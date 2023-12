Prasówka 5.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 5.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 5.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 5.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 5.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

📢 Gdzie występują utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim? Stan na 5.12.2023 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (5.12.2023) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 32, m. Kargowa (87. km na odc. 0,9 km) Wykonywane roboty: budowa linii telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami. Zmiana w organizacji ruchu pieszych. .

📢 Hipokrates Lubuski 2023. Poznaliśmy medyków, którym najchętniej powierzamy nasze zdrowie. [GALERIA ZDJĘĆ] W poniedziałek, 4 grudnia w Ostoi Chobienice odbyła się finałowa gala plebiscytu Hipokrates 2023. Laureaci odebrali dyplomy i statuetki. Było dostojnie, a z ust medyków wielokrotnie padały słowa podziękowania kierowane w stronę pacjentów.

Prasówka 5.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Arena Gorzów już po pierwszym otwarciu. Tak wygląda w środku Nową halę będzie mógł w ten weekend zobaczyć każdy chętny – mówią w Arenie Gorzów. Impreza na jej otwarcie potrwa dwa dni. W poniedziałek 4 grudnia odbyło się „otwarcie” dla oficjeli.

📢 Prawa do rozmawiania o przyszłości województwa odmawia im Elżbieta Polak. Janusz Kubicki: "Nie damy się zastraszyć". Czyje będzie Lubuskie? Inicjatywa samorządowców pt. „Nowa Umowa Paradyska” spotkała się z krytyką polityków, zanim jeszcze wystartowała. Partie polityczne widzą w niej konkurencję i zagrożenie dla własnych interesów.

📢 W tych zawodach pije się najwięcej alkoholu. Przedstawiciele tych zawodów często sięgają po procenty Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do poważnych problemów, począwszy od uzależnienia po spustoszenie, jakie sieje w naszym mózgu i ciele. Oczywiście picie alkoholu z rozsądkiem nie powinno przysporzyć nam zdrowotnych problemów. Okazuje się, że niektórych do zaglądania do kieliszka "zmusza" praca. Zobaczcie, w których zawodach najczęściej sięgamy po alkohol! 📢 Osobom z takimi schorzeniami owoce cytrusowe mogą szkodzić. Te osoby nie powinny jeść cytrusów Cytrusy to bardzo popularne owoce. Mandarynki, pomarańcze, cytryny, grejpfruty - te owoce lubi wiele osób. Cytrusy są dostępne w sklepach praktycznie przez cały rok. Są zdrowe i zawierają witaminy i inne składniki dobre dla organizmu. Jednak niektóre osoby nie powinny jeść cytrusów. Są takie schorzenia, przy których owoce cytrusowe są niewskazane, gdyż mogą pogorszyć stan zdrowia i zaostrzyć objawy chorobowe. Zobacz teraz, kto nie powinien jeść cytrusów.

📢 Leniwe znaki zodiaku - takie jest ich znaczenie. Te znaki nie przepadają za wysiłkiem Na tapczanie siedzi leń - brzmi jeden z popularniejszych wierszy dla dzieci. Jak się okazuje miłośników siedzenia na kanapie jest zdecydowanie więcej i może mieć na to wpływ gwiazda pod którą się urodzili. Wskazuje się, ze niektóre znaki zodiaku są bardziej leniwe od innych. Zobaczcie, które znaki nie przepadają za codziennymi obowiązkami.

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 5.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy! [5.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu. 📢 W tych rybach mogą być jaja tasiemca - ostrzega Magda Gessler. To się dzieje z organizmem, gdy jemy śledzie [5.12.2023] Magda Gessler - znana restauratorka a dla wielu osób autorytet i skarbnica wiedzy w kwestiach kulinarnych - ostrzega przed jedzeniem takiej ryby. - To ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia - mówi Magda Gessler. Chodzi o jaja tasiemca w lubianym daniu wigilijnym - śledziach. Na co uważać, kupując i przyrządzając śledzie? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy tę rybę? Czytaj więcej!

📢 Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych na Sudeckiej we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie. 📢 Darmowa mammografia w Lubuskiem! Tu w najbliższym czasie zaparkują mammobusy W najbliższych dniach Lubuszanki będą mogły skorzystać z darmowych badań mammograficznych. Do kilkunastu miejscowości w naszym regionie przyjadą mammobusy, w którym wykonane zostaną badania. Sprawdźcie gdzie i kiedy możesz zrobić mammografię oraz kto może z niej bezpłatnie skorzystać.

📢 Danuta Tarnawska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Prezydent RP Andrzej Duda przyznał ważne państwowe odznaczenie zielonogórzance Danucie Tarnawskiej, która dużą część swojego życia poświęciła na pracę ze sportowcami niepełnosprawnymi.

📢 Najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 04.12.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 W Gubinie robią wszystko, aby Carina zagrała z Piastem Gliwice na swoim stadionie Na początku grudnia 2023 roku rozegrana zostanie 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Rodzynkiem na tym etapie rozgrywek jest III-ligowa Carina Gubin, która zmierzy się z Piastem Gliwice - zespołem z Ekstraklasy i mistrzem Polski sprzed czterech lat. Mecz odbędzie się 7 grudnia, ale czy na stadionie w Gubinie? 📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Kobieta straciła przytomność, z jej ust wydobywała się krew. Z pomocą ruszył jej policjant z Żar Na jednej z żarskich ulic dzielnicowy zauważył nietypowe zachowanie kierującej autem. Kobieta nagle zatrzymała samochód i szła w stronę pasażerki pojazdu. Okazało się, że ta straciła przytomność, a z jej ust wydobywała się krew... 📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia) we Wrocławiu doszło do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez mężczyznę, którego przewozili radiowozem. Napastnik uciekł. Został zatrzymany i aresztowany w sobotę (2 grudnia) rano. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci. 📢 Zielona Góra pod śniegiem, paraliż w Lubuskiem. Ludzie wywozili śnieg ciężarówkami! Pamiętacie, co się działo? Mamy zdjęcia z 1965 roku W tym roku zima zawitała do Lubuskiego! Spadł śnieg i występowały mocniejsze mrozy, nawet -11 stopni Celsjusza! Czy pogoda tradycyjnie zaskoczyła drogowców? Na pewno kierowców, którzy kilometrami ustawiali się, żeby wymieniać opony na zimowe w samochodach. Kolizje i wypadki przez pierwsze dni były na porządku dziennym, mimo że opady nie były tak obfite, jak kilkadziesiąt lat temu. Przypomnijmy, że w 1965 roku śnieg sparaliżował cały lubuski transport. Zobaczcie film i zdjęcia sprzed 57 lat!

📢 Zarobki górników - jakie wynagrodzenia otrzymują w 2023 roku? Praca w kopalni to także benefity takie jak 13-tki, 14-tki czy nagrody stażowe Przy okazji świętowanej 4 grudnia Barbórki, warto przyjrzeć się pensjom górników w Polsce. Jak wynika z danych GUS, zarobki pracowników z branży górniczej prezentują się imponująco, lecz należy pamiętać, że w dużej mierze za „podbijanie” wyników odpowiada kadra kierownicza. Ile obecnie zarabia górnik i na jakie benefity może liczyć?

📢 Dorota Wellman - tak wyglądała 20 lat temu. Możecie być zaskoczeni, prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat!

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos w maju skończyła 66 lat W latach 80. XX wieku Lucelia Santos była jedną z największych gwiazd telewizyjnych. Serial „Niewolnica Isaura”, w którym grała główną rolę, nadawano w 130 krajach, w tym w Polsce. Polacy ją pokochali. Gdy odwiedziła Polskę, witana była jak królowa. Lucelia Santos 20 maja 2023 roku skończyła 66 lat. Weszła do rządu prezydenta Brazylii Luli da Silvy. Będzie pracować w ministerstwie kultury. Zobaczcie, jak wygląda teraz Lucelia Santos, czyli „Niewolnica Isaura”.

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Barbara to popularne imię żeńskie, chociaż ich imieniny przypadają tylko kilka razy w roku. Nosi je wiele sławnych Polek Imieniny Barbary wypadają tylko 5 razy w roku, to bardzo mało w porównaniu, ile razy mogą świętować Katarzyny. Jest to jednak bardzo popularne imię w Polsce. Wiele znanych i cenionych Polek z dumą nosi to imię. Poznaj słynne Barbary, znaczenie tego imienia i kiedy możesz składać życzenia imieninowe Baśkom.

📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny. Sprawdź! Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny!

📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Wciąż nie znamy ich nazwisk. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Kim są ludzie z tych zdjęć? Oto fotografie i i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości zgłoszonych do ITAKI. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość! 📢 Do tej pory był lekka zima. Teraz w pogodzie będzie się działo! Idą do nas potężne mrozy, będzie nawet -17 stopni! To, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, było tylko wstępem do zimy. Bo oto do Polski nadciągają siarczyste mrozy. Polacy powinni się przygotować, że wartości poniżej minus 10 mogą być normą. Według synoptyków temperatura może spaść nawet do minus 17 stopni Celsjusza! Kiedy można spodziewać się tak rażącego spadku temperatury?

📢 Nowe miejsce na wigilię miejską w Nowej Soli. Gdzie i kiedy odbędzie się uroczyste spotkanie mieszkańców Prezydent Nowej Soli już zaprasza na miejską wigilię. Wiadomo, gdzie i kiedy się odbędzie spotkanie z mieszkańcami. Tym razem wybrano nowy adres na miejsce uroczystości. 📢 IKEA w Polsce to nie tylko sklepy, ale też potężne fabryki. Ta w Zbąszynku może wyprodukować 60 mln mebli rocznie! IKEA Industry to 7 krajów, 18 lokalizacji i aż 32 fabryki. W Polsce jest 15 zakładów. Ten w Zbąszynku to cztery sąsiadujące ze sobą fabryki, które razem tworzą największy na świecie kompleks produkcji mebli. Aktualnie zatrudnionych jest aż 3500 pracowników i można wyprodukować tu nawet 60 milionów mebli rocznie!

📢 Wiadukt na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze został zamknięty! W mieście tworzą się korki Kierowcy, którzy w poniedziałek, 4 grudnia mieli zamiar w drodze do pracy przejechać przez wiadukt na ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze, utknęli w korkach. Droga w tym miejscu została zamknięta. Te utrudnienia szybko się nie zakończą.

📢 Wyjątkowe ciasta na Boże Narodzenie 2023. TOP 15 efektownych ciast na święta, które zachwycą każdego [PRZEPISY] Wyjątkowe, efektowne ciasta na Boże Narodzenie 2023. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasto miodowe z masą grysikową, sernik z bezą i rosą, seromakowiec tortowy, sernik orzechowy na herbatnikach, waniliowy sernik na spodzie z brownie z konfiturą wiśniową, mokry i ciężki makowiec z jabłkami i wiele, wiele innych ciast, który nie oprze się żaden łasuch! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Gorzowskie koszykarki wróciły na zwycięską ścieżkę. Dały rady mistrzyniom Polski z Lublina! W niedzielnym (3 grudnia) spotkaniu, kończącym 8. serię gier w Orlen Basket Lidze Kobiet doszło w Gorzowie do akademickich derbów. Po pasjonującym pojedynku gospodynie pokonały obrończynie mistrzowskiego tytułu z Lublina!

📢 „Alicja w Krainie Czarów” gromadzi komplety publiczności. Tak grają talenty z Gorzowa! Pełna widownia na piątkowej premierze, komplet publiczności na niedzielnym pokazie familijnym – taką popularnością cieszy się najnowszy musical Filharmonii Gorzowskiej. Na najbliższe pokazy „Alicji w Krainie Czarów” zostały już ostatnie bilety. 📢 Zielona Góra zabłysnęła świętami. Mikołaj na żużlowym motorze, renifery, choinki. Wspólnie zapaliliśmy nowe dekoracje W niedzielę o 16.00 zielonogórzanie i ich goście spotkali się na placu Bohaterów Westerplatte, by wspólnie włączyć nowe świąteczne dekoracje. A nowości w tym roku jest wiele. Stąd tak duże zainteresowanie.

📢 Prawdziwy Mikołaj odwiedził Ogród Botaniczny. Mikołajkowe zabawy i świąteczny koncert z kolędowaniem. Zobacz jak bawili się zielonogórzanie! Dziś zielonogórski Ogród Botaniczny odwiedził Święty Mikołaj w towarzystwie prawdziwych elfów! Wpadajcie z dziećmi, bo Mikołaj będzie odbierał listy od najmłodszych – zapraszał radny Paweł Wysocki, który opiekuje się Ogrodem Botanicznym i mini ZOO. Atrakcji nie brakowało!

📢 Przerwy urlopowe Miejskich Przedszkoli w Zielonej Górze. Sprawdź, jak będzie wyglądała wakacyjna opieka przedszkolaków w 2024! Urząd Miasta przedstawił szczegółowy harmonogram przerw urlopowych w Miejskich Przedszkolach na rok 2024. Dzięki informacji ze sporym wyprzedzeniem, rodzice zielonogórskich przedszkolaków mogą zaplanować urlopy, wakacyjne wyjazdy czy opiekę nad dziećmi. Sprawdź, jak będzie wyglądała organizacja opieki wakacyjnej dla przedszkolaków w przyszłym roku! 📢 Lubuskie. Potwór zabił roczne dziecko i teściową. Malutką Natalię dusił poduszką. "Po chwili wróciła i położyła ciało na wersalce" Dramat rozegrał się blisko 30 lat temu, nocą, w bloku przy ul. Wieniawskiego w Żarach. Gabriela poznała Adama W. w Żurawicy. Pracowała wtedy w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia. W 1983 r. wzięli ślub, zamieszkali w hotelu robotniczym. Dwa lata później urodził się Adaś. Cały czas małżonkowie starali się o mieszkanie. Tak bardzo wtedy upragnione przez wiele osób i jednocześnie tak samo niedostępne. W międzyczasie narastał konflikt, kiełkowało zło, które pchnęło sprawcę ku morderstwu. Zabito dwie osoby, w tym roczne dziecko... Miała na imię Natalia, niczym nie zawiniła.

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 3.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 Dawid Kwiatkowski - tak mieszka i żyje na co dzień. Gwiazdor ma luksusowy apartament Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Boże Narodzenie dawniej. Zobacz, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały przygotowania świąteczne i spędzano ten wyjątkowy czas Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

📢 Jubileusze małżeńskie par z Żar. W Lunie świętowali nie tylko Złote Gody, ale także Szmaragdowe, a nawet Żelazne! W żarskiej Lunie świętowano w sobotnie popołudnie jubileusze par małżeńskich. Złote, Szmaragdowe, a nawet Żelazne gody! Jubilaci otrzymali medale i upominki. Oni mają co świętować!

📢 Śnieg, mróz, a oni wciąż jeżdżą na żużlu. Koło Gorzowa Polacy ścigali się z Niemcami W sobotę 2 grudnia w Stanowicach odbył się Międzynarodowy Mikołajkowy Piknik Miniżużlowy. Rywalizacja odbywała się przy kilkustopniowym mrozie. Zabawa była przednia! 📢 Pokaz siły mistrzów z Kielc. Piękne widowisko w Zielonej Górze W sobotę (2 grudnia) w Zielonej Górze doszło do wyjątkowego sportowego wydarzenia. W meczu Orlen Superligi piłkarzy ręcznych wielki zespół Industrii Kielce zmierzył się z inną czołową polską drużyną KGHM Chrobrym Głogów. W hali CRS wygrała (38:28) faworyzowana drużyna z Kielc.

📢 Park Książęcy Zatonie rozbłysnął tysiącami świątecznych światełek. Zobacz, jak bajkowo wygląda i poczuj magię! Baśniowe Zatonie - powtarzali ci, którzy przybyli do Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu, by wziąć udział w oficjalnym zapaleniu świątecznych światełek. Kilkanaście konstrukcji sprawiło, że miejsce to zamieniło się w świąteczny raj. 📢 Weekendowe szaleństwa na Górce Tatrzańskiej w Zielonej Górze Jak weekend to na Górkę Tatrzańską! Nic dziwnego, to przecież jedno z ulubionych miejsc zielonogórzan, zwłaszcza zimą. Czas więc na szaleństwo! I zrobienie pamiątkowych zdjęć, zanim na stoku pojawi się igielit. Bo takie są zmiany… 📢 Tłumy zablokowały drogę do Zatonia! Ludzie tłumnie ruszyli, żeby zobaczyć świąteczne iluminacje. Na miejscu jest policja Tłumy mieszkańców w sobotnie popołudnie ruszyły do Zatonia. Wszystko dlatego, że 2 grudnia o 18.00 miały tam rozbłysnąć piękne świąteczne ozdoby. Chętnych było tak wielu, że drogi dojazdowe zostały kompletnie zakorkowane! Na miejsce skierowano policję.

📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Ostatnie pożegnanie Waleriana Piotrowskiego, senatora, honorowego obywatela Zielonej Góry i województwa lubuskiego W sobotę, 2 grudnia, odbyły się uroczystości pogrzebowe i ostatnie pożegnanie Waleriana Piotrowskiego, honorowego obywatela Zielonej Góry i województwa lubuskiego, senatora I – II kadencji, obrońcy po wydarzeniach zielonogórskich w 1960 roku. 📢 Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia Miejska w Zielonej Górze. Gdzie i kiedy odbędą się te świąteczne wydarzenia? Tradycyjne wydarzenia świąteczne, jak co roku odbędą się w Zielonej Górze. Będzie Jarmark Bożonarodzeniowy i Wigilia Miejska. Chętni do prowadzenia stoisk przez tydzień w centrum miasta mogli zgłaszać się już od końca października.

📢 Rusza sprzedaż biletów na Grand Prix w Gorzowie. Ile kosztują wejściówki? W sobotę 2 grudnia rozpocznie się zamknięta sprzedaż biletów na przyszłoroczny turniej Grand Prix Polski w Gorzowie. Zawody zostały zaplanowane na 29 czerwca 2024. 📢 Nowe świąteczne dekoracje na zielonogórskim rynku. Co myślą mieszkańcy? Zapytaliśmy! W mieście przygotowania do Świąt trwają już od kilkunastu dni. W tym roku oprócz stałych elementów dekorujących miasto pojawiły się też nowe. Część dekoracji już wisi. Pod zielonogórskim ratuszem stanęła żywa choinka, a Plac Bohaterów rozświetli iluminacja na sztucznym, ok 15-metrowym drzewku. Co o dekoracjach myślą mieszkańcy? 📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w coraz większą ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć...

📢 Nie żyje były żużlowiec Stali Gorzów. Był drużynowym mistrzem Polski W czwartek 30 listopada zmarł Stanisław Racięda. Był zawodnikiem Stali Gorzów, w której barwach jeździł na przełomie lat 70. i 80. 📢 Jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska? Zobaczcie Ciechocinek, Krynicę-Zdrój, Solec-Zdrój i inne na archiwalnych zdjęciach Tradycja wypoczynku w uzdrowiskach nie jest w Polsce żadną nowością – najsłynniejszemu z nich, Ciechocinkowi, już dawno temu nadano status miejscowości leczniczej. Podobnie jak dziś, kuracjusze z całego kraju zjeżdżali do tych niezwykłych miejsc w celu poprawy stanu swojego zdrowia. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak wyglądały kiedyś polskie uzdrowiska, m.in. Ciechocinek, Krynica-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój i inne.

📢 Bursztynowa komnata i arka przymierza wciąż tu są? Obok tej ruiny przechodzą tysiące Lubuszan! Tutejsze podziemia kryją niejedną tajemnicę Nie dość, że jest największym kościołem w województwie, to jeszcze skrywa wiele tajemnic. Poszukiwania skarbu wciąż trwają i mówi się, że największe precjoza świata wciąż tu są, niedoryte. Jakim cudem? Przecież obok tej ruiny każdego dnia przechodzi setki, a czasami tysiące Lubuszan. Nikt nie wie, co mogą kryć te podziemia, czy to wszystko jest tak doskonale ukryte? A może to po prostu wyssane z palca bzdury? Jedno jest pewne, historia gubińskiej fary nie odkryła jeszcze wszystkich kart.

📢 Nie tylko Hurghada: 15 niesamowitych atrakcji Luksoru, które musicie zobaczyć. Śpiewający posąg, mumie krokodyli, tajemnicza kobieta-faraon Wszyscy kochamy wypoczynek w Hurghadzie nad Morzem Czerwonym, ale trzeba przyznać, że jeśli chcecie poznać autentyczne życie współczesnych Egipcjan i zobaczyć najwspanialsze cuda starożytnego Egiptu, musicie wybrać się gdzieś indziej. Najwspanialsze cuda zaginionej cywilizacji faraonów czekają na was w Luksorze, do którego możecie łatwo dostać się z Hurghady. Przedstawiamy 15 najbardziej wyjątkowych atrakcji Luksoru – wśród nich śpiewający posąg i niesamowite mumie krokodyli. 📢 Zaprzęg Świętego Mikołaja znów wyruszy, by czynić dobro Listy do świętego Mikołaja pewnie już dawno napisane. Nie pozwólmy, by zawarte w nich prośby i marzenia zostały niespełnione. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na wielu dziecięcych twarzach. Jak? Szczegóły poniżej. 📢 Polscy piłkarze ze swoimi ukochanymi kobietami. ZDJĘCIA Lewandowski, Glik, Cash, Milik i inni na wakacjach! Mundial dla polskich piłkarzy zakończony. Porażka 1:3 z Francją w 1/8 finału przekreśliła nasz udział w dalszej części mistrzostw. Teraz piłkarze reprezentacji Polski rozjechali się po świecie. Arek Milik z ukochaną, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski z żoną Anną, Matty Cash, zażywają kąpieli na rajskich wyspach. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WAKACJI POLSKICH PIŁKARZY

📢 Stal Gorzów wybiera podprowadzające. Nowe Stal Girls poznamy w grudniu W środę, 22 listopada odbył się casting na nowe podprowadzające Stali Gorzów. Spośród czternastu kandydatek wybranych zostanie kilka dziewczyn. Kto dołączy do składu Stal Girls, dowiemy się w pierwszej połowie grudnia. 📢 Szlabany w Kostrzynie to utrapienie kierowców. Ludzie stoją w korkach i tracą nerwy W Kostrzynie nad Odrą jest pięć przejazdów kolejowych. Trzy z nich szczególnie uprzykrzają życie mieszkańców. Kierowcy narzekają, że zamykają się często i na długo. Co na to kolej? Sprawdziliśmy, od czego zależy długość zamknięcia przejazdu i jak dużo pociągów przejeżdża dziennie przez Kostrzyn.

📢 Krypta ukryta w Lubuskiem. Wypełniają ją, czaszki i szklane sarkofagi ze szczątkami zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.

📢 Metrowe zaspy, wypadki i paraliż w mieście. "Stolica Lubuskiego pod śniegiem" - krzyczeli mieszkańcy. Ale to nie był żart... Wszyscy pamiętamy zimę z 2010 roku. Zamieć, która dotarła do zachodniej Polski tworzyła ponad metrowe zaspy! Trudne warunki atmosferyczne dawały w kość przechodniom. Autobusy MZK w Zielonej Górze spóźniały się lub nie przyjeżdżały wcale. Wiele dróg było prawie nieprzejezdnych. I do tego wypadki... Zobaczcie, mamy to wszystko na fotografiach.

Wideo Śpimy krócej i coraz gorzej