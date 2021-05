Protesty nie pomogły. Na granicy Nowej Soli i Otynia stanął maszt telefonii komórkowej. Czy to koniec sprawy?

Zielona Góra. Mieszkańcy: - Zróbcie brakujący kawałek ścieżki rowerowej, bo tu jest niebezpiecznie. Co na to miasto?

Do stacji kolejowej Zielona Góra Przylep z jednej strony zrobiono chodnik. Ale z drugiej jest nadal niebezpiecznie. A osiedle domków jednorodzinnych rośnie w oczach. Zaraz za tablicą Zielona Góra są Płoty. Tutaj gmina wybudowała ścieżkę rowerową. Można by ją śmiało połączyć z zielonogórską. Gdyby była... Co na to miasto?