Prasówka 4.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze jedzenie na odchudzanie! Jedz to i chudnij! Te produkty to wielcy pogromcy kalorii! 4.06.2024”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze jedzenie na odchudzanie! Jedz to i chudnij! Te produkty to wielcy pogromcy kalorii! 4.06.2024 Sprawdź, co jeść na diecie, żeby szybko chudnąć. Chcesz schudnąć, ale nie wiesz co powinnaś jeść, a jakich produktów unikać? Zobacz pogromców tłuszczu. Jedząc te produkty zrzucisz zbędne kilogramy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.06.24

📢 Falubaz wygrał w Poznaniu i awansował, bo Stal pokonała Polonię Piła W poniedziałek, 3 czerwca w Poznaniu odbyła się zaległa runda eliminacyjnej fazy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Najlepszy okazał się w niej Falubaz Zielona Góra, któremu w awansie pomogła dobra jazda młodych gorzowian ze Stali Gorzów. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [4.06.2024] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [4.06.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [4.06.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Bachanalia 2024 oficjalnie rozpoczęte. Studenci dostali klucze do miasta i wielkim grillowaniem rozpoczynają tydzień zabawy i koncertów! Klucze do miasta oficjalnie przejęte. Od poniedziałku, 3 czerwca przez najbliższy tydzień Zieloną Górą będą rządzić studenci. Pierwszy wieczór minie pod znakiem grillowania i gry we flanki. Tak rozpoczęły się 52. Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zobacz!

📢 Na Starym Rynku już stawiają scenę na Dobry Wieczór Gorzów Ma 120 mkw. i jest o połowę większa od dotychczasowej. Na kilkanaście dni przed inauguracją cyklu Dobry Wieczór Gorzów w centrum miasta ustawiana jest już scena koncertowa. 📢 Bachanalia w Zielonej Górze. Ponad 100 studentów i pracowników wystartowało w Biegu o Puchar JM Rektora UZ Dni Kultury Studenckiej na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęły się na sportowo. W poniedziałek, 3 czerwca ponad 100 osób wystartowało w corocznym Biegu o Puchar JM Rektora UZ. To już tradycja towarzysząca bachanaliowej zabawie. Kto miał najlepszy czas? 📢 Kolejne oszustwo w Lubuskiem. Tym razem mieszkaniec powiatu krośnieńskiego stracił 9 tys. zł Kolejny Lubuszanin padł ofiarą oszustwa. Stracił 9 tys. zł. W jaki sposób? Wystawił na sprzedaż przedmiot na portalu aukcyjnym. Oszust, podszywający się pod klienta, stosując nieuczciwe metody, by uzyskać od sprzedającego kody do płatności mobilnej, za pośrednictwem których dokonał wypłaty pieniędzy z konta.

📢 Mieszkańcy już mogą decydować, jak ma się nazywać Gorzów W poniedziałek, 2 czerwca rozpoczęły się konsultacje w sprawie zmiany nazwy miasta. Mieszkańcy swoje zdanie będą mogli wyrazić w nich do 2 sierpnia. Gorzów może nie być Wielkopolski od 1 stycznia 2026. 📢 To był już 28. Bieg Łagowskiego Lata. Emocji nie zabrakło. Zobacz zdjęcia i wideo! XXVIII Bieg Łagowskiego Lata odbył się niedzielę na dystansie – ok. 10 kilometrów. Uczestnicy imprezy byli zachwyceni. Bo móc biec w takich okolicznościach przyrody to największa przyjemność. Ależ to była rywalizacja... 📢 Niewyobrażalna tragedia w Kargowej. Kierowca usłyszał zarzut. Miasto pilnie potrzebuje obwodnicy! | WIDEO W sobotę późnym wieczorem w Kargowej (pow. zielonogórski) zginęły wnuczka, matka i babcia. Tutaj jest niebezpiecznie od wielu lat. Mieszkańcy i kolejni burmistrzowie walczą o obwodnicę. Przydałyby się nowe przejście dla pieszych i ograniczenie prędkości.

📢 Spódnice na lato, które w tym sezonie musisz mieć w swojej szafie. Te 5 modeli to must-have! Jeden z nich wybrała Cichopek Możesz do nich dobrać adidasy i T-shirt albo szpilki i elegancką koszulę – jakkolwiek je wystylizujesz, zawsze będziesz świetnie wyglądać. Wyróżniamy 5 fasonów spódnic na lato, które są niezwykle uniwersalne, a przy tym modne i odpowiednie na wysokie temperatury. Po niektóre z nich sięgnęły między innymi Kasia Cichopek oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska. 📢 Miasto szantażowało starostwo? Nowy prezydent podpisał porozumienie w sprawie pieniędzy i zapowiedział współpracę | WIDEO W poniedziałek prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski podpisał ze starostą zielonogórskim Tadeuszem Pająkiem porozumienie w sprawie finansowania Powiatowego Urzędu Pracy. Starostwo otrzyma należną dotację celową z Ministerstwa Pracy, którą przekazuje miasto, a co nie było możliwe od stycznia.

📢 Nowosolanie boją się krematorium w mieście. Sprawą zajęli się radni Na ostatniej sesji radni Nowej Soli jednogłośnie przyjęli uchwałę, zgodnie z którą spalarnia zwłok zwierząt może być w mieście, ale oddalona od budynków mieszkalnych o 500 metrów. To większa odległość, niż ta, w której znajduje się kończąca się budowa takiego obiektu. Tydzień wcześniej starostwo odrzuciło petycję mieszkańców w sprawie tej inwestycji, argumentując, że nie ma podpisu reprezentanta. 📢 Tragedia na plebanii w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz. Sprawą zajęła się prokuratura Tragedia na plebanii w Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz. Najprawdopodobniej się postrzelił. 📢 Lubuskie z lotu ptaka! Tak wygląda z pokładu awionetki. Są tu wasze ulubione miejsca? Nie każdy może sobie pozwolić na wykupienie przelotu widokowego samolotem i podziwianie uroków regionu z góry. Mało kto ma też własnego drona, którym mógłby wykonać zdjęcia z lotu ptaka. Ale dzięki tej galerii każdy może zobaczyć, jak wygląda województwo lubuskie z tej nietypowej perspektywy. Te zdjęcia naprawdę robią wrażenie!

📢 Potknięcie Polonii wykorzystała Ilanka. Coraz ciekawiej w walce o mistrzostwo IV ligi W 32. kolejce lubuskiej IV ligi mogła zostać rozstrzygnięta kwestia awansu. Stało się jednak wręcz przeciwnie – liderująca Polonia Słubice niespodziewanie przegrała, a stratę do niej zmniejszyła druga Ilanka Rzepin. 📢 Zielonogórscy policjanci zaopiekowali się szopem, który miał wypadek. Ten maluch skradł ich serca! Ty też weź przykład z mundurowych! Policjanci zielonogórskiej drogówki zainteresowali się losem zwierząt, które po zdarzeniach na drodze trafiają pod opiekę specjalnej fundacji i pomogli w zbiórce żywności, środków czystości oraz materiałów niezbędnych do opieki nad poszkodowanymi zwierzętami.

📢 4-letni chłopiec mocno krwawił - miał rozciętą tętnicę! Policjanci eskortowali go z Witnicy do szpitala w Gorzowie 4-letni chłopiec miał rozciętą tętnicę na ręce i wymagał on pilnej pomocy lekarzy. Policjanci z Komisariatu w Witnicy eskortowali samochód, w którym podróżowało dziecko do szpitala w Gorzowie.

📢 Klaudia Gertchen dołączyła do AZS AJP. Jej atuty to rzut z dystansu i obrona To ma być liderka polskiej rotacji gorzowskich koszykarek! Klaudia Gertchen podpisała z AZS AJP Gorzów kontrakt na sezon 2024/2025. To już czwarta zawodniczka, oficjalnie ogłoszona przez aktualne wicemistrzynie Polski.

📢 Lider Falubazu Zielona Góra: Bardzo szkoda tego meczu… Żużlowcy NovyHotel Falubazu Zielona Góra byli bardzo blisko sprawienia niespodzianki na torze w Toruniu. W starciu z Apatorem, o meczowe punkty walczyli do ostatniego wyścigu. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 3.06.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 3.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Latem deszcz będzie na wagę złota. Cztery lubuskie gminy ruszają po deszczówkę Gminy Skąpe, Szczaniec, Sulechów i Gubin dostały pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Zarządzanie Zasobami Wodnymi”. Przebudowane zostaną zbiorniki retencyjne, aby zatrzymać jak najwięcej wody opadowej. 📢 Nowy kiosk profilaktyczny w siedzibie NFZ w Zielonej Górze. Korzystaj bezpłatnie i bez limitu! Jakie badania w nim zrobisz? Zachęcamy do korzystania z "Kiosku profilaktycznego", który znajduje się zaraz przy wejściu do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Informowaliśmy już Państwa o takiej możliwości. Teraz dodajmy, że kiosk jest nowy i można w nim wykonać więcej badań i pomiarów. Oczywiście za darmo. A poglądowe wyniki omówić można z doradcą ds. profilaktyki zdrowia. 📢 Sesje rady miasta 10 lat temu. Zobacz, kto był w radzie i jak się zmienili radni i inne osoby publiczne! Zajrzeliśmy do zdjęć z archiwum Gazety Lubuskiej z 2014 roku. Wybraliśmy różne ujęcia naszych samorządowców. Kto wtedy pracował i przez dekadę działał na rzecz rozwoju Zielonej Góry? Wśród działaczy w mieście nie brakuje tych samych nazwisk od lat. Nie ustępują i wielu startuje ponownie do rady miasta.

📢 Coraz mniej klas w gorzowskich podstawówkach. Uczniów ubywa z roku na rok Z roku na rok w gorzowskich szkołach ubywa uczniów. W tym roku szkolnym do przedszkoli, podstawówek i szkół ponadpodstawowych uczęszcza niewiele ponad 22 tysiące uczniów. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 03.06.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Triathlon w Gorzowie. Ludzie z żelaza rywalizowali w morderczym wyścigu! | ZDJĘCIA W niedzielę 2 czerwca na kilka godzin Gorzów stał się polem triathlonowych zmagań, w których udział wzięło ponad 100 śmiałków nie tylko z Gorzowa, ale i z bliższych i dalszych okolic naszego miasta.

📢 Oko w oko z dzikimi zwierzętami w Lubuskiem. Wchodzą wprost pod obiektyw. Tych ujęć nigdzie nie zobaczycie! | FILM, ZDJĘCIA Fotopułapki to profesjonalne urządzenia wykrywające ruch i rejestrujące to, co dzieje się w ich otoczeniu. Służą do badań i obserwacji m.in. zwierząt leśnych pokazując je w naturalnym otoczeniu. Dzięki doskonałej jakości nagraniom możemy podziwiać leśnych przyjaciół mieszkających w lubuskich lasach, tuż obok nas. Zobaczcie zdjęcia i filmy, które dostaliśmy od RDLP w Zielonej Górze. Coś pięknego!

📢 KS Apator Toruń - NovyHotel Falubaz Zielona Góra |RELACJA LIVE W niedzielę 2 czerwca w meczu siódmej kolejki PGE Ekstraligi drużyna Falubazu Zielona Góra rywalizowała w Grodzie Kopernika z ekipą KS Apatora Toruń. "Myszy" goniły rywali i goniły. Przegrały jednak 44:46. O wszystkim decydował ostatni bieg.

📢 W klubie Heaven nie usłyszymy już muzyki. W sobotę odbyła się tu ostatnia impreza | ZDJĘCIA Dokonało się. Historia jednego z najpopularniejszych zielonogórskich klubów muzycznych w Zielonej Górze właśnie napisała swoją ostatnią stronę. W sobotę, 1 czerwca odbyła się tu ostatnia impreza. „Kawał historii i wiele udanych imprez” - komentują mieszkańcy. Tak bawiliście się przez te wszystkie lata w Heaven!

📢 Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dwóch studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendium ministra nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2023/2024. 📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Utrudnienia na A2 i w Słubicach w niedzielę i poniedziałek. Policja apeluje do kierowców W niedzielę i poniedziałek, 2 i 3 czerwca kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na autostradzie A2 przy granicy oraz w Słubicach. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i korzystanie z tras i przejść alternatywnych. 📢 Martyna Jakubowicz oczarowała słuchaczy koncertu plenerowego w zielonogórskim Zajeździe Kultury. Zabrzmiało kultowe "W domach z betonu" W ramach Dni Otwartych Piwnic Winiarskich, w Zajeździe Kultury zaśpiewała Martyna Jakubowicz. To jedyna w swoim rodzaju polska wokalistka, gitarzystka i kompozytorka tworząca muzykę z pogranicza bluesa, rocka i amerykańskiego folku. Publiczność była zachwycona. 📢 Takie imiona mają najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to osoba, która w idealnym wypadku łączy w sobie rolę partnerki, przyjaciółki oraz kochanki. Chociaż każda kobieta jest inna, niektóre cechy charakteru mogą być przypisywane do konkretnych imion, sugerując, jaką rolę w małżeństwie może pełnić dana osoba. Dziś przedstawiamy zestawienie imion, które według wróżki Romy, mogą nie predestynować kobiet do bycia wymarzoną żoną.

📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniaka-Kamysz. Tu urządził pokój dla synka. Tu wróciła z maluszkiem po porodzie Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. I tu minister przygotował pokój dla synka. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem i wita na świecie trzecią pociechę. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie zamieszka malutki synek ministra.

📢 "Symfonia fantastyczna" - Berlioza oraz koncert na harfę porwały słuchaczy w Filharmonii Zielonogórskiej. Przed nami kolejne atrakcje Na zakończenie festiwalu "Muzyka bez granic", Filharmonia Zielonogórska, w ostatni piątek maja (31.05), zaprosiła na koncert z harfą w roli głównej. Nie obyło się również bez „Marsza na szafot” w pewnej symfonii. 📢 Warciarze bez problemów poradzili sobie z młodzieżą Ślęzy Wrocław. Ale wciąż nie są pewni pozostania w trzeciej lidze W 33., przedostatniej w sezonie 2023-2024 serii spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Warta Gorzów podejmowała w sobotę (1 czerwca) pewną już utrzymania się Ślęzę Wrocław. Gospodarze potrzebowali wygranej, niczym kania dżdżu. I bez problemów osiągnęli swój cel.

📢 Basen Źródlana w Żarach już otwarty. Nowy sezon rozpoczął się w Dniu Dziecka Nowy sezon na basenie Źródlana w Żarach już się rozpoczął. W sobotę 1 czerwca pojawili się pierwsi miłośnicy kąpieli.

📢 Lubuskie ma nowych żołnierzy. Ponad 60 elewów złożyło przysięgę. "Wyjątkowa i wzruszająca chwila" | ZDJĘCIA Była to wyjątkowa i wzruszająca chwila dla żołnierzy oraz ich rodzin. W sobotę, 1 czerwca ponad 60 elewów z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość, która odbyła się w Ośnie Lubuskim była zwieńczeniem miesięcznego szkolenia, a jednocześnie początkiem służby ojczyźnie. 📢 Tych księży nie zobaczycie u siebie. Zmiany w lubuskich parafiach We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku. 📢 Dzień Dziecka 2024 w Żaganiu! Poszukiwanie skarbów z archeologami i mnóstwo innych atrakcji! Mnóstwo atrakcji dla dzieci w dniu ich święta! W sobotę 1 czerwca dzieci mogły się bawić w wielu miejscach Żagania. Na Arenie, w Muzeum Obozów Jenieckich, w pałacowym parku i w pałacu. Ok. 15.00 zaczął padać deszcz, ale można było się skryć pod namiotem, lub pójść do pałacu.

📢 Początek czerwca to w Lubuskiem masa imprez! Na co się wybrać? Podpowiadamy! Za nami maj, a przed nami przełom wiosny i lata. Nawet nie poczujecie Państwo jak (niestety) ten czas Wam szybko zleci. Na szczęście lubuskie placówki kulturalne oraz gminy przygotowały bardzo bogaty program kulturalny na nadchodzący weekend oraz tydzień. Warto odwiedzić otwarte piwnice winiarskie, posłuchać "na żywo" Martyny Jakubowicz czy Krystyny Giżowskiej oraz wziąć udział w akcji Muzeum Etnograficznego w Ochli pt. "Ginące zawody i umiejętności". Jedno jest pewne, nie warto siedzieć w domu.

📢 Wyścig Baja Promo 2024 w Żaganiu! Ryczące maszyny na bezdrożach za Stalagiem! W piątek i sobotę: 31 maja 2024 i 1 czerwca 2024 na poligonowych bezdrożach w Żaganiu ścigały się rajdowe terenówki w rajdzie Baja Promo. Zawodnicy rozbili miasteczko na polanie koło Muzeum Obozów Jenieckich. To wstęp do wielkiego rajdu Baja Poland, który wystartuje w sierpniu 2024, a pojadą w nim wielkie gwiazdy, między innymi Krzysztof Hołowczyc.

📢 Na zielonogórskim deptaku trwa wielka dziecięca feta z okazji Dnia Dziecka. Atrakcji nie brakuje! | ZDJĘCIA Zielonogórski deptak od ratusza aż po okolice Lubuskiego Teatru przeżywa dzisiaj (1.06.2024) prawdziwe oblężenie rodzin z dziećmi, dla których przygotowano szereg atrakcji. Warto tu się pojawić, jeśli jeszcze nie macie Państwo pomysłu na spędzenie Dnia Dziecka. 📢 Tłumy na wielkim otwarciu H2Ochli w Zielonej Górze | ZDJĘCIA W sobotę 1 czerwca o godzinie 10 nastąpiło oficjalne otwarcie zielonogórskiego parku wodnego, czyli H2Ochli - miejsca równie popularnego co kontrowersyjnego. Na otwarcie przyszły tłumy. Dopisała również pogoda! W ruch poszły zjeżdżalnie, minigolf, plaża, basen, strefy relaksu i wiele innych atrakcji. - Chciałbym, żeby ten obiekt został otwarty właśnie w Dniu Dziecka i udało się - powiedział Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry.

📢 Tyle zachodu na nic... Szkoła w Krośnie Odrzańskim musi zostać zbudowana od zera? O szkole specjalnej w Krośnie Odrzańskim mówi się od lat. Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nie spełnia odpowiednich wymogów. Były m.in. przymiarki, aby przystosować budynek po byłej szkole podstawowej w Radnicy, ale te plany się nie zmaterializowały. Teraz starostwo współpracuje z krośnieńskim samorządem, aby wybudować szkołę od zera.

📢 Mistrz świata na żużlu też był dzieckiem. Tak wyglądał mały Bartek Zmarzlik [ZDJĘCIA] Bartosza Zmarzlika, mistrza świata na żużlu, kibice kojarzą przede wszystkim z kapitalnymi akcjami na torze, zaciekłą rywalizacją na motocyklu i z mnóstwem zwycięstw. Nie każdy jednak wie, jak wielki mistrz wyglądał przed laty, gdy był małym Bartkiem. Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia ze zbiorów żużlowca i „Gazety Lubuskiej". 📢 W Szprotawie pod Żaganiem powstanie nowoczesne osiedle. Mamy wizualizacje! Już wkrótce w miejscu, które dotychczas straszyło starymi, zapuszczonymi magazynami, powstanie piękne i nowoczesne osiedle budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej - zapowiada Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy. - Rozpoczęły się właśnie roboty budowlane, których pierwszą częścią jest uporządkowanie i wyrównanie powierzchni terenu.

📢 Nowy układ komunikacyjny w Nowej Soli. Wkrótce gotowy będzie ring Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pokazał, jak wygląda z góry budowana droga w Nowej Soli. Trzeci etap obwodnicy nie tylko domyka ring miasta. Prowadzi przez tereny zalewowe i dlatego będzie pełnił rolę zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Kiedy koniec prac i utrudnień? 📢 8 obywateli Syrii, Afganistanu i Indii próbowało nielegalnie przekroczyć granicę. W okolicach Gubina zatrzymali ich funkcjonariusze SG W ciągu dwóch dni funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w okolicach Gubina, a także na terenie powiatu żarskiego ośmiu nielegalnych migrantów: z Syrii, Afganistanu i Indii. Przewozili ich obywatele Ukrainy. 📢 Ruszył Japfest w Tomaszowie koło Żagania. Na teren WORD przyjechały japońskie auta z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy Japfest to impreza cykliczna, która odbywa się na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tomaszowie koło Żagania. Jak co roku na terenie dawnego, poradzieckiego lotniska powstaje miasteczko dla miłośników japońskich samochodów.

📢 Horror w Lubuskiem? Tutaj można kręcić! Ten opuszczony ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem jest jak z filmu "Piątek 13." Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku! 📢 Sam wytypował liczby i wygrał fortunę. Ten gracz miał niebywałe szczęście! Niepozorny kupon okazał się łutem szczęścia dla mieszkańca Suchedniowa w województwie świętokrzyskim. Przyniósł mu ogromną wygraną, bo gracz zdobył ponad dwanaście milionów złotych. Jest to pierwsza i zarazem najwyższa główna wygrana w grach liczbowych w tym mieście.

📢 Zielona Góra. Startuje „Zielony Czerwiec”, czyli joga na Piast Polanie. Cykl darmowych zajęć na świeżym powietrzu Za kilka dni wystartuje 13. edycja festiwalu „Zielony Czerwiec”. Przez cały czerwiec i lipiec zielonogórzanie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach jogi na trawie. Pierwszy trening odbędzie się już w sobotę 1 czerwca. Sprawdź szczegóły!

📢 Aż 12 nowych kierunków na UZ. Nabór rusza 1 czerwca! Studia także dla osób 40 plus. Za darmo! 1 czerwca rozpoczyna się nabór na 74 kierunkach na 12 wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku największa lubuska uczelnia przygotowała aż 12 nowych kierunków, w tym nanotechnologię, logopedię z neurodydaktyką, analitykę społeczną i konsulting cyfrowy, finanse i rachunkowość, lingwistykę stosowaną.

📢 Już 20 lat nie ma „Kurmanka”, a jednak zawsze jedzie z nami. Wspominamy Rafała Kurmańskiego Miał niesamowity talent do jazdy po czarnym torze. W bardzo młodym wieku zaczął podbijać żużlowy świat, fachowcy wróżyli mu wielkie sukcesy. Rafał Kurmański w Zielonej Górze bardzo szybko stał się idolem… 📢 Most nad Odrą w Kostrzynie zostanie zamknięty. To nie koniec złych informacji. Kierujący już szykują się na drogowy koszmar Niestety nie mamy dobrych informacji dla kierujących przejeżdżających przez most drogowy w Kostrzynie nad Odrą. Nie dość, że planowane jest jego całkowite zamknięcie, to ruch wahadłowy zostanie na nim utrzymany. I póki co nie ma w planach zniesienia tej decyzji. Co to oznacza dla kierowców? Dalszy ciąg utrudnień, gigantyczne korki, frustracje, innymi słowy, drogowy armageddon.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 Siostra zabiła siostrę. Morderstwo spod Gorzowa trafiło na mały ekran Cztery lata temu w styczniu Elżbieta B. zamordowała swoją niepełnosprawną siostrę. Zrobiła to nad jeziorem Nierzym koło Gorzowa. Teraz ta zbrodnia trafiła do telewizyjnej serii „Polskie zabójczynie”.

📢 Plebiscyt ważna informacja - Limity w głosowaniu za pomocą SMS-ów Od 12 grudnia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, zmienił się sposób korzystania z usług Premium, w tym SMS-ów za pomocą których można oddawać głosy w plebiscycie. Przeczytaj ważną informację.