Prasówka 28.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 28.12.2023 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (28.12.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 27, m. Nowogród Bobrzański (40. km na odc. 0,4 km) Wykonywane roboty: budowa oświetlenia drogowego. Ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Może wystąpić wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na okres do 10 min..

📢 Czy będą braki prądu 28.12 w lubuskim? Zobacz planowane daty wyłączeń prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w lubuskim 28.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w lubuskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim. Stan na 28.12.2023 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 28.12.2023 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Terminy NFZ w woj. lubuskim na rezonans magnetyczny - 28.12.2023 Jak długo trzeba czekać na rezonans magnetyczny na NFZ w województwie lubuskim? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim może być krótsza (stan na 28.12.2023).

📢 Katedra pełna ludzi i kolęd. Gorzowskie dęciaki zagrały z Nowonarodzonymi Gorzowianie przedłużyli sobie świętowanie Bożego Narodzenia. W środowy wieczór 27 grudnia w katedrze odbył się koncert kolęd w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej i zespołu Nowonarodzeni. W świątyni trudno było o wolne miejsce. 📢 Święta 2023. Nie tylko koty naszych Czytelników uwielbiają świąteczne drzewka. Dostaliśmy dużo zdjęć | GALERIA Zdawałoby się, że kot i choinka nie mają prawa spotkać się bez szwanku dla tej drugiej. - Żaden prawdziwy kot nie zniesie takiej zniewagi, jak stojąca choinka - zauważa pan Maciej. A jednak! Koty naszych Czytelników potrafią tak wpasować się między świąteczne ozdoby, że nie tylko żadnej nie zrzucą. Doskonale maskują się w zielonych gałązkach. I potrafią to nie tylko koty. Zobacz galerię świątecznych zdjęć od naszych Czytelników.

📢 Leszek Teleszyński, czyli ordynat Michorowski z "Trędowatej" - tak dziś wygląda. Aktor ma 76 lat [28.12.2023 r.] Leszek Teleszyński w latach 70. łamał kobiece serca za sprawą roli ordynata Michorowskiego w "Trędowatej" czy księcia Bogusława Radziwiłła w "Potopie". Aktor obecnie ma 76 lat. Oto jak zmienił się po blisko 50 latach od premiery tamtych produkcji. Tak dziś wygląda Leszek Teleszyński. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [28.12.2023 r.] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [28.12.2023 r.] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [28.12.2023 r.] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [28.12.203 r.] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule. 📢 Powstańcy Wielkopolscy zostali uhonorowani w Żaganiu, pod pomnikiem przy ul. Bema Po pierwszej wojnie światowej do niemieckiego obozu w Żaganiu trafiło ok. 500 powstańców wielkopolskich oraz cywili, wspierających Powstanie Wielkopolskie. Do domów zostali zwolnieni dopiero we wrześniu 1919 roku. To właśnie jeńcy z Żagania wybrali nowego burmistrza Leszna. W środę 27 grudnia 2023 pod pomnikiem przy ul. Bema w Żaganiu, mieszkańcy miasta uczcili bohaterów.

📢 Lubuskie. Dusił i bił ją bez opamiętania. Lekarzom nie udało się uratować życia młodej kobiety. Mężczyźnie grozi dożywocie Dusił swoją partnerkę i bił pięścią po twarzy i innych częściach ciała. Kiedy lekarze walczyli o życie młodej kobiety, policjanci zorganizowali obławę za podejrzanym. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Kobieta zmarła. Mężczyzna nie przyznał się do winy... Trwa proces. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji. 📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 Zdrowy koktajl ze szpinakiem i bananem. Bomba witaminowa na wyciągnięcie ręki. Prosty przepis na pyszny koktajl nie tylko na śniadanie Zielony koktajl ze szpinakiem i bananem to pyszny napój, który z pewnością doda nam energii o poranku, a także podkręci metabolizm. Jego przygotowanie jest bardzo łatwe i niemal błyskawiczne. Gwarantuję, że się przy nim nie napracujesz. Sprawdź, jaki jest smaczny. Wypróbuj prosty przepis na koktajl ze szpinakiem na śniadanie.

📢 Wojewoda Marek Cebula: Nie ma północy i południa województwa. Jest Lubuskie Być może jeszcze w tym roku zostaną powołani wicewojewodowie – mówi Marek Cebula. Środa 27 grudnia to jego pierwszy dzień pracy jako wojewody lubuskiego. 📢 Problemy z GPS nad Polską. Zakłócenia systemów satelitarnych nad Europą i nie tylko Nad Polską, Morzem Bałtyckim oraz innymi państwami regionu odnotowywane są problemy z działaniem sygnału GPS. Według aplikacji GPSJam, rozpoczęły się one w poniedziałek 25 grudnia i trwają do dziś. Pojawiają się różne spekulacje co do możliwych przyczyn.

📢 Wysoka woda w lubuskich rzekach. Warta zalała bulwary w Gorzowie Rośnie poziom rzek w województwie lubuskim. Powodem są utrzymujące się od dłuższego czasu dodatnie temperatury, które powodują, że w górach szybciej topnieje śnieg. Spore znaczenie mają też opady deszczu. A tych w ostatnich tygodniach nie brakuje. Wody w rzekach na terenie regionu z dnia na dzień jest coraz więcej, ale póki co nie ma powodów do niepokoju. Powódź raczej nam nie grozi, choć problemem mogą być lokalne podtopienia. 📢 Co z jedzeniem po świętach? Nie wyrzucaj! W Zielonej Górze są miejsca, w których można je oddać. Sprawdź gdzie! Bożonarodzeniową tradycją na polskich stołach jest różnorodność świątecznych potraw. Tradycją jest też to, że zwykle kupujemy i przygotowujemy za dużo, a po świętach część jedzenia trafia na śmietnik. Nie wyrzucajmy! W Zielonej Górze są miejsca, do których można je przynieść. Takie rozwiązanie sprawdza się nie tylko w przypadku osób potrzebujących, ale każdego, kto nie lubi marnować jedzenia.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 27.12.2023 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Lubuskie wspomina Powstanie Wielkopolskie. W Gorzowie na cmentarzu złożono kwiaty Gorzowianie zawdzięczają powstańcom bardzo dużo. Oni tworzyli tutaj wszystko, od administracji po rzemiosło – słychać było w środę 27 grudnia na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. Właśnie mija 105. rocznica od wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 W Gorzowie pijana w sztok matka wiozła dziecko samochodem Pijana w sztok matka wiozła samochodem swoje dziecko. Tak skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się kobieta przyłapana przez

policjantów z gorzowskiej drogówki. Miała ponad promil alkoholu w organizmie. Za bezmyślne i niebezpieczne zachowanie straciła już prawo jazdy i odpowie teraz przed sądem. 📢 Składki na ZUS wzrosną. Ile zapłacą przedsiębiorcy? Prognozy wzrostu składek Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą się szykować na podwyżki składek ZUS. W nowym budżecie, nad którym będzie pracować Sejm, znaleźć można kwoty, które biznes będzie musiał płacić na ubezpieczenia społeczne.

📢 Trzech rywali żużlowców Enei Falubazu Zielona Góra przed sezonem 2024 Po tym, jak opublikowany został terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2024, kluby żużlowe zabrały się za planowanie meczów sparingowych. Enea Falubaz Zielona Góra poinformował, że pierwsze spotkanie kontrolne zamierza rozegrać 23 marca.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Lubuska policja podsumowuje święta. Było bezpiecznie w regionie? Nie brakuje ludzi jeżdżących na podwójnym gazie Podczas, gdy większość z nas w ciągu ostatnich kilku dni zasiadała przy świątecznych stołach w rodzinnej atmosferze, funkcjonariusze policji mieli pełne ręce pracy. Okres świąt upłynął im pod znakiem wzmożonych kontroli. Czy na lubuskich drogach było bezpiecznie?

📢 Karkonosze zimą widziane z Zielonej Góry. Przepięknie widać szczegóły. Mamy zdjęcia! Udało się! Teren, który widzicie na poniższych fotografiach, oddalony jest od nas o około 140 kilometrów. Prawda, że zapiera dech? 📢 Waloryzacja emerytur. Tyle dostaniesz w styczniu 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w styczniu 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w styczniu 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na styczeń 2024. 📢 IKEA w Zbąszynku produkuje 60 mln mebli rocznie. To potężny zakład zaopatrujący świat W zakładach IKEA Industry w Zbąszynku można wyprodukować nawet 60 milionów mebli rocznie. To potężny zakład, który zaopatruje głównie Stany Zjednoczone, Włochy, Wielką Brytanię i Niemcy. Dziennie wyjeżdża stąd nawet 500 ciężarówek, a do samych Niemiec kursuje ich około 100 dziennie. Tego typu działania zostawiają duży ślad klimatyczny, ale firma podjęła odpowiednie kroki, aby i z tym sobie poradzić.

📢 CBA zatrzymało prywatnego detektywa. Usłyszał poważne zarzuty Dolnośląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił dwóm osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karnoskarbowych i akcyzowych. Jeden z zatrzymanych to Paweł K. - prywatny detektyw, pracujący dla jednego z koncernów tytoniowych.

📢 Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze. Wielbłądy, anioły i inne osobliwości. Którędy przejdzie i kogo zobaczymy? Kolejny raz ulicami Zielonej Góry przejdzie kolorowy Lubuski Orszak Trzech Króli. Wydarzenie od lat cieszy mieszkańców przyciągając na deptak całe rodziny. Trzej królowie, anioły, diabły i wielbłądy, co zobaczymy w tym roku? 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 27.12.2023 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 27.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 27.12.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Ile pieniędzy chcą kluby sportowe od miasta? W Gorzowie to prawie 8,5 mln zł Żużlowa Stal Gorzów prosi o 1,528 mln zł, a koszykarski AZS AJP o 1,3 mln zł. Tuż przed świętami dowiedzieliśmy się, jakie kwoty wpisały kluby sportowe we wnioskach o miejskie dotacje. 📢 Nowe wyzwania komunikacyjne dla Zielonej Góry. Są korki a samochodów przybywa. Czy w mieście powstaną nowe estakady? WIDEO Kiedy przez kilkanaście dni zamknięty był wiadukt na al. Zjednoczenia w Zielonej Górze, w mieście tworzyły się ogromne korki. Pozostałe ulice z trudem przejmowały ruch. Miasto potrzebuje nowych estakad. W których miejscach mogłyby stanąć? Prezydent Janusz Kubicki jest przekonany, że takie inwestycje będą w mieście realizowane. 📢 Najdziwniejsze przepisy prawne na świecie. Sprawdź, zanim wyjedziesz za granicę! Zobacz naszą galerię, to nie złamiesz prawa W XXI wieku świat się skurczył. Jeśli chcemy, możemy dotrzeć właściwie wszędzie. Jednak, zanim spakujemy walizki, warto – chociaż mniej więcej – orientować się w przepisach obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy. Bo mogą być kłopoty, jeśli, na przykład, porzucimy na ulicy na Florydzie naszego słonia po godzinie 20.00. Oto garść najdziwniejszych przepisów na świecie. Zobaczcie naszą galerię!

📢 Wybrano nowego prezesa TVP. Nieoczekiwany ruch Rady Mediów Narodowych Rada Mediów Narodowych powołała we wtorek nowego prezesa Telewizji Polskiej. Został nim dotychczasowy szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk. 📢 Niemcy mają problem z migrantami. Władze proszą mieszkańców o pomoc Jak informuje Interia, Monachium ma problem z uchodźcami. Władze apelują nawet do obywateli, by - w zamian za publiczne pieniądze - oddawali swoje lokale w użytek cudzoziemcom.

📢 Bp Paweł Socha jest biskupem już 50 lat! Tak obchodził złoty jubileusz To dla mnie akt wielkiej wdzięczności, że Pan Bóg przeze mnie dokonywał dzieł – mówił we wtorkowe południe bp Paweł Socha w dniu 50. rocznicy święceń biskupich. 📢 Tak 16 lat temu żużlowcy Falubazu Zielona Góra bawili się na Gran Canarii. Obejrzyjcie zdjęcia W 2007 roku w Polsce był bardzo chłodny listopad. Na Gran Canarii temperatury dochodziły do 30 stopni Celsjusza. Przez tydzień z pięknej pogody korzystała ekipa Falubazu Zielona Góra. Obejrzyjcie zdjęcia sprzed 16 lat.

📢 Opowieść Chmielnika. Ryba, część skarbu z Witaszkowa. Czego mogli chcieć scytyjscy przybysze? Jakiś czas temu pisałem o dziwnej rybie znajdującej się na Wyspie Teatralnej w Gubinie. Na rybie tej archaiczne ornamenty zaświadczają o odkryciu w nieodległym Witaszkowie skarbu zwanego „skarbem z Vettersfelde”. 📢 Gorzów czy Zielona Góra też leżą w Odrzanii. Może ta książka będzie dla Wiślanii odkryciem? Nie tworzę iluzji, że Ziemie Odzyskane, że ta Polska poniemiecka jest spójną krainą. Nie jest, nigdy nie była – mówi Zbigniew Rokita o swojej „Odrzanii”. By ją napisać, odwiedził Gorzów, Zieloną Górę, Kostrzyn, Słubice, Witnicę. Jak na nas spojrzał? 📢 Wypadek koło Rzepina, zderzenie z łosiem na węźle S3. Jedna osoba trafiła do szpitala Do dwóch groźnych zdarzeń na drogach w regionie doszło w poniedziałek, 25 grudnia. Na wysokości Świebodzina auto uderzyło w łosia. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Mniej szczęścia mieli uczestnicy wypadku koło Rzepina. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

📢 Boże Narodzenie 2023 na wesoło. Publikujemy najlepsze memy! "Choinka zemdlała", "Pioter no zjedz jeszcze karpika" "Jedz, jedz, babunia specjalnie przygotowała" "Ależ ty zmiarniałaś przez ten rok", "No daj buziaka ciotuni", "Cicho! Kevin leci...", "Ty tylko ten komputer i komputer", "Kiedy się ustatkujesz?"... Znacie to? Każdy zna, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia, kiedy rodzinne spotkania przy stole są nieco dłuższe, niż zwykle. Tego typu akcenty to idealna pożywka dla internautów, którym humoru nie brakuje. Przygotowaliśmy dla was najlepsze memy na Boże Narodzenie. Uśmiechnijcie się! 📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

📢 Żużel narodził się... w grudniu. Dokładnie 100 lat temu! Gdy w 1923 roku Polacy składali sobie bożonarodzeniowe życzenia, nie mieli pojęcia, że na antypodach powstaje właśnie sport, który za ćwierć wieku zawładnie sercami i umysłami wielu z nich.

📢 Bursztynowa komnata i arka przymierza wciąż tu są? Obok tej ruiny przechodzą tysiące Lubuszan! Tutejsze podziemia kryją niejedną tajemnicę Nie dość, że jest największym kościołem w województwie, to jeszcze skrywa wiele tajemnic. Poszukiwania skarbu wciąż trwają i mówi się, że największe precjoza świata wciąż tu są, nieodkryte. Jakim cudem? Przecież obok tej ruiny każdego dnia przechodzą setki, a czasami tysiące Lubuszan. Nikt nie wie, co mogą kryć te podziemia, czy to wszystko jest tak doskonale ukryte? A może to po prostu wyssane z palca bzdury? Jedno jest pewne, historia gubińskiej fary nie odkryła jeszcze wszystkich kart. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Nawet gdy natrafiono tu na słowiańskie ślady, to czym prędzej je „zasypywano”. Fizycznie i naukowo... Jeziora lubuskie skrywały i skrywają nadal liczne tajemnice z czasów prasłowiańskich. Bo Słowianie w Lubuskiem nie są, jak się okazuje, nacjonalistyczną tęsknotą i komunistyczną propagandą , ale rzeczywistością. Wyspa jest jedyną taką w Polsce konstrukcją, a most, należy do najlepiej zachowanych wczesnośredniowiecznych mostów. W mętnej wodzie jeziora znaleziono dębowe pale wbite w dno.

📢 Kontenerowiec Maersk płynący do Gdańska zgubił na morzu 46 kontenerów Płynący do portu w Gdańsku frachtowiec Mayview Maersk zgubił na Morzu Północnym 46 kontenerów. Cztery z nich zostały odnalezione w sobotę w Jutlandii, gdzie może wyrzuciło na brzeg m. in. lodówki. 📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa.

📢 Najpiękniejsze choinki w Lubuskiem. Najpiękniejsze bo... Wasze! Tak pięknie je ubraliście! Są Najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie! 📢 Żabi Dwór - od rycerskiego majątku po nowoczesny hotel ze spa Żabi Dwór - to miejsce na prawdziwy relaks z odrobiną luksusu, eleganckie wesele w zabytkowych wnętrzach czy kreatywnego spotkania biznesowego także w parku „Przepiękne miejsce, klimatyczne spa oraz rewelacyjny masaż. Restauracja rodem z warszawskich salonów. Uwielbiam takie miejsca ze smakiem, na pewno wrócę. Polecam.” Podpisano - Nikodem.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Liczę się z tym, że odbiję się od drzwi. Wówczas wracam 550 km do domu i Wigilię spędzę z sąsiadką - mówi zielonogórzanka Agnieszka Fletcher "James Fletcher uprowadził dzieci z domu w lipcu 2022. Od tego czasu ucieka z nimi, przeprowadza się, ukrywa dzieci, uniemożliwia mi z nimi kontakt na każdy możliwy sposób. W ostatnim zażaleniu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu napisał, że od wielu lat zaniedbywałam dzieci, biłam je oraz jego. James użył tego sformułowania dopiero po otrzymaniu decyzji Sądu, że dzieci mają wrócić do mamy, czyli do mnie” - czytamy w piśmie pani Agnieszki przesłanym do redakcji.

📢 Młody śpiewak - baryton ze Strzelec Krajeńskich podbija Europę. Jakub Czerwonka zadebiutował z sukcesem w niemieckim Ueckermünde W ubiegłą sobotę (16 grudnia) w sali ratuszowej Zamku Książąt Pomorskich w Ueckermünde odbył się międzynarodowy koncert bożonarodzeniowy Stowarzyszenia Muzycznego Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V. Wziął w nim udział, pochodzący ze Strzelec Krajeńskich - Jakub Czerwonka. 📢 Głośne pożary i katastrofy w Zielonej Górze. O nich mówiła cała Polska Pożar hali z toksycznymi odpadami w Przylepie w lipcu tego roku, odbił się szerokim echem w całym kraju i był jedną z najpoważniejszych katastrof, jakie dotknęły Zieloną Górę. 13 lat temu dramatyczne sceny rozegrały się na os. Pomorskich, gdzie wybuchy gazu zdemolowały kilkadziesiąt mieszkań i pozbawiły życia jedną osobę. Głośno też było o kobietach, które celowo wysadziły mieszkanie w wieżowcu, trzech dużych pożarach w centrum miasta i olbrzymim pożarze lasu. Przypominamy szczegóły tamtych wydarzeń.

📢 Krzysztof Respondek nie żyje. Aktor i artysta kabaretowy zmarł w wieku 54 lat Przygnębiające wieści obiegły dziś internet. 22 grudnia 2023 roku zmarł Krzysztof Respondek, śląski aktor i artysta kabaretowy. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem Facebooka Krzysztof Hanke.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 22.12.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 22.12.2023 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Boże Narodzenie w PRL-u. Wyjątkowe prezenty, osobliwe ozdoby, plastikowy zapach choinki. Zobaczcie zdjęcia! Boże Narodzenie kilkadziesiąt lat temu było na swój sposób wyjątkowe i wielu z nas wspomina je z sentymentem. To czasy dzieciństwa naszych rodziców, wujków cioć. Zupełnie inny świat. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie. 📢 Nowe zasady egzaminu na prawo jazdy. Wchodzą w życie po Nowym Roku. Będzie łatwiej zdać prawko? Sprawdź, co się zmieni Zmiany w aktualnym rozporządzeniu o przebiegu egzaminu wywołały spore poruszenie i lawinę plotek. Dla jednych nowe przepisy to ułatwienie, inni twierdzą, że zmiany są niepotrzebne. Co ma się zmienić? Sprawdziliśmy.

📢 Wygraj Thermomixa w NASZEJ LOTERII! Spraw sobie prezent na Święta i Nowy Rok. Wystarczy SMS! Jeszcze tylko do 5 stycznia trwa specjalna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa lub spora gotówka. Jeśli włączysz się do gry już teraz, weźmiesz udział w trzech losowaniach! Szczegóły poniżej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 20.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Cudny ogródek państwa Perzyńskich. Od ponad 30 lat dbają o magię świąt i robią to przepięknie! | WIDEO, ZDJĘCIA Kiedy zbliża się grudzień, wielkimi krokami nadchodzą święta, to okna, balkony i ogrody wieczorami zaczynają świecić tysiącami lampek - na dworze zaczyna być jakby magicznie. Co roku, od ponad 30 lat dbają o to państwo Perzyńscy z Zielonej Góry i robią to w sposób... niesamowity, cudowny, wspaniały, jedyny! Tu jest jak w bajkowej krainie. 📢 Najrzadsze nazwiska w Lubuskiem. Nosi je zaledwie kilka osób. Twoje też jest na liście? Mieszkańcy Lubuskiego używają ponad 32 tysiące różnych nazwisk - wynika z danych zapisanych w rejestrze PESEL. Nowak, Kaczmarek, Kowalski, Wożniak, Szymański to najpopularniejsze nazwiska w regionie. Które należą do najrzadszych?

📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 Zielona Góra pod śniegiem, paraliż w Lubuskiem. Ludzie wywozili śnieg ciężarówkami! Pamiętacie, co się działo? Mamy zdjęcia z 1965 roku W tym roku zima zawitała do Lubuskiego! Spadł śnieg i występowały mocniejsze mrozy, nawet -11 stopni Celsjusza! Czy pogoda tradycyjnie zaskoczyła drogowców? Na pewno kierowców, którzy kilometrami ustawiali się, żeby wymieniać opony na zimowe w samochodach. Kolizje i wypadki przez pierwsze dni były na porządku dziennym, mimo że opady nie były tak obfite, jak kilkadziesiąt lat temu. Przypomnijmy, że w 1965 roku śnieg sparaliżował cały lubuski transport. Zobaczcie film i zdjęcia sprzed 57 lat! 📢 Rio w Świebodzinie. Pomnik Chrystusa rozsławił Lubuskie. Przyjeżdżają zobaczyć go ludzie z całego świata Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście.

📢 Nie jedź cytrusów, jeśli bierzesz te leki. To połączenie może być niebezpieczne Cytrusy to owoce szczególnie lubiane przez Polaków. Największa popularnością cieszą się właśnie jesienią i zimą. Wysoka zawartość witaminy C bardzo się przydaje w chłodne i mokre dni. Warto wiedzieć, że nie powinniśmy łączyć cytrusów z niektórymi lekami, bo może to wywołać niebezpieczne dla zdrowia skutki. Zobaczcie których leków nie powinno się łączyć z cytrusami.

📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie. 📢 Z historii Gorzowa. Fabryka Pauckscha działała od 1843 roku i specjalizowała się m.in. w produkcji kotłów. Zobacz, jak wyglądała! Fabryka Pauckscha była jedną z największych fabryk w przedwojennym Gorzowie. Powstała w 1843 roku. W okresie największego rozkwitu fabryka zatrudniała nawet 850 osób - w tym pracowników umysłowych.

📢 "Twarz", nowy film Małgorzaty Szumowskiej już wkrótce w polskich kinach. Ale najpierw powalczy o Złotego Niedźwiedzia Już 23 lutego 2018 roku najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej pt. Twarz weźmie udział w festiwalu Berlinale, gdzie powalczy o główną Złotego Niedźwiedzia. Datę polskiej premiery wyznaczono na 6 kwietnia 2018 r. Nowy film Małgorzaty Szumowskiej "Twarz" to współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym. W filmie pojawia się wątek budowy pomnika Chrystusa, przy której zatrudniony jest główny bohater, co może być nawiązaniem do pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Akcja filmu jednak rozgrywa się w innej części Polski. Główną rolę w filmie zagra Mateusz Kościukiewicz („Wszystko co kocham”, „W imię”, „Matka Teresa od kotów”, „Amok”). W pozostałych rolach występują Agnieszka Podsiadlik nominowana w zeszłym roku do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego za występ w filmie „Baby Bump” oraz Małgorzata Gorol, debiutująca na dużym ekranie, laureatka prestiżowych nagród teatralnych, między innymi Nagrody im. Leona Schillera. Małgorzata Szumowska ma już na swoim koncie nagrodę Srebrnego Niedźwiedzia, którą otrzymała w 2015 roku za najlepszą reżyserię „Body/Ciało”. Laureatów 68. Berlinale poznamy 24 lutego 2018 r.

📢 Nie masz planów na Sylwestra? Zobacz naszą TOP 10 Chcesz zabawić się w pałacu i do tego w stylu glamour? A może na zamku lub nad jeziorem? Kluby też szykują się do sylwestrowej zabawy. Zobacz 10 wybranych przez nas propozycji na noworoczną imprezę.

