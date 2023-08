Prasówka 7.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sosnowiec: zaginęła 11-letnia Wiktoria Kasperczyk. Policja uruchomiła Child Alert. Dziewczynka wyszła wyrzucić śmieci i zniknęła”?

Prasówka 7.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sosnowiec: zaginęła 11-letnia Wiktoria Kasperczyk. Policja uruchomiła Child Alert. Dziewczynka wyszła wyrzucić śmieci i zniknęła W Sosnowcu w sobotni wieczór 5 sierpnia 2023 roku w tajemniczych okolicznościach zaginęła 12-letnia Wiktoria Kasperczyk. Dziewczynka wyszła z domu wyrzucić śmieci i ślad po niej zaginął. Jej telefon jest nieaktywny. Policja uruchomiła Child Alert. Wiesz cokolwiek o losie dziecka, widziałeś je? Skontaktuj się z policją.

📢 W taki sposób najszybciej schudniesz jedząc jogurt naturalny. Tak jedzenie jogurtu prowadzi do utraty kilogramów Jogurt naturalny jest prawdziwą skarbnicą białka i probiotyków. Ma również bardzo szerokie zastosowanie w kuchni. Dietetycy są zgodni, że jogurt naturalny powinno się wprowadzić do diety odchudzającej. Co daje jedzenie jogurtu naturalnego? W jaki sposób można schudnąć od jogurtu naturalnego? Jak jogurt naturalny prowadzi do utraty kilogramów? Sprawdź w artykule.

📢 Tak mieszkają Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z "Królowych życia" w TTV. Zobaczcie zdjęcia [7.08.2023] Izabela Macudzińska-Borowiak z Poznania to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Razem z mężem Patrykiem Borowiakiem prowadzą firmę odzieżową. Dzięki udziałowi w programie zyskali ogromną popularność i sympatię. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją i Izabela Macudzińska-Borowiak i Patryk Borowiak!

Prasówka 7.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Przybyło ofert pracy w Nowej Soli. Gdzie można starać się o zatrudnienie? Ile można tam zarobić? Na początku sierpnia jest więcej dostępnych ofert pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli. Zobacz, kogo potrzebują zatrudnić pracodawcy w powiecie nowosolskim. Jest ponad sto wolnych miejsc. 📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 06.08.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Michael Douglas zamieszkał w Gorzowie. Będzie jeździł w Stali Gorzów Gdy się urodziłem, pielęgniarki pokochały mnie za to, jak się nazywam – mówi nam nowy zawodnik Stali Gorzów. To 19-letni… Michael Douglas West z Australii. 📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Niesamowite! 33 tysiące złotych za monetę z PRL-u! Które z nich są najcenniejsze? Sprawdź swoje klasery! Padł kolejny rekord aukcji monety z PRL. 10 groszy z 1973 roku zostało sprzedane za 33 tysiące złotych. Szczęśliwy sprzedawca znalazł ją w klaserze swojego przodka.

📢 Carina, dawny zakład obuwniczy w Gubinie na archiwalnym filmie z Polskiej Kroniki Filmowej. Ten film i zdjęcia mają 40 lat! Zakład obuwniczy Carina w Gubinie był jednym z największych zakładów w naszym regionie kilkadziesiąt lat temu. Bardzo możliwe, że pracowali tam nasi rodzice lub dziadkowie. Miłośnicy historii Gubina znaleźli prawdziwą perełkę - film z 1983 roku o zakładzie Carina. Dokładniej urywki filmu z Polskiej Kroniki Filmowej.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 06.08.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń.

📢 Czy grozi nam powódź? "Stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone" W związku z ulewnymi deszczami w całej Polsce odbyłem w niedzielę rano rozmowy z wojewodami z Polski południowej; stany ostrzegawcze rzek zostały przekroczone szczególnie na południowym zachodzie kraju, służby monitorują sytuację - przekazał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

📢 7600 zł podwójnej emerytury dla wdowy lub wdowca. Tak dostaniesz dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Projekt ustawy już w Sejmie Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? Chodzi o kwotę nawet 7600 zł. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 6.08.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie. 6.08.2023

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wzięli ślub. Wesele na zamku w Niepołomicach. ZDJĘCIA Ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości" odbył się 5 sierpnia na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Na przyjęciu weselnym bawiło się około 70 osób. 📢 Deszcz podmył ulicę w Gorzowie. Autobusy jeżdżą objazdem W okolicach IV LO w Gorzowie padający przez kilkanaście godzin deszcz uszkodził nawierzchnię ul. Kosynierów Gdyńskich. W związku z tym autobusy komunikacji miejskiej są skierowane na objazdy. 📢 Porażka Lechii Zielona Góra na inaugurację sezonu. MKS Kluczbork zadał cios w 90 minucie W poprzednim sezonie Lechia Zielona Góra dwa razy bezbramkowo zremisowała z MKS-em Kluczbork. W meczu inauguracyjnej kolejki nowej kampanii III ligi było niezwykle blisko powtórzenia tego wyniku. Z trzech punktów cieszył się jednak zespół z województwa opolskiego, który strzelił jedynego gola w końcówce drugiej połowy.

📢 Ostrzeżenie przed ulewnym deszczem w Lubuskiem. Wzrost stanu wód w rzekach, możliwe podtopienia. Wysłano alerty RCB W sobotni poranek, 5 sierpnia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnymi deszczami na terenie całego regionu. Lokalnie mogą wystąpić również burze i podtopienia. Fatalna pogoda związana z ulewami ma się utrzymać do poniedziałku, 7 sierpnia. 📢 Ulewne deszcze we Wrocławiu. Gdzie teraz jest burza? Centrum niżu Zacharias znajduje się nad Dolnym Śląskiem! Jeszcze długo będzie padać! Niż Zacharias, który powoduje umiarkowanie, a okresami intensywne opady deszczu, przechodzi nad Dolnym Śląskiem. Synoptycy spodziewają się, że do popołudnia będzie padać. Wrocławscy strażacy potwierdzają, że przyjęli kilka zgłoszeń o wodzie w piwnicach, jednak na ten moment sytuacja jest spokojna. Mimo to pojawiły się kolejne ostrzeżenia IMGW, a mieszkańcy dostali alerty RCB.

📢 Rodzinny dom Zenka Martyniuka. Tu się urodził i uwielbia wracać. Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk nigdy nie ukrywał skąd pochodzi, wręcz przeciwnie - szczycił się tym. Król disco polo postanowił przyjść na świat w chwili, gdy jego mama właśnie kopała kartofle. Nie było czasu na szpital. Zobaczcie, gdzie urodził się Zenek Martyniuk, jak wygląda jego rodzinny dom, a w jakim mieszka dziś. 📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! LISTA 06.08.2023 Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Lubuszanka na Sycylii. Z teatru trafiła na rynek nieruchomości. Jej życie we Włoszech jest piękne, ale czasem bywa też dramatyczne Jak Polce z lubuskiego mieszka się na Sycylii? Jej włoskie życie to hałas, jedzenie, dbanie o relacje. Pachnące, soczyste pomidory i pyszne rogaliki, ale też dużo pracy i tęsknota za bliskimi. Niestety, zdarzają się też dramaty. Po naszej rozmowie z Magdą, dom jej klientów spłonął w tragicznym pożarze. 📢 Ile się trzeźwieje po 4 piwach? A ile po winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? Wakacje to czas ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi. Spotkaniom często towarzyszy spożywanie alkoholu. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Oto jak mieszka Dawid Kwiatkowski! Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. Jak wygląda dom jurora z The Voice Kids? ZDJĘCIA Dawid Kwiatkowski to jeden z jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. Jak wygląda jego życie i dom? ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Paznokcie na lato 2023 wzory i inspiracje. Pastelowe, neonowe, ombre, french - zobacz pomysły na letni i kolorowy manicure 6.08.2023 Szukasz pomysłu na letni i kolorowy manicure? Przygotowaliśmy TOP 25 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe idealnych na słoneczne dni. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 6.08.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 05.08.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Afera WORD. Ofiara pisze do Tuska: dlaczego dzieli pan kobiety na lepsze i gorsze? Mocny głos Magdaleny Szypiórkowskiej, domniemanej ofiary afery "praca za seks", która napisała list otwarty do lidera Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. 📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Zmarł Ziemowit Patek. Nauczyciel, trener i WOPR-owiec z Gubina. Przegrał walkę z nowotworem Kilka miesięcy temu informowaliśmy o zbiórce pieniędzy na leczenie Ziemowita Patka z Gubina - nauczyciela, trenera i WOPR-owca. Walczył z nowotworem mózgu - glejakiem wielopostaciowym. Dziś dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 📢 Deszcz? Jaki deszcz? Przepiękny korowód przeszedł ulicami Sławy. Do niedzieli trwa Lato Bez Granic! Aby ten korowód mógł przejść przez Sławę na dwie godziny trzeba było wstrzymać ruch na głównych ulicach miasta. Przed dwie godziny zamknięte były ul. Obrońców Pokoju, Waryńskiego, Odrodzonego Wojska Polskiego i Ogrodowa. Liczni uczestnicy korowodu zrobili ogromne wrażenie na gościach Dni Sławy i mieszkańcach, którzy obserwowali przemarsz.

📢 Nowy wóz strażacki dla OSP Kaława. "Pojazd dużo pomoże nam jakościowo. Zagwarantuje pewność dojazdu na miejsce zdarzenia" Strażacy ochotnicy z OSP Kaława dostaną nowy wóz bojowy. Dzięki rządowemu dofinansowaniu oraz wsparciu gminy, jednostka dostanie pojazd, który poprawi komfort pracy druhów, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców regionu.

📢 Codzienne zdziwienie - komentarz Janusza Życzkowskiego Bez względu na przekonania czy bieżącą ocenę rzeczywistości. Wydarzenie uświadamia, jak bardzo potrzebujemy poczucia wspólnoty i jak bardzo jest ona dla nas ważna. 📢 Meble z PRL wracają do łask. Na takich możesz się wzbogacić w 2023 roku. Zobacz oferty z OLX Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz naszych mieszkań w latach 60., 70. i 80. Dziś meble stylizowane na lata PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne. 📢 Sławskie Laury wręczone. Kto w tym roku zasłużył na najwyższe wyróżnienie w gminie? Mieszkańcy gminy Sława, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na działalność charytatywną i kulturalną, lub promują postawy patriotyczne i aktywny styl życia zostali docenieni przez władze Sławy. Poznajcie laureatów tegorocznych Sławskich Laurów.

📢 Niemieckie śmieci, polski problem. Dane z 2022 roku: 2246 nielegalnych składowisk. 68 proc. śmieci pochodzi z Niemiec Jest ich dużo, są źle składowane i niesegregowane, a w dodatku mają tendencję do tego, aby płonąć. Mapa Polski usłana jest setkami składowisk, które są tykającymi bombami. 📢 WOPR Świebodzin szkoli przyszłych ratowników na specjalistycznych kursach. Jak to wygląda od kuchni? | FILM W świebodzińskiej bazie WOPR prowadzone się specjalistyczne kursy dla osób chcących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje nie tylko zawodowe z zakresu ratownictwa wodnego.

📢 Bezdomny mężczyzna z gnijącą ręką został zatrzymany przez policję. Kilka najbliższych miesięcy spędzi w areszcie Bezdomny mężczyzna z chorą ręką, którego od dłuższego czasu obawiali się mieszkańcy Wrocławia, został zatrzymany przez policję. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt. Decyzję o przymusowym leczeniu podejmie sąd.

📢 Śmiertelny wypadek pod Żarami. Osobówka na łuku wypadła z drogi i dachowała Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotni poranek, 5 sierpnia na wysokości miejscowości Silno Małe. 📢 Weekend i nuda? Nie u nas! W Lubuskiem mnóstwo się dzieje! Dni Sławy, Wieczory u Luteranów, Wolna Grupa Bukowina, Noc Kabaretowa Połowa wakacji jeszcze przed i zapewne lubuskie placówki kultury nie raz nas jeszcze zaskoczą. Pogoda nieco chwiejna, ale lato nie powiedziało nam jeszcze ostatniego słowa. W tym tygodniu warto pojechać do Sławy na dni miasta. W Żarach natomiast rozpoczynają się Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką. Wracają także Noce u Luteranów w Zielonej Górze. Gorzów kusi m.in. koncertami Wolnej Grupy Bukowiny oraz Moniki Kowalskiej. Korzystajcie Państwo bo lato nie trwa wiecznie. 📢 Ile osób płaci za śmieci w Gorzowie? Bo na pewno nie wszyscy... Czy to „cud przy śmietniku”? Liczba zameldowanych mieszkańców w Gorzowie co roku spada o około 2 tys. osób, ale liczba deklaracji śmieciowych… niemal stoi w miejscu.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich ze Złotnika przygotowuje się do gminnych dożynek. Gospodynie same robią piękny wieniec. Cudnie się na to patrzy Tradycja wieńców dożynkowych jest podtrzymywana od lat przez panie z kół gospodyń wiejskich. Ich wyplatanie trwa czasem kilka dni, wcześniej trzeba zebrać z pól zboża. - To dla nas okazja do spotkania, ploteczek, wspominania dawnych czasów - mówią panie z KGW w Złotniku.

📢 Wakacje na półmetku. Wkrada się alkohol, brak wyobraźni. WOPR-owcy i policja mają dużo pracy. "Wypoczywajmy z głową!" | FILM Za nami już półmetek wakacji. Nadal jednak trwa wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych w całym regionie. Lubuscy policjanci i ratownicy WOPR nieustannie dbają o to, żeby nikomu nic złego się nie stało i mają pełne ręce roboty. Niestety dużo interwencji ratowników ma związek ze zdarzeniami, gdzie ludzie piją alkohol i wykazują się dużą nieodpowiedzialnością. Policjanci wciąż przypominają i przestrzegają przed brawurą na wodą.

📢 Skarb na zamku Grodziec - artefakty znajdowały się na dnie tajemniczej studni. Zobacz zdjęcia! Grupa Eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca (GEMO) z powodzeniem penetruje kolejne metry studni posadowionej w samym sercu dolnośląskiego zamku Grodziec. Wraz z postępem prac odkrywane są kolejne kolejne artefakty sprzed dekad. 📢 Pałac w Zielonej Górze Zatoniu zaprasza w sierpniu na wyjątkowe wydarzenia. Pierwsze już w ten weekend Wszystkich, którzy mają ochotę na obejrzenie starych filmów, biesiadowanie przy dobrej muzyce lub chcą się podszkolić w sportach walki zapraszamy do Zatonia w sierpniu - zaprasza Jarosław Skorulski, prezes Fundacji Ogrody Kultury. Zobacz, co się będzie działo w sierpniu w pałacu i parku w Zatpniu. 📢 Rusza tegoroczny festiwal "Muzyka w raju. Dziś koncert w Zielonej Górze, a wkrótce w innych miejscowościach regionu W dniach 4 - 20 sierpnia odbędzie się XXI. edycja festiwalu „Muzyka w Raju”. W tym roku, oprócz pocysterskiego klasztoru w Paradyżu, miejscem koncertów będą inne miejscowości na Ziemi Lubuskiej i na Dolnym Śląsku. To okazja do spotkania z muzyką, ale także szansa na poznanie ciekawych wykonawców.

📢 Zbliża się lubuska IV liga! Kilka drużyn ma chrapkę na awans W pierwszy weekend sierpnia dojdzie do inauguracji sezonu 2023/2024 w lubuskiej IV lidze. Kto jest faworytem zbliżającej się kampanii? 📢 MISTRZOWIE URODY Prezentujemy liderów plebiscytu w poszczególnych kategoriach [GALERIA] Trwa głosowanie na fryzjerów, kosmetyczki, stylistki paznokci oraz innych pracowników branży uroda i fitness. Klienci wybierają także najpopularniejsze salony fryzjerskiej i studia urody. Prezentujemy uczestników akcji, którzy dotychczas zdobyli najwięcej głosów w naszym województwie. 📢 Rusztowania zdjęte! W Zielonej Górze można już podziwiać mural Maryli Rodowicz. Mieszkańcy są zachwyceni. Kiedy oficjalne odsłonięcie? W Zielonej Górze z okazji trwającego jubileuszu miasta podczas ubiegłorocznego Winobrania uroczyście odsłonięto mural z podobizną Urszuli Dudziak. Obecnie w całości ukończony został również projekt z wizerunkiem Maryli Rodowicz. Przypomnijmy, że oba są pomysłami mieszkańców (jednymi z wielu) na uczczenie święta miasta, które zdobyły uznanie i zgodę miasta na realizację. Mural oficjalnie odsłoni oczywiście Maryla Rodowicz podczas tegoroczego Winobrania.

📢 Siedem miejsc parkingowych. Rodzice uczniów z Zielonej Góry martwili się, że przy nowej siedzibie szkoły zabraknie miejsc do parkowania Rodzice uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zielonej Górze martwili się o miejsca parkingowe przy budowanej nowej siedzibie szkoły. Obwiali się, że będzie zaledwie siedem miejsc, kiedy dwie sale koncertowe pomieszczą blisko pół tysiąca osób. Sprawę zgłosili radnemu Jackowi Budzińskiemu, a ten złożył interpelację do prezydenta.

📢 Znowu wypadek przy A18. Śmigłowiec zabrał motocyklistę z drogi krajowej To kolejny w ciągu kilku dni wypadek w tym samym niemal miejscu przy wjeździe na autostradę A18 w Lubuskim.

📢 Lubuskie będzie miało nowy rezerwat przyrody. Gdzie powstanie? Nowy rezerwat przyrody powstanie w naszym regionie. Ma zostać utworzony na terenie Nadleśnictwa Smolarz w gminie Dobiegniew. Będzie się nazywał Torfowisko Linkowo i obejmie ochroną kompleks torfowisk oraz lasów bagiennych w otoczeniu dwóch jezior. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.08.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 03.08.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 W tych miejscowościach w Lubuskiem nie będzie prądu. Sprawdź, czy Twój dom jest na tej liście| ADRESY Enea zaplanowała wyłączenia prądu na początku sierpnia w Lubuskiem. Brak energii elektrycznej może utrudnić wykonywanie codziennych czynności, dlatego też warto z wyprzedzeniem przygotować się na taką okoliczność. W najbliższych dniach prądu nie będzie zarówno na północy, jak i na południu regionu. 📢 Zobacz, jak karmią pacjentów. Czasem na bogato, a czasem nie. Posiłki w szpitalach 2023. Zasypaliście nas zdjęciami! Posiłki w szpitalach nigdy nie były rewelacyjne, ale zdjęcia które przysłali nam Czytelnicy nie raz po prostu wprawiały nas w osłupienie. Zobaczcie, jakie dania dostają na śniadanie, obiad i kolację pacjenci w szpitalach.

📢 Nowy proboszcz w parafii NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą Od wtorku 1 sierpnia parafianie z kościoła pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą mają nowego proboszcza. Ks. Kan. Radosław Gabrysz podczas Mszy św. o godz. 18.00, zgodnie z przepisami liturgicznymi objął swój urząd. 📢 Po pożarze w Przylepie komendant główny PSP i Wojewoda Lubuski uspokajają mieszkańców – Sytuacja jest pod kontrolą. Trwają działania, które mają na celu doprowadzenie do oczyszczenia tego miejsca – poinformował w środę, 2 sierpnia w Zielonej Górze wojewoda Władysław Dajczak, który dzień wcześniej miał spotkanie ze wszystkimi służbami biorącymi udział w akcji gaśniczej w Przylepie. Do miasta przyjechał też gen. bryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, który dziękował strażakom za akcję. 📢 Nikola i Milena czekają na głosy kibiców w rywalizacji o tytuł Miss Startu Trwa kolejna edycja konkursu Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi. O tytuł najpiękniejszej podprowadzającej rywalizują m.in. dwie reprezentantki Stali Gorzów.

📢 Te parafie od 1 sierpnia mają nowych proboszczów W ponad dwudziestu parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej od 1 sierpnia będą nowi proboszczowie. Gdzie będą zmiany?

📢 Oberwanie chmury nad Gorzowem. Woda zalała ulice, piwnice i garaże W poniedziałek wieczorem nad Gorzowem przeszła prawdziwa nawałnica. Wystarczyło zaledwie kilkanaście minut, aby niektóre ulice zamieniły się w rwące potoki, a kolejne w bajora. Pełne ręce roboty mieli strażacy, którzy co chwilę otrzymywali zgłoszenia o zalanych piwnicach, garażach i samochodach.

📢 Przepiękne jezioro w Lubuskiem. Ludzi przyciągają wspaniałe plaże i czysta woda. Zobaczcie zdjęcia! Trudno w to uwierzyć, ale jezioro Sławskie to dla wielu Lubuszan ciągle nieodkryta perełka. A zapewniamy: warto ją odkryć! Sami zobaczcie, jak tutaj pięknie! 📢 Najpiękniejsza miejscowość w Lubuskiem? Na pewno jedna z najpiękniejszych! Łagów zachwyca zawsze, ale latem to już przesadza! Jest co najmniej kilkadziesiąt powodów, żeby każdego roku odwiedzać Łagów. Oczywiście przeważają walory turystyczne: krajobrazy, Łagowska Buczyna, punkty widokowe (szczególnie ten z wieży), czyste, lazurowe jeziora, turystyka wodna, parki linowe, bazy noclegowe. Jest tego od groma. A jeśli połączymy to z upalnym weekendem, czy odbywającymi się tu festiwalami, możemy liczyć na naprawdę ogromną ilość turystów. Ale Łagów potrafi być też uśpiony, cichy, spokojny, piękny dla osób nielubiących tłumów. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy tu przyjechać i pełną piersią zachłysnąć się walorami Perły Ziemi Lubuskiej. Bo przecież nie od dziś wiemy, że, parafrazując znany utwór Cezarego Makiewicza, wszystkie drogi prowadzą do Łagowa, do Łagowa nad jezioro Ciecz i Łagowskie naturalnie!

📢 Tak wyglądał Kongres Świadków Jehowy 2023 w Zielonej Górze. Pierwszego dnia w hali CRS pojawiło się ponad 3500 osób W piątek (14 lipca) w Zielonej Górze rozpoczął się Kongres Świadków Jehowy 2023. To trzydniowe wydarzenie, które zostało zorganizowane w Zielonej Górze po pięciu latach przerwy. Pierwszego dnia w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego pojawiło się ponad 3500 osób. 📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

📢 Zielonogórzanin kupił auto w Hiszpanii. Miał być sposób na biznes, a przez nieuczciwego przewoźnika są nerwy i dodatkowe koszty Pan Konrad z Zielonej Góry jest konstruktorem. Na zlecenie klienta miał kupić, sprowadzić i przerobić na kamper pojazd wojskowy z Hiszpanii. Transport zlecił wrocławskiemu spedytorowi. Ten okazał się oszustem. Zażądał dodatkowych pieniędzy, ukrył pojazd i nie chciał go zwrócić. Pan Konrad musiał wynająć detektywa. W międzyczasie klient na kampera się wycofał. Zielonogórzanin został z samochodem, nerwami i dodatkowymi kosztami. 📢 40 lubuskich rozbójników. Szuka ich policja. Wydano za nimi listy gończe. Rozpoznajesz któregoś z nich? Przestępcy rodzą się wszędzie, także w lubuskiem. Niektórych znaliśmy, innych być może widzieliśmy. Ukrywają się przed sprawiedliwością, ale nawet w ukryciu pozostają niebezpieczni. Policja robi wszystko, by ich znaleźć i postawić przed sądem. Możesz im w tym pomóc, każda informacja o którymś z tych ludzi może pomóc policjantom. Przejrzyj galerię. Rozpoznajesz któregoś? Widziałeś ostatnio?

📢 Pol’and’Rock do Kostrzyna wróci nieprędko, jeśli w ogóle. Jurek Owsiak o problemach z organizacją festiwalu w Kostrzynie Jurek Owsiak poinformował w mediach społecznościowych o trudnościach, które znacznie komplikują organizację Pol’and’Rock Festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. Napisał, że festiwal wróci do tego miasta nieprędko. 📢 Jedyna taka kąpiel w Polsce. Przeżyjmy to jeszcze raz. Tak wyglądały szalone kąpiele w błocie na Pol'and'Rock Festiwalu! Błoto to jeden z elementów, które wyróżniają Pol'and'Rock Festiwal na tle innych ogromnych festiwali. Szalone kąpiele przy Dużej Scenie to już festiwalowa tradycja. Zobacz, jak uczestnicy jubileuszowego, 25. Pol'and'Rock Festiwalu, taplali się w błocie. Zabawy było co niemiara. Kąpiele błotne to już festiwalowa tradycja. Szczególne w upalne dni cieszą się one ogromną popularnością.

📢 Przystanek Woodstock zmienił nazwę na PolAndRock Festival. Jak zareagowali Woodstockowicze, a raczej PolAndRockowicze? Nie pojedziemy już na Przystanek Woodstock. Nazwa ta przeszła do historii, od teraz najpiękniejszy festiwal na świecie nazywa się PolAndRock Festival. O tym, że Przystanek Woodstock zmienia nazwę poinformował Jerzy Owsiak 8 marca, na konferencji prasowej. Skąd ta zmiana? Jak zareagowali na nią Woodstockowicze, a może teraz PolAndRockowicze? Przez 23 lata, dzięki ogromnej życzliwości i przyjaźni organizatorów amerykańskiego Woodstock, korzystaliśmy z tej nazwy, konsekwentnie budując jednak swoją własną, niezależną wizję tego, jak nasza impreza ma wyglądać. Zbudowaliśmy festiwal niekomercyjny, nie nastawiony na zysk, za to nastawiony na ludzi, mający wymiar wydarzenia społecznego i obywatelskiego. Minione 23 lata wyczerpały możliwość korzystania z nazwy Woodstock w takim wymiarze. Dziś tę sprawę przejęła komercyjna agencja, która proponuje nowe zasady wykorzystania marki amerykańskiego festiwalu. A przecież siłą naszego spotkania w Kostrzynie nad Odrą jest niezależność! Nadszedł więc czas na zmianę i na nową nazwę. Wróciliśmy więc całkowicie swojej, autorskiej marki, do której mamy wszelkie prawa - tłumaczy na oficjalnej stronie Przystanku Woodstock, a teraz PolAndRock Festival Jurek Owsiak. Informacja o zmianie nazwy zaskoczyła niejednego Woodstockowicza. Na portalach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy i opinii na temat PolAndRockFestival. Co piszą Woodstockowicze? Jedni uważają, że zmiana nazwy nic nie zmieni. festiwal to ludzie, a nie nazwa. Inni twierdzą, że nazwa jest straszna i pasuje bardziej do "wiejskiego festynu". Sprawdziliśmy, jak całą sprawę komentują Woodstockowicze, a raczej PolAndRockowicze na oficjalnym FB festiwalu. Oto niektóre komentarze>>> edycja Najpiękniejszego Festiwalu Świata nazywać się będzie „PolAndRock Festival”. Odbędzie się on w dniach 2-4 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą.

📢 15 rzeczy, za które kochamy Przystanek Woodstock (zdjęcia) Przystanek Woodstock zbliża się wielkimi krokami. Przypominamy, impreza odbędzie się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia, tradycyjnie w Kostrzynie nad Odrą. Będzie to już jubileuszowa, 20. edycja Przystanku Woodstock. My tymczasem postanowiliśmy sprawdzić, za co ludzie kochają tę imprezę. Lista jest oczywiście subiektywna i otwarta. Dopisujcie swoje propozycje w komentarzach! Wszystkie informacje o Przystanku Woodstock 2014: Przystanek Woodstock 2014 - program, koncerty, goście Chcesz wiedzieć kto zagra na Przystanku Woodstock 2014? Sprawdź!Przystanek Woodstock 2014 - kto zagra? Zobacz zespoły i line-up.

