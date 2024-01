Prasówka 4.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (4.01.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 4.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (4.01.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (4.01.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3a, weżeł Gorzów Południe - węzeł Gorzów Zachód (86. km na odc. 0,3 km) Naprawa barier enrgochłonnych w km 85+576 jezdnia lewa, pas awaryjny.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do okulisty. Dane na 4.01.2024. Ile trzeba czekać na termin? W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do okulisty w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 4.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do okulisty potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ na tomografię komputerową w woj. lubuskim. Stan na 4.01.2024 Jakie są terminy NFZ na tomografię komputerową w województwie lubuskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 4.01.2024), gdzie na tomografię komputerową można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

Prasówka 4.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 3.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 Wypadek pod Międzyrzeczem. Samochód wypadł z drogi Do wypadku doszło na drodze powiatowej między Międzyrzeczem, a Goruńskiem. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 03.01.2024 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Zastal Zielona Góra dzielny i waleczny, ale bez punktów. Stołeczna Legia lepsza od zielonogórzan Koszykarze Enei Stelmetu Zastaly Zielona Góra nie sprostali wyżej notowanej Legii Warszawa i przegrali (71:92) w kolejnym spotkaniu Orlen Basket Ligi. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 03.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [4.01.2024] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia.

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [4.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [4.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [4.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [4.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [4.01.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Skarby wsi woj. kujawsko-pomorskiego. Co skrywają te niewielkie, choć urokliwe miejscowości? W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. Co ciekawego skrywają? 📢 Marek Poniedziałek: To chyba pierwsza tego typu sytuacja, gdy dziennikarz medium, w którym pracuje, wnosi o sprostowanie podanych tam treści Rada Programowa Polskiego Radia Zachód przyjęła apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzywa w nim do „natychmiastowego wycofania decyzji o likwidacji „Radia Zachód” SA i umożliwienia funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.”

📢 Lubuska policjantka zmaga się z ciężką chorobą. Potrzebuje wsparcia Młodszy aspirant Monika Brojecka z Komisariatu I Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizowała akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Nawet nie przypuszczała, że sama będzie musiała prosić o wsparcie. Jej koledzy w mundurach robią wszystko, co mogą, by jej pomóc.

📢 Prognoza pogody na najbliższe dni. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: W weekend znaczny spadek temperatury W najbliższych dniach do Polski nadejdzie prawdziwa zima. Jak przekazała w rozmowie z portalem i.pl synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, w weekend temperatury mogą spaść nawet do -13 st. C., a niemal na całym obszarze Polski możemy spodziewać się opadów śniegu. Sprawdź, prognozę pogody na najbliższe dni. 📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Ruszają wizyty duszpasterskie. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie w Gorzowie? Tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia do naszych domów pukają duchowni. To czas wizyt duszpasterskich, w trakcie których księża mają okazję z każdym porozmawiać i pomodlić się. Jak będzie przebiegać tegoroczna kolęda? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie i okolicach. 📢 Podzielił leśników, teraz będzie nimi rządził. Czy sprzedadzą Lasy Państwowe? Funkcję dyrektora generalnego LP będzie mógł objąć po 9 stycznia, kiedy to sejmik śląski wyrazi zgodę lub sprzeciw wobec odwołania z funkcji dotychczasowego szefa tej instytucji, Józefa Kubica. Zarzuca mu się upolitycznienie instytucji. 📢 Śmierć na miejscu. Koszmarny wypadek na A2 przed Świeckiem. Osobówka wbiła się w naczepę Do tragicznego wypadku doszło w środę, 3 stycznia na autostradzie A2 między węzłami Rzepin i Świecko. Droga w kierunku granicy została zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

📢 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy, wdowca. Dodatkowe pieniądze dla seniora. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł. 📢 Zmiany w TVP3 Gorzów. Na antenę wraca pasmo lokalne Robert Jałowy nie jest już dyrektorem gorzowskiego oddziału TVP3. Pełniącym obowiązki został Andrzej Loch. W środowe popołudnie i wieczór telewizja wraca do nadawania pasma lokalnego. 📢 Śmiertelny wypadek koło Międzyrzecza. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo Do wielkiego dramatu doszło w środę, 3 stycznia w pobliżu Międzyrzecza. W wypadku samochodowym zginął młody mężczyzna.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 03.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 03.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Emerytury stażowe w Polsce coraz bliżej! Wyjaśniamy zasady projektu. Sprawdź, kiedy "stażówki" wejdą w życie 03.01.2024 Po rozmowach z NSZZ "Solidarność" droga do emerytur stażowych jest otwarta — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący Piotr Duda ocenił, że podpisane w środę porozumienie z rządem jest historyczne. Wyjaśniamy, zasady emerytur stażowych i kiedy projekt wejdzie w życie.

📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 03.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 03.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 03.01.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 03.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku? 📢 Orszak Trzech Króli w Gorzowie. Jakie historyczne postacie pójdą tym razem? W sobotę 6 stycznia ulicami Gorzowa przejdzie jubileuszowy X Orszak Trzech Króli. Wystartuje o 13.00 z placu Grunwaldzkiego, by dojść do Gorzowskiego Betlejem na Starym Rynku.

📢 To się zmieni w tym roku. Jak to widzą mieszkańcy? Budżet Zielonej Góry 2024 To największy budżet w województwie lubuskim i największy w historii Zielonej Góry. Dochody w 2024 roku zaplanowano na miliard trzysta sześć milionów złotych, a wydatki na miliard pięćset milionów złotych. Najwięcej tradycyjnie wydamy na oświatę, bo pół miliarda złotych. Na inwestycje – 332 mln zł. Co się zmieni w mieście? Czy wyznaczone inwestycje odpowiadają na oczekiwania mieszkańców? 📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Zmiany w kodeksie pracy. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? 3.01.2024 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Czy niemieccy żołnierze z mogiły odnalezionej w Szprotawie znajdą spokój? Trwają badania historyków Członkowie organizacji Pomost pracowali na cmentarzu komunalnym w Szprotawie, gdzie ekshumowano szkielety lotników, poległych prawdopodobnie podczas ćwiczeń na lotnisku w pobliskich Wiechlicach. To bardzo ważne, aby przywrócić szczątkom tożsamość. Nie tylko dla rodzin, ale też dla historii. 📢 Demonstracja przed Radiem Zachód przeciwko łamaniu prawa przez rząd Tuska Kilkaset osób wzięło udział w demonstracji przed siedzibą Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze. Zebrani protestowali przeciw łamaniu prawa i zamachu na media, którego dokonał rząd. Organizatorem wydarzenia była Solidarność regionu zielonogórskiego. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził za miastem znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Komu to będzie służyć? Brak żeglugi śródlądowej to zyski dla gospodarki... niemieckiej Wraz z powstaniem nowego rządu wrócił temat utworzenia Parku Narodowego Dolina Odry. Realizacja tego postulatu zahamuje inwestycje na rzece i będzie miała negatywne konsekwencje m.in. dla Lubuskiego. 📢 Targany problemami Zastal Zielona Góra zagra z Legią Warszawa Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra w środę 3 stycznia rozegrają pierwszy w tym roku mecz. W Orlen Basket Lidze zmierzą się z Legią Warszawa. Mecz w zielonogórskiej hali CRS rozpocznie się o godz. 19.00. 📢 Kiedy kardiochirurgia w Gorzowie, a kiedy elektryfikacja linii 203? Co deklarują w urzędzie wojewódzkim? Wicewojewodowie? Za chwilę. Kardiochirurgia w Gorzowie? Też powinna być. Dokumenty do elektryfikacji linii 203? Szybciej niż za osiem lat. Takie zapewnienia padły wczoraj u wojewody.

📢 Tasakiem zmusił mężczyznę do oddania plecaka. Poszkodowany to Brytyjczyk Trwa obław za sprawcą rozboju. Podejrzany zastraszył tasakiem 16-latka i zmusił go do oddania swojego plecaka. 📢 Strażacy z Mozowa zyskali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Teraz łatwiej będzie im pomagać innym ludziom Ochotnicza Straż Pożarna w Mozowie pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt auta bez wyposażenia to 1,3 mln zł, przy wkładzie gminy w kwocie 650 tysięcy. 📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Kilkanaście lubuskich miejscowości bez prądu. Sprawdź, czy ty też musisz zaopatrzyć się w świeczki i latarki |ADRESY W najbliższych dniach w kilkunastu miejscowościach w Lubuskiem nie będzie prądu. Przerwy w dostawie energii dotyczą zarówno północy, jak i południa naszego województwa. Pierwsze wyłączenia zaplanowano na środę, 3 stycznia. 📢 Ilu wiernych chodzi do kościoła w Lubuskiem? Oto najnowsze dane W kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przybywa wiernych, ale za to ubywa uczniów na lekcjach religii. Takie są najnowsze dane dotyczące religijności Lubuszan. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich ciekawe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda.

📢 Te gwiazdy w 2023 roku zmieniły się nie do poznania. Zobacz najbardziej spektakularne metamorfozy polskich celebrytek Metamorfozy gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. W 2023 roku wiele celebrytek postawiły na zmiany. W minionym roku byliśmy świadkami ostrych cięć, odważnych koloryzacji włosów, spektakularnej utraty wagi, ale nie tylko… niektóre z pań postanowiły skorzystać z usług chirurga plastyka. 📢 UWAGA! Nie dostaniecie się na drugi brzeg Odry. Wszystkie promy w Lubuskim stoją Wysoki stan wody wstrzymał wszystkie przeprawy promowe w województwie lubuskim. Nie kursują promy przepływające przez Odrę w Brodach, Połęcku i Pomorsku. To oznacza, że kierowcy nie mogą się nimi przedostać na drugi brzeg rzeki i muszą nadrabiać wiele kilometrów.

📢 Wandalizm w Sylwestra. Zniszczenia w Krośnie Odrzańskim w ostatnim dniu roku. Czy sprawcy zostali złapani na monitoringu? Niedawno żegnaliśmy rok 2023, mieszkańcy województwa lubuskiego świętowali. Niektórzy jednak robili to, niszcząc mienie publiczne. Tak było w m.in. Krośnie Odrzańskim. Jakich zniszczeń dokonali wandale? Czy zostali uchwyceni przez monitoring?

📢 Zwłoki znalezione w piwnicy jednej z gorzowskich szkół. Na miejscu pracują policjanci Koszmarnie rozpoczął się dzień w jednej z gorzowskich szkół. W piwnicy budynku znaleziono ludzkie zwłoki. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza. 📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 02.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 02.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 „Czwórka” już dojeżdża przed dworzec w Gorzowie. Tramwaj wrócił przed dworzec po 12 latach 2 stycznia dokładnie o 6.03 na gorzowskie tory powróciła tramwajowa linia numer 4. Łączy krańcówkę przy rondzie Gdyńskim z okolicami dworca kolejowego. 📢 Nie żyje Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska. Słynna Profesor Zdrówko z TVN miała 72 lata W Nowy Rok media obiegły bardzo smutne wieści. W wieku 72 lat zmarła Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, którą widzowie TVN znali jako Profesor Zdrówko. Informację o jej śmierci przekazała Katarzyna Bosacka, w programach której występowała słynna specjalistka ds. żywienia i dietetyki.

📢 Tragiczny początek 2024 roku. Śmiertelny wypadek na DK 22 w Lubuskiem Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w noworoczny poranek na drodze krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem. Osobówka uderzyła w drzewo.

📢 Kolejna demonstracja w Gorzowie. We wtorek zielonogórski protest w obronie prawa i mediów Około 300 osób zgromadziło się w sobotni wieczór pod siedzibą TVP w Gorzowie Wlkp. Zebrani protestowali przeciw bezprawnym działaniom rządu i siłowemu przejęciu mediów publicznych. We wtorek 2 stycznia podobny protest odbędzie się w Zielonej Górze. 📢 Sylwester 2023. Lubuskie stolice hucznie przywitały 2024 rok! Wystrzeliły korki od szampanów i fajerwerki | ZDJĘCIA Mieszkańcy województwa lubuskiego przywitali Nowy Rok 2024. Punktualnie o północy w całym województwie wystrzeliły korki od szampanów i fajerwerki. Wzajemnie składaliśmy sobie życzenia, tańczyliśmy i bawiliśmy do białego rana. Zobaczcie, jak wyglądało świętowanie Sylwestra i Nowego Roku w Zielonej Górze i Gorzowie.

📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda już zawitała i niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Mandaty i punkty karne 2024. Kara więzienia i konfiskata auta za jazdę po alkoholu! Punkty karne znowu kasowane po roku [NOWE PRZEPISY] Od 2024 roku wchodzą w życie kolejnej surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Nie można też już wykręcić się od kary sposobami, które były dotychczas częste, a do tego skuteczne. Punkty karne od niedawna znowu kasowane są po 1 roku, ale uwaga: nie wszystkie punkty. Zapoznaj się w tym artykule z aktualnymi przepisami Prawa o ruchu drogowym.

📢 Coraz więcej Lubuszan wyrabia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kiedy trzeba mieć taką kartę? Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto mieć ze sobą, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii. Karta pozwala uniknąć kosztów leczenia. Z roku na rok coraz więcej Lubuszan zgłasza się po odbiór tego dokumentu.

📢 Ogromna tragedia w Lubuskiem. Jeden po drugim tracili przytomność. To było jak wejście do trumny. Zmarli tragicznie... Do Sądu Rejonowego w Nowej Soli trafił akt oskarżenia w sprawie tragedii, która wydarzyła się latem ubiegłego roku na oczyszczalni ścieków w Lubięcinie w powiecie nowosolskim. W tragicznych okolicznościach zmarło dwóch mężczyzn. Udało się uratować trzeciego. 📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 Bp Paweł Socha jest biskupem już 50 lat! Tak obchodził złoty jubileusz To dla mnie akt wielkiej wdzięczności, że Pan Bóg przeze mnie dokonywał dzieł – mówił we wtorkowe południe bp Paweł Socha w dniu 50. rocznicy święceń biskupich. 📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Grupa warowna „Ludendorff”, czyli mroczne budowle w środku lasu. Do dziś są ponurą pamiątką po ogromnych fortyfikacjach Potężne, żelbetowe ściany musiały zostać rozerwane z ogromną siłą. W masywnej, metalowej kopule, coś zrobiło dziury na wylot. Grupa warowna „Ludendorff” to miejsce, które warto odwiedzić. Znajduje się na północnym skraju Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 📢 Rasy psów, które najczęściej gryzą dzieci. Które znalazły się na podium? Będziesz zaskoczony. Rasy psów, które najczęściej atakują dzieci Rasy psów, które najczęściej atakują dzieci. Dlaczego znalazły się na tym niechlubnym podium? Wiele osób jest zaskoczonych tym, które rasy psiaków stanowią największe zagrożenie dla dziecka. Spora część z nas zgodzi się z tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Wielu rodziców decyduje się na to, aby ich pociechy od najmłodszych lat wychowywały się z czworonogami. Zdarza się jednak, że w związku ze złamaniem pewnych zasad, psiak staje się dla dziecka zagrożeniem. Naukowcy, biorąc pod uwagę m.in. rasę czy wygląd, zbadali to, które psy stanowią największe zagrożenie. Wyniki tych badań mogą Was zaskoczyć.

📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia. 📢 Potężna powódź na północy Wielkiej Brytanii [ZDJĘCIA, WIDEO] Fatalna pogoda utrzymująca się na Wyspach Brytyjskich doprowadziła do licznych podtopień i rozległych powodzi na terenie Anglii, Szkocji i Walii. W Wielkiej Brytanii obowiązuje około 300 alertów i ostrzeżeń powodziowych, z czego aż 22 są najwyższego stopnia. Uszkodzonych zostało kilka tysięcy nieruchomości. Konieczna była ewakuacja ludności.

📢 Od czwartku, 5 czerwca, w Gorzowie rośnie Dąb Wolności Z okazji 25. rocznicy upadku komunizmu na Skwerze Wolności wojewoda, wiceprezydent miasta oraz leśnicy posadzili Dąb Wolności

