Prasówka 5.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty!”?

Prasówka 5.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 5.03.24

📢 Nie żyje Tomasz Guzowski. Walczył z rzadką chorobą Zmarł Tomasz Guzowski, zielonogórzanin, którego historię opisywaliśmy wielokrotnie na naszych łamach. Wiele osób wspierało go, biorąc udział w akcjach charytatywnych czy zbiórkach na leczenie. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

Prasówka 5.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm [5.03.2024] Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną. 📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną [5.03.2024] Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule.

📢 Są miliony na budynek z mieszkaniami pod wynajem w Gorzowie Wiosną ma zostać ogłoszony przetarg na budynek z 97 mieszkaniami do wynajęcia, który stanie u zbiegu ul. Przemysłowej i Prostej. Miasto dostało na to prawie 9,5 mln zł z BKG. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Kiedy wypłata i ile na rękę? Oto wyliczenia [5.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [5.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc [5.03.2024] Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [5.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 W Lubuskiem żyje kilkaset wilków. To normalne, że możemy je spotkać w lesie. "Najważniejsze to zapamiętać, żeby nigdy nie uciekać" Dzikie zwierzęta, takie jak wilki, na ogół boją się ludzi i starają się ich unikać. Historia zna niewiele przypadków ataku na ludzi, co nie znaczy, że takowe się nie zdarzają. Populacja wilków na Ziemi Lubuskiej z roku na rok jest coraz większa. Sami Lubuszanie wielokrotnie dzwonili do redakcji, opowiadając o bliskich spotkaniach z tymi drapieżnikami. Gdzie możemy spotkać w lesie wilka i jak się wówczas zachować? Dlaczego wilki atakują zwierzęta hodowlane? O wilkach w Lubuskiem rozmawiamy z Piotrem Chmielewskim, specjalistą ds. ochrony przyrody w Fundacji WWF Polska. 📢 Mija termin zgłaszania list do rady miasta. Oto kandydaci Koalicji Obywatelskiej w Gorzowie 4 marca to ostatni dzień rejestracji list z kandydatami do rady miasta. Znamy już coraz więcej chętnych, którzy będą ubiegać się o mandat radnego. Pełną listę przedstawiła już nam Koalicja Obywatelska.

📢 Kandydaci na burmistrza Żar. Cztery osoby startują w wyścigu o władzę w mieście Czterech kandydatów powalczy o fotel burmistrza Żar. Wśród nich jest radna, obecny wiceburmistrz, historyk i regionalista oraz syn dawnego burmistrza. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle zyskali emeryci od 1 marca - stawki netto O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urosła twoja emerytura od 1 marca. 📢 Do akcji dla Kuby włączyli się uczniowie i pracownicy szkoły. Teraz każdy też może pomóc Jakub Chondziński z klasy 8A zielonogórskiego „Ekologa” ma niezwykle rzadką mutację genu TFAP2B. W ubiegłym roku przeszedł operację, po której potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji. Miesięczny koszt to 2,5 tysiąca złotych, który przerasta możliwości finansowe rodziców. A do tego jest już za duży na swój wózek inwalidzki. Uczniowie z nauczycielami zorganizowali charytatywny kiermasz. Można też pomóc, przeznaczając 1,5 proc. podatku i wpłacając datki.

📢 Po raz XII pobiegli Wilczym Tropem. Najpierw dzieci, potem dorośli. W Sulechowie pamiętają o przeszłości Na stadionie miejskim w Sulechowie odbyła się XII edycja biegu pamięci "Wilczym Tropem". Pierwsze do startu stanęły dzieci, które przebiegły dystans 200 metrów. 📢 Obra dawno nie była tak wysoka. Rzeka wygląda bajkowo, ale w niektórych miejscach wystąpiła z koryta 269 cm - to obecny stan Obry w Bledzewie. Rzeka już dawno nie była tak wysoka. Od kilku tygodni na Obrze utrzymuje się stan alarmowy. Są miejsca, gdzie rzeka występuje z brzegów. W terenie niezbudowanym Obra wygląda przepięknie. Ma wartki nurt. Jest też niebezpieczna.

📢 Nowa pani profesor na Uniwersytecie Zielonogórskim. To historyk - Urszula Świderska-Włodarczyk Miło nam poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda, nadał dr hab. Urszuli Świderskiej-Włodarczyk z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia - mówi rzecznik prasowy UZ Ewa Sapeńko.

📢 Każdy z nas ma liczbę przewodnią. Jest zapisana w dacie urodzenia. Co oznacza? Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe. 📢 Lubuscy komornicy sprzedają mieszkania na licytacjach. Liczba lokali rośnie z miesiąca na miesiąc. Gdzie są i ile kosztują te lokale? Lubuscy komornicy sprzedają na licytacjach mieszkania. Jak co miesiąc sprawdzamy wszystkie dostępne oferty. W tej chwili wystawione na licytacje są 33 lokale. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze i lokalizacje. Zakup mieszkania od komornika to niejednokrotnie może być nie lada okazja! 📢 Ciężarówka wjechała w drzewo w okolicach Templewa. Kabina kierowcy została zmiażdżona Do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek 4 lutego około godz. 11.00 na trasie między Templewem a Nową Wsią (powiat międzyrzecki). To cud, że kierowcy pojazdu nic się nie stało!

📢 W Biegu Wilczym Tropem w Lubieszowie koło Nowej Soli pobiegli nowosolanie, zielonogórzanie i wielu innych chętnych Kilkadziesiąt osób z Nowej Soli i powiatu nowosolskiego oraz Zielonej Góry i Szprotawy wzięło udział w Biegu Wilczym Tropem w Lubieszowie. Wydarzenie zorganizowała w niedzielę, 3 marca gmina Nowa Sól.

📢 Lubuszanin w telewizyjnym Show TVN! Teo Tomczuk pokazał wielki talent! Teo Tomczuk z Lubiechowa w gminie Małomice mieszka i tworzy w Norwegii. Jest muzykiem, kompozytorem i autorem tekstów. Gra w norweskim serialu telewizyjnym. Postanowił zaistnieć również w Polsce. Wystąpił w pierwszym odcinku nowego sezonu telewizyjnego show, TVN Mam Talent (w sobotę 2 marca 2024) i zaśpiewał utwór Kaleo "Way Down We Go". Od razu skradł serca jurorów i publiczności. Dostał trzy razy tak! 📢 PiS ogłosił listy kandydatów do rady miasta w Gorzowie Planem minimum jest dla nas pięć mandatów – mówił w poniedziałkowy ranek 4 marca Roman Sondej, jedna z „jedynek” PiS-u na listach do rady i kandydat na prezydenta miasta.

📢 Tej lubuskiej wsi już nie ma. Marzęcin to było urokliwe miejsce. Zostało zrównane z ziemią u schyłku II wojny światowej Marzęcin była wsią, która tętniła życiem. Położona nad jeziorem, otoczona lasami. Działała tu gospoda, młyn, była też remiza strażacka i boisko sportowe. Koszmar wydarzył się w 1945 r. Wieś poszła z dymem. Z zagładą tego miejsca wiąże się też koszmarna historia 9-letniej dziewczynki. Pozostałości wsi można oglądać do dziś, ale odnajdzie je tylko wprawny poszukiwacz. 📢 Oto dodatkowe opłaty w szpitalach. Lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 04.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 4.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 4.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Ruszył festiwal marzeń. Piękny czas dla wielu lubuskich gmin | KOMENTARZ Zaczął się piękny czas dla wielu lubuskich gmin. Można usłyszeć o tylu marzeniach, że zawrót głowy gotowy, choćby na planowanym moście wiszącym nad Jeziorem Trześniowskim w Łagowie. Odważnych propozycji jest więcej. 📢 Pacjent "zero" i lockdown. Przerażający i smutny obraz Lubuskiego. Jedno wielkie "miasto duchów" | ZDJĘCIA, FILM Właśnie mijają cztery lata. Pandemia koronawirusa zaczęła się w Polsce 4 marca 2020 roku. Województwo lubuskie, a konkretniej Zielona Góra była pierwszym miastem w Polsce, gdzie na zielonogórski oddział zakaźny trafił tak zwany "pacjent zero". Mówiło się wówczas o pierwszej fali koronawirusa. Chwilę później wprowadzono lockdown, ludzie zostali w swoich domach. Lubuskie miasta z dnia na dzień opustoszały, ludzie bali się nieznanego. Przerażający i przejmujący obraz tamtej rzeczywistości nasi dziennikarze i fotoreporterzy uwieczniali każdego dnia. Życie w miastach umarło. Wszystko zaczęło się "sypać" w trybie lawinowym. Na zdjęciach pokazujemy, jak cztery lata temu wyglądały lubuskie miasta.

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Nagrodzony prof. Izdebski o seksie Polaków, Wisłockiej, chaosie w internecie, złych relacjach lekarz - pacjent Prof. Zbigniew Izdebski - kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako pierwszy Polak został uhonorowany przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Naukowych Badań nad Seksualnością (DGSS) prestiżowym medalem Magnusa Hirschfelda za szczególne zasługi w dziedzinie badań nad seksualnością człowieka i edukację seksualną. Dziś zdradza nam, jakie były jego początki pracy naukowej, kim dla niego była Michalina Wisłocka, jakie badania przeprowadzał i jakie wsparcie otrzymuje od swojej rodziny...

📢 Imprezy w marcu w Żarach. Będzie Nergal, Ania Wyszkoni, Jarmark Wielkanocny czy jubileusz sekcji flamenco. Czyli będzie się działo! Co będzie się działo w marcu w Żarach? Zobaczcie koniecznie kalendarz wydarzeń na najbliższy miesiąc. Zapowiada się ciekawie, bo do miasta przyjedzie Nergal, będzie też Jarmark Wielkanocny czy jubileusz sekcji flamenco.

📢 Tylko Stilon może być zadowolony z inauguracji wiosny Piłkarska wiosna rozpoczęta! Spośród lubuskich drużyn grających w III lidze jako jedyny pełną pulę zgarnął Solar Home Stilon Gorzów, który w derbach pokonał Lechię Zielona Góra. Odra, Warta i Carina musiały natomiast obejść się smakiem pierwszych wiosennych punktów. 📢 Kolorowe kwiaty, słońce ludzie na spacerach jedzą lody. W Zielonej Górze już wiosna! Zauważyliście, że luty to takie przedwiośnie z prawdziwego zdarzenia? Zimy mieliśmy tyle, co na lekarstwo. Jesień w zasadzie przytuliła się do zimy i nie wiadomo, która pora roku jest która, a od kilku tygodniu w Zielonej Górze czuć już prawdziwą wiosnę. Ludzie na spacerach, rowerzyści i biegacze w krótkich spodenkach, kolorowe nasadzenia podkreślone promieniami słońca. Co jeszcze? Ogródki gastronomiczne! Coraz więcej osób decyduje się pić kawę i jeść lody na zewnątrz. Świetna sprawa!

📢 Pięciolatkowi wypadła żuchwa. Lekarze z Zielonej Góry odmówili pomocy. Po kilku godzinach chłopiec trafił do szpitala w Poznaniu Pięcioletni chłopiec z Gubina w czasie zabawy z siostrą doznał poważnego urazu głowy - dziecku wypadła żuchwa. Do zdarzenia doszło w domu. Mama pięciolatka szybko zareagowała i zadzwoniła na 112. Niedługo później dziecko było już w drodze do szpitala w Zielonej Górze. Na miejscu okazało się jednak, że lekarze nie udzielą mu pomocy. Chłopiec cały czas odczuwał silny ból, ale dopiero po kilku godzinach trafił pod opieką medyków do oddalonego o ponad sto kilometrów Poznania. 📢 Wypadek na trasie S3 pod Legnicą. Cysterna zderzyła się z samochodem osobowym. Zobaczcie film i zdjęcia W niedzielę przed południem na trasie S3 doszło do wypadku. Kierowcy stanęli w ogromnym korku.

📢 Ostatni dzień Festiwalu Roślin w Zielonej Górze. Zainteresowanie jest ogromne! "Zielono mi!" - mógł powiedzieć do siebie każdy, kto w weekend 2-3 marca odwiedził halę przy ulicy Urszuli w Zielonej Górze. Trwa tam właśnie ostatni dzień przepięknego festiwalu roślin - wydarzenia, na które przyjeżdżają tłumy z całego województwa! 📢 Wielkanocny wianek DIY. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna dekoracja domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wianek DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Tłumy na zielonogórskiej giełdzie. Wielkanocne dekoracje, antyki, cenne skarby | ZDJĘCIA Dawno nas tu nie było! Tym chętniej w niedzielę, 3 marca odwiedziliśmy niemal wszystkie zakamarki giełdy w Zielonej Górze. Jej popularność wcale nie zmalała. Świadczą o tym tłumy ludzi, które spotkaliśmy na miejscu. Ludzie kupowali przede wszystkim wielkanocne dekoracje: palmy, koszyki, stroiki. Spotkaliśmy także tzw.: "szukających", którzy mają oko na prawdziwe bogactwa w postaci kolekcjonerskich perełek, antyków, biżuterii, których pełno na zielonogórskiej giełdzie. Zobaczcie te skarby! 📢 Studio Piosenki Erato ma już 25 lat! Wyjątkowy koncert utworów sprzed lat w nowych aranżacjach To był wyjątkowy koncert jubileuszowy pod hasłem „Cztery pory roku według Erato”. Wykonawcy sięgnęli po piosenki, które przed laty wykonywali jedni z pierwszych uczestników zajęć w Studio Piosenki Erato, które działa już 25 lat!. Jak się okazuje, utwory są nadal bardzo aktualne…

📢 Biegali wokół stawku w gorzowskim parku Róż dla chorej Oliwii. Zebrali ponad 14 tysięcy złotych! Sylwester Lis, czyli Dzik Gorzowski i jego przyjaciele zorganizowali w sobotę (2 marca) w parku Róż w Gorzowie charytatywną akcję dla małej Oliwii. Zebrali ponad 14 tysięcy złotych. 📢 Lubuski strongman, Mateusz Kieliszkowski ponownie ze srebrem na Arnold Classic 2024 Lubuski strongman, Mateusz Kieliszkowski ponownie na drugim miejscu zakończył zmagania na prestiżowych zawodach Arnold Strongman Classic 2024 w Ohio w Stanach Zjednoczonych. Był to ósmy występ polskiego zawodnika na tej arenie. Jeszcze nie udało mu się wygrać Arnold Classic. 📢 Ulica Sikorskiego w Gorzowie koło ZUS-u w końcu pójdzie do przebudowy Gorzowski magistrat ma w planach przebudowę ul. Sikorskiego na odcinku od Rolnika do skrzyżowania z ul. Jancarza. Droga miałaby zostać zrobiona do 2027.

📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników. 📢 Lista biedy w Żaganiu. O czym mówi sparwozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej? W 2023 roku Żagań miał ok. 22 tys. mieszkańców. 524 rodziny korzystały z pomocy społecznej, były one złożone w sumie z 881 osób. Najczęściej wsparcia potrzebowały osoby starsze, samotne i schorowane. Mniej rodzin z dziećmi. Wkrótce nie będzie już budynku "Matysiaków", straszącego w centrum miasta, przy skupisku marketów.

📢 Tędy pobiegnie Trasa Aglomeracyjna. Nowa droga, nowy teren pod inwestycje. Kto wykonawcą? Budowa drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej została podzielona na dwie części. Jedna ma się zakończyć jeszcze w tym roku, druga za trzy lata. Dzięki niej dojazd zyskają mieszkańcy powstającego osiedla Leśny Dwór, a przy drodze powstaną nowe tereny inwestycyjne. Trasa połączy się z planowaną obwodnicą zachodnią. 📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Enea Falubaz Zielona Góra ma nowego kapitana! Enea Falubaz Zielona Góra ma nowego kapitana drużyny. W sezonie 2024 rolę zespół w żużlowej PGE Ekstralidze poprowadzi Przemysław Pawlicki. 📢 Nowy chiński inwestor wrótce rusza z budową firmy w Szprotawie. To będzie nowoczesny zakład badawczy! Na przełomie 2024 i 2025 roku w szprotawskiej strefie gospodarczej ruszy nowy zakład chińskiego tygrysa Kingfa. Nowa inwestycja będzie warta ok. 60 mln zł. To będzie drugi zakład koncernu, umiejscowiony w Europie. Szprotawski magistrat pokazał wizualizację nowoczesnej fabryki, która stanie w strefie Wiechlicach. 📢 Lechia grała, Stilon strzelał. Wielka radość w Gorzowie na inaugurację piłkarskiej wiosny Wiosenne zmagania w piłkarskiej III lidze rozpoczęły się w Gorzowie w sobotę (2 marca) od derbowego starcia Stilonu z Lechią Zielona Góra. Emocji było co niemiara. Gospodarze skończyli mecz w dziesięciu i… z kompletem punktów na koncie.

📢 Wilki na polowaniu w Lubuskiem. Niesamowite fotografie drapieżników | ZDJĘCIA Polują, wędrują, rozmnażają się, bawią, podchodzą bliżej miast, wsi, domów i jak uświadamiają leśnicy, musimy się przyzwyczaić do ich obecności. Wilki koegzystują z ludźmi, choć jak tylko mogą starają się ich unikać. Czasami historie związane z tymi drapieżnikami są bardziej kontrowersyjne, to prawda, ale trzeba też przyznać, że to piękne zwierzęta, których w Lubuskiem jest coraz więcej i mają w naszym regionie swoje utarte szlaki. Udało się zrobić im zdjęcia podczas polowania, kiedy spacerowały tuż za ogrodzeniami domów lub w czasie odpoczynku. Niesamowite fotografie! Zajrzyjcie do galerii! 📢 Jedynki Nowej Lewicy do sejmiku województwa. Kto na północy, kto na południu wystartuje w walce o mandat radnego? Nowa Lewica na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiła „jedynki” w wyborach do sejmiku województwa. To znane Lubuszanom osoby: Tadeusz Jędrzejczak, Maria Jaworska, Tomasz Nesterowicz, Sławomir Muzyka oraz Kazimierz Pańtak.

📢 Dawne Zakłady Mięsne w Przylepie w czerni i bieli. Tak wyglądała praca w jednym z największych w Europie zakładów przetwórstwa mięsa W serii niezwykłych zdjęć udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przenosimy się w czasy, kiedy to w Przylepie tętniło życie jednym z największych w Europie kompleksów mięsnych. Fotografie Czesława Łuniewicza odkrywają przed nami fascynującą historię przemysłowej potęgi, której blask dawno już zagasł. Zobacz! 📢 Jedynki Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do sejmiku. Kto powalczy o mandaty radnych wojewódzkich? Poznaliśmy jedynki list komitetu wyborczego Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach do sejmiku lubuskiego. To Olimpia Tomczyk-Iwko, Krystian Pacholik, Eneasz Gawora, Tomasz Naruszewicz i Marcin Sygutowski. Do wyborów idą pod hasłem: „Łączy nas Lubuskie

📢 Czy wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście? Mamy nowe dane dla Lubuskiego! Województwo lubuskie ma niespełna milion mieszkańców. - Ponad 585 tysięcy jest zameldowanych w miastach. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Archiwalne zdjęcia Kostrzyna nad Odrą. Tak w 1970 r. wyglądało centrum i Kostrzyńskie Zakłady Papiernicze. Tak wiele się zmieniło! Archiwum Państwowej w Zielonej Górze zaprezentowało zdjęcia autorstwa Czesława Łuniewicza. Znany i ceniony zielonogórski fotograf odwiedził Kostrzyn nad Odrą w 1970 r. Wizyta zaowocowała unikatowymi fotografiami miasta.

📢 Lubuskie ma dwa nowe rezerwaty. To przyrodnicze klejnoty regionu! Są tam cenne torfowiska i lasy łęgowe Rezerwaty przyrody to jedne z najcenniejszych obszarów w kraju, które chronią wiele gatunków zwierząt i roślin przed wymarciem. Niestety wiele z nich jest zagrożonych z powodu działalności człowieka. Właśnie dlatego tak ważne jest tworzenie nowych terenów obejmujących obszary zachowane w naturalnym stanie. W regionie niedawno przybyły kolejne takie miejsca. 📢 Medale dla pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zobacz, kto został wyróżniony! W siedzibie rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego. 13 osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej, 6 osób Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 7 osób Srebrny Medal za Długoletnią Służbę i jedna osoba Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

📢 Oto galeria liderów akcji Ona i On 2024. Zobacz wyjątkowe pary z naszego regionu Zobacz galerię par z naszego regionu, które są liderami w głosowaniu.

Głosami naszych Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary w dwóch kategoriach:

ze stażem w związku poniżej 7 lat oraz będące w związkach więcej niż 7 lat. 📢 Oni tworzyli historię zielonogórskiej koszykówki. Zastalowcy 1984 zostali uhonorowani To działo się 40 lat temu. Na początku marca 1984 roku koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy. Od tego czasu zielonogórzanie zakochani są w baskecie. 📢 Szukasz pracy? W tych urzędach w Lubuskiem są wolne etaty. Sprawdź, czy to oferty dla ciebie? Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają mi.in. w Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Gorzowie i Zielonej Górze. Kto może liczyć na zatrudnienie? Sprawdź najnowsze oferty pracy!

📢 17 mln zł na remont zabytkowych kamienic przy ul. Niepodległości w Kostrzynie. Powstaną tu mieszkania komunalne W 2014 r. był tu duży pożar, po którym część lokatorów musiała opuścić swoje mieszkania. W 2018 na kanapie w jednym z mieszkań odnaleziono zwęglone zwłoki mężczyzny. Kamienice przy ul. Niepodległości, choć zabytkowe, to straszą swoim wyglądem od lat. I to przy jednej z głównych ulic miasta! Wreszcie będzie ich remont. 📢 Wielka inwestycja pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą. Mieszkańcy się niepokoją. Mają powody? Niedaleko trasy S3, pomiędzy Zieloną Górą, a Nową Solą planowane są wielkie hale magazynowe. Mieszkańcy boją się, czy tiry nie będą jeździły koło ich domów i szkoły.

📢 W tym batonie mogą być ostre odłamki. Wycofano produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia GIS Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale wiele osób wciąż może mieć go w domu. To produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by absolutnie go nie jeść, bo zawiera ostre odłamki. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS.

📢 Rolnicy nie odpuszczają. Zablokowali drogę S3 na kilka godzin Protesty rolników nie słabną. Nadal blokują wiele dróg w całej Polce. Z tego powodu w czwartek, 29 lutego na kilka godzin został zamknięty odcinek S3 pomiędzy Gorzowem a węzłem Myślibórz. Kierowcy kierowani są na drogi wojewódzkie. 📢 Od 1 marca można składać wnioski na dofinansowanie prawa jazdy, szkolenia, zakup protez... Rusza kolejna edycja programu Aktywne samorządy Od jutra można składać wnioski w kolejnej edycji programu ,,Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – poinformowano o tym na wtorkowej konferencji prasowej w PFRON w Zielonej Górze. – Po podziału jest 15 mln zł. 📢 Żółwie nad zalewem w Czerwieńsku. To rzadki żółw błotny, czy hodowlany intruz? Zagadka rozwiązana Jeden ze spacerowiczów nad zalewem w Czerwieńsku natknął się na żółwia. Okoliczni mieszkańcy wspominają, że widywali go już w zeszłym roku. To rzadki żółw błotny, czy egzotyczny, hodowlany okaz? Zagadka rozwiązana

📢 Starożytne grodzisko w Żaganiu zostało zbadane nieinwazyjnie. Co kryje wnętrze kopca? Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zakończyły się nieinwazyjne badania archeologiczne przeprowadzone na terenie stanowiska archeologicznego Żagań Lutnia 5 wpisanego do rejestru zabytków. Pracami kierował dr Arkadiusz Michalak z ramienia Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To wzgórze, które znajduje się przy ul. Chrobrego. Kilkaset metrów dalej trwają prace archeologiczne w miejscu istnienia osady sprzed 1,5 tysiąca lat.

📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Wybory samorządowe 2024. Jacek Wójcicki przedstawił listy do rady miasta w Gorzowie „Gorzów w sercu” – pod takim hasłem idzie do wyborów urzędujący prezydent Jacek Wójcicki. Właśnie zaprezentował swoich kandydatów do rady miasta. Jest kilka zaskoczeń. 📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Lubuski Hogwart z ogromnym dziedzińcem i cudownym parkiem. Wygląda jak filmowy zamek, zachwyca w każdym calu | ZDJĘCIA, WIDEO Pałac w Trzebiechowie to piękna i zabytkowa budowla. Z lotu ptaka wygląda przepięknie, z ziemi zaś budzi respekt i niejako przytłacza swoim ogromem. To miejsce jest obowiązkowym punktem ma turystycznej mapie dla wszystkich miłośników historii i architektury, a także dla tych, którzy szukają spokojnego i odprężającego miejsca do wypoczynku. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że wewnątrz obiektu znajduje się szkoła! Nie spotkamy tam Gryfonów, Ślizgonów, Puchonów, Krukonów, niemniej budynek w każdym calu robi ogromne wrażenie. I nie chodzi tylko o to, że na żywo prezentuje się oszałamiająco i przypomina ten słynny filmowy zamek. To nasza architektoniczna, lokalna perełka. Sami zobaczcie. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 W Międzyrzeczu jest zamek jak z "Gry o Tron". Można do niego wejść W sercu Międzyrzecza jest zamek jak z "Gry o Tron". To idealne miejsce na rodzinną weekendową wycieczkę! 📢 Co za historia! W gminie Bogdaniec tata z synem natrafili na skarb sprzed 2500 lat! Andrzej Abrasowicz z ośmioletnim synem Jankiem odnaleźli skarb sprzed 2,5 tys. lat. Kryła go ziemia w gminie Bogdaniec. Za kilka miesięcy 220 przedmiotów będzie można zobaczyć w muzeum w Gorzowie.

📢 To dzięki zaangażowaniu wielu osób o wielkich sercach udało się zebrać taką kwotę na leczenie Tomasza Guzowskiego. Czy można jeszcze pomóc? Zielonogórzanin Tomasz Guzowski cierpi na rzadką chorobę genetyczną. By móc skorzystać z terapii w Stanach Zjednoczonych, konieczne było uzbieranie prawie... miliona złotych. Teraz oficjalna zbiórka już się skończyła. Czy możemy jeszcze pomóc jakoś Tomkowi w walce o zdrowie?

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj