Prasówka 30.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 30.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 30.01.2024 Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (30.01.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S3a, Zielona Góra - Niedoradz (196. km na odc. 1,5 km) Prowadzone roboty: realizacja robót w ramach B.U.D. - wykonanie elementów odwodnienia drogi. Zajęty prawy pas ruchu na drodze dwujezdniowej..

📢 W tej wsi pod Zieloną Górą mówią, że to była wymarzona reklama | KOMENTARZ Dałam się złapać na promocję. Zwykle opieram się, jak mogę. Tym razem uległam, a ze mną wiele innych osób. Pani sołtys stwierdziła nawet, że zainteresowanie przerosło oczekiwania - komentarz.

📢 Te dwie lubuskie gminy to budżetowe prymuski! Kostrzyn nad Odrą i Lubrza mają zerowe zadłużenie Kostrzyn nad Odrą i Lubrza to dwie lubuskie gminy, które mogą się pochwalić zerowym zadłużeniem. – Możemy spokojnie patrzeć w przyszłość i myśleć o kolejnych, ważnych dla nas inwestycjach – mówią ich włodarze.

Prasówka 30.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [30.01.2024 r.] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Iluminacje na deptaku do środy, Baśniowe Zatonie - do końca marca! Jest jedno "ale" Jeszcze tylko do środy możemy oglądać iluminacje świąteczne na deptaku i wokół ratusza. Przypominamy, że na początku stycznia prezydent podjął decyzję o przedłużeniu do końca marca działania Baśniowego Zatonia. Możemy tam dojechać autobusem MZK.

Świąteczne iluminacje wywołały duże zainteresowanie zielonogórzan i mieszkańców regionu.

📢 Dwa psy zagryzione na posesji przez amstaffa. Służby nie zareagowały właściwie na wezwania? Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" zgłosiła się pani Małgorzata, która straciła pupile po ataku agresywnego amstaffa z sąsiedztwa. Zwierzę przedarło się na posesję, w bestialski sposób zagryzło dwa kundelki i paradowało po ogródku. Próbowało też zaatakować świadka całego zajścia. Uczucie nieodżałowanej straty spotęgowała praca służb, które - jak twierdzi pani Małgorzata - powierzchownie zajęły się sprawą. 📢 Marcin Pabierowski kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Co chciałby zmienić w mieście? Marcin Pabierowski został kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry. Będzie walczył, bo jak sam mówi, miasto musi złapać nowy oddech. Potrzebna jest zmiana, która spowoduje pozytywne tendencje rozwojowe. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

📢 Dramatyczne odkrycie pod Gorzowem. W wodzie dryfowało ciało Dramatycznego odkrycia dokonała przypadkowa osoba, która w niedzielne popołudnie, 28 stycznia znalazła się w pobliżu kanału w Koszęcinie w gminie Deszczno. Zauważyła zwłoki unoszące się na wodzie.

📢 Smutne to jest bardzo i tak bardzo bezduszne. Daje do myślenia, jeśli duszę się ma Bardzo jestem ciekaw, czy biorący udział w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali za tym wszystkim, co dzieje się dziś w polskiej polityce. Zwłaszcza ci, którzy nie głosowali na żadną z dwóch głównych, zmagających się od lat sił, bo chcieli „nowej jakości w polityce”. Chcieliście, to macie. 📢 Dawid Pietrzkiewicz: - Przejście do Areny Gorzów jest dla nas małym szokiem Druga pozycja w Lidze Centralnej i baraże o wejście do Orlen Superligi są na wyciągnięcie ręki. Jeśli do nich awansujemy, to przekonamy się na boisku, czy jesteśmy gotowi do występów w najwyższej klasie rozgrywkowej - mówi Dawid Pietrzkiewicz, obrotowy drużyny piłkarzy ręcznych Budimexu Stali Gorzów.

📢 Lubomierz - dolnośląskie miasteczko, w którym kręcono "Samych Swoich". To m.in. tutaj żyli i kłócili się Kargul z Pawlakiem Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć".

📢 Uwaga kierowcy! Seria kolizji na S3 w Zielonej Górze. Kilkanaście uszkodzonych aut W poniedziałek rano, 29 stycznia doszło do kilku kolizji na drodze ekspresowej S3 na wysokości MOP Racula, w których udział brało kilkanaście pojazdów. Mamy także informacje o wypadku w Zielonej Górze. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków. 📢 Joanna Brodzik od kuchni! Aktorka spotkała się z publicznością podczas WOŚP w Żaganiu Miejska Biblioteka Publiczna w Żaganiu zaprosiła Joannę Brodzik, która jest nie tylko doskonałą aktorką, ale również autorką "bardzo smakowitej" książki "Umami. Opowieści i przepisy". Aktorka pochodzi z naszych terenów, ale w Żaganiu do tej pory nie była i obiecała to nadrobić. 📢 Radni Zielonej Góry pobili się w kisielu, a na konto WOŚP wpłynęło dodatkowe dwa tysiące złotych Radni Zielonej Góry: Paweł Wysocki i Rafał Kaszy bili się w basenie pełnym kisielu. Dlaczego? Walka została wylicytowana za dwa tysiące złotych, które wzbogaciło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A na koniec zostali obsypani... pierzem.

📢 Zwrot pieniędzy za prąd w 2023 roku. Nowe zasady! Zobacz, kto będzie mógł otrzymać zwrot pieniędzy po zmianie limitów 29.01.2024 Oto nowe zasady zwrotu pieniędzy za prąd. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przez rozporządzenie z 11 września 2023 roku zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12% obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku. Co to oznacza? Rząd zapowiada, że maksymalny rabat wyniesie 125 zł. Kto skorzysta z obniżki? Sprawdź szczegóły!

📢 Pidżama Porno dała czadu w Arenie Gorzów. To był ezoteryczny koncert! To był pierwszy tak duży koncert w Arenie Gorzów! W niedzielę 28 stycznia w nowej gorzowskiej hali odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego gwiazdą był poznański zespół Pidżama Porno. 📢 Aż 280 par zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu. Na finał WOŚP! Aż 289 par osób zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu, by pokazać swoją solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wesprzeć zakup sprzętu medycznego dla ratowania płuc po pandemii.

📢 Prezydent Gorzowa zrobi na śniadanie jajka po turecku za 9 tys. zł To, co wydarzyło się podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie aż chwyciło za serce. Pan Tomasz, który wylicytował śniadanie prezydenta Gorzowa, poprosił, by Jacek Wójcicki zrobił je dla wolontariuszy DPS nr 1. 📢 32. finał WOŚP w Lubuskiem. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby Niedziela, 28 stycznia, w całej Polsce minęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień trwały koncerty, licytacje, imprezy sportowe i cała masa innych wydarzeń. Setki wolontariuszy zbierały pieniądze do puszek. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby. 📢 „Spotkanie Wolnych Polaków” w Zielonej Górze zgromadziło kilkaset osób Kilkaset osób uczestniczyło w niedzielnym „Spotkaniu Wolnych Polaków” w Zielonej Górze. Rozmawiano o odbieraniu wolności i anarchii, którą wprowadza aktualny rząd.

📢 A na koniec było morze łez. O odwadze sześciu kobiet z Zielonej Góry, a tak naprawdę kilkunastu. Niesamowite metamorfozy | WIDEO, ZDJĘCIA – To jest takie przeżycie, jakby się na świecie dziecko pojawiło. Nie potrafię słowa z siebie wydobyć, tak przeżywam to – mówi pani Alicja. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego III roku Pracy Socjalnej przygotowali projekt, na którego zakończenie kilkanaście osób rzuciło się sobie w ramiona. Poleciały łzy.

📢 Bieg po zdrowie w Zielonym Lesie w Żarach. Tłumy biegaczy i spacerowiczów na starcie Bieg po zdrowie w żarskim Zielonem Lesie. W ramach finału WOŚP mieszkańcy Żar i okolic mieli okazję przebiec lub przejść 5 kilometrów. 📢 Lubuscy piłkarze rozegrali kolejne kontrolne mecze Za nami kolejny tydzień przygotowań do piłkarskiej wiosny w III lidze. Do rozgrywania meczów kontrolnych przystąpiły już wszystkie lubuskie zespoły.

📢 Żarskie klasyki w centrum miasta. Można się przejechać wybranym samochodem i wspomóc WOŚP Kolejny raz w żarskim Rynku niezwykła akcja z klasykami. Przed Ratuszem stoi rząd niesamowitych samochodów z dawnych lat. Są wypieszczone, pięknie się błyszczą - żuki, syrenki, duże fiay. Można się wybrąc na niezłą przejażdżkę i wspomóc WOŚP.

📢 Morsy Eskimo licytowały w lodowatej wodzie! Tak rozpoczął się finał WOŚP na Kłodawie! Morsy Eskimo morsują regularnie. Miejscem ich spotkań jest plaża w Kłodawie. To właśnie tutaj z chęcią zażywają lodowatych kąpieli. Morsy chętnie włączają się także w akcje charytatywne. Nic więc dziwnego, że i w tym roku morsowali, wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 📢 Problemy finansowe gminy Maszewo. Szkoła w Gęstowicach zostanie zamknięta? Rodzice i nauczyciele walczą o placówkę Budżet gminy Maszewo coraz trudniej spiąć. Problemy finansowe samorządu sprawiają, że trzeba myśleć o oszczędnościach. Rada planuje reorganizację oświaty. Jeden z wariantów zakłada zamknięcie szkoły podstawowej w Gęstowicach. Rodzice i nauczyciele nie zgadzają się i walczą o placówkę.

📢 Ależ biła z nich wielka radość. Za nami 18. Bieg „Policz się z cukrzycą” W ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Zielonej Górze odbył się 18. Bieg „Policz się z cukrzycą". W rywalizacji kobiet z 5-kilometrową trasą najlepiej poradziła sobie Karolina Hampel, a wśród mężczyzn triumfował Bartosz Jaworski. Najważniejszy był jednak szczytny cel imprezy. Od uczestników biegu biła wielka radość i chęć niesienia pomocy. 📢 Lipgloss nails, czyli manicure, który sprawdzi się i na karnawał, i do biura. Paznokcie będą wyglądać, jak pomalowane błyszczykiem do ust Lipgloss nails to trend, który najprawdopodobniej nigdy nie wyjdzie z mody. Paznokcie będą wyglądać jak usta pomalowane błyszczykiem, czyli świeżo i subtelnie. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Strażacy z OSP w Suchej powitali nowy stary wóz strażacki. To 52-letni wspaniały "Dziadek" choć zupełnie tak nie wygląda Ochotnicza Straż Pożarna z Suchej przez lata wyjeżdżała na akcje ratunkowe wozem z 1972 roku, a ten, choć z duszą, czasem przysparzał problemy. Dwa lata temu jednostka dostała nowy pojazd gaśniczy. Wtedy też pojawiło się pytanie co zrobić z sędziwym poprzednikiem. Stary pojazd został odrestaurowany. Tak powstał „Dziadek”, którego dziś strażacy ochotnicy z Suchej i inne zaprzyjaźnione jednostki hucznie witały w bramach.

📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat. 📢 Zielona Góra Zdrój? A dlaczego nie?! W mieście były trzy sanatoria. Jakie? Sprawdź, czym leczono pensjonariuszy! Zielonogórzanie cieszą się dziś z tężni (w ogrodzie botanicznym i parku Tysiąclecia). Bo to dobre dla zdrowia. Ale dawni mieszkańcy miasta mogli korzystać z zabiegów w trzech istniejących sanatoriach. Może Winny Gród i obecnie powinien postawić na zdrowie?

📢 Najciekawsze lubuskie aukcje WOŚP. O co biją się internauci? Zwiedzanie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze, dyrygowanie orkiestrą gorzowskich filharmoników, dzień z leśnikiem, wizyty u strażaków, 100 pierogów, stworzenie własnego smaku lodów, 15 ton ziemi ogrodowej. To wszystko i o wiele więcej, za sprawą lubuskich sztabów WOŚP, trafiło na internetowe aukcje.

📢 Z niektórych skrzyżowań w Zielonej Górze zniknęły wyświetlacze czasu. Co się stało i czy wrócą? – Zastanawiam się, dlaczego z najważniejszych skrzyżowań w mieście poznikały odmierzacze czasu. Czy one kiedyś zostaną ponownie zainstalowane? – zapytał Czytelnik, pan Dariusz z Zielonej Góry. Dostaliśmy odpowiedź z urzędu miejskiego. 📢 3 tysiące kibiców dopingowało piłkarzy ręcznych Stali Gorzów W sobotę 27 stycznia piłkarze ręczni Budimeksu Stali Gorzów rozegrali drugi mecz w Arenie Gorzów. W nowej hali mogli liczyć na doping 3 tysięcy kibiców. 📢 W Międzyrzeczu powstanie hala targowa z prawdziwego zdarzenia. Miasto szuka wykonawcy Hala targowa powstanie na ul. Garncarskiej. Inwestycja warta jest kilka milionów złotych, a jej realizacja możliwa jest dzięki rządowej dotacji. Obecnie miasto szykuje się do poszukiwania wykonawcy tej inwestycji.

📢 Adrenaliny na pewno im nie zabraknie! Rajd 4x4 wyruszył spod palmiarni, aby wspomóc zbiórkę WOŚP Niedziela, 28 stycznia z pewnością zapisze się we wspomnieniach jako dzień pełen wrażeń. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapewnił zielonogórzanom wiele atrakcji towarzyszących corocznej zbiórce. Jednym z najciekawszych punktów programu była jubileuszowa, X edycja Turystycznego Rajdu 4×4 dla WOŚP. Zobaczcie, jak to wyglądało! 📢 32. finał WOŚP w Lubuskiem. Koncerty, licytacje, biegi i cała masa innych atrakcji [RELACJA LIVE] W niedzielę, 28 stycznia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 32. Tego dnia na ulice polskich miast i miasteczek wyjdą tysiące wolontariuszy. Przygotowano masę atrakcji. Sprawdzamy, jak 32. finał WOŚP mija w Lubuskiem.

📢 I LO w Gorzowie bawiło się na studniówce na całego! W gorzowskich szkołach średnich trwa sezon studniówkowy. W sobotę 27 stycznia bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina.

📢 Arena Gorzów nie sprzyja stalowcom. Przegrali w niej drugi raz z rzędu – tym razem z Zagłębiem Sosnowiec Miały być pewne trzy punkty, a skończyło się kompromitującą porażką. W sobotę (27 stycznia) Budimex Stal przegrała w Arenie Gorzów z przedostatnim w tabeli Ligi Centralnej Zagłębiem Sosnowiec. 📢 Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO!

📢 Centrum Żar wygląda dziś zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia deptaka, głównych ulic Zobaczcie niesamowite zdjęcia z Żar. Deptaki, główne ulice, na fotografiach sprzed pięćdziesięciu lat i pocztówkach sprzed ponad stu lat!

📢 Maturzyści z III LO w Zielonej Górze mieli piękną studniówkę. Bawili się w hali akrobatycznej W piątkowy wieczór na parkiecie hali akrobatycznej w Zielonej Górze wirowali maturzyści z III LO. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pięć klas. Wszyscy wierzą, że tak jak dobrze bawili się uczniowie na studniówce, tak samo dobrze pójdzie im matura.

📢 Północna obwodnica Gorzowa. Pierwszy etap zrobią do października 2025 30 października 2025 to aktualny termin zakończenia budowy pierwszego odcinka północnej obwodnicy Gorzowa. Na razie trwają prace projektowe. Mają potrwać do 31 października 2024.

📢 Takiej demonstracji Nowa Sól nie widziała. Jak przekonywali protestujący "wolności nam nie odbiorą, ale musimy o nią walczyć" Zaplanowany na 26.01.2024 w Nowej Soli protest, mimo deszczowej pogody, przyciągnął kilkaset osób. Mieszkańcy Nowej Soli nie pamiętają takiej demonstracji nawet z czasów, gdy w mieście zamykano sztandarowe zakłady. 📢 Nielegalne odpady zatrzymane w Lubuskiem wróciły do Niemiec 4 tony odpadów z tworzyw sztucznych właśnie wróciły do Niemiec. Nielegalny transport został zatrzymany w województwie lubuskim w październiku 2023 r. Procedura zwrotu ładunku trwała kilka miesięcy. 📢 Przesyłki nie docierają do adresatów. Za mało listonoszy? Pocztowy armagedon w Krośnie Odrzańskim! Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego nie od dziś narzekają na lokalne oddziały Poczty Polskiej. Wydaje się jednak, że problemy z dostarczeniem przesyłek, wypisywanych awizo pomimo obecności adresatów w domu i innych kłopotów jest coraz więcej. Zapytaliśmy rzecznika, z czym te problemy są związane i czy Poczta Polska robi coś, aby im zaradzić.

📢 Amerykańscy żołnierze wyruszyli w Długi Marsz, w 79. rocznicę ewakuacji żagańskich obozów jenieckich 30 żołnierzy z 3 Dywizji Piechoty z Fortu Stewart w Georgii (USA), stacjonujących na obozowisku Karliki koło Żagania wyruszyło w Długi Marsz (Long March), trasą ewakuacji Stalagu Luft III w Sagan. Pokonają ok. 90 km. Będą nocować na folwarku w Lipnej za Gozdnicą, na zamku w Bad Muskau, na zakończenie trasy dotrą do Sperembergu, gdzie jeńcy zostali porozwożeni w inne miejsca pociągami. 📢 Utrudnienia w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. Niemcy planują demonstrację, kolejarze już strajkują Przez dwa dni różne grupy zawodowe zapowiadają udział w demonstracji, która odbędzie się we Frankfurcie nad Odrą. W związku z tym mieszkańcy Słubic oraz osoby dojeżdżające do pracy za naszą zachodnią granicą powinny spodziewać się utrudnień.

📢 Lubuskie: koszmarny wypadek na trasie Cibórz - Skąpe. Mężczyzna stał na jezdni?! Do zdarzenia doszło 20 stycznia około 19.00. Policja wciąż ustala, co dokładnie się stało, ale najpewniej auto uderzyło w mężczyznę, który... stał pośrodku drogi.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

