Przegląd prasy 1.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 1.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 1.01 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubuskim 1.01? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w lubuskim.

📢 Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 1.01.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 1.01.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do endokrynologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki do neurologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 1.01.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 1.01.2024) trzeba czekać w kolejce do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Gorzów powitał Nowy Rok. Mieszkańcy wyszli na szczyt Schodów Donikąd Prawie dwieście osób przyszło spontanicznie powitać 2024 rok na szczyt Schodów Donikąd w Gorzowie. Życzenia wybrzmiewały tu w kilka językach.

📢 Sylwester w Polsacie - lista wykonawców. Zobacz, kto wystąpi na Sylwestrowej Nocy Przebojów [PROGRAM] Sylwester zbliża się wielkimi krokami, dlatego też telewizje coraz śmielej odsłaniają kolejne karty, pokazując kto wystąpi na ich imprezach sylwestrowych. Jedną ze stacji, która pochwaliła się już niemalże pełnym składem jest Polsat. 📢 Kwiatkowski pokazał swojego chłopaka! Obaj pozują do ZDJĘCIA bez koszulek. Pasują do siebie? 31.12.2023 Czy oni pasują do siebie? Michał Kwiatkowski, brat słynnego i popularnego Dawida, pokazał zdjęcie swojego chłopaka. 16.03.2002 📢 Zima i ferie w PRL. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i za komuny na starych zdjęciach Zimowa pogoda już zawitała i niebawem wróci do Polski. Śnieg zniechęca wiele osób do wychodzenia z domu, ale każdy turysta wie, że to czas na zabawę i aktywność nie gorszy od lata - tylko zabawy są inne. Szusowanie na nartach w górach, śmiganie na sankach, kuligi po lasach... zimą nie można narzekać na nudę. Podobnie myśleli nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, a zimowe zabawy z dawnych lat - sprzed wojny i z okresu PRL - miały swój własny nieodparty urok. Jak wtedy wyglądały narty, sanki i kuligi, zabawy dzieci, rozrywki w Zakopanem, ferie zimowe w mieście? Wszystko zdradzają stare zdjęcia. Wybraliśmy dla was najciekawsze fotografie zimowych zabaw z czasów młodości naszych dziadków i pradziadków.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [1.01.2024] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [1.01.2024] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [1.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [1.01.2024] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [1.01.2024] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę.

📢 Emerytury styczniowe 2024 - tabela brutto i netto. Takie będą wypłaty emerytur w styczniu [1.01.2024] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Życzenia noworoczne 2024 - szampańskie, eleganckie, osobliwe, fajne i nietuzinkowe. Bliscy i znajomi będą oczarowani Noworoczne życzenia to jedna z tradycji. Składamy je sobie osobiście, ale też wysyłamy SMS-em, mailem, poprzez komunikatory, a nawet tradycyjną pocztą. O ile na tę ostatnią opcję jest już za późno - to pozostałe wciąż są "w grze". W tym materiale znajdziecie niezwykłe życzenia na nowy, 2024 rok. Jedne są eleganckie, inne osobliwe, a wszystkie zwiastują nam szampańskich 12 miesięcy. Noworoczne życzenia można w dowolnej chwili skopiować, podpisać i wysłać do bliskich oraz znajomych.

📢 Morsy Świebodzin Aktywni witały nowy rok podczas lodowatej kąpieli. Spotkania przy morsowaniu to już ich tradycja To się nazywa hart ducha! Morsy z powiatu świebodzińskiego punktualnie w sylwestrowe południe zażywali lodowatych kąpieli w jeziorze w Wilkowie. To już w ich wykonaniu tradycja. Byliśmy tam z kamerą, zobaczcie sami! 📢 "Zatopiły" 2023 rok. EKM Lubuskie Morsy w swoim szalonym stylu świętowały Sylwestra i pożegnały stary rok To był szalony sylwestrowy poranek w wykonaniu grupy EKM Lubuskie Morsy. Zanurzeni w zimnej wodzie, pod gołym niebem pożegnali stary rok i życzyli sobie szczęścia w nadchodzącym wielkimi krokami 2024. Bo jeśli świętować 31 grudnia, to tak jak oni, z przytupem!

📢 Tym żył Gorzów w 2023 roku! Dwanaście miesięcy w obiektywie Otwarcie Areny Gorzów, umowa na pierwszy etap obwodnicy miasta czy start pierwszej kobiety w barwach żużlowej Stali Gorzów. To część z tego, co wydarzyło się w 2023 roku. Czym żył Gorzów przez minione dwanaście miesięcy?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 31.12.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 31.12.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie.

📢 Kankan, arie z oper "Carmen" i "Poławiacze Pereł" oraz walc z filmu "Amelia". Za nami koncerty sylwestrowe Filharmonii Zielonogórskiej Cóż to był za koncert! W Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się sylwestrowa, muzyczna uczta z melodiami i muzyką kompozytorów francuskich. Można było usłyszeć m.in. arie z oper Bizeta, Delibesa czy Offenbacha. Nie zabrakło także, tak typowego dla Francji, akordeonu w najlepszym wykonaniu.

📢 Dni wolne od szkoły w 2024 roku. Sprawdź kalendarz roku szkolnego 2023/2024. Kiedy są ferie zimowe, majówka i inne wolne dni? Dni wolne od szkoły w 2024 roku to m.in. ferie zimowe, majówka czy wiosenna przerwa świąteczna, ale także dni bez zajęć w związku z egzaminami: maturą i egzaminem ósmoklasisty. Sprawdź kalendarz na rok szkolny 2023/2024, który zawiera terminy dni wolnych. Te daty warto znać. 📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 31.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 31.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 31.12.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Gorączka sylwestrowej nocy? Tu w Lubuskiem znajdziesz pomoc lekarza w sylwestra i Nowy Rok Sylwester to najbardziej imprezowa noc w roku, która sprzyja urazom i wypadkom. W razie takiego zdarzenia, ale również w przypadku złego samopoczucia lub nagłego zachorowania warto wiedzieć, co zrobić, gdy będziemy pilnie potrzebować porady lekarza. Gdzie wtedy szukać pomocy?

📢 Kulinarne hity PRL-u - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 W szprotawskich parkach staną rzeźby "natury szprotawskiej" W Szprotawskim Domu Kultury działa prężnie pracownia rzeźbiarska, pod kierunkiem instruktorki Beaty Mazur. Tam powstaje pierwsza rzeźba - kobiecej natury, która stanie przy wejściu do Parku Goepperta. Prace z SzDK ozdobią także inne szprotawskie parki, jak na przykład Park Słowiański, a także park koło szpitala przy ul. Henrykowskiej. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 31.12.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok.

📢 Tak wygląda wewnątrz domu Zenona Martyniuka. Zdjęcia domu, żony, mamy i siostry artysty Zenon Martyniuk wybrał sobie miejsce zamieszkania w malowniczej Grabówce pod Białymstokiem. Choć dom, w którym mieszka, nie jest olbrzymi, to wnętrza tego miejsca z pewnością robią duże wrażenie. Oprócz tego, Państwo Martyniukowie mogą cieszyć się przestronnym ogrodem, który zapewne stanowi urokliwe miejsce relaksu dla tej znanej rodziny. Niech obrazki mówią więcej niż słowa – zerknijcie sami! 📢 Gorzowskie koszykarki bezlitosne dla ligowego słabeusza Koszykarki z Gorzowa rozgromiły (110:62) kolejnego rywala w Orlen Basket Lidze Kobiet, choć meczu w Pruszkowie nie zaczęły dobrze. 📢 W Gorzowie jest już skwer księdza Edmunda Nowickiego. To on wskazał kościół na katedrę Skwer przed II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie nosi już imię księdza infułata Edmunda Nowickiego. Taką decyzję podjął właśnie prezydent Jacek Wójcicki.

📢 W Nowy Rok w Zielonej Górze aptekarze będą mieć wolne. Podobnie w Święto Trzech Króli. Zmieniają się przepisy | WIDEO Wraz z ostatnim dniem grudnia kończy się lista aptek dyżurujących w nocy i święta w Zielonej Górze. Warto wcześniej zaopatrzyć się w leki przeciwbólowe, czy przeciwgorączkowe, bo najbliższe czynne apteki w święto i nocą będą w Sulechowie i Nowej Soli. 📢 Na zakończenie 2023 w Żaganiu strajkowali pracownicy Kauflandu. To część ogólnopolskiego prostestu ostrzegawczego pracowników sieci W sobotę 30 grudnia 2023 w godz. 12.00-14.00 pracownicy żagańskiego Kauflandu wzięli udział w strajku ostrzegawczym. - Chcemy większych zarobków i zwiększenia liczebności załogi marketu - powiedzieli nam. - Tak dalej nie da się pracować!

Protest zorganizowało Organizacja Międzyzakładowa OPZZ Konfederacja Pracy w Kauflandzie.

📢 Zakaz fajerwerków w Zakopanem. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego troszczą się o dobrostan zwierząt Władze Zakopanego poinformowały o zakazie odpalania fajerwerków. Zakaz ten obowiązuje także w odniesieniu do petard, ogni sztucznych oraz wszelakich materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych. Apel w sprawie zakazu został wystosowany też przez władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. 📢 Zima 2023/2024. Oto najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć? O czym pamiętać? | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Nietypowa interwencja strażaków w Małomicach. Wyławiali z wody przenośną toaletę! Silny wiatr, czy chuligani? Do końca nie wiadomo, kto sprawił, że przenośna toaleta znalazła się w wodzie w Małomicach. Wiadomo natomiast, że to strażacy zostali wezwani, aby "wyłowić" nietypowy przedmiot. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 30.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Nowosolanie zachwyceni. Oglądali te szopkę, jako dzieci, teraz przyprowadzają własne pociechy Mieszkańcy Nowej Soli i okolicy podziwiają szopkę, która po latach wróciła do kościoła pw. św. Antoniego. Uwagę skupiają ruchome figurki świętych, rozpoznawalne w mieście budynki oraz postać o. Medarda. – Przychodźcie z całymi rodzinami, dziećmi i rozpowiadajcie tę radosną wiadomość, że do kapucynów po kilku latach na powrót wróciła ruchoma szopka – zaprasza br. Mirosław Dudzic.

📢 Coraz więcej Lubuszan wyrabia Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Kiedy trzeba mieć taką kartę? Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto mieć ze sobą, gdy podróżujemy po państwach Unii Europejskiej, EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Wielkiej Brytanii. Karta pozwala uniknąć kosztów leczenia. Z roku na rok coraz więcej Lubuszan zgłasza się po odbiór tego dokumentu. 📢 Kolejny chiński tygrys wchodzi do Szprotawy! Zatrudni 400 osób! W czwartek 28 grudnia 2023 w szprotawskim magistracie odbyła się uroczystość podpisania umowy z chińskim gigantem Kingfa, który wybuduje nowy zakład na działce w szprotawskiej strefie przemysłowej. Nowa inwestycja będzie warta ok. 60 mln zł, a drugi zakład koncernu w Europie ruszy w 2025 roku. Z tej okazji do Szprotawy przyjechał Li Nanjing, współzałożyciel koncernu, pochodzącego z chińskiej prowincji Kanton.

📢 Alicja Majewska, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny w Żarach. Artyści zaśpiewali piękne kolędy w kościele pw. WNMP Alicja Majewska, Olga Bończyk i Łukasz Zagrobelny przyjechali do Żar na niezwykły koncert kolęd i pastorałek. Artyści wystąpili w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 📢 Gorzów już się nie wyludnia? Tyle osób jest zameldowanych w mieście Przez ostatnie pół roku liczba zameldowanych mieszkańców Gorzowa wzrosła o 256 osób. Z danych na koniec starego roku wynika, że w Gorzowie meldunek ma 109 967 mieszkańców. 📢 Obwodnica zachodnia. Ruszył przetarg, a miasto szykuje się do budowy. Poznaj szczegóły nowej inwestycji Prezydent Janusz Kubicki informował, że w budżecie na przyszły rok zagospodarowano środki na budowę obwodnicy zachodniej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę łącznie ponad 8 kilometrów drogi oraz dwa ronda. Trasa poprowadzi od Trasy Północnej do miejscowości Wysokie. Pierwsza część dotyczy trzykilometrowego odcinka, który stanie się obwodnicą miejscowości Przylep. Prace mają ruszyć w 2024 roku.

📢 Szampan, fajerwerki i nieśmiertelna Maryla. Zobaczcie najlepsze memy na sylwestra! Taka noc jest tylko raz w roku. A właściwie w ciągu dwóch lat. Czy raczej to dwa lata w czasie jednej nocy? W każdym razie SYLWESTER 2023/2024 tuż-tuż. Niezależnie od tego, jakie macie plany na 31 grudnia, jak lubicie żegnać stary i witać nowy rok, wybieracie bale, wycieczki czy też domówki, bawcie się dobrze! A w dobry nastrój wprowadzą was najlepsze sylwestrowe memy, w których wszyscy przeglądamy się jak w zwierciadle. Przejdźcie do galerii, obejrzyjcie, a ze śmiechu rozbolą was brzuchy! 📢 Ilona Ostrowska ma piękną córkę. Miłosława Borcuch ma już 17 lat i jest kopią mamy! Ilona Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych polskich aktorek. Słynna Lucy z „Rancza” rozkochała w sobie widzów. Być może niewiele osób o tym wie, ale Ilona Ostrowska ma prawie dorosłą córkę! Miłosława Borcuch ma już 17 lat i jest kopią mamy! Zobaczcie, jak wygląda.

📢 „Ludzie nigdy nie wstydzili się bawić do disco polo”. Wodzirej o tym, jak bawią się Polacy Łukasz „Komar” Muszyński jest wokalistą, aktorem, prowadzi zajęcia ze śpiewu, ale przede wszystkim jest wodzirejem – przewodniczy imprezom. Jego ulubioną muzyką podczas zabaw są kawałki z lat 90. czy dwutysięcznych. - Jest to dla mnie taka muzyka, która najbardziej do mnie przemawia. Dzisiejsza muzyka nie do końca jest w moim guście – mówi. 📢 Jest zapowiedź dialogu i współpracy. Wojewoda i marszałek razem na pierwszej wspólnej konferencji prasowej – Pokażemy, że siła jest w zespole i jedności i w tym, co najważniejsze współpracy z samorządami – zapowiada wojewoda Marek Cebula. W piątek, 29 grudnia wojewoda i marszałek zorganizowali wspólną konferencję prasową.

📢 Poszukiwania pani Agnieszki zakończone. Kobieta się odnalazła W piątek, 30 grudnia, policjanci poinformowali, że zaginęła 45-letnia pani Agnieszka. Bliscy nie mieli z kobietą kontaktu. Na szczęście kobieta się odnalazła.

📢 Trudna sytuacja na lubuskich rzekach. W wielu miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze, gdzieniegdzie alarmowe Bóbr w powiecie żagańskim wylał między innymi na łąki w Szprotawie i w okolicach Mostu 1000-lecia. 27 grudnia w powiecie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. W Gorzowie Wlkp. częściowo zamknięte zostały bulwary nadwarciańskie. Woda zalała ich dolną część. Sprawdzamy sytuację powodziową w Lubuskiem. 📢 Ukradli dwa telefony w sklepie w Zielonej Górze. Poszukuje ich policja. Może ich znasz? Zielonogórscy policjanci z Komisariatu I Policji w Zielonej Górze poszukują dwóch mężczyzn, którzy 2 listopada tego roku w sklepie RTV Euro AGD przy ulicy Energetyków 2A w Zielonej Górze ukradli dwa smartfony. 📢 Mali Gorzowiacy będą kolędować. Oto plan koncertów w Gorzowie Od 30 grudnia do 14 stycznia zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy da w gorzowskich kościołach pięć koncertów z kolędami i pastorałkami.

📢 Zaginął 11-letni Filip Zięba! Chłopiec wyszedł z domu w kapciach i ślad po nim zaginął. Szuka go żagańska policja W piątek 29 grudnia około godziny 11.00 Filip Zięba (11 lat) wyszedł z domu i nadal do niego nie wrócił. Chłopca poszukuje rodzina i policjanci z Żagania. 📢 Rap Stacja 2024 w Sławie. Kto wystąpi? Lubuskie szykuje się na wielki festiwal | CENY BILETÓW, TERMIN Sława szykuje się do jednego z największych festiwali w Polsce - Rap Stacja Festiwal 2024. Przez te kilka dni trwania imprezy Lubuskie będzie stolicą polskiego rapu, która przyciągnie dziesiątki, a nawet setki tysięcy fanów. Przygotowania już trwają i możemy wam zdradzić, że to będzie naprawdę wielka uczta. Kiedy startuje Rap Stacja w Sławie? Ile kosztują bilety? Kto wystąpi? Jak będzie wyglądać miasteczko festiwalowe? Zdradzamy szczegóły!

📢 27-latka potrącona przez samochód na ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. Wszystko nagrały kamery Gorzowscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy Walczaka. 27-letnia kobieta została potrącona przez 77-letniego kierującego fordem, a całe zdarzenie zarejestrował miejski monitoring. Mundurowi publikują nagranie ku przestrodze. 📢 Seria morderstw w Brójcach. W ciągu roku zginęły tu dwie kobiety. Policja ma podejrzanego? Policjanci prawdopodobnie złapali mężczyznę, podejrzanego o kilka morderstw, do których doszło w ciągu 2023 r. w Brójcach w powiecie międzyrzeckim. Na przestrzeni kilku miesięcy zginęły tutaj dwie kobiety. Czy za ich śmierć odpowiada ten sam sprawca?

📢 Powitaj Nowy Rok koncertem wiedeńskim. W Zielonej Górze dzieje się na bogato! Po hucznych obchodach Sylwestra nadejdzie Nowy Rok, a z nim tradycyjne noworoczne koncerty. W styczniu zielonogórzanie będą mogli skorzystać z kilku. Sprawdź nadchodzące wydarzenia!

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową zastawę stołową. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na powitanie 2024 roku. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały odświętną aranżację. Zobacz, jak wygląda luksusowy stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka również robi ogromne wrażenie!

📢 Śmiertelny wypadek w Zielonej Górze. Kobieta została uderzona przez pociąg. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek, 28 grudnia. Tuż przed godziną 14.00 w Zielonej Górze potrącona została kobieta. Zginęła na miejscu. 📢 Wielka akcja CBŚP w Lubuskiem i dwóch innych województwach. Zlikwidowano wytwórnie sfałszowanych leków Ponad 130 funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji brało udział w rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem produktów leczniczych. Nielegalna produkcja odbywała się w trzech województwach: wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim.

📢 Herbata z imbirem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z twoim organizmem, gdy pijesz herbatę z imbirem Po powrocie z zimowego spaceru należy się rozgrzać. Najczęściej do tego celu wykorzystujemy ciepłą kąpiel i gorące napoje, takie jak kawa czy herbata. Dobrze jest wzmocnić ich działanie za pomocą przypraw korzennych, które zawierają w sobie cenne właściwości zdrowotne. Jedną z nich jest imbir. Sprawdź, jakie korzyści płyną dla organizmu z picia gorącej herbaty z imbirem! 📢 Sylwester 2023/2024 w Zielonej Górze. Będzie się działo w centrum, Lubuskim Teatrze i Filharmonii! A co dla najmłodszych? Do końca roku już tylko kilka dni. Jeśli jednak wciąż nie masz planów na Sylwestra 2023/2024 to Lubuski Teatr, Filharmonia Zielonogórska i miasto mają ciekawe propozycje. Na pewno nie będziemy narzekać na nudę!

📢 Święta 2023. Nie tylko koty naszych Czytelników uwielbiają świąteczne drzewka. Dostaliśmy dużo zdjęć | GALERIA Zdawałoby się, że kot i choinka nie mają prawa spotkać się bez szwanku dla tej drugiej. - Żaden prawdziwy kot nie zniesie takiej zniewagi, jak stojąca choinka - zauważa pan Maciej. A jednak! Koty naszych Czytelników potrafią tak wpasować się między świąteczne ozdoby, że nie tylko żadnej nie zrzucą. Doskonale maskują się w zielonych gałązkach. I potrafią to nie tylko koty. Zobacz galerię świątecznych zdjęć od naszych Czytelników.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. Co cię czeka w kolejnym roku? Dla wielu to będzie burzliwy okres! Horoskop chiński na najbliższy czas zwiastuje burzliwe zmiany. Najbliższy rok będzie rokiem Drewnianego Smoka. Zobacz, komu według horoskopu chińskiego smok będzie sprzyjał, komu przyniesie złe wieści i jaka przyszłość czeka na poszczególne znaki zodiaku. Niektórzy powinni spodziewać się poważnych, życiowych rewolucji.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Karkonosze zimą widziane z Zielonej Góry. Przepięknie widać szczegóły. Mamy zdjęcia! Udało się! Teren, który widzicie na poniższych fotografiach, oddalony jest od nas o około 140 kilometrów. Prawda, że zapiera dech? 📢 Niemcy mają problem z migrantami. Władze proszą mieszkańców o pomoc Jak informuje Interia, Monachium ma problem z uchodźcami. Władze apelują nawet do obywateli, by - w zamian za publiczne pieniądze - oddawali swoje lokale w użytek cudzoziemcom.

📢 Tak 16 lat temu żużlowcy Falubazu Zielona Góra bawili się na Gran Canarii. Obejrzyjcie zdjęcia W 2007 roku w Polsce był bardzo chłodny listopad. Na Gran Canarii temperatury dochodziły do 30 stopni Celsjusza. Przez tydzień z pięknej pogody korzystała ekipa Falubazu Zielona Góra. Obejrzyjcie zdjęcia sprzed 16 lat.

📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji. 📢 Żarty z tych samochodów bawią najbardziej. Oto najśmieszniejsze memy o motoryzacji 26.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne.

📢 Najpiękniejsze choinki w Lubuskiem. Najpiękniejsze bo... Wasze! Tak pięknie je ubraliście! Są Najpiękniejsze? Tak! Oryginalne? No raczej! Pachnące? Nie inaczej! Klimatyczne? A i owszem! Odpowiadamy na te wszystkie pytanie twierdząco, bo... choinki naszych Czytelników podbijają internet. Nie żartujemy, serio! Ich oryginalność i wyjątkowość widać na każdej fotografii. I przyznamy, że kiedy pytaliśmy o wasze drzewka nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. Zalaliście nas fotografiami swoich świątecznych wnętrz i drzewek. Efekt? Zajrzyjcie do naszej galerii. Jest pięknie! 📢 Żabi Dwór - od rycerskiego majątku po nowoczesny hotel ze spa Żabi Dwór - to miejsce na prawdziwy relaks z odrobiną luksusu, eleganckie wesele w zabytkowych wnętrzach czy kreatywnego spotkania biznesowego także w parku „Przepiękne miejsce, klimatyczne spa oraz rewelacyjny masaż. Restauracja rodem z warszawskich salonów. Uwielbiam takie miejsca ze smakiem, na pewno wrócę. Polecam.” Podpisano - Nikodem.

📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Liczę się z tym, że odbiję się od drzwi. Wówczas wracam 550 km do domu i Wigilię spędzę z sąsiadką - mówi zielonogórzanka Agnieszka Fletcher "James Fletcher uprowadził dzieci z domu w lipcu 2022. Od tego czasu ucieka z nimi, przeprowadza się, ukrywa dzieci, uniemożliwia mi z nimi kontakt na każdy możliwy sposób. W ostatnim zażaleniu do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu napisał, że od wielu lat zaniedbywałam dzieci, biłam je oraz jego. James użył tego sformułowania dopiero po otrzymaniu decyzji Sądu, że dzieci mają wrócić do mamy, czyli do mnie” - czytamy w piśmie pani Agnieszki przesłanym do redakcji.

📢 – Lekarz, to nie jest zawód – mówi Jarosław Kowalski. Zielonogórzan został Lekarzem Pediatrą Roku 2023 w Polsce | WIDEO – Moim zdaniem lekarz to nie jest zawód, to pewnego rodzaju filozofia życia - mówi lek. Jarosław Kowalski. To jeden z dwóch lekarzy nagrodzonych w ogólnopolskim plebiscycie Hipokrates, który pracuje w Zielonej Górze. Hipokrates należy do największych plebiscytów medycznych w Polsce. Kandydatów do nagrody nominują pacjenci, którzy wspierają swoich medyków w kolejnych etapach plebiscytu. 📢 Lubuskie Las Vegas znowu rozbłyśnie! To będzie najbardziej oświetlona wieś w Lubuskiem. Przyjedziecie tutaj? Gotowi? Niedługo rozbłyśnie lubuskie Las Vegas. Popowo przystroi się w setki tysięcy światełek. I znowu zjadą się tutaj tłumy ludzi. 📢 Lubuskie widma. Opuszczone, zapomniane, straszne. Takie miejsca kryje Ziemia Lubuska - "wkrótce" przestaną istnieć Kiedyś piękne i zadbane, dziś zniszczone i zapomniane. Wcale nie piszemy tego na wyrost. Lubuskie, niczym wiedźmińskie Toussaint, jest cudowną krainą z mnóstwem sekretów. Sekretów pięknych z jednej strony i mrocznych z drugiej. Rozsiane po wsiach, przysiółkach, ciemnych lasach, sekretne i piękne niegdyś miejsca dziś popadają w ruinę. Ziemia Lubuska kryje mnóstwo takich zakamarków. Niestety większości nie da się już uratować. To "lubuskie widma", o których istnieniu niewiele osób wie. Miejsca sporadycznie odwiedzane przez przypadkowe osoby sypią się na naszych oczach. Być może to ostatnia okazja, żeby je zobaczyć?

📢 Kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Powie o tym twoja data urodzenia. Sprawdź, możesz się zaskoczyć Zastanawiałaś się kiedyś, kim byłaś w poprzednim wcieleniu? Okazuje się, że wiele może powiedzieć o tym twoja data urodzenia. Podobno przemierzamy przestrzeń od tysięcy lat. Nasza dusza odradza się, szukając coraz to nowszego ciała, które posłużą jej za schronienie. Chcecie poznać swoją przeszłość? Możecie się naprawdę zaskoczyć. 📢 Jeśli sylwester, to tylko z Andrzejem Dudą [NAJLEPSZE MEMY] Wydarzenie "Sylwester z Andrzejem Dudą" bije rekordy popularności na wszystkich portalach społecznościowych. Swoje przybycie na imprezę zadeklarowali m.in. byli prezydenci: Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, prezydent USA Donald Trump, sportowcy i wielu innych. Oczywiście cała akcja jest formą żartu. Mimo to zainteresowanie nią jest ogromne. Jak widzą to internauci? Oto najlepsze memy o nadchodzącym sylwestrze z Andrzejem Dudą.

📢 Nie masz planów na Sylwestra? Zobacz naszą TOP 10 Chcesz zabawić się w pałacu i do tego w stylu glamour? A może na zamku lub nad jeziorem? Kluby też szykują się do sylwestrowej zabawy. Zobacz 10 wybranych przez nas propozycji na noworoczną imprezę.

