Prasówka 4.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 4.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 4.11.2023. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Które drogi w województwie lubuskim 4.11.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, Świebodzin - Sulechów (164. km na odc. 0,1 km) Wykonywane roboty: montaż czujników wagowych na MOP Kępsko Zachód. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej..

📢 Dajczak nie jest już wojewodą. Wiadomo, kto przejmie jego obowiązki Wojewoda Władysław Dajczak, pożegnał się ze stanowiskiem. Był najdłużej urzędującym przedstawicielem rządu w województwie lubuskim. Teraz zasiądzie w ławach poselskich. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [4.11.2023] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

Prasówka 4.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [4.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [4.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [4.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dlaczego od kilku dni nic się nie dzieje na remontowanym odcinku DK32 między Krosnem Odrzańskim a Gubinem? Odcinek drogi krajowej nr 32 między Dzikowem pod Gubinem i Wężyskami koło Krosna Odrzańskiego jest remontowany od kilku miesięcy. Kierowcy zwrócili uwagę, że w ostatnich dniach nic się tam nie dzieje. - Sprzęt stoi, ludzi nie ma, a droga dalej rozkopana, ludzie na światłach stoją - mówi nam jeden z rozmówców. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 04.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Krzysztof Rutkowski i jego bogactwo - tak mieszka. Tak wygląda w środku dom detektywa [4.11.2023] Krzysztof Rutkowski, jego żona Maja i syn Krzysztof junior żyją w luksusach. Znany detektyw lubi chwalić się swoim dobytkiem, chętnie pokazuje się z najbliższą rodziną na tle bogatych wnętrz. Tak wygląda życie detektywa Rutkowskiego - w domu jest nowocześnie, drogo, ale z gustem. Zobaczcie w artykule niżej i naszej galerii, jak mieszka Krzysztof Rutkowski oraz jego najbliżsi.

📢 Nowy podatek od samochodu od 2024. Znamy zasady i wyliczenia opłaty [4.11.2023] Zgodnie z unijnymi zasadami już w przyszłym roku ma wejść w Polsce podatek ekologiczny od samochodu zwany podatkiem spalinowym. Zobacz jakie są założenia opłaty – kto musi ją uiścić, jak uniknąć podatku oraz jakie mogą być stawki. 📢 W tych autach wykryto wiele nieprawidłowości. Te osoby dostaną pilne wezwanie w listopadzie [4.11.2023] Właściciele popularnych modeli samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. UOKiK opublikował nowe komunikaty dotyczące aut, w których wykryto wiele nieprawidłowości. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak Toyota, Peugeot czy Opel. Czytaj więcej! 📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [4.11.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Płonka, Wontor i Kamiński przestaną być posłami. Co z nimi dalej? Powrót do Urzędu Marszałkowskiego, ponowne uruchomienie praktyki lekarskiej oraz budowanie biznesu od nowa - to plany lubuskich parlamentarzystów, którzy nie znajdą się w Sejmie nowej kadencji. 📢 Ekipa budowlana na Legionów w Łodzi "zabetonowała" auto! Taka przeszkoda dla nich to żaden problem. Co tam się wydarzyło? Zobaczcie zdjęcia Na ulicy Legionów w Łodzi remont trwa w najlepsze. Mimo fatalnej pogody ekipa budowlana leje beton i żadna przeszkoda im nie straszna.

📢 Słubice. Granat był prawdziwy. "Rozległ się krzyk, on przytulił granat, nastąpił wybuch". Wszędzie były dzieci - kulisy tragedii sprzed lat Do tej tragedii doszło blisko pół wieku temu, ale niektórzy mieszkańcy Słubic pamiętają wszystko jakby wydarzyło się dziś. Mają przed oczami przerażający obraz tamtych wydarzeń. 30 kwietnia 1975 roku w Słubicach młody chorąży wziął na siebie siłę eksplozji. Zginął, ale uratował życie dzieciom z wycieczki szkolnej. Czy można było postąpić inaczej? 📢 Horoskop miesięczny dla Baranów na listopad 2023. Co czeka Cię w tym miesiącu? Sprawdź horoskop miesięczny dla Baranów na listopad. Co spotka cię w tym miesiącu? Jakie porady mają dla Ciebie gwiazdy w listopadzie 2023? Horoskop miesięczny dla Baranów pozwoli ci dobrze zaplanować najbliższy okres. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Baranów dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

📢 Powołania do wojska? Sprawdź, ile zarabia żołnierz w Wojsku Polskim. Znamy zarobki kaprala, pułkownika, podporucznika, szeregowego i innych Od czasu, kiedy zmieniło się podejście do wynagrodzeń dla żołnierzy, wiele osób zastanawia się nad podjęciem kariery w tym zawodzie. Ile zarabia się w Wojsku Polskim? W naszej galerii znajdziecie informacje o podstawowych widełkach wynagrodzenia dla różnych stopni wojskowych. Oprócz pensji podstawowej, żołnierze mogą również na liczne dodatki - sprawdźcie jakie.

📢 Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy taksówki w Gorzowie Pan Emil poinformował w mediach społecznościowych, że w piątek (3 listopada) przerwał jazdę pijanego kierowcy taksówki. Jak się okazuje, mężczyzna miał... ponad 2 promile! 📢 Gorzów chce posadzić nad Wartą topole. Mieszkańcy pytają: Po co? Wszystkie topole powinno się wyciąć, a nie jeszcze sadzić kolejne – mówią gorzowianie. Urzędnicy chcą posadzić topole na skarpie pomiędzy budynkami akademii a rzeką Wartą.

📢 Policja wie, gdzie znajduje się Grzegorz Borys? "Niewykluczone, że już nie żyje" Czyżby policja już zlokalizowała poszukiwanego Grzegorza Borysa? Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wraz z dowódcami operacji oraz z Komendantem Żandarmerii Wojskowej zdecydowali o zawężeniu terenu poszukiwań zaledwie do 2 hektarów. Kom. Karina Kamińska, czyli rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podała na briefingu prasowym, że nie jest wykluczone, że Grzegorz Borys nie żyje. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w modnej dzielnicy. Czy takie wnętrza pasują do ikony stylu? Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Dziwne zjawisko na lubuskich drogach. Kierowcy zdejmują przednie tablice. "Auto wygląda ładniej" W czwartek wieczorem, 2 listopada zielonogórscy policjanci zatrzymali dwa samochody bez przednich tablic rejestracyjnych. To kolejny taki przypadek w ostatnich dniach i kolejny raz policjanci słyszą, że auto bez tablic wygląda ładniej.

📢 Burger Drwala w McDonald's - kiedy wraca i ile będzie kosztował? Tak drogo jeszcze nie było. Jaki jest skład Drwala i ile ma kalorii? Kiedy Burger Drwala pojawi się w McDonald's? Wszystko wskazuje na to, że kultowa kanapka powróci szybciej, niż się spodziewano. Na początku kupimy ją tylko w wersji klasycznej, jednak od połowy listopada dostępna już będzie we wszystkich, pięciu odsłonach. Niestety, cena za Burgera Drwala w 2023 roku może odstraszać. 📢 Najpiękniejsza sędzia piłkarska na świecie: Karolina Bojar-Stefańska robi równie wielką furorę co Szymon Marciniak. Zobaczcie zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska to jedna z najbardziej znanych kobiet-sędziów piłkarskich na świecie. Krakowianka znakomicie radzi sobie w roli arbitra, ale równie dobrze mogłaby pracować jako modelka. Zagraniczne media zachwycają się Polką i nazywają ją najseksowniejszą sędzią piłkarską na świecie. Czy Karolina Bojar-Stefańska pobije pod względem popularności Szymona Marciniaka?

📢 W centrum Gorzowa osunął się chodnik. Będą utrudnienia na ulicy W piątek 3 listopada osunął się chodnik przy mostku nad Kłodawką przy ul. Wybickiego. – Naprawa może potrwać nawet do dwóch tygodni – mówią nam wstępnie urzędnicy. 📢 Jeśli złota jesień to tylko w Lubuskiem! TOP 15 bajecznych miejsc, które trzeba zobaczyć Jesień to magiczna pora roku, bo właśnie teraz okoliczna przyroda przemienia się w prawdziwe dzieło sztuki. Szczególnie widać to w województwie lubuskim, którego piękne lasy są wręcz znakiem rozpoznawczym. Jesień w naszym regionie jest piękna i wcale nie musi być nudna. Oczywiście z perspektywy rozrywkowo-kulturalnej dzieje się nieco mniej, ale mamy mnóstwo przepięknych miejsc, które warto odwiedzić właśnie o tej porze roku. Sami zobaczcie.

📢 Tak wyglądałoby dziś siedem cudów świata. Niezwykła praca naukowców Siedem cudów świata to budowle, które powstały tysiące lat temu, gdy technologia była na zupełnie innym poziomie niż obecnie, a i tak przez lata zachwycały swoją wielkością, majestatem i precyzją. Dziś prawie nie pozostał po nich żaden ślad, jednak naukowcy posiłkując się sztuczną inteligencją postanowili stworzyć możliwą wizualizację. Zobaczcie, jak wyglądałoby siedem cudów świata, gdyby przetrwały - oczywiście w idealnym stanie - do dziś!

📢 Policyjny pościg za kierowcą volkswagena. Rozpoczął się w Krośnie Odrzańskim, zakończył koło Maszewa Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec przed policyjnym pościgiem. W rozmowie z mundurowymi oznajmił, że wsiadł do auta, bo chciał tylko przeparkować samochód. Co skłoniło go do ucieczki? 📢 Wiktor Jasiński przechodzi z Gorzowa do Ostrowa. Będzie jeździł w I lidze W piątek 3 listopada Stal Gorzów poinformowała o rocznym wypożyczeniu swojego wychowanka Wiktora Jasińskiego. 23-latek przechodzi do drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego. 📢 Sukcesy wokalistów ze Studia Piosenki w Domu Harcerza w Zielonej Górze. Jak zdobywają nagrody na festiwalach? Wokaliście ze Studia Piosenki Rezonans w Domu Harcerza w Zielonej Górze chętnie biorą udział w festiwalach i konkursach piosenki. Bo jak mówią, to pozwala im rozwijać pasję, sprawdzić swoje umiejętności, skorzystać z rad jury i nawiązać nowe znajomości z osobami, które tak jak oni - kochają śpiewać. Zielonogórzanie godnie reprezentują miasto i zawsze wracają z nagrodami.

📢 Zmarła długoletnia kierowniczka USC w Żaganiu. Pogrzeb w sobotę 4-11-2023 Zofia Wolman odeszła w czwartek 2 listopada 2023 w Kożuchowie, w wieku 95 lat. Była wieloletnią kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego w Żaganiu. W ciągu kilkudziesięciu lat pani Zofia udzieliła ślub tysiącom par! O jej śmierci poinformował Jan Mazur, obecny kierownik USC w Żaganiu.

📢 Czapki damskie zimowe, w których będzie ciepło i nie zniszczą włosów. Jakie nakrycie głowy dla 60-latki? Sprawdź modne i eleganckie modele Czapka na zimę nie tylko chroni głowę przed mrozem, wiatrem i deszczem. Warto wybrać taki model, w którym będzie ci również do twarzy. Sklepy oferują mnóstwo modeli, które sprawią, że nawet dojrzałe kobiety będą wyglądały w nich młodo, elegancko i stylowo. Zobacz, jakie nakrycia głowy dla 50-latki i 60-latki, a jakie dla nieco młodszych kobiet wybrać tej zimy.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Mieszkańcy Żagania alarmują! W mieście mogły zadomowić się wilki! Mieszkanka Żagania alarmuje, że w mieście widywane są wilki. - Wieczorem wychodzę z psem z "duszą na ramieniu" - opowiada Czytelniczka. - Boję się, że wilk może poczuć się zagrożony i zaatakować czworonoga. Prawdopodobnie znalazł sobie miejsce w pobliskim parku.

📢 W sobotę 4. listopada panowie w Gorzowie zbadają się... dla jaj W sobotę 4 listopada w galerii NoVa Park odbędzie się gorzowska odsłona akcji Movember, która jest związana z profilaktyką męskich nowotworów. Badania są darmowe, nie trzeba się nawet rejestrować.

📢 Plastynarium w Guben ma już 17 lat i nadal budzi grozę. Można w nim oglądać spreparowane ludzkie ciała Minęło już 17 lat od otwarcia kontrowersyjnego gabinetu z przetworzonymi ludzkimi (i nie tylko) zwłokami na granicy polsko-niemieckiej. Mowa o plastynarium Gunthera von Hagensa w Guben.

📢 Żagański park pałacowy w jesiennej odsłonie. Tam trzeba się wybrać! Żagański park jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to koniecznie musicie nadrobić zaległości. Jesień jest porą, która wyjątkowo służy przepięknym widokom w okolicach Żagańskiego Pałacu Kultury. Zobaczcie, jak wyglądach w jesiennych barwach. 📢 Świat według Kiepskich w obcych językach. Internet zachwycony sztuczną inteligencją "Świat według Kiepskich" znów jest na językach! Wszystko za sprawą niezwykłego wykorzystania sztucznej inteligencji. Jesteście ciekawi, jak wyglądałaby rozmowa Ferdka z Halinką we Włoszech, Niemczech lub Wielkiej Brytanii? Sprawdźcie sami!

📢 Bądź terminatorem swojego życia dokonując spustoszenia w dobrze naoliwionych mechanizmach zastawionych na ciebie pułapek Miałem ten felieton napisać jutro, ale jutro mogę umrzeć, więc napiszę go dziś. Tak na wszelki wypadek, gdybym umarł. Tego przecież nigdy nie można wykluczyć. To się może zdarzyć. 📢 Najgroźniejszy superwulkan Europy może wybuchnąć w każdej chwili, ostrzegają naukowcy Campi Flegrei, który skrywa się pod Polami Flegrejskimi we Włoszech, wydaje się bliski erupcji. Jeśli do niego dojdzie, zagrożonych może być nawet pół miliona ludzi. 📢 Tragedia w Kołobrzegu. Dwoje młodych ludzi wypadło z trzeciego piętra sanatorium Bałtyk Dwoje młodych ludzi wypadło z trzeciego piętra sanatorium Bałtyk w Kołobrzegu. Kobieta i mężczyzna w stanie bardzo ciężkim zostali przewiezieni do szpitala – przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

📢 Stal Gorzów przedstawi kibicom nowego zawodnika w sobotę 4 listopada Przy okazji premiery gorzowskiej edycji gry Monopoly w sobotę 4 listopada ma dojść do przedstawienia nowego zawodnika Stali Gorzów.

📢 Nowe miejsce zabawy i rozrywki na mapie Gorzowa. Będziecie bawić się tu świetnie! Lubicie grę na automatach i odrobinę szaleństwa? Jeśli tak, to w tym miejscu będziecie bawić się wybornie! To miejsce sprzyja rozrywce i dedykowane jest całym rodzinom. To pierwsza taka miejscówka na mapie Gorzowa! 📢 Będzie nowy cmentarz w Sulechowie. Miasto przejęło działkę od Skarbu Państwa Pod 10 latach starania o nowy teren na cmentarz udało się, doprowadzić zadania do końca. Dzięki temu Sulechów będzie miał nową nekropolię między Obłotem a Krężołami. Teren należący do Skarbu Państwa stał się już działką gminy.

📢 Sikorka bogatka, śliczny mały ptaszek, który z desperacji przekąsi mózg nietoperza. Nie pomylisz jej z innym ptakiem To jedne z najbardziej popularnych ptaków. Nawet jeśli niewiele o nich wiemy, to wróbla i sikorkę prawdopodobnie rozpoznamy bez trudu, zwłaszcza, że bardzo chętnie odwiedzają wywieszone w ogrodach karmniki. I chociaż niepozorne, to okazuje się, że sikorki potrafią być całkiem złośliwe. Podjadanie nietoperzego mózgu nie stanowi dla nich problemu, chociaż nie jest to ich kolacja pierwszego wyboru. Dochodzi do tego w akcie desperacji. 📢 Już jest! Gorzów w Monopoly! Premiera w sobotę 4 listopada W najbliższą sobotę 4 listopada wielka premiera gorzowskiej edycji gry Monopoly. W Galerii Askana gorzowianie będą mogli pograć w nią nawet na planszy większej od wielu swoich pokoi! Co jeszcze będzie się działo?

📢 Dwóch mężczyzn dokonało rozboju w sklepie rowerowym w Szprotawie. Trafili do aresztu Zarzut rozboju na sprzedawcy sklepu rowerowego usłyszeli 23- i 26-latek ze Szprotawy (Lubuskie). Obaj zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im nawet do 15 lat więzienia – poinformował w czwartek sierż. sztab. Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

📢 Jak odzyskać Profil Zaufany? Wyjaśniamy, co zrobić po jego wygaśnięciu Do wtorku 31 października można było przedłużyć ważność Profilu Zaufanego na portalu pz.gov.pl. Osoby, które tego nie zrobiły ze względu na brak czasu czy problemy techniczne, straciły dostęp do konta. Co zrobić, by odzyskać Profil Zaufany? 📢 Woolworth w Gorzowie już otwarty. To pierwsze otwarcie w parku handlowym S1. Co można tu kupić? W nowym parku handlowym przy ulicy Górczyńskiej w Gorzowie otworzył się pierwszy sklep. To dyskont niemieckiej sieci Woolworth, który oferuje bogaty asortyment. Na otwarciu pojawiły się tłumy mieszkańców. Co dokładnie znajdziemy w gorzowskim sklepie i ile trzeba zapłacić za produkty?

📢 Stal Gorzów z dwoma rodzajami karnetów na sezon 2024. Ile będą kosztowały? W poniedziałek 6 listopada wystartuje zamknięta sprzedaż karnetów Stali Gorzów na sezon żużlowy 2024. Jedną z nowości będzie zrównanie cen na trybunę górną i dolną. 📢 Najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10. 📢 Roxie Węgiel - odważne zdjęcia wokalistki. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Kolejne ściany zabytkowego kościoła w Osiecznicy pod Krosnem Odrzańskim zostaną wyremontowane. Samorząd pozyskał dofinansowania WIDEO W ostatnich latach kościół w Osiecznicy jest cyklicznie remontowany. Kilka lat temu udało się wymienić cieknący dach drewnianego zabytku. Niedawno odnowiono dwie ściany kościoła, ale do zrobienia zostały jeszcze dwie. Na te remonty udało się pozyskać pieniądze z Polskiego Ładu oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 Dwa miliony dla Lokomotywy na termomodernizację. To przedszkole w Zielonej Górze będzie ekologiczne i ładniejsze Lokomotywa, bo tak nazywa się Przedszkole nr 30 w Zielonej Górze, świętuje 55. urodziny. Jednym z prezentów, jakie otrzymała placówka jest… termomodernizacja. Miastu udało się pozyskać 2 mln zł na remont obiektu. Co się w nim zmieni? 📢 Poszukiwana mieszkanka Żagania nie żyje. Jej ciało znaleziono w lesie Od poniedziałku, 30 października policja z Żagania szukała 78-letniej mieszkanki Żagania, która wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Niestety, w środę 1 listopada 2023 odnaleziono jej ciało. Policja potwierdza, że jest to zaginiona kobieta.

📢 Tłumy w ciszy i tysiące zniczy. Tak wygląda zielonogórski cmentarz po zmroku 1 listopada | ZDJĘCIA Obchodzony 1 listopada dzień Wszystkich Świętych, to jedno z najważniejszych świąt katolickich. Przeżywamy wówczas czas zadumy, refleksji i pamięci. Wspominamy wszystkich, których już z nami nie ma. To także czas rodzinnych spotkań, tłumów spacerujących po cmentarzach. W Zielonej Górze rodziny odwiedzają groby swoich bliskich, przez cały dzień symbolicznie zapalają znicze, dekorują groby kwiatami. Szczególnie po zmroku nekropolie wyglądają pięknie i klimatycznie, inaczej niż zwykle.

📢 Jan Wójcik: Chcę pokazać Wrocławiowi, na co mnie stać Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra nie mają czasu na przerwę. Po wtorkowym (31 października) meczu w Lidze Północnoeuropejskiej zakończonym zwycięstwem nad łotewską Valmierę 106:100, w niedzielę (5 listopada) zielonogórzanie wrócą do rywalizacji w Orlen Basket Lidze. Ich rywalem będzie wicemistrz Polski, Śląsk Wrocław. O tych meczach rozmawiamy z jednym z zielonogórskich koszykarzy Janem Wójcikiem.

📢 Wschowskie Père-Lachaise! Lapidarium o tej porze roku nabiera szczególnej magii. To miejsce trzeba odwiedzić. Jest wyjątkowe! Ten cmentarz, lubuskie Père-Lachaise, stanowi unikalny w skali kraju zespół dzieł protestanckiej sztuki nagrobnej z XVII, XVIII i XIX w. Lapidarium we Wschowie szczególnie warto odwiedzić jesienią lub latem, kiedy urok tego miejsca rośnie z każdym dniem, i warty jest dostrzeżenia podczas mgieł, a nawet deszczu. 📢 Tak wygląda 1 listopada na cmentarzu w Gorzowie Bezdeszczowa aura sprawia, że w środę 1 listopada z każdą chwilą na cmentarz przy ul. Żwirowej w Gorzowie przybywa coraz więcej osób. Na terenie nekropolii jest już około 60 tys. grobów. 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Karcą z gracją i humorem. Oto najciekawsze hity sprawdzianów Do dziwnych odpowiedzi czy po prostu głupot wypisywanych przez uczniów na sprawdzianach zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Coraz częściej jednak bywa, że nauczyciel po sprawdzeniu pracy zostawia nie tylko ocenę, ale też komentarz. Bywa, że bardzo dowcipny! Zobaczcie najciekawsze odpowiedzi nauczycieli na zaczepki uczniów.

📢 Oni odeszli przez ostatni rok. Wspominamy zmarłych Lubuszan Byli znani, lubiani, a przede wszystkim wiele wnosili w życie Lubuskiego. Artyści, samorządowcy, sportowcy, a także pasjonaci. To ci, którzy odeszli od nas przez ostatnie dwanaście miesięcy. Przypominamy ich sylwetki.

📢 Największe cmentarze w Polsce. Który cmentarz jest największy w Europie i na świecie? 6 gigantycznych nekropolii na nastrojowy spacer Największe cmentarze w Polsce przypominają rozległe parki. To idealne miejsca na nastrojowy jesienny spacer: są pełne fascynujących zabytków, miejsc pamięci i pochówków znanych osób. Do tego szumiące drzewa, a nawet potoki, pozwalają się zrelaksować bez opuszczania miasta. Które polskie cmentarze są największe? Sprawdziliśmy i przedstawiamy wam w galerii 6 najrozleglejszych nekropoli w Polsce. Przekonajcie się, jakie niespodzianki skrywają. Do tego w galerii znajdziecie też największy cmentarz w Europie i absolutnego rekordzistę – największy cmentarz na świecie.

📢 Wieś Święty Wojciech koło Międzyrzecza stała się areną wojskowych manewrów Jak podają wojskowi, współcześnie to właśnie teren zurbanizowany jest najczęstszym polem walki, dlatego też żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej regularnie odbywają szkolenia w mieście. W ostatnim czasie "polem walki" stała się niewielka miejscowości w Lubuskiem. 📢 Zielonogórskie Wodociągi finalizują kolejną ważną inwestycję dla Zielonej Góry Zielonogórskie Wodociągi finalizują kolejną ważną inwestycję dla Zielonej Góry. To projekt pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na obszarze Aglomeracji Zielona Góra – etap I."

📢 Śmiertelne wypadki na torze w Zielonej Górze. Tak zginęli żużlowcy Falubazu: Bogdan Spławski, Wiesław Pawlak, Andrzej Zarzecki, Artur Pawlak Uroczystość Wszystkich Świętych to dobra okazja, by powspominać sportowców, którzy odeszli od nas na zawsze. Pamiętacie żużlowców Falubazu Zielona Góra, którzy stracili życie walcząc na torze? Bogdan Spławski, Wiesław Pawlak, Andrzej Zarzecki i Artur Pawlak - to zawodnicy Falubazu, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków w Zielonej Górze. Pierwszy zginął w 1981 roku, ostatni - w 1993.

📢 Tak wygląda Arena Gorzów w środku. Jak Wam się podoba? Za niespełna siedem tygodni ma zostać otwarta Arena Gorzów. W hali sportowej jest już ułożony parkiet, zawisł telebim. Trwają ostatnie prace budowlane. 📢 1,3 mld zł wsparcia z NFOŚiGW na projekty proekologiczne w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i województwie lubuskim Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trafia do wszystkich województw, powiatów i gmin w Polsce, a w tej liczbie także do wielu beneficjentów w województwie lubuskim. Dotyczy to zarówno Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, czyli dwóch głównych ośrodków miejskich w regionie, jak również całego województwa. W latach 2016-2023 beneficjenci z Lubuskiego otrzymali z NFOŚiGW wsparcie finansowe na łączną kwotę niemal 1,3 mld zł, w tym prawie 675 mln zł ze środków krajowych, niemal 622 mln zł ze środków UE oraz ponad 2 mln zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

📢 Na ekranach kin zagościła nowa wersja uhonorowanych nagrodą Nobla "Chłopów" Władysława Reymonta. Podpowiadamy dlaczego warto ją zobaczyć Na ekrany kin trafiła nowa adaptacja powieści Władysława Reymonta "Chłopi". To już trzecia (wcześniej były w 1922 i 1973 roku) pełnometrażowa adaptacja tego utworu literackiego ukazującej całoroczny cykl życia wiejskiego pod koniec XIX wieku w Lipcach. Wersja z 2023 roku powstała przy wykorzystaniu tej samej animacji, jak w filmie "Twój Vincent". Sceny nagrane wcześniej tradycyjną kamerą zostały powtórnie namalowane farbą olejną na płótnie i ożywione. To jeden, ale nie jedyny, z powodów, dlaczego warto obejrzeć ten film.

📢 W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi. Naprawdę można schudnąć! Jak? Tak! Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? Banany pomagają zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka! Korzyści zdrowotne spożywania bananów dowodzą, że jest to idealna żywność na odchudzanie.

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie >>> 📢 Park handlowy S1 w Gorzowie już prawie gotowy! Wśród najemców wielkie niespodzianki. To będą pierwsze takie sklepy w naszym mieście! Nowy park handlowy to też nowe marki i sklepy. Takie, jakich dotąd w Gorzowie nie było. Teren inwestycji zmienia się coraz bardziej, widać, że budowa jest już dosłownie na ostatniej prostej. Do niektórych z boksów wprowadzają się już najemcy, którzy zdążyli nawet zamontować swoje szyldy. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia. 📢 Dworce kolejowe, wiadukty z nietypowym graffiti. To pozostałość z końca II wojny światowej. Kto zrobił te tajemnicze napisy? Z pozoru to nic wielkiego. Kilka liter zapisanych cyrylicą, pomazanych smołą na ceglanych ścianach. Niewiele osób wie, że wiąże się z nimi ciekawa historia z 1945 r.

📢 Maszyna szyfrująca Enigma pilnie strzeże swej tajemnicy. Czy była w Kostrzynie? Poszukiwacze starają się ją odnaleźć Trwają poszukiwania niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Stare Miasto w Kostrzynie odwiedziła ekipa amerykańskiej stacji Discovery. Z kamerami towarzyszyli dwóm poszukiwaczom, którzy od lat zgłębiają tajemnice tutejszej starówki - miejsca zrównanego z ziemią w 1945 r.

📢 Czy ten żołnierz był bohaterem? Wracamy do tragedii sprzed lat "Wkładam zapalnik, wyjmuję zawleczkę i strzeli jak z korka. Nie bójcie się" - mówił młodszy chorąży. Granat wybuchł... Zginęło dwóch wojskowych, nauczycielka i uczeń. 14 osób zostało poważnie rannych. - Jerzyk umarł mi na rękach. Jerzyk... Mój najbliższy kolega... Mój najlepszy przyjaciel... - wspomina Jerzy Morawski. Bardziej wiarygodnej relacji nie będzie.

PSL: Bez weta to absurd, ale nie wiem, jak zagłosują nasi europosłowie