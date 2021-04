Problem z toaletą w siedzibie MZK? Emeryt z Zielonej Góry skarży się na brak empatii

Wizyta w siedzibie przy ul. Chemicznej

Jak tłumaczy nam pan Zenon, do siedziby MZK udał się, aby porozmawiać z pracownikami Zakładu o pewnej sprawie. - Wszedłem do środka i czekałem na korytarzu. Mam już swoje lata, jestem po części osobą niepełnosprawną. W pewnej chwili musiałem skorzystać z łazienki. Jakież było moje zdziwienie, gdy młoda kobieta w biurze odmówiła mi tej możliwości. Usłyszałem, że toaleta jest jedynie dla pracowników MZK. Druga pracownica też to powtórzyła. Poczułem się upokorzony, szczególnie że zrobiła mi się słabo i chciałem po prostu przemyć twarz - opowiada nasz Czytelnik.

Pan Zenon ma żal za to, jak go potraktowano. - Mamy już 2021 rok. Gdyby to było na początku lat 90., to jeszcze bym zrozumiał, bo wtedy we wszystkich urzędach ludzie byli tylko petentami. Ale teraz można by oczekiwać pewnej empatii, szczególnie w stosunku do osób starszych. Ostatecznie, dzięki uprzejmości osoby na innym piętrze udało mi się jednak skorzystać z tej łazienki - zaznacza mężczyzna.