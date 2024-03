Prasówka 9.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 9.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 9.03.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (9.03.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga 12, Zajczek - Lipinki Łużyckie (23. km na odc. 1,4 km) Profilowanie pobocza. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Uwaga !!! Ręczne kierowanie ruchem.

📢 Kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim. Stan na 9.03.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 9.03.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do endokrynologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet 2024. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się razem z nami! Memy o kobietach idealnie wpisują się w Dzień Kobiet, przypadający 8 marca. Twórcy zabawnych grafik o przedstawicielkach płci pięknej z przymrużeniem oka odnoszą się do typowych kobiecych cech, które niejednego mężczyznę potrafią wyprowadzić z równowagi. Niemniej jednak sporo motywów, poruszanych w humorystycznych obrazkach wykorzystuje stereotypy oraz utarte schematy, jakie w wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Do tego typu twórczości z dystansem podchodzą także kobiety i na widok rozmaitych memów im poświęconych niejedna z pań ociera z twarzy łzy śmiechu. Zobacz najzabawniejsze grafiki!

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wicedyrektor gorzowskiej RDOŚ odwołany ze stanowiska. Sprawa ma być związana z gawronami w Świebodzinie Zwolniony został wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Poinformowała o tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w piątek, 8 marca. Decyzja została podjęta w związku „z popełnionymi błędami przy wydaniu oraz w nadzorze nad wykonaniem decyzji z zakresu ochrony przyrody”. Portal Zielona Interia ustaliła, że sprawa związana jest ze zgodą na strząsanie gniazd i płoszenie gawronów w Świebodzinie.

📢 Stal Girls poniosły piłkarzy ręcznych do pierwszego zwycięstwa w Arenie Gorzów Przy takim dopingu Stalowych Dziewczyn – i to jeszcze w Dzień Kobiet! - rezultat meczu Ligi Centralnej w Arenie Gorzów nie mógł być inny. Stal Gorzów pokonała MKS Wieluń. 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [9.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Od niedzieli znów pojedziemy pociągami Polregio z Zielonej Góry do Wrocławia. Przerwa trwała trzy miesiące Od niedzieli, 10 marca br. wrócą bezpośrednie połączenia kolejowe relacji Zielona Góra – Wrocław. Pociągi będą kursować będą cztery razy dziennie na trasie: Zielona Góra – Nowa Sól – Głogów – Ścinawa – Wołów – Brzeg Dolny – Wrocław Główny, zatrzymując się na wszystkich przystankach pośrednich, zapewniając mieszkańcom regionu dojazd do pracy, szkół, urzędów czy placówek medycznych.

📢 Czwartoligowcy wracają do gry! Piłkarska wiosna rozkręca się na dobre Po ubiegłotygodniowej inauguracji III ligi nadszedł czas na pierwsze w tym roku pojedynki na szczeblu IV ligi. W nadchodzący weekend (9-10 marca) przekonamy się, która z drużyn zanotuje wymarzony start wiosny. 📢 Łagów na przełomie zimy i wiosny to doskonałe miejsce na spacer. Jeszcze można uniknąć tłumów, które przyjadą tutaj latem Do Łagowa w powiecie świebodzińskim warto przyjeżdżać przez cały rok. Leśne ścieżki to zachęta do spacerów, a ławki nad Jeziorem Trześniowskim polecają się do odpoczynku. W ostatni weekend pogoda przyciągnęła turystów, ale to jeszcze nie są te tłumy, które będą pojawiały się w letnie dni. Warto przyjechać do Łagowa też na przełomie wiosny i zimy.

📢 Wzruszone gwiazdy i wzruszona publiczność! Koncert z okazji Dnia Kobiet w Szprotawie! W czwartek 7 marca 2024 przed szprotawską publicznością wystąpiła gwiazda piosenki Halina Benedyk, ze swoim scenicznym partnerem Marco Antonellim. Koncert zaaranżował mąż artystki, znakomity kompozytor i kierownik orkiestry Aleksander Maliszewski. Halina Benedyk była bardzo wzruszona i wspominała swoje pierwsze kroki muzyczne na scenie Szprotawskiego Domu Kultury.

📢 Budowa przystanku Osiedle - Żary. Mieszkańcy żarskiego osiedla będą mieć bliżej do pociągu Trwa budowa przystanku kolejowego Osiedle - Żary w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Wieniawskiego. Koszt inwestycji to ok. 2 mln 600 tysięcy złotych. 📢 Śmierć dziecka w Świebodzinie. Wnioski z sekcji zwłok przerażają. Dziecko miało pękniętą czaszkę Dziecko w czwartek, 7 marca w godzinach porannych znalazła babcia. W sprawie zatrzymano konkubenta matki dziecka, która w tym czasie przebywała w areszcie. W chwili śmierci chłopca to właśnie konkubent się nim zajmował. Dziś 26-latek usłyszał zarzuty. 📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Wypadek na torach w Gorzowie. Mężczyzna został potrącony przez pociąg Do dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek na moście kolejowym przy ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie. Kilka minut po godzinie dwunastej pociąg potrącił mężczyznę, który z niewyjaśnionych przyczyn wtargnął na tory.

📢 Pamięć o Grażynie Wojciechowskiej zostanie na lata. Tablica pamiątkowa odsłonięta W piątek 8 marca odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Grażynie Wojciechowskiej. Była wieloletnią radną miejską. Znała ją większość gorzowian. 📢 Kradzionym autem i pod wpływem narkotyków. Kierowca wpadł, bo... jechał zbyt wolno Policyjnym nosem i czujnością wykazali się słubiccy funkcjonariusze, którzy zatrzymali 21-letniego kierowcę. To miała być rutynowa kontrola drogowa, ale okazało się, że młody mężczyzna prowadził samochód pod wpływem narkotyków, a ich spory zapas miał również przy sobie. Jakby tego było mało auto, którym się poruszał zostało wcześniej skradzione na terenie Niemiec.

📢 Protest rolników w stolicy. Policja publikuje wizerunki. Rozpoznajesz te osoby? Stołeczni policjanci prowadzą czynności w związku z zamieszkami podczas protestu rolników. Chodzi o demonstrację, która odbyła się w minioną środę w Warszawie. Mundurowi opublikowali wizerunki osób biorących udział w tym wydarzeniu. Są one podejrzewane o czynną napaść oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, uszkodzenia mienia, a także posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie zgromadzenia. 📢 Najtańsze ogrody działkowe w Lubuskiem. Ceny, oferty, lokalizacje, zdjęcia. Idealny zakup na wiosnę! Wiosna już za chwilę. Marzysz już o karkówce z grilla z przyjaciółmi i śmiechu dzieci bawiących się przy basenie na trawniku? Kup sobie działkę. Oto najtańsze oferty ogródków z całego lubuskiego. 📢 Autobusy pod samym ratuszem albo teatrem! Tam były przystanki. Pamiętacie te ogórki, ikarusy? Aż łezka kręci się w oku. Zobaczcie zdjęcia!! Miejskie autobusy zawoziły nas pod sam ratusz albo teatr czy w inne miejsca, gdzie dziś już przystanków nie ma. Pozostały w naszych wspomnieniach i na starych zdjęciach. Warto przenieść się w czasie i obejrzeć dawną Zieloną Górę z perspektywy tzw. ogórka czy ikarusa...

📢 Dzień Kobiet lubuskich. Ile kobiet przypada na 100 mężczyzn? Im są starsze, tym bardziej brakuje mężczyzn w ich towarzystwie Świętujemy Dzień Kobiet od ponad 100 lat, a kobiety wciąż zarabiają mniej od mężczyzn. Dane dotyczące nie tylko ilości kobiet i mężczyzn w regionie, ale i zarobków przygotował Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. 📢 Pamiętacie, jak żużlowcy Falubazu Zielona Góra szukali słońca w Słowenii [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Niebawem rozpocznie się żużlowy sezon 2024. Kapryśna pogoda w Polsce nie pozwala zawodnikom na rozpoczęcie treningów we wszystkich ośrodkach żużlowych. Dlatego niektórzy szukają suchych torów za granicą. To już tradycja. A pamiętacie, jak ponad 20 lat temu zielonogórscy żużlowcy pojechali szukać słońca do Krško na Słowenii? Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia. 📢 Brama do Parku Róż zamknięta. Tak są rozwalone schody W czwartek 7 marca zamknięta została brama do Parku Róż od strony ronda Kosynierów Gdyńskich. Schody, na które półtora miesiąca temu spadło drzewo, znów wymagają naprawy.

📢 Kobiety w mundurze. Pracownice Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim świętują Dzień Kobiet W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracuje aż 541 kobiet! To prawie 40 proc. całej obsady etatowej. Panie w mundurze również świętują Dzień Kobiet. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 08.03.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 08.03.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 08.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 08.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Duży pożar koło Przytocznej. Ogień strawił całe zapasy słomy. To było było podpalenie? Pięć strażackich zastępów gasiło pożar balotów słomy koło Przytocznej. Ogień wybuchł w czwartek późnym wieczorem w wiacie znajdującej się przy polu na terenie jednego z gospodarstw przy ulicy Osada Leśna. Spłonęło tam kilkanaście balotów ułożonych w stogu.

📢 Trwa walka o zdrowie Michaliny Tomków z Żar. 38-letnia mama dwóch dziewczynek chce pokonać chorobę i wrócić do normalnego życia 38-latka z Żar walczy o swoje zdrowie i życie. Ruszyła zbiórka na leczenie Michaliny Tomków, która cierpi na nowotwór złośliwy. Zaczęło się od bólu brzucha i krzyża, a diagnoza była okrutna.

📢 Bratki, stokrotki, goździki... Tysiące kwiatów ubarwią Gorzów na wiosnę Najpóźniej przed świętami wielkanocnymi w gorzowskich kwietnikach pojawią się wiosenne kwiaty i rośliny. Miejscy urzędnicy już szykują się do podpisania umowy z sadzącymi. 📢 Ogień pojawił się nocą. Rodzina z Bobrowic zbiera pieniądze na odbudowę domu Do pożaru doszło nocą w piątek 1 marca. To właśnie wtedy ogień pojawił się na terenie jednej z posesji w Bobrowicach (powiat krośnieński). Teraz pięcioosobowa rodzina potrzebuje wsparcia, by odbudować to, co zniszczył żywioł i móc mieszkać w godnych warunkach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 8.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Kolejka ogrodowa w Nietoperku: niesamowita atrakcja turystyczna w Lubuskiem. Dzieci tu piszczą z radości, a dorośli... czują się jak dzieci! Szukacie pomysłu na weekendowy wypad z dziećmi? Pojedźcie do Nietoperka koło Międzyrzecza. Znajduje się tu jedna z największych atrakcji turystycznych w Lubuskiem: ogrodowa kolejka. Choć trudno w to uwierzyć, cała jest dziełem jednego człowieka!

📢 Nowe utrudnienia przy moście w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzone zostaną zmiany, dotyczące budowy ronda Podniesienie i remont mostu w Krośnie Odrzańskim, a także budowa ronda przy zjeździe z przeprawy, od miesięcy generują wiele utrudnień dla kierowców. 8 marca wprowadzone zostaną kolejne zmiany — zamknięty zostanie wjazd w ulicę Nadodrzańską od strony ulicy Chrobrego.

📢 Masz te cyfry w dacie urodzenia? Sprawdź, co to oznacza! Każdy z nas ma bowiem liczbę przewodnią! Według numerologów nic nie dzieje się przez przypadek, a wielki wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe. 📢 Miej haka na raka! Zbadaj się bez skierowania i za darmo w ramach programu profilaktycznego NFZ |ADRESY PLACÓWEK W LUBUSKIEM Pani Barbara nie może dojść do siebie, bo odeszła jej wierna przyjaciółka. Mieszkała po sąsiedzku. Zmarła na raka jelita grubego. Zielonogórzanka z przerażeniem stwierdziła, że nigdy nie miała kolonoskopii, a jest w takim wieku… Myślała, że najpierw musi się postarać o skierowanie. Okazało się jednak, że nie musi. Dzięki programowi profilaktycznemu NFZ nie potrzebowała skierowania. Badania wykonała za darmo.

📢 Izabela Ziętka, wiceminister edukacji odwiedziła żarskie szkoły Na konferencję poświęconą nowej drodze w edukacji do Żar przyjechała Izabela Ziętek, wiceminister edukacji. Tematem przewodnim wydarzenia była edukacja dzieci z niepełnosprawnościami w polskim systemie edukacji. 📢 Gorzowskie koszykarki czwarty raz powalczą o złote medale! Arka znów pokonana – tym razem w Gdyni! Mają to! Gorzowianki wygrały w czwartek (7 marca) drugi półfinałowy mecz z VBW Arką w Gdyni i zapewniły sobie awans do wielkiego finału Orlen Basket Ligi Kobiet. Zagrają w nim po raz czwarty w historii. Ich ostatnimi rywalkami będą polkowiczanki. 📢 Tysiące ludzi na koncercie Andrzeja Piasecznego. Panie były wniebowzięte To prawdopodobnie był najpiękniejszy prezent, jaki dostały gorzowianki na Dzień Kobiet. W przeddzień święta wszystkich pań w Arenie Gorzów zaśpiewał Andrzej Piaseczny. Na koncert przyszło ponad 5 tys. widzów!

📢 Czy jezioro Głębokie wysycha przez S3? W odpowiedzi GDDKiA czytamy m.in.: "ratowanie jeziora nie jest zadaniem drogowców" Społecznik i prawnik Robert Krzych z Międzyrzecza zaprezentował szokujący raport, w którym przekonuje, że jezioro Głębokie wysycha na skutek dziwnych zmian wysokości przepustów podczas budowy S3. Tłumaczy, że dlatego woda z wielkiego obszaru zza "eski" przestała dopływać do jeziora. Mamy odpowiedź GDDKiA. 📢 Rolnicy podejmą decyzję o strajkach po rozmowach z premierem. Protesty w Lubuskiem 13 marca? Blokady ominą Krosno W samym województwie lubuskim rolnicy planują zorganizować około 20 blokad dróg w ramach protestów. Miałyby one się odbyć 13 marca. Decyzja zostanie podjęta po rozmowach z premierem w sobotę (9 marca). Wiemy już, że rolnicy zrezygnowali z blokowania ronda między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Połupina (gmina Dąbie).

📢 Będą odnowione drogi gminne w Szprotawie, Iłowej, Lubsku i powiecie żarskim! W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego kolejne samorządy podpisały umowy na inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele gmin otrzymali symboliczne czeki od wicemarszałka województwa lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja. Odebrali je burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Szprotawie Maciej Boryna. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI – sprawdź jakie emocje towarzyszą kandydatom na starcie głosowania! Wielkie emocje, wspierające komentarze i niesamowite zaangażowanie pasjonatów motoryzacji - to wszystko towarzyszy rozpoczęciu akcji Mistrzowie Motoryzacji 2024. Kto zdobędzie tytuł Mechanika Roku, Instruktora Roku, czy Kierowcy Roku? Czyj samochód lub motocykl zostanie wybrany Furą Roku i Motorem Roku? Dowiemy się już wkrótce. A teraz zobaczmy, jak zawrzało w mediach społecznościowych na start i pierwszych dniach głosowania!

📢 Duże podwyżki dla nauczycieli w Zielonej Górze. Miasto dogadało się ze związkami Od 1 kwietnia – jeśli radni przyjmą uchwałę na marcowej sesji – wzrosną dodatki dla nauczycieli. To je ustalają samorządy. Wzrośnie dodatek motywacyjny. Będzie więcej pieniędzy za wychowawstwo, za pełnienie funkcji dyrektora czy kierownika świetlicy. Zostanie też wprowadzony nowy dodatek – dla nauczycieli wspomagających pracę w oddziale integracyjnym. 📢 Ludzie chwytali największe kosze! Na to otwarcie w Zielonej Górze przyszły tłumy! | WIDEO, ZDJĘCIA Zapowiedziany powrót znanej sieci supermarketów do Zielonej Góry mieszkańcy przyjęli entuzjastycznie. Na otwarcie sklepu przy Szosie Kisielińskiej w czwartek rano stawiły się tłumy. Są promocje i degustacje. Wkrótce będą otwarcia kolejnych dwóch placówek tej sieci. 📢 Lewica znów chce być w radzie miasta w Gorzowie. Oto jej kandydaci Lewica to piąty komitet, który przedstawił nam pełne listy swoich kandydatów w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Radnymi chcą zostać m.in. byli parlamentarzyści.

📢 Gorzów nie ma dworca PKS, uniwerku, ale dostanie Starbucks? To obietnica w kampanii To jedyne miasto wojewódzkie bez uniwersytetu, w dodatku bez dworca autobusowego i takiego, z którego trudno wyjechać pociągiem, a jeden z kandydatów na prezydenta miasta obiecuje… otwarcie kawiarnianej sieciówki. To nie prima aprilis. To Gorzów. 📢 Niewybuch na polu pod Łagowem. Pocisk wykopał rolnik podczas pracy w polu Na niebezpieczną pamiątkę z czasów II wojny światowej natknął się rolnik podczas prac polowych. Z kabiny ciągnika wypatrzył niewybuch. Znalezisko zabezpieczali przez dobę świebodzińscy policjanci, do czasu podjęcia niewybuchu przez wojskowych saperów. 📢 Ewakuacja sklepu Dino w Deszcznie. Strażacy walczyli z ogniem Kilka zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem, który pojawił się w altanie śmietnikowej przy sklepie Dino, a następnie przeniósł się na elewację marketu. Z budynku zostali ewakuowani klienci i pracownicy.

📢 Zwłoki 7-miesięcznego dziecka znalezione w Świebodzinie. Ciało znalazła babcia, zatrzymano konkubenta matki chłopca W czwartek, 7 marca, w godzinach porannych świebodzińska policja została zaalarmowana o zwłokach 7-miesięcznego dziecka. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie szczegółów sprawy, ale nieoficjalnie wiemy, że mogło dojść do morderstwa. 📢 Mieszkańcy Kostrzyna szykują się na gigantyczne korki! Na moście drogowym przez Wartę wprowadzono ruch wahadłowy Firma budująca nowy most przez Wartę w Kostrzynie poinformowała, że od 7 marca aż do końca maja będzie obowiązywał ruch wahadłowy na moście tymczasowym. W godzinach szczytu ruch będzie kierowany ręcznie, w nocy obowiązywać będzie sygnalizacja świetlna. Dla Kostrzyna oznacza to ogromne utrudnienia. 📢 Jak idzie remont ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie? Roboty przyśpieszyły W połowie marca ma zakończyć się przebudowa pierwszej ćwiartki skrzyżowania koło byłego placu cyrkowego. Cała inwestycja ma potrwać ostatecznie do września tego roku.

📢 Remont dworca w Sulechowie na ostatniej prostej. Teraz czas na Rzepin, Gorzów, Żary, Zbąszynek, Bytom Odrzański O remonty lubuskich dworców kolejowych zapytaliśmy Bartłomieja Sarnę z Wydziału Współpracy z Mediami, Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. Oto co, odpowiedział na nasze pytania. 📢 Dzień Kobiet w Zielonej Górze - 8 marca upłynie pod znakiem warsztatów, koncertów i słodkości. Przyłączysz się do świętowania? Zbliżający się Dzień Kobiet w Zielonej Górze obfituje w wyjątkowe wydarzenia. Bogaty program atrakcji, w którym każda zielonogórzanka znajdzie coś dla siebie. Od inspirujących wystąpień po warsztaty rozwoju osobistego — okazja, by zatroszczyć się o siebie i celebrować swoją wyjątkowość. Jakie atrakcje czekają w tym roku na mieszkanki Zielonej Góry?

📢 Schronisko w Zielonej Górze zostanie wkrótce otwarte. Ogłoszono konkurs na nazwę i mural, który ozdobi budynek dla psów Budowa nowego budynku dla psów w zielonogórskim schronisku idzie pełną parą, według planów będą tam 53 wygodne boksy z wybiegami, które mają zmieścić łącznie 147 psów. Będzie to niepodpiwniczony budynek z płaskim dachem. Prace niedługo się kończą, co z nazwą placówki? Ogłoszono konkurs.

📢 Remont SP1 w Gorzowie poszedł tak, że... ładniej jest w psychiatryku Szpital psychiatryczny ładniej wygląda niż korytarze tej szkoły – mówi prezydent Jacek Wójcicki o remoncie SP1. Magistrat wini konserwatora zabytków, a radni – urzędników. 📢 W Nowej Soli powstanie jeden z trzech takich ośrodków w kraju. Pozostałe będą w Warszawie i Wrocławiu Ponad 16 milionów złotych wart jest projekt, który będzie realizowany w Nowej Soli po to, aby kształcić potrzebne w tych czasach kadry. Umowa zawarta. To kolejny etap rewolucji w nauczaniu zawodowym w mieście. Podobne branżowe centra umiejętności są Zielonej Górze, będzie też w Gorzowie, ale tylko te w Nowej Soli, Warszawie i Wrocławiu zajmą się elektromobilnością. 📢 Otwarcie nowoczesnego laboratorium SECO/LAB na Uniwersytecie Zielonogórskim. Co zyskali studenci i nie tylko oni? W nowej hali laboratoryjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Szafrana w środę, 6 marca zostało otwarte laboratorium SECO/LAB. Uroczystość odbyła się w ramach Dni Otwartych Wydziału Mechanicznego (6-7 marca), stąd obecność nauczycieli i uczniów lubuskich szkół średnich.

📢 Mieszkańcy Zielonej Góry wzywają do całodobowej pomocy weterynaryjnej. Powstała petycja - ma trafić do rąk Wojewody Lubuskiego Mieszkańcy Zielonej Góry zmotywowani troską o dobrostan zwierząt zjednoczyli się w działaniu, domagając się dostępu do całodobowej opieki weterynaryjnej w mieście. W reakcji na niedostatek usług, które umożliwiłyby skorzystanie z pomocy lekarzy weterynarii w weekendy, święta czy w nocy bez konieczności dalekich podróży np. do Poznania, czy Wrocławia zbierają podpisy pod petycją skierowaną do wojewody lubuskiego. Jakie dziś mamy możliwości, w razie nagłego wypadku czy choroby zwierzaków?

📢 Konwencja wyborcza Trzeciej Drogi. Kto wystartuje po mandaty radnych w województwie lubuskim? Za nami konwencja Trzeciej Drogi, na której ogłoszeni zostali kandydaci do wyborów samorządowych. Podczas spotkania ogłoszone zostało hasło wyborcze, a brzmi ono: ,,Nowoczesne rozwiązania, tradycyjne wartości”.

📢 Niezwykłe miejsce w Lubuskiem. Basen w środku lasu pod Żarami! W soboty i niedziele przychodziły tutaj tłumy Basen w Złotniku dziś to już historia. Przez kilkadziesiąt lat dzieciaki z okolicy i dorośli, spędzali tutaj każdą wolną chwilę. - Ile bym dał, żeby ten czas wrócił - mówi Antoni Ostrowski. 📢 Pałacyki, wille i dworki w Lubuskiem. 7 niezwykłych nieruchomości, które czekają na nowego właściciela Na rynku nieruchomości można trafić na prawdziwe perełki. Stare dworki, wille i pałacyki zachwycają architekturą, nawet wtedy, gdy wymagają remontu. Oto kilka ciekawych obiektów w Lubuskiem, które zostały wystawione na sprzedaż. Ceny zaczynają się od niespełna 400 tys. zł. 📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle dostają emeryci od 1 marca - kwoty netto O ile urosły emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O ile urosła twoja emerytura od 1 marca br.? Sprawdź wyliczenia kwot netto.

📢 33 mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Takich ofert jest coraz więcej! Sprawdzamy ich lokalizacje i ceny wywoławcze Przyglądamy się mieszkaniom, które w lutym na licytacje wystawili lubuscy komornicy. Tym razem są to 33 lokale. Liczba mieszkań od komorników w Lubuskiem rośnie z miesiąca na miesiąc. Sprawdzamy każdą z ofert. Prezentujemy zdjęcia, lokalizacje oraz ceny poszczególnych nieruchomości. To mogą być najtańsze mieszkania w Lubuskiem!

📢 Przychodnia zdrowia w Zielonej Górze do zamknięcia. Pomoc medyczna do końca miesiąca. A co potem? Mieszkańcy Zielonej Góry Ochli marzyli o przychodni zdrowia. Dlatego postanowili część pieniędzy w ramach bonusu połączeniowego przeznaczyć na budowę nowego obiektu. Tak też się stało. Udało się – nie bez problemu – po kilku przetargach znaleźć podmiot, prowadzący świadczenia medyczne. Ale radość mieszkańców nie będzie trwała długo. Przychodnia będzie działać tylko do końca marca. Potem zostanie zamknięta.

📢 Wielka awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Nikt nie może się zalogować. Co się stało? We wtorek, 5 marca przed godziną 16.30 doszło do globalnej awarii Facebooka, Messengera oraz Instagrama, czyli wszystkich mediów należących do sieci META. Internauci zaczęli zgłaszać problemy z logowaniem. Dawno czegoś takiego nie było...

📢 Jeśli rolnicy nie dogadają się z rządem, zablokują A2 i Świecko. To będzie totalny paraliż i milionowe straty dla przedsiębiorców Rolnicy planowali blokadę Świecka i A2 od 10 marca aż do odwołania, a protest miał mieć charakter stały. W celu omówienia swoich działań spotkali się we wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem i przedstawicielami służb. Co ustalono? Na ten moment planowana akcja protestacyjna została wstrzymana. - Czekamy na propozycje rządu i premiera Tuska, które przedstawione nam zostaną podczas piątkowego spotkania w Warszawie - mówią rolnicy.

📢 Na widok zielonogórzanki tylko jeden z mężczyzn nie zrobił kroku do przodu. Joanna Baziak z Zielonej Góry jest w IX edycji Love Island Kiedy panowie oczekiwali na boginie piękności, jako pierwsza pojawiła się Asia – Influencerka z Zielonej Góry - informują producenci popularnego reality show Love Island. Zielonogórzankę Joannę Baziak widzowie poznali w pierwszej odcinku dziewiątej edycji, który został pokazany w poniedziałek, 4 marca. 📢 Dziury, hałas pędzących ciężarówek i piesi z latarkami — tak dziś mieszkańcy opisują nowe osiedle Dolinka w Świebodzinie. Co da się zrobić? Mieszkańcy osiedla Dolinka w Świebodzinie mają dość niebezpiecznych dróg w okolicy. Dziury i hałas pędzących ciężarówek to jedno, ale brak oświetlenia sprawia, że każda wycieczka przez przejście dla pieszych jest ryzykowna. Pomimo MPZP mieszkańcy czekają na działania, bo budowa obwodnicy wydaje się nie być priorytetem. Co da się zrobić w tej sytuacji?

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Fabryka Tesli pod Berlinem sparaliżowana. Nie ma prądu, wybuchł pożar i ogłoszono alarm bombowy! Na miejscu działają służby! Około godziny 5.00 we wtorek 5 marca doszło do pożaru, który wywołał przerwę w dostawie prądu na terenie fabryki Tesli, a także w mieście Erkner i części Berlina. Produkcja w takich warunkach możliwa nie jest, firma nie działa, a na miejsce jadą saperzy, bo ogłoszono alarm bombowy. Czy to celowy atak na Teslę?

📢 Rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Będą blokady w Świecku, pod Gubinem i Krosnem Odrzańskim W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą. 📢 Przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całkowicie zablokowane! Rolnicy znów będą tu protestować Od kilku tygodni przez Polskę przechodzi fala protestów rolników. Protesty odbywały się też w Lubuskiem, jednak w ostatnim czasie protestujących rolników na ulicach naszych miast nie widzieliśmy. Teraz ma się to zmienić. Rolnicy poinformowali właśnie, że będą blokować Świecko i autostradę A2. Jak długo? - Do skutku - odpowiadają.

📢 Tutaj w Gorzowie chodziło się kiedyś do kina. Niebawem będzie chodziło się na zakupy? Przy al. 11 Listopada powstanie dyskont Dobiega końca demolka w sąsiedztwie dawnego kina. U zbiegu al. 11 Listopada z ul. Olimpijską ma zostać zbudowany dyskont Aldi. 📢 Nie żyje Tomasz Guzowski. Walczył z rzadką chorobą Zmarł Tomasz Guzowski, zielonogórzanin, którego historię opisywaliśmy wielokrotnie na naszych łamach. Wiele osób wspierało go, biorąc udział w akcjach charytatywnych czy zbiórkach na leczenie.

📢 Tej lubuskiej wsi już nie ma. Marzęcin to było urokliwe miejsce. Zostało zrównane z ziemią u schyłku II wojny światowej Marzęcin była wsią, która tętniła życiem. Położona nad jeziorem, otoczona lasami. Działała tu gospoda, młyn, była też remiza strażacka i boisko sportowe. Koszmar wydarzył się w 1945 r. Wieś poszła z dymem. Z zagładą tego miejsca wiąże się też koszmarna historia 9-letniej dziewczynki. Pozostałości wsi można oglądać do dziś, ale odnajdzie je tylko wprawny poszukiwacz.

