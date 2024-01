Prasówka 7.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Msze święte w telewizji i online. Niedziela, 7.01.2024. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach”?

Prasówka 7.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Msze święte w telewizji i online. Niedziela, 7.01.2024. Gdzie oglądać msze święte? Godziny i informacje o transmisjach Gdzie oglądać msze święte w niedziela 7.01.2024? O której godzinie zaczyna się transmisja? W naszym artykule znajdziesz wszystkie potrzebne linki i informacje o nabożeństwach online na YouTube. Nie zawsze jest możliwość wzięcia udziału we mszy w kościele. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest wybór transmisji online. W tym artykule znajdziesz zawsze aktualne informacje o nabożeństwach online.

📢 Kolejki NFZ na badania genetyczne w woj. lubuskim. Stan na 7.01.2024 Jakie są kolejki NFZ na badania genetyczne w województwie lubuskim? Czasami termin wykonania danego świadczenia może być odległy. Warto wiedzieć, w jakich miejscach kolejka będzie krótsza. Sprawdź, gdzie na 7.01.2024 znajdziesz termin na badania genetyczne. Dzięki temu dowiesz się, gdzie w województwie lubuskim czas oczekiwania na badania genetyczne na NFZ będzie najkrótszy.

📢 Kolejki NFZ lubuskie: terminy leczenia i czas oczekiwania do lekarzy na 6.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, gdzie najkrócej czeka się do lekarza w lubuskim? Mamy takie informacje. Zbyt długie oczekiwanie może być groźne dla zdrowia. Czasem wystarczy sprawdzić, gdzie są wolne terminy, zamiast czekać w nieskończoność. Gdy twoja przychodnia w lubuskim ma bardzo długie terminy oczekiwania, przekonaj się, czy nie warto zgłosić się do innej placówki. Oto stan aktualny na 6.01.2024. Przekonaj się, gdzie najkrócej czeka się na wizytę u lekarza na NFZ.

Prasówka 7.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie? Zobaczcie!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Pistacje mają świetny wpływ na zdrowie! To jedne z najzdrowszych orzechów. Kto powinien jeść pistacje? Po pistacje powinien sięgać każdy - te niewielkie zielone orzechy są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Dlaczego warto jeść pistacje? Kto w szczególności powinien po nie sięgać? Koniecznie sprawdź i przekonaj się, ile dobrego dla twojego zdrowia mogą zrobić te orzechy!

📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe. 📢 Kibice ponieśli AZS AJP Gorzów do kolejnej wygranej! Tak dopingowali koszykarki W sobotnie popołudnie 6 stycznia PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów pokonała Energę Polski Cukier Toruń 88:63. Koszykarki były dopingowane przez 2400 widzów. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 06.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 06.01.2024 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 06.01.2024 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 06.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Zespół z Torunia próbował tylko straszyć w Arenie Gorzów. A na koniec był pogrom Koszykarki z Gorzowa wygrały piąty mecz z rzędu w Orlen Basket Lidze Kobiet. W Arenie Gorzów pokonały (88:63) Energę Polski Cukier Toruń.

📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Fitkau-Perepeczko ZDJĘCIA. W tym roku skończyła 81 lat. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości 6.01.2024 Zobacz jak wyglądała w młodości Agnieszka Fitkau-Perepeczko... Piękna!

📢 13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze Trzej królowie przybyli w sobotę do Zielonej Góry, by wspólnie z mieszkańcami świętować narodzenie Jezusa Chrystusa. Na pamiątkę wędrówki do Betlejem trzech mędrców: Melchiora, Kaspra i Baltazara odbył się już po raz 13. Lubuski Orszak Trzech Króli. Jak co roku mieszkańcy chętnie wzięli w nim udział, bo jak mówią, wspólne świętowanie ma sens. 📢 Orszak Trzech Króli w Żarach. Już po raz dziewiąty, wierni szli ulicami miasta 6 stycznia, w święto Objawienia Pańskiego Tłum wiernych przeszedł ulicami Żar w Orszaku Trzech Króli. W mieście to już tradycja, orszak zorganizowano po raz dziewiąty. 📢 Kacper, Melchior i Baltazar w koronach na orszaku Trzech Króli w Żaganiu! To była piękna parada! Orszak Trzech Króli, wiedziony przez Gwiazdę Betlejemską, przeszedł ulicami Żagania. Królowie przeszli z placu Klasztornego na pałacowy dziedziniec, robiąc przystanki przy ul. warszawskiej oraz pod magistratem na pl. Słowiańskim. Mile widziane były odpowiednie stroje, a przynajmniej korony.

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Koziorożców. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Wielki horoskop na 2024 rok dla Koziorożców już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Koziorożców?

📢 Tysiące ludzi na Orszaku Trzech Króli w Gorzowie W sobotę 6 stycznia w Gorzowie odbył się jubileuszowy X Orszak Trzech Króli. Mieszkańców nie zniechęciła nawet minusowa temperatura. Wraz z Kacprem, Melchiorem i Baltazarem do Gorzowskiego Betlejem szły tysiące ludzi. 📢 Bliscy nie mogli skontaktować się z seniorką z Kostrzyna nad Odrą. Na miejsce wezwano służby Do zdarzenia doszło w sobotnie (6 stycznia 2024) popołudnie. Około godziny 13.00 na Osiedlu Mieszka I pojawili się strażacy, medycy oraz policji. Zostali wezwani na miejsce przez bliskich mieszkających na osiedlu seniorki.

📢 Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! Pierwsze wyłączenia w poniedziałek 8.01.2024. Na liście jest wiele adresów! W styczniu 2024 roku dojdzie do wielu wyłączeń prądu w naszym regionie. Na liście są miejscowości z północy i południa regionu. Bez prądu będą w najbliższych dniach tysiące Lubuszan! 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Czy Słubice utoną w śmiechach? Rewolucja zaczyna się w Drzecinie Mieszkańcy Drzecina koło Słubic nie chcą składowiska odpadów pod swoimi oknami. – My po prostu walczymy o naszą piękną miejscowość, bo chcą ją zdegradować i całkowicie zaśmiecić – mówi Janusz Ćwikliński, mieszkaniec wioski.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Zobacz, co wypisują Podobno za jakiś czas ma zniknąć obowiązek odrabiania prac domowych. W planach nie ma jednak z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Pomaganie daje wiele radości, czyli spotkanie stowarzyszenia Ludzie dla Ludzi. Mecenat Złotego Serca Umiejętność dzielenia się z innymi jest w życiu bardzo ważna. Wiedzą o tym działający w Stowarzyszeniu "Ludzie dla Ludzi" Mecenat Złotego Serca, które prowadzi radna Eleonora Szymkowiak. W środę na konferencji prasowej podsumowali miniony rok.

📢 Cztery placówki mają jeden pomysł do Budżetu Obywatelskiego Zielonej Góry. Ich inicjatywa ma ułatwić rehabilitację dzieciom i młodzieży W środę, 3 stycznia odbyła się konferencja, której inicjatorami byli przedstawiciele czterech placówek działających na rzecz dzieci i rodzin - Dom Samotnej Matki, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Filia Miejskiego Żłobka nr 1 oraz Polski Związek Głuchych - Oddział Lubuski. Spotkanie miało na celu rozmowę i przybliżenie wspólnego pomysłu, który został zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Miasta Zielona Góra.

📢 Świeża porcja lubuskich ofert kulturalnych. Orszaki Trzech Króli, Niemen, German i Grechuta w teatrach, koncerty karnawałowe, kolędowanie I mamy nowy rok, jesteśmy o rok młodsi (tej wersji się trzymajmy) i mamy sporo planów oraz postanowień. Niech jednym z nich będzie to, że przeznaczycie Państwo więcej czasu na uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. My będziemy dyskretnie, lecz systematycznie dostarczać Wam coraz to nowej porcji ofert. Niech ten rok będzie mocno kulturalny!

📢 Transferowy hit Lechii Zielona Góra! Drużynę wzmocni Rafał Figiel Lechia Zielona Góra ogłosiła pierwszy transfer w zimowym okienku. Pierwszy, ale jednocześnie jakże głośny! Kontrakt z zielonogórskim zespołem podpisał Rafał Figiel. 📢 Zmiana na stanowisku komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Straż pożarna w Zielonej Górze ma nowego szefa. Ze służbą pożegnał się dotychczasowy komendant miejski st. bryg. Piotr Jankowiecki, który strażacki mundur nosił przez 30 lat.

📢 Gorzów. W ten weekend utrudnienia oraz dodatkowe kursy autobusów i tramwajów W czasie sobotniego Orszaku Trzech Króli w Gorzowie będą utrudnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów. A na dwa weekendowe mecze w Arenie Gorzów zostaną podstawione dodatkowe autobusy. 📢 Przystanek na cztery dni. Od 6 stycznia tramwaj nie zatrzyma się przy Plastyku w Gorzowie Niespełna dobę po potrąceniu przez samochód nastolatki, która wysiadała z tramwaju, miasto zawiesza częściowo przystanek „Plac Staromiejski” przy ul. Warszawskiej. 📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

📢 Na drogach będzie bardzo ślisko! Jest pogodowe ostrzeżenie dla Lubuskiego W piątek, 5 stycznia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat z ostrzeżeniem dla województwa lubuskiego. Na drogach i chodnikach może pojawić się warstwa lodu.

📢 Koszykarki AZS AJP znów zagrają w Arenie Gorzów W sobotę, 6 stycznia drużyna PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów podejmie ekipę Energa Polski Cukier Toruń. Początek pojedynku w Arenie Gorzów. 📢 Decydowały minuty. Mężczyzna mógł zginąć w nurcie Warty w Gorzowie O dużym szczęściu może mówić mężczyzna, który w piątek, 5 stycznia znalazł się w lodowatej rzece w Gorzowie. Został uratowany dzięki błyskawicznej reakcji służb. Niewiele brakowało, a mógł zginąć z powodu wychłodzenia organizmu. 📢 Stypendia dla studentów kierunków medycznych. Do tej pory województwo wydało na nie 10 mln zł Brakuje nam lekarzy, pielęgniarek. To dlatego od siedmiu już lat samorząd województwa lubuskiego wspiera stypendiami studentów kierunków medycznych. W ramach umowy po studiach zasilą oni kadry lubuskich szpitali.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 06.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Brutalny atak w gminie Gubin. Pobili mężczyznę i ukradli mu auto. Zostali zatrzymani Trzej mężczyźni podejrzani o brutalne pobicie i kradzież samochodu marki Rover zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

📢 78 tys. zł kary dla Łukasza Mejzy za nielegalne rozwieszenie plakatów wyborczych w Zielonej Górze Słoną karę musi zapłacić poseł PiS Łukasza Mejza za nielegalne wywieszenie plakatów wyborczych w Zielonej Górze. - Zakończyło się postępowanie w tej sprawie i decyzja jest ostateczna. Rozpoczyna się egzekucja administracyjna – poinformował prezydent miasta Janusz Kubicki. 📢 Szalone skrzypce, muzyka od święta oraz edukacja dzieci i młodzieży w Filharmonii Gorzowskiej. Bardzo bogaty początek roku w tej placówce Bardzo ciekawie zapowiada się weekend i nadchodzący tydzień na filharmonicznej scenie. W Zielonej Górze, po maratonie koncertowym na przełomie roku, muzycy mają wolne, zaś w Filharmonii Gorzowskiej zabrzmi muzyka świata oraz „muzyka od święta”.

📢 Jak wygląda kolęda w parafiach w Nowej Soli? Nie wszędzie potrzebne jest zaproszenie Chcemy zapukać każdego domu w naszej parafii z Bożym błogosławieństwem i dobrym słowem duszpasterskim - zapewniają bracia kapucyni z Nowej Soli. W nowosolskich parafiach trwa kolęda. Wizyty odbywają się w czwartek i piątek, kolejne ruszą w poniedziałek, 8 stycznia.

📢 Zmiany na lubuskich drogach. Obwodnica Strzelec to nie wszystko. GDDKiA planuje nowy rok Noworoczne podsumowania to także ocena miejskich i wojewódzkich zmian, które dokonywały się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Z tych, którymi podzieliła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z pewnością cieszą się lubuscy, choć nie tylko, kierowcy. A więc co zmieniło się na drogach w województwie lubuskim? 📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka. 📢 Zderzenie pociągów. Trzy osoby nie żyją, a 28 zostało rannych Policja poinformowała, że w piątkowy poranek w Indonezji na wyspie Jawa w zderzeniu dwóch pociągów zginęły trzy osoby, a co najmniej 28 zostało rannych. Trwa akcja ratownicza.

📢 13. Lubuski Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze. Będzie żywa szopka i wspólne śpiewanie kolęd Lubuski Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Zielonej Góry w sobotę, 6 stycznia, już po raz 13. Radna Eleonora Szymkowiak wraz ze współtworzącymi to wydarzenie zaprosiła zielonogórzan i mieszkańców regionu na specjalnej konferencji prasowej pod choinką do wspólnego świętowania i śpiewania kolęd.

📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich. 📢 Potrącenie na przystanku w Gorzowie. „Nie trzeba było długo czekać” W trzecim dniu po uruchomieniu przystanku tramwajowego przy Plastyku w Gorzowie doszło do pierwszego potrącenia pasażera wysiadającego z tramwaju.

📢 Aktywność Lubuszan w tej kwestii jest bezprecedensowa. Wybierają się na protest swoimi samochodami Lubuscy politycy PiS zorganizowali w Gorzowie konferencję prasową na temat sytuacji w mediach publicznych. Mówili też o przygotowaniach do mającej się odbyć 11 stycznia w Warszawie, manifestacji w tej sprawie. 📢 Zmiany w Zastalu Zielona Góra. Odchodzi Geoffrey Groselle Geoffrey Groselle, amerykański koszykarz z polskim paszportem, tuż po me meczu Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra z Legią Warszawa, zapowiedział: - To było prawdopodobnie moje ostatnie spotkanie w Zastalu 📢 Jedność na pokaz, czyli miejsce wojewody Cebuli w polityce PO. Czy marszałek Jabłoński zdominuje województwo? Ten polityczny teatr ma być użyteczny w kwietniowej kampanii wyborczej, gdzie politycy PO będą przekonywać, że tylko głosowanie na ich partię, zagwarantuje taki stan rzeczy na przyszłość.

📢 Darmowa komunikacja miejska w Żarach. Wiadomo, kiedy będzie można pojechać autobusem za darmo Darmowa komunikacja miejska w Żarach obowiązuje przez dwa dni każdego miesiąca przez cały rok. Kiedy będzie można jeździć bez biletów? 📢 Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy? Ogromne złoża rud srebra i miedzi, odkryte na granicy gmin wiejskich Żary i Żagań rozpalają wyobraźnię. Są również w okolicach Nowej Soli. Według geologów udokumentowane zasoby miedzi i srebra w naszym rejonie wynoszą ponad 200 mln ton rudy! W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Na razie jednak nie słychać o możliwości powstania kopalni. Rejon Nowej Soli chcą eksploatować Kanadyjczycy.

📢 Nielegalny tytoń w przesyłkach kurierskich. Paczki znaleziono w Gorzowie Lubuscy funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad sto paczek z nielegalnym tytoniem w Gorzowie. Zostały one przejęte w jednym z punktów nadawania przesyłek. Towar bez polskich znaków akcyzy miał trafić do odbiorców z całego kraju. 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Zapadła się „poduszka berlińska” w Gorzowie. Kiedy będzie naprawa? Z zamontowanych na ul. Armii Polskiej w Gorzowie progów zwalniających „uszło powietrze”. Miasto już zleciło ich naprawę. Odbędzie się ona, gdy tylko pogoda na to pozwoli. 📢 Oto najpopularniejsze imiona noworodków w Gorzowie Aleksandra i Aleksander to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Gorzowie w zeszłym roku. W gorzowskim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono przez minionych dwanaście miesięcy 1343 aktów urodzeń.

📢 Tragiczny początek roku w Lubuskiem. Śmierć zbiera żniwo na drogach regionu Od początku stycznia na drogach województwa lubuskiego doszło do kilku tragicznych w skutkach wypadków, w których ludzie stracili życie. Praktycznie nie było dnia bez takich zdarzeń. W ciągu zaledwie trzech dni zginęły cztery osoby. 📢 Lubuskie pałace, dworki i stare wille na sprzedaż. Aby w nich zamieszkać, trzeba mieć miliony Stare wille, dworki i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć niektóre z nich wymagają remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 500 tys. zł.

📢 Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Otwarcie lada dzień! Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, które specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i rehabilitacji będzie miało całkiem nowy pawilon. Otwarcie już 8 stycznia. -To będzie ważny dzień w lubuskiej ochronie zdrowia - mówił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga. 📢 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów z regionu polecają pacjenci. Oto TOP 17! Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu! 📢 Skarby wsi woj. kujawsko-pomorskiego. Co skrywają te niewielkie, choć urokliwe miejscowości? W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. Co ciekawego skrywają?

📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli. 📢 Ruszają wizyty duszpasterskie. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie w Gorzowie? Tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia do naszych domów pukają duchowni. To czas wizyt duszpasterskich, w trakcie których księża mają okazję z każdym porozmawiać i pomodlić się. Jak będzie przebiegać tegoroczna kolęda? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie i okolicach.

📢 Jak psy ze schroniska przetrwały Sylwestra? Pytamy jak sobie radzić ze zwierzętami, gdy inni strzelają fajerwerkami Sylwester za nami. Podczas żegnania starego roku i witania nowego nieodłącznym elementem są fajerwerki. Huki spowodowane petardami źle oddziałują na większość zwierząt. Zapytaliśmy w jednym z lubuskich schronisk dla psów, jak zwierzęta przetrwały noc i co można zrobić na przyszłość, aby złagodzić im przejście tego okresu. 📢 Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze wystawiła nieruchomości na sprzedaż. Co i za ile można kupić? Agencja Mienia Wojskowego w Zielonej Górze sprzedaje trzy nieruchomości w województwie lubuskim. Warto sprawdzić te oferty, bo ich ceny są atrakcyjne.

📢 Komu to będzie służyć? Brak żeglugi śródlądowej to zyski dla gospodarki... niemieckiej Wraz z powstaniem nowego rządu wrócił temat utworzenia Parku Narodowego Dolina Odry. Realizacja tego postulatu zahamuje inwestycje na rzece i będzie miała negatywne konsekwencje m.in. dla Lubuskiego.

📢 W Nowy Rok w Zielonej Górze aptekarze będą mieć wolne. Podobnie w Święto Trzech Króli. Zmieniają się przepisy | WIDEO Wraz z ostatnim dniem grudnia kończy się lista aptek dyżurujących w nocy i święta w Zielonej Górze. Warto wcześniej zaopatrzyć się w leki przeciwbólowe, czy przeciwgorączkowe, bo najbliższe czynne apteki w święto i nocą będą w Sulechowie i Nowej Soli. 📢 Orszak Trzech Króli w Zielonej Górze. Wielbłądy, anioły i inne osobliwości. Którędy przejdzie i kogo zobaczymy? Kolejny raz ulicami Zielonej Góry przejdzie kolorowy Lubuski Orszak Trzech Króli. Wydarzenie od lat cieszy mieszkańców przyciągając na deptak całe rodziny. Trzej królowie, anioły, diabły i wielbłądy, co zobaczymy w tym roku?

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Tak kibicowaliście koszykarkom w Arenie Gorzów! Tysiące ludzi na pierwszym meczu Około 4 tys. widzów zobaczyło pierwszy mecz w Arenie Gorzów. I pewnie wielu z nich będzie przychodziło tu częściej. Atmosfera na trybunach rozkręcała się z każdą minutą tak, że fani ponieśli gorzowskie koszykarki do zwycięstwa. 📢 Mistrz świata w dysku wyprowadził się na Dominikanę. Tak mieszka Piotr Małachowski na Karaibach Piotr Małachowski to mistrz świata i dwukrotny medalista igrzysk olimpijski w rzucie dyskiem. W tym roku lekkoatleta przeszedł na emeryturę i zamieszkał z rodziną na Karaibach. Tak Piotr Małachowski mieszka na Dominikanie - zobaczcie zdjęcia z jego domu i tropikalnego raju. 📢 Trzech Króli już w piątek. C+M+B czy K+M+B? Do czego kreda? Co zrobić z kadzidłem? Objawienie Pańskie, zwane popularnie świętem Trzech Króli (6 stycznia), należy do najważniejszych obchodów świątecznych w ciągu roku liturgicznego. W kościołach błogosławi się wodę, kredę i kadzidło. Ulicami Gorzowa Wlkp., Zielonej Góry, Głogowa i wielu innych miejscowości, pod hasłem "Niech prowadzi nas gwiazda", przejdą również Orszaki Trzech Króli.

📢 Grupa warowna „Ludendorff”, czyli mroczne budowle w środku lasu. Do dziś są ponurą pamiątką po ogromnych fortyfikacjach Potężne, żelbetowe ściany musiały zostać rozerwane z ogromną siłą. W masywnej, metalowej kopule, coś zrobiło dziury na wylot. Grupa warowna „Ludendorff” to miejsce, które warto odwiedzić. Znajduje się na północnym skraju Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia. 📢 Potężna powódź na północy Wielkiej Brytanii [ZDJĘCIA, WIDEO] Fatalna pogoda utrzymująca się na Wyspach Brytyjskich doprowadziła do licznych podtopień i rozległych powodzi na terenie Anglii, Szkocji i Walii. W Wielkiej Brytanii obowiązuje około 300 alertów i ostrzeżeń powodziowych, z czego aż 22 są najwyższego stopnia. Uszkodzonych zostało kilka tysięcy nieruchomości. Konieczna była ewakuacja ludności.

