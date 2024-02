Prasówka 9.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim na badania genetyczne - 9.02.2024”?

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim na badania genetyczne - 9.02.2024 Jaki jest najbliższy termin na badania genetyczne na NFZ w województwie lubuskim? Przedstawiamy zestawienie miejsc, z którego dowiesz się, gdzie zrealizujesz świadczenie na NFZ w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy. Czasami kolejki potrafią być długie, dlatego warto wiedzieć, gdzie uda Ci się dostać szybciej na badania genetyczne na NFZ (stan na 9.02.2024).

📢 Katastrofa w Lubuskiem: rozbił się wojskowy MiG. Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 Najtańsze domy w Lubuskiem? 21 domów do kupienia od komorników. Oto ceny i lokalizacje nieruchomości Zobaczcie, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest wiele takich nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy [9.02.2024] Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [9.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 W tych lubuskich urzędach są wolne etaty. Sprawdź, kto może dostać pracę? Lubuskie urzędy poszukują pracowników. Wolne etaty czekają w Świebodzinie, Międzyrzeczu, Sulęcinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Kto może liczyć na zatrudnienie? Sprawdź najnowsze oferty pracy!

📢 Już montują scenę na Dobry Wieczór Gorzów. Robi wrażenie! Na terenie przystani przy ul. Fabrycznej trwa montaż sceny Dobry Wieczór Gorzów. Pracownicy OSiR-u robią to, by zdobyć dla siebie certyfikat, że potrafią ją złożyć. 📢 Tu w Gorzowie pizza jest taka, że palce lizać! Oto TOP 9 najlepszych pizzerii w mieście! Miłośnicy pizzy! 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. A jak takie święto najlepiej uczcić? Oczywiście pyszną pizzą! Gdzie taką zjecie w Gorzowie? Sprawdziliśmy to i wybraliśmy dla 9 najlepszych pizzerii w naszym mieście. Co ważne, ranking ten powstał na podstawie opinii innych smakoszy.

📢 Rolnicy znów będą protestować na ulicach Gorzowa W piątek 9 lutego na ulicach wielu miejscowości w Polsce znów będą protestować rolnicy. W Gorzowie utrudnień mogą spodziewać się i kierowcy, i pasażerowie MZK. 📢 Ile wyniesie waloryzacja emerytur 2024. Sprawdzamy, o ile wzrosną emerytury po pierwszej i drugiej podwyżce w tym roku Kluczowe znaczenie dla waloryzacji emerytur w bieżącym roku ma m.in. wartość inflacji za cały 2023 rok. Jak wzrosły ceny w ubiegłym roku? Ile wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur 2024? O ile realnie wzrosną emerytury w Polsce? Czy dojdzie w tym roku do drugiej waloryzacji emerytur? GUS podał jedne z najważniejszych danych. 📢 Orzechy - takie są skutki ich jedzenia. Migdały, orzechy włoskie, laskowe, brazylijskie - które są najzdrowsze? [8.02.2024] Orzechy to smaczna i zdrowa przekąska. Orzechy to także źródło łatwo przyswajalnego białka roślinnego, błonnika pokarmowego, a także wielu cennych składników odżywczych takich jak magnez, miedź i witamina E. Orzechy zawierają zdrowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz omega-6. Orzechy mają bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Zobacz, dlaczego warto włączyć orzechy do codziennej diety.

📢 Dżem zagra na Rybobraniu 2024 w Krośnie Odrzańskim! Rybobranie to coroczne, wielkie święto Krosna Odrzańskiego. Każdego roku do stolicy powiatu krośnieńskiego na tę imprezę zapraszane są gwiazdy. W tym roku na krośnieńskiej scenie wystąpi m.in. zespół Dżem! 📢 Studniówka 2024. Oto najpiękniejsze zdjęcia maturzystów z zielonogórskich szkół. Zobacz jak wyglądali i bawili się tego wieczoru! |ZDJĘCIA Wśród blichtru reflektorów i dźwięków ulubionych hitów młodzież z Zielonej Góry świętowała zakończenie szkolnej drogi na studniówkach, które odbyły się w różnych miejscach miasta. Bale tegorocznych maturzystów będą niezapomniane, bo przyniosły ze sobą nie tylko tańce i uśmiechy, ale także odrobinę nostalgii i refleksji nad minionymi latami. Zobacz najpiękniejsze studniówkowe zdjęcia z zielonogórskich szkół. Wyglądali zjawiskowo! 📢 To będzie hodowla owadów na niespotykaną skalę! Trafią do psiej i kociej karmy. Nowatorska fabryka w Lubuskiem prawie gotowa Kończy się budowa zakładu HiProMine w Karkoszowie w powiecie sulęcińskim. Niebawem ruszy tam produkcja białka z owadów. To pierwsze tego typu miejsce w kraju, a firma ma ambicje zostać liderem w tej branży.

📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście! 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 08.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 W szkole w Gorzowie będzie klasa penitencjarna? Byłaby jedyna w Lubuskiem! Gorzowski "Chemik" stawia na kierunki mundurowe. W szkole są już cztery klasy, w których kształcą się przyszli żołnierze, policjanci czy strażnicy graniczni. Wśród młodych robią prawdziwą furorę, więc dyrekcja postanowiła zrobić następny krok. Chciałaby uruchomić klasę o specjalizacji penitencjarnej i przygotowywać uczniów do pracy za kratami.

📢 Od rana kolejki po pączki. Nikt sobie nie żałuje słodkości, wszak Tłusty Czwartek jest tylko raz w roku Tłusty Czwartek jest raz w roku, więc można sobie pozwolić na słodki dzień. Nawet mój lekarz mówi, że to nic złego, a przecież jakąś przyjemność trzeba mieć - mówi pani Irena z Zielonej Góry, którą spotykamy w kolejce. - Tu są moje ulubione pączki, dlatego stoję. One są tego warte! 📢 Wysoki stan Bobru w Żaganiu i Szprotawie! Poziom ostrzegawczy przekroczony! Na razie woda w Bobrze i na Kwisie w Żaganiu oraz okolicach nie przekroczyła stanu alarmowego. Poziom rzek jest jednak powyżej stanu ostrzegawczego. Zobaczcie wodowskaz przy ul. Włókniarzy w Żaganiu oraz poziom rzeki w okolicach tamy przy ul. Żelaznej.

📢 Jak Robert i Anna Lewandowscy żyją w Barcelonie? Zobacz ich luksusowy świat OBSZERNA GALERIA 08.02.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 08.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - życie polskiego piłkarza we Włoszech. Co stało się z jego byłą - Jessicą Ziółek? GALERIA ZDJĘĆ Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 08.02.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Ile kosztują pączki w Gorzowie? Jak długo trzeba stać po nie w kolejce? Aby kupić jednego dobrego pączka, trzeba za niego zapłacić co najmniej 5 zł. A przy okazji postać w kolejce nawet kilkadziesiąt minut. Jak wygląda Tłusty Czwartek 8 lutego 2024 w Gorzowie? 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 08.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Tłusty czwartek w Żarach. Produkcja idzie pełną parą, z jednej piekarni wychodzi kilkanaście tysięcy pączków Nawet kilkanaście tysięcy pączków wyjeżdża z żarskiej piekarni U Matysa, przy okazji tłustego czwartku. Najbardziej popularne są te z różą i marmoladą. 📢 Tak zmieniła się Anna Guzik. Zobaczcie metamorfozę Żanetki z "Na Wspólnej" Anna Guzik to aktorka, którą od lat oglądamy w serialu "Na Wspólnej". Rolą przebojowej Żanetki zaskarbiła sobie sympatię widzów. Jej bohaterka przeszła ogromna metamorfozę. Także aktorka na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. 47-letnia aktorka zachwyca urodą i figurą. Zobaczcie jak Anna Guzik wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pączków. Im dużo kalorii w Tłusty Czwartek może zaszkodzić Tłusty Czwartek 2024 już 8 lutego. Wielu z nas nie odmawia sobie nadmiarowych kalorii i zjada przynajmniej kilka pączków. Pewnym osobom większa liczba tych przysmaków może jednak zaszkodzić. Zobacz, kto powinien unikać pączków i ograniczyć je do minimum w Tłusty Czwartek.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 15 rzeczy, których nie wolno robić w miejskich autobusach. Pamiętaj o nich, bo zapłacisz karę... Jeździmy miejską komunikacją i ogólnie wiemy, co nam wypada podczas jazdy robić, a co jest zabronione. Ale gdy pytamy o szczegóły, pasażerowie wzruszają ramionami albo mówią: O masz, nie zastanawiałem się nad tym. Nie wiem. Zastrzeliliście mnie tym pytaniem. Może więc warto przypomnieć, czego nie wolno nam robić podczas jazdy miejskim autobusem? 📢 Wojsko sprzedaje w Lubuskiem nieruchomości: mieszkania, grunty i wielkie budynki. Sprawdź, ile kosztują! |OFERTY Poszukujesz nieruchomości w dobrej cenie? To może zainteresować Cię oferta Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. AMW wystawiło na sprzedaż kilka atrakcyjnych budynków, mieszkań, a także gruntów. Ich zakup może być dobrą inwestycją!

📢 Zobacz najpiękniejsze bukiety na walentynki przygotowane przez naszych liderów w kategorii Florysta Roku! Mistrzowie Handlu 2024. Uczestnicy kategorii Florysta Roku przedstawiają propozycje bukietów nie tylko na walentynki! 📢 Zioła na dnę moczanową. Te napary pomogą złagodzić sztywność i bolesność stawów. Wypróbuj herbatki obniżające stężenie kwasu moczowego Dna moczanowa to choroba, na którą cierpi prawie 400 tysięcy Polaków. Początkowe objawy podagry są często niespecyficzne. Do jej najczęstszych symptomów zalicza się obrzęki, zaburzenia snu, gorączkę oraz dreszcze. Jak leczy się artretyzm? Przede wszystkim wprowadzając dietę obniżającą poziom kwasu moczowego we krwi. Warto wypróbować także napary ziołowe, które również mogą zmniejszyć odkładanie się kryształów moczanowych w organizmie. Dzięki tym naturalnym herbatkom możesz złagodzić dolegliwości związane z podagrą.

📢 Ktoś rozbija szyby samochodów strzelając z wiatrówki. Wiele zgłoszeń na policję w Krośnie Odrzańskim W centrum Krosna Odrzańskiego doszło już do kilku uszkodzeń samochodów. Właściciele pojazdów podejrzewają, że za zniszczeniami stoi jedna osoba, która chodzi po mieście z wiatrówką i strzela do samochodów.

📢 Wysoki poziom Warty w Gorzowie. Rzeka ma ponad cztery metry i nie opada. Zalane bulwary, zamknięte chodniki W Gorzowie Wlkp. obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Warta ma tu 408 cm (stan z 7 lutego wieczorem). Rzeka nie opada, zalane są dolne części bulwarów, woda zaczyna się wdzierać też na ścieżkę nad Wartą.

📢 Co zrobić ze starą pralką? Zadzwoń do ZGK w Zielonej Górze! Przyjadą i zabiorą. Za darmo! W ciągu 72 godzin Co zrobić z starą, zepsutą suszarką do włosów albo z lodówką? Odpowiedź jest prosta. Suszarkę wrzuć do jednych z 22 pojemników ustawionych w mieście. A w sprawie lodówki zadzwoń do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Pracownicy przyjadą i ją zabiorą. Za darmo! 📢 Tak wygląda teraz wnętrze wieży katedry w Gorzowie. Jeszcze w tym roku będą organy? Wnętrze katedralnej wieży jest jeszcze przed montażem platform. Na razie parafia ogłosiła przetarg na rekonstrukcję szafy organowej.

📢 Plebiscyt Edukacyjny "Gazety Lubuskiej". Nagrodziliśmy najpopularniejszych nauczycieli i placówki edukacyjne w regionie! „Gazeta Lubuska” po raz kolejny przyznała tytuły najpopularniejszym nauczycielom i placówkom edukacyjnym w województwie lubuskim. O wyróżnieniach decydowały głosy naszych Czytelników. Najpopularniejsi na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostali wybrani na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Gala przebiegła w miłej i wesołej atmosferze, zobaczcie sami! 📢 Tłusty czwartek w natarciu! Internauci nadchodzą z nową dawką memów To już tłusty czwartek, a my nie możemy się doczekać, by podzielić się w Wami dawką dobrego humoru. Tym bardziej, że śmiech to zdrowie, a zdrowie to rozsądny wysiłek fizyczny. Pośmiejcie się z nami, zanim sięgniecie po pączki! Przeczytajcie też skąd wzięło się to święto. 📢 Wybory samorządowe w gminie Nowe Miasteczko. Szykuje się starcie płci. Czy będzie do trzech razy sztuka? Czy trzeci raz wygra kobieta? W Nowym Miasteczku kilka dni temu oficjalnie start w wyborach zapowiedział Paweł Kozłowski, o czym już wcześniej plotkowano w gminie. W połowie stycznia start ogłosiła obecna burmistrz Danuta Wojtasik, która przyznała, że zamierza powalczyć z kontrkandydatami o fotel włodarza.

📢 Szybkie metamorfozy z Nowej Soli. To tylko delikatny makijaż, a wydobywa piękno "Jaka różnica", "Co za efekt", "Piękny makijaż" - tak internautki komentują te zmiany. To makijaż zrobiony tak, żeby podkreślić piękne rysy twarzy, urok spojrzenia, magiczny uśmiech. To dzieło Patrycji Maćków z Nowej Soli, która od lat kształci się w kierunku. Dla naszych czytelniczek ma rady, jak dbać o twarz, żeby czuć się piękną i wyglądać pięknie. 📢 20 tys. nielegalnych rowerów elektrycznych w magazynach w Lubuskiem! Były sprzedawane na platformach zakupowych Ponad 20 tys. rowerów elektrycznych zatrzymali funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej po przeszukaniu czterech magazynów logistycznych w województwie lubuskim. Okazało się, że trafiły one do Polski bez opłat celnych i podatku. 📢 Pływający samochód w Lubuskiem! Kobieta zjechała z drogi w Gubinie i wpadła do rzeki W środę (7 lutego) w Gubinie doszło do niecodziennego zdarzenia. W rzece Lubsza znalazł się samochód osobowy. Kierująca zjechała z drogi i wpadła do wody.

📢 Najlepsze pączki w Żarach, według opinii Czytelników. Tłusty czwartek już 8 lutego Tłusty czwartek już 8 lutego! Gdzie w Żarach można kupić najlepsze pączki? Zobaczcie ranking przygotowany na podstawie opinii naszych Czytelników. 📢 Lubuski Klub Gladiator: dantejskie sceny, kowbojskie rękoczyny i ta muzyka. Ależ tu się działo, mamy zdjęcia! Świebodzińska dyskoteka "Gladiator" (dawny "Prison"), działająca w pierwszych latach obecnego stulecia w budynku folwarcznym przy ul. Kolejowej, była świadkiem takich scen i wydarzeń, że... nikt by w nie nie uwierzył. Oczywiście muzyka też była. Tak szaleli dzisiejsi 35 - 40-latkowie. Mamy zdjęcia!

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie.

📢 Lubuskie. 26 tysięcy nieodwołanych wizyt u lekarza! Przez to kolejki się bardziej wydłużają, straty finansowe też są spore W ubiegłym roku w Polsce przepadło prawie 1,3 miliona wizyt na NFZ. W województwie lubuskim nieodwołanych wizyt do lekarza czy na badania było blisko 26 tysięcy. Najwięcej pacjentów nie zgłosiło się do poradni ortopedycznej – 7,8 tys. osób. Przez to kolejki na wizyty się wydłużają… 📢 Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu. Rak przełyku zabija większość chorych. Rozpoznaj jego objawy zanim będzie za późno Rak przełyku jest agresywnym nowotworem, który częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Jego przyczyną jest głównie niezdrowy tryb życia, a przede wszystkim palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Rak przełyku zwykle wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy szanse na przeżycie kolejnych 5 lat ma zaledwie 5-10 proc. pacjentów. Dlatego ważne jest, aby znać objawy nowotworu i rozpoznać go zanim będzie za późno.

📢 Landsberg był miastem pięknej architektury i malowniczych parków. Zobaczcie zdjęcia Gorzowa sprzed lat Landsberg był bez dwóch zdań pięknym miastem! Takim, w którym królowały zieleń, malownicze skwery i pełne uroku kamienice. Te zdjęcia zabiorą was w fantastyczną podróż do przeszłości. Jesteśmy ciekawi, czy poznajecie te miejsca?

📢 Strażacy dali z siebie wszystko. Do nocy razem z mieszkańcami Krążkowa w gm. Sława walczyli z wodą W kilku miejscowościach w gminie Sława od poniedziałku strażacy i mieszkańcy walczą z wodą. Przyczyną podtopień jest wysoki stan wód gruntowych i intensywne opady deszczu. Dlaczego woda gruntowa zalewa posesje? 📢 Dramatyczne pościgi w powiecie słubickim. Pod wpływem amfetaminy uciekali kradzionymi autami przed strażą graniczną To były sceny jak z filmów akcji. Funkcjonariusze straży granicznej na terenie powiatu słubickiego w rejonie autostrady A2 chcieli zatrzymać do kontroli dwa samochody. Ich kierowcy zaczęli szaleńczą ucieczkę. W obu przypadkach zakończyła się ona kolizją. Kierowcy zostali zatrzymani. Samochody były kradzione, a oni pod wpływem narkotyków.

📢 Tłusty Czwartek 2024 w Zielonej Górze. Co mają w ofercie zielonogórskie cukiernie? Ile zapłacimy za pączki? Tłusty Czwartek z roku na rok zyskuje na popularności. Pączki królują w domach, w szkołach, w biurach, a cały Internet zalewa fala testów słodkości z najpopularniejszych cukierni. Każdego roku pojawiają się nowości, ale ceny idą w górę. Ile kosztują pączki w 2024? Co z tej okazji szykują zielonogórskie cukiernie? 📢 Coraz bliżej do budowy ogromnego centrum logistycznego w Nowej Soli Ponad 20 hektarów na Południowej Strefie Ekonomicznej w Nowej Soli zostanie zagospodarowanych. Przygotowania trwały od 2019 roku. Zostało wydane pozwolenie na budowę. Inwestycja może ruszyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. 📢 Zmieniły się okręgi wyborcze w Zielonej Górze. Sprawdź swoją ulicę, do jakiego okręgu należy Uwaga, zmieniły się okręgi wyborcze w Zielonej Górze. Będzie ich nadal pięć, w których wybierzemy po pięciu radnych, ale ich granice się zmieniły. Które ulice zostały przydzielone do innych okręgów, jakie inne zmiany zostały wprowadzone? A wybory samorządowe - 7 kwietnia br.

📢 To anonimowe pytanie zachęciło zielonogórzan do rozmowy i wspomnień. Czego wciąż brakuje na mapie miasta? Najczęstsza odpowiedź Cię zaskoczy Zielona Góra to zdecydowanie miasto dynamicznego rozwoju, w ostatnich latach przeszło znaczne metamorfozy. Władze inwestują w nowe drogi, obwodnice, obiekty rozrywkowe i kulturalne. Jednak wciąż istnieją obszary, które zdaniem mieszkańców wymagają ulepszeń lub wręcz nowych inicjatyw. Pytanie o miejsca, których w mieście brakuje, wywołuje gorącą dyskusję wśród zielonogórskiej społeczności. Taka sytuacja miała miejsce pod jednym z anonimowych postów na Facebooku, w którym zadano pytanie: "Jakiego lokalu brakuje w Zielonej Górze?". Odpowiedź może Cię zaskoczyć.

📢 Budowa drogi S3 do Świnoujścia złapała zadyszkę! Nie zakończy się do wakacji To miały być pierwsze wakacje, podczas których do Świnoujścia i Międzyzdrojów mieliśmy dojechać pełnowymiarową drogą ekspresową. Dziś już wiemy, że prace się przeciągną.

📢 Podtopienia, zalane piwnice, niedrożne rowy melioracyjne w Lubuskiem. Roztopy i wysokie stany wód dają w kość. Interweniują strażacy Takiej sytuacji w Lubuskiem nie było od dawna. Roztopy, ulewne deszcze i wysokie stany rzek oraz wód gruntowych powodują, że ziemia w wielu miejscach jest jak nasiąknięta gąbka. Nie przyjmuje więcej wody. W efekcie mamy do czynienia z zalaniami i podtopieniami. 📢 Dwóch żużlowców Stali Gorzów pojedzie w Mistrzostwach Ekstraligi 5 kwietnia odbędą się 11. PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi im. Zenona Plecha. Weźmie w nich udział m.in. dwóch żużlowców Stali Gorzów.

📢 Gorzów zamknął ścieżkę nad Wartą. Rzeka ma już ponad cztery metry We wtorek 6 lutego gorzowscy urzędnicy zdecydowali o zamknięciu ścieżki nad Wartą. Woda z rzeki niemal wdziera się tu już na trakt spacerowy.

📢 Da Vinci na sali operacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tak operuje się z robotem! |ZDJĘCIA, WIDEO Robot da Vinci w zielonogórskim szpitalu. Na wtorkowej konferencji prasowej zaprezentowano go dziennikarzom, którzy mogli oglądać na ekranie przebieg operacji – wycięcie prostaty, wykonanej 60-letniemu pacjentowi. Sprzęt wart 14,5 mln zł będzie wykorzystywany do przeprowadzania różnych operacji. 📢 Płk SG Monika Musielak nowym Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej W poniedziałek 5 lutego w komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia obowiązków na stanowisku komendanta oddziału płk SG Monice Musielak, która na tym stanowisku zastąpiła gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego, który to z kolei z dniem 2 lutego awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. 📢 Agata Kornhauser-Duda postawiła na mocne kolory ubrań. Do Afryki zabrała oryginalne stylizacje. Zobacz, jak się prezentuje pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda towarzyszy swojemu mężowi – Andrzejowi Dudzie w podróży do Afryki. Przyjrzeliśmy się jej kreacjom, w których się już pojawiła. Wśród nich klasyczny garnitur w kolorze, który przykuwa oko, oryginalna stylizacja z pelerynką oraz malinowa sukienka w wersji midi.

📢 Tragiczny finał próby policyjnego zatrzymania we Wschowie. Nie żyje znany gangster! We wtorek wczesnym rankiem funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji mieli zatrzymać mężczyznę przebywającego na terenie Wschowy. Kiedy funkcjonariusze próbowali dostać się do mieszkania, wewnątrz budynku padł strzał. W środku policjanci zastali postrzelonego pięćdziesięciosześciolatka. To dobrze znany gangster o pseudonimie Lelek, który przed laty trząsł przestępczym półświatkiem na Dolnym Śląsku.

📢 Domy, mieszkania i działki w dobrych cenach w Lubuskiem! Te nieruchomości sprzedaje PKP - ceny są kuszące |OFERTY Poszukujesz nieruchomości w Lubuskiem w dobrej cenie? Mamy dla Ciebie propozycję - zakup nieruchomości od PKP. Mieszkania, działki i domy sprzedawane przez spółkę są tańsze o dziesiątki tysięcy od tych dostępnych na serwisach ogłoszeniowych! 📢 Kompleks, w którym Niemcy produkowali amunicję, do dziś jest ukryty w lesie. To miejsce miało być ukryte przed światem O tym wojskowym, leśnym kompleksie, w czasie II wojny światowej nie wiedzieli nawet okoliczni mieszkańcy. Wszystko było ukryte w sosnowym lesie. Tak jest po dziś dzień. Tajemnica była tak wielka, że... przetrwała do dziś. Miejsce jest nie tylko tajemnicze, ale może też być śmiertelnie niebezpieczne.

📢 Paraliż senny to koszmar, z którego nie możesz się wybudzić. Leżysz bez ruchu, zmysły pracują, ale ciało jest "martwe". Czekasz, czujesz lęk Dopóki kogoś to nie spotka, myśli, że to w sumie dobry żart. Ale paraliż senny to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może spotkać nas w życiu. "Było to trudne psychiczne, bo towarzyszył mi lęk, że umieram, że już nie wrócę". Czym jest paraliż senny? Wyobraźcie sobie, że leżycie w łóżku, niezdolni do reagowania ani mówienia, uwięzieni we własnym, jakby "martwym" ciele. Towarzyszy wam uczucie lęku, strachu. Niektórzy, opowiadając o tym wspominają czyjąś obecność, cień zbliżający się do łóżka z drugiego końca pokoju. Widzisz to, słyszysz i nie możesz nic zrobić. I wtedy zadajesz sobie pytanie: "To koniec?" 📢 Najlepsi piłkarze województwa wyróżnieni na uroczystej gali Lubuskiego Związku Piłki Nożnej W sobotę 3 lutego odbyła się Gala Piłkarstwa Lubuskiego, podczas której nagrodzono najlepszych piłkarzy i trenerów minionego roku. Łącznie przyznano 15 wyróżnień.

📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami. 📢 Królewska studniówka LO w pałacu. Tak się bawił żagański Banach | ZDJĘCIA Ach! Co to był za bal! W Żagańskim Pałacu Kultury w sobotę 3 lutego 2024 bawili się czwartoklasiści z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu. Na 100 dni przed maturą zatańczyli w takt Poloneza Wojciecha Kilara, z filmu Pan Tadeusz. Nie zabrakło też kwiatów, podziękowań i łez wzruszenia.

📢 "Przemysłowa" w Gorzowie miała studniówkę niczym wenecki bal! Były maski, piękne kreacje i zabawa! Kolejna wspaniała studniówka za nami! W niezwykłym stylu bawili się uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie. Zorganizowali bal w klimacie weneckiego karnawału. Były olśniewające kreacje, piękne dekoracje i niezwykła oprawa muzyczna. Taka impreza zdarza się tylko raz w życiu, więc maturzyści nie tracili ani chwili. Od początku studniówki wspaniale się bawili. To była prawdziwa gorączka sobotniej nocy!

📢 STUDNIÓWKA 2024. Studniówka Budowlanki w Zielonej Górze: Piękne chwile, dostojny polonez, cudne kreacje Co wyróżnia studniówka maturzystów z Budowlanki? Między innymi to, że co roku odbywa się w szkole. Tak też było i tym razem. Udekorowana placówka nie przypominała miejsca, w którym odbywają się lekcje. A młodzi ludzie i grono pedagogiczne bawiło się świetnie. 📢 Fantastyczna studniówka maturzystów ZSLiT Gubin! Tak się bawili przyszli absolwenci gubińskiej szkoły na balu maturalnym! W sobotę (3 lutego) odbyła się studniówka maturzystów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie. To był fantastyczny bal maturalny! Mamy zdjęcia ze studniówki, która odbyła się w Sękowicach, w Bistro u Seby! Zapraszamy do oglądania! 📢 Tajemnica pod Nowogrodem: śmierć, eksperymenty, dziwne budowle. Zło czaiło się 30 km od Zielonej Góry. Ktoś celowo chciał to ukryć To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch osób: Lubuszanina oraz mieszkańca Dolnego Śląska. Najprawdopodobniej jeden mężczyzn próbował ratować drugiego. 📢 W przedwojennym Gorzowie aż roiło się do kawiarni: stylowych, pięknych i eleganckich! Do takich lokali chodzili mieszkańcy Landsberga Mieszkańcy przedwojennego Gorzowa, czyli Landsberga, mieli w swoim mieście wiele pełnych uroku kawiarni. Patrząc na ich zdjęcia, aż chciałoby się, choć na krótką chwilę móc zobaczyć nasze miasto z tamtych lat i usiąść na filiżankę kawy z kawałkiem ciasta we wnętrzu choćby jednej landsberskiej kawiarenki...

📢 Tutaj można nakręcić horror! W Lubuskiem jest miejsce jak z filmu "Piątek 13." Kiedyś na pewno było tu słychać śmiech dzieci, plusk wody, a pomiędzy domkami niósł się zapach karkówki... A teraz? Dziś ten ośrodek wypoczynkowy w Lubuskiem jest przerażającą ruiną. 📢 Tłusty Czwartek: Zobaczcie memy dotyczące Tłustego Czwartku Internauci jak zawsze w formie. Zobacz memy dotyczące Tłustego Czwartku. 📢 Odnaleźliśmy bohatera. Uratował tonące dzieci Nikodem Jędryczko rzucił się na pomoc dwóm tonącym chłopcom. Ryzykując życiem, wytargał ich z zamarzniętego stawu. A potem... bez słowa odjechał do domu. - Zimno mi było! - rozbroił nas wczoraj swoim tłumaczeniem.