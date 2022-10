Przedszkole przy Akacjowej czeka na dokończenie prac. Jak z przestojem poradzili sobie rodzice?

Nowy budynek przedszkola z grupami żłobkowymi czeka na wznowienie prac. Obiekt, według pierwotnych planów, miał zostać oddany do użytku ponad pół roku temu, bo do końca lutego. Jednak z powodu braku porozumienia z gminą, wykonawca zszedł z placu budowy. Na sytuacji ucierpiały głównie dzieci i ich rodzice.

Dwie oferty na dokończenie budynku

12 września otwarto oferty na dokończenie obiektu. Wpłynęły dwie - na 4,8 miliona złotych i 3,5 miliona. Jak informuje burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki, trwa kompletowanie dokumentacji i uzupełnianie ewentualnych braków po stronie składających oferty. - Czekamy do sesji Rady Miejskiej, na której będziemy wnioskowali o zwiększenie środków na ten cel w budżecie o około 1,4 miliona. Jeżeli rada się zgodzi, będziemy chcieli rozstrzygnąć przetarg, o ile uzupełnione zostaną wszystkie dokumenty - mówi burmistrz. Jak tłumaczy, pieniądze zostaną przeniesione z innych paragrafów budżetowych, z dodatkowych dochodów i oszczędności. Zapewnia, że nie będzie to jednak skutkować rezygnacją z realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia, a - ewentualnie - przesunięciami czasowymi.

Nowe miejsca dla dzieci przedszkolnych i żłobkowych

Do nowego budynku ma zostać przeniesione przedszkole nr 4 wraz z grupami żłobkowymi, znajdujące się w pobliżu, bo przy ulicy Wałowej. Obiekt zapewni 150 miejsc przedszkolnych i 60 żłobkowych. Po przeniesieniu przedszkola, do dyspozycji dla dzieci przedszkolnych będzie 60 nowych miejsc, a dla żłobkowych 40. Problem jednak w tym, że rekrutację na ten rok szkolny przeprowadzano, nie będąc pewnym przyszłości nowego obiektu. Co prawda, w regulaminie rekrutacji określono, że termin rozpoczęcia może ulec zmianie i wszystkich rodziców o tym poinformowano. Nie zmienia to jednak faktu, że dla wielu z nich niepewna przyszłość placówki była dużym problemem.

Przegrupowanie dzieci

Obecnie do budynku przedszkola nr 4 uczęszczają dzieci żłobkowe, natomiast te starsze, przedszkolne, umieszczono w innych placówkach. Inaczej sytuacja przedstawia się wobec dzieci przyjętych w ramach projektu "Żłobkowy start w gminie Świebodzin". Projekt był przeznaczony dla rodziców, chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, osób pracujących, lecz mających problem z opieką, a także przebywających na urlopie wychowawczym bądź bezrobotnych. Projekt będzie mógł się rozpocząć po oddaniu budynku do użytku. Co to oznacza w praktyce? Że dla części dzieci żłobkowych, tych zrekrutowanych z projektu, miejsca jeszcze nie ma. - Moje dziecko dostało się do żłobka z projektu i w związku z tym nie miało zapewnionego miejsca zastępczego - informuje nas jedna z mam. Jak dodaje, ratowała się ona żłobkiem prywatnym.

Z kolei inna mieszkanka Świebodzina, również prosząca o anonimowość, mówi - Moje dziecko dostało się do tego żłobka, od września mamy zapewnione miejsce przy ulicy Wałowej. W końcu się udało, ale przez dwa miesiące po prostu nie było informacji, dostaliśmy ją w połowie sierpnia, może nieco dalej. Wcześniej nie wiedzieliśmy na czym stoimy, zastanawiałam się, czy będę mogła wrócić do pracy, czy nie i co mam zrobić - opowiada. - Ja to rozumiem, nie była to przewidziana sytuacja, ale kluczowy dla mnie był brak informacji, dlaczego nikt nas nie informował? Chociaż z drugiej strony, w gminie pewnie sami nie wiedzieli, że tak to się potoczy... - dodaje.

Zobacz też: Chłopiec uciekł z przedszkola we Wrocławiu Jak mówi mama 4-letniego Alana, jej synek od początku września uczy się w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na osiedlu Łużyckim, choć mieszkają oni po drugiej stronie miasta. - Nikt nas nie pytał o zdanie, po prostu poinformowano nas, że przez jakiś czas dziecko będzie chodzić właśnie tam. Gdybyśmy się nie zgodzili, automatycznie straciłby miejsce w przedszkolu. Co więcej, mój starszy synek uczy się w jeszcze innej lokalizacji, a ja nie jestem mobilna, po prostu muszę dzieci prowadzić przez kawał miasta - opowiada. - Nie wiem, jak to będzie zimą. Powiedziano nam, że taka sytuacja potrwa do ferii zimowych, ale nie jest to pewne - dodaje. Z kolei jedna z Czytelniczek komentuje w komentarzu na profilu facebookowym Dzień Za Dniem. - To jest jakiś koszmar! Moje dziecko akurat chodzi do tego przedszkola, tylko że grupa przedszkolna znajduje się w szkole nr 2 - pisze.

Budowa żłobka ma zostać zakończona do 30 listopada tego roku, a przedszkola do 20 grudnia.

