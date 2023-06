Prasówka 30.06.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (30.06.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 30.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (30.06.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie lubuskim 30.06.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, m. Racula (194. km na odc. 1 km) Wykonywane roboty: realizacja robót w ramach B.U.D. - roboty na obiekcie mostowym. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej..

📢 Najmodniejsze paznokcie na LATO 2023. Sprawdźcie najnowsze trendy, wzory i kolory na te wakacje i zainspiruj się! Zobaczcie najmodniejsze paznokcie na lato 2023. To ogromna różnorodność wśród barw oraz wzorów, które będą też łączone ze sobą i zestawiane na wiele ciekawych sposobów, wskutek czego powstanie sporo kreatywnych rozwiązań. Takie praktyki odnajdą zastosowanie zarówno w obrębie jednego paznokcia, jak też kilku – na zasadzie przygotowania w innych barwach każdego z nich z osobna lub tylko wybranych. Nie zabraknie również manicure, w jakim dominować będzie efekt cieniowania.

📢 Takie są ceny nad morzem 2023. Za ile zjemy rybę z frytkami? Sprawdź cenniki z restauracji, bistro i budek w Mielnie [ZDJĘCIA] Sezon letni nad morzem już się rozpoczął, a w miejscowościach nadmorskich, takich jak Mielno, już otwierane są punkty gastronomiczne. Czy można tam zjeść rybę z frytkami za nieco ponad 30 złotych? Jakie są ceny różnych dań obiadowych? Ile trzeba zapłacić za hamburgera, zapiekankę czy gofra? Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze cenniki w restauracjach, bistro oraz różnych punktach z jedzeniem w nadmorskim Mielnie.

Prasówka 30.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury w lipcu 2023. Podwyżka dla seniorów. Tyle pieniędzy dostaną emeryci. Sprawdź najnowsze wyliczenia brutto/netto Jakie zmiany czekają emerytów? Sprawdź wyliczenia! Ile wyniosą lipcowe emerytury 2023 roku? Najnowsze wyliczenia przedstawiają ile pieniędzy dostaną emeryci w lipcu 2023 roku. Poznaj wartości brutto i netto swojej emerytury. Jakie zmiany wprowadza rząd? Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Jakie będą stawki?

📢 Ruszajcie w leśną knieję Bobrowianką! To nowy szlak pieszo-rowerowerowy w Małomicach! W Małomicach ruszyła nowa ścieżka pieszo-rowerowa, powstała dzięki inicjatywie mieszkańców, którzy chcą się pochwalić cudami przyrody, jakie posiadają. - Mamy zwierzynę i piękną przyrodę - zachęca Artur Krawczyk "Duch lasu". - Warto wybrać się do naszego, pięknego lasu. 📢 Bangijczyk podejrzany o zamordowanie 27-letniej Polki został nocą wywieziony z wyspy Kos Według greckich mediów podejrzany o zamordowanie Polki został w nocy przewieziony z wyspy Kos do miejscowości Koridalos w rejonie Pireusu. Tam będzie czekał na akt oskarżenia i proces. Wcześniej grecka prokuratura przedstawiła 32-letniemu Banglijczykowi zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zabicia 27-letniej Anastazji z Wrocławia. 📢 Takie imiona noszą największe kłamczuchy i kłamcy. Te osoby najwięcej kłamią! Każdemu z nas zdarzy się czasem skłamać. Ale niektórzy wierzą, że osoby o konkretnych imionach mają skłonność do mówienia nieprawdy większą, niż inni. Według znaczeń imion, na osoby o takich imionach lepiej uważać, gdyż często kłamią. Sprawdź naszą listę imion - czy jest tu ktoś, kogo znasz?

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Takie będą nowe stawki za prąd jeśli przekroczymy limit 2000 kWh. Taki rachunek dostaniemy według kalkulatora zużycia prądu Rachunki za prąd większość z nas płaci jeszcze po stawkach z 2022 roku. Niestety im bliżej końca roku tym te rachunki mogą wzrosnąć, bo jest szansa, że przekroczymy limit rocznego zużycia energii elektrycznej, który pozwala nam na korzystanie z zamrożenia cen. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Zamieszki we Francji nie ustają. Paryż jest sparaliżowany, a władze wprowadziły godzinę policyjną. Mobilizacja 40 tys. policjantów Sytuacja we Francji jest coraz bardziej napięta. Zamieszki po zastrzeleniu 17-latka nie ustają. Stolica została sparaliżowana, a w wyniku starć w płomieniach stanęło wiele miejsc. Postanowiono również wprowadzić godzinę policyjną na najbliższe dni. 📢 Zmiany dla kierowców! Od lipca wchodzą nowe przepisy. Za co zapłacisz kilka tysięcy złotych? Zmiany od 1 lipca dotyczą nie tylko kwoty minimalnej. Wzrastają również niektóre kary, które są uzależnione właśnie od minimalnego wynagrodzenia. Ile teraz zapłacimy za OC? Ile za wykroczenia płaci kierowca w 2023 roku? Taki może być mandat. To również więcej punktów karnych! 📢 Te SUV-y warto kupić. Nie zawiedziesz się - są najmniej awaryjne. Sprawdź najnowszy raport ADAC Ostatnie lata w motoryzacji to wielka popularność samochodów typu SUV. Wielu kierowców marzy o takim aucie. Cieszą się one dużą popularnością na rynku wtórnym. Ceny tych aut nie są niskie. Czy kupno takiego samochodu to dobry wybór? ADAC, czyli niemieckiego automobilklub sporządza i udostępnia raporty awaryjności poszczególnych modeli. Zobacz, które samochody typu SUV są najmniej awaryjne.

📢 Dramatyczny wypadek na Bałtyku. Matka rzuciła się z promu do wody, by ratować siedmioletnie dziecko Siedmioletnie dziecko wypadło z promu, który płynął po Bałtyku w szwedzkiej strefie. Na pomoc rzuciła się matka. Finał zdarzenia był szczęśliwy, oboje zostali uratowani. 📢 Poczuj przygodę na lubuskich torach. Znów ma być dobrze Organizacja przewozów regionalnych, to jedno z najważniejszych zadań zarządu województwa. Długa jest lista problemów, które odczuwają z tego powodu mieszkańcy Lubuskiego.

📢 Krystyna Czubówna opowiada o parku Goepperta w Szprotawie! Park Goepperta w Szprotawie jest bardzo pięknym miejscem! Na jego temat powstaje film promocyjny miasta, w którym zapowiedzi czyta Krystyna Czubówna! Na razie mogliśmy poznać tylko jego fragment. Premiera ma się odbyć już wkrótce! Do obejrzenia zachęca burmistrz Mirosław Gąsik. 📢 „Pierwsze mieszkanie” coraz bliżej. Oto szczegóły rządowego programu Coraz bliżej uruchomienia jest rządowy program „Pierwsze mieszkanie”, wprowadzający m.in. bezpieczny kredyt 2 proc. O szczegółach mówił w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

📢 Karmnik znów karmi najlepiej w Gorzowie. Wygrał Nocny Szlak Kulinarny W czwartek 29 czerwca rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą restaurację w trakcie Nocnego Szlaku Kulinarnego. Tytuł Królowej Gorzowskiej Gastronomii powędrował do restauracji Karmnik w Parku 111. 📢 Zderzenie dwóch ciężarówek na S3 koło Świebodzina. Na drogę wypadł ładunek Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na drodze ekspresowej S3 w czwartek, 29 czerwca. Na jezdnię wysypał się ładunek. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. 📢 Gwałcili swoje dzieci, zdjęcia publikowali w internecie. Jest wyrok dla pary pedofili z Kłodzka Żyjąca w konkubinacie para dopuszczała się czynów pedofilskich od co najmniej roku. Na 20 lat więzienia skazał świdnicki sąd 28-letniego Sebastiana J. oskarżonego o zgwałcenia małoletnich, także swoich dzieci, oraz produkcję i rozpowszechnienie materiałów pornograficznych z ich udziałem. Jego partnerka Martyna Sz. spędzi za kratkami 3 lata.

📢 Jest nowy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Lubuska uczelnia wśród najlepszych W czwartek, 29 czerwca Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” już po raz 24. opublikowała ranking szkół wyższych oraz ranking kierunków studiów. W jednej z kategorii najlepsza okazała się lubuska uczelnia. O którą chodzi?

📢 Miss Polonia 2023. Która z kandydatek zdobędzie koronę? Poznaj finalistki konkursu. Oto 19 najpiękniejszych Polek Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Polonia 2023. O koronę dla najpiękniejszej Polki walczy w tym roku 19 kandydatek. Zobacz, jak wyglądają finalistki konkursu. Kto ma największe szanse na tytuł? 📢 W Lublinie mistrz zmierzy się z wicemistrzem. Tylko Zmarzlik gdzie indziej… W 11.kolejce PGE Ekstraligi ebut.pl Stal Gorzów zmierzą się w piątek (30 czerwca) z Platinum Motorem w Lublinie. To będzie pojedynek aktualnych mistrzów i wicemistrzów Polski.

📢 W Lubuskiem powstały nowe wały przeciwpowodziowe. Mają chronić przed wielką wodą Sześć kilometrów wałów przeciwpowodziowych powstało na odcinku lewobrzeżnej Odry w rejonie miejscowości Wężyska i Chlebowo w gminie Krosno Odrzańskie. Istniejący wał został poważnie uszkodzony podczas powodzi tysiąclecia. Warta ponad 111 milionów złotych inwestycji trwała cztery lata. Przed wezbraną rzeką chronić będą też nowe wały w Nowej Soli. 📢 Urodzinowy weekend w Gorzowie. Będzie aż kilkanaście koncertów i spektakli! W niedzielę 2 lipca Gorzów skończy 766 lat. Weekendowych imprez będzie tyle, że trudno będzie obejść je wszystkie. Będą koncerty, spektakle na Starym Rynku, a nawet stand up. 📢 Takie sukienki to hit na lato dla kobiet po 40-tce i 50-tce. Oto najmodniejsze fasony Po 40 i 50 roku życia wciąż można wyglądać młodo a zarazem stylowo. Sukienki dla Pań po 40-tce i 50-tce skutecznie maskują pierwsze pojawiające się mankamenty sylwetki, a podkreślają nasze atuty. Wybraliśmy najmodniejsze propozycje. Takie sukienki na lato są obecnie hitem!

📢 W Lubuskiem sypią się kary za bezpodstawne wezwanie służb. Takich przypadków jest bardzo dużo Niemal 100 fałszywych wezwań odnotowali lubuscy policjanci tylko od początku roku. Sprawy fałszywych alarmów kierowane są do sądów, a ich autorzy muszą liczyć się z surowymi karami. Mogą to być wysokie grzywny lub w niektórych przypadkach kary pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła gwiazda „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jaki styl lubi Miss Polonia i modelka Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie!

📢 Trwa Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie. Zobacz, co jeszcze się wydarzy Za nami półmetek 52. festiwal Lubuskie Lato Filmowe. Do Łagowa ściągnęli miłośnicy kina, aby obejrzeć najnowsze produkcje twórców z Europy Środkowej i Wschodniej oraz najciekawsze filmy z historii polskiego kina. Organizatorzy zaplanowali pokazy ponad 170 filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkich filmów fabularnych i etiud filmowych. 📢 Wypadek na trasie Żary – Nowogród Bobrzański. Zderzyły się dwa samochody Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 29 czerwca na drodze krajowej nr 27 między Żarami a Nowogrodem Bobrzańskim. Jedna osoba została ranna. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 29.06.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 29.06.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 29.06.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 29.06.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Te stare meble z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ceny mebli z PRL 29.06.2023 Te stare meble z PRL mogą być warto ogromne pieniądze! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Mimo, że lata upływają, wiele osób nie chce się z nimi rozstawać, pozostawiając na pamiątkę. Należą do nich m.in. kryształy, sztućce, porcelana, zabawki, a nawet meble. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Sprawdźcie!

📢 Oto kształtna Georgina Rodriguez na gorących kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo zmysłowo! Zdjęcia 29.06.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA 📢 Turniej koszykówki ulicznej w Krośnie Odrzańskim, ale to nie KO Streetball W najbliższą sobotę (1 lipca) w Krośnie Odrzańskim odbędzie się turniej koszykówki ulicznej. Nie będzie to jednak kolejna odsłona znanego wydarzenia - KO Streetball. To inna impreza o nazwie Streetball 3x3 Krosno Odrzańskie.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 29.06.2023 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Ponad tysiąc miejsc i kilkanaście kierunków. W gorzowskiej akademii trwa rekrutacja na studia Uczelnie wyższe rozpoczęły wyścig o kandydatów. W wielu z nich trwają już nabory na nadchodzący rok akademicki. Szkoły kuszą ciekawymi kierunkami i specjalizacjami, na które jest obecnie większe zapotrzebowanie. O chętnych zabiega także Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie. 📢 Czy wakacje kredytowe zostaną przedłużone? Premier tłumaczy co dalej z urlopem od kredytu. Na jakich warunkach będzie można skorzystać? – Rozważamy wykorzystanie jeszcze raz mechanizmu wakacji kredytowych – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki i jednocześnie dodał, że „decyzje zapadną najpóźniej w ciągu najbliższych dwóch miesięcy". Szef rządu przyznał także, że „wakacje kredytowe mogą być przedłużone np. o pół roku" oraz „może też być wprowadzone kryterium dochodowe". 📢 Policjant w Teksasie zastrzelił mordercę, który wcześniej zabił osiem osób. Wszystko nagrała kamera przy mundurze - WIDEO W Teksasie doszło do strzelaniny. Sprawca, z nieznanych powodów, otworzył ogień i zastrzelił osiem osób. Niedaleko miejsca zdarzenia znajdował się policjant, który od razu chwycił za broń i szybko pozbawił życia mordercę. Teraz do sieci wypłynęło nagranie z całej akcji, która miała miejsce w maju.

📢 Dodaj tę przyprawę do doniczki storczyka. Zastosuj ten trik, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

📢 Stal Gorzów była blisko rekordu. Na drodze stanął jej… Falubaz W środę 28 czerwca rozgrywana była czwarta runda eliminacyjna Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. W zawodach na stadionie im. Edwarda Jancarza młodzieżowcy Stali Gorzów stracili tylko cztery punkty. Tyle razy pokonali ich juniorzy Falubazu Zielona Góra. 📢 Prezydent Zielonej Góry nagrodził profesorów! To podziękowanie za wkład w rozwój miasta ZDJĘCIA/FILM Podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego prezydent Janusz Kubicki wręczył w środę, 28 czerwca, specjalne nagrody profesorom, którzy uzyskali tytuł naukowy w 2022 r.

📢 WADY I ZALETY wszystkich znaków zodiaku. Kto jest inteligentny, ale pyszałkowaty, a kto porywczy, ale szczery? HOROSKOP 28.06.2023 Horoskop może podpowiedzieć wiele na temat wad i zalet danych znaków zodiaku. Warto wiedzieć, co w sobie pielęgnować, a nad czym pracować. Na przykład świadomość swojej porywczości może uchronić przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, pyszałek natomiast może przegapić wielką szansę na rozwój, chwaląc się wszystkim jeszcze niepewnym awansem. Wiesz, co jest Twoją największą zaletą? Jesteś świadom swoich wad? Przejdź do galerii i sprawdź HOROSKOP!

📢 Kolejowa katastrofa Lubuskiego. Winnych brak! Od wielu miesięcy mieszkańcy Lubuskiego nie mogą normalnie korzystać z wielu połączeń kolejowych. Tymczasem Urząd Marszałkowski i Polregio, przerzucają się winą. 📢 Scena Letnia w Gorzowie rusza w ten weekend. Co w programie? Sonia Bohosiewicz, Piotr Gąsowski czy Tamara Arciuch to tylko kilka znanych nazwisk, które są w repertuarze tegorocznej Sceny Letniej w Gorzowie. Spektakle i koncerty będą już od jutra.

📢 Nieoficjalnie: Burger King otworzy restaurację w Gorzowie Popularna sieć restauracji ma otworzyć swój lokal obok stacji paliw przy rondzie Santockim w Gorzowie. Działająca tu pizzeria ma tu funkcjonować do końca wakacji. 📢 Celem Niemiec jest Polska. Wykorzystają do tego UE, opłacanych ekologów i dziennikarzy Niemcowi Weberowi się nie dziwię, dziwię się tym, których nie dziwią jego słowa. Zastępowanie polskiego rządu przez polityków z Niemiec miało już w Polsce miejsce. 📢 Wakacyjne połączenia kolejowe z Lubuskiego. Pociągiem dojedziemy nad morze i jeziora 107 dodatkowych połączeń kolejowych dziennie w całym kraju znalazło się w wakacyjnej ofercie Polregio. Z Lubuskiego dotrzemy pociągiem nad samo morze - do Międzyzdrojów i Świnoujścia. W weekendy i święta możemy wybrać się koleją do Łagowa i Wierzbna, albo zdecydować się na jedną z kilku wycieczek po regionie.

📢 105. Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach rusza z nowym programem. Pacjent po zawale będzie mógł liczyć przez rok na specjalną opiekę Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach od lipca przystępuje do programu KOS - zawał. Pacjenci, którzy przeszli zawał mięśnia sercowego, przez kolejnych dwanaście miesięcy będą objęci specjalną opieką.

📢 Uwaga pasażerowie! Lubuskie już bez problemów na kolei? Polregio przedstawia plan naprawczy Polregio wydzierżawi pięć dodatkowych szynobusów, a w lipcu na lubuskie tory ma wrócić dziesięć pojazdów. Taki jest plan przewoźnika na poprawę sytuacji przewozowej w naszym regionie. 📢 W Zielonej Górze i okolicach wypadek goni wypadek. Jedna osoba zginęła, są ranni. Policja apeluje o rozwagę na drogach! 4 wypadki drogowe i kilkanaście kolizji – to bilans tylko jednego dnia na zielonogórskich drogach! W ciągu ostatnich dni doszło do kilku dramatycznych wypadków. We wtorek w Czerwieńsku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął motocyklista.

📢 Lubuszanka Joanna Habich z prestiżowym stypendium "Młoda Polska", ministra kultury i dziedzictwa narodowego! Jubileuszowa gala XX edycji programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Młoda Polska odbyła się 23 czerwca 2023 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wśród 110 stypendystów z całej Polski znalazła się również bardzo utalentowana skrzypaczka ze Szprotawy Joanna Hachich. To ogromne wyróżnienie dla młodej Lubuszanki! 📢 Tylu świeczek nie zmieści żaden tort. Gorzów będzie świętował 766. urodziny. I to hucznie! Najbliższy weekend to ważna data w gorzowskim kalendarzu. Miasto będzie świętować swoje 766. urodziny. Wydarzenie zapowiada się obiecująco - ma być kolorowo, smacznie, a dwudniową imprezę umilą koncerty znanych wykonawców. 📢 Ruszyło kąpielisko w Iłowej! W Parku Dworskim stanęły rozkładane baseny. Przez całe lato można z nich korzystać za darmo! W Parku Dworskim w Iłowej stanęły dwa baseny wypożyczone z Żagania. Będą czynne przez całe lato w godz. 11.00-19.00. Zabawy w wodzie są bezpłatne. Jest animator, zaś o bezpieczeństwo kąpiących się dba ratownik. Sezon i wakacje otworzył burmistrz Paweł Lichtański, skacząc w ubraniu do głębszego basenu! Po nim do wody wskoczyły dzieci.

📢 Opuszczony ośrodek wypoczynkowy jak z horroru... Takie miejsce w Lubuskiem! Zobaczcie zdjęcia Opuszczone domki na wzniesieniu, tuż przy jeziorze... Wokół cisza, piasek, woda i las. Pozostałości po tym lubuskim ośrodku wypoczynkowym zrobiły na nas piorunujące wrażenie! Chyba nie zdecydowalibyśmy się przyjechać tutaj nocą... 📢 Kolejka ogrodowa w Nietoperku. Mamy w Lubuskiem niezwykłą atrakcję turystyczną. Nie wszyscy mają pojęcie o jej istnieniu! Szukacie idealnego miejsca na wycieczkę z dziećmi? Mamy dla Was propozycję: Kolejka Ogrodowa w Nietoperku. To niezwykła atrakcja turystyczna, która znajduje się niemal pośrodku woj. lubuskiego.

📢 Polityczny szantaż Platformy. „Przyjmiecie nasz wniosek, albo wychodzimy” Czy tak powinna wyglądać demokracja? Podczas absolutoryjnej sesji rady miasta Zielona Góra radni Platformy Obywatelskiej opuścili salę obrad. Nie spodobały im się dokonane zmiany w porządku obrad.

📢 Wielkie otwarcie tunelu w Świnoujściu. Wiemy, kiedy tunelem przejadą pierwsze auta W piątek 30 czerwca w samo południe odbędzie się uroczystość otwarcia tunelu w Świnoujściu. Ale nim pod Świną przejadą pierwsze auta, przebiegną nim biegacze, przejadą rowerzyści i turystyczne ciuchcie. 📢 Do Ziemi zbliża się ogromna asteroida. Jest większa niż londyński Big Ben. Kiedy przeleci nad naszymi głowami? Ogromna asteroida zmierza w kierunku Ziemi z prędkością 42 tys. km na godzinę. Obiekt nazwany przez naukowców z NASA 2013 WV44 ma długość dziesięciu autobusów, jest większy niż londyński Big Ben - pisze we wtorek portal polsatnews.pl.

📢 Znamy już składy na piątkowy mecz Stali z Motorem w Lublinie W 11.kolejce PGE Ekstraligi żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów zmierzą się w piątek (30 czerwca) z Platinum Motorem w Lublinie. Mecz na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich rozpocznie się o godzinie 20.30 i będzie transmitowany na żywo w stacji Eleven Sports 1.

📢 Zabytkowy kościół w Radachowie wołał o remont. Przy okazji prac ziemnych odnaleziono zabytkowe monety. Są wśród nich prawdziwe skarby! To był ostatni dzwonek na remont zabytkowego kościoła w Radachowie. Szachulcowa konstrukcja wymagała pilnej naprawy. Belki w wielu miejscach były przegnite, była też konieczność wymiany fundamentów. Podczas prac znaleziono 17 cennych monet. Wśród nich prawdziwa perełka – radachowski żeton folwarczny. Okazuje się, że ta niewielka miejscowość miała swoją własną walutę! 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 27.06.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tragiczny wypadek pod Zieloną Górą. W Czerwieńsku motocyklista uderzył w samochód osobowy Śmiertelny wypadek w Czerwieńsku. Samochód osobowy zderzył się z jednośladem na ulicy Klonowej. Motocyklista zginął na miejscu. Trwają utrudnienia w ruchu. 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku.

📢 Miasteczko Winiarskie w Sulechowie. Nie tylko Zielona Góra kultywuje winiarskie tradycje Zielona Góra ma swoje Winobranie, a my Sulechów - Miasteczko Winiarskie przed ratuszem miejskim, w którym można było skosztować lokalnych trunków.

📢 Ogromne zmiany i kwiatowe dywany w Parku Tysiąclecia. Wiemy, kiedy otwarcie! Park Tysiąclecia zrobił się jaśniejszy i bardziej kolorowy, a to jeszcze nie koniec zmian. Będą kolejne nasadzenia roślin i drzew. Oficjalne otwarcie zmodernizowanego parku zaplanowano w październiku. Ale już dziś cieszy oczy zielonogórzan. 📢 Pedofile poszukiwani przez policję mogą ukrywać się w Twoim sąsiedztwie. Chroń swoje dzieci przed tymi osobami! Te osoby poszukiwane są przez policję w związku z czynami o charakterze pedofilskim. Chodzi tu art. 200 kodeksu karnego, który przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywają się m.in. osoby, które zmuszały do stosunków płciowych małoletnich, które podejrzewane są o obcowanie płciowe z małoletnimi, a także te, które prezentowały małoletnim pornografię. Zdjęcia, nazwiska i rysopisy poszukiwanych pedofili znajdziecie w naszej galerii osób poszukiwanych.

📢 Na Bobrze pod Krosnem Odrzańskim uruchomiono most tymczasowy. Rozpoczęła się rozbiórka starego mostu Pod koniec czerwca otwarto most tymczasowy na rzece Bóbr między Krosnem Odrzańskim a Gubinem. Kierowcy będą z niego korzystać przez pewien czas, ponieważ stary most zostanie rozebrany i powstanie nowy. Rozbiórka starej przeprawy właśnie ruszyła. 📢 Zmarła dr Elżbieta Strońska z Gubina. Była to prawdziwa lekarka z powołania. Przyjmowała pacjentów, sama będąc na wózku W niedzielę (25 czerwca) zmarła dr Elżbieta Strońska. Miała 66 lat. Przez wiele lat była pediatrą i udzielała się w sprawy społeczne gubinian. Nawet kiedy podupadła na zdrowiu i siedziała na wózku, to przyjmowała pacjentów. Była to prawdziwa lekarka z powołania.

📢 Najpiękniejsza piłkarka świata to Ana Maria Marković. Kiedy fanka Roberta Lewandowskiego wróci do formy? Zobaczcie nowe ZDJĘCIA Ana Maria Marković to reprezentantka Chorwacji w piłce nożnej. Chorwatka zwraca uwagę mediów nie tylko dzięki swojej grze w piłkę nożną, ale również dzięki niezwykłej urodzie. Ana Maria Marković, okrzyknięta przez media "najpiękniejszą piłkarką świata" niedawno zmagała się z poważną kontuzją. Ana jest fanką Roberta Lewandowskiego. Chorwacka piłkarka wspiera więc nie tylko kadrę swojego kraju, która zdobyła brązowy medal mistrzostw świata.

📢 Było jezioro... została kałuża. Mieszkańcy Skrzatusza są zaniepokojeni i pytają: co dalej? Z jeziora została... kałuża. Mieszkańcy Skrzatusza, w gminie Szydłowo (powiat pilski), przecierają oczy ze zdumienia i zastanawiają się, czy można coś z tym zrobić. 📢 Kilkaset osób wzięło udział w 5. Falubazowym Rajdzie Rowerowym. Towarzyszyła im świetna atmosfera, uśmiechy i dobra zabawa W sobotę, 24 czerwca o godzinie 13.00 spod CRS wyruszył 5. Falubazowy Rajd Rowerowy. Setki rowerzystów wspólnie z zawodnikami Enei Falubazu Zielona Góra pokonało dystans około 10 kilometrów, by dotrzeć na stadion żużlowy, gdzie czekało od groma atrakcji! 📢 Najpiękniejsze kwitnące pnącza do ogrodu i na balkon. Posadź je i ciesz się kaskadami kwiatów! Kolorowe kwitnące pnącza to wyjątkowo dekoracyjne rośliny. Ich niezwykłe kwiaty pojawiają się na długich pędach, co sprawia, że może ich być naprawdę dużo. Są wśród nich rośliny wieloletnie i jednoroczne, o mniejszych i większych wymaganiach, a także o różnej wielkości. Dlatego można znaleźć pnącza dopasowane do miejsca, jakim dysponujemy i naszych umiejętności ogrodniczych. Polecamy gatunki o pięknych kwiatach na taras i balkon oraz rabaty. Zobacz, co masz do wyboru i o czym musisz pamiętać.

📢 Ale sztuka! Ładne dziewczyny łowią piękne ryby i chwalą się tym na Instagramie. Galeria nie tylko dla fanów wędkarstwa [ZDJĘCIA] Wędkarstwo to pasja nie tylko mężczyzn. Ryby łowią także kobiety, z różnych części świata. Niektóre robią to zawodowo, inne amatorsko. Swoimi połowami (i wdziękami) chwalą się na Instagramie. Zobacz ładne kobiety i ich piękne zdobycze. W Dzień Wędkarza (23 czerwca) też mają swoje święto. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Najczystsze jeziora w Lubuskiem. Woda w nich jest "excellent" czyli doskonała. Mamy raport Europejskiej Agencji Środowiska Gdzie najchętniej jeździcie z dziećmi i wypoczywacie? Czy wiecie, jaka jest tam jakość kąpieliska, plaży, czy jeziora? Akweny, w których się kąpiecie powinny być dla was i waszych pociech bezpieczne! To samo dotyczy plaż oraz atrakcji w okolicy, gdzie spędzacie czas wolny. Przygotowaliśmy dla was szczegółowy raport z kąpieliskami, w których: woda została przebadana i jest krystalicznie czysta, plaże są zadbane, czyste i piaszczyste, a wokół jest ogrom atrakcji dla wszystkich. Materiał powstał w oparciu o dane z GIS oraz Europejskiej Agencji Środowiska.

📢 Uniwersytet Zielonogórski ma nowego profesora. Justyna Patalas - Maliszewska - autorka innowacyjnych rozwiązań Dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Prof. J. Patalas-Maliszewska jest przewodniczącą Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ), dyrektorem Instytutu Inżynierii Mechanicznej UZ (IIM UZ). 📢 MISTRZOWIE URODY Zgłoś kandydatów do nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Przepisy 2023. Znamy listę osób, które nie dostaną prawa jazdy w tym roku Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których badający nas lekarz nie wystawi pozytywnej opinii. Oznacza to, że takie osoby nie będą mogły podejść do teoretycznej i praktycznej części egzaminu. Kogo to dotyczy?

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?