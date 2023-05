Prezydenci lubuskich stolic są najbardziej rozpoznawalnymi postaciami województwa. Obaj zapoczątkowali w swoich miastach nową epokę

Bycie prezydentem nie było jego pierwszą pracą. – Pracowałem dla korporacji – mówi. Przed objęciem urzędu, związany był z Kompanią Piwowarską oraz z zielonogórskim Polmosem. Do ratusza przeniósł się wprost z dyrektorskiego fotela w poliklinice. Co najbardziej zaprocentowało w roli włodarza miasta? – Zdecydowanie praca w biznesie oraz w szpitalu. To jest praca z ludźmi i ona uczy najbardziej – odpowiada.

- Bycie prezydentem, to nie jest cel. Celem jest zmienianie czegoś. Prezydentura to tylko narzędzie do tego, aby to osiągnąć – uważa prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. Zdecydował się kandydować, bo wszyscy mówili o tym, aby miasto miało basen, ale basenu nie było. – To mnie wkurzało i dlatego zdecydowałem się zaryzykować, chociaż nie dawano mi żadnych szans – mówi.

Kubicki podkreśla, że nie bez znaczenia była jego aktywność w samorządzie studenckim, którego był przewodniczącym. – To była wielka szkoła organizacji i troski o sporą grupę ludzi na uczelni, którzy we mnie wierzyli – wspomina. Wtedy o prezydenturze nie myślał, ale sprawy miasta były mu bliskie. Temat jego pracy magisterskiej brzmiał: „Zarządzanie odpadami miejskimi na przykładzie Zielonej Góry”. Dzisiaj miasto jest pod tym względem w ogólnopolskiej awangardzie.

Wtedy z tego zdania dworowano, często po to, aby niesprawiedliwie deprecjonować kwalifikacje młodego prezydenta. Jak prezydent Wójcicki widzi to dzisiaj? – We wszystkich samorządach mamy to samo prawo, bez względu na to, czy miejscowość jest małą gminą czy takim miastem jak Gorzów. Inny jest tylko zakres zadań, zmienia się ich skala . Mechanizmy znałem i to mi dało lekkość wejścia w sprawy miasta, ale łatwo nie było – odpowiada.

Geneza jego zainteresowań sprawami publicznymi sięga dalej. - Zaprocentowały wszystkie aktywności społeczne . Te z dzieciństwa, gdy angażowałem się w samorząd, najpierw w szkole podstawowej, później w szkole średniej i wreszcie na studiach – wyjaśnia. Mocno jednak podkreśla w rozmowie z GL, że do roli bycia prezydentem Gorzowa, najbardziej przygotowała go funkcja wójta. – Gorzów to taka sama gmina jak Deszczno, tylko dużo większa – mówił tuż po objęciu urzędu.

Prezydent Wójcicki, teoretycznie nie miał problemu z politykami, ponieważ do wyborów stanął w 2014 roku jako kandydat ruchów miejskich. Czy to uchroniło go przed wygórowanymi oczekiwaniami tych, którzy wspierali go w kampanii wyborczej? Okazuje się, że brak polityków na pokładzie, nie oznaczał braku smaku i umiaru ze strony aktywistów. - Były na początku takie sytuacje, przede wszystkim ze strony Ludzi dla Miasta, i dlatego szybko się poróżniliśmy – wspomina prezydent, uśmiechając się przy tym na wspomnienie, że miejscy aktywiści oczekiwali głównie zwolnień urzędników.

Pierwsze spięcia Obaj prezydenci, tak Janusz Kubicki, jak i Jacek Wójcicki, zapoczątkowali w swoich miastach nową epokę , pierwszy w 2006 roku w Zielonej Górze, a drugi 8 lat później w Gorzowie. Mierzyli się z brakiem wiary, że może im się udać, jeżeli nie poddadzą się dyktatowi polityków partyjnych . – To był ważny problem i pamiętam sytuacje, gdy przychodzili do mnie politycy i mówili, że zarząd partii podjął decyzję, a ja mam prawo wybrać wiceprezydenta spośród odpowiedniego katalogu nazwisk – wspomina prezydent. – Mówiłem im wtedy, skąd im przyszło do głowy, że mogli o tym rozmawiać beze mnie i bez mojej oceny kwalifikacji tych osób – dodaje.

- Nigdy nie spotkałem kogoś, kto by mi powiedział, że na mnie nie głosował – żartuje prezydent Kubicki. – Gorzów jest miastem, które ma cechy i atuty miasta wojewódzkiego, ale tu nie jest się anonimowym. Jeśli ktoś ma nieczyste intencje, to szybko można to zweryfikować – mówi prezydent Wójcicki. Jego odpowiednik z Zielonej Góry dodaje, że ma „wadę”, która nakazuje mu wierzyć w ludzi oraz ich dobre intencje . – Bywa, że sporo mnie to później kosztuje – dodaje.

- Krytykę mieszkańców jakoś znoszę, mają do tego prawo, a ja mam obowiązek ich słuchać. Bardziej boli kłamliwa krytyka dziennikarzy, zwłaszcza tych, których zna się osobiście – mówi prezydent Kubicki, wskazując dziennikarzy „Gazety Wyborczej”, a więc redakcji, w której sam kiedyś pracował. – Jeśli ktoś ma ze mną problem, to jest jego problem – mówi Wójcicki. Próbuje to zwizualizować.

Interesowne komplementy i pochwały, to jedna sprawa. W obecnych czasach, wobec przedstawicieli władzy, częstsza jest krytyka. Bywa, że chamska, ad personam i na granicy prawa . Czy łatwo jest ją znosić, by nie dać sobie wejść na głowę, ale z drugiej strony, nie być oskarżonym o to, że nie przyjmuje się krytyki? Okazuje się, że włodarze obu miast są nadzwyczaj wyrozumiali: nie procesują się z krytykami, a jeśli ci przesadzają, to ich ignorują.

– Mogę się denerwować na kogoś, kto jedzie przede mną samochodem w sposób niewłaściwy, a nawet łamie prawo. On nie wie, że ja się denerwuję, to ja wiem. Jeśli więc ktoś wobec mnie buduje jakieś negatywne emocje, to on ma to w sobie. Ja staram się odgradzać od tego – wyjaśnia. Podkreśla jednak, że czyta negatywne komentarze i jeśli są uzasadnione, to nie pozostawia ich bez osobistej refleksji. – One studzą, dzięki tej krytyce, nawet jeśli jest przesadzona, nie popadamy w samozachwyt – dodaje.

Najtrudniejsze chwile

Co jest kluczowe, aby administracja miejska funkcjonowała właściwie? – Zdecydowanie właściwy dobór współpracowników – odpowiada Kubicki, który od razu podaje przykład wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. – On był z innej bajki, niż ja, ale byłem przekonany o jego wysokich kompetencjach. O mnie mówiono postkomuna, a Krzysiu był rzecznikiem pierwszego wojewody z ramienia ruchu „Solidarności”. Zaprosiłem go po wyborach i zaproponowałem stanowisko wiceprezydenta. Powiedziałem, że jak się nie zgodzi, to go zwolnię. Tak awansował i działamy razem 17 lat – wspomina.