zapowiadaną jeszcze przed wyborami inaugurację miejskiego kąpieliska H2Ochla. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdził, że oficjalne otwarcie nastąpi 1 czerwca. Zmienią się jednak zasady. Jak wyglądają przygotowania?

📢 Sandra Kubicka to niejedyna kobieta, która zawróciła w głowie Baronowi. Muzyk spotykał się m.in. z autorką erotyków i jurorką „Mam Talent” Aleksander Milwiw-Baron został okrzyknięty naczelnym casanovą polskiego show-biznesu nie bez przyczyny. Ma na swoim koncie kilka medialnych związków. Nie zgadniesz, z kim się spotykał muzyk? Wśród kobiet Barona same sławy i piękności. 📢 Podróbki na bazarze w Łęknicy. Policjanci skonfiskowali blisko 500 sztuk podrabianej odzieży! Dzięki wspólnym działaniom policjantów z Żar i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zabezpieczono blisko 500 sztuk odzieży z zastrzeżonymi znakami towarowymi, które oferowano do sprzedaży na przygranicznym bazarze. 📢 Przed nami długi weekend. Policja zapowiada więcej kontroli! Od środy 29 maja będziemy cieszyć się kolejnym w tym roku długim weekendem. Dla policjantów ruchu drogowego będzie to czas wytężonej służby. Mundurowi będą kontrolować prędkość, z jaką poruszają się kierowcy, jak przewożeni są najmłodsi pasażerowie, stan techniczny pojazdów i kondycję psychofizyczną.

📢 Joanna Kobylińska dołączyła do gorzowskich koszykarek Joanna Kobylińska w sezonie 2024/2025 ponownie zagra w gorzowskich barwach! Dla występującej w latach 2016-2021 w Gorzowie koszykarki to powrót do AZS AJP, obecnych wicemistrzyń Polski. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 27.05.24 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Groźny wypadek koło Żar. W Lipinkach Łużyckich ciężarówka wypadła z drogi Do groźnego wypadku doszło a poniedziałek, 27 maja, na drodze krajowej nr 12 niedaleko Żar.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 27.05.24 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Uwaga Lubuskie! IMGW wydało kolejne ostrzeżenie przed burzami. Dotyczy całego województwa Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed burzami dla województwa lubuskiego. Obejmuje ono wszystkie powiaty.

📢 WOSiR Drzonków otworzył letni basen! Od dziś popływamy na olimpijskiej pięćdziesiątce. Co z basenem rekreacyjnym? Pogoda coraz piękniejsza, a wakacje widać już na horyzoncie. To czas, aby oficjalnie rozpocząć sezon kąpielowy. Wielbiciele aktywności na świeżym powietrzu ponownie mogą korzystać z letniego basenu w Drzonkowie. Obowiązuje nowy cennik wstępu.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 27.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 27.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 27.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 27.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Basen w Lubsku już na finiszu. Kiedy otwarcie nowego kąpieliska za 13 milionów złotych? W Lubsku powstaje basen za 13 milionów złotych. Burmistrz zapewnia, że w wakacje będzie można już popływać na nowym kąpielisku.

📢 Zobacz ranking psychologów i psychoterapeutów w Lubuskiem. Zgłoś się do nich po pomoc Coraz więcej osób mierzy się z różnego rodzaju kryzysami emocjonalnymi. Wielu z nas potrzebuje wsparcia, rozmowy i specjalistycznego leczenia. Jeśli czujesz, że jesteś w kryzysie nie zwlekaj - zgłoś się do specjalisty. A do jakiego? Oto nasz ranking! 📢 „Loczek” na piątkę, czyli oceniamy Stal Gorzów za mecz we Wrocławiu Drużyna ebut.pl Stali Gorzów przegrała wyjazdowy mecz z Betardem Spartą we Wrocławiu 34:56. Najjaśniejszą formacją żółto-niebieskich byli młodzieżowcy. Dla Jakuba Stojanowskiego był to najlepszy występ w karierze.

📢 W Żaganiu znaleziono kolejną zabytkową płytę nagrobną. Została uratowana przed zniszczeniem! Na budowie pasażu handlowego przy ul. Armii Krajowej w Żaganiu wykopano wraz z ziemią zabytkową płytę epitafijną. Trafiła na miejsce składowania ziemi w Bożnowie. Na szczęście została uratowana i trafiła do Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji. Leży obok płyt znalezionych w zeszłym roku.

📢 Betard Sparta Wrocław - ebut.pl Stal Gorzów |RELACJA LIVE W niedzielę 26 maja drużyna ebut.pl Stali Gorzów rywalizowała w stolicy Dolnego Śląska z ekipą Betardu Sparty Wrocław. Żółto-niebiescy polegli 34:56. 📢 Targi Rolnicze w Kalsku przyciągnęły tłumy Lubuszan! Ogrodowy kiermasz to prawdziwy raj dla miłośników roślin To już okrągła, 30. edycja Targów Rolniczych w Kalsku. Na jubileuszowym wydarzeniu pojawiły się tłumy Lubuszan. Poza tysiącami kupujących, którzy odwiedzili to miejsce, przybyły także dziesiątki wystawców z całego regionu oraz okolic. Można tu kupić rośliny, czy maszyny rolnicze, a także zasięgnąć języka u źródeł i poznać branżowe nowinki.

📢 Czy kwitnące akacje staną się przyrodniczym znakiem rozpoznawczym gminy Sulechów? Wszystko wskazuje na to, że tak Sulechowski Dom Kultury, w sobotę, 25 maja, po raz drugi zorganizował Święto Kwitnących Akacji, które odbyło się w malowniczej scenerii portu odrzańskiego w Cigacicach. Wydarzenie to także forma promocji przyrodniczego symbolu gminy. 📢 W Brzeźnicy kolo Żagania świętował legendarny zespół Watra! W sobotę, 25 maja górale czadeccy z zespołu Watra z Brzeźnicy zaprosili gości na swój jubileusz 55-lecia istnienia. Były śpiewy, tańce i góralskie tradycje na boisko w Brzeźnicy, podczas tradycyjnego, corocznego festynu "W maju na pasionku". Od początku działania zespołu jego szefową jest Jadwiga Parecka. 📢 Damy i ich rycerze ściągnęli do Kożuchowa na Turniej Rycerski. Były walki, średniowieczne kramy, pokazy akrobatyczne i pokazy alchemika W sobotę (25.05), po raz dwudziesty szósty w Kożuchowie, w ramach dni miasta odbył się turniej rycerski. To wydarzenie nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. Byliśmy tam z aparatem, aby uchwycić choć trochę atmosferę tej imprezy historycznej.

📢 Brawo Zastal. Mamy medal! Minęło 12 lat od historycznego sukcesu zielonogórskich koszykarzy „Brawo Zastal. Mamy medal!” – taki tytuł otwierał tekst na sportowej stronie „Gazety Lubuskiej”. Było czego gratulować i z czego się cieszyć. 27 maja 2012 roku, po niezwykle udanym sezonie 2011/2012 koszykarze Zastalu Zielona Góra zdobyli pierwszy w historii klubu medal w rozgrywkach ekstraklasy. 📢 Wielki, barwny korowód przeszedł przez zabytkowe ulice Kożuchowa. Mieszkańcy radośnie otworzyli tegoroczny Turniej Rycerski Barwny korowód mieszkańców Kożuchowa z udziałem rekonstruktorów, równo o 13.20 wyruszył w sobotę (25.05) spod zamku książęcego, aby dotrzeć do dawnej fosy miejskiej, gdzie o godz. 14 rozpoczął się XXVI. Turniej Rycerski. 📢 Wozy i łodzie strażackie nad jeziorem w Kłodawie. Co się stało? Kilka wozów i łodzi strażackich pojawiło się w niedzielne przedpołudnie, 26 maja. Wywołało to spore poruszenie wśród mieszkańców i osób, które postanowiły skorzystać z pięknej pogody i wybrały się nad jezioro.

📢 Po skandalu na pływalni w Bytomiu waterpoliści Alfy Gorzów nieoczekiwanie wicemistrzami Polski Niezwykłe było zakończenie sezonu 2023-2024 w męskiej ekstraklasie. Na drugi stopień podium wskoczyła nieoczekiwanie Alfa Gorzów. Jak do tego doszło? 📢 Giełda w Zielonej Górze pękała w szwach! Ludzie kupowali urocze starocie i sadzonki kwiatów. Było w czym wybierać! Gdzie w niehandlową niedzielę zrobić zakupy w Zielonej Górze? Oczywiście na zielonogórskiej giełdzie! Tutaj zawsze dopisuje bogactwo towaru i wyjątkowy klimat, a tym razem dopisała też aura. Zobaczcie, co można było dziś kupić na tym wielkim targowisku. 📢 IMGW zapowiada burze z gradem. Jest ostrzeżenie dla Lubuskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał w niedzielę, 26 maja ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia dla województwa lubuskiego. Możemy spodziewać się burz z dużymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Miejscami może spaść grad.

📢 Zabytkowy kościół w Trzebulach został przebadany. Rozwikłano jego tajemnicę | ZDJĘCIA, FILM Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach. Dzięki nim wiemy, że XVII-wieczna konstrukcja kościoła zachowała się w 90 procentach! Badania było konieczne do tego, by starać się o pieniądze na remont kościoła z rządowych funduszy. 📢 Miłośnicy koni spotkali się w Mierzęcinie. Są zawody i pokazy kaskaderskie. Ale emocje! Doświadczeni jeźdźcy sprawdzają swoje umiejętności rywalizując z najlepszymi, a widzowie mają okazję zobaczyć zawody w skokach przez przeszkody i efektowne pokazy kaskaderskie. W Mierzęcinie koło Dobiegniewa trwa tegoroczna edycja Mierzęcin Horse Show. Widowisko przyciąga setki uczestników i gościu z całego regionu. W tym roku impreza trwa aż dwa dni. 📢 Szprotawę opanowali motocykliści! Przyjechali z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Nad zalew Bobru przy ul. Młynarskiej w Szprotawie zjechało się ok. 400 motocyklistów z Polski, Niemiec, a nawet Nowej Zelandii! Ryczące maszyny dosłownie opanowały miasto, a w okolicach szprotawskiej "Wyspy skarbów" powstało motocyklowe miasteczko, w którym można posłuchać rocka i piosenek drogi.

📢 Nad Lubuskiem przechodzą burze. Krosno Odrzańskie zbombardowane gradem i podtopione To była chwila i zrobiło się biało – opowiadają mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. - Z nieba leciały gradowe kulki, bębniące o dachy, parapety i samochodowe karoserie. To było jak bombardowanie. Na dodatek część ulic z mieście została zalana. 📢 Kolizja na S3 w Zielonej Górze i wypadek na DK 24 w Wierzbnie powiecie międzyrzeckim Do dwóch groźnych zdarzeń doszło w ciągu jednej godziny na lubuskich drogach w sobotę, 25 maja. Kierowcy jadący trasą S3 i drogą krajową nr 24 muszą się liczyć z utrudnieniami w Zielonej Górze i pobliżu Wierzbna w gminie Przytoczna.

📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Kabaret Paranienormalni w Żarach. Trwają przygotowania do Ścierniska, czyli Letnich Spotkań Kabaretowych w Sieniawie Żarskiej Letnie Spotkania Kabaretowe Ściernisko w Sieniawie Żarskiej dopiero w sierpniu, ale kabaret Paranienormalni już ostro przygotowuje się do wydarzenia. W czwartek ekipa odwiedziła Żary i tutaj dopina ostatnie szczegóły wydarzenia. Dochód z imprezy będzie przeznaczony na rozwój młodzieży i wyrównanie szans. 📢 Korowód rycerzy i dam dworu okrążył stare miasto w Kożuchowie. To Dni Ziemi Kożuchowskiej i Turniej Rycerski | FOTO, WIDEO Dni Ziemi Kożuchowskiej rozpoczął w sobotę, 25 maja barwny korowód, który przeszedł ulicami starego miasta. Tłumy rycerzy i dam dworu ruszyli przy zamku, okrążyli stare miasto i weszli do fosy, aby tam rozpocząć świętowanie. Do późnego wieczora zaplanowano walki rycerzy i liczne pokazy.

📢 Trwa 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Wystąpi m.in. O.S.T.R. i Wanda i Banda W piątek, 24 maja rozpoczęła się 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Na lokalnej scenie wystąpi w ten weekend m.in. O.S.T.R. oraz Wanda i Banda. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia WNN. 📢 Mauser znaleziony koło Sławy trafił do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Lubuskie Muzeum Wojskowe w podzielonogórskim Drzonowie powiększyło swoje zbiory o karabin Mauser z czasów pierwszej wojny światowej. Broń trafi na ekspozycję.

📢 O rany, co za rany?! Złamanie otwarte, poparzenie... Wiemy, kto wygrał V Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny O rany! Ale rany! - mówili uczestnicy V Akademickich Mistrzostw Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny, które zostały zorganizowane na Uniwersytecie Zielonogórski. Uczestnicy zawodów musieli bowiem zmagać się ze złamaniem otwartym, raną poparzeniową czy ranami plastycznymi, kosmetycznymi. Emocji nie brakowało...

📢 Tragiczny wypadek paralotniarza w powiecie leszczyńskim. Brał udział w zawodach rozgrywanych w Lesznie Tragiczny wypadek paralotni w powiecie leszczyńskim. Między Sądzią a Krzyckiem Wielkim w sobotę 25 maja 2024 doszło do wypadku paralotni. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Mimo prowadzonej na miejscu wypadku reanimacji - zmarł. Wypadek miał miejsce podczas powrotu po rozegraniu ostatniej z konkurencji zmagań, które trwały od kilku dni w Lesznie. 📢 Małomice w obiektywie Czesława Łuniewicza! Tak wyglądało miasto pół wieku temu! Z czym nam się kojarzą Małomice? Oczywiście z pięknym zalewem, plażą, zielenią i zadbanymi ulicami. Ale kiedyś miasteczko kojarzyło się głównie z opakowaniami blaszanymi. Inny świat, sprzed 50 lat, utrwalił na fotografiach Czesław Łuniewicz, znakomity, zielonogórski fotografik, który przekazał swoje prace do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

📢 Groźny pożar w Tomaszowie koło Żagania! W ogniu stanęło złomowisko samochodów! W sobotę po północy, 25 maja wybuchł pożar na składowisku samochodów w Tomaszowie koło Żagania. Z ogniem walczyło ok. 100 strażaków z województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Byli też funkcjonariusze specjalizujący się w ratownictwie chemicznym. Nad płonącą hałdą unosił się gęsty, drapiący gardło dym! O godz. 12.35 dotarła do nas informacja, że pożar został opanowany.

📢 Miały być wielkie emocje, była potężna ulewa. Mecz Falubazu odwołany |ZDJĘCIA, WIDEO Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra i Krono-Plast Włókniarza Częstochowa już mieli rozpoczynać ściganie, gdy nad zielonogórski stadion nadciągnęła wielka ulewa. Mecz został odwołany. 📢 Lubuskie derby w strugach deszczu. Warta Gorzów wygrała w Gubinie z Cariną W piątek (24 maja) w Gubinie doszło do piłkarskich derbów Ziemi Lubuskiej w III lidze. Carina Gubin podejmowała Wartę Gorzów. Pojedynek rozgrywał się w strugach deszczu, a zwycięsko z niego wyszli przyjezdni. Warta wygrała 1:0 po kuriozalnym golu samobójczym.

📢 Tajemniczy ogród przy muzeum w Gorzowie odzyska dawny blask? Tak ma się zmienić! Unikatowy i czarujący. Taki jest muzealny ogród przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie. Choć wciąż ma w sobie sporo uroku, to gołym okiem widać, że czas odcisnął na nim swoje piętno. Jest jednak szansa, że zabytkowy obiekt odzyska dawny blask. Ma przejść gruntowną rewitalizację.

📢 6000 zł za zbieranie deszczówki. Nabór wniosków do Programu Moja Woda 2024 tylko do końca czerwca! Sprawdź, co musisz zrobić Program Moja Woda to szansa na otrzymanie wsparcia finansowego na przydomową instalację do zbierania wody deszczowej. Nabór wniosków trwa do końca czerwca, więc warto zapisać sobie tę datę w kalendarzu. Wyjaśniam, gdzie i jakie formalności należy załatwić, aby dostać dotację w ramach Moja Woda 2024.

📢 Zielona Góra. Zbliżają się utrudnienia w ruchu przy jednej z bardziej ruchliwych ulic. Omijajcie ją w weekend. Mogą pojawić się korki W najbliższy weekend (24-26 maja) lepiej omijać ul. Batorego. Ze względu na planowaną pilną naprawę awarii sieci kanalizacyjnej wystąpią utrudnienia w ruchu. Gdzie dokładnie?

📢 Marzysz o własnym domu w mieście? Gorzów szykuje nowe tereny! Miasto przygotuje nowe grunty pod budownictwo jednorodzinne. Chce zachęcić mieszkańców, którzy planują postawić dom, aby zrobili to właśnie w Gorzowie. Brak takich terenów powoduje, że wielu gorzowian szuka ładnych i dobrych działek w okolicznych miejscowościach. 📢 Ośmiu Afgańczyków próbowało przekroczyć granicę nielegalnie. Przewozili ich Ukraińcy. Straż graniczna zatrzymała ich w Lubuskiem Kolejni nielegalni migranci zostali zatrzymani w Lubuskiem przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Tym razem było to ośmiu Afgańczyków, których przewozili obywatele Ukrainy.

📢 Kwiaty na balkon. 63 pomysły na kompozycje roślinne na wiosnę i lato 2024 Chcesz mieć balkon lub taras, który będzie wzbudzał zachwyt? Postaw na modne roślinne kompozycje. W jednym pojemniku możesz posadzić kilka gatunków, które będą się wzajemnie dopełniać. Możesz też zestawić doniczki z różnymi roślinami. Na zdjęciach pokazujemy pomysły, które mogą być inspiracją do stworzenia wspaniałych żywych dekoracji parapetów, balkonów i tarasów. 📢 Najlepsze plaże i jeziora w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda. Tutaj wypoczniecie! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem! 📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.

📢 Najseksowniejsza zawodniczka na świecie? Media okrzyknęły Niemkę, ale... tak wygląda Włoszka Sabbatini! Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Ewakuacja w Nova Park. Co się tam stało? Dlaczego ludzie musieli opuścić galerię handlową w Gorzowie? W sobotę 17 marca po godz. 18.30 rozpoczęła się ewakuacja w galerii Nova Park. Na miejsce przyjechali strażacy. 📢 Dymiło się w Nova Park w Gorzowie. Przyjechało osiem zastępów straży (wideo, zdjęcia) Osiem zastępów straży pożarnej przyjechało w środę, 8 kwietnia, o godz. 8 pod galerię Nova Park w Gorzowie. Powód? Dym w jednym ze sklepów największej galerii handlowej w regionie. Tych, których dziwił w środowy ranek widok wozów strażackich, także drabin oraz cysterny, od razu uspokajamy. Nic nie płonęło. To były ćwiczenia. - Symulowaliśmy pożar jednego z pawilonów oraz pożar samochodu na dachu - mówił nam rzecznik strażaków Grzegorz Rojek. Ćwiczenia przebiegły sprawnie. Po godzinie strażacy mogli wrócić do bazy.

Zobacz też: Mieszkania na sprzedaż z woj. lubuskiego. Najnowsze oferty!

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces