Prasówka 8.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Kolejki do ginekologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 8.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do ginekologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 8.01.2024) trzeba czekać w kolejce do ginekologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane aktualne na 8.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 8.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ na badania genetyczne w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 8.01.2024 Jakie są kolejki NFZ na badania genetyczne w województwie lubuskim? Czasami termin wykonania danego świadczenia może być odległy. Warto wiedzieć, w jakich miejscach kolejka będzie krótsza. Sprawdź, gdzie na 8.01.2024 znajdziesz termin na badania genetyczne. Dzięki temu dowiesz się, gdzie w województwie lubuskim czas oczekiwania na badania genetyczne na NFZ będzie najkrótszy. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 08.12.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze może pochwalić się kolejnym nowoczesnym oddziałem Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze działa już od jakiegoś czasy w zupełnie nowych warunkach. Takich, jak to określa lecznica, na miarę XXI wieku. Zobaczcie, jak wygląda ten oddział.

📢 Siatkarze Stilonu Gorzów też napisali rekordową historię. Ich mecz obejrzało prawie 3,5 tys. widzów! W niedzielny wieczór 7 stycznia w Arenie Gorzów rozegrano pierwszy w historii obiektu mecz siatkówki. Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów pokonała Stoczniowca Politechnikę Gdańską 3:0.

📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku. 📢 Samobój Jakuba Kiwiora w hicie Arsenal - Liverpool. Polak nie popisał się w meczu Pucharu Anglii, Kanonierzy odpadli z rozgrywek Puchar Anglii. Jakub Kiwior strzelił samobójczego gola w hitowym meczu Arsenal - Liverpool. Reprezentant Polski pechowo skierował piłkę do własnej siatki po rzucie wolnym The Reds z 80 minuty. Kanonierzy nie zdołali odpowiedzieć, za to stracili drugą bramkę i dlatego na wczesnym etapie odpadli z rozgrywek. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [8.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [8.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje najlepszy sportowiec w Polsce. To fanka muzyki, książek i kotów [8.01.2024] Iga Świątek prywatnie - tak żyje na co dzień najlepsza tenisistka świata. Iga Świątek najlepszym sportowcem roku 2023 w plebiscycie "Przeglądu Sportowego"! Nasza tenisistka żyje na walizkach, ale często zagląda i odpoczywa w rodzinnym domu pod Warszawą. Iga Świątek to kociara, miłośniczka dobrej kawy i klasycznego rocka. Polka zachwyca nie tylko formą na korcie, ale także urodą i wdziękiem, co udowodniła m.in. stylem i piękną czerwoną kreacją podczas prezentacji gwiazd WTA Finals. Taka jest prywatnie jedna z najlepszych tenisistek świata. Zobaczcie jej zdjęcia spoza kortu!

📢 Tłumy na siódmym "Zielonogórskim Kolędowaniu" w Zielonej Górze. Dobra energia udzieliła się artystom i słuchaczom widowiska Tłumy pojawiły się w święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), sobotę (6.01), w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Zielonogórskim Kolędowaniu. To wydarzenie już na trwałe zapisało się w kulturalnym kalendarzu naszego miasta i z roku na rok, zyskuje coraz to większą popularność. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Nie żyje polski skoczek. Miał być następcą Adama Małysza W wieku 37 lat zmarł skoczek narciarski Mateusz Rutkowski. Był pierwszym polskim mistrzem świata juniorów w skokach narciarskich. Przyczyna śmierci nie jest znana. 📢 Czarna seria na drogach w Lubuskiem. Jeden powiat, pięć wypadków, czterech rannych i jedna wielka tragedia... Państwowa Straż Pożarna w Międzyrzeczu apeluje do kierowców o rozwagę i jednocześnie informuje, że w ostatnim tygodniu - pierwszym tygodniu nowego roku - doszło na terenie powiatu międzyrzeckiego do pięciu poważnych wypadków, z czego jeden zakończył się tragicznie. 📢 Horoskop roczny na 2024 dla Koziorożców. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Koziorożców. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Koziorożców. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości.

📢 Uwaga! Będzie paraliż na granicy z Niemcami Brandenburski „Märkische Oderzeitung” donosi, że najbliższy tydzień może być trudnym okresem dla osób, które planują wyjazd do Niemiec. Od poniedziałku zablokowane będą drogi i wjazdy na autostrady. 📢 Nowe paliwo E10 - lista samochodów, które są kompatybilne. Zobacz, czy możesz tankować E10 do twojego auta 7.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Mieszkania jak z koszmaru. Do wynajęcia dla odważnych! Jak można tak mieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Do gabinetu urzędnika w Gorzowie już łatwo nie wejdziesz Urząd zamyka się na mieszkańców – mówi Czytelnik po tym, gdy magistrat zamontował drzwi umożliwiające łatwe dojście do gabinetów. – To wymóg współczesności – mówią w urzędzie. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 7.01.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 7.01.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 7.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 7.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 7.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 7.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 7.01.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 7.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Sylwester w Polsacie i TVP. Tyle zarabiają na koncertach gwiazdy muzyki - zobaczcie wyliczenia Najbardziej prestiżowe imprezy sylwestrowe od lat są organizowane przez czołowe stacje telewizyjne w Polsce, takie jak TVP 2 i Polsat, przyciągając uwagę z największymi nazwiskami show-biznesu. Jakie honorarium przewija się podczas tych wyjątkowych nocnych wystąpień? Postanowiliśmy zbadać, ile gwiazdy zarabiają w jedną sylwestrową noc, a ile "biorą" za koncert na co dzień.

📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik z rodziną. Piękny dom, las, jezioro i... bestia w garażu [zdjęcia] Na torze jest szybki i nie odpuszcza rywalom. Poza nim, jest oddany rodzinie i ceni sobie spokój. Jaki jest żużlowy mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik prywatnie? Zobaczcie! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Smaczne wydawnictwo od Biszczanika na początek roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jakie lokale odwiedzano i co jedzono w dawnym Grünbergu Nakładem Stowarzyszenia Forum Art ukazała się książka „Zielona Góra od kuchni. Restauracje przedwojennego miasta”. To kolejne dzieło zielonogórskiego autora dra Grzegorza Biszczanika, który systematycznie zaskakuje nas coraz to nowszymi pomysłami i arcyciekawymi monografiami dotyczącymi historii Zielonej Góry. 📢 Alpaki czekają na przysmaki. W Gorzowie można podarować im świąteczne choinki! Zamiast wyrzucać choinkę na śmietnik, można nakarmić nią alpaki. W Gorzowie trwa akcja, która polega na zbiórce bożonarodzeniowych drzewek dla tych sympatycznych zwierząt. Choinkowe igły i gałązki to dla nich prawdziwy rarytas! 📢 Pistacje mają świetny wpływ na zdrowie! To jedne z najzdrowszych orzechów. Kto powinien jeść pistacje? Po pistacje powinien sięgać każdy - te niewielkie zielone orzechy są bogate w witaminy oraz składniki mineralne. Dlaczego warto jeść pistacje? Kto w szczególności powinien po nie sięgać? Koniecznie sprawdź i przekonaj się, ile dobrego dla twojego zdrowia mogą zrobić te orzechy!

📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe. 📢 Kibice ponieśli AZS AJP Gorzów do kolejnej wygranej! Tak dopingowali koszykarki W sobotnie popołudnie 6 stycznia PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów pokonała Energę Polski Cukier Toruń 88:63. Koszykarki były dopingowane przez 2400 widzów. 📢 Policja ostrzega przed SMS-ami. To próba oszustwa Policja apeluje, aby uważać na SMS-y, w których otrzymujemy informację o rzekomej konieczności dopłaty do przesyłki kurierskiej lub uzupełnienia jej danych. To próby oszustwa. W czasie poświątecznych wyprzedaży liczba oszustw takiego typu zauważalnie wzrosła.

📢 Bliscy nie mogli skontaktować się z seniorką z Kostrzyna nad Odrą. Na miejsce wezwano służby Do zdarzenia doszło w sobotnie (6 stycznia 2024) popołudnie. Około godziny 13.00 na Osiedlu Mieszka I pojawili się strażacy, medycy oraz policji. Zostali wezwani na miejsce przez bliskich mieszkających na osiedlu seniorki. 📢 Tutaj w Lubuskiem nie będzie prądu! Pierwsze wyłączenia w poniedziałek 8.01.2024. Na liście jest wiele adresów! W styczniu 2024 roku dojdzie do wielu wyłączeń prądu w naszym regionie. Na liście są miejscowości z północy i południa regionu. Bez prądu będą w najbliższych dniach tysiące Lubuszan! 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Wielkie strajki w styczniu w Niemczech? Dołączają kolejne grupy zawodowe Strajki w styczniu zapowiedzieli w Niemczech rolnicy, maszyniści oraz hodowcy. „Konsumenci muszą być przygotowani na ograniczenia” – podkreśla portal Focus Online. 📢 Czy Słubice utoną w śmiechach? Rewolucja zaczyna się w Drzecinie Mieszkańcy Drzecina koło Słubic nie chcą składowiska odpadów pod swoimi oknami. – My po prostu walczymy o naszą piękną miejscowość, bo chcą ją zdegradować i całkowicie zaśmiecić – mówi Janusz Ćwikliński, mieszkaniec wioski. 📢 Horror w pokoju nauczycielskim. Uczniowie naprawdę przesadzili. Zobacz, co wypisują Podobno za jakiś czas ma zniknąć obowiązek odrabiania prac domowych. W planach nie ma jednak z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem.

📢 Zmiana na stanowisku komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze Straż pożarna w Zielonej Górze ma nowego szefa. Ze służbą pożegnał się dotychczasowy komendant miejski st. bryg. Piotr Jankowiecki, który strażacki mundur nosił przez 30 lat. 📢 Przystanek na cztery dni. Od 6 stycznia tramwaj nie zatrzyma się przy Plastyku w Gorzowie Niespełna dobę po potrąceniu przez samochód nastolatki, która wysiadała z tramwaju, miasto zawiesza częściowo przystanek „Plac Staromiejski” przy ul. Warszawskiej. 📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

📢 Zobacz budynki w kształcie zwierząt, które śmieszą, rozczulają i przyciągają turystów. Gdzie można znaleźć te niezwykłe budowle? Budynki w kształcie zwierząt to nie żart – one istnieją naprawdę. Budowle przypominające krowy, kury, gęsi, koty czy owce można znaleźć na całym świecie, a zdarzają się i bardziej egzotyczne stworzenia, takie jak kraby. Najstarsze z nich mają już ponad 100 lat! Zobacz w galerii najciekawsze budynki i dowiedz się, gdzie się znajdują. 📢 Kolęda w Żarach. Jak zamówić wizytę duszpasterską w żarskich parafiach? Można to załatwić nawet online Przyjmowanie księdza po kolędzie to wieloletnia tradycja, która w ostatnich latach przeszła metamorfozę. W żarskich parafia chęć wizyty duszpasterskiech należy zgłaszać w kościele, można też online. 📢 Jak wygląda kolęda w parafiach w Nowej Soli? Nie wszędzie potrzebne jest zaproszenie Chcemy zapukać każdego domu w naszej parafii z Bożym błogosławieństwem i dobrym słowem duszpasterskim - zapewniają bracia kapucyni z Nowej Soli. W nowosolskich parafiach trwa kolęda. Wizyty odbywają się w czwartek i piątek, kolejne ruszą w poniedziałek, 8 stycznia.

📢 10 najmniejszych lubuskich miast. Są zmiany w rankingu 1 stycznia 2024 r. w Lubuskiem przybyło jedno miasto. Brody, bo o nich mowa, mają niespełna tysiąc mieszkańców i są teraz najmniejszym miastem w regionie. Nie są jednak jedynym malutkim miasteczkiem w województwie. Tych jest całkiem sporo. Zobacz, które znalazły się w czołówce rankingu i ile osób w nich mieszka. 📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich.

📢 Potrącenie na przystanku w Gorzowie. „Nie trzeba było długo czekać” W trzecim dniu po uruchomieniu przystanku tramwajowego przy Plastyku w Gorzowie doszło do pierwszego potrącenia pasażera wysiadającego z tramwaju.

📢 Aktywność Lubuszan w tej kwestii jest bezprecedensowa. Wybierają się na protest swoimi samochodami Lubuscy politycy PiS zorganizowali w Gorzowie konferencję prasową na temat sytuacji w mediach publicznych. Mówili też o przygotowaniach do mającej się odbyć 11 stycznia w Warszawie, manifestacji w tej sprawie. 📢 Darmowa komunikacja miejska w Żarach. Wiadomo, kiedy będzie można pojechać autobusem za darmo Darmowa komunikacja miejska w Żarach obowiązuje przez dwa dni każdego miesiąca przez cały rok. Kiedy będzie można jeździć bez biletów? 📢 Rudy miedzi i srebra w okolicach Żar i Nowej Soli rozpalają wyobraźnię! Czy spadnie nam deszcz pieniędzy? Ogromne złoża rud srebra i miedzi, odkryte na granicy gmin wiejskich Żary i Żagań rozpalają wyobraźnię. Są również w okolicach Nowej Soli. Według geologów udokumentowane zasoby miedzi i srebra w naszym rejonie wynoszą ponad 200 mln ton rudy! W ramach projektu Peryklina Żar, który obejmuje m.in. gminę wiejską Żary, spółka górnicza Amarante wykonała 30 otworów wiertniczych i dokonała istotnego odkrycia. Na razie jednak nie słychać o możliwości powstania kopalni. Rejon Nowej Soli chcą eksploatować Kanadyjczycy.

📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Dom na sprzedaż w Żarach i okolicy. Sprawdzamy najtańsze oferty z regionu Sprawdzamy najnowsze oferty najtańszych domów na sprzedaż w Żarach i okolicy. Ceny zaczynają się od 225 tys. złotych. 📢 Kopernik - ekskluzywny zegarek z Zielonej Góry ujrzał światło dzienne. Ma skórę krokodyla i złoto. Powstanie tylko 100 sztuk! Ekskluzywne zegarki kojarzą się nam ze Szwajcarią. Tymczasem produkowane są one w Zielonej Górze, w firmie Polpora. Najnowszy model zegarka – Kopernik – powstał w hołdzie dla dokonań wybitnego uczonego. I już wzbudza ogromne zainteresowanie.

📢 Nowy pawilon w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie. Otwarcie lada dzień! Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie, które specjalizuje się w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów i rehabilitacji będzie miało całkiem nowy pawilon. Otwarcie już 8 stycznia. -To będzie ważny dzień w lubuskiej ochronie zdrowia - mówił członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga.

📢 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów z regionu polecają pacjenci. Oto TOP 17! Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu! 📢 Skarby wsi woj. kujawsko-pomorskiego. Co skrywają te niewielkie, choć urokliwe miejscowości? W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. Co ciekawego skrywają? 📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Ruszają wizyty duszpasterskie. Kiedy przyjdzie ksiądz po kolędzie w Gorzowie? Tradycyjnie na przełomie grudnia i stycznia do naszych domów pukają duchowni. To czas wizyt duszpasterskich, w trakcie których księża mają okazję z każdym porozmawiać i pomodlić się. Jak będzie przebiegać tegoroczna kolęda? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie i okolicach.

📢 Imiona najwierniejszych mężczyzn. Sprawdź, zanim się zwiążesz z niewłaściwą osobą. Jak ma na imię twój wybranek? 3.01.2024 Mężczyźni o tych imionach są wiernymi partnerami? Na podstawie znaczenia imion przypisuje się ich właścicielom rozmaite cechy - zaczynając od charakteru, poprzez zainteresowania, postawy wiedzę oraz uzdolnienia. Analizuje się pochodzenie imienia oraz jego znaczenie zaczynając od tego dosłownego. Według tych czynników można określić, którzy mężczyźni będą wiernymi mężami i partnerami na całe życie.

📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie. 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 Hipokrates Lubuski 2023. Poznaliśmy medyków, którym najchętniej powierzamy nasze zdrowie. [GALERIA ZDJĘĆ] W poniedziałek, 4 grudnia w Ostoi Chobienice odbyła się finałowa gala plebiscytu Hipokrates 2023. Laureaci odebrali dyplomy i statuetki. Było dostojnie, a z ust medyków wielokrotnie padały słowa podziękowania kierowane w stronę pacjentów.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady. 📢 Plan Kolęd w Gorzowie. Kiedy ksiądz odwiedzi Twój dom? Mamy pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie [INFORMATOR] Kolęda w Gorzowie. Kiedy ksiądz z wizytą duszpasterską zawita właśnie do Ciebie? Kilknij w zdjęcie i sprawdź - przygotowaliśmy dla Was pełną rozpiskę wizyt duszpasterskich w Gorzowie. Niektóre z gorzowskich parafii już rozpoczęły kolędę. W naszym informatorze znajdziesz informacje o kolędach odbywających się od 2 stycznia. 📢 Ile zarabia Jurek Owsiak i jego żona? Znamy wysokość ich pensji Na kanwie dyskusji o wysokości wynagrodzeń w państwowych spółkach Jurek Owsiak zabrał głos i wyjaśnił, ile zarabia on sam, jego żona oraz pracownicy fundacji WOŚP.

"Miesięcznie Fundacja WOŚP ponosi koszt pensji dla zatrudnionych na etacie 35 osób w wysokości 136 450 zł. W okresie przed i po Finale razem z nami pracują okresowo, przez mniej więcej 3 miesiące, tzw. Krasnale. Obsługują oni mnóstwo rzeczy i robią oni kawał solidnej roboty, przygotowując do przepotężnego Finału nie tylko sztaby w Polsce, ale także na całym świecie. Globalnie zarobki siedmiu Krasnali przez te 3 miesiące wynoszą około 60 tysięcy złotych. Najniższa pensja w Fundacji WOŚP wynosi 3230 brutto, a więc 2300 netto. " - czytamy na facebookowym profilu Jurka Owsiaka.