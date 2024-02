Prasówka 4.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do pulmonologa - 4.02.2024”?

Prasówka 4.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do pulmonologa - 4.02.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do pulmonologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 4.02.2024) trzeba czekać w kolejce do pulmonologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa. Dane aktualne na 4.02.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 4.02.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 "Przemysłowa" w Gorzowie miała studniówkę niczym wenecki bal! Były maski, piękne kreacje i zabawa! Kolejna wspaniała studniówka za nami! W niezwykłym stylu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Zorganizowali bal w klimacie weneckiego karnawału. Były olśniewające kreacje, piękne dekoracje i niezwykła oprawa muzyczna. Taka impreza zdarza się tylko raz w życiu, więc maturzyści nie tracili ani chwili. Od początku studniówki wspaniale się bawili. To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy!

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 STUDNIÓWKA 2024. Studniówka Budowlanki w Zielonej Górze: Piękne chwile, dostojny polonez, cudne kreacje Co wyróżnia studniówka maturzystów z Budowlanki? Między innymi to, że co roku odbywa się w szkole. Tak też było i tym razem. Udekorowana placówka nie przypominała miejsca, w którym odbywają się lekcje. A młodzi ludzie i grono pedagogiczne bawiło się świetnie.

📢 Fantastyczna studniówka maturzystów ZSLiT Gubin! Tak się bawili przyszli absolwenci gubińskiej szkoły na balu maturalnym! W sobotę (3 lutego) odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. To był fantastyczny bal maturalny! Mamy zdjęcia ze studniówki, która odbyła się w Sękowicach, w Bistro u Seby! Zapraszamy do oglądania! 📢 Bachanalia 2024. Znamy datę, ceny biletów i pierwszego wykonawcę święta studentów UZ Pojawiły się pierwsze informacje o tegorocznych Bachanaliach, które zwykle odbywają się na przełomie maja i czerwca. Dni Kultury Studenckiej to nie tylko święto żaków, ale i wszystkich mieszkańców regionu. Sprawdź, kiedy studenci przejmą klucze do miasta! 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Niesamowita historia Żar. Druga część przygód Żórawiny z małym bykiem autorstwa Rafała Szymczaka, historyka i regionalisty Powstała druga część przygód Żórawiny i małego byczka, autorstwa Rafała Szymczaka, żarskiego historyka i regionalisty. Autor sam, kolejny raz, wykonał ilustracje do książki. 📢 Tak się bawią uczniowie "Baczyna" z Nowej Soli. To ich bal marzeń | FILM, ZDJĘCIA W sobotni wieczór uczniowie czwartych klas Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli w eleganckich strojach stawili się na balu studniówkowym. Na miejsce dostojnej zabawy wybrano Nadodrzański Dwór.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Marszałek Witek na spotkaniu w Gorzowie: kawałek po kawałku odbierają nam suwerenność Tłumy na spotkaniu z Elżbietą Witek, byłą marszałek Sejmu RP, która w sobotę spotkała się z mieszkańcami Gorzowa. – Polska i Polacy, pozbawiani są krok po kroku suwerenności – mówiła marszałek. 📢 W PiS idzie młode. W Zielonej Górze o prezydenturę powalczy 36-latek. Grzegorz Maćkowiak Grzegorz Maćkowiak z Prawa i Sprawiedliwości powalczy o fotel na prezydenta Zielonej Góry. W sobotę formacja zaprezentowała swojego kandydata. - Ma być nowocześnie i dynamicznie – mówią członkowie partii.

📢 Okrucieństwo w pięknej scenerii. Marsz Pamięci w 79. rocznicę Marszu Śmierci z Zielonej Góry Marsz Pamięci przeszedł ulicami Zielonej Góry. By uczcić więźniarki z obozu i najdłuższy Marsz Śmierci drugiej wojny światowej. – Nie wolno nam zapominać takich dramatycznych wydarzeń – mówili uczestnicy sobotniego spotkania w historycznych miejscach.

📢 Stroje, radość, uśmiechy. Ależ się działo na Charytatywnym Balu Przebierańców w Zielonej Górze! Ale cuda! Charytatywny bal przebierańców odbył się w sobotę w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Góry. To była superzabawa i zbiórka pieniędzy na dokończenie budowy Centrum Rodziny z Hospicjum Perinatalnym. 📢 Stal Girls królowały na studniówce gorzowskiego Elektryka Stal Girls to jedne z bardziej rozpoznawalnych dziewczyn w Gorzowie. Przy okazji studniówki gorzowskiego Elektryka wypatrzyliśmy na balu Nikolę i Martynę.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 03.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 3.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 3.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 03.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Wirus RSV - kolejna fala zachorowań wśród dzieci. Takie są najczęstsze objawy zakażenia wirusem RSV W okresie jesienno-zimowym jesteśmy szczególnie narażeni na wiele chorób. Wśród dzieci dominują zakażenia wirusem RSV. W tym momencie mamy do czynienia z kolejną falą zakażeń. Na co zwracać uwagę i jakie są pierwsze objawy?

📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić! Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Tajemnica pod Nowogrodem: śmierć, eksperymenty, dziwne budowle. Zło czaiło się 30 km od Zielonej Góry. Ktoś celowo chciał to ukryć To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 Łazienki jak z horroru. Zdziwisz się, gdzie można wstawić toaletę i prysznic. Oto najgorsze pomysły właścicieli Miało chyba być pięknie, a wyszło... przerażająco. Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 To jedna z najlepszych studniówek w historii. Co za energia na balu Elektryka! Na tej studniówce nogi rwały się do tańca niemal wszystkim. W piątek 2 lutego w hotelu Mieszko w Gorzowie bawili się uczniowie gorzowskiego Zespołu Szkół Elektrycznych. Ależ to była zabawa! 📢 DPS w Gorzowie będzie leczył uzależnionych od alkoholu. To jedyne takie miejsce w Lubuskiem Oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu powstał w jednym z gorzowskich domów pomocy społecznej. Jego działalność sfinansuje miasto, które chce w ten sposób pomóc podopiecznym placówki borykającym się z problemem alkoholowym. To jeden z niewielu domów pomocy społecznej na terenie kraju i jedyny w województwie lubuskim, który pracując z pensjonariuszami będzie jednocześnie prowadził z nimi terapię odwykową.

📢 Tak dzisiaj wygląda najpiękniejsza dziewczynka świata. Ma już 22 lata! Wyrosła na seksowną kobietę. ZDJĘCIA 3.02.2024 W wieku 10 lat Thylane Blondeau została okrzyknięta najpiękniejszą dziewczynką świata. To udział w kontrowersyjnej sesji dla magazynu "Vogue" przyniósł jej sławę. Jak wygląda dzisiaj? Zobacz w galerii zdjęć.

📢 Komornik zajmie więcej Twojego wynagrodzenia! Ważne zmiany dla dłużników już obowiązują 03.02.2024 Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi? 📢 W zielonogórskim CNK-Planetarium Wenus, zagościła straussowska operetka "Noc w Wenecji". Nie zabrakało dobrej zabawy w karnawałowym stylu Cóż to było za widowisko! Sala Centrum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, w piątek (02.02) o godz. 19, zamieniła się w scenę spektaklu operetkowego „Noc w Wenecji” Johanna Straussa (syna). W rolę bohaterów opowieści wcielili się aktorzy Teatru Muzycznego „Arte Creatura”, którym towarzyszyła kameralna orkiestra w składzie: kwintet smyczkowy, flet, klarnet, fagot, waltornia i perkusja. Tego było trzeba w Zielonej Górze, gdyż nie mamy teatru operetkowego (najbliższy de facto jest w Poznaniu), a widowisko okazało się klasycznym "strzałem w dziesiątkę". Oby więcej takich przedstawień, nawet kilka razy w roku.

📢 Nasi żołnierze na misji pokojowej ONZ w Libanie zagrali dla WOŚP! Lubuscy żołnierze stacjonujący w Libanie na misji pokojowej Organizacji Narodów jednoczonych wzięli udział w 32. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Cel, który przyświecał tegorocznemu 32. Finałowi WOŚP, czyli "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych” jest żołnierzom szczególnie bliski, bo wielu z nas walczyło z koronawirusem - zaznacza kpt. Przemysław Sarbiewski.

📢 Studniówka CKZiU - Elektronik w Zielonej Górze. Uczniowie oficjalnie rozpoczęli odliczanie do egzaminu dojrzałości | ZDJĘCIA Maturzyści z Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze dziś (piątek 2 lutego) nie myślą o nauce, dziś świętują! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Uchwyciliśmy ten wyjątkowy wieczór na zdjęciach, zobaczcie koniecznie!

📢 W Lubuskiem nie brakuje zamków, pałaców, dworów. Jest, co odkrywać! – Nie mamy świadomości, jakie wspaniałe zabytki mamy w naszym regionie – przyznaje dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Szerzeniu wiedzy o tym służą m.in. Lubuskie Materiały Konserwatorskie, których wydano dwudziesty tom. 📢 Zaułek skarbów w Nowej Soli. Klienci uwielbiają to miejsce. Trzy dni w tygodniu przeglądają zagadkowe przedmioty z historią | ZDJĘCIA Przy stoiskach ze starociami na targowisku w Nowej Soli, co chwilę pojawiają się kolejni klienci. Jest, co oglądać i kupować. – Tutaj są zawsze rzeczy, których nie ma w sklepie, to takie perełki – zachwala pani Ewelina. Trafić można na przedmioty, których przeznaczenie jest zagadką.

📢 Gorzowskie koszykarki ciągle w grze o Puchar Polski. Wygrały z gdyniankami nawet bez Chloe Bibby i Eleny Tsineke! W piątkowym (2 lutego), ćwierćfinałowym meczu Pekao S. A. Pucharu Polski gorzowskie koszykarki wygrały w Sosnowcu z VBW Arką Gdynia i awansowały do półfinału. W nim zmierzą się w sobotę (3 lutego) o godz. 19.30 z broniącym trofeum KGHM BC Polkowice.

📢 Uczniowie strzelają na lekcjach. Szkoła w Gorzowie otworzyła strzelnicę Można się tu poczuć jak ja polu walki czy na prawdziwej strzelnicy bojowej. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie powstała wirtualna strzelnica. Mogą z niej korzystać uczniowie z innych szkół w Gorzowie i okolicy. 📢 Zwycięzcy memoriału Jancarza znów będą odsłaniać tablice pamiątkowe Po pięciu latach przerwy kontynuowana będzie Aleja Zwycięzców Memoriałów Edwarda Jancarza. Jeszcze w tym roku może powiększyć się ona o kolejne tablice. Pierwszym, który ma odsłonić odcisk swojej dłoni, ma być Jason Crump.

📢 Niesamowite zjawisko! Na lubuskim niebie pojawiła się "dziura". Mieszkańcy od razu chwycili za telefony | ZDJĘCIA Choć brzmi jak żart, to wcale nim nie jest. Tajemnicza "dziura" w niebie widziana nad woj. lubuskim rozpaliła internet do czerwoności. Mieszkańcy naszego regionu chwycili za telefony i zaczęli robić zdjęcia widocznego nad ich głowami, niesamowitego i jak się okazuje bardzo rzadkiego zjawiska. "Czegoś takiego nie widzieliśmy" - mówią mieszkańcy. Sami zobaczcie!

📢 W PIT 2023 warto odliczyć meble, oświetlenie i AGD. Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej? Już dzisiaj zapłać mniejszy podatek za 2023! W PIT 2023 możesz odliczyć m.in. paragony za meble, AGD, klimatyzację i lampy. W rozliczeniu z fiskusem za 2023 rok warto skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Wiele osób nie wie o możliwości odliczenia od podatku kosztów związanych z wyposażeniem mieszkania, czyli m.in. zakup zabudowy kuchennej, płyty indukcyjnej, szafy czy piekarnika. Sprawdzamy, którzy podatnicy skorzystają z ulgi mieszkaniowej i co można wpisać do w deklaracji PIT, rozliczając się z fiskusem za 2023 rok. 📢 Nowe pracownie: tomografii komputerowej i USG w sulechowskim szpitalu. Co zyskują pacjenci? Szpital w Sulechowie wzbogacił się o nowoczesny tomograf komputerowy i urządzenie USG. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu wojewody, marszałka, starosty zielonogórskiego. Teraz pacjenci nie muszą długo czekać na badania. Otwarcie nowych pracowni odbyło się czwartkowe popołudnie.

📢 Nowe zasady w szkołach i przedszkolach od 15 lutego. Ważna zmiana już niebawem. Chodzi o weryfikację niekaralności kandydatów na nauczyciela Zmieniają się zasady dotyczące weryfikacja niekaralności kandydatów na nauczyciela. To bardzo ważna informacja dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, ale także dla kandydatów na nauczyciela. Zmiana ta jest spowodowana nowelizacją ustawy Kodeks Rodzinny i niektórych innych ustaw, czyli tzw. Lex Kamilek. Sprawdź szczegóły nowych zasad.

📢 Ostatnie pożegnanie Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry W piątek, 2 lutego, na starym cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w ostatniej drodze zmarłej Antonie Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry, towarzyszyła rodzina, władze miasta, radni, współpracownicy, mieszkańcy. 📢 Instrumenty dęte i perkusyjne zaprezentują się w Filharmonii Gorzowskiej. W Zielonej Górze zabrzmią utwory Brahmsa i Schumanna W ten weekend programy obu lubuskich filharmonii będą oscylować wokół obszarów niemieckojęzycznych, a dokładnie Niemiec i Austrii. Usłyszymy dość rzadko wykonywaną „Symfonię koncertującą” Mozarta, ale również i koncert fortepianowy Brahmsa. Będzie mnóstwo dobrej muzyki oraz znakomitych wykonawców.

📢 Znany youtuber próbuje smaków Gorzowa. Jak ocenił kultowe bułki z pieczarkami? Po hamburgerze z kultowej „ściany” przyszedł czas na bułki z pieczarkami. Kebson zabawił w Gorzowie na dłużej i odwiedził kilka lokali. To znany youtuber, który jeździ po Polsce i odwiedza różne lokale. Jak ocenił kultowe, gorzowskie bułki z pieczarkami?

📢 Gigantyczna akcja przygotowań fiskusa do rozliczeń podatkowych. W tych dniach lepiej nie składać deklaracji tą drogą W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wygodnej formy rozliczenia Twój e–PIT – informuje Ministerstwo. Wcześniej jednak wszyscy podatnicy powinni uzbroić się w cierpliwość, bo skarbówka zaczęła przygotowania do całorocznych rozliczeń. To spowoduje problemy w działaniu systemu. O co dokładnie chodzi i czego należy się spodziewać? 📢 Zobacz, co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Gala disco polo, operetka Straussa, wernisaże, Sorry Boys, konwent fantastyki, poezja Mamy luty, za nami nieco przydługawy styczeń, a jak mawiał mój dziadek "po 15 lutego to już przedwiośnie". Dziadku trzymam cię za słowo! Oj chciałoby się już więcej słońca i leniwego letniego ciepełka. Takim akcentem przypominającym, że Wielkanoc, a z nią wiosna (przynajmniej ta kalendarzowa) tuż, tuż - będzie "Tłusty czwartek", który w tym roku wypada 8 lutego. Aby było słodko Państwu na sercach, zadbały lubuskie placówki kultury oferując wiele ciekawych wydarzeń na początek najkrótszego miesiąca roku. Oto niektóre z propozycji.

📢 Obóz koncentracyjny w Sonennburgu to było piekło na ziemi. Tuż przed wyzwoleniem Niemcy dopuścili się tu okrutnej zbrodni W nocy z 30 na 31 stycznia była 79. rocznica wyzwolenia obozu jenieckiego w Sonnenburgu, czyli dzisiejszym Słońsku. O tym miejscu mówi się, że było prawdziwym piekłem na ziemi. Żołnierze radzieccy, którzy tu wkroczyli, byli zszokowani tym, co zobaczyli. 📢 Auta, komputery i drukarki od wojska. Za kilka dni wyprzedaż w Zielonej Górze Kilkanaście samochodów ciężarowych i do przewozu osób, autokar, agregat prądotwórczy, silniki do łodzi, przyczepy, komputery, drukarki, odbiorniki GPS. To wszystko będzie można już wkrótce kupić od wojska.

📢 Most tymczasowy na Bobrze pod Krosnem Odrzańskim może się zawalić? Kierowcy jeżdżą po nim za szybko! Trwa budowa nowego mostu na Bobrze, na trasie Krosno Odrzańskie-Gubin. Pracownicy zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad proszą kierowców o stosowanie się do ograniczeń, ponieważ most tymczasowy może nie wytrzymać.

📢 W gorzowskiej akademii wybudują szpital dla studentów. Powstaje już pierwszy budynek Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa Centrum Symulacji Medycznej w gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. To właśnie tam przyszłe pielęgniarki i ratownicy będą mogli ćwiczyć różne procedury medyczne i przygotowywać się do leczenia prawdziwych pacjentów. Dużo wcześniej powstanie jednak budynek dydaktyczny, który będzie stanowił zaplecze nowoczesnego centrum. 📢 Pogrzeb Zdzisława Rożnowskiego, lubuskiego ortopedy. Lekarz zostanie pochowany w piątek 2 lutego Zdzisław Rożnowski, kierownik żarskiej ortopedii, zostanie pochowany w piątek 2 lutego. Lekarz zmarł w miniony weekend w wieku 64 lat. 📢 Polityczny weekend w Lubuskiem! Do Gorzowa przyjeżdża marszałek Witek Zapowiada się bardzo ciekawy politycznie weekend w regionie. Będą protesty w obronie mediów, wizyta byłej marszałek Sejmu, a także prezentacja kandydata PiS na prezydenta Zielonej Góry.

📢 Grzegorz Walasek znów w Falubazie Zielona Góra! Będzie pełnił bardzo odpowiedzialną rolę Wychowanek Falubazu Zielona Góra - Grzegorz Walasek - dołączył do sztabu szkoleniowego zielonogórskiego klubu. Jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców wywodzących się z Falubazu, będzie pracował z najmłodszymi adeptami szkółki. 📢 Biała Sobota 2024 w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Darmowe konsultacje i badania w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem Światowy Dzień Walki z Rakiem obchodzony jest 4 lutego. Święto zostało ustanowione w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu. Z tej okazji Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze udostępnia możliwość bezpłatnych badań i konsultacji. Biała sobota 2024 - kiedy można skorzystać? Jak się zapisać?

📢 Najstarsza kapsuła czasu na świecie z kościelnej wieży we Wschowie trafiła do muzeum. Co dalej ze znaleziskiem? | ZDJĘCIA, WIDEO Kapsuła czasu odnaleziona na wieży kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie trafiła do Muzeum Ziemi Wschowskiej. Z okazji podpisania umowy w tej sprawie w Zamku Królewskim we Wschowie, odbyło się wydarzenie, w którym mogli wziąć udział mieszkańcy. Na koniec odbyły się spacery po mieście śladami zdarzeń opisanych w dokumentach z kapsuły.

📢 Śmiertelny wypadek koło Żagania. Zginął młody motocyklista Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek, 1 lutego na drodze koło Żagania. Z nieustalonych jeszcze przyczyn motocyklista stracił panowanie nad maszyną i uderzył w betonowy słup. Niestety nie udało się go uratować. 📢 Grzywka francuska wizualnie odmładza, ukryje dysproporcje twarzy i drobne zmarszczki na czole. Na taką fryzurę stawiają gwiazdy Francuska grzywka to znana i uwielbiana fryzura od czasów Brigitte Bardot. Ogromną popularność zyskała dzięki gwiazdom, ale nie tylko. Warto skupić się na jej wielu zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć. 📢 Tomasz Karataj ogolił długą brodę za 31 tys. zł! Rzeźby też cieszyły się dużą popularnością gości. Wszystko dla WOŚP w Łagowie Sztab WOŚP Łagów zebrał 146 tys. zł. Do tak wspaniałego wyniku przyczynił się Tomasz Karataj, organizując w swojej Gawra w Niedźwiedziu szereg licytacji. Ogolenie brody pana Tomka zostało zlicytowane za kwotę 31 tys. zł. W sumie impreza w Niedźwiedziu przyniosła ponad 90 tys. zł!

📢 Darmowe bilety MZK dla studentów UZ zatwierdzone przez radnych. To nie koniec zmian. Pojawią się też bilety czasowe. Ile będą kosztować? Zielona Góra będzie pierwszym w Polsce miastem, w które udostępni studentom w pełni darmową komunikację miejską. To ma być zachęta, aby maturzyści częściej wybierali Uniwersytet Zielonogórski. Udogodnienie, które zapowiedział prezydent, zatwierdziła już Rada Miasta. Projekt wejdzie w życie, jednak później niż zakładano. Musi jeszcze przejść etap konsultacji ze związkami zawodowymi. 📢 Czterdziestolatka z powiatu żarskiego gnała autostradą 200 kilometrów na godzinę! Czterdziestoletnia mieszkanka powiatu żarskiego pędziła autostradą A18 ponad dwieście kilometrów na godzinę. Za niebezpieczną jazdę została ukarana mandantem w wysokości 2 tysięcy złotych, dostała też 14 punktów karnych. 📢 Znany youtuber odwiedził Gorzów. Spróbował hamburgera z kultowej „ściany” przy Sikorskiego Dzisiaj coś dla fanów oldschoolowego jedzenia – tak zaczyna swój film Kebson, znany youtuber, który odwiedza różne zakątki Polski i ocenia serwowane tam jedzenie. W Gorzowie odwiedził m. in. słynny lokal „w ścianie” przy ul. Sikorskiego, gdzie pan Andrzej serwuje przysmaki nieprzerwanie od 35 lat.

📢 Ziemia zasypała dwóch mężczyzn w wykopie przy ul. Wodnej w Kostrzynie. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala Do wypadku doszło podczas prac budowlanych przy ul. Wodnej w Kostrzynie nad Odrą. W głębokim wykopie osunęła się ziemia i przysypała najpierw jedną, a potem drugą osobę. 📢 Gorzów ma już nową scenę, by powiedzieć: "Dobry wieczór!". Jest też nowy telebim Scena będzie o połowę większa, a obraz na telebimie „będzie jak żyleta”. Ośrodek Sportu i Rekreacji w tym tygodniu testuje elementy techniczne, które są potrzebne do cyklu Dobry Wieczór Gorzów.

📢 Co Bartosz Zmarzlik i inni zawodnicy żużlowej reprezentacji Polski robią na Malcie? Żużlowa reprezentacja Polski szlifuje formę i integruje się na wspólnym zgrupowaniu. Kadrowicze kolejny raz obrali kurs na Maltę.

📢 Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch osób: Lubuszanina oraz mieszkańca Dolnego Śląska. Najprawdopodobniej jeden mężczyzn próbował ratować drugiego. 📢 Niebezpieczne leki w Twojej apteczce! Te 10 leków może stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Usuń je z apteczki! Niebezpieczne leki mogą się znajdować w Twojej apteczce! Oto LISTA 10 LEKÓW wycofanych w ostatnich aptek przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. GIF stale monitoruje sytuację na rynku leków i decyduje o wycofaniu z obrotów produktów, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia pacjentów. Leki wycofywane są m.in. z powodów wad jakościowych (zła dawka leku), zanieczyszczenia innymi substancjami, a także z powodu źle opisanych opakowań lub źle sformułowanych ulotek. Sprawdźcie listę 10 leków wycofanych z aptek.

📢 Wow! Ale szyk i szał! Lubuszanki zachwycają kreacjami na studniówkach! Aż trudno oderwać wzrok Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. Podczas tego wyjątkowego balu każdy chce wyglądać idealnie. Jakie trendy obowiązują w tym roku? Zobaczcie zachwycające kreacje, w których zadawały szyku maturzystki z województwa lubuskiego! Wyglądają olśniewająco! 📢 21 domów do kupienia od komorników w Lubuskiem. Znamy ceny i lokalizacje nieruchomości Jak co miesiąc sprawdziliśmy, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest 21 nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację.

📢 Marcin Pabierowski kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Co chciałby zmienić w mieście? Marcin Pabierowski został kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Zielonej Góry. Będzie walczył, bo jak sam mówi, miasto musi złapać nowy oddech. Potrzebna jest zmiana, która spowoduje pozytywne tendencje rozwojowe. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia.

📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 I LO w Gorzowie bawiło się na studniówce na całego! W gorzowskich szkołach średnich trwa sezon studniówkowy. W sobotę 27 stycznia bawili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Puszkina. 📢 Wyjątkowa studniówka maturzystów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie! Mamy zdjęcia! W sobotę (27 stycznia) wieczorem odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Maturzyści bawili się w Bistro u Seby, w Sękowicach pod Gubinem. Jak wyglądał bal maturalny gubińskiego ogólniaka? Mamy zdjęcia!

📢 Maturzyści z III LO w Zielonej Górze mieli piękną studniówkę. Bawili się w hali akrobatycznej W piątkowy wieczór na parkiecie hali akrobatycznej w Zielonej Górze wirowali maturzyści z III LO. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi pięć klas. Wszyscy wierzą, że tak jak dobrze bawili się uczniowie na studniówce, tak samo dobrze pójdzie im matura.

📢 Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Ten ranking warto zobaczyć. A gdzie jest "na bogato"? Najbogatsze miasta w Lubuskiem też tu są! Najbogatsze miasto w Lubuskiem? Pierwsza myśl: Zielona Góra i Gorzów! A tu niespodzianka! Obie stolice regionu w tym rankingu są poza pierwszą trójką. A jak wypadło Twoje miasto? 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Możesz jeszcze zgłosić swojego kandydata! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 "NASZA LOTERIA". Powiększa się grono laureatów! Pan Adam i pan Damian zgarnęli wyjątkowe nagrody rzeczowe! Kolejni laureaci cieszą się z wygranych. Poznajcie zwycięzców, którzy dali szansę szczęściu i zgarnęli wspaniałe nagrody. Może kolejnym ze szczęśliwców zostaniesz Ty? Nie czekaj i dołącz do zabawy.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady. 📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 To tutaj w opuszczonej niegdyś miejscowości pod Międzyrzeczem ukryto Bursztynową Komnatę? Mała, zagubiona wśród drzew Kęszyca Leśna, to jedna z miejscowości w Polsce, której rozkwit i upadek wiązały się z wojskiem. Już w latach 20. XX wieku Niemcy budowali tu tajne obiekty militarne, stanowiące część silnie ufortyfikowanego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jaka jest ich tajemnica? Jak dziś wygląda to miejsce? Czy to gdzieś tutaj ukryta jest słynna Bursztynowa Komnata? Mamy zdjęcia!

📢 Międzyrzecki Rejon Umocniony - bunkry, mosty, nietoperze. Poznaj tajemnicę jednego z największych podziemnych kompleksów świata Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzymy zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcja wodna. Zanim wybraliśmy się na ten szlak przewertowaliśmy książkę Roberta Jurgi „Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach przestrzennych”. Dopiero dzięki tym rysunkom można zrozumieć, co kryją tajemnicze betonowe konstrukcje. I docenić kunszt i przemyślność niemieckich inżynierów i hydrologów.

📢 Opuszczone miasteczko westernowe w Lubuskiem. Kiedyś to było prawdziwe El Dorado, dziś przyciąga poszukiwaczy "skarbów" Dziś to już "miasto" duchów, które powoli przestaje istnieć. W małym Kosinie koło Drezdenka jeszcze dekadę temu tętniło życie. Ludzie nie tylko z Polski przyjeżdżali w to miejsce do miasteczka westernowego. Obiekt rodem z Dzikiego Zachodu przyciągał prawdziwe tłumy. Obecnie miejsce intryguje poszukiwaczy przygód. 📢 W Słońsku oddali hołd więźniom obozu koncentracyjnego i więzienia. 75 lat temu Rosjanie dokonali w tym miejscu makabrycznego odkrycia 819 - tyle ludzkich zwłok znaleźli Rosjanie na dziedzińcu więzienia Sonnenburg 31 stycznia 1945 r. Niemcy tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej wymordowali osadzonych tu więźniów. Sonnenburg był jednym z pierwszych obozów koncentracyjnych.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze