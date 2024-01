Prasówka 6.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.01”?

Prasówka 6.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w lubuskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.01 Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 6.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.01.24

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

Prasówka 6.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [6.01.2024 r.] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [6.01.2024 r.] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [6.01.2024 r.] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [6.01.2024 r.] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Oto Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z "Królowych życia" w TTV - tak mieszkają i żyją. Zobaczcie zdjęcia [6.01.2024] Izabela Macudzińska-Borowiak z Poznania to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Razem z mężem Patrykiem Borowiakiem prowadzą firmę odzieżową. Dzięki udziałowi w programie zyskali ogromną popularność i sympatię. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją i Izabela Macudzińska-Borowiak i Patryk Borowiak! 📢 Świeża porcja lubuskich ofert kulturalnych. Orszaki Trzech Króli, Niemen, German i Grechuta w teatrach, koncerty karnawałowe, kolędowanie I mamy nowy rok, jesteśmy o rok młodsi (tej wersji się trzymajmy) i mamy sporo planów oraz postanowień. Niech jednym z nich będzie to, że przeznaczycie Państwo więcej czasu na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. My będziemy dyskretnie, lecz systematycznie dostarczać Wam coraz to nowej porcji ofert. Niech ten rok będzie mocno kulturalny!

📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej. 📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Decydowały minuty. Mężczyzna mógł zginąć w nurcie Warty w Gorzowie O dużym szczęściu może mówić mężczyzna, który w piątek, 5 stycznia znalazł się w lodowatej rzece w Gorzowie. Został uratowany dzięki błyskawicznej reakcji służb. Niewiele brakowało, a mógł zginąć z powodu wychłodzenia organizmu. 📢 Stypendia dla studentów kierunków medycznych. Do tej pory województwo wydało na nie 10 mln zł Brakuje nam lekarzy, pielęgniarek. To dlatego od siedmiu już lat samorząd województwa lubuskiego wspiera stypendiami studentów kierunków medycznych. W ramach umowy po studiach zasilą oni kadry lubuskich szpitali. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 05.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 05.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Brutalny atak w gminie Gubin. Pobili mężczyznę i ukradli mu auto. Zostali zatrzymani Trzej mężczyźni podejrzani o brutalne pobicie i kradzież samochodu marki Rover zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Tak mieszka Dawid Kwiatkowski. Zobacz jak mieszka Dawid Kwiatkowski ZDJĘCIA 5.1.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty o mamusi podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A jaka jest Wasza teściowa? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 78 tys. zł kary dla Łukasza Mejzy za nielegalne rozwieszenie plakatów wyborczych w Zielonej Górze Słoną karę musi zapłacić poseł PiS Łukasza Mejza za nielegalne wywieszenie plakatów wyborczych w Zielonej Górze. - Zakończyło się postępowanie w tej sprawie i decyzja jest ostateczna. Rozpoczyna się egzekucja administracyjna – poinformował prezydent miasta Janusz Kubicki. 📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Fitkau-Perepeczko ZDJĘCIA. W tym roku skończyła 81 lat. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości 5.01.2024 Zobacz jak wyglądała w młodości Agnieszka Fitkau-Perepeczko... Piękna!

📢 Szalone skrzypce, muzyka od święta oraz edukacja dzieci i młodzieży w Filharmonii Gorzowskiej. Bardzo bogaty początek roku w tej placówce Bardzo ciekawie zapowiada się weekend i nadchodzący tydzień na filharmonicznej scenie. W Zielonej Górze, po maratonie koncertowym na przełomie roku, muzycy mają wolne, zaś w Filharmonii Gorzowskiej zabrzmi muzyka świata oraz „muzyka od święta”.

📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 5.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. 📢 Jak wygląda kolęda w parafiach w Nowej Soli? Nie wszędzie potrzebne jest zaproszenie Chcemy zapukać każdego domu w naszej parafii z Bożym błogosławieństwem i dobrym słowem duszpasterskim - zapewniają bracia kapucyni z Nowej Soli. W nowosolskich parafiach trwa kolęda. Wizyty odbywają się w czwartek i piątek, kolejne ruszą w poniedziałek, 8 stycznia.

📢 Zmiany na lubuskich drogach. Obwodnica Strzelec to nie wszystko. GDDKiA planuje nowy rok Noworoczne podsumowania to także ocena miejskich i wojewódzkich zmian, które dokonywały się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Z tych, którymi podzieliła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z pewnością cieszą się lubuscy, choć nie tylko, kierowcy. A więc co zmieniło się na drogach w województwie lubuskim?

📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka. 📢 Zderzenie pociągów. Trzy osoby nie żyją, a 28 zostało rannych Policja poinformowała, że w piątkowy poranek w Indonezji na wyspie Jawa w zderzeniu dwóch pociągów zginęły trzy osoby, a co najmniej 28 zostało rannych. Trwa akcja ratownicza.

📢 13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze. Będzie żywa szopka i wspólne śpiewanie kolęd Lubuski Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Zielonej Góry w sobotę, 6 stycznia, już po raz 13. Radna Eleonora Szymkowiak wraz ze współtworzącymi to wydarzenie zaprosiła zielonogórzan i mieszkańców regionu na specjalnej konferencji prasowej pod choinką do wspólnego świętowania i śpiewania kolęd. 📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich. 📢 Potrącenie na przystanku w Gorzowie. „Nie trzeba było długo czekać” W trzecim dniu po uruchomieniu przystanku tramwajowego przy Plastyku w Gorzowie doszło do pierwszego potrącenia pasażera wysiadającego z tramwaju.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Aktywność Lubuszan w tej kwestii jest bezprecedensowa. Wybierają się na protest swoimi samochodami Lubuscy politycy PiS zorganizowali w Gorzowie konferencję prasową na temat sytuacji w mediach publicznych. Mówili też o przygotowaniach do mającej się odbyć 11 stycznia w Warszawie, manifestacji w tej sprawie. 📢 Zmiany w Zastalu Zielona Góra. Odchodzi Geoffrey Groselle Geoffrey Groselle, amerykański koszykarz z polskim paszportem, tuż po me meczu Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra z Legią Warszawa, zapowiedział: - To było prawdopodobnie moje ostatnie spotkanie w Zastalu

📢 Darmowa komunikacja miejska w Żarach. Wiadomo, kiedy będzie można pojechać autobusem za darmo Darmowa komunikacja miejska w Żarach obowiązuje przez dwa dni każdego miesiąca przez cały rok. Kiedy będzie można jeździć bez biletów?

📢 Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy? Ogromne złoża rud srebra i miedzi, odkryte na granicy gmin wiejskich Żary i Żagań rozpalają wyobraźnię. Są również w okolicach Nowej Soli. Według geologów udokumentowane zasoby miedzi i srebra w naszym rejonie wynoszą ponad 200 mln ton rudy! W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Na razie jednak nie słychać o możliwości powstania kopalni. Rejon Nowej Soli chcą eksploatować Kanadyjczycy.

📢 Nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich. Paczki znaleziono w Gorzowie Lubuscy funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad sto paczek z nielegalnym tytoniem w Gorzowie. Zostały one przejęte w jednym z punktów nadawania przesyłek. Towar bez polskich znaków akcyzy miał trafić do odbiorców z całego kraju. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Ponad 13 proc. noworodków w Gorzowie to obcokrajowcy W Gorzowie rodzi się coraz więcej dzieci obcokrajowców. Choć liczba samych urodzeń spada, to liczba noworodków zagranicznych rodziców rośnie. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Zapadła się „poduszka berlińska” w Gorzowie. Kiedy będzie naprawa? Z zamontowanych na ul. Armii Polskiej w Gorzowie progów zwalniających „uszło powietrze”. Miasto już zleciło ich naprawę. Odbędzie się ona, gdy tylko pogoda na to pozwoli.

📢 Oto najpopularniejsze imiona noworodków w Gorzowie Aleksandra i Aleksander to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Gorzowie w zeszłym roku. W gorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono przez minionych dwanaście miesięcy 1343 aktów urodzeń. 📢 Oblodzenia dróg i silny wiatr w Lubuskiem. Uwaga na niebezpieczną pogodę! Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem, które może występować w części województwa lubuskiego. Szczególną uwagę powinni zachować piesi i kierowcy, bo na drogach i chodnikach może być ślisko. Na tym jednak nie koniec niebezpiecznej pogody. Wydano również alert dotyczącego silnego wiatru. 📢 Pojawiła się lista Epsteina. Blady strach padł na wiele znanych osobistości Politycy i wszelkiej maści celebryci byli pewni, że po tajemniczej śmierci amerykańskiego miliardera będą spać spokojnie. Ale pojawiła się lista Jeffreya Epsteina, który organizował osobistościom seksualne orgie i na wielu padł blady strach.

📢 Nowe zasady urlopów w 2024 roku. Będzie więcej dni wolnych od pracy w 2024 roku? Zmiany w kodeksie pracy 4.01.2024 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Lubuskie pałace, dworki i stare wille na sprzedaż. Aby w nich zamieszkać, trzeba mieć miliony Stare wille, dworki i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć niektóre z nich wymagają remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 500 tys. zł.

📢 Dom na sprzedaż w Żarach i okolicy. Sprawdzamy najtańsze oferty z regionu Sprawdzamy najnowsze oferty najtańszych domów na sprzedaż w Żarach i okolicy. Ceny zaczynają się od 225 tys. złotych.

📢 Wypadek w Kostrzynie nad Odrą Zderzyły się dwie osobówki | ZDJĘCIA Do bardzo groźnego zdarzenia doszło w Kostrzynie nad Odrą. Na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego z Piastowską zderzyły się dwie osobówki. W momencie wypadku nie działała sygnalizacja świetlna. 📢 Woda wyżera połysk z wanny, a kolorem przypomina whisky. Co się dzieje z wodą z wodociągu w gminie pod Zieloną Górą? – Bardzo proszę o interwencję, bo jeśli wyżera połysk z mojej wanny to, co z naszym organizmem? – zaapelowała pani Grażyna z Nietkowa. Okazało się, że po pożarze odpadów niebezpiecznych w Przylepie, sanepid zbadał wodę z wodociągu w Nietkowie w ramach monitoringu ujęć wody. Ponowne badanie wykazało zbyt małą poprawę. 📢 Zabójstwo kobiety w Brójcach. Podejrzany zatrzymany i z zarzutem. Ma 19 lat. Co ustalono? Zbierany przez policjantów dochodzeniowo - śledczych materiał dowodowy w sprawie zabójstwa kobiety w Brójcach, pozwolił na ustalenie, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie młodego mężczyzny. Wiemy już, że w sprawę zaangażowano ekspertów z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu, a śledczy mają mocne dowody w tej sprawie. Zatrzymany ma jedynie 19 lat...

📢 W Żarach wyrzucają śmieci przy drodze. Lodówka, telewizor, maszyna do mielenia mięsa, 700 metrów od PSZOK, gdzie można zostawić to za darmo Lodówka, telewizor czy maszynka do mielenia mięsa. Takie odpady ktoś zostawił w Żarach na poboczu drogi przy ul. Brata Alberta. Dosłownie kilkaset metrów od PSZOK, gdzie można je zostawić za darmo!

📢 Plac przy "tramwaju" w Krośnie Odrzańskim odnowiony. Jest już dostępny dla mieszkańców. Coś jeszcze się tam zmieni? Nowa nawierzchnia, nasadzenia, liczne ławki, do tego fontanna i napis "Krosno Odrzańskie" w centrum placu przy ulicy Poznańskiej. Tak wygląda zrewitalizowany plac przy tzw. "tramwaju", który jest już dostępny dla mieszkańców. Pytamy w krośnieńskim urzędzie czy coś jeszcze w tym miejscu ulegnie zmianie. 📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Otwarcie lada dzień! Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, które specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i rehabilitacji będzie miało całkiem nowy pawilon. Otwarcie już 8 stycznia. -To będzie ważny dzień w lubuskiej ochronie zdrowia - mówił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga. 📢 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów z regionu polecają pacjenci. Oto TOP 17! Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu! 📢 Wypadek pod Międzyrzeczem. Samochód wypadł z drogi Do wypadku doszło na drodze powiatowej między Międzyrzeczem, a Goruńskiem.

📢 Skarby wsi woj. kujawsko-pomorskiego. Co skrywają te niewielkie, choć urokliwe miejscowości? W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. Co ciekawego skrywają? 📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Ruszają wizyty duszpasterskie. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie w Gorzowie? Tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia do naszych domów pukają duchowni. To czas wizyt duszpasterskich, w trakcie których księża mają okazję z każdym porozmawiać i pomodlić się. Jak będzie przebiegać tegoroczna kolęda? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie i okolicach. 📢 Podzielił leśników, teraz będzie nimi rządził. Czy sprzedadzą Lasy Państwowe? Funkcję dyrektora generalnego LP będzie mógł objąć po 9 stycznia, kiedy to sejmik śląski wyrazi zgodę lub sprzeciw wobec odwołania z funkcji dotychczasowego szefa tej instytucji, Józefa Kubica. Zarzuca mu się upolitycznienie instytucji. 📢 Śmierć na miejscu. Koszmarny wypadek na A2 przed Świeckiem. Osobówka wbiła się w naczepę Do tragicznego wypadku doszło w środę, 3 stycznia na autostradzie A2 między węzłami Rzepin i Świecko. Droga w kierunku granicy została zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

📢 Potrącona 18-latka w okolicach Krosna Odrzańskiego nie żyje We wtorek (2 stycznia) na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego doszło do tragicznego wypadku. Potrącona została 18-latka. Była w drodze do szpitala, ale z powodu rozległych obrażeń zmarła. 📢 13 aplikacji z wirusem, które pobrało ponad 320 tysięcy osób! Masz je na swoim telefonie? Zobacz, jakie aplikacje zagrażają smartfonom Co jakiś czas eksperci odkrywają niebezpieczne aplikacje, które udając zwykłe programy, potajemnie infekują urządzenia szkodliwym wirusem lub oprogramowaniem szpiegowskim. 13 nowych zagrożeń właśnie zostało wykrytych i istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogłeś paść jego ofiarą, gdyż apki zostały pobrane ponad 320 tysięcy razy. Zobacz, które niebezpieczne aplikacje należy wykasować ze swojego telefonu.

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w specjalnym dodatku do gazety i w galerii w naszym serwisie W poniedziałek, 22 stycznia do "Gazety Lubuskiej" dołączymy specjalny dodatek z okazji Dni Babci i Dziadka, w którym zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez naszych Czytelników. Ukażą się one także w wielkiej galerii w naszym serwisie internetowym. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. W dniu ukazania się dodatku rozpocznie się także głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Komu to będzie służyć? Brak żeglugi śródlądowej to zyski dla gospodarki... niemieckiej Wraz z powstaniem nowego rządu wrócił temat utworzenia Parku Narodowego Dolina Odry. Realizacja tego postulatu zahamuje inwestycje na rzece i będzie miała negatywne konsekwencje m.in. dla Lubuskiego.

📢 Ilu wiernych chodzi do kościoła w Lubuskiem? Oto najnowsze dane W kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przybywa wiernych, ale za to ubywa uczniów na lekcjach religii. Takie są najnowsze dane dotyczące religijności Lubuszan. 📢 Nie tylko Wiedeń ma swój tradycyjny koncert noworoczny! Filharmonia Zielonogórska także zaprosiła na wieczór z muzyką rodziny Straussów Dobrą tradycją Filharmonii Zielonogórskiej są już od lat muzyczne spotkania z twórczością rodziny Straussów, w ramach koncertów noworocznych. To, co pielęgnował Czesław Grabowski, kontynuuje z dużym sukcesem obecny dyrektor filharmonii - Rafał Kłoczko.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Ogromne złoża srebra i miedzi w Lubuskiem. Takiego bogactwa nikt się nie spodziewał! Wielkie złoża rudy miedzi i srebra znajdują się pod ziemią w rejonie trzech lubuskich wsi. Jeśli w przyszłości ruszy ich wydobycie, będzie to oznaczać ogromne bogactwo dla całego regionu! Czy to się ziści? Czy jest możliwość, że kopalnia srebra i miedzi ruszy?

📢 Grupa warowna „Ludendorff”, czyli mroczne budowle w środku lasu. Do dziś są ponurą pamiątką po ogromnych fortyfikacjach Potężne, żelbetowe ściany musiały zostać rozerwane z ogromną siłą. W masywnej, metalowej kopule, coś zrobiło dziury na wylot. Grupa warowna „Ludendorff” to miejsce, które warto odwiedzić. Znajduje się na północnym skraju Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia. 📢 Potężna powódź na północy Wielkiej Brytanii [ZDJĘCIA, WIDEO] Fatalna pogoda utrzymująca się na Wyspach Brytyjskich doprowadziła do licznych podtopień i rozległych powodzi na terenie Anglii, Szkocji i Walii. W Wielkiej Brytanii obowiązuje około 300 alertów i ostrzeżeń powodziowych, z czego aż 22 są najwyższego stopnia. Uszkodzonych zostało kilka tysięcy nieruchomości. Konieczna była ewakuacja ludności.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?