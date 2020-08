Przedszkolaki z Zielonej Góry w Pytaniu na Śniadanie. Czym tym razem zaskoczą widzów?

Dwujęzyczne Przedszkole Lingualand w Zielonej Górze uczy dzieci nie tylko posługiwania się poprawnym językiem polskim, ale także angielskim. Oczywiście wszystko to odbywa się w formie zabawy, przystosowanej do wieku dzieci. Formy i metody są różne. Na tyle ciekawe, że dzieci wystąpią we wtorek, 1 września, w telewizyjnym programie "Pytanie na Śniadanie".