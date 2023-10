Przegląd prasy 1.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 1.10.2023”?

📢 Derby trzymały w napięciu. Lechia Zielona Góra i Odra Bytom Odrzański podzieliły się punktami Do ostatnich minut ważyły się derbowego pojedynku Lechii Zielona Góra z Odrą Skrzynie Zając Bytom Odrzański. Po kilku zwrotach akcji to zacięte spotkanie zakończyło się remisem 2:2. 📢 Wytrzymał! Bartosz Zmarzlik po raz czwarty mistrzem świata! W Grand Prix Polski w Toruniu decydował ostatni wyścig Bartosz Zmarzlik nie dał się Fredrikowi Lindgrenowi! W magicznym sobotnim wieczorze na toruńskiej Motoarenie zapewnił sobie czwarte własne, a szóste dla Polski indywidualne mistrzostwo świata. O wszystkim zadecydował finałowy wyścig Grand Prix Polski, a jego sukces fetował komplet 17 tysięcy kibiców.

Prasówka 1.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Płace nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach. Zobacz najlepiej płatne placówki oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych?

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Ordnung muss sein - komentarz Janusza Życzkowskiego Swoje pierwsze spotkanie z zachodem wiążę, z czarnobiałym telewizorem, na którym przy dobrej propagacji, można było zobaczyć niemiecką telewizję. Propagacji, czyli właściwych warunków meteorologicznych oraz elektromagnetycznych ziemi. Ojciec całe życie pracował w łączności, stąd system anten na dachu pozwalał na dosięgnięcie fal zachodnich nadawców. 📢 Kobiecy golf wciąż zadziwia: najpiękniejsza sportsmenka świata ma konkurentkę Bri Teresi, zwolenniczkę Trumpa, która sprzeciwia się LGBT Bri Teresi, zdeklarowana zwolenniczka byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, ogłosiła niedawno, że rezygnuje z pracy modelki w firmie produkującej bieliznę „Honey Birdette” w związku z wykorzystywaniem przez tę markę osoby transpłciowej do promowania damskiej bielizny. 📢 Ciekawi Państwo jak wyglądała Zielona Góra, ponad 60 lat temu? Nic prostszego, wystarczy odwiedzić nową wystawę w Muzeum Ziemi Lubuskiej W piątek (29.09) w Muzeum Ziemi Lubuskiej otwarto wieczorem nową wystawę Zielona Góra w kadrach - Czesława Łuniewicza (wieloletniego fotoreportera „Nadodrza”). Została ona przygotowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Na ekspozycji zaprezentowane są wielkoformatowe, czarno-białe fotografie Zielonej Góry z lat 60. i 70. Był to powód do wielu wspomnień i nostalgii za tym co nie wróci.

📢 Tu każdy łasuch znajdzie coś dla siebie! Tłumy na zlocie food trucków w Gorzowie Smaki z całego świata w restauracjach na kółkach goszczą na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Ten ponownie zamienił się w wielką restaurację pod gołym niebem. Do przekąszenia najróżniejszych smakołyków pod chmurką zachęcają nie tylko zapachy, ale też piękna pogoda. Zobaczcie, co dobrego można tam zjeść!

📢 Tego nie jedz na śniadanie - najbardziej szkodliwe śniadania. Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie! 📢 To pierwszy taki bieg! Wyjątkowy Cross Doliną Lubszy w Lipinkach Łużyckich Cross Doliną Lubszy to pierwsza taka impreza biegowa w Lipinkach Łużyckich. Uczestnicy zmierzyli się na dystansie 10 i 5 kilometrów. Była też trasa dla miłośników nordic walking.

📢 Sprawa hali sportowej w Gorzowie. Czy postawa Polak zaszkodzi Platformie Obywatelskiej? To może być dla lubuskiej Platformy Obywatelskiej moment zwrotny w tych wyborach, który przesądzi o jej przegranej. Nie milkną echa wypowiedzi marszałek Elżbiety Polak na temat dofinansowania hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie.

📢 Rollercoaster za nami. Miłośnicy ekstremalnych biegów górskich przemierzali Wzgórza Piastowskie Z wieloma trudnościami na trasie przyszło zmierzyć się uczestnikom siódmej edycji Zielonogórskich Biegów Górskich – Rollercoaster. Wymagająca nawierzchnia, z licznymi, technicznymi podbiegami i zbiegami, a do tego piach i korzenie drzew – na Wzgórzach Piastowskich nie brakowało ekstremalnych doznań. 📢 Wiejski tuning? Mało powiedziane! Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu W tym przypadku to nawet nie jest wiejski tuning. Motoryzacyjne dziwolągi, które odznaczają się wysoką kreatywnością właścicieli. Szkoda, że na dobrych zamiarach się skończyło. Zobacz najgorsze modyfikacje samochodów polskiego internetu, a nie pożałujesz. Prawdziwe hity internetu!

📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 30.09.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Zastal Zielona Góra w poruszającym oświadczeniu do kibiców: "Nad naszym klubem wiszą czarne chmury" W piątek, 29 września po przegranym na wyjeździe meczu z torunianami i tym samym drugim z rzędy przegranym spotkaniu w Orlen Basket Lidze, klub Enei Zastalu BC Zielona Góra wydał poruszające oświadczenie do swoich kibiców. "Rozumiemy Waszą złość, oburzenie i frustrację" - czytamy w komunikacie. Poniżej publikujemy całą treść oświadczenia.

📢 Nowy dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej przejął obowiązki W Żaganiu (Lubuskie) odbyła się w piątek uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Dotychczasowy jej dowódca gen. dyw. Piotr Trytek przekazał je gen. bryg. Piotrowi Fajkowskiemu – poinformował mjr Artur Pinkowski z sekcji prasowej lubuskiej dywizji. 📢 Kostrzyńskie piwnice znów zaskakują. Znaleziono tam elementy niemieckiego działa przeciwlotniczego Zasypane gruzem piwnice na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą wciąż są pełne tajemnic. Choć gruzy odsłaniają coraz więcej zaskakujących odkryć, to wciąż wiemy o nich niewiele. Eksploracja kazamat jest trudna i niebezpieczna. Są jednak pasjonaci, którzy regularnie tu wracają. Co tym razem znaleźli? 📢 Konferencja konserwatorów w dawnej porodówce w Żaganiu. To miejsce robi wrażenie! W piątek 29 września 2023 lubuscy konserwatorzy obradowali w dawnym szpitalu świętej Doroty w Żaganiu. Drugi dzień konferencji odbył się w sali koncertowej, na dawnej porodówce. To miejsce zyskało nowe życie i robi niesamowite wrażenie, tym bardziej że właśnie tam urodziła się spora część mieszkańców Żagania.

📢 Nowa pętla na jednym z osiedli w Zielonej Górze. Jakie będą zmiany w kursowaniu autobusów? WIDEO Budowa pętli autobusowej przy ul. Giżyckiej na os. Mazurskim w Zielonej Górze wzbudziła niepokój części mieszkańców osiedla Śląskiego korzystających z komunikacji miejskiej. Pytali, czy jej uruchomienie oznaczać będzie ograniczenie lub eliminację dotychczasowych połączeń ich osiedla z miastem. 📢 Jubileuszowy 25. Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny. Gala wręczenia nagród laureatom WIDEO Uroczysty finisaż pokonkursowej wystawy jubileuszowego 25. Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny połączony z galą wręczenia nagród laureatom odbędzie się w sobotę, 30 września, o godz. 18 w Galerii Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9.

📢 Oto najwredniejsze rasy kotów - lepiej na nie uważać. Takie koty są złośliwe i pamiętliwe O kotach krąży wiele pogłosek i opinii. Wśród najpopularniejszych są te, że koty nie przywiązują się do ludzi, nie darzą ich sympatią i uczuciami. To indywidualiści, którzy chadzają własnymi drogami. W każdej pogłosce jest ziarno prawdy. Istnieją rasy kotów bardzo wrednych - jeżeli raz nadepniesz im na ogon, będą to pamiętać na całe życie

📢 Oto odważne zdjęcia Roxie Węgiel. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Ludzie kultury w Gorzowie nagrodzeni. Do kogo pofrunęły Motyle? W piątkowy wieczór 29 września w Filharmonii Gorzowskiej odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu kulturalnego. W jego trakcie Anna Łaniewska i Roman Piciński zostali wyróżnieni Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa. 📢 Horoskop miłosny dla Byków na październik 2023. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla Twojego znaku zodiaku Dowiedz się, co może Cię spotkać w miłości! Zobacz miłosny horoskop dla Byków na październik. Jeśli szukasz odpowiedzi na miłosne rozterki i pytania, to gwiazdy mogą Ci w tym pomóc. Jesteś singlem i czekasz na wielką miłość? Może gwiazdy już mają co do Ciebie plany. Jakie miłosne przygody szykują gwiazdy dla Byków na październik 2023? Sprawdź, czego możesz się spodziewać. Jesteś w związku? Zobacz, jak potoczą się Wasze losy i co jest Wam pisane. Gwiazdy mogą wiele wyjaśnić i dać wskazówki miłosne. Może szykują się ogromne zmiany w Twoim życiu?

📢 Samotna wyspa normalności... To mogą być ostatnie wybory w POLSCE Lejtmotywem kampanii polityków opozycji, jest straszenie. Codziennie i dosłownie wszystkim. 📢 Amerykańska piłkarka rozpala internet. Aż żal, że nie wsparła USA na tegorocznym tragicznym dla Jankesek mundialu [ZDJĘCIA, WIDOEO] Amerykańska piłkarka freestyle'u Jessica Vincent opublikowała zdjęcia w kostiumie kąpielowym na swoim koncie na Instagramie, czym znowu rozpaliła do czerwoności swoich wielbicieli. Wielu sympatyków soccera w USA żałuje, że zawodniczka ta nie wsparła reprezentacji USA na niedawnych mistrzostwach świata kobiet w Australii i Nowej Zelandii, gdzie tym razem Amerykanki poniosły klęskę. 📢 Enea Falubaz Zielona Góra wita się z PGE Ekstraligą. Rewanż będzie formalnością? Jeszcze tylko jeden mały kroczek brakuje żużlowcom Enei Falubazu Zielona Góra do tego, by znaleźć się w PGE Ekstralidze. Ważny krok w kierunku awansu zielonogórzanie postawili w pierwszym finałowym meczu play off w Rybniku. Pokonali ROW 50:40. Rewanż 8 października w Zielonej Górze.

📢 Obiekt za 45 mln zł oddany. Jakie oddziały się w nim znajdą? Co zyskają pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze? Najpierw stary szpitalny łącznik został wyburzony. W jego miejscu powstał nowy, w którym znajdą się Kliniczny Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniczny Oddział Okulistyki z poradniami. Uroczyste otwarcie nowego budynku odbyło się w piątek. 📢 Mejza do Thun: Nie zgadzamy się, by lubuskie kobiety były gwałcone na ulicach Europarlamentarzystka Róża Thun przyjechała dziś do Zielonej Góry. Zaprosiła ją Maja Nowak, kandydatka do sejmu ruchu Polska 2050. Poseł Łukasz Mejza nazwał tę wizytę historyczną. Dlaczego?

📢 Nowa biblioteka i klub seniora w Dzietrzychowicach. Na otwarciu było wielu znakomitych gości! W piątek 29 września 2023 do Dzietrzychowic przyjechało wielu znakomitych gości, na uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej i klubu seniora w dawnej szkole. Placówka została zlikwidowana decyzją Rady Gminy Żagań trzy lata temu, ale wcześniej nie było w niej dzieci. Była okazja do podziękowań, prezentów i wspomnień.

📢 Zagroda Młyńska w Bogdańcu otwarta po remoncie. W weekend bezpłatne zwiedzanie W piątek 29 września w Bogdańcu została otwarta wyremontowana Zagroda Młyńska. Prace remontowe trwały trzy i pół roku. Teraz można zobaczyć ich efekty. 📢 Wypadek pod Żarami. Jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana W piątek 29 września przed godziną 20.00 doszło do zderzenia dwóch pojazdów na drodze między Żarami a Przewozem. Droga jest zablokowana. 📢 Premier Mateusz Morawiecki w Lubinie: mamy dokument, że Europejska Partia Ludowa żądała przyspieszenia paktu migracyjnego Mamy kolejny dokument, że partia Tuska w Europie zażądała przyspieszenia procesu wdrażania paktu migracyjnego, którego częścią jest przyjęcie nielegalnych imigrantów – oświadczył w piątek w Lubinie premier Mateusz Morawiecki. Mówił też między innymi o tym, jak luka w podatku VAT miała być w Polsce za rządów PO-PSL.

📢 Enea Zastal BC Zielona Góra nie rozgryzł Twardych Pierników z Torunia Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra przegrali drugi mecz w Orlen Basket Lidze. Zastalowcy, po dość wyrównanym spotkaniu, nie sprostali na wyjeździe Twardym Piernikom Toruń (74:85). 📢 Najzdrowsze śniadanie - menu od neurologów. Te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Wypadek na A1. Zbigniew Ziobro: Jest list gończy za podejrzanym, upubliczniono wizerunek Wydałem polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina – poinformował w piątek w Łodzi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po południu jego zdjęcie pojawiło się w internecie.

📢 Polak złapana na kłamstwie! Potwierdza to Prezydent Gorzowa Marszałek lubuskiego przyzwyczaiła już Lubuszan do oszczędnego gospodarowania prawdą i faktami, ale tym razem zrobiła to tak zuchwale, że zareagował nie tylko prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, ale również była minister Elżbieta Rafalska. 📢 Polskie władze otworzyły nowy odcinek drogi S3. Premier Morawiecki: "Za rządów PO czego się nie dotknęli patałachy, to zniszczyli" Na węźle Kamienna Góra Północ, polskie władze otworzyły nowy fragment trasy S3 w kierunku Lubawki. - Kiedy w 2016 roku mówiliśmy o S3, wówczas dziennikarze i politycy dzisiejszej opozycji nie wierzyli, że tę drogę wybudujemy. Dzisiaj muszą przyznać, że mieliśmy rację - przemawiała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 📢 Dwa wypadki na A2 w Lubuskiem. Dwie osoby w szpitalu, duże utrudnienia w ruchu! W piątkowe (29 września) popołudnie doszło do dwóch zdarzeń na trasie A2 w kierunku granicy, na wysokości miejscowości Pniów (gmina Torzym). Występują utrudnienia w ruchu i wyznaczono objazd.

📢 Utrudnienia na ważnym skrzyżowaniu w Zielonej Górze. Miejskie autobusy pojadą inaczej W sobotę, 30 września zamknięta zostanie dla ruchu ulica Lwowska. Ma to związek z pracami drogowymi na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Lwowskiej. W związku zmieni się trasa niektórych autobusów miejskich.

📢 Najlepsze miejsca w Polsce na grzyby. Tu warto wybrać się na grzybobranie Sezon na grzyby w pełni. To czas oczekiwany przez wielu miłośników natury i kulinariów. Polska z bogactwem swojej przyrody, oferuje liczne miejsca doskonałe do grzybobrania. Gdzie więc najlepiej wybrać się na grzybobranie? Przedstawiamy listę miejsc, które są prawdziwym grzybiarskim Eldorado. 📢 Lek przeciwbólowy wycofany ze sprzedaży! GIF wstrzymuje go w obrocie na terenie całego kraju. Zobacz, czy masz go w domu Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie leku przeciwbólowego i przeciwzapalnego. Powodem jest wada jakościowa leku Benlek. Sprawdź, czy nie masz tego leku w swojej apteczce.

📢 W Kostrzynie zatrzymano 36 Syryjczyków. Byli w Polsce nielegalnie. Podczas zatrzymania padł strzał Znamy szczegóły głośnej akcji z Kostrzyna nad Odrą, podczas której zatrzymane dostawcze auto z nielegalnymi imigrantami. Wiemy już, że w przestrzeni ładunkowej przewożono 36 osób. Podczas zatrzymania oddano strzał. Poza obywatelami Syrii zatrzymano też dwóch Polaków, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy. 📢 Gorzów. Zmiany na Kosynierów Gdyńskich. Tak pojadą samochody i autobusy Od poniedziałku 2 października od ul. Matejki w stronę centrum samochody i autobusy będą jeździć objazdem m.in. przez ul. Borowskiego i Mieszka I. To dlatego, że w kolejny etap wchodzi remont ul. Kosynierów Gdyńskich. 📢 Kolejny drugoligowiec przyjedzie do Gubina. Stal Stalowa Wola rywalem Cariny Po pokonaniu Raduni Stężyca piłkarzy Cariny Gubin czeka kolejny pojedynek z wyżej klasyfikowanym zespołem. W 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski przeciwnikiem podopiecznych trenera Grzegorza Kopernickiego będzie drugoligowa Stal Stalowa Wola.

📢 Ale słodziak! W Lubuskiem urodził się mały żubr. To pierwszy potomek żubrzej rodziny Choć największa populacja żubrów w naszym kraju występuje w Puszczy Białowieskiej, to te majestatyczne zwierzęta można spotkać także w Lubuskiem. Od kilku lat jedno z dzikich stad żyje w lasach pod Gorzowem. Do tej pory składało się z czterech dorosłych osobników, ale teraz pojawił się w nim pierwszy potomek. Na świat przyszedł mały cielak. 📢 30 września - Dzień Chłopaka. Oto najlepsze, najśmieszniejsze, najzabawniejsze memy 30 września to święto wszystkich chłopców, zarówno tych małych jak i tych trochę większych. A że to wesoło i przyjemne święto to doczekało się memów. Zobaczcie najlepsze z nich. 📢 Zanosi się na jednostronny finał. Czy Enea Falubaz Zielona Góra może być już pewny awansu? Wszystko wskazuje na to, że żużlowcy Enei Faluibazu Zielona Góra już w piątek 29 września postawią wielki krok w kierunku awansu do PGE Ekstraligi. Kontuzje w ekipie ROW-u Rybnik – finałowego rywala zielonogórzan – sprawiają, że decydujące mecze o awans mogą mieć jednostronny przebieg.

📢 Te budynki i obiekty zdobyły tytuł Lubuskiego Mistera Budowy. Zobaczcie zdjęcia! Zakończyła się 29. edycja Lubuskiego Mistera Budowy. W tym roku do konkursu zostały zgłoszone 24 obiekty. Jurorzy przyznali nagrody w pięciu kategoriach. Zobacz, które budynki i budowle zdobyły uznanie komisji konkursowej. 📢 Woda była zielona i śmierdziała. Okazuje się, że żyły w niej ryby. Co dalej z tym zbiornikiem w Zielonej Górze? WIDEO Mieszkańcy nie mogli już dłużej wytrzymać z zapachem ani widokiem wody w zbiorniku naprzeciwko komendy policji w Zielonej Górze. Interweniowali u radnego miasta. Jacek Budziński złożył dwie interpelacje. Wody nie ma. Ryby zostały wyprowadzone.

📢 Uwaga! Klientów największego banku w Polsce czekają duże utrudnienia w weekend. „Prosimy wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej" Największy bank w Polsce poinformował o planach modernizacyjnych systemu, co będzie się wiązało z utrudnieniami dla klientów instytucji. Przerwy techniczne wystąpią z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. Sprawdź, ile potrwa przerwa techniczna w PKO Banku Polskim. – Prosimy wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej – poinformowano w komunikacie.

📢 Dwoje uczniów z Zielonej Góry wyjeżdża na olimpiadę robotyczną do Singapuru WIDEO Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze Aleksandra Olszewska i Maciej Żukowski, dołączyło do drużyny robotycznej Spice Gears z Kraśnika, która będzie reprezentowała Polskę na Olimpiadzie Robotycznej FIRST Global Challenge w Singapurze. Są to światowe zawody, na których będą mogli się wykazać młodzi polscy robotycy.

📢 Nagrody dla społeczników, którzy dbają o zabytki. W Żaganiu trwają uroczystości 70-lecia lubuskich służb konserwatorskich W czwartek 28 września 2023 rozpoczęła się dwudniowa konferencja w Żaganiu, z okazji jubileuszu 70-lecia lubuskich służb konserwatorskich. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele pod wezwaniem WNMP przy pl. Klasztornym z udziałem księdza Tadeusza Lityńskiego, biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, która jest beneficjentem ogromnego remontu w żagańskim opactwie. 📢 Nie żyje wieloletnia, znana dziennikarka z Zielonej Góry Alicja Jędrzejczak W wieku 66 lat zmarła wieloletnia, znana dziennikarka z Zielonej Góry Alicja Jędrzejczak. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 2 października na cmentarzu w Zielonej Górze Raculi.

📢 Poważny wypadek w Nowym Jaromierzu. Dwie osoby zostały ranne Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia samochodu osobowego z autolawetą w miejscowości Nowy Jaromierz w gminie Kargowa. Na miejscu wypadku są duże utrudnienia w ruchu. 📢 Lubuskie dostało miliony na zabytki. Trafią do kilkudziesięciu samorządów w regionie! Kolejne lubuskie zabytki odzyskają dawny blask. Otrzymały finansowe wsparcie na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane. Pieniądze trafią do samorządów, które będą mogły wykonać niezbędne inwestycje oraz zrealizować zadania chroniące obiekty przed degradacją i niszczeniem. Na ten cel otrzymają od kilkunastu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. 📢 W Lubuskiem zawyją syreny alarmowe. W czwartek, 28 września, w całym regionie odbędą się ćwiczenia W czwartek, 28 września, w południe w całym regionie będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Uspokajamy - to nie alarm, tylko test systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.

📢 W lubuskich lasach pojawiły się grzyby, ale trzeba uważać. Z pomocą idą grzyboznawcy Sezon grzybowy rozkręca się na dobre. Smakosze darów lasu zacierają ręce, ale specjaliści apelują o ostrożność. O pomyłkę nietrudno, dlatego najlepiej poradzić się fachowca. Zebrane grzyby można zanieść do najbliższego oddziału sanepidu. Tam bezpłatnie oceni je ekspert.

📢 Kolejna podwyżka dla kierowców. Zapominalscy zapłacą ponad 12 000 zł kary! Kara za brak polisy OC zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia, rodzaju pojazdu oraz okresu, przez który pozostawał bez ubezpieczenia. Poznaliśmy stawki na 2024 rok. 📢 Galeria Hosso w Żarach. Otwarcie sklepów coraz bliżej, na terenie dawnej Dekory dużo się dziś dzieje Galeria Hosso w Żarach coraz bliżej otwarcie. Widać już szyldy kolejnych sklepów. Trwają intensywne prace nad wykończaniem wnętrz.

📢 Widziane z prowincji. Gdzie mieszka pani Agnieszka? - felieton Andrzeja Pierzchały Dlaczego więc wspominam o tym lokalnym epizodzie w bogatej nadzwyczaj artystycznej biografii Holland, znaczonej licznymi nagrodami zagranicznymi i polskimi oraz mocną i ważną pozycją w globalnym „świecie filmu”, dzięki której np. Wajda dostał Oscara („honorowego”!) za tzw. całokształt twórczości? 📢 Przysięga wojskowa na sztandar 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie. Złożyło ją 130 elewów Na Placu Ratuszowym w Sulechowie odbyła się wyjątkowa ceremonia - przysięga wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Ponad 130 młodych elewów złożyło uroczystą przysięgę na sztandar 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. 📢 Zielonogórskie osiedle odcięte. Mieszkańcy mają dość utrudnień. Kiedy przywrócą ruch na na głównej ulicy? Są daty WIDEO – Już mam dosyć targania zakupów – mówi nam jedna z mieszkanek. Ktoś inny dodaje, że od wielu tygodni na osiedlu jest chaos komunikacyjny. Nie dojeżdżają autobusy. Trudno dojechać samochodem. Zamknięta główna ulica to skutek inwestycji spółki Wodociągi Zielona Góra. Kiedy koniec problemów?

📢 To historia jak z horroru. Po wojnie w jednej z kostrzyńskich piwnic chłopca zaatakowały szczury? To możliwe W powojennym Kostrzynie nad Odrą była cała masa niesprawdzonych piwnic w zrujnowanych budynkach. Do jednej z nich miał wejść kilkunastoletni chłopiec, którego zaatakowały... wygłodniałe szczury! Nieprawdopodobne? Nie do końca. W tej historii może być ziarno prawdy. Po wojnie na terenie Kostrzyna były miejsca rodem z koszmarów.

📢 Uniwersytet Zielonogórski ma nowego profesora belwederskiego. Został nim Van Cao Long z Wietnamu Prezydent RP, Andrzej Duda nadał dr. hab. Van Cao Longowi, pracownikowi Zakładu Optyki i Inżynierii Kwantowej Instytutu Fizyki UZ tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne – poinformowała Katarzyna Doszczak z biura prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 📢 Trwa rozbiórka mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie. Jednego przęsła już nie ma. Konstrukcja powoli przechodzi do historii To naprawdę robi wrażenie! Ciężki sprzęt pracuje przy rozbiórce mostu drogowego nad Wartą w Kostrzynie nad Odrą. Jedno przęsło dawnej przeprawy przeszło już do historii. Prace są na tyle widowiskowe, że co jakiś czas przyglądają się im mieszkańcy miasta.

📢 To wydarzyło się 50 lat temu. Bardzo ważny jubileusz Falubazu Zielona Góra 23 września 1973 roku – to jedna z najważniejszych dat w historii zielonogórskiego żużla. Co wydarzyło się pół wieku temu? Zapraszamy na krótki powrót do przeszłości. 📢 Nibylandia w Zielonej Górze kończy 10 lat. Placówka rozszerza działalność. "Chcąc uczcić dziesięciolecie, taki cel jest najważniejszy" Żłobek i przedszkole Nibylandia w Zielonej Górze we wrześniu obchodzi 10-lecie. Z tej okazji zapadła decyzja o poszerzeniu działalności. W tym celu placówki nawiązały współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 📢 Wybory 2023: Gdzie będziesz głosować? Znajdź swój lokal wyborczy Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.

