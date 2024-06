Prasówka 3.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Triathlon w Gorzowie. Ludzie z żelaza rywalizowali w morderczym wyścigu! | ZDJĘCIA”?

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Triathlon w Gorzowie. Ludzie z żelaza rywalizowali w morderczym wyścigu! | ZDJĘCIA W niedzielę 2 czerwca na kilka godzin Gorzów stał się polem triathlonowych zmagań, w których udział wzięło ponad 100 śmiałków nie tylko z Gorzowa, ale i z bliższych i dalszych okolic naszego miasta.

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strzały w Hagen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Cztery osoby ranne. Sprawca został złapany Z informacji wynika, że ​​jednym z miejsc zbrodni był salon fryzjerski. Drugim miejscem strzelaniny był budynek mieszkalny w centrum Hagen. W niedzielę sprawca został złapany.

📢 Falubaz Zielona Góra świetnie walczył w Toruniu, ale „Anioły" były minimalnie lepsze Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra do ostatnich wyścigów walczyli o wyjazdowy sukces w ekstraligowym meczu z Apatorem Toruń. Ostatecznie przegrali minimalnie, tylko dwoma punktami. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [3.06.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [3.06.2024 r.] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [3.06.2024 r.] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach.

📢 - Czułem zawsze, że jestem w dobrym miejscu i mam dużo przestrzeni dla siebie wokół - mówi artysta malarz Andrzej Bembenek z Zielonej Góry – Zajmuję się jedną z najstarszych możliwości pozostawiania po sobie śladów. Po prostu maluję obrazy – mówi Andrzej Bembenek, artysta malarz z Zielonej Góry, który w tym roku obchodzi 25 – lecie pracy twórczej. Na co dzień jest nauczycielem. Cieszy się, praca daje komfort tworzenia tego, co chce, bo gdyby najpierw miał malować to, co się sprzedaje, a dopiero później to, co chce, to nie byłoby mowy o wolności twórczej.

📢 Gorzowski Tydzień Seniora będzie w tym roku już w czerwcu. Co w programie? Gorzowski Tydzień Seniora odbędzie się w tym roku już między 10 a 14 czerwca. To będzie siódma edycja imprezy dla co trzeciego mieszkańca miasta. 📢 Bezludna wyspa w Lubuskiem istnieje! Ukryta jest za mostem. To zupełnie inny świat | ZDJĘCIA Kiedyś zatrudniano tu mnóstwo osób... Dziś opuszczona fabryka na terenie woj. lubuskiego jest miejscem eksploracji fanatyków historii i opuszczonych miejsc. Z pewnością przyciąga wielu ciekawskich chcących sprawdzić, czy w starych budynkach nie zostało coś ciekawego, a może nawet cennego? Miejsce intryguje, przeraża i jest bardzo niebezpieczne. 📢 Oko w oko z dzikimi zwierzętami w Lubuskiem. Wchodzą wprost pod obiektyw. Tych ujęć nigdzie nie zobaczycie! | FILM, ZDJĘCIA Fotopułapki to profesjonalne urządzenia wykrywające ruch i rejestrujące to, co dzieje się w ich otoczeniu. Służą do badań i obserwacji m.in. zwierząt leśnych pokazując je w naturalnym otoczeniu. Dzięki doskonałej jakości nagraniom możemy podziwiać leśnych przyjaciół mieszkających w lubuskich lasach, tuż obok nas. Zobaczcie zdjęcia i filmy, które dostaliśmy od RDLP w Zielonej Górze. Coś pięknego!

📢 Mistrz, mistrz, Zastal mistrz! Pamiętacie ten wielki triumf zielonogórskich koszykarzy nad Turowem? Minęło już 11 lat 2 czerwca 2013 roku – data ta na zawsze zostawiła bardzo mocny ślad w historii zielonogórskiej koszykówki. Tego dnia po raz pierwszy drużyna z Zielonej Góry sięgnęła po tytuł mistrza Polski.

📢 W klubie Heaven nie usłyszymy już muzyki. Wczoraj odbyła się tu ostatnia impreza | ZDJĘCIA Dokonało się. Historia jednego z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych w Zielonej Górze właśnie napisała swoją ostatnią stronę. W sobotę, 1 czerwca odbyła się tu ostatnia impreza. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven! 📢 Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dwóch studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendium ministra nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 2.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 2.06.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Ależ ściganie na żużlowym GP. Vaculik nokautuje w finale, Zmarzlik dominuje w generalce. Tylko Woźniaka żal... Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w turnieju Grand Prix w Pradze, czwartej rundzie żużlowych mistrzostw świata i umocnił się na prowadzeniu w cyklu. Po raz trzeci z rzędu najlepszy na Markecie okazał się zawodnik Stali Gorzów, Słowak Martin Vaculik. Drugi był Szwed Fredrik Lindgren, a czwarty Dominik Kubera.

📢 Martyna Jakubowicz oczarowała słuchaczy koncertu plenerowego w zielonogórskim Zajeździe Kultury. Zabrzmiało kultowe "W domach z betonu" W ramach Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, w Zajeździe Kultury zaśpiewała Martyna Jakubowicz. To jedyna w swoim rodzaju polska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka tworząca muzykę z pogranicza bluesa, rocka i amerykańskiego folku. Publiczność była zachwycona.

📢 Gdzie zgłosić zderzenie z dzikim zwierzęciem? Co zrobić, gdy na drodze potrącisz dzika, łosia, sarnę? 2.06.2024 Co robić po potrąceniu zwierzęcia? Gdzie zgłosić zderzenie z dzikim zwierzęciem? Ważne telefony. Przepisy regulują to, jak się zachować po potrąceniu dzika, czy sarny. Jadąc samochodem przez las trzeba zachować szczególną ostrożność. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 02.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 02.06.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

📢 Warciarze bez problemów poradzili sobie z młodzieżą Ślęzy Wrocław. Ale wciąż nie są pewni pozostania w trzeciej lidze W 33., przedostatniej w sezonie 2023-2024 serii spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Warta Gorzów podejmowała w sobotę (1 czerwca) pewną już utrzymania się Ślęzę Wrocław. Gospodarze potrzebowali wygranej, niczym kania dżdżu. I bez problemów osiągnęli swój cel. 📢 Gorzów wystartował z grubej rury Masą Rowerową. Miasto chce obronić puchar Rowerowej Stolicy Polski W sobotę, 1 czerwca przez ulice Gorzowa przejechała Masa Rowerowa. A to oznacza, że północna stolica województwa lubuskiego z przytupem rozpoczęła rywalizację o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zobacz zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Tragedia na plebanii w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz Tragedia na plebanii w Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz. Najprawdopodobniej się postrzelił. 📢 Dzień Dziecka 2024 w Żaganiu! Poszukiwanie skarbów z archeologami i mnóstwo innych atrakcji! Mnóstwo atrakcji dla dzieci w dniu ich święta! W sobotę 1 czerwca dzieci mogły się bawić w wielu miejscach Żagania. Na Arenie, w Muzeum Obozów Jenieckich, w pałacowym parku i w pałacu. Ok. 15.00 zaczął padać deszcz, ale można było się skryć pod namiotem, lub pójść do pałacu.

📢 Początek czerwca to w Lubuskiem masa imprez! Na co się wybrać? Podpowiadamy! Za nami maj, a przed nami przełom wiosny i lata. Nawet nie poczujecie Państwo jak (niestety) ten czas Wam szybko zleci. Na szczęście lubuskie placówki kulturalne oraz gminy przygotowały bardzo bogaty program kulturalny na nadchodzący weekend oraz tydzień. Warto odwiedzić otwarte piwnice winiarskie, posłuchać "na żywo" Martyny Jakubowicz czy Krystyny Giżowskiej oraz wziąć udział w akcji Muzeum Etnograficznego w Ochli pt. "Ginące zawody i umiejętności". Jedno jest pewne, nie warto siedzieć w domu. 📢 Wyścig Baja Promo 2024 w Żaganiu! Ryczące maszyny na bezdrożach za Stalagiem! W piątek i sobotę: 31 maja 2024 i 1 czerwca 2024 na poligonowych bezdrożach w Żaganiu ścigały się rajdowe terenówki w rajdzie Baja Promo. Zawodnicy rozbili miasteczko na polanie koło Muzeum Obozów Jenieckich. To wstęp do wielkiego rajdu Baja Poland, który wystartuje w sierpniu 2024, a pojadą w nim wielkie gwiazdy, między innymi Krzysztof Hołowczyc.

📢 Na zielonogórskim deptaku trwa wielka dziecięca feta z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji nie brakuje! | ZDJĘCIA Zielonogórski deptak od ratusza aż po okolice Lubuskiego Teatru przeżywa dzisiaj (1.06.2024) prawdziwe oblężenie rodzin z dziećmi, dla których przygotowano szereg atrakcji. Warto tu się pojawić, jeśli jeszcze nie macie Państwo pomysłu na spędzenie Dnia Dziecka. 📢 Tłumy na wielkim otwarciu H2Ochli w Zielonej Górze | ZDJĘCIA W sobotę 1 czerwca o godzinie 10 nastąpiło oficjalne otwarcie zielonogórskiego parku wodnego, czyli H2Ochli - miejsca równie popularnego co kontrowersyjnego. Na otwarcie przyszły tłumy. Dopisała również pogoda! W ruch poszły zjeżdżalnie, minigolf, plaża, basen, strefy relaksu i wiele innych atrakcji. - Chciałbym, żeby ten obiekt został otwarty właśnie w Dniu Dziecka i udało się - powiedział Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

📢 Żużlowcy z Torunia ostatnio jechali kiepsko, ale są faworytami starcia z Falubazem Zielona Góra W niedzielę 2 czerwca żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra powinni wrócić do ścigania w PGE Ekstralidze. Ostatnie zawirowania pogodowe sprawiają, że trudno oznajmić z całą pewnością, że dojdzie do rywalizacji w Toruniu. 📢 Tyle zachodu na nic... Szkoła w Krośnie Odrzańskim musi zostać zbudowana od zera? O szkole specjalnej w Krośnie Odrzańskim mówi się od lat. Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nie spełnia odpowiednich wymogów. Były m.in. przymiarki, aby przystosować budynek po byłej szkole podstawowej w Radnicy, ale te plany się nie zmaterializowały. Teraz starostwo współpracuje z krośnieńskim samorządem, aby wybudować szkołę od zera. 📢 Mistrz świata na żużlu też był dzieckiem. Tak wyglądał mały Bartek Zmarzlik [ZDJĘCIA] Bartosza Zmarzlika, mistrza świata na żużlu, kibice kojarzą przede wszystkim z kapitalnymi akcjami na torze, zaciekłą rywalizacją na motocyklu i z mnóstwem zwycięstw. Nie każdy jednak wie, jak wielki mistrz wyglądał przed laty, gdy był małym Bartkiem. Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia ze zbiorów żużlowca i „Gazety Lubuskiej".

📢 W Szprotawie pod Żaganiem powstanie nowoczesne osiedle. Mamy wizualizacje! Już wkrótce w miejscu, które dotychczas straszyło starymi, zapuszczonymi magazynami, powstanie piękne i nowoczesne osiedle budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej - zapowiada Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. - Rozpoczęły się właśnie roboty budowlane, których pierwszą częścią jest uporządkowanie i wyrównanie powierzchni terenu. 📢 W poniedziałek wyjedzie na ulice Zielonej Góry Tramwaj zwany pożądaniem. To akcja profilaktyczna studentów Tramwaj zwany pożądaniem w Zielonej Górze pojedzie w poniedziałek, 3 czerwca, w godzinach 12:00-15:00. Będą to autobusy linii 0 oraz 8 w kierunku kampusu. Na pasażerów czeka mnóstwo dobrej zabawy, rozmowy z wolontariuszami – edukatorami... 📢 Hawaje w Lubuskiem! Cudwna woda, plaże, atrakcje. Trochę jak w raju! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem!

📢 Rozbity samochód zauważyli policjanci. W środku były dwie osoby Funkcjonariusze, którzy wracali z ćwiczeń policyjnych wodniaków jako pierwsi zauważyli pojazd, który uderzył w drzewo. Kierowca był nieprzytomny, pasażer nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach. 📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy raka kości?

📢 Sukces uczniów ze szkoły podstawowej w Czarnowicach pod Gubinem. Pokazali się z dobrej strony na konkursie fotograficznym w Zielonej Górze W Zielonej Górze odbył się III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny organizowany przez Bibliotekę im. C.K. Norwida w Zielonej Górze i SP2 w Zielonej Górze. Z dobrej strony pokazał się tam jeden z uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnowicach pod Gubinem.

📢 Nowy układ komunikacyjny w Nowej Soli. Wkrótce gotowy będzie ring Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pokazał, jak wygląda z góry budowana droga w Nowej Soli. Trzeci etap obwodnicy nie tylko domyka ring miasta. Prowadzi przez tereny zalewowe i dlatego będzie pełnił rolę zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Kiedy koniec prac i utrudnień? 📢 Ławki z ubrań i deszczówka w łazienkach. Silwana w Gorzowie będzie eko! Budowa Silwany w Gorzowie powoli dobiega końca. Będzie to największy kompleks handlowy w regionie. Na łącznej powierzchni ponad dwudziestu tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się czterdzieści sklepów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań stanie się on również jednym z najbardziej ekologicznych obiektów tego typu w kraju! 📢 8 obywateli Syrii, Afganistanu i Indii próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. W okolicach Gubina zatrzymali ich funkcjonariusze SG W ciągu dwóch dni funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w okolicach Gubina, a także na terenie powiatu żarskiego ośmiu nielegalnych migrantów: z Syrii, Afganistanu i Indii. Przewozili ich obywatele Ukrainy.

📢 Ruszył Japfest w Tomaszowie koło Żagania. Na teren WORD przyjechały japońskie auta z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy Japfest to impreza cykliczna, która odbywa się na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tomaszowie koło Żagania. Jak co roku na terenie dawnego, poradzieckiego lotniska powstaje miasteczko dla miłośników japońskich samochodów.

📢 Skandal na "Jancarzu". Nawet nie zadebiutował w lidze, a… już został ukarany Karę za niedoszły mecz ebut.pl Stal Gorzów – ZooLeszcz GKM Grudziądz dostał nawet zawodnik, który w swojej karierze nie pojechał żadnego biegu w Speedway Ekstralidze. 📢 Horror w Lubuskiem? Tutaj można kręcić! Ten opuszczony ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem jest jak z filmu "Piątek 13." Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku!

📢 Sam wytypował liczby i wygrał fortunę. Ten gracz miał niebywałe szczęście! Niepozorny kupon okazał się łutem szczęścia dla mieszkańca Suchedniowa w województwie świętokrzyskim. Przyniósł mu ogromną wygraną, bo gracz zdobył ponad dwanaście milionów złotych. Jest to pierwsza i zarazem najwyższa główna wygrana w grach liczbowych w tym mieście. 📢 Kolejny dzień z burzami w Lubuskiem. Są ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą Zapowiada się kolejny dzień z niespokojną pogodą. Na terenie województwa lubuskiego wprowadzone zostały ostrzeżenia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. W związku z tym niewykluczone są także gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach. 📢 Prace w sprawie usunięcia toksycznej hałdy w Nowej Soli trwają. Do końca daleko, a trucizna zalega Po pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich i pożarze mniejszej hałdy śmieci w Warszawie wracają pytania o stan hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli. Starosta Mariusz Stokłosa informuje, że opracowana została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla odpowiednich służb na wypadek akcji ratowniczej.

📢 Zielona Góra. Startuje „Zielony Czerwiec”, czyli joga na Piast Polanie. Cykl darmowych zajęć na świeżym powietrzu Za kilka dni wystartuje 13. edycja festiwalu „Zielony Czerwiec”. Przez cały czerwiec i lipiec zielonogórzanie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach jogi na trawie. Pierwszy trening odbędzie się już w sobotę 1 czerwca. Sprawdź szczegóły!

📢 Plaża jak z bajki w Lubuskiem. Idealna na weekendowy wypad jak i na cały urlop. Dzieci mają tutaj raj! A woda jaka czysta! Marzy Wam się czysta woda, plaża schowana w cieniu i solidny odpoczynek w pięknych okolicznościach przyrody? Mamy coś dla Was. W Lubuskiem jest plaża jak z bajki. Tyle, że... jest prawdziwa! 📢 Boże Ciało w Gorzowie. W procesji przeszły tłumy wiernych W czwartek 30 maja ulicami Gorzowa przeszła tradycyjna procesja Bożego Ciała. - Obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii jest rzeczą realną, to nie jest żaden symbol – mówił bp Tadeusz Lityński, który przewodniczył procesji.

📢 Aż 12 nowych kierunków na UZ. Nabór rusza 1 czerwca! Studia także dla osób 40 plus. Za darmo! 1 czerwca rozpoczyna się nabór na 74 kierunkach na 12 wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku największa lubuska uczelnia przygotowała aż 12 nowych kierunków, w tym nanotechnologię, logopedię z neurodydaktyką, analitykę społeczną i konsulting cyfrowy, finanse i rachunkowość, lingwistykę stosowaną. 📢 Wydarzenia Zielonogórskie. Niektórzy wątpią w sens obchodów rocznicy Nie jest tak, że wszyscy popierają sens upamiętniania rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Wciąż dla niektórych mieszkańców był to wybryk chuligański, a nie patriotyczne wydarzenie czy wyrażenie wiary katolickiej. 📢 Wystartował Zielonogórski Rower Miejski. Ma siedem przerzutek. Nie da się nim przewozić innych osób Z opóźnieniem, ale jest! Cieszymy się, że ruszył Zielonogórski Rower Miejski. Nowy operator, nowe rowery. Lepsze niż poprzednie, bo mają więcej przerzutek – mówili Robert Jankowicz i Patryk Kucner po pierwszej przejażdżce. Aby skorzystać z jednośladu, musimy ściągnąć aplikację „roovee”, zarejestrować się oraz wnieść opłatę inicjalną wysokości 10 zł. Ale są i inne sposoby...

📢 W Żaganiu po raz drugi zebrała się nowa Rada Miasta. Radni ustalili pensję burmistrza i swoje diety! We wtorek 28 maja 2024 o godz. 16.00 zebrali się radni miejscy Żagania, żeby ustalić swoje diety, a także wynagrodzenia burmistrza. Obsadzili również komisje stałe. Czytajcie poniżej, ile będą miesięcznie zarabiać nasi samorządowcy. Jak sądzicie? To dużo, czy mało? Warto pracować w radzie? 📢 Most nad Odrą w Kostrzynie zostanie zamknięty. To nie koniec złych informacji. Kierujący już szykują się na drogowy koszmar Niestety nie mamy dobrych informacji dla kierujących przejeżdżających przez most drogowy w Kostrzynie nad Odrą. Nie dość, że planowane jest jego całkowite zamknięcie, to ruch wahadłowy zostanie na nim utrzymany. I póki co nie ma w planach zniesienia tej decyzji. Co to oznacza dla kierowców? Dalszy ciąg utrudnień, gigantyczne korki, frustracje, innymi słowy, drogowy armageddon.

📢 Turkuć podjadek zadomowił się w twoim ogrodzie? Sprawdź, jak rozpoznać i pozbyć się tego szkodnika niszczącego rośliny Turkuć podjadek jest niechcianym gościem, który może zadomowić się w ogrodzie. Tułów tego owada może osiągać nawet do 5 albo 6 centymetrów. Choć żyje pod ziemią, jego działania mogą znacznie zaszkodzić roślinom. Zobacz sposoby na pozbycie się szkodnika. 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Irena Santor musi być pod stałą opieką. Nowe informacje o stanie zdrowia gwiazdy Irena Santor to wielka artystka i ulubienica Polaków. Jej fani mocno zaniepokoili się, kiedy piosenkarka trafiła do szpitala. Przeczytaj, jak dzisiaj czuje się gwiazda polskiej sceny muzycznej.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża? 📢 Kąpielisko H2Ochla. Miasto przedstawiło cennik biletów. Miejscowi się cieszą, a "pozostali" mówią, że przyjeżdżać nie będą. Jest za drogo? W miniony weekend ujawniono kolejne informacje na temat kąpieliska H2Ochla. Samego obiektu nie trzeba przedstawiać, bo od miesięcy nie schodzi z ust prezydenta, radnych i przede wszystkim mieszkańców Zielonej Góry. Inwestycja wywołuje emocje niczym najszybszy rollercoaster - od zadowolenia do złości i rozczarowania. Jakie nastroje panują po ogłoszeniu cen biletów?

📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Pamiętacie małego Patryka Dudka na małym motorku? Zobaczcie, jak rósł wychowanek Falubazu Zielona Góra To było przeszło 20 lat temu. Pamiętacie małego chłopczyka na minimotorku, który podążał wspólnie z żużlowcami w trakcie prezentacji przed zawodami w Zielonej Górze? To był Patryk Dudek, towarzyszący w tamtym dniu swojemu ojcu Sławomirowi. Dziś nie jest już dzieckiem, a niespełna 32-letnim doświadczonym i utytułowanym zawodnikiem. 📢 Jedne rdzawe, inne krwiste. Kolorowymi jeziorami z lubuskiego Geoparku zachwyca się cały świat. Widok może być trochę przerażający Na obszarach Nadleśnictwa Lipinki możemy przechadzać się trasą geoturystyczną "Dawna Kopalnia Babina". Wiedzie ona przez fragment Łuku Mużakowa i krajobraz pokopalniany. To fenomen na skalę europejską, bo chodzi o największą morenę czołową, ale też pojezierze z akwenami o niesamowitych kolorach.

📢 Takie jezioro ma tylko Łagów. Piękny, lazurowy kolor, przejrzysta woda i tajemnicze "postacie" ukryte w głębinach. Niewielu o tym wie! Dużo ostatnio rozpisuję się o Łagowie, ale czyż można inaczej? Perła Ziemi Lubuskiej ma w sobie tyle tajemnic, z których nie zdajecie sobie sprawy, że nie sposób jest ich wszystkich wymienić za jednym zamachem. Weźmy na przykład jezioro. Czy wiecie, że Ciecz jest jednym z najczystszych akwenów w Polsce? I że pod jego powierzchnią poza różnorodną roślinnością i rybami spotkamy tajemnicze "postacie"? To nie żart! Te lazurowe głębiny skrywają sekret, o którym niewiele osób wie... 📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.