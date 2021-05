Przedstawiamy bliżej cztery kandydatki z Krosna Odrzańskiego, Gubina i okolic do tytułu Miss Ziemi Lubuskiej. Zobaczcie zdjęcia!

18-letnia gubinianka ma już doświadczenie, ponieważ... już w zeszłym roku rywalizowała o tytuł Miss Ziemi Lubuskiej. Wówczas dostała się do finału Miss Nastolatek. Jest harcerką, należy do 7 Gubińskiej Drużyny Wędrowniczej Podziemie. W wolnym czasie czyta książki, samodzielnie uczy się grać na pianinie.

Sama postanowiła się zgłosić do konkursu o tytuł Miss Ziemi Lubuskiej. - To był impuls. Wysłałam zgłoszenie. Chcę się sprawdzić w czymś nowym - dodaje mieszkanka Osiecznicy.

- Jestem absolwentką szkół muzycznych I st. w Krośnie Odrzańskim i II st. w Poznaniu - wymienia A. Jezierska. - Po ukończeniu szkoły stwierdziłam, że czas na to, by zrobić coś zupełnie innego. Coś szalonego.

- Pasjonuję mnie psychologia, coaching jak i behawiorystyka psów - mówi Julia. - Dzięki nauce w szkole muzycznej nauczyłam się obcować ze sceną. Myślę, że dzięki temu odważyłam się zgłosić do konkursu Miss Nastolatek Ziemi Lubuskiej 2021.

Julia przyznaje, że wcześniej oglądała galę finałową konkursu Miss Nastolatek Ziemi Lubuskiej. - Bardzo spodobał mi się sposób prezentacji kandydatek i cała oprawa wydarzenia - opowiada krośnianka. - Ruszyły zapisy na następną edycję konkursu i bez zastanowienia wysłałam zgłoszenie.

J. Wlazło nie ukrywa, że chciałaby zaistnieć w świecie modelingu i to może być jej szansa. - Poza tym to ciekawa przygoda. Dzięki konkursowi mogę zdobywać nowe umiejętności jak np. chodzenie w szpilkach, pozowanie do zdjęć - wymienia Julia. - Zależy mi na tym, aby pracować nad pewnością siebie i autoprezentacją, a dzięki konkursowi jest to możliwe. Dostrzegłam różnicę już po półfinale.

Julia Wlazło

Krosno Odrzańskie

17 lat

175 centymetrów

Półfinał Miss Nastolatek Ziemi Lubuskiej 2021 Grzegorz Sawko

Daria Raszczuk z Marcinowic

Mieszkanka Marcinowic w gm. Krosno Odrzańskie, Daria Raszczuk również spróbuje się dostać do finału Miss Nastolatek Ziemi Lubuskiej 2021. Podobnie jak J. Wlazło, Daria uczęszcza do II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym w ZSP Krosno Odrzańskie. To właśnie koleżanka z klasy Julia zainteresowała Darię uczestnictwem w konkursie Miss Nastolatek Ziemi Lubuskiej.