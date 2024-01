Prasówka 5.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 5.01.2024”?

Prasówka 5.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 5.01.2024 Benzyna E10 ma od stycznia zastąpić popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka.

Prasówka 5.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich.

📢 Potrącenie na przystanku w Gorzowie. „Nie trzeba było długo czekać” W trzecim dniu po uruchomieniu przystanku tramwajowego przy Plastyku w Gorzowie doszło do pierwszego potrącenia pasażera wysiadającego z tramwaju. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Aktywność Lubuszan w tej kwestii jest bezprecedensowa. Wybierają się na protest swoimi samochodami Lubuscy politycy PiS zorganizowali w Gorzowie konferencję prasową na temat sytuacji w mediach publicznych. Mówili też o przygotowaniach do mającej się odbyć 11 stycznia w Warszawie, manifestacji w tej sprawie.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Zmiany w Zastalu Zielona Góra. Odchodzi Geoffrey Groselle Geoffrey Groselle, amerykański koszykarz z polskim paszportem, tuż po me meczu Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra z Legią Warszawa, zapowiedział: - To było prawdopodobnie moje ostatnie spotkanie w Zastalu

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [5.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [5.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz w 2024 roku. Lepiej szybko je wymienić [5.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba, że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Jedność na pokaz, czyli miejsce wojewody Cebuli w polityce PO. Czy marszałek Jabłoński zdominuje województwo? Ten polityczny teatr ma być użyteczny w kwietniowej kampanii wyborczej, gdzie politycy PO będą przekonywać, że tylko głosowanie na ich partię, zagwarantuje taki stan rzeczy na przyszłość. 📢 61. Plebiscyt Sportowy Gazety Lubuskiej. Kto zostanie królem lubuskiego sportu? Powoli finiszuje 61. edycja Plebiscytu Sportowego „Gazety Lubuskiej”. Najważniejsze rozstrzygnięcia, czyli wybór najlepszych lubuskich sportowców i trenerów minionego roku, poznamy 19 stycznia podczas Gali Sportu Lubuskiego w Zielonej Górze.

📢 Darmowa komunikacja miejska w Żarach. Wiadomo, kiedy będzie można pojechać autobusem za darmo Darmowa komunikacja miejska w Żarach obowiązuje przez dwa dni każdego miesiąca przez cały rok. Kiedy będzie można jeździć bez biletów? 📢 Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy? Ogromne złoża rud srebra i miedzi, odkryte na granicy gmin wiejskich Żary i Żagań rozpalają wyobraźnię. Są również w okolicach Nowej Soli. Według geologów udokumentowane zasoby miedzi i srebra w naszym rejonie wynoszą ponad 200 mln ton rudy! W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Na razie jednak nie słychać o możliwości powstania kopalni. Rejon Nowej Soli chcą eksploatować Kanadyjczycy.

📢 Nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich. Paczki znaleziono w Gorzowie Lubuscy funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad sto paczek z nielegalnym tytoniem w Gorzowie. Zostały one przejęte w jednym z punktów nadawania przesyłek. Towar bez polskich znaków akcyzy miał trafić do odbiorców z całego kraju. 📢 Chcesz dostać wakacje kredytowe 2024? Rząd proponuje kryterium dochodowe. Sprawdź, czy twoje zarobki nie są zbyt duże Wakacje kredytowe 2024 nie będą dostępne dla wszystkich kredytobiorców. Chodzi o tych, których rata kredytowa przekracza 40 proc. dochodu. Sprawdzamy, jaka rata i zarobki pozwolą na otrzymanie wakacji kredytowych w 2024 roku. Sprawdź nasze wyliczenia dla różnych kwot. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Ponad 13 proc. noworodków w Gorzowie to obcokrajowcy W Gorzowie rodzi się coraz więcej dzieci obcokrajowców. Choć liczba samych urodzeń spada, to liczba noworodków zagranicznych rodziców rośnie. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Zapadła się „poduszka berlińska” w Gorzowie. Kiedy będzie naprawa? Z zamontowanych na ul. Armii Polskiej w Gorzowie progów zwalniających „uszło powietrze”. Miasto już zleciło ich naprawę. Odbędzie się ona, gdy tylko pogoda na to pozwoli.

📢 Matura próbna z polskiego z Nową Erą 2024. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi? Jakie były tematy rozprawek i zadania? Egzamin za nami Testy diagnostyczne z wydawnictwem Nowa Era odbywają się w styczniu 2024 roku. Pierwszy egzamin, do którego przystąpili uczniowie to matura próbna z języka polskiego. Rozpoczęła się ona 4 stycznia o godz. 9.00, a oficjalnie zakończyła o godz. 13.00. Gdzie szukać arkusza i odpowiedzi? Jakie były tematy rozprawek i zadania egzaminacyjne? Pojawią się opinie na temat poziomu trudności egzaminu. Uczniowie zdradzają też, jakie lektury były na maturze próbnej. 📢 Oto najpopularniejsze imiona noworodków w Gorzowie Aleksandra i Aleksander to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Gorzowie w zeszłym roku. W gorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono przez minionych dwanaście miesięcy 1343 aktów urodzeń.

📢 Oblodzenia dróg i silny wiatr w Lubuskiem. Uwaga na niebezpieczną pogodę! Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem, które może występować w części województwa lubuskiego. Szczególną uwagę powinni zachować piesi i kierowcy, bo na drogach i chodnikach może być ślisko. Na tym jednak nie koniec niebezpiecznej pogody. Wydano również alert dotyczącego silnego wiatru. 📢 Pojawiła się lista Epsteina. Blady strach padł na wiele znanych osobistości Politycy i wszelkiej maści celebryci byli pewni, że po tajemniczej śmierci amerykańskiego miliardera będą spać spokojnie. Ale pojawiła się lista Jeffreya Epsteina, który organizował osobistościom seksualne orgie i na wielu padł blady strach. 📢 Koronawirus nie odpuszcza. Lawinowo rośnie liczba testów, zachorowań i zgonów. MZ podaje dane dotyczące COVID-19 z ostatniej doby W ciągu ostatniej doby oficjalnie przybyło ponad 3 tysiące nowych przypadków infekcji spowodowanych koronawirusem – informuje Ministerstwo Zdrowia w raporcie z 4 stycznia 2024 r. Wykonano ponad 11 tys. testów na obecność COVID-19. Zmarło 18 osób. Zobacz, w których województwach wykryto najwięcej infekcji wirusem SARS-CoV-2.

📢 Tragiczny początek roku w Lubuskiem. Śmierć zbiera żniwo na drogach regionu Od początku stycznia na drogach województwa lubuskiego doszło do kilku tragicznych w skutkach wypadków, w których ludzie stracili życie. Praktycznie nie było dnia bez takich zdarzeń. W ciągu zaledwie trzech dni zginęły cztery osoby. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 04.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Schronisko dla zwierząt w Zielonej Górze - budowa zmierza ku końcowi. Na jakim etapie są prace? Co z budynkiem dla kotów? Budowa schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze zmierza ku końcowi. Niedługo będzie dach, a prace przeniosą się do środka. Pierwsza część projektu dotyczy budynku dla psów, ten dla kotów choć wymaga planu B, to wciąż wydaje się być w zasięgu. Rozmowy trwają.

📢 Mecze piłkarskie przy sztucznym świetle w Zielonej Górze? To możliwe! Zielonogórscy kibice futbolu z pewnością ucieszyliby się na wieść o rozgrywaniu spotkań przy sztucznym świetle. Montaż jupiterów na Dołku to tylko jedna z piłkarskich propozycji w budżecie obywatelskim 2024.

📢 Lubuskie pałace, dworki i stare wille na sprzedaż. Aby w nich zamieszkać, trzeba mieć miliony Stare wille, dworki i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć niektóre z nich wymagają remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 500 tys. zł. 📢 Tyle kosztuje kąpiel pod prysznicem. Zobacz wyliczenia opłat za korzystanie z prysznica w domu Najczęściej spotykane modele mają przepływ około 5-9 litrów na minutę, a deszczownice zużywają nieco więcej, od 7 do 12 litrów na minutę. Sprawdzamy, ile płacimy za korzystanie z domowego prysznica.

📢 Dom na sprzedaż w Żarach i okolicy. Sprawdzamy najtańsze oferty z regionu Sprawdzamy najnowsze oferty najtańszych domów na sprzedaż w Żarach i okolicy. Ceny zaczynają się od 225 tys. złotych. 📢 Wypadek w Kostrzynie nad Odrą Zderzyły się dwie osobówki | ZDJĘCIA Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w Kostrzynie nad Odrą. Na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego z Piastowską zderzyły się dwie osobówki. W momencie wypadku nie działała sygnalizacja świetlna. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 04.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Które sklepy będą otwarte w Trzech Króli? Kalendarz niedziel handlowych 2024 przewiduje jeden termin w styczniu. Kiedy przypada? Niedziele handlowe 2023 to już historia. Tymczasem sprawdzamy, które sklepy będą otwarte w święto Trzech Króli i w niedzielę niehandlową? Jak zmienią się godziny otwarcia sklepów w piątek? Znamy już kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku. Sprawdź, ile niedziel handlowych przewidziano na ten rok.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 04.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Woda wyżera połysk z wanny, a kolorem przypomina whisky. Co się dzieje z wodą z wodociągu w gminie pod Zieloną Górą? – Bardzo proszę o interwencję, bo jeśli wyżera połysk z mojej wanny to, co z naszym organizmem? – zaapelowała pani Grażyna z Nietkowa. Okazało się, że po pożarze odpadów niebezpiecznych w Przylepie, sanepid zbadał wodę z wodociągu w Nietkowie w ramach monitoringu ujęć wody. Ponowne badanie wykazało zbyt małą poprawę.

📢 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak mieszka Dawid Kwiatkowski ZDJĘCIA 4.1.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Zabójstwo kobiety w Brójcach. Podejrzany zatrzymany i z zarzutem. Ma 19 lat. Co ustalono? Zbierany przez policjantów dochodzeniowo - śledczych materiał dowodowy w sprawie zabójstwa kobiety w Brójcach, pozwolił na ustalenie, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie młodego mężczyzny. Wiemy już, że w sprawę zaangażowano ekspertów z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu, a śledczy mają mocne dowody w tej sprawie. Zatrzymany ma jedynie 19 lat...

📢 Stadion żużlowy w Gorzowie zwiedzisz nie wychodząc z domu. Jest wirtualna wycieczka! Fani czarnego sportu z niecierpliwością odliczają tygodnie do rozpoczęcia tegorocznego sezonu. Już wiadomo, że najlepsza żużlowa liga świata, a więc PGE Ekstraliga, ruszy dwunastego kwietnia. Gorzowskim miłośnikom zapachu palonej gumy czas oczekiwania na start rozgrywek umilić może wirtualny spacer po stadionie im. Edwarda Jancarza. Interaktywna wycieczka robi wrażenie!

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 4.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Otwarcie lada dzień! Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, które specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i rehabilitacji będzie miało całkiem nowy pawilon. Otwarcie już 8 stycznia. -To będzie ważny dzień w lubuskiej ochronie zdrowia - mówił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga. 📢 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów z regionu polecają pacjenci. Oto TOP 17! Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu! 📢 Wypadek pod Międzyrzeczem. Samochód wypadł z drogi Do wypadku doszło na drodze powiatowej między Międzyrzeczem, a Goruńskiem.

📢 Zastal Zielona Góra dzielny i waleczny, ale bez punktów. Stołeczna Legia lepsza od zielonogórzan Koszykarze Enei Stelmetu Zastaly Zielona Góra nie sprostali wyżej notowanej Legii Warszawa i przegrali (71:92) w kolejnym spotkaniu Orlen Basket Ligi. 📢 Poznań zdobyty po ciężkim boju. Koszykarki z Gorzowa trzeci raz z rzędu wygrały na wyjeździe Trudną przeprawę miały gorzowskie koszykarki w Poznaniu, w kolejnym wyjazdowym meczu Orlen Basket Ligi Kobiet. Po ciężkim boju wygrały 87:72.

📢 Skarby wsi woj. kujawsko-pomorskiego. Co skrywają te niewielkie, choć urokliwe miejscowości? W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. Co ciekawego skrywają?

📢 Marek Poniedziałek: To chyba pierwsza tego typu sytuacja, gdy dziennikarz medium, w którym pracuje, wnosi o sprostowanie podanych tam treści Rada Programowa Polskiego Radia Zachód przyjęła apel do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzywa w nim do „natychmiastowego wycofania decyzji o likwidacji „Radia Zachód” SA i umożliwienia funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.” 📢 Lubuska policjantka zmaga się z ciężką chorobą. Potrzebuje wsparcia Młodszy aspirant Monika Brojecka z Komisariatu I Policji w Gorzowie Wielkopolskim organizowała akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Nawet nie przypuszczała, że sama będzie musiała prosić o wsparcie. Jej koledzy w mundurach robią wszystko, co mogą, by jej pomóc. 📢 Prognoza pogody na najbliższe dni. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej: W weekend znaczny spadek temperatury W najbliższych dniach do Polski nadejdzie prawdziwa zima. Jak przekazała w rozmowie z portalem i.pl synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, w weekend temperatury mogą spaść nawet do -13 st. C., a niemal na całym obszarze Polski możemy spodziewać się opadów śniegu. Sprawdź, prognozę pogody na najbliższe dni.

📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Ruszają wizyty duszpasterskie. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie w Gorzowie? Tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia do naszych domów pukają duchowni. To czas wizyt duszpasterskich, w trakcie których księża mają okazję z każdym porozmawiać i pomodlić się. Jak będzie przebiegać tegoroczna kolęda? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie i okolicach.

📢 Podzielił leśników, teraz będzie nimi rządził. Czy sprzedadzą Lasy Państwowe? Funkcję dyrektora generalnego LP będzie mógł objąć po 9 stycznia, kiedy to sejmik śląski wyrazi zgodę lub sprzeciw wobec odwołania z funkcji dotychczasowego szefa tej instytucji, Józefa Kubica. Zarzuca mu się upolitycznienie instytucji. 📢 Osoby o takich imionach mają wyjątkowo silny charakter! Są konsekwentne i uparcie dążą do celu. Mamy listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Chcą zapewnić swoim pociechom dobrobyt i szczęście, ale także siłę! Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o silnej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona silnych osób! 📢 Śmierć na miejscu. Koszmarny wypadek na A2 przed Świeckiem. Osobówka wbiła się w naczepę Do tragicznego wypadku doszło w środę, 3 stycznia na autostradzie A2 między węzłami Rzepin i Świecko. Droga w kierunku granicy została zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

📢 Tramwaj na Dworcową w Gorzowie ma sens? Wiemy, ilu pasażerów jechało "czwórką" pierwszego dnia Pierwszego dnia kursowania linii nr 4 tramwajem w okolice dworca kolejowego przyjechało około sto osób. Niewiele mniej wsiadło do „czwórki” na ul. Dworcowej.

📢 Ten objaw nowej mutacji koronawirusa zauważysz w nocy. Zwróć uwagę na samopoczucie. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie nowym podwariantem JN.1 Wirus ciągle mutuje, co sprawia, że objawy COVID-19 cały czas się zmieniają. Utrata węchu i smaku oraz gorączka, które były charakterystyczne dla koronawirusa ustępują obecnie innym symptomom. Nowy objaw COVID-19 dotyczy zdrowia psychicznego, a zauważysz go szczególnie w nocy. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie nową mutacją koronawirusa JN.1. 📢 Zmiany w TVP3 Gorzów. Na antenę wraca pasmo lokalne Robert Jałowy nie jest już dyrektorem gorzowskiego oddziału TVP3. Pełniącym obowiązki został Andrzej Loch. W środowe popołudnie i wieczór telewizja wraca do nadawania pasma lokalnego.

📢 Śmiertelny wypadek koło Międzyrzecza. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo Do wielkiego dramatu doszło w środę, 3 stycznia w pobliżu Międzyrzecza. W wypadku samochodowym zginął młody mężczyzna. 📢 Potrącona 18-latka w okolicach Krosna Odrzańskiego nie żyje We wtorek (2 stycznia) na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego doszło do tragicznego wypadku. Potrącona została 18-latka. Była w drodze do szpitala, ale z powodu rozległych obrażeń zmarła. 📢 13 aplikacji z wirusem, które pobrało ponad 320 tysięcy osób! Masz je na swoim telefonie? Zobacz, jakie aplikacje zagrażają smartfonom Co jakiś czas eksperci odkrywają niebezpieczne aplikacje, które udając zwykłe programy, potajemnie infekują urządzenia szkodliwym wirusem lub oprogramowaniem szpiegowskim. 13 nowych zagrożeń właśnie zostało wykrytych i istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogłeś paść jego ofiarą, gdyż apki zostały pobrane ponad 320 tysięcy razy. Zobacz, które niebezpieczne aplikacje należy wykasować ze swojego telefonu.

📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. Pies zagryzł niemal 2-miesięczne dziecko Pies w jednym z domów w Zgorzelcu pogryzł 7-tygodniową dziewczynkę. Rodzice przewieźli niemowlę do szpitala. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia dziecka nie udało się uratować. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 03.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu. 📢 Jak psy ze schroniska przetrwały Sylwestra? Pytamy jak sobie radzić ze zwierzętami, gdy inni strzelają fajerwerkami Sylwester za nami. Podczas żegnania starego roku i witania nowego nieodłącznym elementem są fajerwerki. Huki spowodowane petardami źle oddziałują na większość zwierząt. Zapytaliśmy w jednym z lubuskich schronisk dla psów, jak zwierzęta przetrwały noc i co można zrobić na przyszłość, aby złagodzić im przejście tego okresu.

📢 Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wystawiła nieruchomości na sprzedaż. Co i za ile można kupić? Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze sprzedaje trzy nieruchomości w województwie lubuskim. Warto sprawdzić te oferty, bo ich ceny są atrakcyjne. 📢 To się zmieni w tym roku. Jak to widzą mieszkańcy? Budżet Zielonej Góry 2024 To największy budżet w województwie lubuskim i największy w historii Zielonej Góry. Dochody w 2024 roku zaplanowano na miliard trzysta sześć milionów złotych, a wydatki na miliard pięćset milionów złotych. Najwięcej tradycyjnie wydamy na oświatę, bo pół miliarda złotych. Na inwestycje – 332 mln zł. Co się zmieni w mieście? Czy wyznaczone inwestycje odpowiadają na oczekiwania mieszkańców?

📢 Wypadek pod Krosnem Odrzańskim! Potrącenie 18-letniej dziewczyny w okolicach Osiecznicy We wtorek (2 stycznia) wieczorem doszło do wypadku pod Krosnem Odrzańskim. Na drodze krajowej nr 29, między Marcinowicami a Osiecznicą, potrącona została 18-letnia dziewczyna.

📢 Budżet obywatelski w Zielonej Górze. Głosowanie już trwa. Zobacz, jakie projekty znalazły się na liście! Przez niespełna miesiąc mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły. Spośród nich urzędnicy oraz komisja ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego wybrali te, które nadają się do realizacji. Od 1 stycznia trwa głosowanie. Mieszkańcy mogą zdecydować, co w mieście powinno się zmienić. 📢 Demonstracja przed Radiem Zachód przeciwko łamaniu prawa przez rząd Tuska Kilkaset osób wzięło udział w demonstracji przed siedzibą Polskiego Radia Zachód w Zielonej Górze. Zebrani protestowali przeciw łamaniu prawa i zamachu na media, którego dokonał rząd. Organizatorem wydarzenia była Solidarność regionu zielonogórskiego. 📢 Komu to będzie służyć? Brak żeglugi śródlądowej to zyski dla gospodarki... niemieckiej Wraz z powstaniem nowego rządu wrócił temat utworzenia Parku Narodowego Dolina Odry. Realizacja tego postulatu zahamuje inwestycje na rzece i będzie miała negatywne konsekwencje m.in. dla Lubuskiego.

📢 Kiedy kardiochirurgia w Gorzowie, a kiedy elektryfikacja linii 203? Co deklarują w urzędzie wojewódzkim? Wicewojewodowie? Za chwilę. Kardiochirurgia w Gorzowie? Też powinna być. Dokumenty do elektryfikacji linii 203? Szybciej niż za osiem lat. Takie zapewnienia padły wczoraj u wojewody. 📢 Strażacy z Mozowa zyskali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Teraz łatwiej będzie im pomagać innym ludziom Ochotnicza Straż Pożarna w Mozowie pozyskała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Koszt auta bez wyposażenia to 1,3 mln zł, przy wkładzie gminy w kwocie 650 tysięcy.

📢 Kilkanaście lubuskich miejscowości bez prądu. Sprawdź, czy ty też musisz zaopatrzyć się w świeczki i latarki |ADRESY W najbliższych dniach w kilkunastu miejscowościach w Lubuskiem nie będzie prądu. Przerwy w dostawie energii dotyczą zarówno północy, jak i południa naszego województwa. Pierwsze wyłączenia zaplanowano na środę, 3 stycznia.

📢 Ilu wiernych chodzi do kościoła w Lubuskiem? Oto najnowsze dane W kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przybywa wiernych, ale za to ubywa uczniów na lekcjach religii. Takie są najnowsze dane dotyczące religijności Lubuszan. 📢 10 cudownych miejscowości w Polsce. Ich ciekawe historie przyciągają turystów z całego świata Religia ma ogromne znaczenie w życiu wielu Polaków – nic więc dziwnego, że opisane poniżej zakątki cieszą się wśród naszych rodaków niesłabnącą popularnością. Ich niesamowite historie przyciągają nie tylko krajan, ale i turystów z całego świata – oto 10 miejscowości w Polsce, w których zdarzyły się cuda. 📢 Najbrzydsze zabytki w Żarach. Wśród nich jest sporo obiektów, które aż proszą się o remont W Żarach wciąż nie brakuje miejsc I budynków, które niestety, nie dodają miastu uroku. Z początkiem roku aktualizujemy nasz niechlubny ranking. Znika z niego jeden z zabytków, ale pozostałe wciąż niszczeją.

📢 Te gwiazdy w 2023 roku zmieniły się nie do poznania. Zobacz najbardziej spektakularne metamorfozy polskich celebrytek Metamorfozy gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. W 2023 roku wiele celebrytek postawiły na zmiany. W minionym roku byliśmy świadkami ostrych cięć, odważnych koloryzacji włosów, spektakularnej utraty wagi, ale nie tylko… niektóre z pań postanowiły skorzystać z usług chirurga plastyka.

📢 UWAGA! Nie dostaniecie się na drugi brzeg Odry. Wszystkie promy w Lubuskim stoją Wysoki stan wody wstrzymał wszystkie przeprawy promowe w województwie lubuskim. Nie kursują promy przepływające przez Odrę w Brodach, Połęcku i Pomorsku. To oznacza, że kierowcy nie mogą się nimi przedostać na drugi brzeg rzeki i muszą nadrabiać wiele kilometrów. 📢 Modne kuchnie i salony od Szelągowskiej - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tragiczny początek 2024 roku. Śmiertelny wypadek na DK 22 w Lubuskiem Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w noworoczny poranek na drodze krajowej nr 22 między Kostrzynem a Słońskiem. Osobówka uderzyła w drzewo. 📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie. 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Kuchenne Rewolucje w Trzcielu. Choć było dość smacznie, to było też... brudno. Restauracja przeszła wielkie zmiany! |ZDJĘCIA Bar Incognito w Trzcielu (pow. międzyrzecki) nie radził sobie najlepiej. Właścicielka lokalu, pani Tatiana, musiała do biznesu dokładać, dlatego też zdecydowała się poprosić o pomoc Magdę Gessler. Emisja odcinka Kuchennych Rewolucji przeprowadzonych w Trzcielu zaplanowana jest na czwartek, 21 kwietnia. Przeczytajcie, co się działo podczas wielkiego show i sprawdźcie, jak zmieniła się kolejna restauracja w Lubuskiem pod okiem znanej restauratorki.

📢 Grupa warowna „Ludendorff”, czyli mroczne budowle w środku lasu. Do dziś są ponurą pamiątką po ogromnych fortyfikacjach Potężne, żelbetowe ściany musiały zostać rozerwane z ogromną siłą. W masywnej, metalowej kopule, coś zrobiło dziury na wylot. Grupa warowna „Ludendorff” to miejsce, które warto odwiedzić. Znajduje się na północnym skraju Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia.

