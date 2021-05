Prezes Stali Gorzów Marek Grzyb do sąsiadów z Falubazu Zielona Góra: Trzymajcie się!

Wpis prezesa Stali Gorzów Marka Grzyba na Facebooku:

„Tak sobie siedzę na spokojnie i trochę mi przykro patrzeć na to, co się dzieje z sąsiadami, po prostu mi przykro... niby FALUBAZ, ale sąsiad... jak przegrałem pierwsze 6 meczy z rzędu to Wojtek Domagała, prezes FALUBAZU był jednym z dwóch Prezesów Ekstraligi, który do mnie napisał coś w stylu: Trzymaj się Marek!!! Nie chcę wchodzić w kompetencje innego klubu, bo sam miałem ciepło w zeszłym roku po serii porażek. Jedno mogę napiąć, bo chyba wiem, co czują dzisiaj w Falubazie... TRZYMAJCIE SIĘ SĄSIEDZI!!! Może to niewiele pomoże, ale TRZYMAJCIE SIĘ”.