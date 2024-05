Prasówka 30.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Burze w Polsce 30.05.2024. Sprawdź najnowsze informacje”?

📢 Wydarzenia Zielonogórskie. Niektórzy wątpią w sens obchodów rocznicy Nie jest tak, że wszyscy popierają sens upamiętniania rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Wciąż dla niektórych mieszkańców był to wybryk chuligański, a nie patriotyczne wydarzenie czy wyrażenie wiary katolickiej. 📢 Partnerka Dawida Kownackiego. Aleksandra Adamczak to piękna WAG. Kim jest? Czym się zajmuje? Dawid Kownacki to utalentowany młody polski piłkarz. Swoją karierę zaczynał w GKP Gorzów, a obecnie realizuje się niemieckim klubie Werder Brema. Jego życiową partnerką jest Aleksandra Adamczak, z którą wychowuje córeczkę Lenę. Wybranka serca Dawida Kownackiego to urodziwa modelka. Popularność zdobyła m.in. dzięki sesji w magazynie dla panów "Playboy". Ale nie tylko. Dziewczyna znanego piłkarza występowała także na światowych wybiegach, m.in. w Mediolanie i co rusz brała udział w rozmaitych sesjach zdjęciowych. O Aleksandrze wiadomo, że pochodzi z Leszna i interesuje się tańcem.

Prasówka 30.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Boże Ciało w Lubuskiem. O której będą procesje w Gorzowie i Zielonej Górze? W czwartek w wielu parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywać się będą procesje Bożego Ciała. W Gorzowie, Zielonej Górze i Głogowie przewodniczyć im będą biskupi.

📢 Wystartował Zielonogórski Rower Miejski. Ma siedem przerzutek. Nie da się nim przewozić innych osób Z opóźnieniem, ale jest! Cieszymy się, że ruszył Zielonogórski Rower Miejski. Nowy operator, nowe rowery. Lepsze niż poprzednie, bo mają więcej przerzutek – mówili Robert Jankowicz i Patryk Kucner po pierwszej przejażdżce. Aby skorzystać z jednośladu, musimy ściągnąć aplikację „roovee”, zarejestrować się oraz wnieść opłatę inicjalną wysokości 10 zł. Ale są i inne sposoby... 📢 Najgorsze żony według znaczenia imienia. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [30.05.2024] Żona to osoba, która w idealnym wypadku łączy w sobie rolę partnerki, przyjaciółki oraz kochanki. Chociaż każda kobieta jest inna, niektóre cechy charakteru mogą być przypisywane do konkretnych imion, sugerując, jaką rolę w małżeństwie może pełnić dana osoba. Dziś przedstawiamy zestawienie imion, które według wróżki Romy, mogą nie predestynować kobiet do bycia wymarzoną żoną.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [30.05.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać [30.05.2024 r.] Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [30.05.2024] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [30.05.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 29.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion! 📢 Ślub Dawida Kownackiego. Na weselu piłkarza bawili się reprezentanci Polski Sezon weselny wśród piłkarzy oficjalnie rozpoczęty. W środę to Dawid Kownacki zmienił stan cywilny. Piłkarz niemieckiego Werderu Brema poślubił Aleksandrę Adamczak, z którą jest od blisko dekady. W tej szczególnej chwili parze towarzyszyli m.in. znajomi Kownasia z boiska - w tym przyszły uczestnik Euro 2024, Jakub Piotrowski. - Celebrujemy miłość - napisała jego partnerka, Wiktoria Jankowska, dołączając zdjęcia.

📢 Baletnica na starówce, czyli otwarcie Minifestiwalu Balet i Sztuka 2024. Wystawę można oglądać do lipca W mediatece Góra Mediów odbyło się otwarcie wystawy „Baletnica na starówce” autorstwa Pawła Janczaruka. Wystawa będzie czynna do 12 lipca. Każdy ma szansę ją zobaczyć. Warto dodać, że wystawa rozpoczyna Minifestiwalu– Balet i Sztuka 2024. W jego ramach wiele się będzie działo. 📢 W Lubuskiem odkryto szczątki dwóch żołnierzy. Jednego z nich prawdopodobnie uda się zidentyfikować W środę 29 maja Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST przeprowadziła prace ekshumacyjne pomiędzy miejscowościami Różanówka i Bielawy w gminie Siedlisko w Lubuskiem. W tym rejonie ujawnione zostały szczątki dwóch niemieckich żołnierzy.

📢 Na oddział dziecięcy Szpitala Na Wyspie w Żarach trafiło sześć nowych łóżek dla rodziców czuwających przy swoich dzieciach Do Szpitala Na Wyspie w Żarach trafiło sześć łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda. Będą służyć rodzicom, którzy czuwają przy swoim dziecku przez cały czas jego hospitalizacji.

📢 Most nad Odrą w Kostrzynie zostanie zamknięty. To nie koniec złych informacji. Kierujący już szykują się na drogowy koszmar Niestety nie mamy dobrych informacji dla kierujących przejeżdżających przez most drogowy w Kostrzynie nad Odrą. Nie dość, że planowane jest jego całkowite zamknięcie, to ruch wahadłowy zostanie na nim utrzymany. I póki co nie ma w planach zniesienia tej decyzji. Co to oznacza dla kierowców? Dalszy ciąg utrudnień, gigantyczne korki, frustracje, innymi słowy, drogowy armageddon.

📢 Poczwórne urodziny Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze! Cóż to była za impreza! Zobacz Cóż to były za urodziny?! Poczwórne. Zespół Edukacyjny nr 2 świętował 20-lecie istnienia, ale i wszystkie placówki wchodzące w jego skład, miały swoje jubileusze. Uroczysta gala odbyła się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Było uroczyście i wesoło, nie zabrakło wspomnień i łez wzruszenia.

📢 Nagle wyciągnął broń i zaczął strzelać do młodych ludzi. Przerażające sceny pod Żarami Nagle mężczyzna wyciągnął broń i zaczął strzelać w kierunku poruszającego się samochodu osobowego, którym podróżowali młodzi ludzie. Na miejsce pilnie wysłano policjantów.

📢 Najlepsze plaże i jeziora w Lubuskiem. Czysty piach, czysta woda. Tutaj wypoczniecie! | INFORMATOR Szukacie miejsca, gdzie możecie wypocząć w ciepły weekend? A może już powoli planujecie urlop i wakacyjne wyjazdy? Świetnie! Oto lista najlepszych plaż w Lubuskiem. Polecamy je z czystym sumieniem! 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 29.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Mężczyzna kilka dni kradł kapsułki do zmywarki. Nie uwierzycie, co z nimi zrobił Mieszkaniec powiatu sulęcińskiego przez dwa dni przychodził do marketu, aby zaopatrzyć się w kapsułki do zmywarki. Albo miał sporo do zmywania, albo po prostu tak lubił te kapsułki. Szkoda tylko, że zamiast do kasy, wszystko od razu pakował do plecaka. Radość z zakupów? Nie w tym przypadku.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. 📢 To u dentysty zrobisz za darmo. Odbudowa zęba, proteza i wiele innych. Kilkadziesiąt świadczeń wykonasz na koszt NFZ! Sprawdź szczegóły Leczenie stomatologiczne i wizyta u dentysty za darmo? Zobacz listę świadczeń, z jakich możesz skorzystać u stomatologa na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usunięcie zęba, odbudowa ubytku, wypełnienie kanału, a nawet i proteza. Zestawienie świadczeń jest długie. Sprawdź, jakie badania i usługi wykonasz całkowicie na koszt NFZ.

📢 Praktyki zawodowe nie znają granic. Uczniowie Elektryka będą kształcić się w Niemczech Gorzowski Elektryk podpisał już dwie umowy na praktyki uczniów w Niemczech. Kilkunastu uczniów w przyszłym roku rozpocznie praktyki we Frankfurcie nad Odrą. 📢 Zielona Góra. Z kamienicy w centrum miasta tynk odpada płatami, spadając prosto na chodnik. Czy budynek doczeka się remontu? Spacerując zielonogórskim śródmieściem trudno nie zwrócić uwagi na stare kamienice. Wiele z nich odnowiono, jednak wiele wciąż na to czeka. Na Placu Pocztowym z jednej z kamienic odpada tynk — na ulicę, na chodnik, wprost na głowy mieszkańców. Kto jest właścicielem?

📢 Przebudowa ulicy Sportowej w Żarach ruszy w czerwcu. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Inwestycja warta jest miliony złotych! Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Sportowej w Żarach. Wykonawca zacznie od strony ulicy Kaszubskiej w kierunku alei Wojska Polskiego. Inwestycja pochłonie ok. 11 milionów złotych.

📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach. 📢 Oni rządzą Cerkwią Prawosławną w Polsce! Zdecydowana większość hierarchów pochodzi z Podlasia. Sprawdź, gdzie się urodzili i jak wygladają Cerkiew Prawosławna w Polsce jest autokefaliczna czyli samorządna i niezależna. Podobnie jak w kościele katolickim również w prawosławiu wśród duchowieństwa funkcjonują pewne struktury. Przyjrzeliśmy się hierarchom prawosławnym, którzy działają w naszym kraju. Zdecydowana większość ma bardzo wiele wspólnego z naszym regionem.

📢 Co Ty wiesz o Gorzowie? Tak wygląda miasto w liczbach Na sześć pań przypada pięciu panów, a najliczniejszą grupą mieszkańców są osoby w wieku 41-60 lat. Tego dowiadujemy się o mieszkańcach Gorzowa z najnowszego raportu o stanie miasta. 📢 Uroczyste przekazanie dowództwa 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie Na placu apelowym 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. gen. artylerii koronnej Marcina Kątskiego w Sulechowie odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków dowódcy pułku. Dotychczasowy dowódca, pułkownik Grzegorz Parol, pełniący służbę w sulechowskim garnizonie w latach 2021-2024, został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe decyzją wyższych przełożonych. 📢 Obustronny walkower w meczu Stali Gorzów z GKM-em Grudziądz! |ZAPIS RELACJI LIVE We wtorek 28 maja na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie miało dojść do drugiego podejścia do meczu ebut.pl Stal Gorzów - ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Do rywalizacji żużlowców znów jednak nie doszło. Po kilkugodzinnych oczekiwaniach na ściganie, sędzia zawodów podjął decyzję o obustronnym walkowerze.

📢 Lubin traci, a Gorzów zyskuje. Po 21 latach siatkarska elita wraca nad Wartę Od połowy kwietnia br. było mnóstwo pytań, ale praktycznie żadnych odpowiedzi. We wtorek (28 maja) odbyła się wreszcie konferencja prasowa osób, stojących za transferem siatkarskiej Plus Ligi z Lubina do Gorzowa.

📢 Wpadł na kradzieży, ale na sumieniu miał dużo więcej. Policjanci znaleźli broń i narkotyki Sceny jak z gangsterskiego filmu rozegrały się na żarskich ulicach. Policjanci zatrzymali mężczyznę, którzy chwilę wcześniej próbował ukraść słupki ogrodzeniowe na działkach. Spłoszony przez funkcjonariuszy uciekał samochodem. Po krótkim pościgu udało się go złapać. Szybko okazało się, że na sumieniu ma dużo więcej niż usiłowanie kradzieży. 📢 Zwiedzanie fary i dzwonnicy w Żarach. W długi weekend będzie okazja do poznania historii i obejrzenia ciekawych miejsc W długi weekend mieszkańcy Żar i okolic oraz przyjezdni będą mieć okazję do zwiedzania fary, podziemia kościoła oraz wejścia na dzwonnicę. 📢 Makabryczny wypadek koło Zielonej Góry. Ciągnik zmiażdżył kierowcę Do tragicznego wypadku doszło na drodze koło południowej obwodnicy Zielonej Góry. Ciągnik wpadł do rowu i zmiażdżył kierowcę. Przygnieciony mężczyzna nie miał szans. Zginął na miejscu.

📢 Ciężarówka wypadła z drogi i przewróciła się na bok. Kierowca wydmuchał dwa promile Chyba tylko cud uratował podróżujących na drodze w okolicach Słubic. Kierowca jadący samochodem ciężarowym z naczepą chciał wjechać na autostradę, ale nie zapanował nad pojazdem. Auto stoczyło się z jezdni, a następnie przewróciło na bok. Za kierownicą siedział kompletnie pijany 53-latek. Nieodpowiedzialny mężczyzna trafił do aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty.

📢 W maju na "Mostku Miłości" w Iłowej! Trzeba tam pojechać i wpaść w zachwyt! To wymarzone miejsce na oświadczyny! W maju trzeba koniecznie pojechać do Iłowej i zobaczyć Park Dworski. To miejsce jest piękne o każdej porze roku, ale w maju jest ubrany w najpiękniejszą biżuterię z kwitnących rododendronów. Czy wiecie, że właśnie tam jest "Mostek Miłości"? Tam warto zabrać ukochaną i wręczyć jej pierścionek zaręczynowy!

📢 Rodziny zastępcze z Żar. Jest za co dziękować tym, którzy pod swój dach przyjmują dzieci potrzebujące wsparcia W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach spotkały się zawodowe rodziny zastępcze, które wkrótce będą obchodzić swoje święto. Takich rodzin jest wciąż za mało. 📢 Budowa kładki dla pieszych nad żarską obwodnicą. Miasto musi oddać dwa miliony złotych, które przyznano w ramach Funduszy Norweskich Miasto musi zwrócić dwa miliony złotych z dotacji zdobytej w ramach Funduszy Norweskich. Chodzi o budowę kładki nad obwodnicą oraz drogi i ścieżki rowerowej przy ulicy Kilińskiego. Kasę trzeba oddać, bo nie ma faktur, a dotacja musi być rozliczona. Przyczyną obsuwy miało być m.in. czternaście wybuchów znalezionych podczas realizacji inwestycji.

📢 Dzień Dziecka na Uniwersytecie Zielonogórskim to nie żart. Tak bawili się studenci. Było też na poważnie Dzień Dziecka na Uniwersytecie Zielonogórskim? To nie żart, to poważna impreza. A co? Jesteśmy też przecież dziećmi, każdy jest dzieckiem – mówili studenci, którzy bawili się na swoim święcie. - To bardzo dobry pomysł, świetnie, że pani dziekan coś takiego wymyśliła. Bo to i świetna integracja, ale i okazja do poważnych rozmów.

📢 61. Wiosna nad Nysą za nami. Czy impreza w nowej formie sprawdziła się w Gubinie? W miniony weekend (24-26 maja) odbyła się 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. To jedna z największych imprez w województwie lubuskim. W tym roku zmieniono lokalizację głównej sceny. Czy wyszło to na dobre?

📢 Jakie będą zarobki prezydenta Gorzowa? O wysokości pensji zdecydują radni Podczas wtorkowej sesji rady miasta gorzowscy radni będą głosować nad projektem uchwały o wynagrodzeniu prezydenta Gorzowa. Wciąż ma zarabiać ponad 17 tys. zł. 📢 Aż płakać się chce... ze śmiechu! Lubuskie znokautowane w internecie. Te memy o naszym regionie podbijają Polskę! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć. 📢 III liga: bardzo ważne zwycięstwo Odry i kuriozalny mecz w Gorzowie kolejka III ligi była szczególnie ważna dla Odry Bytom Odrzański, która odniosła istotną wygraną we Wrocławiu. Ponadto Stilon Gorzów uległ Górnikowi Polkowice, a Lechia Zielona Góra – liderującym rezerwom Śląska Wrocław.

📢 Zobacz ranking psychologów i psychoterapeutów w Lubuskiem. Zgłoś się do nich po pomoc Coraz więcej osób mierzy się z różnego rodzaju kryzysami emocjonalnymi. Wielu z nas potrzebuje wsparcia, rozmowy i specjalistycznego leczenia. Jeśli czujesz, że jesteś w kryzysie nie zwlekaj - zgłoś się do specjalisty. A do jakiego? Oto nasz ranking! 📢 Potężna ulewa w Kargowej. Zalanych zostało kilka ulic W niedzielę po południu, 26 maja nad Kargową przeszła burza, której towarzyszyły obfite opady deszczu. Cześć ulic znalazła się pod wodą. Na pomoc ruszyli strażacy z pompami. 📢 Targi Rolnicze w Kalsku przyciągnęły tłumy Lubuszan! Ogrodowy kiermasz to prawdziwy raj dla miłośników roślin To już okrągła, 30. edycja Targów Rolniczych w Kalsku. Na jubileuszowym wydarzeniu pojawiły się tłumy Lubuszan. Poza tysiącami kupujących, którzy odwiedzili to miejsce, przybyły także dziesiątki wystawców z całego regionu oraz okolic. Można tu kupić rośliny, czy maszyny rolnicze, a także zasięgnąć języka u źródeł i poznać branżowe nowinki.

📢 Damy i ich rycerze ściągnęli do Kożuchowa na Turniej Rycerski. Były walki, średniowieczne kramy, pokazy akrobatyczne i pokazy alchemika W sobotę (25.05), po raz dwudziesty szósty w Kożuchowie, w ramach dni miasta odbył się turniej rycerski. To wydarzenie nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. Byliśmy tam z aparatem, aby uchwycić choć trochę atmosferę tej imprezy historycznej. 📢 Brawo Zastal. Mamy medal! Minęło 12 lat od historycznego sukcesu zielonogórskich koszykarzy „Brawo Zastal. Mamy medal!” – taki tytuł otwierał tekst na sportowej stronie „Gazety Lubuskiej”. Było czego gratulować i z czego się cieszyć. 27 maja 2012 roku, po niezwykle udanym sezonie 2011/2012 koszykarze Zastalu Zielona Góra zdobyli pierwszy w historii klubu medal w rozgrywkach ekstraklasy. 📢 Zabytkowy kościół w Trzebulach został przebadany. Rozwikłano jego tajemnicę | ZDJĘCIA, FILM Zakończyły się badania architektoniczne kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Trzebulach. Dzięki nim wiemy, że XVII-wieczna konstrukcja kościoła zachowała się w 90 procentach! Badania było konieczne do tego, by starać się o pieniądze na remont kościoła z rządowych funduszy.

📢 Brązowy Kask dla Przyjemskiego. Paluch i Hurysz poza podium W sobotę, 25 maja w Pile odbył się turniej o Brązowy Kask. Trofeum obronił Wiktor Przyjemski. Oskarowi Paluchowi do podium zabrakło dwóch punktów. 📢 Miłośnicy koni spotkali się w Mierzęcinie. Są zawody i pokazy kaskaderskie. Ale emocje! Doświadczeni jeźdźcy sprawdzają swoje umiejętności rywalizując z najlepszymi, a widzowie mają okazję zobaczyć zawody w skokach przez przeszkody i efektowne pokazy kaskaderskie. W Mierzęcinie koło Dobiegniewa trwa tegoroczna edycja Mierzęcin Horse Show. Widowisko przyciąga setki uczestników i gościu z całego regionu. W tym roku impreza trwa aż dwa dni.

📢 O rany, co za rany?! Złamanie otwarte, poparzenie... Wiemy, kto wygrał V Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny O rany! Ale rany! - mówili uczestnicy V Akademickich Mistrzostw Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny, które zostały zorganizowane na Uniwersytecie Zielonogórski. Uczestnicy zawodów musieli bowiem zmagać się ze złamaniem otwartym, raną poparzeniową czy ranami plastycznymi, kosmetycznymi. Emocji nie brakowało...

📢 Lubuski raj minipółwyspów. Przepiękna kraina pod Gorzowem to fenomen na skalę Polski. Majestatyczne miejsce Raj minipółwyspów? Oczywiście, że mamy go w Lubuskiem. I to tuż pod Gorzowem. To właśnie w tym miejscu znajdziecie wyjątkowe widoki, których mogą pozazdrościć nam inni mieszkańcy Polski. Co ciekawe znajduje się tu również magiczna, urokliwa wysepka. Widok z lotu ptaka, autorstwa Grzegorza Walkowskiego wręcz zapiera dech, ale to nie jedyna atrakcja czekająca na nas w tym miejscu.

📢 Most kolejowy nad Odrą w Kostrzynie już na swoim miejscu. Jego przepychanie to była spektakularna akcja! To jedyny taki most na świecie Dwa dni trwała widowiskowa akcja przepychania mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie. Przeprawa waży 1800 ton i jest jedną z najnowocześniejszych na świecie. W jej budowie wykorzystano m. in. włókna węglowe. 📢 Ślimaki zjadają ptaki! To odkrycie biolożki z Uniwersytetu Zielonogórskiego Ślimaki są przysmakiem na stołach Francuzów, którzy zjadają je np. zamiast kurczaków. Ale jak się okazuje, ślimaki nie pozostają dłużne i zjadają... ptaki.

