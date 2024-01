Prasówka 31.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [31.01.2024]”?

Prasówka 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [31.01.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Tragedia na Śnieżce. Dwie osoby zginęły w wypadku w Rynnie Śmierci Tragiczny wypadek w Karkonoszach. Co najmniej trzy osoby spadły z północnych zboczy Śnieżki, w Kocioł Łomniczki. Początkowo służby informowały, że nie jest znany ich stan. Po godz. 16 poinformowano, że dwie osoby nie żyją, trwało poszukiwanie trzeciej osoby, która mogła brać udział w tym tragicznym zdarzeniu!

📢 Podejrzewasz, że to naciągacz? Spółdzielnia Górczyn pomoże wykryć oszusta Po naszym artykule o naciągaczu, który wymuszał naprawę okien, spółdzielnia mieszkaniowa Górczyn ostrzega lokatorów przed podobnymi oszustami. Na klatkach pojawiły się ogłoszenia z numerem, pod którym można sprawdzić, czy spółdzielnia wysyłała kogoś do lokatorów.

Prasówka 31.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Radny Filip Gryko do radnych Platformy Obywatelskiej: "Bolała was zawsze ta obwodnica" We wtorek obradowała rada miasta Zielona Góra. Zamiast krótkiej sesji była kilkugodzinna dyskusja. Radnych podzieliła sprawa apelu w sprawie aktualizacji strategii województwa lubuskiego.

📢 W Gorzowie i okolicy będą nowe PSZOK-i. Gdzie i kiedy zawieziesz do nich śmieci? Od czwartku 1 lutego w Gorzowie i w Deszcznie będą działać trzy PSZOK-i, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W Łupowie i Różankach PSZOK-i zaczną funkcjonować w sobotę.

📢 Dzięki kapsule czasu, mieszkańcy Wschowy mają okazję poznać swoje miasto W środę, 31 stycznia we Wschowie odbędzie się duże wydarzenie związane z odkryciem, jak się okazało, najstarszej na świecie kapsuły czasu. Będzie można obejrzeć część jej zawartości. Będą też spacery dla mieszkańców śladami kapsuły. 📢 30 stycznia w Gorzowie. Ten dzień to część życia Polaków oraz Niemców Ci, którzy tu żyli i ci, którzy tu przyszli, my wszyscy jesteśmy wysiedleńcami – mówił wczoraj w Gorzowie Wolfhart Paucksch. Polacy i Niemcy obchodzili Dzień Pamięci i Pojednania.

📢 Wow! Ale szyk i szał! Lubuszanki zachwycają kreacjami na studniówkach! Aż trudno oderwać wzrok Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. Podczas tego wyjątkowego balu każdy chce wyglądać idealnie. Jakie trendy obowiązują w tym roku? Zobaczcie zachwycające kreacje, w których zadawały szyku maturzystki z województwa lubuskiego! Wyglądają olśniewająco!

📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to, co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie. 📢 Zajrzeliśmy do bram i zaułków w Zielonej Górze sprzed 12 lat. Żadne z tych miejsc nie wygląda już tak samo. Większość wypiękniała! Archiwalne ujęcia Zielonej Góry sprzed zaledwie 12 lat pookazują całkiem inne miasto. Zagospodarowanych zostało wiele pustych miejsc. Niektóre zmieniły się ze względu na budowę nowych szlaków komunikacyjnych. Zniknęły niektóre zniszczone budynki, a część została wyremontowana. Jest możliwe, że połowy z tych zdjęć nie rozpoznasz.

📢 Będą kolejne „zebry” przez Piłsudskiego. Kładki na pewno nie będzie! Na wysokości ul. Witosa będzie kolejne przejście przez ul. Piłsudskiego. Taki jest pomysł na rozwiązanie problemu z przejściem w okolicach szkoły Trzynastki. 📢 Wirus RSV - kolejna fala zachorowań wśród dzieci. Takie są najczęstsze objawy zakażenia wirusem RSV W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele chorób. Wśród dzieci dominują zakażenia wirusem RSV. W tym momencie mamy do czynienia z kolejną falą zakażeń. Na co zwracać uwagę i jakie są pierwsze objawy?

📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie.

📢 Oto gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej. Tak wygląda partnerka Dominika Abusa z Gogglebox Dominik Abus stał się sławny dzięki udziałowi w programie "Gogglebox" w TTV. Natomiast Iga Muszakowska stała się znana dzięki niezwykłym zdjęciom, które na portalach społecznościowych zamieszcza jej partner. Zobaczcie najbardziej gorące zdjęcia Igi Muszakowskiej, ukochanej Dominika Abusa z "Gogglebox". 📢 Przy trasie z Żagania do Iłowej powstanie nowa ścieżka rowerowa, dzięki porozumieniu samorządów W styczniu w Lubuskim Urzędzie Marszałkowskim został podpisany list intencyjny w sprawie budowy nowej ścieżki rowerowej z Żagania do Iłowej, a konkretnie do Czernej. Trasa ma połączyć oba miasta, zaś marszałek gwarantuje zainteresowanie i dofinansowanie inwestycji. 📢 W środę pucharowy mecz gorzowskich piłkarzy ręcznych z Chrobrym Głogów. W starej hali W II rundzie eliminacyjnej Orlen Pucharu Polski mężczyzn Budimex Stal Gorzów podejmie w środę (31 stycznia) KGHM Chrobrego Głogów. Mecz, który musi zostać rozstrzygnięty rozpocznie się o godz. 18.30 w hali SP nr 20 przy ul. Szarych Szeregów.

📢 21 domów do kupienia od komorników w Lubuskiem. Znamy ceny i lokalizacje nieruchomości Jak co miesiąc sprawdziliśmy, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest 21 nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację.

📢 GDDKiA o tym co udało się zrealizować, nad czym obecnie trwają prace i o tym, co się niedługo zmieni na lubuskich drogach. Podczas poniedziałkowej (29 stycznia) sesji Sejmiku Województwa, GDDKiA podsumowała inwestycje, które udało się zrealizować w 2023 r. Dyrektor zielonogórskiego oddziału opowiedziała także o tych, które są obecnie w realizacji oraz przedstawiła plany na 2024 r. Co ma się zmienić? 📢 W 1961 roku został odsłonięty pomnik jeńców wojennych obozów w Sagan. W uroczystości wziął udział wspaniały, zielonogórski fotograf 3 września 1961 roku odsłonięto pomnik na żagańskich terenach poobozowych. Wówczas jeszcze nie było Muzeum Obozów Jenieckich, a białe krzyże, górujące nad krajobrazem. Na uroczystość do Żagania przyjechał znakomity, zielonogórski Fotograf Czesław Łuniewicz. Zobaczmy, co utrwalił w swoim obiektywie. Możemy też zobaczyć, jak wyglądały uroczystości przed pomnikiem, na zdjęciach z archiwum Jana Mazura.

📢 Kompletnie pijany jechał zygzakiem zdezelowanym autem! Wydmuchał prawie trzy promile Policjanci ze strzeleckiej drogówki w porę przerwali niebezpieczną jazdę wężykiem kompletnie pijanego kierowcy, który miał poważne problemy z utrzymaniem jednego pasa ruchu. Mężczyzna wydmuchał prawie trzy promile alkoholu. Jakby tego było mało, auto którym jechał było niesprawne i nie miało aktualnych badań technicznych. 📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Nielegalne odpady przechwycone w Lubuskiem. To ponad siedemnaście ton elektrośmieci! Ponad siedemnaście ton nielegalnie przewożonych odpadów zatrzymali inspektorzy gorzowskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas wspólnej kontroli z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas sprawdzania ładunku okazało się, że w transporcie znajdują się niebezpieczne elektrośmieci. 📢 Sklepy w Żarach, które pamiętamy z czasów młodości. Niektórych już nie ma, po innych pozostał tylko szyld i wiele wspomnień Te sklepy to jak prawdziwa podróż w czasie. Wielu z ich już nie ma, a po niektórych został tylko szyld i wspomnienia. Zobaczcie, czego brakuje mieszkańcom Żar. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 30.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 30.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Zaginął młody mężczyzna z okolic Świebodzina. Szukała go policja i bliscy Policjanci ze Świebodzina poinformowali, że prowadzili poszukiwania zaginionego mężczyzny. Mężczyzna ma 24-lata i ostatni raz widziany był w miejscowości Lubinicko w dniu 29 stycznia. Na szczęście został odnaleziony cały i zdrowy.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Nowy Chór Filharmonii Zielonogórskiej wybrany. Talentów nie brakowało. Konieczny był dodatkowy dzień przesłuchań. Kiedy debiut na scenie? Pod koniec roku Filharmonia Zielonogórska ogłosiła nabór do Chóru. Na początku stycznia odbyły się przesłuchania, a dziś nowy zespół ma już pierwsze próby za sobą. Zainteresowanie było na tyle duże, że zorganizowano dodatkowy dzień przesłuchań. Kiedy zadebiutują? Kiedy będziemy mogli zobaczyć Chór po raz pierwszy na wielkiej scenie?

📢 Wejdą do domów dwóch tysięcy zielonogórzan. W planach wymiana liczników. Na co zwrócić uwagę, przy wpuszczaniu obcej osoby? Do domów prawie dwóch tysięcy zielonogórzan przez najbliższe miesiące wchodzić będą wyznaczeni pracownicy. Miesięcznie fachowcy wymienią około 300 sztuk wodomierzy. Jak sprawdzić, czy wpuścimy właściwą osobę? 📢 Pieszych przy Arenie Gorzów czekają utrudnienia Od środy 31 stycznia przebudowywany będzie ciąg pieszo rowerowy na wysokości Areny Gorzów. Już dzień wcześniej wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.

📢 30 stycznia to w Gorzowie od lat Dzień Pamięci i Pojednania Będą kwiaty na cmentarzach, uderzenie w Dzwon Pokoju oraz koncert w filharmonii. Tak od rana do wieczora we wtorek 30 stycznia Gorzów będzie obchodził Dzień Pamięci i Pojednania.

📢 "Na promocje 49 mln zł. Jak to się dzieje że województwo lubuskie nie prezentuje swojego potencjału na największych targach w Berlinie?" W poniedziałek obradował sejmik lubuski. Radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z realizacji planu gospodarowaniem odpadami w woj. Lubuskim. Dyskutowano też o braku reprezentacji województwa na targach w Berlinie. 📢 Anna Mikołajczyk pełni funkcję burmistrza Krosna Odrzańskiego. Co mówi po wybraniu na to stanowisko? W czwartek (25 stycznia) oficjalnie akt pełnienia funkcji burmistrza Krosna Odrzańskiego otrzymała Anna Mikołajczyk. Rozmawialiśmy z dotychczasową sekretarz gminy Krosno Odrzańskie.

📢 Lubuski oddział Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ma nowego szefa Marek Hałasz, wiceprezes lubuskiego PSL został dyrektorem terenowego oddziału Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubuskiem. Zastąpił na tym stanowisku Romana Jabłońskiego. 📢 Dwa psy zagryzione na posesji przez amstaffa. Służby nie zareagowały właściwie na wezwania? Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" zgłosiła się pani Małgorzata, która straciła pupile po ataku agresywnego amstaffa z sąsiedztwa. Zwierzę przedarło się na posesję, w bestialski sposób zagryzło dwa kundelki i paradowało po ogródku. Próbowało też zaatakować świadka całego zajścia. Uczucie nieodżałowanej straty spotęgowała praca służb, które - jak twierdzi pani Małgorzata - powierzchownie zajęły się sprawą. 📢 Marcin Pabierowski kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Co chciałby zmienić w mieście? Marcin Pabierowski został kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry. Będzie walczył, bo jak sam mówi, miasto musi złapać nowy oddech. Potrzebna jest zmiana, która spowoduje pozytywne tendencje rozwojowe. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

📢 Dramatyczne odkrycie pod Gorzowem. W wodzie dryfowało ciało Dramatycznego odkrycia dokonała przypadkowa osoba, która w niedzielne popołudnie, 28 stycznia znalazła się w pobliżu kanału w Koszęcinie w gminie Deszczno. Zauważyła zwłoki unoszące się na wodzie. 📢 Smutne to jest bardzo i tak bardzo bezduszne. Daje do myślenia, jeśli duszę się ma Bardzo jestem ciekaw, czy biorący udział w ostatnich wyborach parlamentarnych głosowali za tym wszystkim, co dzieje się dziś w polskiej polityce. Zwłaszcza ci, którzy nie głosowali na żadną z dwóch głównych, zmagających się od lat sił, bo chcieli „nowej jakości w polityce”. Chcieliście, to macie. 📢 Dawid Pietrzkiewicz: - Przejście do Areny Gorzów jest dla nas małym szokiem Druga pozycja w Lidze Centralnej i baraże o wejście do Orlen Superligi są na wyciągnięcie ręki. Jeśli do nich awansujemy, to przekonamy się na boisku, czy jesteśmy gotowi do występów w najwyższej klasie rozgrywkowej - mówi Dawid Pietrzkiewicz, obrotowy drużyny piłkarzy ręcznych Budimexu Stali Gorzów.

📢 Nie żyje Władysław Czyżewski, były radny, nauczyciel i opozycjonista W 91. roku życia zmarł Władysław Czyżewski, były gorzowski działacz antykomunistyczny. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek 30 stycznia na cmentarzu przy ul. Żwirowej w Gorzowie. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 29.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 29.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Uwaga kierowcy! Seria kolizji na S3 w Zielonej Górze. Kilkanaście uszkodzonych aut W poniedziałek rano, 29 stycznia doszło do kilku kolizji na drodze ekspresowej S3 na wysokości MOP Racula, w których udział brało kilkanaście pojazdów. Mamy także informacje o wypadku w Zielonej Górze. Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków.

📢 Radni Zielonej Góry pobili się w kisielu, a na konto WOŚP wpłynęło dodatkowe dwa tysiące złotych Radni Zielonej Góry: Paweł Wysocki i Rafał Kaszy bili się w basenie pełnym kisielu. Dlaczego? Walka została wylicytowana za dwa tysiące złotych, które wzbogaciło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A na koniec zostali obsypani... pierzem. 📢 Pidżama Porno dała czadu w Arenie Gorzów. To był ezoteryczny koncert! To był pierwszy tak duży koncert w Arenie Gorzów! W niedzielę 28 stycznia w nowej gorzowskiej hali odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego gwiazdą był poznański zespół Pidżama Porno.

📢 Aż 280 par zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu. Na finał WOŚP! Aż 289 par osób zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu, by pokazać swoją solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wesprzeć zakup sprzętu medycznego dla ratowania płuc po pandemii. 📢 32. finał WOŚP w Lubuskiem. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby Niedziela, 28 stycznia, w całej Polsce minęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień trwały koncerty, licytacje, imprezy sportowe i cała masa innych wydarzeń. Setki wolontariuszy zbierały pieniądze do puszek. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby. 📢 „Spotkanie Wolnych Polaków” w Zielonej Górze zgromadziło kilkaset osób Kilkaset osób uczestniczyło w niedzielnym „Spotkaniu Wolnych Polaków” w Zielonej Górze. Rozmawiano o odbieraniu wolności i anarchii, którą wprowadza aktualny rząd.

📢 A na koniec było morze łez. O odwadze sześciu kobiet z Zielonej Góry, a tak naprawdę kilkunastu. Niesamowite metamorfozy | WIDEO, ZDJĘCIA – To jest takie przeżycie, jakby się na świecie dziecko pojawiło. Nie potrafię słowa z siebie wydobyć, tak przeżywam to – mówi pani Alicja. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego III roku Pracy Socjalnej przygotowali projekt, na którego zakończenie kilkanaście osób rzuciło się sobie w ramiona. Poleciały łzy.

📢 Bieg po zdrowie w Zielonym Lesie w Żarach. Tłumy biegaczy i spacerowiczów na starcie Bieg po zdrowie w żarskim Zielonem Lesie. W ramach finału WOŚP mieszkańcy Żar i okolic mieli okazję przebiec lub przejść 5 kilometrów. 📢 Ile osób korzystało z usług szpitali w Krośnie Odrzańskim i Gubinie w 2023 roku? Mieszkańcy której gminy leczyli się najczęściej? Spółka Zachodnie Centrum Medyczne przedstawiła statystyki z 2023 roku, dotyczące liczby pacjentów. Ile osób w sumie leczyło się w szpitalach w Krośnie Odrzańskim i Gubinie? Z jakiej gminy pacjentów było najwięcej? Sprawdzamy!

📢 Ależ biła z nich wielka radość. Za nami 18. Bieg „Policz się z cukrzycą” W ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Zielonej Górze odbył się 18. Bieg „Policz się z cukrzycą". W rywalizacji kobiet z 5-kilometrową trasą najlepiej poradziła sobie Karolina Hampel, a wśród mężczyzn triumfował Bartosz Jaworski. Najważniejszy był jednak szczytny cel imprezy. Od uczestników biegu biła wielka radość i chęć niesienia pomocy. 📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera.

📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 Zielona Góra Zdrój? A dlaczego nie?! W mieście były trzy sanatoria. Jakie? Sprawdź, czym leczono pensjonariuszy! Zielonogórzanie cieszą się dziś z tężni (w ogrodzie botanicznym i parku Tysiąclecia). Bo to dobre dla zdrowia. Ale dawni mieszkańcy miasta mogli korzystać z zabiegów w trzech istniejących sanatoriach. Może Winny Gród i obecnie powinien postawić na zdrowie? 📢 W Międzyrzeczu powstanie hala targowa z prawdziwego zdarzenia. Miasto szuka wykonawcy Hala targowa powstanie na ul. Garncarskiej. Inwestycja warta jest kilka milionów złotych, a jej realizacja możliwa jest dzięki rządowej dotacji. Obecnie miasto szykuje się do poszukiwania wykonawcy tej inwestycji.

📢 Wyjątkowa studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie! Mamy zdjęcia! W sobotę (27 stycznia) wieczorem odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Maturzyści bawili się w Bistro u Seby, w Sękowicach pod Gubinem. Jak wyglądał bal maturalny gubińskiego ogólniaka? Mamy zdjęcia!

📢 Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO! 📢 Centrum Żar wygląda dziś zupełnie inaczej. Zobaczcie archiwalne zdjęcia deptaka, głównych ulic Zobaczcie niesamowite zdjęcia z Żar. Deptaki, główne ulice, na fotografiach sprzed pięćdziesięciu lat i pocztówkach sprzed ponad stu lat!

📢 Wystawa klocków Lego w żarskiej bibliotece. Wszystkie zestawy złożył uczeń siódmej klasy SP 8 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach można zobaczyć wystawę klocków Lego Julka Stężyckiego. Uczeń siódmej klasy SP 8 kocha Lego i to jego cały świat. 📢 Spotkanie oko w oko z wilkiem w Lubuskiem. Drapieżnik spojrzał prosto w kamerę! Pan Wiesław zrobił prawdopodobnie fotografię życia, z której może być dumny. Aby spotkać wilka, trzeba mieć ogromne szczęście, ale żeby zrobić mu takie zdjęcie? To już nie lada sztuka z domieszką szczęścia. Coś wspaniałego! 📢 Nielegalne odpady zatrzymane w Lubuskiem wróciły do Niemiec 4 tony odpadów z tworzyw sztucznych właśnie wróciły do Niemiec. Nielegalny transport został zatrzymany w województwie lubuskim w październiku 2023 r. Procedura zwrotu ładunku trwała kilka miesięcy.

📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W najnowszej rundzie do wygrania aż dwa Thermomixy! Dołącz do gry już dziś! Jest piątek, a to oznacza, że o 15.30 rozpoczyna się kolejna runda „NASZEJ LOTERII”. Tym razem będzie to wyjątkowa, dwutygodniowa runda z rewelacyjnymi nagrodami. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. W ofercie 17 ofert. Mamy lokalizacje, zdjęcia i ceny wywoławcze Sprawdzamy najnowsze oferty licytacji komorniczych w Lubuskiem. Tym razem pod lupę bierzemy domy, które zostały wystawione na licytacje przez lubuskich komorników.

📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP. "Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.

