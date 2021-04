Przedwojenna kaplica przy ul. Wyszyńskiego w Kostrzynie to teraz perełka. Po remoncie została wyróżniona przez konserwatora zabytków

Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadził dyplomowany konserwator dzieł sztuki mgr Piotr Maćko.

To było dość duże wyzwanie. Kaplica była w kiepskim stanie zachowania, niezbędne były kompleksowe prace. Trzeba pamiętać, że przez wiele lat obiekt nie był użytkowany. To typowo, neogotycki budynek o prostej formie. Wewnątrz panował surowy wystrój, ale zachowała się dekoracja malarska. Od czasów przedwojennych zachował się tylko jeden witraż, reszta to powojenna rekonstrukcja – tłumaczy Piotr Maćko.