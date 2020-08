Przedszkole w Witnicy zamknięte. Może tu dojść do katastrofy budowlanej? Co teraz stanie się z dziećmi?

Przedszkole w Witnicy zostanie zamknięte. Wszystko przez pilną konieczność wykonania remontu. Gdzie teraz będą uczęszczać dzieci?

Przedszkole w Witnicy wybudowane było 10 lat temu. I jest jednym z nowocześniejszych w całym województwie. Problemy zaczęły się przed rokiem. Dlaczego już wymaga remontu?

Problemy zaczęły się pojawiać w ubiegłym roku. Pojawiły się pęknięcia, spadła część bloczków sufitowych. Nadzór budowlany znalazł błędy konstrukcyjne budynku.

Na dziś, czyli czwartek 27 sierpnia, zaplanowane jest spotkanie rodziców przedszkolaków z dyrekcją placówki. – A wszystko w związku z koniecznością umieszczenia dzieci przedszkolnych poza budynkiem przedszkola. Związane jest to z koniecznością dachu – informuje Czytelnik (woli nie podawać nazwiska w gazecie).

Sale w przedszkolu w Witnicy były gotowe

Pisze, że problem z dachem zgłaszany był władzom Witnicy przez dyrekcję od roku, a od kilku miesięcy intensywnie. Ale ponoć nic w sprawie nie zrobiono. - Burmistrz kazał położyć papę w cieknące miejsca. Ale to nie rozwiązało problemu. Dzieci teraz będą miały opiekę tylko przez pięć godzin, bez wyżywienia. To strategia na zniechęcenie większości rodziców do puszczenia dzieci do przedszkola. A co burmistrz zrobił przez pół roku, kiedy przedszkole było zamknięte a następnie z nielicznymi dziećmi? – pyta oburzony sytuacją Czytelnik.