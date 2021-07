Prasówka 7.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!!

Kleszcze atakują człowieka, wyczuwając jego zapach nawet z odległości kilkunastu metrów. My też możemy bronić się przed nimi zapachem. Przedstawiamy rośliny, których woń odstrasza te krwiopijne pajęczaki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nauczyciele to jedna z grup zawodowych, która jest najbardziej krytykowana. Etat nauczyciela wynosi 18 godzin przy tablicy i to budzi ogólny sprzeciw. Bo mają za długie wakacje, bo za mało pracują, a ciągle chcą podwyżki. Prawda jest taka, że nauczyciele poza pracą przy tablicy muszą się do tych lekcji przygotować. Często pracując zdecydowanie dłużej, niż 40 godzin tygodniowo. Zobaczcie, jakie emerytury mają osoby pracujące jako nauczyciel.