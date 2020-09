PRIDE, czyli polsko-niemiecki marsz równości wspierający osoby ze środowiska LGBT przejdzie ulicami Słubic i Frankfurtu

PRIDE odbędzie się w sobotę, 5 września w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą. To polsko-niemiecki marsz równości, wspierający osoby ze środowiska LGBT. Tego samego dnia w Słubicach zarejestrowano również inną demonstrację. - To mogą być przeciwnicy - mówią organizatorzy PRIDE'u.

W sobotę, 5 września o godz. 14 na Placu Bohaterów w Słubicach rozpocznie się pierwszy słubicko-frankfurcki marsz równości.

To wydarzenie na rzecz różnorodności seksualnej i płci społeczno-kulturowej, wolności i bezpieczeństwa osób nieheteronormatywnych organizuje niezależna grupa składająca się z 20 osób pochodzących ze Słubic, Frankfurtu i okolic.

Są to m.in. pracownicy z administracji, mediów, kultury oraz studenci, aktywiści, którzy chcą wspierać osoby LGBTQ+ i ich walkę o swoje prawa. Słubicko-frankfurcki marsz równości - Jesteśmy ludźmi nieheteronormatywnymi; lesbijkami, gejami, osobami biseksualnymi różnych pokoleń, osobami cispłciowymi i transpłciowymi, osobami, które nie utożsamiają się z binarnym podziałem płci, starszymi i młodszymi, studentami, osobami pracującymi, seniorami, osobami w związkach i bez związków, ateistami, prawosławnymi lub katolikami, oraz osobami heteroseksualnymi, dla których ważne jest dbanie o różnorodność orientacji seksualnych i społeczno-kulturowej tożsamości płciowej ich mieście. Mieszkamy we Frankfurcie i Słubicach - czytamy w komunikacie prasowym. Organizatorem marszu jest m.in. Instytut Równości Instytut Równości LGBTQ Termin LGBTIQ odnosi się do osób identyfikujących się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, queer oraz takie, które nie są pewne swojej tożsamości seksualnej. I właśnie na rzecz takich osób w Słubicach będzie zorganizowany marsz równości.

Warto podkreślić, że słubicko-frankfurcki marsz równości będzie najprawdopodobniej jedynym marszem, który odbędzie się w tym roku w Polsce. Hasło przewodnie wydarzenia to: ,,Miłość bez granic". Odnosi się to nie tylko do grup mniejszościowych, ale również do położenia obu miast.

- Marsz będzie łączył dwa sąsiadujące kraje. Mamy nadzieję, że most, który łączy te dwa miasta, połączy również wszystkie grupy mniejszościowe z całą rzeszą ludzi pełnych tolerancji - tłumaczą organizatorzy.

PRIDE. Postulaty i cele O co będą postulować uczestnicy marszu równości ? Pierwszym celem wiecu jest zwrócenie uwagi na brak widoczności i infrastruktury osób nieheteronormatywnych w obu częściach Dwumiasta. Drugim celem jest okazanie solidarności ze społecznością LGBTIQ* w Polsce, która doświadcza obecnie silnej dyskryminacji i wyparcia wskutek ustanowienia tak zwanych „stref wolnych od LGBT” w niektórych gminach oraz wskutek nagonek.

Czego chcą uczestnicy marszu równości? więcej miejsc w Dwumieście, które są przyjazne dla osób LGBTQ+

uchwalenia wspólnej rezolucji o ustanowieniu Dwumiasta bezpiecznym miejscem dla wszystkich ludzi. Ponadto żądają podjęcia działań mających na celu skończenie z dyskryminacją w Dwumieście

utworzenia polsko-niemieckiej poradni dla osób LGBTQ+

chcą Dwumiasta, które rozumie różnorodność tożsamości płciowych, form związków, planów życiowych i orientacji seksualnych i by zostało to zrealizowane w ramach wspólnego Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata 2020-2030, zwłaszcza w obszarze edukacji.

- Chcemy, żeby Dwumiasto, dla nas, społeczności LGBTQ+ i nie tylko, stało się miejscem, w którym dobrze się żyje - tłumaczą organizatorzy. Uczestnicy marsz równości protestują przeciw: strefom wolnym od LGTB na południu i wschodzie Polski,

upokarzaniu ich określeniem ,,ideologia",

przemocy i surowości

Głosy poparcia Wydarzenie spotkało się z poparciem ze strony wielu polityków. Marsz równości poparli m.in. poseł Tomasz Aniśko z partii Zieloni, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z partii Wiosna oraz Robert Włodek - wicestarosta powiatu słubickiego. - 13 lat temu Polska weszła do strefy Schengen. Słubice i Frankfurt wiedzą najlepiej, że granice przestały mieć wtedy znaczenie. Wizja Europy bez granic towarzyszyła pokoleniom, którym przyszło żyć w czasach podzielonego murem berlińskim kontynentu. Dzisiaj nowe mury i nowe granice chcą budować w naszych głowach osoby sprawujące władzę. Atak na osoby nieheteronormatywne i o odmiennych tożsamościach płciowych to kolejny krok w ich wojnie światopoglądowej, lub - jak oni to nazywają - kulturowej - pisze posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.

Po stronie niemieckiej wydarzenie również ma wielu zwolenników.

Kontrdemonstracja? Warto również wspomnieć, że w Słubicach na dzień dzisiejszy zarejestrowano kolejną demonstrację, być może przeciwników PRIDE’u. - Współpracujemy z lokalną policją, która zapewni nam bezpieczeństwo. Niemniej jednak chcielibyśmy o tym poinformować i poprosić, o nieangażowanie się w prowokacje, a natychmiastowe informowanie zespołu ds. świadomości lub wolontariuszy, którzy są w stałym kontakcie z siłami bezpieczeństwa - mówią organizatorzy. Marsz równości PRIDE. Jak przebiegać będzie trasa? Którędy przejdą uczestnicy marszu? Trasa marszu równości będzie prowadziła od Słubic przez most graniczny na Odrze i centrum Frankfurtu, a zakończy się na Holzmarkt. Początek o godz. 14 na Placu Bohaterów. Bezpieczeństwo na marsz równości Organizatorzy przypominają o zasadach bezpieczeństwa, które przy tego typu wydarzeniach są niezwykle ważne.

- Zachowajcie odległość 2 metrów w Słubicach oraz 1,5 metra we Frankfurcie! (nasi pomocnicy przypomną ci, jeśli zrobi się za ciasno). Wychodzimy na ulicę w imię miłości! Więc nie dajcie się sprowokować. Słuchajcie nas i służb porządkowy. Oni idą z nami, a nie przeciwko nam. Oba miasta, Słubice i Frankfurt nad Odrą, już teraz otwarcie współpracują z nami w ramach przygotowań tak, aby był to dobry, piękny, pokojowy PRIDE, w którym przekażemy nasze postulaty! - apelują do uczestników.

Dla wszystkich tych, którzy z różnych powodów poczują się niekomfortowo, będzie widoczny i dostępny zespół ds. świadomości, który pomoże i zareaguje w każdej problematycznej sytuacji.

